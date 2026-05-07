Las 7 mejores PC para juegos económicas con las que dar un empujón a tu 2025

¿Listo para lanzarte a la búsqueda del mejor ordenador para juegos económico sin dejarte en bancarrota? ¡Esta guía es tu mejor aliada para hacerte con un equipo que combine a la perfección potencia y precio! En ella encontrarás configuraciones que oscilan entre 500 y 2000 dólares, tenemos unas selecciones increíbles que te permitirán dominar las clasificaciones y disfrutar de unos gráficos impresionantes.

Adentrarse en el mundo de los ordenadores para juegos puede parecer como enfrentarse a una hidra: CPU, GPU, RAM… ¡Ay, Dios mío! Pero no te preocupes, estoy aquí para convertir toda esa jerga técnica en consejos divertidos y sencillos.

Te voy a destacar las especificaciones que realmente importan —como un procesador ágil para que todo vaya sobre ruedas, una tarjeta gráfica que haga que cada píxel brille con intensidad y memoria suficiente para acabar con los retrasos— para que puedas disfrutar al máximo de tus juegos sin arruinarte.

Desde potentes equipos económicos que rinden por encima de lo que cabría esperar hasta campeones de gama media que ofrecen una fluidez de imagen increíble, este artículo es tu billete de oro hacia la grandeza en el mundo de los videojuegos. Sin exceso de jerga técnica, sin errores que te hagan saltarte el presupuesto: solo consejos claros y directos para conseguir la configuración de tus sueños. ¡Sumérgete en la batalla y descubre el mejor PC económico hecho a tu medida! ¡Es hora de jugar, amigos!

Nuestra selección de los mejores ordenadores para juegos económicos

¡Prepárense, gamers! Aquí tienen su pase VIP para descubrir la selección definitiva de los mejores ordenadores para juegos a precios asequibles, ¡cada uno de ellos cuidadosamente seleccionado como el mejor en su categoría! Tanto si buscan una relación calidad-precio inmejorable, un rendimiento ultrarrápido para las partidas de FPS o un Un equipo de primera por menos de 1000 dólaresEstas máquinas ofrecen una experiencia de juego de primera categoría sin que te cueste un ojo de la cara. Equipadas con características imprescindibles, como procesadores ultrarrápidos, potentes tarjetas gráficas y diseños ingeniosos, son la prueba de que puedes dominar la clasificación sin arruinarte.

MSI Aegis Z2 – Una combinación inmejorable de potencia y precio para disfrutar de una experiencia de juego completa. CyberPowerPC Gamer Master – Potente y versátil, ideal para jugar y mucho más. MSI Codex Z2 – Rápido y asequible para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona.

¿Te apetece ver más ofertas de ordenadores para juegos? Desplázate hacia abajo para ver la lista completa de los mejores ordenadores para juegos económicos: ¡tu equipo perfecto te está esperando para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel!

Los 7 mejores equipos de gaming para PC para jugadores con un presupuesto limitado

¿Buscas un nuevo ordenador para juegos que te ofrezca grandes emociones sin que te cueste un ojo de la cara? ¡Estás en el lugar adecuado! Tanto si eres un jugador ocasional, un fanático de los FPS o alguien a quien le encanta trastear con las actualizaciones, esta lista tiene algo para todos los bolsillos.

1. MSI Aegis Z2 [El mejor ordenador para juegos en la categoría económica]

Especificaciones Detalles Procesador AMD Ryzen 7 7700 Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD M.2 de 1 TB Fuente de alimentación Fuente de alimentación de más de 80 % de eficiencia Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Puertos de conexión Parte delantera: USB-C, USB-A, conectores de audio; Parte trasera: HDMI, DisplayPort, USB-C, varios puertos USB-A, LAN, audio. OS Windows 11 Home

Si buscas la mejor relación calidad-precio, el MSI Aegis Z2 es, sin lugar a dudas, la mejor opción de esta lista. Es una apuesta segura para los gamers que buscan un rendimiento sólido sin gastarse una fortuna. Desde el primer momento, este equipo demuestra por qué es el mejor ordenador para juegos económico del mercado: imagínate una experiencia de juego fluida a 1080p con la posibilidad de probar Mil cuatrocientos cuarenta, dependiendo de la configuración que elijas.

Me encanta cómo MSI lo ha equipado con un potente AMD Ryzen 7 7700 un procesador que maneja los juegos más recientes y la multitarea a la perfección, junto con un NVIDIA RTX 4060 para disfrutar de unos efectos visuales espectaculares. ¿Y la iluminación RGB personalizable? Eso es solo la guinda del pastel: queda genial en tu escritorio.

Sin embargo, lo que realmente me ha conquistado es lo práctica que es esta PC para juegos. La Un SSD de 1 TB significa que ya no hay que esperar Los juegos tardan una eternidad en cargarse, y hay mucho espacio para tu colección. Además, el sistema de refrigeración mantiene el equipo a una temperatura agradable incluso cuando estás en plena sesión maratoniana. Y no nos olvidemos de Wi-Fi 6 – Es un gran avance para disfrutar de una experiencia de juego online fluida, ya que reduce el retraso y te ofrece una conexión sólida como una roca para esos momentos decisivos en las batallas multijugador.

¿Lo mejor de todo? Es muy fácil de montar uno mismo. MSI utiliza componentes estándar, por lo que actualizarla más adelante es pan comido: ideal si quieres que esta bestia siga estando a la última durante años. Ah, y este ordenador para juegos viene con teclado y ratón, así que estarás listo para jugar nada más sacarlo de la caja. Por el precio que tiene, es difícil encontrar una oferta más completa.

Ventajas Contras ✅ Su precio asequible ofrece una excelente relación calidad-precio para jugar a 1080p y, en menor medida, a 1440p ✅ El potente Ryzen 7 7700 gestiona los videojuegos y la multitarea con facilidad ✅ La iluminación RGB personalizable realza el atractivo estético ✅ Su diseño, ideal para el bricolaje, hace que las actualizaciones sean sencillas y económicas ✅ El rápido Wi-Fi 6 garantiza una experiencia de juego online fluida ✅ El teclado y el ratón incluidos te permiten empezar a usar el ordenador al instante ❌ Los 16 GB de RAM pueden resultar insuficientes para realizar múltiples tareas a la vez (aunque se pueden ampliar fácilmente)

Veredicto final: The MSI Aegis Z2 Es, sin duda, el mejor ordenador para juegos económico, ya que combina un gran rendimiento, un precio asequible y posibilidades de ampliación, lo que lo hace perfecto para los jugadores que buscan calidad sin renunciar a nada.

2. CyberPowerPC Gamer Master [El mejor ordenador para juegos económico en cuanto a potencia y rendimiento multitarea]

Especificaciones Detalles Procesador AMD Ryzen 5 7600 (4,7 GHz) Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Fuente de alimentación Apevia Prestige ATX de 850 W Conectividad Wi-Fi 6, USB tipo C, Ethernet OS Windows 11 Home

The CyberPowerPC Gamer Master Es como un tesoro escondido para cualquiera que busque un ordenador de sobremesa para juegos asequible y que vaya al grano. Este equipo está diseñado para ofrecer potencia y versatilidad, lo que lo convierte en la opción ideal para los gamers que también tienen que compaginar el streaming, los estudios o cualquier otra cosa que les depare la vida.

En primer lugar, elAMD Ryzen 5 7600 El procesador es una auténtica bestia: sus seis núcleos y su gran velocidad le permiten manejar con soltura los videojuegos, la multitarea e incluso programas exigentes como Adobe Premiere Pro, Blender o AutoCAD sin ningún esfuerzo. Si a eso le sumas la NVIDIA RTX 4060, obtienes imágenes nítidas a 1080p con una fluidez de fotogramas excelente, gracias a tecnologías como DLSS. Es el tipo de configuración que te hace sentir que estás obteniendo mucho más de lo que has pagado.

También me encantan los pequeños detalles de este lugar. El 16 GB de RAM DDR5 mantiene todo funcionando a la perfección, tanto si estoy jugando como si tengo una docena de pestañas abiertas en el navegador. El SSD NVMe de 1 TB es un verdadero salvavidas – con 4.ª generación velocidades que alcanzan 4 000–7 000 MB/s, ofrece tiempos de carga ultrarrápidos y tiene espacio suficiente para todos mis juegos favoritos.

The Kira II La carcasa tiene un aspecto elegante con sus ventiladores RGB, y estos realmente cumplen su función, manteniendo el sistema refrigerado y silencioso. Tampoco hay que preocuparse por adaptadores Wi-Fi adicionales: está lista para jugar en línea desde el primer momento. Para ser un ordenador económico, tiene la potencia y la flexibilidad necesarias para hacer frente a cualquier reto que se le plantee, y por eso es una auténtica ganga.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible y excelente relación calidad-precio para jugar a 1080p ✅ El Ryzen 5 5500 gestiona la multitarea como un auténtico profesional ✅ El SSD Gen4 de alta velocidad garantiza arranques y cargas de juegos rápidas ✅ Los 16 GB de RAM son perfectos para jugar y para tareas de productividad ligeras ✅ Los ventiladores RGB aportan un toque moderno sin ningún coste adicional ✅ Wi-Fi incluido para jugar en línea sin complicaciones ❌ El diseño de la carcasa y la ventilación podrían mejorarse de cara a futuras actualizaciones

Veredicto final:The CyberPowerPC Gamer Master destaca como el mejor ordenador para juegos económico en cuanto a potencia y multitarea, ya que cuenta con un procesador ágil y una memoria RAM sólida que te permiten jugar y trabajar sin ningún problema, todo ello a un precio asequible.

3. MSI Codex Z2 [El mejor ordenador para juegos económico para los aficionados a los FPS de ritmo trepidante]

Especificaciones Detalles Procesador AMD Ryzen 7 8700F Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD M.2 NVMe de 1 TB Fuente de alimentación Fuente de alimentación de más de 80 % de eficiencia Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LAN de 2,5 GbE OS Windows 11 Home

Si te gustan los juegos de disparos trepidantes como Call of Duty or Valoración, elMSI Codex Z2 Es un ordenador de sobremesa para juegos que te dará la sensación de haber sido diseñado especialmente para ti. Este equipo es el sueño de cualquier jugador de FPS que busque una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta sin tener que gastarse una fortuna: se sitúa cómodamente en la gama media de los ordenadores económicos y ofrece una excelente relación calidad-precio.

Nada más sacarlo de la caja, ya viene equipado con un AMD Ryzen 7 8700F un procesador capaz de soportar intensos tiroteos y un NVIDIA RTX 4060 Tiquemantiene la nitidez de tus imágenes a 1080p – o inclusoMil cuatrocientos cuarenta si le das unos pequeños retoques. El Cuatro mil sesenta Ti ofrece una notable mejora en el rendimiento con respecto al modelo estándar 4060, lo que te ofrece una mayor fluidez en la tasa de fotogramas y una mejor calidad visual, sobre todo en los juegos más recientes. Si a esto le añades un buen ratón para FPS, tendrás una configuración que te ayudará a acertar esos disparos a la cabeza decisivos en todo momento.

Lo que realmente me gusta de la Codex Z2 es cómo combina el rendimiento con la practicidad. El 32 GB ofRAM DDR5 es una característica muy generosa para un ordenador económico: más que suficiente para sesiones de juego intensas e incluso para realizar varias tareas a la vez si estás retransmitiendo tus partidas. El 1TB El SSD carga los mapas en un santiamén, así que nunca te quedarás mirando una pantalla de carga mientras tu escuadrón ya está en plena acción.

Además,MSI’s Sistema de refrigeración Frozr AI mantiene el sistema silencioso y refrigerado, incluso cuando llevas horas acumulando bajas. El panel frontal de rejilla y la iluminación RGB le dan un aspecto elegante y pensado para los gamers, y puedes ajustar los colores para que combinen con tu configuración. Además, incluye un ratón y un teclado MSI, y los DPI ajustables del ratón son perfectos para afinar tu puntería.

Este ordenador para juegos también está perfectamente preparado para el futuro gracias al Wi-Fi 7: la experiencia de juego online es fluida y el retraso no supone ningún problema. Está fabricado con componentes estándar de MSI, por lo que actualizarlo es tan fácil como quitar el panel lateral. Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona con un presupuesto limitado, es una elección obvia.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio increíble para juegos FPS a 1080p y 1440p ✅ El Ryzen 7 8700F y los 32 GB de RAM gestionan sin problemas la acción trepidante ✅ El ratón para juegos incluido, con ajustes predefinidos de DPI, mejora la precisión desde el primer momento ✅ El Wi-Fi 7 garantiza partidas online sin retrasos ✅ La refrigeración silenciosa te permite mantener la concentración durante las sesiones largas ✅ Las actualizaciones sencillas garantizan que siga siendo útil durante años ❌ La RTX 4060 Ti no es de gama alta para 4K (pero destaca en resoluciones más bajas)

Veredicto final: The MSI Codex Z2 Es el mejor ordenador para juegos económico para los aficionados a los FPS de ritmo trepidante, ya que ofrece un rendimiento fluido, un ratón para FPS con gran capacidad de respuesta y un diseño fácil de ampliar, todo ello a un precio que te deja margen para tu próximo juego.

4. iBUYPOWER Slate 8 MESH [El mejor ordenador para juegos económico y ampliable]

Especificaciones Detalles Procesador Intel Core i7-14700F (8 núcleos fijos + 12 núcleos activos, hasta 5,4 GHz) Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Super (8 GB de GDDR6) RAM 32 GB de DDR5 (5200 MHz) Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Fuente de alimentación Fuente de alimentación de 750 W con certificación 80+ Gold Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.1, HDMI, DisplayPort OS Windows 11 Home

The iBUYPOWER Slate 8 MESH es como la navaja suiza de los ordenadores para juegos económicos: ahora mismo es una opción sólida y está lista para crecer contigo. Se sitúa perfectamente en el segmento de gama media-baja, por lo que es ideal si te gusta trastear y actualizar tu equipo. Cuenta con un Intel Core i7 14700F, un procesador de lo más potente que se enfrenta con facilidad a los juegos modernos y a las cargas de trabajo más exigentes, mientras que el NVIDIA RTX 4070 Superofrece Impresionante rendimiento en 1440p (e incluso en 4K si te sientes con ganas). De serie, es una auténtica bestia, pero lo realmente genial es el amplio margen que te ofrece para personalizarlo más adelante.

El diseño del Slate 8 MESH que grita «gamer»: un elegante panel frontal de malla para facilitar la ventilación, cristal templado para lucir los ventiladores RGB y una enorme 2TB Un SSD con capacidad para toda tu colección de videojuegos (y mucho más). El 16 GB de RAM DDR5 es ágil, aunque te recomendaría que lo subieras a 32 GB una buena opción a largo plazo si te gusta hacer varias cosas a la vez o quieres prepararte para el futuro. Lo que distingue a este ordenador de sobremesa para juegos es su facilidad de actualización: los componentes estándar y una carcasa espaciosa hacen que cambiar piezas sea pan comido, ya sea para instalar una tarjeta gráfica más potente o ampliar el espacio de almacenamiento. ElFuente de alimentación de 750 W además, te ofrece un amplio margen para esas actualizaciones.

Este ordenador para juegos incluye un conjunto de teclado y ratón bastante aceptable para principiantes, y el Wi-Fi 6 garantiza una experiencia de juego online fluida. Para ser un ordenador económico, es una ganga que no escatima en potencia ni en potencial.

Ventajas Contras ✅ La RTX 4070 Super arrasa en 1440p y roza el 4K ✅ El SSD de 2 TB ofrece una gran capacidad de almacenamiento desde el primer momento ✅ Fácilmente ampliable con componentes estándar y una carcasa espaciosa ✅ La fuente de alimentación de 750 W es compatible con futuros componentes de gama alta ✅ Diseño elegante con una excelente ventilación que mantiene la temperatura baja ✅ Potente i7 14700F para juegos y mucho más ❌ Los 16 GB de RAM podrían suponer un cuello de botella para la multitarea intensiva (fácil de solucionar con una actualización)

Veredicto final: The iBUYPOWER Slate 8 MESH es el mejor ordenador para juegos económico y ampliable, ya que combina un gran rendimiento desde el primer momento con un diseño que invita a personalizarlo, lo que lo hace perfecto para los jugadores a los que les encanta trastear.

5. Skytech Nebula [El mejor ordenador para juegos económico por menos de 1000 $]

Especificaciones Detalles Procesador Intel Core i5 13400F Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Fuente de alimentación Fuente de alimentación de 600 W con certificación 80+ Gold Conectividad Wi-Fi 5, USB 3.0, LAN Gigabit OS Windows 11 Home

La Skytech Nebula es el tipo de PC para juegos que te hace mirar dos veces su precio: ¿menos de 1000 dólares por este rendimiento? ¡Cuenta conmigo! Equipada con un procesador Intel Core i5 13400F, esta máquina tiene la potencia necesaria para manejar los juegos modernos y mucho más, mientras que la NVIDIA RTX 4060 Ti da vida a unos gráficos espectaculares con una fluidez de fotogramas a 1080p e incluso un rendimiento sólido a 1440p. Los cuatro ventiladores RGB no solo la mantienen fresca, sino que la convierten en una obra maestra que querrás lucir en tu escritorio. Es un montaje económico que no parece en absoluto barato.

Me ha encantado lo práctica que resulta esta PC de sobremesa para juegos por su precio. El SSD NVMe de 1 TB es una gran ventaja: ofrece mucho espacio para tu biblioteca de juegos y arranca o carga los niveles en cuestión de segundos. Los 16 GB de RAM DDR4 garantizan un funcionamiento fluido, tanto si juegas en solitario como si tienes una docena de pestañas abiertas para una sesión en grupo. La configuración es muy sencilla, y gracias al teclado y el ratón incluidos, podrás empezar a usarla al instante. ¿El único pero? Los ventiladores pueden hacer algo de ruido cuando le exiges al máximo, pero mantienen la temperatura bajo control. Por menos de mil euros, la Nebula es el sueño hecho realidad de cualquier jugador con un presupuesto ajustado.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio inmejorable por menos de 1000 $ con un rendimiento de última generación ✅ La RTX 4060 Ti ofrece una experiencia de juego impresionante a 1080p y bastante buena a 1440p ✅ El SSD de 1 TB es rápido y tiene mucha capacidad ✅ El llamativo diseño RGB realza el aspecto ✅ Configuración sencilla con teclado y ratón incluidos ❌ La memoria RAM DDR4 no es la más reciente

Veredicto final:The Skytech Nebula se lleva la palma como el mejor ordenador para juegos económico por menos de 1000 dólares, ya que ofrece una combinación imbatible de rendimiento, capacidad de almacenamiento y estilo, ideal para los jugadores que buscan una buena relación calidad-precio.

6. GMKtec Nucbox M7 Pro [El mejor miniordenador para juegos económico]

Especificaciones Detalles Procesador AMD Ryzen 7 7840HS Tarjeta gráfica AMD Radeon 780M (integrada) RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe de 2 TB Fuente de alimentación Adaptador externo de 120 W Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, doble puerto LAN de 2,5 GbE, puerto OCuLink OS Windows 11 Pro

El GMKtec Nucbox M7 Pro es un pequeño titán que demuestra que los juegos de PC de alto rendimiento no tienen por qué ocupar mucho espacio. Si buscas un mini PC que rinda muy por encima de lo que cabría esperar de su tamaño, esta pequeña caja es una auténtica joya. Equipada con el AMD Ryzen 9 PRO 6950H, tiene la potencia necesaria para manejar juegos a 1080p con facilidad, y la tarjeta gráfica integrada Radeon 680M ofrece imágenes sorprendentemente nítidas para su tamaño: estoy hablando de velocidades de fotogramas jugables en títulos como Elden Ring o Cyberpunk 2077 con ajustes medios. Lo más alucinante es que todo esto cabe en un chasis elegante del tamaño de la palma de la mano con una tapa transparente que deja ver sus entrañas.

Estoy realmente impresionado por todo lo que ofrece este ordenador de sobremesa para juegos. El SSD de 2 TB es una maravilla: tiempos de carga rápidos y espacio más que suficiente para una amplia colección de juegos. Además, con 32 GB de RAM DDR5, está preparado para la multitarea sin ningún problema. Lo que realmente distingue a este equipo es el puerto OCuLink. Te permite conectar una GPU externa, lo que puede aumentar considerablemente tu potencia de juego en comparación con otros ordenadores de esta gama. Es silencioso en condiciones normales de uso, aunque los dos ventiladores hacen un poco más de ruido cuando se le exige al máximo. Para ser un equipo para juegos de presupuesto reducido, es difícil pedir más, sobre todo teniendo en cuenta que incluye teclado y ratón en la caja.

Ventajas Contras ✅ Su tamaño compacto permite colocarlo en cualquier lugar, ideal para espacios reducidos ✅ Gran rendimiento en juegos a 1080p para un mini PC ✅ El enorme SSD de 2 TB y los 32 GB de RAM DDR5 están preparados para el futuro ✅ El puerto OCuLink permite ampliar la capacidad con tarjetas gráficas externas ✅ Wi-Fi 6 de alta velocidad y doble puerto LAN para jugar online sin retrasos ✅ Incluye teclado y ratón para empezar a usarla enseguida ❌ La tarjeta gráfica integrada limita el rendimiento en juegos de alta gama a 1440p (a menos que se añada una eGPU)

Veredicto final: The GMKtec Nucbox M7 Pro es el mejor miniordenador para juegos de bajo presupuesto, ya que combina portabilidad, potencia y posibilidades de ampliación en un diseño compacto, ideal para los jugadores que buscan rendimiento sin ocuparse de los cables.

7. STGAubron de doble CPU [El mejor ordenador para juegos económico por menos de 500 $]

Especificaciones Detalles Procesador Intel Core i5-4570 (4 núcleos/4 hilos, hasta 3,6 GHz) Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 GB) RAM 16 GB de DDR3 Almacenamiento SSD de 512 GB Fuente de alimentación Fuente de alimentación de 400 W Conectividad Compatible con Wi-Fi, USB 3.0, HDMI, DVI OS Windows 10 Hogar

The STGAubron de doble CPU Comprar un ordenador para juegos es como encontrar un tesoro escondido por menos de €500 – Es sencillo, eficaz y mucho más divertido de lo que su precio podría hacer pensar. Este equipo está pensado para los gamers que quieran lanzarse a Full HDsin tener que rascarse el bolsillo. El Intel Core i5-4570 es un pequeño motor de confianza, capaz de ejecutar sin problemas clásicos como League of Legends or Counter-Strike: Global Offensive sin ningún problema. Si le añades la NVIDIA GTX 1650, tendrás potencia suficiente para juegos más recientes como Apex Legends con una configuración decente. La carcasa con iluminación RGB es un bonito detalle, lo que hace que parezca un capricho más que una solución de compromiso.

Lo que me gusta de este ordenador para juegos es lo listo que está para funcionar. El Quinientos doce gigabytesEl SSD te permite empezar enseguida: los juegos se cargan rápidamente y hay espacio para varios de tus favoritos. El 16 GBLa memoria RAM DDR3 garantiza un rendimiento estable, incluso si chateas o navegas por Internet en medio de una partida. Incluye teclado, ratón y alfombrilla RGB, por lo que estarás listo para jugar nada más sacarlo de la caja. Es cierto que no cuenta con la tecnología más puntera, pero está fabricado con componentes estándar, por lo que actualizarlo más adelante será muy sencillo. Para los jugadores con un presupuesto ajustado que buscan un buen punto de partida, este ordenador para juegos es una oferta fantástica.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio increíble por menos de 500 $ para jugar a 1080p ✅ La GTX 1650 rinde a la perfección en los juegos más populares ✅ El SSD de 512 GB acelera los tiempos de carga ✅ Los 16 GB de RAM permiten jugar y realizar tareas múltiples sin problemas ✅ Paquete completo con teclado, ratón y mando incluidos ✅ La carcasa RGB le da un toque moderno sin gastar mucho ❌ Espacio de almacenamiento limitado para colecciones de juegos de gran tamaño (aunque ampliable)

Veredicto final: El STGAubron de doble CPU es el mejor ordenador para juegos a un precio asequible alrededor de 500 dólares, que ofrece un rendimiento fiable y un paquete completo ideal para los jugadores con un presupuesto ajustado que estén listos para lanzarse a la aventura.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador para juegos económico?

Elegir elel mejor ordenador para juegoses fundamental, sobre todo si tienes un presupuesto limitado: es tu pase para disfrutar de una experiencia de juego épica sin que tu bolsillo se resienta. Factores clave como la resolución, la frecuencia de actualización (Hz) y el tiempo de respuesta determinan la nitidez, la fluidez y la capacidad de respuesta de tus juegos. Si aciertas con estos aspectos, sacarás el máximo partido a tu inversión. Esto es en lo que debes fijarte.

1. Tarjeta gráfica (GPU)

La GPU es la encargada de gestionar los gráficos de tu PC para juegos. Dale prioridad para disfrutar de una fluidez óptima y unos gráficos nítidos. Para los juegos de disparos en primera persona o las partidas competitivas, elige una que ofrezca Más de 100 FPS a 1080p– como unNVIDIA RTX 4060. Garantiza una acción sin retrasos y mundos envolventes.

Tipo:Intenta alcanzar más de 100 FPS a la resolución deseada (por ejemplo, Full HD) para los juegos competitivos de PC. Unas tasas de fotogramas más altas reducen el retraso en la respuesta y ofrecen una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta, lo que te da una ventaja decisiva sobre tus oponentes.

2. Procesador (CPU)

La CPU se encarga de la lógica del juego y de la multitarea. Una CPU de gama media para juegos, como una AMD Ryzen 5 5600, es más que suficiente: no gastes de más si tu tarjeta gráfica es poco potente, ya que los videojuegos dependen en gran medida de la potencia gráfica. Así mantendrás una experiencia de juego fluida sin malgastar dinero.

Consejo: Una buena CPU garantiza que tu sistema pueda gestionar las tareas en segundo plano y la lógica del juego, pero procura equilibrar la CPU con la GPU, ya que el rendimiento en los juegos depende más de esta última.

3. RAM

La memoria RAM mantiene tu PC para juegos en pleno funcionamiento, ya que actúa como la memoria a corto plazo en la que el ordenador almacena los datos que está utilizando activamente. Ayuda a cargar y ejecutar juegos, a gestionar aplicaciones en segundo plano y a cambiar de una tarea a otra con fluidez. 16 GB (DDR4 o DDR5) es capaz de ejecutar juegos modernos y realizar tareas múltiples de forma ligera – 8GBde la ley,de 32 GB Demasiado para la mayoría de los presupuestos. Elimina los tirones y acelera los tiempos de carga.

4. Almacenamiento

El almacenamiento requiere velocidad y espacio. AQuinientos doce gigabytes or SSD NVMe de 1 TB ofrece tiempos de carga rápidos y espacio para juegos – 1 TB es ideal para juegos de gran tamaño. Los SSD son mejores porque leen y escriben datos mucho más rápido que los discos duros tradicionales, lo que se traduce en menos esperas y más tiempo para jugar. Evita los lentos discos duros (HDD), a menos que los utilices como almacenamiento adicional junto con un SSD.

5. Fuente de alimentación (PSU)

Una fuente de alimentación de calidad evita los fallos del sistema. Una Más de 80, Gold, 500 W-600 W Esta unidad alimenta de forma fiable un ordenador para juegos económico y ofrece margen para futuras ampliaciones. Es una pequeña inversión que garantiza una gran estabilidad. Los índices de eficiencia y la calidad de fabricación son factores fundamentales que hay que tener en cuenta, además de la potencia nominal. A La mejor fuente de alimentación para un ordenador para juegos protege tu costosa tarjeta gráfica y tu procesador de posibles daños eléctricos.

6. Puertos y conectividad

Una buena conexión reduce el retraso. Wi-Fi 5 and 6 garantiza una experiencia de juego online fluida; combínalo con un router para juegos o un amplificador de señal wifi si la señal es débil. USB 3.0 and Interfaz multimedia de alta definición los puertos garantizan un funcionamiento ágil de los periféricos, mientras que Bus serie universal tipo C and DisplayPort Las opciones aumentan la flexibilidad. Estos puertos no son solo decorativos: son esenciales para una transferencia rápida de datos, para conectar monitores adicionales y para enchufar auriculares y mandos.

Céntrate en conseguir un una GPU potente, una CPU equilibrada para juegos, junto con una buena memoria RAM y capacidad de almacenamiento. Si le añades una fuente de alimentación fiable y buenas opciones de conectividad, tendrás un ordenador para juegos que rinde por encima de lo que cuesta, perfecto para sesiones épicas sin arruinarte.

7. Presupuesto

Los rangos de precios varían considerablemente en función del hardware incorporado y del rendimiento general. En el caso de los equipos de gama alta, el precio puede alcanzar cifras muy elevadas.

Aunque tu presupuesto sea más ajustado, aún así puedes encontrar potentes ordenadores para juegos por menos de €1,000 que ofrecen un rendimiento excelente para la mayoría de los juegos modernos.

Para quienes tienen un presupuesto muy ajustado, también hay buenas opciones en €500 que pueden ejecutar juegos menos exigentes y constituyen una excelente puerta de entrada al mundo de los videojuegos para PC.

Otras opciones son Las mejores mini PC para juegosy tambiénordenadores portátiles para videojuegos de gran portabilidad para los jugadores que se desplazan.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ordenador para juegos económico?

The MSI Aegis Z2 es uno de los mejores ordenadores para juegos económicos del mercado, ya que ofrece un Ryzen 7 7700CPU yRTX 4060Unidad de procesamiento gráfico

Funciona con suavidadFull HD es ideal para los juegos, se puede ampliar fácilmente y ofrece un excelente equilibrio entre potencia y precio, lo que la convierte en el sueño de cualquier jugador con un presupuesto ajustado.

¿Cuánto cuesta un buen ordenador para juegos?

Un buen ordenador para juegos suele costar entre 700 y 1.000 dólares, lo que te garantiza un rendimiento fiable para Full HDjuegos.

Opciones como la MSI Aegis Z2 demuestran que no hace falta gastar más para obtener calidad.

¿Cuáles son las especificaciones recomendadas para un ordenador para juegos?

Para disfrutar de una experiencia de juego completa, te recomendamos que elijas como mínimo un Ryzen 5 or Intel i5procesador, unRTX 4060Unidad de procesamiento gráfico16 GB de RAM, y unUn disco duro SSD de un terabyte.

Estas especificaciones ofrecen potencia suficiente para la mayoría de los juegos modernos a Full HD resolución, al tiempo que garantiza tiempos de arranque rápidos y una multitarea ágil.

¿Es buena una PC para juegos de 2000 dólares?

Sí, es ideal para juegos de alta gama en 1440p o 4K con la configuración «Ultra».

Aunque supera las necesidades de la mayoría de los jugadores con un presupuesto ajustado, es ideal para los entusiastas que buscan una calidad gráfica de primer nivel, una inversión a prueba de futuro y potencia para realizar múltiples tareas.

¿Es más barato montar un ordenador o comprarlo?

Montar un ordenador puede suponer un ahorro de unos 10–20 % si eliges bien los componentes y buscas ofertas realmente buenas.

Pero los sistemas preconfigurados bajo €1,000 suelen ofrecer una buena relación calidad-precio, comodidad y cobertura de garantía, lo que las convierte en una opción inteligente para los jugadores que buscan un producto asequible y para quienes compran por primera vez.