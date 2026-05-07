Die 7 besten Mini-Gaming-PCs im Jahr 2025: Kompakte Kraftpakete

Nach umfangreichen Recherchen, Rücksprache mit Experten und der Auswertung zahlreicher Nutzerbewertungen führte mich meine Suche nach dem besten Mini-PC für Gaming zu sieben der herausragendsten Modelle, die ebenso innovativ wie kompakt sind.

Mini-Gaming-PCs werden heutzutage nicht mehr nur wegen ihrer Mobilität und ihres kompakten Formfaktors geschätzt. Dank der phänomenalen Weiterentwicklung der integrierten Grafikchips im Laufe der Jahre können einige Modelle in puncto Gaming-Leistung sogar mit Mid-Tower- oder Full-Tower-Gaming-PCs mithalten, was sie für Gamer zu einer weitaus attraktiveren Option macht als noch vor zehn Jahren.

Als großer Befürworter von tragbaren PC-Konfigurationen und APUs im Allgemeinen habe ich mich intensiv damit beschäftigt, was einen Mini-Gaming-PC von der Masse abhebt. Auf dieser Grundlage habe ich einige der besten Mini-PCs ausgewählt, die sich ein Gamer nur wünschen kann – basierend auf den relevanten technischen Daten, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der allgemeinen Kundenbewertung. Die besten Modelle davon finden Sie weiter unten.

Unsere Top-Empfehlungen für Mini-Gaming-PCs

Hier sind die Empfehlungen unseres Teams für die besten Mini-Gaming-PCs, die alle anderen in Bezug auf Gesamtspezifikationen, Preis-Leistungs-Verhältnis und pure, unverfälschte Gaming-Leistung in den Schatten stellen:

GEEKOM AE8 AI – der beeindruckendste Mini-Gaming-PC, was die Gesamtspezifikationen und das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. KAMRUI E3B – ideal für Gamer mit kleinem Budget, da es trotz seines erstaunlich niedrigen Preises ein angenehmes Spielerlebnis bietet. ROG NUC 760 Komplettsystem – ein unglaublich leistungsstarker High-End-Mini-Gaming-PC, der mit einer dedizierten NVIDIA RTX 4060Grafikkarte.

Suchst du etwas anderes? Dann scroll einfach weiter nach unten, um weitere der besten Mini-PCs für Gamer zu entdecken – jedes Modell bietet einzigartige Funktionen und überzeugt in verschiedenen Bereichen. Dein perfekter Mini-Gaming-PC wartet schon auf dich!

Die 7 besten Mini-Gaming-PCs für minimalistische Setups

Mini-Gaming-PCs sind ideal, wenn du auf Leistung nicht verzichten möchtest, aber nur wenig Platz zur Verfügung hast. Früher bedeutete das, dass man bei der Anschaffung eines solchen Geräts Abstriche bei der Leistung machen musste, doch das ist heute nicht mehr der Fall. Also, lass uns loslegen und den perfekten Gaming-Begleiter für dich finden!

Technische Daten Details Prozessor (CPU) AMD Ryzen 7 8845HS Integrierte Grafik (iGPU) AMD Radeon 780M Arbeitsspeicher (RAM) 32 GB (2 × 16 GB DDR5-5600 MHz) Lagerung 1 TB M.2-SSD Abmessungen 11,3 x 11,3 x 3,7 cm Gewicht 0,99 Pfund Konnektivität USB4 / WLAN 6E / Bluetooth 5.2 Maximale Auflösung 8K/4K-Vierfach-Display Betriebssystem Windows 11 Pro

Man muss nicht lange suchen, um zu erkennen, dass GEEKOM AE8 AI ist wahrscheinlich der derzeit beste Mini-Gaming-PC auf dem Markt, und das liegt vor allem an seinen herausragenden technischen Daten und seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt einfach keinen kompletteren Mini-Gaming-PC als diesen.

Dieses kleine Kraftpaket bietet so ziemlich alles, was man sich von einem Mini-PC wünscht – es ist leicht, unterstützt Auflösung von bis zu 8K, verfügt über eine hervorragende CPU/iGPU-Kombination und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Seine Leistung bleibt auch bei Multitasking oder anspruchsvollen Gaming-Sessions einwandfrei.

Was es jedoch am meisten auszeichnet, ist, wie ausgewogen das Gesamtpaket wirkt. Es läuft auch unter Belastung leise, überhitzt nicht so schnell und nimmt auf dem Schreibtisch kaum Platz weg. Und obendrein sieht es nicht nur edel aus, sondern bewährt sich auch im täglichen Gebrauch hervorragend.

Vorteile Nachteile ✅ EsAMD Radeon 780M Integrierte Grafik gehört zu den top-tier iGPUKomponenten für moderne Mini-PC-Konfigurationen ✅ Bietet eine sehr solide Leistung zu einem angemessenen Preis ✅ Verfügt über eineleistungsstarkAMD Ryzen 7 Serienprozessor das für alltägliche Aufgaben optimiert ist ✅ Unterstützt bis zu vier verschiedene Bildschirme bei 4K and 8K UHD Beschluss ✅ EsIceBlast 1.5 Kühlung Die Technologie sorgt auch bei hoher Belastung für moderate Temperaturen ❌ Die Lüfter können ziemlich laut sein, aber das lässt sich beheben, indem man die Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen anpasst und die Lüftungsschlitze regelmäßig reinigt

Fazit: Aufgrund der hochmodernen Komponenten und der hervorragenden Verarbeitungsqualität des GEEKOM AE8 AI… da weiß man einfach, dass man mit dieser tollen Maschine ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welchen Mini-PC Sie kaufen sollen, werden Sie kaum einen besseren finden Gaming-PC unter 1000 Dollar.

2. KAMRUI E3B [Der beste preisgünstige Mini-Gaming-PC]

Technische Daten Details Prozessor (CPU) AMD Ryzen 7 PRO 5875U Integrierte Grafik (iGPU) AMD Radeon RX Vega 8 Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB (8 × 2 DDR4-3200 MHz) Lagerung 512 GB M.2-SSD Abmessungen 13,2 x 13,2 x 5 cm Gewicht ‎1,1 Pfund Konnektivität USB 3.2 Gen 2 / WLAN 6 / Bluetooth 5.2 Maximale Auflösung 4K-Dreifach-Display Betriebssystem Windows 11 Pro

KAMRUI E3Bist das Bestepreisgünstiger Gaming-PC auf unserer Liste der Mini-PCs, und das aus gutem Grund. Schließlich ist er zu einem erstaunlich günstigen Preis erhältlich, obwohl er mit erstklassigen Laptop-Komponenten ausgestattet ist, die ebenso extrem leicht wie leistungsstark sind.

Its AMD Ryzen 7 PRO 5875U… ist insbesondere eine fantastische APU für einen Mini-Gaming-PC, was diesem kleinen Wunderwerk moderne Spiele bei niedrigeren Einstellungen problemlos bewältigen. Und nicht nur das: Die Leistung bleibt auch nach monatelangem Gaming und Streaming stabil, was die Langlebigkeit des Geräts unter Beweis stellt.

Außerdem startet es schnell, bleibt auch unter Belastung kühl und lässt dein Setup weder überladen noch billig wirken. Und als Bonus ist es unglaublich einfach einzurichten, da man es im Grunde nur anschließen muss und ohne großen Aufwand oder Bloatware loslegen kann. Für ein Gerät, das so klein und erschwinglich ist, übertrifft es die Erwartungen bei weitem.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaublich günstig, selbst für einen Mini-Gaming-PC ✅ Hat eine ordentliche16 GB DDR4-RAM and 512 GB M.2-SSD ein Schnäppchen für diesen Preis ✅ Unterstützt4K UHD Auflösung für bis zu drei Bildschirme ✅ Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ✅ Großer Ventilator Kühlsystem mit effektiver Wärmeverteilung ❌ Hat keine USB 4Hafen, aber dessenUSB 3.2 Gen 2 Diese Anschlüsse sollten für die meisten Anwendungen ausreichen

Fazit:The KAMRUI E3B ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie auf der Suche nach dem besten preisgünstigen Mini-PC auf dem Markt sind €400 Preisklasse.

Mit seinemVega 8 Mit der integrierten Grafik kannst du moderne Spiele bei niedrigen bis mittleren Einstellungen mit einer ordentlichen Bildwiederholrate spielen, ganz zu schweigen von grafisch weniger anspruchsvollen Indie- und Retro-Spielen.

Technische Daten Details Prozessor (CPU) Intel Core Ultra 7 155H Grafikkarte (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB (2 × 8 GB DDR5) Lagerung 1 TB M.2-SSD Abmessungen 10,63 x 7,16 x 2,3 Zoll Gewicht 6,39 Pfund Konnektivität Thunderbolt / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 Maximale Auflösung 4K-Display Betriebssystem Windows 11 Home

Für Fans von High-End-Gaming haben wir nun das ROG NUC 760 Komplettsystem – einer der besten Mini-Gaming-PCs, die man derzeit kaufen kann ASUS, vor allem, wenn es um die reine FPS-Leistung geht.

Es verfügt über ein NVIDIA RTX 4060, eine äußerst leistungsstarke GPU, die in puncto Gaming-Leistung fast jeden anderen Mini-Gaming-PC auf dem Markt übertrifft.

Ich persönlich bin ein großer Fan seines stilisierten ROG Gehäuse. Im Gegensatz zu den meisten Mini-Gaming-PCs mit eher zurückhaltendem Design weiß man bei diesem Modell auf den ersten Blick Es ist ein kompakter, leistungsstarker Gaming-PC.

Darüber hinaus läuft es für seine Leistungsstärke überraschend leise. Angesichts seiner Größe ist es ehrlich gesagt atemberaubend, wie gut die Temperatur unter enormer Belastung im Griff bleibt. Es ist zwar teurer, aber diese Investition macht sich in der Leistung sehr deutlich bemerkbar. Ein VPN auf dem PC nutzen sorgt für Ihre Sicherheit im Internet.

Vorteile Nachteile ✅ Einer der wenigen Mini-Gaming-PCs auf dem Markt mit einem hervorragende dedizierte GPU ✅ Sportblitzschneller Thunderbolt Hafenfür erstklassige Anzeige- und Übertragungsgeschwindigkeiten ✅ Kann problemlos alle die neuesten Spiele mit hohen bis maximalen EinstellungenEinstellungen ✅UnterstütztUltra-High-DefinitionBeschluss ✅ Wird mit einem Ständer geliefert ❌ Bietet ein noch beeindruckenderes Spielerlebnis auf Kosten der kompakten Bauweise – ein akzeptabler Kompromiss

Fazit:The ROG NUC 760 Komplettsystem ist ein teurer Mini-PC, der seinen Preis durchaus rechtfertigt.

Dank der gigantischen Kombination aus CPU und GPU wird dein Spielerlebnis dem von Mid-Tower- und Full-Tower-Gaming-PCs in nichts nachstehen oder diese sogar noch übertreffen. Wenn es dir also nichts ausmacht, einen wohlverdienten Aufpreis zu zahlen, solltest du dir dieses Modell auf jeden Fall zulegen.

4. MINISFORUM Neptune Series HX80G [Der beste Mini-Gaming-PC mit dedizierter Grafikkarte]

Technische Daten Details Prozessor (CPU) AMD Ryzen 7 5800H Grafikkarte (GPU) AMD Radeon RX 6600M Arbeitsspeicher (RAM) 32 GB (2 × 16 DDR4) Lagerung 1 TB M.2-SSD Abmessungen 20,4 x 20,3 x 6,9 cm Gewicht 6,07 Pfund Konnektivität USB 3.2 Gen 2 / WLAN 6 / Bluetooth 5.2 Maximale Auflösung 4K-Quad-Display Betriebssystem Windows 11 Home

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Mini-PC für Spiele mit einer leistungsstarken dedizierten Grafikkarte sind, dann ist der MINISFORUM Neptune Series HX80G Das darf man einfach nicht übersehen. Dieser Mini-Gaming-PC hat es wirklich in sich und bietet eine sehr ansprechende AMD Radeon RX 6600M-Grafikkarte and AMD Ryzen 7 5800H CPU-Kombination, die selbst bei anspruchsvollen Spielen eine solide Gaming-Leistung bietet.

Es ist wirklich kompakt, was es ideal zum Mitnehmen macht. Aber Lass dich nicht von seiner Größe täuschen denn er ist leistungsstark genug, um moderne Spiele mit mittleren bis hohen Einstellungen mühelos zu bewältigen. Damit ist dir eine flüssige Leistung so gut wie garantiert, egal ob du spielst, Videos bearbeitest oder etwas anderes machst.

Mit mehrerenUSB-A-Anschlüsse, Universal Serial Bus Typ Cund einHigh-Definition Multimedia Interface Was die Anschlüsse angeht, könnte die Konnektivität nicht praktischer sein. Es ist eine hervorragende Wahl für alle, die einen Gaming-Mini-PC benötigen, aber weder Platz noch Leistung einbüßen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Einer derdie günstigsten Mini-Gaming-PCs mit einer dedizierten Grafikkarte ✅ UnterstütztUltra-High-Definition Auflösung für bis zu vier Bildschirme ✅ Kann moderne Spiele spielen bei niedrigen bis mittleren Einstellungen flüssig ✅ Verfügt über eine sehr beeindruckende 36 GB DDR4-RAM and 1 TB M.2 eine Kombination, die sich leicht aufrüsten lässt ✅Verfügt über eine effiziente Wärmeableitung ❌ Aufgrund der dedizierten Grafikkarte ist er größer als die meisten Mini-PCs, doch dank seiner beeindruckenden Gaming-Leistung fällt dies kaum ins Gewicht

Fazit:Wenn Sie gerne auf einem Mini-PC mit einer dedizierten Grafikkarte spielen möchten, ohne dabei Ihr Budget zu sprengen, dann ist der MINISFORUM Neptune Series HX80G sollte die endgültige, eindeutige Antwort auf deine Gebete sein – du bekommst ein Ein toller Gaming-PC für unter 500 Dollar!

5. MINISFORUM DeskMini UM870 Slim [Der beste Mini-Gaming-PC mit kompaktem Design]

Technische Daten Details Prozessor (CPU) AMD Ryzen 7 8745H Integrierte Grafik (iGPU) AMD Radeon 680M Arbeitsspeicher (RAM) 32 GB (2 × 16 GB DDR5-4800 MHz) Lagerung 1 TB M.2-SSD Abmessungen 13,2 x 12,8 x 4,6 cm Gewicht 1,48 Pfund Konnektivität USB 4 / WLAN 6E / Bluetooth 5 Maximale Auflösung 8K/4K-Dreifach-Display Betriebssystem Windows 11 Pro

Alle Mini-PCs sind recht kompakt. Dennoch sind einige besser als andere, und wenn es um diesen unschlagbaren Größenvorteil geht, ohne dabei an Leistung einzubüßen, macht es keiner besser als der MINISFORUM DeskMini UM870 Slim.

Dieser Mini-Gaming-PC bietet solide Gaming-Leistung in einem winzigen Gehäuse. Trotz seiner Größe ist er mit einer leistungsstarken AMD Ryzen 7 8745H Prozessor und eine eigenständige, aber leistungsstarke AMD Radeon 680M-Grafikprozessor, sodass du moderne Spiele problemlos spielen kannst. Sie bewältigt alles, von Indie-Spielen bis hin zu anspruchsvollen Titeln, ohne auch nur einen Takt auszulassen.

Egal, ob du dich für Gaming, Videobearbeitung oder etwas ganz anderes interessierst – dieser leistungsstarke Mini-PC bietet dir die Leistung, die du brauchst, und besticht dabei durch sein schlankes, minimalistisches Design. Er macht dem Begriff „Mini“ alle Ehre und ist definitiv einer der besten auf dem Markt!

Vorteile Nachteile ✅ Sehr klein and leicht ✅ Unterstützt4K and 8K UHD Auflösungen für bis zu drei Bildschirme ✅ Verfügt über alle unverzichtbaren Anschlussmöglichkeiten, darunter ein sehr begehrtes USB 4Hafen ✅ Ist schnell32 GB DDR5-RAM and 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD – beide können aufgerüstet werden ✅ AMD Radeon 680M is unter den Top 10 der iGPUsfür Mini-PCs ✅ Im Lieferumfang enthalten ist einHalterung für die Wandmontage ❌ Das Kunststoffgehäuse lässt in puncto Verarbeitungsqualität zwar etwas zu wünschen übrig, doch beeinträchtigt dies die funktionale Ästhetik kaum

Fazit: The MINISFORUM DeskMini UM870 Slim ist leicht, nimmt nur wenig Platz ein und verfügt über leistungsstarke Komponenten für Spiele und alltägliche Aufgaben.

Genau aus diesem Grund kann ich dieses Modell allen wärmstens empfehlen, die ultra-minimalistische, pflegeleichte Einrichtungen lieben.

6. Beelink SER8 [Bester Mini-Gaming-PC in puncto Verarbeitungsqualität]

Technische Daten Details Prozessor (CPU) AMD Ryzen 7 8745HS Integrierte Grafik (iGPU) AMD Radeon 780M Arbeitsspeicher (RAM) 32 GB (2 × 16 GB DDR5-5600 MHz) Lagerung 1 TB M.2-SSD Abmessungen 13,5 x 13,5 x 4,6 cm Gewicht ‎3,12 Pfund Konnektivität USB4 / WLAN 6 / Bluetooth 5.2 Maximale Auflösung 4K-Dreifach-Display Betriebssystem Windows 11 Pro

Wenn du den besten Mini-PC für Spiele suchst, der wirklich lange hält, kannst du mit dem Beelink SER8, der ganz oben auf Ihrer Liste stehen sollte. Dieser Mini-Gaming-PC ist robust wie ein Panzer und besticht durch ein schlankes, kompaktes Design, das sowohl stabil als auch stilvoll ist.

Das Gehäuse wirkt solide und vermittelt einen hochwertigen Eindruck, wie man ihn bei preisgünstigen Mini-PCs oft vermisst. Das Kühlsystem ist gut durchdacht und sorgt für einen leisen Betrieb sowie optimale Temperaturen – selbst bei intensiven Gaming-Sessions oder anderen anspruchsvollen Aufgaben.

Angetrieben von einemAMD Ryzen 7 8745HS Prozessor und ausgestattet mit einer unübertroffenen AMD Radeon 780M Grafikkarte – dieses kleine Gerät hat es nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich in sich und meistert die meisten modernen Spiele mit Leichtigkeit.

With Windows Mit solchen Mini-PCs erhalten Sie ein leistungsstarkes und dennoch tragbares Gerät, das eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben bewältigen kann. Und das Beste daran? Sie können sich voll und ganz darauf verlassen. Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt.

Vorteile Nachteile ✅ Zeichnet sich durch eine hervorragende Verarbeitungsqualität mit seinem Metallgehäuse aus ✅ Verfügt über einen sehr leistungsstarken AMD Ryzen 7 Serienprozessor und Radeon 780M iGPUName ✅ Unterstützt 4K Auflösung für bis zu drei verschiedene Bildschirme ✅ Beeindruckende Kühlung bei minimaler Lüftergeräuschentwicklung ✅ Verfügt über einen superschnellen, leistungsstarken und aufrüstbaren 32 GB RAM mit doppelter Datenübertragungsrate 5 and 1 TB M.2-Kombi ❌ Es verfügt über zwei USB-A-Anschlüsse (2.0), die meiner Meinung nach etwas veraltet sind, aber für die Abwärtskompatibilität dennoch praktisch sind

Fazit: Abgesehen davon, dass er einer der besten Mini-PCs für Spiele ist, Beelink SER8 zeichnet sich von anderen Mini-PCs der Spitzenklasse durch eine überragende Verarbeitungsqualität aus, die in jeder Umgebung eine gute Figur macht.

7. BOSGAME P3 [Der beste Mini-Gaming-PC für Kreative]

Technische Daten Details Prozessor (CPU) AMD Ryzen 9 6900HX Integrierte Grafik (iGPU) AMD Radeon 680M Arbeitsspeicher (RAM) 32 GB (2 × 16 GB DDR5-4800 MHz) Lagerung 1 TB M.2-SSD Abmessungen 12,2 x 11,2 x 4 cm Gewicht 0,86 kg Konnektivität USB4 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 Maximale Auflösung 4K/8K-Dreifach-Display Betriebssystem Windows 11 Pro

Wer hat gesagt, dass der beste Mini-PC nur zum Zocken da ist? Wenn du als Kreativer auf der Suche nach einem tragbaren Gerät bist, mit dem du deine Kreativität auch unterwegs ausleben kannst, dann ist der BOSGAME P3 könnte genau das Richtige sein.

Dieser leistungsstarke Mini-PC ist zweifellos die erste Wahl für die Foto- und Videobearbeitung sowie für die meisten anderen anspruchsvollen Aufgaben. Er ist kompakt, bietet aber dennoch die gesamte Leistung, die Sie für kreative Arbeiten benötigen, mit einem AMD Ryzen 9 6900HX CPU and AMD Radeon 680M-Grafikprozessor Das passende Paket für dich, egal ob du deine nächste große Idee verwirklichst oder nach der Arbeit bei ein paar Spielen abschaltest.

Sein Kühlsystem sorgt dafür, dass das System auch bei langen Bearbeitungssitzungen oder Gaming-Marathons leise und effizient bleibt. Und nicht zuletzt ist es außerdem ausgestattet mit USB-A, Universal Serial Bus Typ Cund einHigh-Definition Multimedia Interface Anschluss, über den sich externe Monitore und Peripheriegeräte ganz einfach anschließen lassen, sodass Sie überall flexibel arbeiten können.

Vorteile Nachteile ✅ EsProzessor der Ryzen-9-Serie bewältigt alle Arten von Produktivitätsaufgaben mit Leichtigkeit ✅ Unterstützt4K and 8K Auflösung für bis zu drei verschiedene Bildschirme ✅ Hat zweiHigh-Speed-Ethernet-Anschlüssein der Lage,2,5 Gbit/sÜbertragung ✅ Unglaublichguter Arbeitsspeicher and Lagerung ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Eignet sich hervorragend sowohl als Arbeitsstation als auch als Gaming-PC ❌ Das Kunststoffgehäuse wirkt sich etwas nachteilig auf die Verarbeitungsqualität aus, auch wenn die Auswirkungen auf die Haltbarkeit minimal sein dürften

Fazit: The Bosgame PDer 3 ist ein unglaublicher Gaming-PC, der eine gute Gaming-Leistung und noch bessere Funktionen für die Erstellung von Inhalten bietet. Dafür verdient er meine Empfehlung, die sich an alle meine Kollegen da draußen richtet, die ihre Arbeit genauso ernst nehmen wie ihre Gaming-Sessions.

Was ist bei der Auswahl eines Mini-PCs zu beachten?

Mini-PCs gibt es in allen Formen und Größen, und jedes Modell ist in seiner Ausstattung einzigartig. Einfach gesagt: Nicht alle Mini-PCs sind gleich, und Sie müssen in der Lage sein, Mini-PCs mit guten technischen Daten von denen zu unterscheiden, die diese nicht aufweisen, wenn Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen möchten.

Möchten Sie den besten Mini-PC für Ihre Konfiguration finden? Hier sind die sieben wichtigsten Faktoren, die Sie vor dem Kauf berücksichtigen sollten:

1. Prozessor

Der Prozessor eines Mini-PCs ist zweifellos eine seiner wichtigsten Komponenten. Er bestimmt nicht nur die Rechenleistung dieser winzigen Geräte, sondern auch ihre Gaming-Leistung. Schließlich können die meisten Mini-PCs nicht mit einer dedizierten GPU, daher MUSST du darauf achten, dass dein Mini-PC über eine CPU mit leistungsstarker integrierter Grafik verfügt, wenn du ihn zum Zocken nutzen möchtest.

Wenn Sie etwas suchen, auf das Sie sich beim sorgenfreien Gaming wirklich verlassen können, ist es immer eine kluge Entscheidung, sich für Ryzen 9 6900HX or Ryzen 7 8845HS, der mühelos die Leistung eines leistungsstarken High-End-Mini-PCs bietet.

Etwas günstigere, aber dennoch sehr leistungsfähige Modelle im mittleren bis oberen Preissegment sind die Ryzen 7 8745HS and Ryzen 7 8745H, aber auch Modelle der mittleren Preisklasse wie das Ryzen 7 5800H and Intel Core Ultra 7 155H wird Sie nicht enttäuschen.

Letztendlich ist es wichtig zu wissen, welche Art von CPU du möchtest, um den für dich besten Mini-PC zu finden. Vergiss aber nicht, dass auch andere Komponenten eine wichtige Rolle spielen; triff deine Entscheidung also nicht ausschließlich auf dieser Grundlage.

2. Grafiken

Wie ich oben bereits erwähnt habe, sind die meisten Mini-PCs, die man heutzutage findet, mit einem APU, komplett mit integrierter Grafikkarte, aufgrund ihres praktischen Formfaktors. Zu den Ausnahmen zählen Mini-PCs wie der ROG NUC 760 Komplettsystemund dieMINISFORUM Neptune Series HX80G, die zwar mit leistungsstarken diskreten Grafikkarten ausgestattet sind, dafür aber weniger kompakt und schwerer sind und zudem einen deutlich höheren Preis haben.

Idealerweise solltest du ein Gerät mit einer dedizierten Grafikkarte wählen, wie zum Beispiel das RTX 4060, das sich sogar für anspruchsvolle Spiele eignet, oder sogar das Radeon RX 6600M, der Spiele der mittleren Leistungsklasse wirklich gut bewältigt. Da jedoch die besten Mini-PCs für Spiele, die zudem über eine dedizierte GPU kann recht teuer sein, lohnt es sich, sich die Modelle mit integrierter Grafik anzusehen. Wenn man überlegt, was integrierte GPU Es gibt jede Menge tolle Optionen, aus denen du wählen kannst. Zum Beispiel, Radeon 780M orsechshundertachtzig Millionen wird diese starke und zuverlässige Leistung im mittleren Leistungssegment hervorragend umsetzen und die meisten modernen Spiele mühelos ausführen.

Wenn Sie sich für einen preisgünstigen Mini-PC entscheiden, sollten Sie auch die Modelle mit einem Radeon RX Vega 8 integrierte Grafik, da diese leistungsstark genug ist, um fast jedes Spiel mit einer anständigen Bildwiederholrate auszuführen.

3. Arbeitsspeicher (RAM)

Mini-PCs, insbesondere die Modelle im höheren Preissegment, sind in der Regel mit ultraschnellDouble Data Rate 4 and Double Data Rate 5RAM. Was die Geschwindigkeit und die Multitasking-Fähigkeiten angeht, musst du dir um diese Komponente keine allzu großen Sorgen machen.

Ich würde zumindest empfehlen, sich einen Mini-PC mit mindestens 16 GBDDR4-3200 MHzRAM, mit32 GBDouble Data Rate 5 RAM da dies der ideale Kompromiss und eine zukunftssichere Option ist.

4. Lagerung

Was den Speicherplatz angeht, kommt es wirklich darauf an, wie viel Platz man in Kauf nehmen möchte. Fast jeder Mini-PC verfügt heutzutage über M.2 NVMe SSDs sind bekannt für ihre hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sowie ihre kompakte Bauweise, sodass Ihnen unabhängig davon, für welchen Mini-PC Sie sich entscheiden, eine blitzschnelle Datenverarbeitung praktisch garantiert ist.

Wenn ich jedoch eine Mindestgröße für den Speicherplatz nennen müsste, die den Gaming-Anforderungen jedes Spielers gerecht wird, würde ich einen Mini-PC mit mindestens512 Gigabytean Speicherplatz. Die ideale Speichergröße wäre 1TB, aber beachten Sie, dass viele Mini-PCs sehr gut erweiterbar sind. Sie können später einfach eine weitere SSD kaufen und entweder Ihre bisherige SSD austauschen oder Ihrem System eine zweite SSD hinzufügen.

5. Konnektivität

Da die Tragbarkeit eines der Hauptmerkmale ist, durch das sich Mini-PCs von herkömmlichen PCs abheben, sollten Sie darauf achten, dass ihre Anschlussmöglichkeiten den Anforderungen gerecht werden. Schließlich bieten Mini-PCs, die mit verschiedenen Anschlussarten kompatibel sind, eine größere Vielseitigkeit und sind daher in unterschiedlichen Gaming-Setups nützlicher als solche, bei denen dies nicht der Fall ist.

Zum Glück verfügen die meisten modernen Mini-PCs bereits ab Werk über hervorragende Anschlussmöglichkeiten. Was die unterstützten Anschlussarten angeht, werden Sie von einem Mini-PC kaum enttäuscht sein – vor allem, wenn Sie sich für eines unserer sieben empfohlenen Modelle entscheiden.

6. Betriebssystem

Fast jeder Mini-PC auf dem Markt ist mit beiden kompatibel Windows and Linux, die beiden beliebtesten Betriebssysteme für alle Arten von Computern. Und das Beste daran: Viele Mini-PCs sind bereits mit einem der beiden Windows 11 Home or Windows 11 Pro, was diese Maschinen buchstäblich „Plug-and-Play“

Für Gaming-Zwecke ist der Standard WindowsMini-PCs mitWindows-Betriebssystem Die vorinstallierten Programme sind mehr als ausreichend. Beachten Sie jedoch, dass Sie Ihr Windows unabhängig davon, welches Betriebssystem auf dem Mini-PC vorinstalliert ist.

7. Erweiterbarkeit

Die Erweiterbarkeit eines Mini-PCs bezieht sich auf seine Eignung für zukünftige Aufrüstungen. Halten Sie immer Ausschau nach Mini-PCs, die als leicht erweiterbar beworben werden, da diese zukunftssicherer sind als solche, bei denen dies nicht der Fall ist.

Zumindest, Ein Mini-Gaming-PC sollte über erweiterbaren Arbeitsspeicher und Speicherplatz verfügen, da dies bei weitem die Komponenten sind, die sich am einfachsten austauschen oder aufrüsten lassen.

A ThunderboltHafen oder einUSB 4 Dieser Anschluss ist auch für die Erweiterbarkeit eines Mini-PCs ideal, da beide eine reibungslose Verbindung mit einer externen Grafikkarte ermöglichen und die Gaming-Leistung Ihres Geräts erheblich steigern.

8. Übertragbarkeit

Alle Mini-Gaming-PCs gelten als äußerst mobil. Wenn du vor allem unterwegs spielen möchtest, dann ist ein Handheld-Gaming-PC wäre eine bessere Option.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Mini-Spielkonsole?

Die beste Mini-Spielkonsole ist die GEEKOM AE8 AI. Es hatRadeon 780M eine integrierte Grafikkarte, die alle modernen Spiele, insbesondere E-Sport-Titel, mit einer respektablen Bildwiederholrate ausführen kann.

Eignen sich Mini-PCs zum Zocken?

Ja, Mini-PCs eignen sich gut zum Zocken, insbesondere angesichts der jüngsten Fortschritte bei integrierten Grafikkarten und kompakten Hardware-Designs. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz an die Leistung von Gaming-Desktops in Standardgröße heranreichen, bieten viele moderne Mini-PCs beeindruckende Gaming-Leistung bei kompakter Bauweise.

Lohnen sich Mini-PCs?

Ja, Mini-PCs lohnen sich auf jeden Fall. Sie sind eine hervorragende Anschaffung für minimalistische Setups sowie für Gamer, die aufgrund ihrer Mobilität ständig unterwegs sind.

Wozu dient ein Mini-PC?

Mini-PCs können für alle Aufgaben eingesetzt werden, für die auch herkömmliche Desktop-PCs verwendet werden, beispielsweise zum Spielen oder für die Büroarbeit. Sie sind jedoch leichter und platzsparender, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen es auf Kompaktheit und Mobilität ankommt.

Überhitzen sich Mini-PCs leicht?

Ja, manche Mini-PCs überhitzen bei längerem, intensiven Gebrauch leichter als herkömmliche PCs. Die meisten neueren Modelle haben dieses Problem jedoch durch effiziente Kühlsysteme weitgehend behoben.

Ist ein Mini-PC genauso gut wie ein normaler PC?

Ein Mini-PC kann genauso gut sein wie ein normaler PC, wenn er über eine leistungsstarke CPU und eine integrierte Grafikkarte verfügt. Manche Mini-PCs verfügen sogar über eine dedizierte GPU, wodurch sie in puncto Spieleleistung mit normalen PCs der unteren bis mittleren Preisklasse mithalten können.

Was ist der Nachteil eines Mini-PCs?

Ein häufiger Nachteil von Mini-PCs ist, dass die meisten von ihnen im Gegensatz zu normalen PCs keine dedizierte Grafikkarte haben. Außerdem neigen sie dazu, schneller zu überhitzen als Mid-Tower- oder Full-Tower-PCs.