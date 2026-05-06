Die 16 besten Spiele wie „Mass Effect“: Dein nächstes episches Abenteuer im Jahr 2025

Spiele wieMass Effect sind nicht leicht zu finden. Diese Mischung aus Teamgeist, schwierigen Entscheidungen und einer Geschichte, die im Weltraum spielt, findet man nicht oft. Ich habe jahrelang nach genau diesem Funken gesucht und ein paar Spiele gefunden, die das tatsächlich bieten.

Manche punkten mit ihrer Handlung. Andere fesseln einen mit Kämpfen oder einer Spielwelt, die einen wochenlang in ihren Bann zieht. Ich habe sie alle gespielt – die großbudgetierten Weltraumopern und jene, bei denen man mitten in einer Mission innehalten muss, nur um die Aussicht zu genießen.

Wenn du immer noch auf der Suche nach dem bist Mass Effect Wenn du bereit bist, schnall dich an. Das sind die Spiele, die sich tatsächlich einen Platz auf deinem Schiff verdienen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Mass Effect“

Dem legendären zumindest nahe kommen ME Spiele zu entwickeln, ist keine leichte Aufgabe. Schließlich setzen diese Spiele sehr hohe Maßstäbe, an denen man sich messen muss. Doch egal, wie hoch die Erwartungen auch sein mögen – nichts ist jemals unmöglich. Hier ist eine kurze Liste der Spiele, die dem am nächsten kommen:

Cyberpunk 2077 (2020) – ein Wettlauf gegen die Zeit und wahnsinnige Widrigkeiten in einem storybasierten Open-World-Action-RPG, das in einer chaotischen, neongetränkten dystopischen Zukunft spielt. Die Outer Worlds (2019) – Gestalte die Geschichte einer von Konzernen beherrschten Galaxie in diesem entscheidungsorientierten Rollenspiel, das sich wie eine Mischung aus „Mass Effect“ und „Fallout: New Vegas“ anfühlt. Dragon Age: Inquisition (2014) – Das Herzstück der Fantasy-Spiele. Werde in dieser gewaltigen RPG-Geschichte zum Schlüssel für die Rettung der Welt vor einer drohenden übernatürlichen Bedrohung. Star Wars: Ritter der Alten Republik (2003) – Ein legendäres Rollenspiel und der Vorläufer der ME-Reihe. Gestalte dein eigenes Schicksal als Jedi oder Sith in einer vom Krieg zerrissenen Galaxis. Metro Exodus (2019) – ein fesselnder, storybasierter Shooter, der dich und deine eingeschworene Crew auf eine epische Reise durch das postapokalyptische Russland mitnimmt.

Mir ist klar, dass einige davon vielleicht etwas fehl am Platz wirken, aber ich glaube, sie haben mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Auf der vollständigen Liste warten insgesamt 15 Titel auf dich, also hab bitte etwas Geduld, denn die Chancen stehen gut, dass dein nächster MEEine Reise wie diese ist nur ein paar Bildlaufbewegungen entfernt.

Die 16 besten Spiele im Stil von „Mass Effect“ für Weltraum-Chaos

Mass Effect zeichnete sich durch seine Atmosphäre, seine Auswahlmöglichkeiten und unvergessliche Momente mit der Crew aus. Diese Spiele fangen genau dieselbe Magie ein – von moralischen Dilemmata bis hin zum Chaos im Weltraum. Lassen wir also die Nostalgie beiseite und tauchen wir direkt in die besten Spiele ein, die Mass Effect in dem man sich richtig verlieren kann.

1. Cyberpunk 2077 [Das beste Open-World-RPG im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 (Aktualisierung zu „Phantom Liberty“: 2023) Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die storybasierte Rollenspiele mit umfangreichen Charakterentwicklungen und detailreichen futuristischen Welten lieben Was mir gefallen hat Unglaubliche Detailtreue der Spielwelt, vielschichtige Erzählung, überzeugende Charaktergestaltung, überarbeiteter Spielfortschritt, ausgefeilte Erweiterung „Phantom Liberty“

Ich weiß, dassSpiele wieCyberpunk 2077 sind wahrscheinlich nicht das, was man an der Spitze der Liste erwartet hätte, aber diese Platzierung ist absolut verdient. Es ist zwar nicht dieselbe Art von Spiel, aber es erreicht viele der gleichen Höhepunkte – eine tiefgründige Spielwelt, großartige Charaktere und Entscheidungen, die tatsächlich von Bedeutung sind.

Night City wirkt lebendig, genau wie damals die Zitadelle. Durch die Straßen zu schlendern, zufälligen NPCs zuzuhören und zu beobachten, wie die Welt auf deine Entscheidungen reagiert – das sorgt für ein Eintauchen in die Spielwelt, wie es nur wenige Spiele schaffen.

Die Geschichte ist zwar nicht ganz Muss 2 sein ist immer noch wirklich großartig. V’s Reise hat mich in gewisser Weise an Shepard erinnert – der Kampf gegen die Zeit, der Versuch, wahnsinnige Widrigkeiten zu überwinden. Und Johnny Silverhand? Ein Rebellengeist, der sich wie eine Mischung aus Garrus und Jack anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich für dieses Spiel entschieden, weil sich Night City mit seinen dicht bebauten Straßen, den reaktionsfreudigen Charakteren und einer Welt, die man immer weiter erkunden möchte, so echt und lebendig anfühlt. Manche Spieler sagen, dass schon kleine Entscheidungen weitreichende Auswirkungen haben und beeinflussen, wie die Stadt auf einen reagiert, und das habe ich in meinem eigenen Durchgang selbst erlebt.

Ich habe meinen ersten Durchgang in etwa 40 Stunden geschafft und weitere 20 Stunden mit dem Phantom Liberty DLC, aber man kann potenziell noch viel länger spielen. Der Start verlief zweifellos holprig, aber mittlerweile fühlt es sich so an, als wäre das Spiel genau das geworden, was es immer sein sollte – daher ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, es auszuprobieren.

Außerdem,Cyberpunk 2077 ist derzeit in einem Crossover mit dem taktischen Shooter zu sehen Arena Breakout: Unendlich, das V’s legendäre Samurai-Jacke und exklusive Waffen-Skins in dieses Spiel bringt.

Mein Fazit: Cyberpunk 2077 ist endlich zu dem Rollenspiel geworden, das es sein sollte. Nach jahrelangen Updates und der herausragenden Phantom Liberty Dank der Erweiterung wirkt Night City lebendig, gefährlich und jede Stunde wert. Nur wenige Spiele können mit dieser Mischung aus Rauheit, Freiheit und persönlicher Erzählung mithalten.

2. Die Outer Worlds [Das beste retro-futuristische Rollenspiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action-RPG, Science-Fiction-Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Obsidian Entertainment, Private Division Durchschnittliche Spielzeit 25–40+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die witzige Dialoge, die Freiheit von Rollenspielen und moralisch zwiespältige Entscheidungen lieben Was mir gefallen hat Bissige Dialoge, starke Begleiter, flexible Charakterkonfigurationen, treffender Humor, retro-futuristischer Charme

Die Outer Worlds fühlt sich an wie eine tolle Mischung aus dem Mass EffectTrilogie undFallout: New Vegas. Es hat eine einzigartige und interessante retro-futuristische Atmosphäre, die sich hervorragend mit der sarkastischen, von Wendungen gespickten Handlung in dieser von Konzernen kontrollierten Kolonie verbindet, in der man spielt.

Das Schiff, das du steuerst, ist vielleicht nicht die „Normandy“, aber es ist trotzdem großartig, und die Crew hat denselben Charme. Ich finde, die größte Stärke dieses Spiels war das Drehbuch und vor allem die Dialoge. Es gibt einfach so viele Entscheidungen, die du treffen kannst, dass sich dir unzählige Möglichkeiten bieten, dich in eine Rolle zu versetzen und die Geschichte mitzugestalten.

Der Kampf ist viel näher an Fallout als alles aus dem ME Serie, aber es macht trotzdem Spaß. Es gibt das Zielen in Zeitlupe (ähnlich wie bei V.A.T.S.), verschiedene Spielstile und ein paar coole Sci-Fi-Waffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe hinzugefügtDie Outer Worlds weil es genau den Punkt trifft Mass Effect Eine ausgewogene Mischung aus Charakter, Konsequenz und Chaos. Jede Entscheidung fühlt sich bedeutungsvoll an, und jeder Begleiter hat Biss. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man mitten im Dialog innehält, nur um zu denken: „Ja, genau deshalb spiele ich Rollenspiele.“

At 25–30 StundenMit den DLCs ist das Spiel für ein Action-RPG, aber es steckt voller großartiger Momente, die es auf jeden Fall lohnenswert machen. Es ist, als ob Mass Effect’s ein lebhafter, rebellischer Cousin, und das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen.

Mein Fazit: Die Outer Worlds kratzt an diesem Klassiker Mass Effect begeistert mit cleveren Dialogbäumen, exzentrischen Crewmitgliedern und wichtigen Entscheidungen der Spieler, die die Geschichte tatsächlich beeinflussen. Es ist im Vergleich zu ME, aber straffer, witziger und voller Charakter – die Art von Rollenspiel, die Neugier und Eigenwilligkeit belohnt.

3. Dragon Age: Inquisition [Das beste Fantasy-Rollenspiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Action-RPG, Fantasy-Abenteuer Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber BioWare, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für facettenreiche Charaktere, weltbewegende Entscheidungen und teamorientierte narrative Rollenspiele begeistern Was mir gefallen hat Tiefe Freundschaften, weitläufige Gebiete zum Erkunden, schwierige moralische Entscheidungen und eine eindringlich-epische Fantasy-Atmosphäre

Dragon Age: Inquisition ist im Grunde genommen eine Fantasie ME, und genau das macht es so großartig. Eine riesige Welt mit einer facettenreichen Hintergrundgeschichte und einer Gruppe von Gefährten, die dir auf jedem Schritt dieser epischen Reise zur Seite stehen.

Im KlassikerRPG Mode: Deine Entscheidungen prägen die Geschichte maßgeblich. Genau wie in ME In diesen Spielen rächen sich deine Entscheidungen, Bündnisse ändern sich, und du hast das Gefühl, tatsächlich etwas Wichtiges zu leiten.

Der Kampf ist natürlich anders – es handelt sich um Third-Person-Action, die einige Elemente, wie zum Beispiel das taktische Anhalten, von einigen der die cleversten Strategiespiele, genau wie andere Titel in der Dragon Age Serie. Das mag zwar dazu führen, dass es etwas langsamer ist, aber es ist dennoch ein Action-RPG. Sobald man erst einmal im Spielfluss ist, macht es richtig Spaß, die verschiedenen Fähigkeiten zu kombinieren und die Gruppe zu befehligen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mir ausgesuchtInquisitionweil esBioWare in Bestform. Allein schon der Geplänkel der Begleiter könnte ein weniger anspruchsvolles Spiel tragen, doch hier wird es durch echte Tiefe, Bedeutung und jene Nächte untermalt, in denen man sich sagt: „Noch eine Quest vor dem Schlafengehen“ – und die dann zu Marathons bis 3 Uhr morgens werden.

Die Welt ist riesig, und man kann leicht über 80 Stunden. Auch wenn sich manche Abschnitte (hüstel, Hinterlands, hüstel) etwas in die Länge ziehen, ist die Hauptgeschichte wunderbar und sorgt dafür, dass man dranzubleibt.

Wenn duME Wenn du aber eher auf Fantasy-Mittelalter-Spiele stehst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Es ist BioWare Sie tun das, was sie am besten können: Sie bieten dir eine Welt und ein Team und lassen dich die Reise selbst gestalten.

Zudem hat die gesamte Franchise gerade einen überraschenden Schub für das Jahr 2025 erhalten: Dragon Age: Die Schleierwächtererschien inPlayStation Plus Essentials im März, wodurch es nur wenige Monate nach seiner Einführung einem riesigen neuen Publikum zugänglich gemacht wird.

Mein Fazit: Dragon Age: Inquisition is BioWare das tut, was es am besten kann: große moralische Entscheidungen, vielschichtige Beziehungen und eine Welt, die sich je nach deinen Entscheidungen verändert. Es ist dieselbe DNA, die Mass Effect etwas Besonderes, nur umhüllt von Schwertern, Magie und politischem Chaos.

4. Star Wars: Ritter der Alten Republik [Die besten klassischen Rollenspiele im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Gruppen-RPG, storybasierte Science-Fiction Plattformen PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2003 Urheber BioWare, LucasArts Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich eine große Auswahl, die Loyalität ihrer Crew und galaxisumspannende RPG-Handlungsstränge wünschen Was mir gefallen hat Eine „Gut-Böse“-Moral mit Biss, legendäre Wendungen, Begleitquests, eine dichte Hintergrundgeschichte und taktische Kämpfe, die auch heute noch überzeugen

Wenn Sie ein Mass Effect Fan, dann weißt du wahrscheinlich schon, dass Star Wars: Ritter der Alten Republik (KOTOR). Schließlich ist es sozusagen die Blaupause für diese legendäre Spieleserie. Und wo könnte man etwas Ähnliches besser finden, als wenn man zu den Wurzeln zurückkehrt?

Abgesehen davon, dass es an manchen Stellen etwas veraltet wirkt, hat dieses Spiel einfach alles: dieselbe tiefgründige Geschichte, dieselben schwierigen Entscheidungen und denselben Team-Spaß, der dafür sorgt, dass einem jeder Charakter ans Herz wächst. Es gibt sogar das Moral-System „Helle Seite gegen Dunkle Seite“, ähnlich wie bei „Paragon gegen Renegade“.

SCHMUTZIG ist nicht nur eines der am coolstenStar WarsSpiele – es ist der Urvater all dessen, was uns in der ME Franchise und viele andere Rollenspiele. Während das rundenbasierte Kämpfe im klassischen Stil Es dauert vielleicht einen Moment, bis man sich daran gewöhnt hat, aber sobald man das geschafft hat, macht es unglaublich viel Spaß. Und was die Handlung angeht, würde ich sagen, dass sie zweifellos zu den besten gehört, die es gibt Star Wars, einschließlich Filme und Serien.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habeSCHMUTZIG Hier, weil es genau die Atmosphäre verkörpert, die wir suchen: pointierte Dialoge, echte Konsequenzen und Charaktere, die einem wirklich am Herzen liegen. Es kommt dem Gefühl am nächsten, sein eigenes Science-Fiction-Epos zu gestalten – auch Jahre später erinnere ich mich noch an die Entscheidungen, die ich getroffen habe.

Kurz gesagt: Wenn du schon immer mal etwa 30–40 Stunden Wenn du deine eigene Geschichte in einer weit, weit entfernten Galaxis erzählst, gibt es keine Sekunde zu verlieren. Und das Beste daran ist: Da es eines der älteren Spiele ist, kostet es so gut wie nichts.

Eine umfangreiche, von Fans erstellte Story-Erweiterung, Sleheyron: Story-Modus, ist jetzt erhältlich und bietet einen neuen Planeten, einen vollständig vertonten Begleiter sowie eine Erweiterung des Originals SCHMUTZIGErfahrung.

Mein Fazit: SCHMUTZIG ist der Maßstab für wahlbasierte Weltraum-RPGs. Die Dynamik innerhalb der Crew spielt eine wichtige Rolle, Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Reise, und die Geschichte überzeugt stärker als die der meisten modernen Spiele. Wenn du Mass Effect’s Was moralische Stärke und Teamchemie angeht, ist dies der Goldstandard.

5. Metro Exodus [Der beste storybasierte Shooter im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Handlungsorientierter Ego-Shooter, Überleben, halboffene Gebiete Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber 4A Games, Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 15–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die spannende Erkundungen, bedeutungsvolle Routenentscheidungen und sorgfältig gestaltete Szenen bevorzugen statt Sandbox-Spiele nach Schema F Was mir gefallen hat Stimmungsvolles Leveldesign, ausgewogenes Verhältnis zwischen Stealth und Kampf, eindrucksvolle Erzählung durch die Umgebung, überarbeitete Beleuchtung der Enhanced Edition auf PC und Next-Gen-Konsolen

Um beim Thema der Spiele zu bleiben, die ihr wahrscheinlich nicht auf dieser Liste erwartet hättet, hier ist Metro: Exodus – eine Reise, von der ich absolut nicht gedacht hätte, dass sie mich an ME, aber nun sind wir hier.

wobei das eine ein postapokalyptischer Shooter Das eine ist ein Weltraum-RPG, das andere eine Space Opera – auf den ersten Blick könnten diese Spiele unterschiedlicher nicht sein. Doch im Kern geht es bei beiden um eine Reise mit deiner Crew durch eine fesselnde, storyreiche Welt voller moralischer Dilemmata und Konsequenzen für deine Handlungen.

Statt der „Normandy“ gibt es hier die „Aurora“, einen Zug, der dich durch ein zerstörtes Russland befördert. Statt Außerirdischen gibt es Mutanten und verzweifelte Überlebende. Die Schusswechsel sind intensiv, die Überlebensmechaniken sorgen für Spannung und die Atmosphäre ist unglaublich.

Auch wenn die Geschichte eher persönlich und nicht galaxisumspannend ist, sind die Interaktionen zwischen den Charakteren nicht weniger fesselnd. Man baut eine enge Bindung zu seiner Crew auf, und ihr Schicksal hängt von den eigenen Entscheidungen ab. Die Welt wirkt riesig, mit offenen Gebieten, die man in seinem eigenen Tempo erkunden kann, und das gesamte Spiel dauert etwa 20–30 Stundenzu schlagen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habeExodus auf dieser Liste, weil es Spannung und Dynamik perfekt trifft. Jede Region wirkt wie eine in sich geschlossene Geschichte, deine Entscheidungen haben echte Konsequenzen, und die Enhanced-/Next-Gen-Editionen lassen die Welt einfach unglaublich gut aussehen. Wenn ich eine fokussierte, hochintensive Alternative zu Mass Effect, hierhin gehe ich.

Metro: Exodus gehört zweifellos zu den die spannendsten Ego-Shooter da draußen, wenn du also nach einem Spiel mit einer solchen Wendung suchst, die bei dir ein ähnliches Gefühl auslöst wie ME Wenn das der Fall ist, gibt es kaum eine bessere Empfehlung.

4A Games (das nun als das ursprüngliche Studio bestätigt wurde) sagt, dass den Spielern mit dem Metro Exodus Eine Fortsetzung befindet sich derzeit in der Entwicklung, und die Serie feierte Anfang dieses Jahres ihr 15-jähriges Jubiläum.

Mein Fazit: Metro Exodus Es tauscht Space Opera gegen eine Pilgerreise durch eine verwüstete Welt ein, doch das Spielgefühl ist vertraut: schwierige Entscheidungen, unvergessliche Gefährten und Missionen, die schnell eskalieren. Es ist kompakter als die meisten Open-World-Spiele und wirkt gerade deshalb umso eindringlicher – eine hervorragende Wahl, wenn du lieber auf Konsequenz und Spieltiefe als auf eine überladene Karte setzt.

6. The Witcher 3: Wild Hunt [Das beste Fantasy-Rollenspiel mit einer fesselnden Handlung, ähnlich wie „Mass Effect“]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 (Next-Gen-Update: 2022) Urheber CD PROJEKT RED, CD PROJEKT Durchschnittliche Spielzeit 50–120+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich erstklassige Geschichten, bedeutungsvolle Entscheidungen und eine lebendige offene Welt wünschen, die das Erkunden belohnt Was mir gefallen hat Einzigartiges Questdesign, Konsequenzen, die noch Stunden später nachwirken, unvergessliche Charaktere, Monsterverträge, die sich wie Ermittlungsfälle anfühlen, zwei Elite-Erweiterungen

The Witcher 3 and Mass Effect sind zwar zwei ganz unterschiedliche Dinge, aber beide stillen wahrscheinlich genau dasselbe Verlangen RPG die Liebhaber haben. Tiefgründige Geschichten, starke Charaktere und Entscheidungen, die wirklich zählen.

WoME schenkt dir die Sterne, The Witcher 3 versetzt dich in eine düstere, chaotische Fantasiewelt. Letztendlich spielen jedoch beide Helden eine entscheidende Rolle in einem Kampf, der nicht nur über ihr eigenes Schicksal, sondern auch über das aller Lebewesen im Universum des jeweiligen Spiels entscheiden könnte.

Geralt ist kein Anführer wie Shepard. Er ist ein Monsterjäger, eine Legende, aber auch einfach nur ein Typ, der versucht, in einer Welt zurechtzukommen, die sich mit ihm verändert. Man wählt nicht einfach eine Dialogoption aus und macht weiter; die eigenen Entscheidungen prägen die Welt auf eine Weise, die man nicht immer vorhersehen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es beweist, dass große Welten trotzdem prägnant und persönlich sein können. Die Quests sind kein bloßer Lückenfüller, sondern echte Geschichten. Wenn ich Mass Effect-Ebene außerhalb des Weltraums, lade ich The Witcher 3 und daran, wie gut RPG-Texte sein können.

Es ist auch riesig. über 50 Stunden zur Hauptgeschichte, über 150 wenn man die herausragenden DLCs und die Nebenquests mit einbezieht (und glaub mir, das wirst du). Wenn du dich in einer Welt voller Konsequenzen, unvergesslicher Charaktere und atemberaubender Momente verlierst – genau das ist es, woran du dich erinnern wirst, wenn MEdas Beste,The Witcher 3 ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Nichts passt dazu The Witcher 3 für eine durchweg hohe narrative Qualität. Jeder Vertrag, jeder Streit im Dorf und jede DLC-Handlung sitzt. Es ist zwar keine Science-Fiction, aber es stillt dasselbe Verlangen: Verbundenheit innerhalb der Crew, schwierige Entscheidungen und Ergebnisse, die man wirklich spürt. Wenn du auf der Suche nach „Entscheidungen mit Gewicht“ bist, ist dies hier Spitzenklasse.

7. Halo: Die Master Chief Collection [Der beste Sci-Fi-Shooter im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Gesamtzahl der FPS (Kampagne + Multiplayer) Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 Urheber 343 Industries (Original-Spiele von Bungie), Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden pro Kampagne, 60–100+ Stunden für die gesamte Sammlung (deutlich mehr für 100 %) Am besten geeignet für Spieler, die die klassischen Halo-Kampagnen auf saubere, moderne Weise spielen und direkt in den zeitlosen Multiplayer-Modus einsteigen möchten, ohne sich mit alter Hardware herumschlagen zu müssen Was mir gefallen hat Flüssige Kampagnen mit 60 FPS, Jubiläums-Updates (H1/H2), einheitlicher Launcher auf dem PC, riesiger Inhaltspool, regelmäßige Updates nach der Veröffentlichung und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Halo: Die Master Chief Collection (MMC)und dieMass Effect Spiele sind sich sehr ähnlich und gleichzeitig sehr unterschiedlich. ME dreht sich alles um Entscheidungen, Beziehungen und die Gestaltung der Galaxie. Hallo? Es ist pure, unverfälschte Sci-Fi-Action, aber mit einem facettenreichen Universum, das einen in seinen Bann zieht. Beide gehören jedoch zu den epischsten Spielen, die ich je gespielt habe.

Der Master Chief und Commander Shepard sind insgesamt sehr unterschiedliche Anführer und Charaktere. Dennoch stehen beide an vorderster Front eines galaktischen Krieges, der von aussichtslosen Chancen, einer übermenschlichen Dimension und unvorstellbaren Risiken geprägt ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es kratzt an der Mass Effect Ein ganz neuer Ansatz: charakterbasierte Science-Fiction, bedeutende moralische Entscheidungen und Missionen, die schnell an Intensität gewinnen. Mit einem einzigen Download erhältst du eine ganze Ära der Space Opera – rasante Schusswechsel, unvergessliche Verbündete und genug Spielzeit, um ein paar Wochenenden darin zu verbringen.

Was das Gameplay angeht, ist Halo schneller und kampfbetonter. Schließlich ist es ein FPS, kein Rollenspiel. Die Geschichte ist jedoch nach wie vor unglaublich, und mit sechs kompletten Spielen in einer Sammlung gibt es leicht über 40 Stunden allein schon der Kampagneninhalte.

Wenn duME’s Science-Fiction-Welt, aber etwas mit mehr Action und weniger Dialogen suchen, Hallo MCC ist ein absolutes Muss. Es ist eine Space Opera der etwas anderen Art, aber eine, die ebenso legendär ist.

Mein Fazit: Das ist die beste Art, das Hallo Saga. Die Kampagnen haben es immer noch in sich, der Koop-Modus macht riesigen Spaß, und die Verbesserungen werden endlich der Nostalgie gerecht, die man im Kopf hat. Wenn du Lust auf einen großen, sorgfältig zusammengestellten Science-Fiction-Handlungsbogen mit Teamgeplänkel und heroischen Schauplätzen hast, MCC bietet sowohl Fülle als auch Glanz.

8. Fallout: New Vegas [Das beste entscheidungsorientierte Rollenspiel im Stil von „Mass Effect“]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG (First-Person/Third-Person) Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden (über 100 mit DLC) Am besten geeignet für Spieler, die sich Quests mit weitreichenden Konsequenzen, Fraktionspolitik und Charakterkonfigurationen wünschen, die tatsächlich beeinflussen, wie man in der Mojave behandelt wird Was mir gefallen hat Rücksichtsloses Reaktionsverhalten, legendäre DLCs (Old World Blues/Lonesome Road), Hardcore-Modus, durch Fertigkeiten bedingte Dialoge, mehrere echte Enden

Auf den ersten Blick mag es vielleicht nicht so aussehen, aber wenn du Mass Effect, dann dieFallout Reihe, insbesondere New Vegas, Das könnte genau das sein, was Sie sich als Nächstes ansehen sollten. Lassen Sie mich erklären, warum.

Beide sindRollenspiele mit einer makellosen Erzählweise, die den Schwerpunkt stark auf Entscheidungen und die damit verbundenen Konsequenzen legt. In New Vegas… deine Entscheidungen können über das Schicksal ganzer Fraktionen entscheiden.

Warum wir uns dafür entschieden haben New Vegas berücksichtigt die Absichten des Spielers. Dein Charakteraufbau besteht nicht nur aus Werten, sondern auch aus Zugangsmöglichkeiten, Ergebnissen und völlig unterschiedlichen Questlinien. Nur wenige Spiele setzen so konsequent auf verzweigte Erzählstränge – wenn du dir echte Handlungsfreiheit wünschst, ist dies der Maßstab.

Auch die Tiefe der Handlung ist unglaublich. Man rettet vielleicht nicht gerade die Galaxis vor einem uralten Maschinenvolk, sondern navigiert durch ein postapokalyptisch Eine Ödnis voller politischer Intrigen, gefährlicher Fraktionen und unzähliger moralisch zweideutiger Entscheidungen vermittelt tatsächlich ein ähnlich grandioses Gefühl.

New Vegas mag zwar auf einem einzigen Planeten statt in der gesamten Galaxie spielen, ist aber viel offener als ME und genauso lebendig. Ich habe über 80 Stunden diese Ödlande zu erkunden, und ich habe jeden Augenblick davon genossen. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach etwas bist, das deine Aufmerksamkeit genauso fesselt wie ME Egal, ob du es schon gespielt hast oder einfach nur ein Stück Gaming-Geschichte ausprobieren möchtest – das hier musst du dir unbedingt zulegen.

Mein Fazit: New Vegas ist das RPG-Genie von Mass Effect Man wird in eine radioaktive Wüste geworfen. Jeder Fertigkeitswurf zählt, jede Fraktion erinnert sich an dich, und das Endspiel spiegelt die Entscheidungen wider, die du tatsächlich getroffen hast. Es ist chaotisch, menschlich und gefährlich süchtig machend – ein absoluter Klassiker für alle, die den Nervenkitzel der Konsequenzen lieben.

9. Marvels Guardians of the Galaxy [Das beste storybasierte Action-Spiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Einzelspieler-Action-Adventure mit Story (leichte Truppenführung) Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Eidos-Montreal, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 16–22 Stunden Am besten geeignet für Fans von Team-Geplänkel, spektakulären Spielszenen und dialogbasierten Entscheidungen ohne die Überfrachtung einer Open-World Was mir gefallen hat Erstklassige Dialoge und Chemie, stilvolle künstlerische Gestaltung, ein Soundtrack im Stil eines 80er-Jahre-Mixtapes, clevere „Huddle“-Boosts, gelungene Teamfähigkeits-Kombinationen

Marvels Guardians of the Galaxy weist einige offensichtliche Ähnlichkeiten mit ME Spiele, aber es ist wirklich viel mehr, als man erwarten würde. Beide Spiele haben großartige Handlungsstränge, in deren Mittelpunkt eine bunt zusammengewürfelte Truppe mit jeder Menge Charakter steht.

Man spielt zwar Star-Lord statt Commander Shepard, doch man schließt trotzdem schnell Freundschaft mit einer bunten Truppe von Außenseitern. Die Dialoge sind absolut erstklassig – urkomisch, emotional und manchmal überraschend tiefgründig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Marvels Guardians of the Galaxy Das Spiel besticht durch seine Erzählkunst. Die Entscheidungen sind zwar nicht weltbewegend, aber der Lohn dafür ist es: bessere Wortgefechte, abwechslungsreiche Rhythmen, echte Dynamik. Wenn ich Lust auf einen fokussierten „Crew-auf-Mission“-Hit ohne jeglichen Ballast habe, starte ich Wächter und lass mich vom Mixtape mitreißen.

Es ist einer dieser Third-Person-Shooter, daher ist der Kampf eher handlungsorientiertim Vergleich zuMass Effect’s Es handelt sich zwar um einen taktischen Shooter, macht aber trotzdem Spaß. Es gibt auch einige Dialogoptionen und Verzweigungen, die die Geschichte beeinflussen, wenn auch nicht in gleichem Maße.

Gegen15–20 Stunden lang, es geht schneller und more linear Erfahrung als ME, aber es hat es in sich, wie es niemand erwartet hätte. Ach ja, und der Soundtrack ist absolut unübertroffen. Auf jeden Fall einen Versuch wert, wenn du eine gelungene Mischung aus Humor und Herz suchst.

Mein Fazit: Dies ist eines der wenigen Lizenzspiele, das sich wie ein eigenständiges Werk anfühlt. Ein straffes Tempo, pointierte Dialoge und eine Truppe, die im Laufe des Spiels immer mehr zusammenwächst. Die Befehlsfähigkeiten mitten im Kampf treffen genau den „Truppführer“-Rhythmus. Mass Effect was Fans lieben – ohne dich mit Menüs zu überhäufen.

10. Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut [Das beste Cyberpunk-Rollenspiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Immersives Simulationsspiel, Action-RPG, Stealth Plattformen PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii U Erscheinungsjahr 2013 Urheber Eidos-Montréal, Eidos Interactive Corp. Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für eine durch Entscheidungen gesteuerte Infiltration, Levels mit mehreren Lösungswegen und wichtige Gesprächsprüfungen interessieren Was mir gefallen hat Überarbeitete Bosskämpfe, die Stealth- und Hacking-Elemente unterstützen, vielschichtige Spielzentren, sinnvolle Aug-Builds, soziale Duelle, integrierter DLC („The Missing Link“)

Deus Ex: Human Revolution ist ein weiteres Spiel im Cyberpunk-Stil, das du dir ansehen solltest, wenn du ME Spiele. Bei beiden geht es darum, schwierige, weitreichende Entscheidungen zu treffen und sich in moralisch zwiespältige Gefilde zu begeben, was einen wirklich in den Bann zieht.

In Gott ExDu schlüpfst in die Rolle von Adam Jensen, einem kybernetisch verbesserten Ex-Polizisten in einer Welt am Rande des Chaos. Es geht darum, sich durch ein Geflecht aus Machtkämpfen, Korruption und Verschwörungen zu navigieren.

Was besonders auffällt, ist die Freiheit, die man hier genießt. Ob man sich nun heimlich herumschleicht, sich in Systeme hackt oder voll in den Kampfmodus wechselt – der Spielplatz gehört ganz dir.

Warum wir uns dafür entschieden haben Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut belohnt das eigene Spielverständnis. Ich habe ganze Missionen im Stealth-Modus gemeistert, mich an „unüberwindbaren“ Hindernissen vorbeigeredet und beim erneuten Durchspielen immer noch neue Wege entdeckt. Nur wenige Rollenspiele schaffen es, Spielmechanik, Handlung und Leveldesign so nahtlos miteinander zu verbinden.

Deus Ex: Human Revolution, Das erste Spiel im Rahmen des „Soft-Reboots“ der Serie hat mich etwa 20–25 Stunden zu schlagen, und zu diesem Zeitpunkt stürzte ich mich bereits kopfüber in die Fortsetzung, Die geteilte Menschheit. Beide Spiele waren unglaublich, aber das erste ist definitiv ein absolutes Muss.

Was könnte besser sein?

Die KI der Gegner wirkt oft uneinheitlich – mal zu scharfsinnig, mal völlig unaufmerksam –, was sowohl die Tarnung als auch den Kampf beeinträchtigt. Die Gesichtsanimationen sind steif, und die Grafik wirkt, obwohl stilvoll, veraltet, während lange Ladezeiten den Eintauch in das Spiel stören können. Der Handlung fehlt es, obwohl sie große Themen behandelt, an emotionaler Tiefe: Adam Jensen bleibt distanziert, und wichtige Beziehungen werden nur oberflächlich behandelt.

Mein Fazit: Dies ist die endgültige Human Revolution. DieDirector’s Cut behebt das Problem mit den Bosskämpfen, integriert den DLC und lässt deinen Spielstil jede Begegnung bestimmen. Hacken, schleichen, reden oder schießen – das Spiel berücksichtigt all das. Wenn du verpasst Mass Effect’s Agentur – damit lässt sich das gleiche Entscheidungsbedürfnis auch unter beengteren Platzverhältnissen stillen.

11. Control – Ultimate Edition [Das beste Action-Spiel mit rätselhaftem Handlungsstrang im Stil von „Mass Effect“]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-Adventure in der Third-Person-Perspektive, paranormales Metroidvania Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 (Ultimate Edition) Urheber Remedy Entertainment, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 12–25 Stunden (mit Foundation/AWE) Am besten geeignet für Spieler, die stilvolle Kämpfe, skurrile Geschichten und erkundbare Orte lieben, die sich nach und nach erschließen, je mehr Kräfte man erlangt Was mir gefallen hat Telekinese, die sich wie ein Gott anfühlt, brutalistische künstlerische Gestaltung, eindringliches Sounddesign, cleveres Level-Looping, DLC, der an „Alan Wake“ anknüpft

Steuerung ist ein rasanter Ritt. Es mag vielleicht nicht allzu sehr nach ME Zunächst, doch wenn man seine unheilvolle Natur nach und nach entschlüsselt, merkt man, wie viele Elemente hier zusammenkommen.

Wenn duMass Effect’s Mit seiner einzigartigen Weltgestaltung und dem spannenden Rätsel wird dich dieses Spiel schnell in seinen Bann ziehen. Du tauchst ein in das unheimliche, sich ständig wandelnde „Federal Bureau of Control“ – einen Ort, der auf seltsame Weise lebendig wirkt. Du schlüpfst in die Rolle von Jesse Faden, die nach ihrem vermissten Bruder sucht und dabei eine tiefgreifende, übernatürliche Verschwörung aufdeckt.

Die Kämpfe sind absolut wahnsinnig. Stell dir biotische Kräfte aus ME aber aufgedreht. Es ist zudem temporeicher und setzt stark auf Bewegung und physikbasiertes Chaos.

Die Geschichte ist rätselhaft, fast traumhaft, aber unglaublich fesselnd. Das gesamte Spiel mit beiden DLCs hat mich viel über 20 StundenEs war zwar ein langer Weg bis zum Ende, aber das hat sich wirklich gelohnt. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass das zweite Spiel erscheint, denn es gibt noch so viel, was nicht erzählt wurde.

Warum wir uns dafür entschieden haben Steuerung ist der Meister des Spielaufbaus und der Atmosphäre. Jeder neue Level oder jede neue Fähigkeit verändert die Art und Weise, wie man sich durch das „Oldest House“ bewegt, und die Kämpfe bleiben stets spannend. Es ist die Art von Spiel, bei der man „mal kurz eine Mission spielt“ und drei Stunden später wieder auftaucht.

Ich sag’s mal so: Tu dir selbst einen Gefallen und probier’s einfach selbst aus. Es ist eines dieser Spiele, die man am besten erlebt, wenn man so unvoreingenommen wie möglich rangeht.

Was könnte besser sein?

Steuerung Auf manchen Systemen, selbst auf High-End-Rechnern, kann es immer noch zu Abstürzen oder Rucklern kommen, und gelegentlich beeinträchtigen visuelle Fehler das Spielerlebnis. Die helle Beleuchtung und die kontrastreichen Grafiken führen bei manchen Spielern bei längeren Spielsitzungen zudem zu einer Überanstrengung der Augen, was das Spielen über längere Zeiträume weniger angenehm macht.

Mein Fazit: Control – Ultimate Edition ist pure Selbstsicherheit: präzise Schüsse, unglaubliche Telekinese und ein Hauptquartier, das sich immer weiter entfaltet, je stärker man wird. Die Stiftung and AWE Die DLCs runden die Geschichte ab und sorgen für ein noch spannenderes Spieltempo. Wenn du einen fokussierten, stilvollen Sci-Fi-Hit mit echtem Schwung suchst, bist du hier genau richtig.

12. Dead Space – Remake [Das beste Science-Fiction-Horror-Spiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Survival-Horror, Science-Fiction-Shooter in der Third-Person-Perspektive Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Motive Studio, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden, 18–22 Stunden mit Überstunden Am besten geeignet für Spieler, die eine atemberaubende Atmosphäre, präzise Kämpfe und ein Schiff suchen, das man von vorne bis hinten erkunden kann Was mir gefallen hat Echte Verstümmelungen, Überarbeitung der Schwerelosigkeit, nahtloses Ishimura-Layout, Intensity Director, intelligentere Nebenquests, Sound, der unter die Haut geht

The Dead Space Das Remake ist genau das Richtige für dich, wenn du dachtest, dein Mass Effect Das Spiel kam mir etwas zu kurz an Horrorelementen. Es hat zwar dieselbe düstere Science-Fiction-Atmosphäre, steigert die Spannung aber bis hin zum absoluten Schrecken.

In dem Spiel geht es um 12–15 Stunden lang, mit wahnsinnigen Grafiken, brutalen Kämpfen und absolut meisterhaft Horror-Survival Gameplay. Es hat dieselbe ausgefeilte, filmische Atmosphäre wie ME, doch während Shepard Hoffnung weckt, kämpft Isaac nur noch um sein Leben. Keine Entscheidungen, keine Dialogräder – nur rohe, fesselnde Erzählkunst, während du versuchst, in einem von schrecklichen Nekromorphen überrannten Raumschiff zu überleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn auch unter Stress bleibt es eine Entscheidung. Das Schiff wird zu einer Figur, deine Upgrades sind entscheidend, und jeder Umweg zahlt sich in Form von Handlung oder Ausrüstung aus. Wenn ich mich auf Science-Fiction mit echter Spannung und klarem Design konzentrieren möchte, ist dies das Spiel, das ich immer wieder spiele.

Das ist nicht gerade ME, klar, aber was ist das schon? Wenn du tiefgründige Science-Fiction-Welten und fesselndes Gameplay liebst, gewürzt mit einer Prise Adrenalin, Dead Space ist ein absolutes Muss.

Was könnte besser sein?

Die Bosskämpfe sind gegenüber dem Original weitgehend unverändert geblieben und wirken im Vergleich zu den anderen Verbesserungen des Spiels eher enttäuschend. Die neuen Sprachzeilen für Isaac verleihen ihm zwar mehr Persönlichkeit, mindern aber gleichzeitig die unheimliche Isolation, die das Original so spannend gemacht hat. Manche Spieler empfinden die Handlung zudem als vorhersehbar, da sie sich eher auf bekannte Horror-Klischees stützt, anstatt neue Ideen einzubringen.

Mein Fazit: Dead Space – Remake Es poliert nicht nur auf – es strafft auch. Die Ishimura ist ein einziger zusammenhängender Raum, das Tempo ist mörderisch, und im Kampf werden ruhige, präzise Schüsse unter Druck nach wie vor belohnt. Es ist kleiner als eine Space Opera, aber der Einsatz fühlt sich persönlich und brutal an, wie es die meisten großen Rollenspiele nie erreichen.

13. Starfield [Das beste Weltraum-Erkundungsspiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Action-RPG in einer offenen Galaxie, Weltraumerkundung Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 35–60 Stunden für den Hauptstrang, 80–120+ Stunden, wenn man Fraktionen jagt/NG+ Am besten geeignet für Spieler, die sich auf umfangreiche Fraktionshandlungen, den Bau von Schiffen und lange RPG-Zyklen mit zahlreichen Nebenhandlungen freuen Was mir gefallen hat Hervorragende Fraktions-Questreihen (Waldläufer, Purpurflotte, SysDef), umfangreiches Schiff- und Außenpostenbau-System, knallharte Schusswechsel, ein „New Game Plus“-Modus, der das erneute Durchspielen belohnt

Starfield ist ein Titel, der dir die Möglichkeit bietet, das Universum auf die Art und Weise zu erkunden, Mass Effect Das war nicht der Fall. Obwohl es sich bei beiden um Weltraumspiele handelt, sind sie definitiv nicht dasselbe, aber es gibt trotzdem jede Menge zu entdecken. Anstelle eines dicht gewebten, filmischen Rollenspiels erwartet dich hier vollwertige Weltraumerkundung. Über 1.000 Planeten, Dutzende von Fraktionen und genug Nebenquests, um sich darin zu verlieren über 100 Stunden.

WoME besticht durch seine handgefertigten Welten und die intensiven Interaktionen innerhalb der Truppe, Starfield geht es vor allem um deine persönliche Freiheit. Du gestaltest deine eigene Geschichte – baue Schiffe, schließe dich Fraktionen an, schmuggle verbotene Waren. Die Hauptgeschichte ist zwar fesselnd, steht aber nicht so sehr im Mittelpunkt. Stattdessen glänzt das Spiel vor allem durch seine Nebeninhalte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gefällt mirStarfield weil mich die Fraktionsstränge und das Herumbasteln an den Schiffen bis spät in die Nacht wach gehalten haben. Es ist das Spiel, das man startet, um einen Auftrag zu erledigen, und am Ende plant man einen neuen Rumpf, eine neue Crew und eine neue Allianz. Wenn du auf langes Science-Fiction-Rollenspiel stehst, ist das hier genau das Richtige.

Starfield ist ein Spiel für alle, die das Gefühl von Mass Effect aber nun sehnen sie sich nach einer etwas anderen, persönlicheren Reise durch den Weltraum, in der sie sich verlieren können. Wenn ein riesiges Science-Fiction-Sandkasten Klingt verlockend? Dann sind Sie hier genau richtig.

Was könnte besser sein?

Viele Planeten wirken eintönig und prozedural langweilig, was in einem so riesigen Universum zu Monotonie führt. Die Spieler haben zudem ihre Frustration über häufige Ladebildschirme und das Fehlen immersiver Weltraumreisen in Echtzeit zum Ausdruck gebracht – ein Problem, das Modder bereits selbst in Angriff genommen haben.

Mein Fazit: Starfield is Bethesda „Space-Opera-Sandbox“ spielen. Es geht weniger um eine perfekte Galaxie als vielmehr um die Geschichten, die man selbst gestaltet: ein Schiff bauen, das man liebt, eine Fraktion wählen und diese Entscheidung zu einer Lawine werden lassen. Wenn es passt, gibt es einem dieses Mass Effect Die Atmosphäre von Team, Ursache und Wirkung – nur auf einer viel größeren Leinwand entfaltet.

14. Jade Empire: Sonderausgabe [Das beste Kampfsport-Rollenspiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action-RPG (gruppenbasiert, entscheidungsorientiert) Plattformen PC, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2007 (PC-Sonderausgabe) Urheber BioWare, 2K, Microsoft Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich in einem BioWare-Klassiker auf moralische Entscheidungen basierende Quests, Begleitgeschichten und packende Echtzeitkämpfe wünschen Was mir gefallen hat Scharfes Licht/„Closed Fist“-Moral, unvergessliche Gefährten, raffinierte Kampfkunststile, zusätzliche Inhalte und Verbesserungen in SE

Mit seiner Lage, Jade-Reich ist wahrscheinlich ein Spiel, das am weitesten entfernt zu sein scheint von Mass Effect auf den ersten Blick nicht auf dieser Liste. Und doch ist es ein absolutes verstecktes Juwel, das schon vor BioWare’sErfolg mitME, und es gibt viele Elemente, die sich bei diesen Spielen überschneiden.

In dieser facettenreichen Welt, die von der chinesischen Mythologie inspiriert ist, schlüpfst du in die Rolle eines Kampfkunstschülers und gerätst in einen Kampf zwischen Schicksal und Korruption. Der Kampf ist Echtzeit-Kampfsport, das schnell, flüssig und überraschend tiefgründig ist und etwas bietet, was kein anderes RPG hat das noch nie so gut gemacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jade Empire: Sonderausgabeliefert dieMass Effect Atmosphäre – Teamgeist, verzweigte Handlungsstränge und Dialogoptionen – ohne die bewährte Formel zu kopieren. Es ist ein schlankeres Rollenspiel, bei dem deine Philosophie die Geschichte prägt, und ich empfehle es nach wie vor allen, die das gute alte BioWare-Feeling suchen.

Ich habe vielleicht 15–20 Stunden, und es fühlte sich einfach genau richtig an. Die Welt ist nicht ganz so riesig, und es gibt keine galaxisumspannende Epik, aber die Erzählweise und die Charaktere sind erstklassig. Wenn du Mass Effect Aufgrund seiner Handlung und seiner Entscheidungen ist dieses Spiel auf jeden Fall einen Versuch wert.

Was könnte besser sein?

Die RPG-Mechaniken wirken oberflächlich und unausgereift, mit einem Wirtschaftssystem, das kaum Tiefe verleiht, und einer Steuerung, die ihr Alter nicht verbergen kann. Die Kämpfe können mit der Zeit eintönig werden, und das Moralsystem wirkt oft binär, obwohl eigentlich nuanciertere Entscheidungen versprochen wurden. Auch das Spieltempo ist zu Beginn eher schleppend, wobei sich die Handlung erst in den späteren Phasen richtig aufbaut.

Mein Fazit: Jade Empire: Sonderausgabe is BioWare Im Fokus stehen: Entscheidungen mit Biss, Begleiter, die es wert sind, rekrutiert zu werden, und Echtzeit-Kampfkunst, die auch heute noch überzeugt. Es ist zwar kleiner angelegt als ihre galaktischen Epen, aber die Entscheidungen treffen ins Schwarze und die Welt pulsiert. Wenn du das klassische BioWare-Tempo vermisst, ist dies genau das Richtige für dich.

15. Alpha Protocol [Das beste Spionage-Rollenspiel im Stil von Mass Effect]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Spionage-Action-RPG, Third-Person-Shooter Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Obsidian Entertainment, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 18–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf Entscheidungsfreiheit legen und sich auf Spionage, zeitgesteuerte Dialoge sowie Konsequenzen freuen, die tatsächlich Einfluss auf Missionen, Verbündete und das Ende nehmen Was mir gefallen hat Aggressive, zeitgesteuerte Dialoge („Stance“-System), Dossier-Informationen, die neue Optionen freischalten, reaktive Fraktionen, mehrere Enden, flexible Spielstile mit Tarnung, Pistolen und Gadgets

Hast du dich schon mal gefragt, was Mass Effect wie es wohl wäre, wenn man dich nicht auf eine große Mission zur Rettung der Galaxis schicken würde, sondern es stattdessen Spionagethriller? Nun, das ist im Grunde genommen genau das, was Alpha Protocol is.

Es ist allgemein bekannt, dass es noch ein paar Ecken und Kanten hat, aber Mann, das RPG Die Spielmechanik ist unglaublich. Anstatt einen Weltraumhelden zu spielen, schlüpfst du in die Rolle des Geheimagenten Michael Thorton, der in einer modernen Spionagewelt Entscheidungen mit hohen Einsätzen trifft.

Das Dialogsystem ist einfach großartig. Die zeitlich begrenzten Antworten zwingen dich, schnell zu reagieren, und deine Entscheidungen können leicht alles verändern. Es ist, als ob Mass Effect’s Paragon/Renegade, aber viel unberechenbarer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es Kratzer hinterlässt Mass Effect Das Spiel besticht durch seine Spionage-Perspektive: Teamdynamik, knifflige Entscheidungen unter Zeitdruck und weitreichende Folgen. Ich habe es noch einmal durchgespielt, nur um neue Handlungsstränge zu entdecken – nur wenige Spiele belohnen unterschiedliche Herangehensweisen so sehr.

In dem Spiel geht es um 15–20 Stunden lang, und der Wiederspielwert ist unglaublich. Verschiedene Entscheidungen schalten völlig neue Missionsverläufe frei. Wenn dir die Schwächen nichts ausmachen, Alpha Protocol Das ist hier ein Kinderspiel.

Was könnte besser sein?

„Alpha Protocol“ leidet unter technischen Problemen, darunter Abstürze, Grafikfehler und eine holprige Kampfmechanik. Zwar sind die Dialoge und das System der zeitgesteuerten Antworten innovativ, doch sowohl den Gesprächen als auch den Kämpfen fehlt die Ausgereiftheit besser ausgearbeiteter Rollenspiele. Trotz zahlreicher Entscheidungsmöglichkeiten wirkt das Leveldesign oft linear, und die Spielverläufe können sich mit der Zeit wiederholen.

Mein Fazit: Alpha Protocol ist zwar stellenweise etwas chaotisch, aber die Interaktivität ist unübertroffen. Je nachdem, wen du umschmeichelst, bedrohst oder verbrennst, ändert sich, wer später auftaucht, wie sich die Missionen entwickeln und welche Bosse überhaupt existieren. Wenn du Entscheidungen suchst, die mehr Gewicht haben als in den meisten modernen Rollenspielen, ist dies der Kultklassiker.

16. Die Outer Worlds 2 [Mass Effect trifft auf Truppendrama und Unternehmenssatire]

Unsere Bewertung TBD Art des Spiels Action-Rollenspiel, Science-Fiction-Abenteuer Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 35–60 Stunden Hauptstory, über 80 Stunden einschließlich Nebenquests Am besten geeignet für Spieler, die sich auf lustige Sprüche im Team, verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten und ein wildes Abenteuer auf fremden Planeten freuen Was mir gefallen hat Bessere Texte als im Original, flexiblere Charakterkonfigurationen (Tarnung, Diplomatie, rohe Gewalt), Spiel in der ersten und dritten Person, ausgefallene Waffen (Gefrierstrahlen, Satelliten-Hacks), komplexe Fraktionssysteme

Einer derDie besten Weltraumspiele spielt nun in einem neuen Sternensystem. Die Outer Worlds 2 versetzt dich mitten in ein neues Durcheinander aus Unternehmenskriegen und moralischer Zweideutigkeit. Deine Aufgabe? Beweg dich zwischen den Fraktionen, wähle eine Crew und finde heraus, was „Freiheit“ bedeutet, wenn Megakonzerne die Sterne beherrschen. Die Dialoge sprühen vor Witz, die Begleiter haben echte Persönlichkeit, und irgendwo zwischen dem Hacken von Terminals und dem Sprengen von Satelliten wirst du eine Verbundenheit mit deiner Crew spüren, die es mit den Tagen auf der Normandy aufnehmen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Outer Worlds 2Kanäle, dieMass Effect Energie – die Chemie innerhalb der Crew, bedeutungsvolle Handlungszweige und ein Universum, das man tatsächlich mitgestalten kann. Nachdem ich die Preview-Sequenzen gespielt hatte, konnte ich bereits erkennen, wie sich Entscheidungen auswirken. Das ist nicht nur „im Geiste von“ ME – es steht für sich allein.

Die Spielmechanik wurde optimiert, ohne dabei an Tiefe einzubüßen – Der Fertigkeitenbaum ist straffer gestaltet, die Builds fühlen sich sinnvoll an, und die Kämpfe sind schneller, wirken aber dennoch realistisch. Ich habe den ersten Planeten dreimal mit völlig unterschiedlichen Charakteren durchgespielt: einem redegewandten Unterhändler, der keinen einzigen Schuss abgefeuert hat, einem Schläger, der alles aus dem Weg geräumt hat, und einem Hacker, der sich mit Elektromessern durch Lüftungsschächte geschlichen hat. Jeder Durchgang eröffnete neue Wege und brachte neue Verbündete ans Licht.

Meine Erfahrung?Es hat genau die richtige Art von Nostalgie geweckt und gleichzeitig neue Wege beschritten. Ich habe gelacht (über die Satire), ich habe innegehalten (wenn mir die Dialogoptionen Unbehagen bereiteten) und ich habe ganze Durchläufe darauf ausgerichtet, Pogo-Sticks im Weltraum auszuweichen. Wenn dir die Teamdynamik und die moralische Tiefe von Mass EffectDann ist dieses Modell genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Die Outer Worlds 2 hat sich seinen Platz redlich verdient, weil es das Wesentliche guter Science-Fiction-RPGs einfängt: bedeutungsvolle Entscheidungen, unvergessliche Verbündete und eine Welt, in die man gerne zurückkehrt. Es wird vielleicht nicht Mass Effect Nicht für jeden der erste Tag, aber für alle, die dieses Gefühl wieder erleben möchten, ist dies die nächste Station.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Mass Effect“

Spiele wieMass Effect Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welcher Spielertyp du bist – der Planer, der Plauderkopf, der Entdecker oder der Chaospilot. Hier würde ich anfangen:

Für Entdecker, die sich für Geschichten begeistern > Cyberpunk 2077 . Näher als hier kommst du einem anderen Mass Effect-Ebene. Entscheidungen zählen, Beziehungen verändern sich, und Night City wirkt so lebendig wie jede Galaxie, die BioWare je erschaffen hat.

> . Näher als hier kommst du einem anderen Mass Effect-Ebene. Entscheidungen zählen, Beziehungen verändern sich, und Night City wirkt so lebendig wie jede Galaxie, die BioWare je erschaffen hat. Für Liebhaber klassischer Rollenspiele > Die Outer Worlds . Kürzer als die meisten offenen Welten, aber prägnanter. Intelligente Dialoge, reaktive Quests und sarkastische Brillanz – die perfekte Mischung aus Freiheit und Fokus.

> . Kürzer als die meisten offenen Welten, aber prägnanter. Intelligente Dialoge, reaktive Quests und sarkastische Brillanz – die perfekte Mischung aus Freiheit und Fokus. Für Fans von taktischen Rollenspielen > Dragon Age: Inquisition . Weniger Space Opera, mehr politischer Kriegsraum. Truppsteuerung, vielschichtige Strategie und Begleiter, die sich mit jeder deiner Entscheidungen weiterentwickeln.

> . Weniger Space Opera, mehr politischer Kriegsraum. Truppsteuerung, vielschichtige Strategie und Begleiter, die sich mit jeder deiner Entscheidungen weiterentwickeln. Für Geschichtenerzähler, bei denen die Hintergrundgeschichte im Vordergrund steht > Star Wars: Ritter der Alten Republik . Der Entwurf. Jede Loyalitätsmission, jede moralische Entscheidung und jeder Dialogbaum in Mass Effect hat diesem Werk einiges zu verdanken. Nach wie vor unübertroffen in Stil und Bedeutung.

> . Der Entwurf. Jede Loyalitätsmission, jede moralische Entscheidung und jeder Dialogbaum in Mass Effect hat diesem Werk einiges zu verdanken. Nach wie vor unübertroffen in Stil und Bedeutung. Für Realisten mit Biss > Metro Exodus. Keine moralischen Bewertungen, keine „blau-oder-rot“-Ergebnisse – nur menschliche Entscheidungen in einer sterbenden Welt. Es ist unverfälscht, bodenständig und wie geschaffen für Spieler, die ihre Science-Fiction chaotisch und realistisch mögen.

Egal, wie du spielst (nach den Regeln, aus dem Bauch heraus oder völlig eigenwillig) – das sind die Welten, die mir immer noch dieses Gefühl geben Mass Effect Rush: kleine Teams, schwierige Entscheidungen und Geschichten, die noch lange nach dem Abspann nachwirken.

Häufig gestellte Fragen