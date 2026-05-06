Los 16 mejores juegos parecidos a Mass Effect: tu próxima aventura épica en 2025

Juegos comoMass Effect no son fáciles de encontrar. Esa combinación de lealtad al equipo, decisiones difíciles y una historia ambientada en el espacio profundo no se da muy a menudo. Llevo años buscando esa misma chispa y he encontrado algunos juegos que realmente la ofrecen.

Algunos destacan por su trama. Otros te enganchan con el combate o la construcción del mundo, que te mantienen absorto durante semanas. Los he jugado todos: desde las superproducciones espaciales de gran presupuesto hasta aquellos que te hacen parar en mitad de una misión solo para disfrutar del paisaje.

Si todavía sigues buscando eso Mass Effect Si te apetece, prepárate. Estos son los juegos que realmente se ganan un hueco en tu nave.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Mass Effect

Al menos acercarse al legendario ME No es tarea fácil crear videojuegos. Al fin y al cabo, estos juegos han establecido un listón muy alto que superar. Pero por muy altas que sean las expectativas, nada es imposible. Aquí tienes una breve lista de los que más se acercan:

Cyberpunk 2077 (2020) – una carrera contra el tiempo y contra todas las probabilidades en un juego de rol de acción de mundo abierto y con una historia central, ambientado en un futuro distópico caótico y bañado en luces de neón. The Outer Worlds (2019) – Da forma a la historia de una galaxia controlada por las corporaciones en este juego de rol basado en las decisiones del jugador, que recuerda a una mezcla entre «Mass Effect» y «Fallout: New Vegas». Dragon Age: Inquisición (2014) – El juego de fantasía por excelencia. Conviértete en la clave para salvar al mundo de una amenaza sobrenatural que se cierne sobre él en esta épica historia de rol. Star Wars: Caballeros de la Antigua República (2003) – Un juego de rol legendario y predecesor de la serie ME. Forja tu propio destino como Jedi o Sith en una galaxia devastada por la guerra. Metro Exodus (2019) – Un juego de disparos apasionante y con una historia cautivadora que te llevará a ti y a tu unida pandilla a un viaje épico por una Rusia postapocalíptica.

Sé que algunos de ellos pueden parecer fuera de lugar, pero creo que tienen más sentido de lo que parece a primera vista. Tengo un total de 15 títulos esperándote en la lista completa, así que ten paciencia, porque lo más probable es que tu próxima… MEUn viaje al estilo de… está a solo unos pocos clics de distancia.

Los 16 mejores juegos parecidos a Mass Effect para disfrutar del caos espacial

Mass Effect destacó por su atmósfera, sus opciones y los momentos inolvidables de la tripulación. Estos juegos capturan esa misma magia, desde los dilemas morales hasta el caos del espacio profundo. Así que dejemos a un lado la nostalgia y pasemos directamente a los mejores juegos similares a Mass Effect en el que realmente puedes perderte.

1. Cyberpunk 2077 [Los mejores juegos de rol de mundo abierto similares a Mass Effect]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 (Actualización de «Libertad Fantasma»: 2023) Creadores CD Projekt Red Duración media de la partida 40-100+ horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los juegos de rol con una trama bien desarrollada, personajes con un sistema de personalización profundo y mundos futuristas muy detallados Lo que me gustó Un mundo con un nivel de detalle increíble, una narrativa en capas, personajes muy bien definidos, un sistema de progresión renovado y el pulido de la expansión «Libertad Fantasma».

Lo séjuegos comoCyberpunk 2077 Probablemente no es lo que esperabas encontrar en lo más alto de la lista, pero este puesto es más que merecido. No es el mismo tipo de juego, pero alcanza muchos de los mismos niveles de excelencia: una construcción del mundo muy elaborada, personajes fantásticos y decisiones que realmente importan.

Night City parece cobrar vida, igual que lo hacía la Ciudadela en su día. Pasear por sus calles, escuchar las conversaciones de los personajes no jugables, ver cómo reacciona el mundo ante tus decisiones… Es una experiencia inmersiva como pocas otras en el mundo de los videojuegos.

La historia, aunque no llega a ser Debe ser 2 sigue siendo realmente genial. El viaje de V me ha recordado en cierto modo al de Shepard: luchando contra el tiempo, intentando superar obstáculos imposibles. ¿Y Johnny Silverhand? Un espíritu rebelde que parece una mezcla entre Garrus y Jack.

Por qué lo elegimos Elegí este juego porque Night City parece real y está llena de vida, con sus calles abarrotadas, sus personajes que reaccionan y un mundo que no puedes dejar de explorar. Algunos jugadores dicen que las pequeñas decisiones tienen un efecto dominó y cambian la forma en que la ciudad te responde, y yo mismo lo he comprobado en mi propia partida.

Terminé mi primera partida en unas 40 horas y dediqué otras 20 horas a la Libertad Fantasma DLC, pero es posible que te dure mucho más. Sin duda, tuvo un lanzamiento complicado, pero ahora parece el juego que siempre debió ser, por lo que es el momento perfecto para probarlo.

Además,Cyberpunk 2077 aparece actualmente en un crossover con el shooter táctico Arena Breakout: Infinito, que incorporará a ese juego la emblemática chaqueta de samurái de V y diseños exclusivos para las armas.

Mi veredicto: Cyberpunk 2077 por fin se ha convertido en el juego de rol que estaba destinado a ser. Tras años de actualizaciones y la excelente Libertad Fantasma Con esta expansión, Night City cobra vida, se vuelve peligrosa y hace que cada hora invertida merezca la pena. Pocos juegos pueden rivalizar con su mezcla de crudeza, libertad y narrativas personales.

2. The Outer Worlds [El mejor juego de rol retrofuturista al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de rol de acción y aventura de ciencia ficción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Creadores Obsidian Entertainment, Private Division Duración media de la partida Entre 25 y 40 horas o más Ideal para Jugadores a los que les encanta la escritura ingeniosa, la libertad de los juegos de rol y las decisiones éticas ambiguas Lo que me gustó Diálogos ingeniosos, compañeros carismáticos, configuraciones flexibles, humor acertado, encanto retrofuturista

The Outer Worlds parece una mezcla perfecta entre el Mass Effecttrilogía yFallout: New Vegas. Tiene un estilo retrofuturista único e interesante que combina a la perfección con la narrativa sarcástica y llena de giros que se desarrolla en esta colonia controlada por las grandes empresas en la que juegas.

Puede que la nave que controlas no sea la Normandy, pero sigue siendo impresionante, y la tripulación tiene ese mismo encanto. Creo que lo mejor de este juego es el guion, y sobre todo los diálogos. Hay tantas opciones entre las que elegir que te ofrecen un montón de formas de meterte en el papel y dar forma a la historia.

El combate se parece mucho más a Consecuencias más que cualquier cosa de la ME serie, pero aun así es divertido. Cuenta con apuntado a cámara lenta (algo parecido al V.A.T.S.), diferentes estilos de juego y algunas armas de ciencia ficción muy chulas.

Por qué lo elegimos He añadidoThe Outer Worlds porque da en el clavo Mass Effect Un equilibrio entre el carácter, las consecuencias y el caos. Cada decisión parece tener importancia, y cada compañero tiene su propio estilo. Es uno de esos juegos en los que te detienes en medio de un diálogo solo para pensar: «Sí, esto es exactamente por lo que juego a los juegos de rol».

At 25-30 horascon los DLC, el juego se queda un poco corto para un juego de rol de acción, pero está repleta de momentos geniales que hacen que merezca la pena sin duda alguna. Es como De Mass Effect un primo luchador y rebelde, y no es algo que te quieras perder.

Mi veredicto: The Outer Worlds le da un toque clásico Mass Effect te enganchará con sus ingeniosos árboles de diálogo, sus excéntricos compañeros de tripulación y las importantes decisiones de los jugadores que realmente dan forma a la historia. Es de menor envergadura que ME, pero más compacto, más divertido y lleno de personalidad: el tipo de juego de rol que premia la curiosidad y la actitud.

3. Dragon Age: Inquisición [Los mejores juegos de rol de fantasía similares a Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de rol de acción, aventura fantástica Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creadores BioWare, Electronic Arts Duración media de la partida 60-120 horas Ideal para Jugadores a los que les apasionan los personajes con profundidad, las decisiones que marcan el destino del mundo y los juegos de rol narrativos por equipos Lo que me gustó Relaciones profundas con los compañeros, vastas zonas por explorar, decisiones morales difíciles y un tono de fantasía épico e inolvidable

Dragon Age: Inquisición es, básicamente, una fantasía ME, y precisamente por eso es tan increíble. Un mundo enorme, con una historia muy rica, y un grupo de compañeros que te acompañarán en cada paso de este viaje épico.

En el clásicoRPG En el mundo de la moda, tus elecciones influyen enormemente en la historia. Al igual que en ME En estos juegos, tus decisiones te pasan factura, las alianzas cambian y sientes que realmente estás al mando de algo importante.

El combate es diferente, obviamente: se trata de un juego de acción en tercera persona que toma prestados algunos elementos, como la pausa táctica, de algunos de los los juegos de estrategia más ingeniosos, al igual que otros títulos de la Dragon Age serie. Aunque esto pueda ralentizarla un poco, sigue siendo una juego de rol de acción. Una vez que le coges el tranquillo, combinar habilidades y dirigir a tu grupo se convierte en algo muy divertido.

Por qué lo elegimos ElegíInquisiciónporque esBioWare en plena forma. Las bromas entre compañeros bastarían por sí solas para sostener un juego de menor calidad, pero aquí se ven respaldadas por una verdadera profundidad, por la importancia de las decisiones y por esas noches en las que uno piensa «solo una misión más antes de acostarme» y acaba en maratones que se alargan hasta las 3 de la madrugada.

El mundo es enorme, y es fácil perderse en Más de 80 horas. Aunque algunas partes (ejem, las Tierras del Interior, ejem) se hacen un poco pesadas, la historia principal es maravillosa y realmente te mantiene enganchado.

Si te gustaME pero si buscas algo más del estilo de la fantasía medieval, este juego es imprescindible. Es BioWare haciendo lo que mejor saben hacer, que es ofrecerte un mundo, un equipo y dejarte dar forma a la aventura.

Además, la franquicia en general acaba de recibir un impulso inesperado de cara a 2025: Dragon Age: La Guardia del Veloapareció enPlayStation Plus Essentials en marzo, lo que le permite llegar a un nuevo público masivo tan solo unos meses después de su lanzamiento.

Mi veredicto: Dragon Age: Inquisición is BioWare haciendo lo que mejor sabe hacer: grandes dilemas morales, relaciones complejas y un mundo que cambia en función de tus decisiones. Es el mismo ADN que hizo que Mass Effect especial, pero envuelta en espadas, magia y caos político.

4. Star Wars: Caballeros de la Antigua República [Los mejores juegos de rol clásicos similares a Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego RPG por grupos, de ciencia ficción con una trama central Plataformas PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Switch Año de estreno 2003 Creadores BioWare, LucasArts Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores que buscan una gran variedad de opciones, la lealtad de la tripulación y tramas de rol que abarcan toda la galaxia Lo que me gustó Una moralidad de «luz y oscuridad» con garra, un giro argumental legendario, misiones de compañeros, un trasfondo muy rico y un combate táctico que sigue estando a la altura

Si eres un Mass Effect Si eres fan, lo más probable es que ya conozcas Star Wars: Caballeros de la Antigua República (KOTOR). Al fin y al cabo, es prácticamente el modelo en el que se basa esta legendaria serie de videojuegos. ¿Y qué mejor lugar para encontrar algo parecido que volver a los orígenes?

Aparte de resultar un poco anticuado en algunos aspectos, este juego lo tiene todo: la misma narrativa profunda, las mismas decisiones difíciles y ese mismo tipo de bromas entre compañeros que hacen que te preocupes por cada personaje. Incluso cuenta con el sistema moral del Lado Luminoso contra el Lado Oscuro, similar al de Paragon contra Renegado.

SUCIO no solo es uno de los el más guayLa Guerra de las Galaxiasjuegos – es el precursor de todo lo que se aprecia en el ME la franquicia y muchos otros juegos de rol. Aunque la combate por turnos al estilo clásico Puede que me cueste un poco acostumbrarme, pero una vez lo haces, es increíblemente divertido. Y en cuanto a la historia, diría que es sin duda una de las mejores de La Guerra de las Galaxias, incluyendo películas y series.

Por qué lo elegimos PuseSUCIO Lo elegí porque definía el estilo que buscamos: un guion ingenioso, consecuencias reales y personajes por los que realmente te preocupas. Es lo más parecido a dirigir tu propia epopeya de ciencia ficción; años después, todavía recuerdo las decisiones que tomé.

En resumen, si alguna vez has querido gastarte unos 30-40 horas Para vivir tu propia aventura en una galaxia muy, muy lejana, no hay ni un segundo que perder. Y lo mejor de todo es que, al ser uno de los juegos más antiguos, cuesta prácticamente nada.

Una importante expansión de la historia creada por los fans, Sleheyron: Modo Historia, Ya está disponible, e incluye un nuevo planeta, un compañero con voces completas y una ampliación del juego original SUCIOexperiencia.

Mi veredicto: SUCIO es el modelo a seguir para los juegos de rol espaciales basados en las decisiones del jugador. La dinámica de la tripulación es fundamental, las decisiones dan un giro al viaje y la historia tiene un final mucho más impactante que el de la mayoría de los juegos actuales. Si te lo pierdes De Mass Effect En cuanto a autoridad moral y compenetración del equipo, este es el modelo a seguir.

5. Metro Exodus [El mejor shooter con una trama destacada, al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego FPS con una historia, supervivencia, zonas semiabiertas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creadores 4A Games, Deep Silver Duración media de la partida 15-35 horas Ideal para Jugadores que buscan una exploración llena de tensión, decisiones de ruta significativas y escenas cuidadosamente diseñadas, en lugar de un juego de mundo abierto basado en una lista de tareas Lo que me gustó Un diseño de niveles envolvente, un equilibrio perfecto entre el sigilo y el combate, una narrativa ambiental muy lograda y la renovación de la iluminación de la Enhanced Edition para PC y consolas de nueva generación

Siguiendo con el tema de los juegos que probablemente no esperabas encontrar en esta lista, aquí tienes Metro: Exodus – un viaje que nunca hubiera imaginado que me recordaría a ME, pero aquí estamos.

Siendo uno de ellos un juego de disparos postapocalíptico y el otro, un juego de rol de ópera espacial; a primera vista, estos juegos no podrían parecer más diferentes. Sin embargo, en el fondo, ambos tratan sobre un viaje con tu tripulación por un mundo envolvente y rico en narrativa, lleno de dilemas morales y consecuencias derivadas de tus acciones.

En lugar del Normandy, tienes el Aurora, un tren que te lleva a través de una Rusia en ruinas. En lugar de alienígenas, tienes mutantes y supervivientes desesperados. Los tiroteos son intensos, las mecánicas de supervivencia añaden tensión y la atmósfera es increíble.

Aunque la historia es más personal y no abarca toda la galaxia, las interacciones entre los personajes tienen el mismo impacto. Te vinculas con tu tripulación, y su destino depende de tus decisiones. El mundo parece enorme, con zonas abiertas que te permiten explorar a tu propio ritmo, y el juego completo dura aproximadamente 20-30 horasa batir.

Por qué lo elegimos PuseÉxodo está en esta lista porque capta a la perfección lo que está en juego y el ritmo de la acción. Cada región parece una historia en sí misma, tus decisiones tienen consecuencias reales y las ediciones mejoradas y de nueva generación hacen que el mundo tenga un aspecto increíblemente bueno. Cuando busco una alternativa centrada y de alta intensidad a Mass Effect, ahí es donde voy.

Metro: Exodus es sin duda una de las los juegos de disparos en primera persona más emocionantes por ahí, así que si estás buscando un juego con un giro tan original que te haga sentir algo parecido a lo que ME Si es así, no hay mejor recomendación.

4A Games (que ahora se ha confirmado como el estudio original) afirma que a los jugadores les «espera toda una aventura» con el Metro Exodus una secuela que se encuentra actualmente en desarrollo, y la serie celebró su 15.º aniversario a principios de este año.

Mi veredicto: Metro Exodus Cambia la ópera espacial por una peregrinación por tierras arrasadas, pero la sensación es la de siempre: decisiones difíciles, compañeros memorables y misiones que se complican rápidamente. Es más compacto que la mayoría de los mundos abiertos y, por eso mismo, tiene más impacto: una opción ideal si buscas consecuencias y profundidad en lugar de un mapa recargado.

6. The Witcher 3: La caza salvaje [El mejor juego de rol de fantasía con una trama rica, al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2015 (Actualización de nueva generación: 2022) Creadores CD PROJEKT RED, CD PROJEKT Duración media de la partida 50-120+ horas Ideal para Jugadores que buscan un guion de primera categoría, decisiones con peso y un mundo abierto y dinámico que recompense la exploración Lo que me gustó Un diseño de misiones sin igual, consecuencias que perduran horas después, personajes inolvidables, contratos con monstruos que parecen investigaciones y dos expansiones de élite

The Witcher 3 and Mass Effect son cosas muy distintas, pero ambas satisfacen esa misma necesidad, probablemente siempre RPG que tienen los amantes. Historias profundas, personajes sólidos y decisiones que realmente importan.

DóndeME te regala las estrellas, The Witcher 3 te sumerge en un mundo de fantasía oscuro y caótico. Sin embargo, al final, ambos héroes acaban desempeñando un papel clave en una batalla que podría decidir el destino no solo de ellos mismos, sino también de toda la vida conocida en el universo del juego.

Geralt no es un comandante como Shepard. Es un cazador de monstruos, una leyenda, pero también un tipo cualquiera que intenta salir adelante en un mundo que cambia a su alrededor. No basta con elegir una opción de diálogo y seguir adelante; tus decisiones dan forma al mundo de maneras que no siempre puedes prever.

Por qué lo elegimos Porque demuestra que los mundos vastos pueden seguir siendo intensos y personales. Las misiones no son mero relleno; son historias. Cuando quiero Mass Effect-consecuencia de nivel fuera del espacio, cargo The Witcher 3 y recuerda lo buena que puede ser la narrativa de los juegos de rol.

Además, es enorme. Más de 50 horas para leer la noticia principal, más de 150 si sumas los DLCs ejemplares y las misiones secundarias (y créeme, lo harás). Si lo que recuerdas de MEel mejor,The Witcher 3 Es un juego imprescindible.

Mi veredicto: No hay nada que se le pueda comparar The Witcher 3 por la calidad narrativa constante. Cada contrato, cada disputa entre aldeas y cada historia del contenido descargable da en el clavo. No es ciencia ficción, pero satisface las mismas ganas: los lazos entre la tripulación, las decisiones difíciles y los desenlaces que realmente se sienten. Si lo que buscas son «decisiones con peso», este es uno de los mejores.

7. Halo: La Colección del Jefe Maestro [Los mejores juegos de disparos de ciencia ficción similares a Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Recopilación de FPS (campaña + multijugador) Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 Creadores 343 Industries (juegos originales de Bungie), Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas por campaña, entre 60 y más de 100 horas en toda la colección (mucho más si se quiere completar al 100 %) Ideal para Jugadores que buscan una forma sencilla y moderna de disfrutar de las campañas clásicas de Halo y sumergirse en el multijugador de siempre sin tener que lidiar con equipos antiguos Lo que me gustó Campañas a 60 FPS, actualizaciones de aniversario (primera y segunda mitad del año), lanzador unificado para PC, gran cantidad de contenido, correcciones constantes tras el lanzamiento y mejoras en la calidad de vida

Halo: La Colección del Jefe Maestro (MMC)y elMass Effect Los juegos son muy similares y, al mismo tiempo, muy diferentes. ME se centra en las decisiones, las relaciones y la configuración de la galaxia. Hola? Es acción de ciencia ficción en estado puro, sin filtros, pero con un universo tan profundo que te atrapa. Sin embargo, ambos son de los juegos más épicos a los que he jugado nunca.

El Jefe Maestro y el comandante Shepard son líderes y personajes muy diferentes en general. Sin embargo, ambos se encuentran en primera línea de la guerra galáctica, enfrentándose a una situación desesperada, a una escala descomunal y a un riesgo inimaginable.

Por qué lo elegimos Se raya el Mass Effect Una perspectiva diferente: ciencia ficción centrada en los personajes, grandes dilemas morales y misiones que se intensifican rápidamente. Una sola descarga que te ofrece toda una era de ópera espacial: tiroteos trepidantes, aliados memorables y suficientes horas de campaña como para pasar unos cuantos fines de semana.

En cuanto a la jugabilidad, Halo es más rápido y está más centrado en el combate. Al fin y al cabo, es un FPS, no es un juego de rol. Sin embargo, la narrativa sigue siendo increíble, y con seis juegos completos en una sola colección, hay sin duda Más de 40 horas solo del contenido de la campaña.

Si te gustaME’s un mundo de ciencia ficción, pero quieres algo con más acción y menos diálogo, Hola, MCC Es imprescindible. Se trata de una ópera espacial diferente, pero igual de legendaria.

Mi veredicto: Esta es la mejor forma de jugar al Hola saga. Las campañas siguen siendo muy intensas, el modo cooperativo es una pasada y las mejoras por fin están a la altura de la nostalgia que tienes en la cabeza. Si lo que buscas es una gran historia de ciencia ficción bien elaborada, con las bromas del equipo y escenas heroicas, MCC ofrece volumen y acabado impecable.

8. Fallout: New Vegas [El mejor juego de rol basado en las decisiones, al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto (en primera o tercera persona) Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creadores Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Duración media de la partida Entre 40 y 80 horas (más de 100 con el contenido descargable) Ideal para Jugadores que buscan misiones con graves consecuencias, intrigas entre facciones y configuraciones de personaje que realmente influyan en cómo te trata el Mojave Lo que me gustó Reactividad implacable, DLC legendarios (Old World Blues/Lonesome Road), modo Hardcore, diálogos condicionados por las habilidades, múltiples finales auténticos

Puede que al principio no lo parezca, pero si te gusta Mass Effect, entonces elConsecuencias serie, sobre todo New Vegas, quizá sea lo que te interese ver a continuación. Déjame explicarte por qué.

Ambos sonJuegos de rol con una escritura impecable que se centra especialmente en las decisiones y las consecuencias que estas acarrean. En New Vegas, tus decisiones pueden determinar el éxito o el fracaso de facciones enteras.

Por qué lo elegimos New Vegas respeta la intención del jugador. Tu configuración no se reduce a las estadísticas; implica acceso, resultados y tramas de misiones totalmente diferentes. Pocos juegos apuestan por una narrativa ramificada como esta: si buscas una verdadera libertad de acción, este es el referente.

La profundidad de la historia también es increíble. Puede que no estés salvando a la galaxia de una antigua raza de máquinas, pero te adentras en un postapocalíptico Un páramo plagado de intrigas políticas, facciones peligrosas y un sinfín de decisiones moralmente ambiguas realmente transmite una sensación igualmente magnífica.

New Vegas puede que se desarrolle en un solo planeta en lugar de en toda la galaxia, pero es mucho más abierto que ME y igual de vivo. Pasé Más de 80 horas explorar estos páramos, y disfruté cada momento. Tanto si buscas algo que te cautive de la misma manera que ME Tanto si ya lo has probado como si simplemente quieres conocer un pedazo de la historia de los videojuegos, no te lo puedes perder.

Mi veredicto: New Vegas es el cerebro de los juegos de rol de Mass Effect te ves sumido en un desierto radiactivo. Cada prueba de habilidad cuenta, todas las facciones te recuerdan y el desenlace del juego refleja las decisiones que realmente has tomado. Es caótico, humano y peligrosamente adictivo: un clásico de todos los tiempos para los adictos a las consecuencias.

9. Los Guardianes de la Galaxia de Marvel [El mejor juego de acción con una narrativa destacada, al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras narrativo para un jugador (con elementos de mando de escuadrón) Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2021 Creadores Eidos-Montreal, Square Enix Duración media de la partida 16-22 horas Ideal para Para los aficionados a las bromas entre compañeros, las grandes jugadas a balón parado y los diálogos basados en las decisiones del jugador, sin la sobrecarga típica de los mundos abiertos Lo que me gustó Un guion y una química excelentes, una dirección artística elegante, una banda sonora al estilo de las recopilaciones de los 80, ingeniosos «Huddle» y combinaciones de habilidades de equipo muy satisfactorias

Los Guardianes de la Galaxia de Marvel tiene algunas similitudes evidentes con ME juegos, pero en realidad es mucho más de lo que cabría esperar. Ambos juegos cuentan con tramas fantásticas que giran en torno a una pandilla heterogénea con muchísima personalidad.

Juegas como Star-Lord en lugar del comandante Shepard, pero aun así acabas creando vínculos con un variopinto grupo de inadaptados. El guion es de primera categoría: divertidísimo, emotivo y, en ocasiones, sorprendentemente profundo.

Por qué lo elegimos Los Guardianes de la Galaxia de Marvel nails ensemble storytelling. Las opciones no son nada del otro mundo, pero el resultado sí lo es: diálogos más ingeniosos, ritmos diferentes, un verdadero impulso. Cuando quiero un éxito centrado en «un grupo con una misión» sin nada de relleno, pongo Guardianes y dejar que la recopilación me lleve.

Es uno de esos juegos de disparos en tercera persona, así que el combate es más orientado a la acciónen comparación conDe «Mass Effect» Aunque se trata de un juego de disparos táctico, no deja de ser divertido. También hay algunas opciones de diálogo y ramificaciones que influyen en la historia, aunque no en la misma medida.

Alrededor de15-20 horas en definitiva, es más rápido y more lineal experiencia que ME, pero tiene una fuerza que nadie se esperaba. Ah, y la banda sonora no tiene rival. Sin duda, vale la pena jugarlo si buscas una buena mezcla de humor y emoción.

Mi veredicto: Este es uno de esos pocos juegos con licencia que realmente parece creado por un equipo de desarrollo. Tiene un ritmo ágil, diálogos ingeniosos y un equipo que va cohesionándose a medida que juegas. Las habilidades de mando en pleno combate le dan ese aire de «líder de escuadrón». Mass Effect lo que les encanta a los aficionados, sin abrumarte con un sinfín de menús.

10. Deus Ex: Revolución humana – Edición del director [El mejor juego de rol cyberpunk al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulador inmersivo, RPG de acción, sigilo Plataformas PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii U Año de estreno 2013 Creadores Eidos-Montreal, Eidos Interactive Corp. Duración media de la partida 25-35 horas Ideal para Jugadores que buscan infiltraciones basadas en las decisiones, niveles con múltiples rutas y momentos clave en las conversaciones Lo que me gustó Combates contra jefes renovados que admiten el sigilo y el pirateo, zonas centrales con múltiples niveles, configuraciones de aumentos significativas, enfrentamientos sociales y DLC integrado («The Missing Link»)

Deus Ex: Revolución humana es otro juego de temática cyberpunk al que deberías echarle un vistazo si te gusta ME juegos. Ambos giran en torno a la toma de decisiones difíciles y trascendentales, y a adentrarse en aguas moralmente turbias, lo que realmente te hace sentir parte de la historia.

In Dios Ex, te pones en la piel de Adam Jensen, un ex policía con implantes cibernéticos en un mundo al borde del caos. El juego gira en torno a cómo desenvolverte en una maraña de luchas de poder, corrupción y conspiraciones.

Lo que más destaca es la libertad que te ofrece. Ya sea que te muevas a escondidas, te cueles en los sistemas o te lances de lleno al combate, el terreno de juego es todo tuyo.

Por qué lo elegimos Deus Ex: Revolución humana – Edición del director recompensa la iniciativa. He completado misiones enteras sin usar un solo objeto, he logrado superar obstáculos «imposibles» con mi ingenio y, aun así, he descubierto nuevas rutas al volver a jugar. Pocos juegos de rol logran que los sistemas, la historia y el diseño de niveles encajen tan a la perfección.

Deus Ex: Revolución humana, El primer juego de este reinicio suave de la serie me llevó más o menos 20-25 horas para superar, y para entonces ya me había sumergido de lleno en su secuela, La humanidad dividida. Los dos juegos eran increíbles, pero el primero es, sin duda, una experiencia que no te puedes perder.

¿Qué podría ser mejor?

La IA del enemigo suele parecer inconsistente: a veces es demasiado perspicaz y otras veces parece ajena a todo, lo que perjudica tanto al sigilo como al combate. Las animaciones faciales son rígidas y los gráficos, aunque tienen estilo, parecen anticuados, mientras que los largos tiempos de carga pueden romper la inmersión. La historia, a pesar de abordar grandes temas, carece de profundidad emocional, ya que Adam Jensen se mantiene distante y las relaciones clave están poco desarrolladas.

Mi veredicto: Esta es la versión definitiva Revolución humana. ElVersión del director soluciona el problema de las batallas contra jefes, integra el contenido descargable y permite que tu estilo de juego marque el rumbo de cada enfrentamiento. Ataca, ábrete paso a escondidas, habla o dispara: el juego respeta todas estas opciones. Si te pierdes De Mass Effect agencia, esto resuelve el mismo problema de la toma de decisiones en espacios más reducidos.

11. Control – Edición Definitiva [El mejor juego de acción y misterio al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras en tercera persona, metroidvania con elementos paranormales Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 (Edición Definitiva) Creadores Remedy Entertainment, 505 Games Duración media de la partida 12-25 horas (con Foundation/AWE) Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate con estilo, la ficción extraña y los entornos exploratorios que se van desvelando a medida que se adquieren poderes Lo que me gustó Una telequinesis que parece de otro mundo, una dirección artística brutalista, un diseño de sonido inquietante, un sistema inteligente de repetición de niveles y un DLC que se integra con Alan Wake

Control es una aventura trepidante. Puede que no parezca muy parecida a ME Al principio, pero a medida que vas desentrañando su carácter siniestro, te das cuenta de cuántos elementos encajan.

Si te gustaDe «Mass Effect» Con su mundo de fantasía y su misterio, este juego te enganchará enseguida. Te sumerges en la inquietante y cambiante Oficina Federal de Control, un lugar que parece cobrar vida de la forma más extraña. Juegas en el papel de Jesse Faden, que busca a su hermano desaparecido mientras desentraña una profunda conspiración sobrenatural.

El combate es una auténtica locura. Piensa en los poderes bióticos de ME pero a todo volumen. Además, tiene un ritmo más trepidante y se centra en gran medida en el movimiento y el caos basado en la física.

La historia es enigmática, casi onírica, pero increíblemente cautivadora. Me llevó mucho tiempo completar todo el juego con ambos DLC más de 20 horasMe ha costado mucho terminarlo, pero vaya si ha merecido la pena. Sinceramente, estoy deseando que salga la segunda parte, porque aún quedan muchas cosas por contar.

Por qué lo elegimos Control es el rey de la progresión y la atmósfera. Cada nuevo nivel superado o cada cambio de poder modifica la forma en que te mueves por la Casa Más Antigua, y el combate nunca deja de ser trepidante. Es el tipo de juego en el que «te metes para una misión» y sales de él tres horas más tarde.

Te diré una cosa: hazte un favor y descúbrelo por ti mismo. Es uno de esos juegos que se disfrutan más si te lanzas a ellos sin saber nada de antemano.

¿Qué podría ser mejor?

Control puede seguir bloqueándose o presentando tirones en algunos sistemas, incluso en equipos de gama alta, y los errores gráficos a veces entorpecen la experiencia. Además, su iluminación intensa y sus imágenes de alto contraste provocan fatiga visual a algunos jugadores durante las sesiones más largas, lo que hace que el juego resulte menos cómodo cuando se juega durante periodos prolongados.

Mi veredicto: Control – Edición Definitiva es pura confianza: disparos precisos, telequinesis de otro mundo y un cuartel general que va ampliándose a medida que te haces más fuerte. La Fundación and AWE Los contenidos descargables completan la historia y le dan más ritmo. Si buscas una obra de ciencia ficción concisa, con mucho estilo y un gran dinamismo, esta es la tuya.

12. Remake de Dead Space [El mejor juego de terror y ciencia ficción similar a Mass Effect]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia, shooter de ciencia ficción en tercera persona Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Motive Studio, Electronic Arts Duración media de la partida 12-15 horas, 18-22 con extras Ideal para Jugadores que buscan una atmósfera envolvente, combates precisos y una nave única que se pueda explorar de principio a fin Lo que me gustó Desmembramientos impactantes, revisión del sistema de gravedad cero, diseño fluido de la Ishimura, «Intensity Director», misiones secundarias más inteligentes, un sonido que se te mete bajo la piel

The Dead Space Esta nueva versión es justo lo que necesitas si pensabas que tu Mass Effect La experiencia se quedó un poco corta en cuanto a elementos de terror. Mantiene esa misma atmósfera de ciencia ficción profunda, pero eleva la tensión hasta alcanzar el terror absoluto.

El juego trata sobre 12-15 horas larga, con unos gráficos alucinantes, un combate brutal y absolutamente magistral supervivencia de terror jugabilidad. Tiene ese mismo toque cinematográfico pulido que ME, pero mientras que Shepard infunde esperanza, Isaac apenas se aferra a la vida. Sin opciones, sin menús de diálogo, solo una narración cruda y envolvente mientras intentas sobrevivir en una nave espacial invadida por horribles necromorfos.

Por qué lo elegimos Porque una elección tomada bajo presión sigue siendo una elección. La nave se convierte en un personaje, tus mejoras cuentan y cada desvío tiene su recompensa, ya sea en forma de historia o de equipamiento. Cuando me apetece una obra de ciencia ficción centrada, con verdadera tensión y un diseño limpio, este es el juego al que vuelvo.

No es exactamente ME, claro, pero ¿qué es? Si te encantan los mundos de ciencia ficción profundos y una jugabilidad envolvente, con un toque de adrenalina, Dead Space es un juego imprescindible.

¿Qué podría ser mejor?

Las batallas contra los jefes finales apenas han cambiado con respecto al juego original y resultan decepcionantes en comparación con el resto de mejoras del juego. La incorporación de líneas de diálogo para Isaac, aunque le aporta personalidad, reduce esa inquietante sensación de aislamiento que hacía que el juego original fuera tan tenso. A algunos jugadores también les parece que la historia es predecible, ya que recurre a los típicos clichés del género de terror en lugar de aportar ideas nuevas.

Mi veredicto: Remake de Dead Space No solo puli; también se intensifica. Ishimura es un espacio continuo, el ritmo es trepidante y el combate sigue premiando los disparos tranquilos y precisos bajo presión. Es más modesto que una ópera espacial, pero lo que está en juego se siente personal y brutal de una forma que la mayoría de los grandes juegos de rol nunca logran transmitir.

13. Starfield [El mejor juego de exploración espacial similar a Mass Effect]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto, exploración espacial Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida Entre 35 y 60 horas para la partida principal; entre 80 y más de 120 si te dedicas a completar las facciones o juegas en NG+ Ideal para Jugadores que buscan grandes tramas de facciones, construcción de naves y largas campañas de rol con muchas rutas secundarias Lo que me gustó Excelentes líneas argumentales de facciones (Rangers, Flota Carmesí, SysDef), un sistema de construcción de naves y puestos avanzados muy completo, un sistema de combate muy intenso y un modo «New Game Plus» que recompensa las partidas repetidas

Starfield es un título que te permite explorar el universo a tu manera Mass Effect No es así. Aunque ambos son juegos espaciales, no son en absoluto lo mismo, pero aún así tienen muchísimo que ofrecer. En lugar de un RPG cinematográfico con una trama muy elaborada, lo que te espera es una auténtica aventura de exploración espacial. Más de 1.000 planetas, docenas de facciones y suficientes misiones secundarias como para perderse en ellas durante Más de 100 horas.

DóndeME destaca por sus mundos creados a mano y la profunda interacción entre los miembros del equipo, Starfield se centra más en tu libertad personal. Tú creas tu propia historia: construyes naves, te unes a facciones, traficas con mercancías de contrabando. La trama principal, aunque cautivadora, no es el centro de atención. En cambio, es en el contenido secundario donde el juego destaca.

Por qué lo elegimos Me gustaStarfield porque las tramas de las facciones y el bricolaje con las naves me mantuvieron despierto hasta tarde. Es ese juego en el que empiezas con un contrato y acabas diseñando un nuevo casco, una nueva tripulación y una nueva campaña de alianzas. Si lo que buscas es un juego de rol de ciencia ficción de larga duración, este te lo ofrece.

Starfield es un juego para quienes disfrutan de la sensación de… Mass Effect pero ahora buscan una experiencia espacial un poco diferente y más personal en la que perderse. Si un vasto juego de ciencia ficción de mundo abierto Si te parece interesante, no busques más.

¿Qué podría ser mejor?

Muchos planetas resultan repetitivos y poco interesantes desde el punto de vista del diseño, lo que genera monotonía en un universo tan vasto. Los jugadores también han expresado su frustración por las frecuentes pantallas de carga y la ausencia de viajes espaciales inmersivos en tiempo real, algo que los creadores de mods ya han empezado a abordar por su cuenta.

Mi veredicto: Starfield is Bethesda se trata de una «space opera de mundo abierto». No se centra tanto en una galaxia perfecta como en las historias que tú mismo vas creando: construir una nave que te encante, elegir una facción y dejar que esa elección tenga un efecto dominó. Cuando todo encaja, te da esa Mass Effect esa atmósfera de equipo, causa y consecuencia, pero trasladada a un escenario mucho más amplio.

14. Jade Empire: Edición Especial [Los mejores juegos de rol de artes marciales al estilo de Mass Effect]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego RPG de acción (por equipos, basado en las decisiones del jugador) Plataformas PC, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2007 (Edición especial para PC) Creadores BioWare, 2K, Microsoft Game Studios Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Jugadores que buscan misiones basadas en la moral, historias de compañeros y combates trepidantes en tiempo real en un clásico de BioWare Lo que me gustó Una moralidad cruda y sin concesiones, compañeros inolvidables, estilos de artes marciales elegantes, contenido adicional y ajustes en SE

Por su ubicación, Imperio de Jade es probablemente un juego que podría parecer el más alejado de Mass Effect a primera vista, no parece que figure en esta lista. Sin embargo, es una auténtica joya oculta que ya existía antes de De BioWareéxito conME, y hay muchos elementos que se solapan entre estos juegos.

En este mundo lleno de matices inspirado en la mitología china, eres un estudiante de artes marciales y te ves envuelto en una lucha entre el destino y la corrupción. El combate es artes marciales en tiempo real, que es rápido, fluido y sorprendentemente profundo, y es algo que ningún otro RPG nunca lo había hecho tan bien.

Por qué lo elegimos Jade Empire: Edición Especialofrece elMass Effect ambiente —los lazos entre los miembros del equipo, las ramificaciones de la trama y las opciones de diálogo— sin caer en la repetición de la fórmula. Se trata de un juego de rol más sencillo que permite que tu filosofía dé forma a la historia, y es uno que sigo recomendando a quienes buscan esa experiencia clásica de BioWare.

Me llevó más o menos 15-20 horas, y me pareció perfecto. El mundo no es tan enorme y no hay una épica que abarque toda la galaxia, pero la narración y los personajes son de primera categoría. Si te gusta Mass Effect Por su guion y sus decisiones, este juego merece la pena al 100 %.

¿Qué podría ser mejor?

Las mecánicas de rol resultan superficiales y poco desarrolladas, con un sistema económico que aporta poca profundidad y unos controles que delatan su antigüedad. El combate puede volverse repetitivo, y el sistema de moralidad suele parecer binario a pesar de la promesa de opciones más matizadas. El ritmo también se hace pesado al principio, con un desarrollo lento que solo cobra impulso en las últimas fases.

Mi veredicto: Jade Empire: Edición Especial is BioWare Lo más destacado: decisiones con peso, compañeros que vale la pena reclutar y combates de artes marciales en tiempo real que siguen estando a la altura. Es más modesto que sus épicas sagas galácticas, pero las decisiones tienen impacto y el mundo está lleno de vida. Si echas de menos el ritmo clásico de BioWare, este es tu juego.

15. Alpha Protocol [Los mejores juegos de rol de espionaje similares a Mass Effect]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de rol de acción y espionaje, shooter en tercera persona Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creadores Obsidian Entertainment, SEGA Duración media de la partida 18-30 horas Ideal para Adictos a las decisiones que buscan intrigas de espionaje, diálogos cronometrados y consecuencias que realmente alteran el curso de las misiones, las alianzas y los finales Lo que me gustó Diálogos dinámicos con límites de tiempo (sistema de «posturas»), información de los expedientes que desbloquea nuevas opciones, facciones que reaccionan, múltiples finales y configuraciones flexibles de sigilo, pistolas y artilugios

¿Te has preguntado alguna vez qué Mass Effect ¿Cómo sería si, en lugar de llevarte a una gran misión para salvar la galaxia, fuera una thriller de espionaje¿Eh? Bueno, eso es más o menos lo que… Alpha Protocol is.

Es bien sabido que tiene algunos fallos, pero, madre mía, el RPG La mecánica del juego es increíble. En lugar de encarnar a un héroe espacial, eres un agente secreto, Michael Thorton, que debe tomar decisiones de alto riesgo en un mundo de espionaje moderno.

El sistema de diálogo es una auténtica joya. Las respuestas con límite de tiempo te obligan a pensar rápido, y tus decisiones pueden cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Es como De Mass Effect Paragon/Renegado, pero mucho más impredecible.

Por qué lo elegimos Porque raya el Mass Effect Lo que me atrae de este juego es su perspectiva de espionaje: las intrigas dentro del equipo, las decisiones que hay que tomar en el momento justo y las consecuencias impredecibles que se derivan de ellas. Lo he vuelto a jugar solo para descubrir nuevas ramificaciones; pocos juegos premian tanto las diferentes formas de actuar.

El juego trata sobre 15-20 horas es muy largo, y la rejugabilidad es una pasada. Las diferentes decisiones desbloquean rutas de misión totalmente nuevas. Si no te importan sus defectos, Alpha Protocol Es una obviedad.

¿Qué podría ser mejor?

Alpha Protocol adolece de problemas técnicos, como bloqueos, fallos gráficos y una mecánica de combate poco fluida. Aunque los diálogos y el sistema de respuestas cronometradas son innovadores, tanto las conversaciones como los combates carecen del pulido de otros juegos de rol más refinados. A pesar de las múltiples opciones de ramificación, el diseño de los niveles suele parecer lineal, y las rutas de rejugabilidad pueden resultar repetitivas.

Mi veredicto: Alpha Protocol A veces es un poco caótico, pero su interactividad no tiene rival. A quién halagues, amenaces o elimines determina quién aparecerá más adelante, cómo se desarrollarán las misiones y qué jefes finales estarán presentes. Si buscas decisiones que tengan más repercusión que en la mayoría de los RPG modernos, este es el clásico de culto.

16. The Outer Worlds 2 [Una mezcla de «Mass Effect», drama de equipo y sátira corporativa]

Nuestra puntuación TBD Tipo de juego Juego de rol de acción y aventura de ciencia ficción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creadores Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 35 y 60 horas de historia principal, más de 80 si se incluyen las misiones secundarias Ideal para Jugadores que buscan bromas entre compañeros, opciones con ramificaciones y una aventura trepidante por planetas extraños Lo que me gustó Un guion más pulido que el del juego original, configuraciones más flexibles (sigilo, diplomacia, fuerza bruta), juego completo en primera y tercera persona, armas alucinantes (rayos congelantes, secuestro de satélites) y sistemas de facciones muy elaborados

Una de laslos mejores juegos espaciales ahora se desarrolla en un nuevo sistema estelar. The Outer Worlds 2 te sumerge en un nuevo lío de guerras corporativas y ambigüedad moral. ¿Tu misión? Muérete entre las facciones, elige una tripulación y descubre qué significa la «libertad» en un universo dominado por megacorporaciones. Los diálogos son brillantes, los compañeros tienen una personalidad auténtica y, entre hackear terminales y volar satélites, sentirás una conexión con tu tripulación que rivaliza con los días en el Normandy.

Por qué lo elegimos The Outer Worlds 2canales queMass Effect energía: la química entre los miembros de la tripulación, ramificaciones de la historia que realmente importan y un universo que puedes moldear de verdad. Tras jugar a las secuencias de avance, ya pude ver cómo las decisiones tienen un efecto dominó. Esto no es solo «en el espíritu de» ME – se sostiene por sí solo.

Se han simplificado las mecánicas sin sacrificar la profundidad – El árbol de habilidades está mejor estructurado, las configuraciones resultan más satisfactorias y el combate es más ágil, pero sigue siendo realista. Jugué la parte inicial del planeta tres veces con personajes totalmente diferentes: un negociador de labia que nunca disparó un solo tiro, un bruto que arrasaba con todo a su paso y un hacker que se colaba por los conductos de ventilación con cuchillos eléctricos. Cada partida me abrió nuevos caminos y me permitió hacer nuevos aliados.

¿Mi experiencia?Consiguió despertar la nostalgia adecuada sin dejar de avanzar. Me reí (con la sátira), me quedé en silencio (cuando las opciones de diálogo me hacían sentir vergüenza ajena) y planifiqué partidas enteras para evitar los saltadores en el espacio. Si te encantó la dinámica del equipo y el peso moral de Mass Effect, este está hecho para ti.

Mi veredicto: The Outer Worlds 2 se gana su lugar por captar la esencia de lo que caracterizan a los buenos juegos de rol de ciencia ficción: decisiones significativas, aliados memorables y un mundo al que querrás volver. Puede que no sustituya a Mass Effect No es el «día uno» para todo el mundo, pero para quienes quieran volver a sentir esa emoción, esta es la siguiente parada.

Mi opinión general sobre juegos similares a Mass Effect

Juegos comoMass Effect La experiencia varía según el tipo de jugador que seas: el planificador, el conversador, el explorador o el piloto del caos. Yo empezaría por aquí:

Para los exploradores a los que les gusta seguir una historia > Cyberpunk 2077 . Lo más parecido que encontrarás a otro Mass EffectUn mundo de nivel superior. Las decisiones cuentan, las relaciones cambian y Night City parece tan viva como cualquier galaxia que BioWare haya creado jamás.

> . Lo más parecido que encontrarás a otro Mass EffectUn mundo de nivel superior. Las decisiones cuentan, las relaciones cambian y Night City parece tan viva como cualquier galaxia que BioWare haya creado jamás. Para los puristas de los juegos de rol clásicos > The Outer Worlds . Más breve que la mayoría de los mundos abiertos, pero más conciso. Un guion ingenioso, misiones dinámicas y un sarcasmo brillante: la combinación perfecta de libertad y concisión.

> . Más breve que la mayoría de los mundos abiertos, pero más conciso. Un guion ingenioso, misiones dinámicas y un sarcasmo brillante: la combinación perfecta de libertad y concisión. Para los aficionados a los juegos de rol tácticos > Dragon Age: Inquisición . Olvídate de la ópera espacial y imagínate más bien una sala de guerra política. Control de escuadrones, estrategia en varias frentes y compañeros que evolucionan con cada decisión que tomes.

> . Olvídate de la ópera espacial y imagínate más bien una sala de guerra política. Control de escuadrones, estrategia en varias frentes y compañeros que evolucionan con cada decisión que tomes. Para narradores que dan prioridad a la tradición > Star Wars: Caballeros de la Antigua República . El guion. Cada misión de lealtad, cada encrucijada moral y cada árbol de diálogo en Mass Effect le debe algo a esta obra. Sigue siendo inigualable en cuanto a estilo y repercusión.

> . El guion. Cada misión de lealtad, cada encrucijada moral y cada árbol de diálogo en Mass Effect le debe algo a esta obra. Sigue siendo inigualable en cuanto a estilo y repercusión. Para los realistas a los que les gusta la crudeza > Metro Exodus. Sin baremos morales, sin desenlaces «azules» o «rojos»: solo decisiones humanas en un mundo agonizante. Es cruda, realista y está pensada para jugadores a los que les gusta la ciencia ficción desordenada y auténtica.

Juegues como juegues (siguiendo las reglas, por instinto o a tu aire), estos son los mundos que aún me transmiten esa Mass Effect La adrenalina: equipos reducidos, decisiones difíciles e historias que perduran mucho después de que terminen los créditos.

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