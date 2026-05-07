Las 9 mejores mesas de pie para gamers en 2025: mejora tu equipo

Si estás buscando los mejores escritorios de pie para jugar, has dado con el sitio adecuado. Porque, seamos sinceros: jugar es el pasatiempo más saludable y, a menudo, te mantiene pegado a la silla durante horas y horas.

Los escritorios para trabajar de pie son estupendos, ya que te permiten moverte más que si estuvieras sentado todo el tiempo. Por no hablar de que hay un montón de beneficios para la salud, ampliamente demostrados, derivados de su uso.

Como jugador que soy, sé lo que se siente al dejarse caer en la silla y retorcerse en posturas extrañas solo para estar cómodo. Esto se agrava aún más cuando vuelves del trabajo, donde no puedes elegir el escritorio que usas y, de todos modos, estás sentado todo el día.

Así que hoy he hecho una lista con los 9 mejores escritorios de pie para gamers con los que podrás llevar tu equipo al siguiente nivel (literalmente). Tanto si buscas la opción más lujosa, un escritorio para gamers económico o uno más pequeño, tengo justo lo que necesitas.

Nuestra selección de escritorios de pie para gamers

A continuación, te ofrecemos un breve resumen de algunas de las mejores opciones de escritorios de pie para gamers que he incluido en la lista. De todas las opciones que figuran en ella, estas son las que presentan las mejores características generales, el mejor precio, un diseño que ahorra espacio y prestaciones específicas para un escritorio de gaming adecuado:

JWX de doble motor con forma de ala Mesa – El escritorio JWX con dos motores y diseño en forma de ala es nuestra mejor elección global por su increíble variedad de funciones específicas para gamers, ¡perfecto para cualquier configuración de PC o consola de videojuegos! Escritorio eléctrico de altura regulable Zibbizo – Si buscas un escritorio para gaming económico con función de altura regulable, el escritorio eléctrico Zibbizo es una opción excelente sin renunciar a la calidad de fabricación. DEZCTOP Bifrost Elite – ¡El DEZCTOP Bifrost Elite es una opción fantástica para una configuración con varios monitores, con mucho espacio para mandos, decoración y altavoces!

…¡pero eso no es todo, amigos! Todavía hay un montón de opciones que puedes consultar, así que lee mi reseña detallada de cada una de ellas a continuación para encontrar el escritorio para gaming que mejor se adapte a ti.

Las 9 mejores mesas de pie para gamers: reseñas

1. JWX de doble motor, 72 pulgadas, en forma de ala [El mejor escritorio de pie para jugar]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 69,9 cm x 182,9 cm x 73 cm Rango de altura 28,75” a 46,25” Tipo de acabado Laminado Soporte para auriculares incluido Yes Capacidad de carga total Hasta 150 kg

El JWX de doble motor, 183 cm, con forma de ala El escritorio de pie es, en general, nuestro mejor escritorio para gamers con altura regulable. Cuenta con un potente motor eléctrico doble que le permite alcanzar su altura máxima de forma suave y silenciosa, con una potencia nominal de 40 dB de volumen, por lo que también es ideal como mobiliario de oficina.

Gracias al doble motor eléctrico y al bastidor reforzado, la mesa para videojuegos soporta un peso considerable 150 kgsoporta mucho peso, por lo que es ideal para una configuración con varios monitores, altavoces e incluso una consola, sin miedo a que se vuelque.

Da una sensación de gran solidez y cuenta con impresionantes características pensadas para los gamers, como un sistema integrado de gestión de cables con una bandeja con soportes en la parte inferior para mantener los cables ordenados, un práctico portavasos giratorio y un gancho para los auriculares.

En cuanto a los ajustes de altura, puede oscilar entre de 73 a 117,5 cm, y, según mi experiencia, ese es un rango ideal para la mayoría, o si quieres pasar a sentarte en una silla gaming.

Otra razón por la que la consideramos nuestra mejor mesa para gamers es su forma y acabado. Con su exclusivo diseño en forma de alas y 72 pulgadas de ancho, tienes mucho espacio para mover el ratón, y el acabado laminado tiene un tacto suave, como el de una alfombrilla de ratón de tamaño completo.

Además, elJWX de doble motor con forma de ala El escritorio de pie también cuenta con dos estantes desmontables que se pueden colocar a los lados o juntar en el centro, algo que me gustó mucho, ya que así tenía espacio para colocar figuras, mandos o un monitor adicional.

Por si fuera poco, en ambos extremos de las alas del escritorio encontrarás tiras de luces LED RGB que puedes personalizar con el color que prefieras. También puedes usar 14 modos de iluminación diferentes,entre otros4 modos de ritmo musical que se sincronizan con cualquier audio que reproduzcas.

En general, su estructura sólida y sus numerosas prestaciones la convierten en la mejor mesa para gamers de la lista, aunque tiene un precio bastante elevado. No obstante, si estás dispuesto a darte un capricho, con esta mesa acertarás seguro.

Ventajas Contras ✅ Fabricación resistente y fiable ✅ Elegantes tiras de luces LED RGB personalizables ✅ Mucho espacio; escritorio de 183 cm de ancho ✅ Bandeja integrada para la organización de cables ✅ Potente y silencioso sistema de doble motor ❌ Es caro, pero merece la pena por su tacto y calidad de primera

Veredicto final – El escritorio elevable JWX con doble motor y diseño en forma de ala es una opción fantástica si buscas un escritorio de alta gama con todas las características pensadas para gamers que puedas imaginar.

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2. Zibbizo eléctrica, altura ajustable, 101,6 × 61 cm [El mejor escritorio de pie económico para gamers]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 61 cm x 102 cm x 122 cm Rango de altura de 72,1 cm a 118,5 cm Tipo de acabado Madera Soporte para auriculares incluido Yes Capacidad de carga total 80 kg

Si estás buscando un escritorio para jugar que sea económico y que también sirva como escritorio de oficina para trabajar de pie, el Escritorio eléctrico de altura regulable Zibbizo merece la pena echarle un vistazo.

Aunque el escritorio es la opción más económica, no renuncia a la calidad de fabricación, con un armazón de acero en forma de T y un tablero de madera capaz de soportar cargas de hasta 80 kg. Está bien construido y tiene mucho espacio para mis monitores y periféricos, con unas dimensiones de 102 cm de ancho x 61 cm de profundidad.

Además, ofrece un amplio rango de alturas de apoyo, que va desde de 72,1 cm a 118,5 cm, y cuenta con un teclado programable que te permite guardar 3 preajustes diferentes gracias a su función de memoria, por lo que no tendrás que ajustar manualmente la mesa para gamers cada vez que te sientes o te levantes.

En los laterales encontrarás dos ganchos para los auriculares y el bolso, así como dos orificios para pasar los cables. Además, hay cuatro colores diferentes entre los que elegir: negro, blanco, marrón y madera clara natural. Y si te preocupa el ruido, no te preocupes, porque funciona de forma muy silenciosa y se ajusta a solo Cincuenta y cinco decibelios.

Pero a ese precio, te perderás algunos extras.

No incluye una bandeja para cables, cajones de almacenamiento adicionales ni un concentrador de alimentación/USB como otros escritorios. Sobre todo, tiene un aspecto bastante «básico» y no tiene esa estética típica de los escritorios para juegos de PC a la que estoy acostumbrado, pero, por otro lado, da una sensación de calidad superior y ofrece más prestaciones que otros escritorios de este rango de precios.

Aunque se pierden algunas funciones adicionales, el escritorio regulable Zibbizo sigue teniendo mucho que ofrecer. Sobre todo por su precio, es difícil de superar.

Ventajas Contras ✅ Un precio fantástico para un escritorio gaming de pie ✅ Ideal para espacios o habitaciones pequeñas ✅ Hasta 3 posiciones de altura preestablecidas ✅ Incluye 2 prácticos ganchos para auriculares o bolsos ✅ Estructura de acero en forma de T, resistente y duradera ❌ Capacidad de carga total limitada, pero ideal para configuraciones minimalistas

Veredicto final – Si andas corto de dinero pero necesitas un escritorio para jugar de pie que sea fiable y resistente, el escritorio eléctrico Zibbizo con altura regulable es una opción fantástica.

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3. DEZCTOP Bifrost Elite Ergonómico 160 x 71 cm [El mejor escritorio de pie para equipos de gaming]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 73 cm x 160 cm x 107 cm Rango de altura De 25,5 a 51,2 pulgadas Tipo de acabado Madera mate Soporte para auriculares incluido Yes Capacidad de carga total 120 kg

Para los jugadores que necesitan un escritorio para juegos de pie con numerosas funciones, tanto para juegos de PC como para consolas, el DEZCTOP BiFrost Elite Ergonómico Este escritorio es la opción perfecta. Se sitúa como el mejor escritorio para gamers de la lista, simplemente por su capacidad de personalización y por la gran superficie que ofrece.

Una cosa que me encanta de la DEZCTOP BiFrost Elite Lo mejor de este escritorio es que se trata de un conjunto completo que también incluye un panel perforado muy espacioso en el que se pueden colocar 2 estantes.

Con el panel perforado, puedes colocar los monitores directamente sobre él y utilizar los estantes para guardar objetos decorativos, mandos o incluso un equipo de sonido. Pero si te preocupa que se vuelque, el Bifrost Elite tiene capacidad para120 kg,por lo que es lo suficientemente resistente y duradero como para crear escritorios de gaming únicos y hechos a medida en los que poder colocar todo tu equipo de gaming.

El teclado programable permite hasta 4 alturas preestablecidas distintas que oscilan entre De 25,5 a 51,2 pulgadas, lo que la convierte en una opción ideal para los jugadores más altos. En las esquinas del escritorio también encontrarás un portavasos y un gancho para los auriculares.

Pero lo más destacado es, sin duda, el avanzado sistema de gestión de cables del escritorio; toda la parte trasera del escritorio está cubierta por una elegante bandeja para cables dividida en 3 paneles diferentes con una tapa magnética.

Puede albergar varias tomas de corriente, lo que te permite mantener todos los cables bien organizados y fuera de la vista.

Ventajas Contras ✅ Sistema de gestión de cables avanzado y elegante ✅ Guarda 4 alturas preestablecidas para mayor comodidad ✅ Amplio rango de alturas ajustables; ideal para jugadores altos ✅ Panel perforado integrado para estantes y soporte para monitor ✅ Bien fabricado y muy resistente ❌ No incluye iluminación RGB, pero lo compensa con su capacidad de personalización

Veredicto final – Para los jugadores que deseen crear un escritorio gaming personalizado y único para jugar en PC y consolas, el DEZCTOP Bifrost Elite es la mejor opción.

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4. Lámparas EUREKA RGB con altura regulable de 140 cm [El mejor escritorio para jugar de pie con luces RGB]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 69,9 cm x 149,5 cm x 29 cm Rango de altura 30” a 48” Tipo de acabado Vidrio con recubrimiento en polvo Soporte para auriculares incluido No Capacidad de carga total 90 kg

Si buscas un elemento central que aporte un toque estético a tu configuración, el mejor escritorio para gaming para ello es el Escritorio EUREKA RGB con iluminación RGB y altura regulable¡Este es, sin duda, el mejor escritorio para gamers con iluminación RGB de la lista, y con razón!

La característica más destacada es el tablero: una superficie de cristal equipada con iluminación LED RGB que reacciona a la música. Todo el tablero está cubierto de iluminación LED que tiene 27 modos de sincronización musical integrados que parpadean y reaccionan al audio del juego.

Pero si prefieres una iluminación más «estable», también puedes elegir entre 10 modos de espectro diferentes, un modo estático multicolor y el modo de suspensión. Puedes controlar la iluminación mediante una aplicación y utilizar más de 200 efectos de iluminación RGB.

Tras un exhaustivo análisis del mercado de los escritorios para gamers de pie, todavía no he encontrado ninguno que se le pueda comparar en cuanto a iluminación RGB.

Aparte de la iluminación, el escritorio funciona de maravilla tanto para estar sentado como de pie y se puede extender desde De 76 a 122 cm de altura. Además, puede soportar una generosa Carga máxima de 90 kg, lo cual es más que suficiente para monitores, consolas y altavoces.

Es cierto que deja un poco que desear en cuanto a superficie y capacidad de almacenamiento, ya que se trata simplemente de un escritorio sin ningún tipo de complemento, como cajones o estantes; pero si necesitas un escritorio que sirva como pieza central de una sala de juegos ya montada, funciona a la perfección.

Ventajas Contras ✅ Impresionante iluminación RGB de ambiente ✅ Gran variedad de modos RGB ✅ Resistente, con una capacidad máxima de 90 kg ✅ Sistema de doble motor: rápido y silencioso ✅ Resistente: resistente a los arañazos, a los golpes y al calor ❌ No dispone de gancho integrado para auriculares

Veredicto final – ¡El escritorio de pie con iluminación RGB EUREKA es el elemento central perfecto para cualquier sala de videojuegos que necesite ese toque RGB que tanto gusta a los gamers!

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5. VIVO, sofá esquinero eléctrico en forma de L, 160 x 140 cm — [El mejor escritorio para gaming en forma de L]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 140 cm x 160 cm x 74 cm Rango de altura De 28,5 a 46,8 pulgadas Tipo de acabado Madera laminada Soporte para auriculares incluido No Capacidad de carga total 102 kilos

Si tienes espacio suficiente, un escritorio para videojuegos en forma de L como el VIVO, rincón eléctrico en forma de L es una incorporación fantástica. A diferencia de otros escritorios, en los que a veces falta espacio para todos tus dispositivos, monitores, libros y objetos decorativos, el Escritorio esquinero eléctrico VIVO tiene mucho espacio.

En total, el escritorio mide 160 cm de ancho x 140 cm de profundidad con una estructura superior de tres piezas y capaz de soportar un peso considerable Carga máxima de 102 kg, Ideal para configuraciones con varios monitores y todos los elementos imprescindibles de tu escritorio.

Además, tiene un amplio rango de altura, que va desde Alturas de 28,4 a 46,8 pulgadas gracias a un potente motor único. Puedes configurar hasta 4 regalos de diferentes alturas, lo que lo convierte en una opción versátil en comparación con otros escritorios en forma de L, tanto si estás de pie como sentado en una silla gaming.

El tablero en sí también es impresionante, con un 0,8 pulgadas de grosor que permite el montaje debajo del escritorio incluso para monitores más pesados, gracias al Patas de 2,4 pulgadas de grosor por su diseño robusto y duradero.

Sin embargo, aparte de la forma en L del escritorio, que ofrece mucho espacio, carece de características más «específicas para gamers», como un gancho para los auriculares o soportes o bandejas para organizar los cables.

Pero, teniendo en cuenta el precio y el espacio que ofrece, merece la pena aceptar ese pequeño inconveniente, ¡ya que con todo lo que te ahorras puedes invertir en más espacio de almacenamiento!

Ventajas Contras ✅ Asequible para el mercado de los escritorios en forma de L ✅ Amplia selección de colores y acabados ✅ Práctico: hasta 4 posiciones de altura predefinidas ✅ Estructura robusta con armazón de acero y gran grosor ✅ Se ofrecen opciones de ampliación de tamaño y capacidad de almacenamiento ❌ Funciones un poco «básicas», aunque el espacio que ofrece es estupendo

Veredicto final – Si tienes un rincón sin usar en tu habitación y necesitas más espacio en la mesa, ¡el escritorio eléctrico en forma de L de VIVO es la solución perfecta!

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6. AODK de 55 pulgadas con cajones y bandeja para teclado — [El mejor escritorio gaming de pie con espacio de almacenamiento]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 54,1 cm x 140,2 cm x 78,5 cm Rango de altura 30,7” a 47,6” Tipo de acabado Madera Soporte para auriculares incluido No Capacidad de carga total unos 70 kg

¿Necesitas más espacio de almacenamiento? El Escritorio de pie AODK de 140 cm con cajones y bandeja para el teclado es la opción ideal para tu espacio de trabajo. Lo que más me ha impresionado de este escritorio es la gran cantidad de espacio de almacenamiento y las prestaciones que ofrece.

Por ejemplo, el escritorio cuenta con dos amplios cajones forrados de tela a cada extremo, además de una elegante bandeja para el teclado que mantiene todo ordenado y le da un aspecto agradable. En el extremo del escritorio hay un estante que puedes utilizar para colocar dos monitores o para decorar.

Debajo de la repisa del monitor encontrarás varios puertos USB y 3 enchufesAsí podrás enchufar todos tus cargadores y cables directamente al escritorio, lo que resulta muy práctico para tenerlo todo conectado.

Debajo del escritorio encontrarás una bandeja para cables oculta, por si necesitas más enchufes. ¡Y eso es solo el principio! Además, es un escritorio regulable en altura formidable, con una altura que va desde De 77,8 cm a 120,8 cmy con3 posiciones de memoria de altura.

El único inconveniente real es que solo admite alrededor de Carga máxima: 70 kg, aunque, teniendo en cuenta su precio asequible y la gran capacidad de almacenamiento que ofrece, merece la pena hacer ese sacrificio.

Ventajas Contras ✅ Amplio espacio de almacenamiento: 2 cajones, un estante y una bandeja para el teclado ✅ Puertos USB y tomas de corriente integrados ✅ Un precio asequible para todo lo que ofrece ✅ Bandeja para cables oculta debajo del escritorio para mayor capacidad de alimentación ✅ Ideal para espacios o habitaciones más pequeñas ❌ Capacidad de carga máxima reducida, pero lo compensa con su capacidad de almacenamiento

Veredicto final – Para los gamers que necesitan mucho espacio de almacenamiento sin gastarse una fortuna, ¡el escritorio de pie AODK de 55 pulgadas es una ganga!

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7. Escritorio ErGear de una sola pieza, 122 cm x 61 cm – [El mejor escritorio gaming de pie para la organización de cables]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 61 cm x 122 cm x 71 cm Rango de altura De 27,9 a 46,8 pulgadas Tipo de acabado Madera pulida Soporte para auriculares incluido Yes Capacidad de carga total ~45 kg (peso de 8 monitores o equivalente)

Para quienes necesiten un escritorio regulable en altura con una capacidad impresionante para organizar los cables, el Escritorio de una sola pieza ErGear merece la pena echarle un vistazo. Una de las principales características del Escritorio regulable en altura ErGear es que se trata de un ordenador de sobremesa de una sola pieza con un grosor increíble Panel de 1,18 pulgadas.

A diferencia de otros escritorios, que suelen tener tableros más finos compuestos por varias piezas, el Escritorio regulable en altura ErGear probablemente sea una opción más resistente y no se tambalee tanto.

Esto hace que sea increíblemente estable para montar objetos más pesados monitores para videojuegos, configuraciones con varios monitores y consolas. Mide 122 cm de ancho x 61 cm de profundidad, así que también es una buena opción si no tienes mucho espacio para un escritorio.

Debajo del tablero, puedes instalar una bandeja para cables de buen tamaño para mantener todos los cables ocultos, así como dos ganchos a ambos lados del escritorio para colgar los auriculares y el bolso.

Por si fuera poco, la altura ofrece unos rangos bastante aceptables, que oscilan entre de 27,9 a 46,8 pulgadas, y puede ahorrar hasta 4 posiciones de memoria.

Sin embargo, al igual que otras opciones, el inconveniente es que no soporta tanto peso y tiene una capacidad de unos 45 kg; aunque, teniendo en cuenta su estructura, no hay que preocuparse por su resistencia.

Ventajas Contras ✅ Amplio espacio para organizar los cables ✅ Prácticos ganchos para auriculares y bolsos ✅ Encimera de una sola pieza, gruesa y sin juntas ✅ 4 posiciones memorizadas para ajustar fácilmente la altura ✅ Excelente relación calidad-precio ❌ Puede que no tenga suficiente superficie, pero su robusta estructura lo convierte en una gran compra

Veredicto final – Si necesitas un escritorio con un sistema de gestión de cables eficaz y una estructura resistente, ¡el escritorio de una sola pieza de ErGear es una opción «sólida»!

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8. SMUG: Mesa eléctrica regulable en altura para trabajar sentado o de pie, 63 × 24 pulgadas — [El mejor escritorio de pie blanco para jugar]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 60 cm x 160 cm x 120 cm Rango de altura 28,7” a 46,5” Tipo de acabado Madera cepillada Soporte para auriculares incluido Yes Capacidad de carga total Hasta 70 kg

Para aquellos jugadores exigentes que buscan únicamente un escritorio de pie blanco, limpio y minimalista, el Escritorio eléctrico de altura regulable SMUG ¡es una elección fantástica! El Escritorio de pie SMUG está compuesto por tres placas independientes que se unen para formar un Tablero de 160 cm de ancho x 60 cm de profundidad.

Aunque podría parecer que presenta problemas estructurales, según lo que he podido observar, la estructura general es robusta y, al mismo tiempo, conserva ese diseño elegante. El acabado del escritorio es de madera cepillada, que resulta muy agradable al tacto y tiene una capacidad de carga sorprendente Carga máxima: 70 kg.

Esto lo convierte en una opción ideal para alojar configuraciones con varios monitores, consolas de videojuegos y altavoces. Además, incluye 2 ganchos para auriculares/bolsos and 2 sistemas prácticos para organizar los cables agujeros para ocultar esos molestos cables.

En cuanto a la altura, te puedes apañar de 28,7 a 46,5 pulgadas, lo que supone un rango amplio para la mayoría de las alturas y un ruido mínimo gracias a su funcionamiento silenciosoMotor de 55 dB.

Ventajas Contras ✅ Elegante y atractivo diseño en color blanco ✅ Amplia gama adecuada para la mayoría de las personas: de 73 a 118 cm ✅ Práctico gancho para los auriculares y orificios para organizar los cables ✅Asequible sin renunciar a la calidad de fabricación ✅ Impresionante capacidad de carga máxima de 70 kg ❌ Es bastante «básico», pero encaja a la perfección con la estética minimalista

Veredicto final – En general, el escritorio regulable de SMUG es un diseño elegante y sencillo, perfecto para los minimalistas que necesitan mucho espacio en la superficie de trabajo.

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9. Mesas de pie eléctricas Kingant [40 x 24 pulgadas] — [El mejor escritorio gaming de pie para espacios reducidos]

Especificaciones Detalles Dimensiones (profundidad x anchura x altura) 101,6 cm x 61 cm x 70 cm Rango de altura 27,6” a 45,3” Tipo de acabado Madera Soporte para auriculares incluido Yes Capacidad de carga total Hasta 82 kg

La última opción de la lista es la Escritorio eléctrico de pie Kingant, ideal para quienes buscan una opción que quepa en espacios más reducidos. En total, el Escritorio de pie Kingant mide apenas 40 pulgadas de profundidad x 24 pulgadas de ancho, por lo que es ideal para habitaciones pequeñas y oficinas.

Pero no te dejes engañar por su tamaño más reducido; este escritorio sigue ofreciendo un rendimiento fantástico y puede soportar hasta 82 kg gracias a su robusta estructura, que utiliza Acero de alta resistencia de 1,5 mm de espesor. Esto significa que puedes apilar sin problemas varios monitores (siempre que quepan), altavoces, un portátil para juegos, e incluso una consola en el escritorio sin preocupaciones.

Otra ventaja de un escritorio más pequeño es el ahorro de costes, lo que lo sitúa en segundo lugar en la lista de quienes cuidan su presupuesto.

Además, puede llegar bastante alto, con un gran de 27,6 a 45,3 pulgadas un rango de ajuste de altura adecuado para la mayoría de las estaturas. Y, a pesar de su tamaño, no renuncia a ninguna característica: cuenta con una bandeja para organizar los cables debajo de la mesa y dos ganchos para auriculares a ambos lados de esta pequeña mesa para gamers.

Ventajas Contras ✅ Fantástico ahorro de espacio y dinero ✅ Estructura resistente: soporta cargas de hasta 82 kg ✅ Características sin concesiones: 2 ganchos para auriculares y un canaleta para cables ✅ Motor silencioso de 48 dB ✅ Montaje sencillo y fácil ❌ Aunque es ideal para espacios reducidos, es posible que no tengas tanto espacio en el escritorio

Veredicto final – Si tienes poco espacio para tu escritorio de pie, ¡el escritorio eléctrico de pie Kingant es la mejor opción para ahorrar tanto espacio como dinero!

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Ventajas de usar un escritorio de pie para jugar

El uso de un escritorio para trabajar de pie mientras se juega puede aportar numerosos beneficios para la salud en comparación con la disposición habitual de escritorio con silla. Por no hablar de que también se puede utilizar un escritorio para trabajar de pie para crear configuraciones de PC para juegos totalmente personalizables.

Echa un vistazo a las ventajas que te mostramos a continuación si aún tienes dudas sobre los escritorios de pie:

1. Mejora de la postura y reducción del dolor de espalda

Los jugadores no suelen destacar precisamente por su postura impecable, y estar encorvados durante largos periodos de tiempo mientras juegan provoca dolor de espalda, dolor de cuello y fatiga en los hombros.

A veces, el esfuerzo de echarse hacia atrás mientras se busca el teclado para juegos or ratón para juegos puede tener efectos a largo plazo, como dolor crónico o problemas como la postura con la cabeza inclinada hacia delante. Por otro lado, la mayoría de los escritorios para trabajar de pie te ofrecen la postura adecuada para sentirte cómodo si estás jugando en el ordenador.

Favorece una mejor alineación de la columna vertebral para reducir la tensión en el cuello, la espalda y los hombros, ya que no te pasas horas sentado, en muchos casos en posturas incómodas, solo para «sentirte» cómodo.

A CDC Un estudio sobre los efectos de permanecer sentado durante mucho tiempo reveló que las personas que cambiaron su escritorio de oficina notaron una una reducción del 54 % de dolor en la parte superior de la espalda y el cuello en tan solo unas semanas. Por eso, si sabes que vas a estar sentado durante bastante tiempo, un escritorio para jugar de pie puede hacer maravillas.

2. Mejora de la circulación y los niveles de energía

Además de mejorar la postura, los escritorios de pie también ayudan a mejorar la circulación. Estar sentado durante demasiado tiempo puede provocar problemas de circulación, hinchazón en las piernas, entumecimiento y malestar general.

Sin embargo, si utilizas un escritorio de pie para trabajar con el ordenador, estarás de pie, lo que te anima a realizar movimientos que pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea y a mantener estables tus niveles de energía.

The CDC El estudio también señala que el resultado fue una «mejora del estado de ánimo» gracias a una mejor circulación sanguínea y oxigenación. Sin embargo, como estarás de pie durante más tiempo cada día, es posible que te sientas cansado, así que prueba a colocar una alfombrilla antifatiga en tu nuevo escritorio o a alternar entre estar sentado y de pie.

3. Mayor atención y concentración

Otra ventaja de mejorar la circulación y reducir las molestias es que aumentan la atención y la concentración.

Esto puede resultar especialmente útil para los jugadores competitivos, para quienes cada segundo y cada movimiento cuentan; una mayor concentración se traduce en mejores tiempos de reacción, algo que es fundamental a la hora de jugar a videojuegos de disparos en primera persona (FPS) en el ordenador.

Según un Universidad de Texas A&M Según un estudio, los empleados de centros de atención telefónica que utilizaban un escritorio para trabajar de pie notaron una un aumento del 46 % en productividad, lo que también se traduce en un mejor rendimiento en el juego.

4. Quemar más calorías y favorecer el control del peso

En definitiva, la principal ventaja de un escritorio de pie es que ayuda a quemar algunas calorías. Los gamers suelen pasar muchas horas sentados mientras juegan, picando algo y bebiendo bebidas energéticas, lo cual no es muy recomendable si se quiere perder peso.

Estar sentado y de pie suponen un gasto energético muy diferente y, de media, estar sentado supone un gasto de aproximadamente 60-120 calorías quemadas por hora, mientras que de pie se queman unas 100-200 calorías.

Aunque esto no parezca gran cosa, si se hace con regularidad, todo suma y puede ayudar a controlar el peso.

5. Configuración personalizable y versátil

Que técnicamente sea un escritorio para trabajar de pie no significa que no puedas usarlo como un escritorio para sentarse. Acerca una silla y volverás a tener un escritorio para jugar como de costumbre.

Muchos escritorios para gamers no permiten ajustar la altura, por lo que un escritorio de pie con esta función puede suponer un gran cambio. Con un escritorio de altura regulable, podrás adoptar posturas más ergonómicas que te mantendrán cómodo y te ayudarán a reducir la fatiga.

Además, muchos escritorios de pie cuentan con excelentes prestaciones que resultan muy útiles para los gamers, como un gancho para los auriculares, espacio para guardar los mandos, una bandeja para el teclado, soporte para varios monitores y soluciones para organizar los cables; algunos incluso incorporan iluminación RGB para rematar el conjunto.

Utilizar un escritorio de pie como escritorio para jugar te ofrece la flexibilidad necesaria para crear un espacio de juego personalizado, llamativo y únicoconfiguraciones, lo que la convierte en una de las mejores mesas para gamers que puedes tener.

FAQs

¿Cuál es la mejor mesa de gaming para trabajar de pie?

Si el dinero no es un problema, la mejor mesa de gaming para trabajar de pie es la mesa JWX con forma de ala y doble motor; cuenta con mucho espacio, un diseño fantástico pensado para los gamers, tiras de luces LED RGB, un soporte para tazas, un gancho para auriculares y estantes con ranuras, por mencionar solo algunas de sus características.

Cómo elegir una silla para un escritorio de pie

Lo ideal es combinar un escritorio para trabajar de pie con una silla ergonómica de altura regulable o un taburete de dibujo. Si te preocupa tu postura, busca una silla que cuente con características como soporte lumbar, reposabrazos ajustables o un reposapiés.

¿Qué altura debe tener un escritorio de pie?

En general, un escritorio para trabajar de pie debe tener una altura suficiente para que los codos queden cómodamente a la altura adecuada cuando se está de pie. Esto permite apoyar los codos formando un ángulo de aproximadamente 90° al usar el teclado, lo que constituye la posición más adecuada.

¿Cuánto tiempo se debe estar de pie en un escritorio de pie?

Deberías estar de pie entre 45 minutos y una hora, alternando entre estar de pie y sentado durante 15 minutos cada vez. Estar de pie durante demasiado tiempo puede hacer que te cansen las piernas y, según mi experiencia, la clave está en «moverse», así que haz lo que te resulte más cómodo.

¿Se queman calorías estando de pie frente al escritorio?

Sí, estar de pie frente al escritorio quema calorías. En comparación con estar sentado, que quema entre 60 y 120 calorías por hora, estar de pie puede quemar entre 100 y 200 calorías por hora de media.

¿Son los escritorios de pie adecuados para jugar?

Sí, los escritorios para trabajar de pie son ideales para jugar, ya que pueden aumentar los niveles de energía y mejorar la concentración, lo cual es perfecto para sesiones de juego más largas. Además, estos escritorios suelen incluir características pensadas específicamente para los gamers, como una mejor gestión de los cables, una estructura resistente apta para configuraciones con varios monitores y consolas, ganchos para auriculares, iluminación RGB y mucho más.

¿Son realmente saludables los escritorios para trabajar de pie?

Sí, los escritorios de pie son saludables y aportan numerosos beneficios. Ayudan a quemar calorías, fomentan el movimiento, favorecen la alineación de la columna vertebral, mejoran la circulación sanguínea y pueden reducir el dolor crónico en el cuello, los hombros y la espalda.