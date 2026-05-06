Die 15 besten „Persona“-Spiele im Ranking: Die Meta-Route für 2025

Person ist nicht nur eine Serie, sondern eine Stimmung. Tagsüber Schule, um Mitternacht Schatten, ein Kalender, der dir im Nacken sitzt, während sich der Soundtrack in deinen Kopf bohrt. Es wirkt bewohnt, nicht nur gespielt.

Ich hatte nicht vor, mich so sehr darin zu verlieren. Dann wurden die Tartarus-Läufe zu nächtlichen Marathons, ein einziger Boss zwang mich dazu, Routen zu trainieren, und ein einziges Gespräch mit einem Klassenkameraden veränderte meine Herangehensweise an den nächsten Kampf. Stil trifft auf Spielmechanik, und beides ist wichtig.

Hier ist meine Meinung dazu, welche Person Spiele, die nach wie vor überzeugen, die den Rest geprägt haben und die du als Nächstes spielen solltest. Keine Nostalgiebrille. Nur die Titel, die deine Zeit wert sind.

Unsere Top-Empfehlungen aus der Persona-Reihe

Die „Persona“-Spiele bieten unvergessliche Geschichten, ein tiefgründiges Kampfsystem und einige der denkwürdigsten Charaktere der Spielewelt. Egal, ob du bei einem Kinobesuch mit Freunden zusammenkommst oder in eine übernatürliche Welt eintauchst, um gegen korrupte Erwachsene zu kämpfen – die Mischung aus Alltag und Fantasie fesselt dich.

Hier ist unsere Liste der besten „Persona“-Spiele aller Zeiten, von denen jedes einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, der Reihe ihren einzigartigen Platz in der Gaming-Kultur zu sichern:

Persona 5 Royal (2019) – Die ultimative Version von „Persona 5“, in der die Handlung, die Kämpfe und die Charaktere weiter verfeinert wurden, um ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis zu bieten. Persona 3 Reload (2024) – Ein atemberaubendes Remake mit moderner Grafik, verbessertem Gameplay und einer noch emotionaleren Geschichte. Persona 4 Golden (2012) – Ein fesselnder Krimi mit liebenswerten Figuren, spannenden Kämpfen und einer perfekten Mischung aus Spannung und Freundschaft.

Von modernen Meisterwerken bis hin zu Kultklassikern – diese „Persona“-Spiele haben alle ihre Spuren hinterlassen. Bist du bereit, das Beste vom Besten zu entdecken? Dann lass uns loslegen.

Die 15 besten „Persona“-Spiele im Ranking

Bei der „Persona“-Reihe geht es nicht nur um rundenbasierte Kämpfe – Es geht darum, zwei Leben gleichzeitig zu führen. Tagsüber bist du ein ganz normaler Schüler, nachts kämpfst du gegen übernatürliche Feinde und beschwörst mächtige Personas. Die Mischung aus RPG-Kämpfen, sozialen Interaktionen und einer tiefgründigen, psychologischen Erzählung sorgt dafür, dass sich jedes „Persona“-Spiel einzigartig anfühlt.

Das Besondere an „Persona“ ist die Art und Weise, wie es das reale Leben mit dem Fantastischen verbindet. In einem Moment isst man noch mit einem Freund Ramen, im nächsten kämpft man im Midnight Channel gegen schattenhafte Monster.

Egal, ob man das erste „Persona“-Spiel spielt oder in die Persona 5 Royal Auch in dieser endgültigen Fassung bleibt die Serie frisch und spannend. Von Persona 2: Innocent Sin Auch mit den modernen „Persona“-Spielen begeistert die Serie ihre Fans weiterhin.

1. Persona 5 Royal [Das beste moderne „Persona“-Spiel in Sachen Stil und Tiefe]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG, soziale Simulation Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 100–120 Stunden für die Hauptgeschichte, 140–170 Stunden für 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich stilvolle rundenbasierte Kämpfe mit Kalenderverwaltung und sozialen Beziehungen wünschen Was mir gefallen hat Das königliche Semester und der neue Palast, die Handlungsstränge um Kasumi/Sumire und Maruki, „Will Seeds“ und QoL-Verbesserungen, „Baton Pass“ und „One More“, selbstbewusster Stil und Soundtrack

Persona 5 Royal verfeinert die Handlung, die Kämpfe und die Charaktere seines Vorgängers zu einem der die besten Rollenspiele aller Zeiten. Es geht nicht nur darum, eine Geschichte zu spielen – es geht darum, sie zu erleben.

Als Student, der eine Doppelleben, du jonglierst Schule, Freundschaften und den Alltag, während du heimlich als Teil der Phantomdiebe. Mit übernatürlichen Kräften betreten du und deine Freunde die Metaversum, eine Welt, in der du darum kämpfst, die Herzen korrupter Erwachsener zu ändern.

Der Kampf istfest, stilvoll und strategisch. DieBatôn-Pass sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft, während Vollangriffe jeden Kampf spannend machen. Die Figuren beginnen als Klischees, entwickeln sich aber auf unerwartete Weise weiter und gewinnen so echte Tiefe. Mit einem unvergesslicher Soundtrack, atemberaubende Bilder, und eine Welt voller Dinge, die man unternehmen kann, das ist eines der Die besten JRPG-Spiele die je hergestellt wurden.

Wenn du eine Gruppe von Freunden auf eine eine Mission, die die Welt verändern könnteDann ist das genau das Richtige für dich.

Mein Fazit:Persona 5 Royal ist das Komplettpaket: eine clevere Zugreihenfolge, sinnvolle soziale Verbindungen und Paläste, die gute Planung belohnen. Der „Royal“-Inhalt ist kein bloßer Lückenfüller – er verdichtet die Handlung und sorgt im späten Spielverlauf für echte Belohnungen. Wenn du neu bei Person, fangen Sie hier an; wenn Sie schon einmal hier waren, lohnen sich die Neuerungen für einen kompletten Durchgang.

2. Persona 3 Reload [Das beste moderne Remake eines Persona-Klassikers]

Unsere Bewertung 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG, soziale Simulation Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden für die Hauptgeschichte, 100–130 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich eine düsterere „Persona“-Version mit modernem Kampfsystem, flüssigerem Spielrhythmus und zeitlichem Druck wünschen Was mir gefallen hat Theurgie-Finisher, Stabwechsel im „Shift“-Stil, optimierte Tartarus-Layouts, neue vernetzte Episoden, überarbeiteter Soundtrack und Benutzeroberfläche, direkte Party-Steuerung, zahlreiche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

In Persona 3 Reload, du bist Schüler an der Gekkoukan High, Vorlesungen besuchen, mit Freunden abhängen und Vereinen beitreten. Doch wenn es Mitternacht schlägt, verändert sich die Welt. Die „Die dunkle Stunde“ erscheint, voller gefährlicher Schatten, und nur diejenigen, die die Kraft von Person kann sich wehren.

Glaub mir, jedes Mal, wenn die Dunkle Stunde hereinbricht, fühlt es sich an, als würde man eine Welt betreten, in der alles möglich ist.

Dieses Remake ist nicht nur eine verbesserte Version – es ist ein vollständige Umgestaltung. Die atemberaubende Grafik, die vollständig vertonten Zwischensequenzen und das ausgefeilte Gameplay lassen die Geschichte noch eindringlicher wirken als je zuvor. Von Aragakis herzzerreißendem Opfer bis zum emotionalen Finale des Spiels, Neu laden bietet einige der beeindruckendsten Momente der Gaming-Welt.

Persona 3 Reloadist eines derDie besten Simulationsspiele Das kannst du heute spielen. Egal, ob du ein langjähriger Fan oder ein Neuling bist – dies ist die beste Art, die Serie zu erleben.

Mein Fazit: Persona 3 Reload behält den Biss (lange Nächte im Tartarus, schwere Themen, echte Spannung im Spielverlauf) und beseitigt die Schwachstellen. „Theurgy“ und „Shift“ machen die Spielzüge präziser, der Tartarus fühlt sich nicht mehr wie eine Qual an, und soziale Interaktionen kommen besser zur Geltung. Man verliert zwar die weibliche Route aus der Portable-Version, aber als vollständiges Remake ist dies die Version, die ich empfehle.

3. Persona 4 Golden [Beste Rolle in einem gemütlichen Krimi]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG, soziale Simulation Plattformen PC, PS Vita, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2012 Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden für die Hauptgeschichte, 90–120 Stunden für 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich nach Kleinstadtflair, charakterorientierten Social Links und klassischem rundenbasiertem Kampf mit intelligenter Fusion sehnen Was mir gefallen hat Goldens zusätzliches Semester/Epilog, Marie & der neue Dungeon, Fahrradfertigkeiten/Lebensqualität, Geplänkel in der Gruppe, die Tiefe der Fusionen, ein Soundtrack, der einem einfach nicht mehr aus dem Kopf geht

Persona 4 Golden führt dich in die kleine, ruhige Stadt Gekürzt, wo sich eine Reihe seltsamer Morde ereignet. Als Gymnasiast, der bei seinem Onkel und seinem Cousin wohnt, entdeckst du zusammen mit deinen neuen Freunden eine geheimnisvolle Welt im Inneren eines Fernsehers, wo die Wahrheit hinter den Morden liegt.

Als ich anfing Persona 4 Golden, ich war nicht darauf vorbereitet, wie sehr mich das Geheimnis der Stadt in seinen Bann ziehen würde – oder wie sehr mir die Figuren ans Herz wachsen würden. Ob ich nun einen mysteriösen Mordfall aufklärte oder mit Freunden Ramen aß, Die Beziehungen, die ich dabei geknüpft habe, haben das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

Der rundenbasierte Kampf ist strategisch und spannend, und jede Entscheidung, die du triffst, prägt dein Spielerlebnis – ganz gleich, ob du die Geheimnisse der Stadt aufdeckst oder Zeit mit Freunden verbringst. Mit seiner fesselnden Geschichte und dem unglaublichen Soundtrack, Persona 4 Goldenist eines derDie besten Abenteuerspieleherum.

Mein Fazit: Persona 4 Golden ist ein echtes Wohlfühlessen: ein straffer Wechsel zwischen nächtlichen Dungeon-Runden und Freundesdrama am Tag, alles verpackt in einen Mordfall, der sich tatsächlich auszahlt. Die „Golden“-Erweiterungen sind kein bloßer Schnickschnack – sie runden die Besetzung ab und verleihen dem Spiel gegen Ende richtig Schwung. Wenn P5R ist das auffälligste, P4G ist das, was ich mir immer wieder ansehe.

4. Persona 3 Portable [Das beste „Persona“-Handyspiel mit einer weiblichen Hauptfigur]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG, soziale Simulation Plattformen PC, PS Portable, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2009 (Remaster 2023) Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden für die Hauptgeschichte, 120–160 Stunden für 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich ein düstereres „Persona“-Erlebnis mit direkter Party-Steuerung, schneller Menüführung und der Route der weiblichen Protagonistin wünschen Was mir gefallen hat FeMC-Route und soziale Verbindungen, Direktbefehle für die Gruppe, Fertigkeitskarten, optimierte Zentrale/Schnellreise, für Handhelds geeignetes Spieltempo, Tartarus-Grind, der sich tatsächlich für kurze Spielsitzungen eignet

In Persona 3 Portable Du schlüpfst in die Rolle eines Gymnasiasten, der seinen Alltag mit einer verborgenen, gefährlichen Welt unter einen Hut bringen muss. Jede Nacht Die dunkle Stunde übernimmt die Kontrolle und bringt Schrecken Schatten. Um dich zu wehren, beschwörst du mächtige Personen und entdecken Sie die sich ständig wandelnde TartarusTurm.

Was zeichnet diese Version aus? Die Möglichkeit, eine weibliche Hauptfigur, mit frischem Interaktionen zwischen den Figuren and Links zu sozialen Medien die den Verlauf der Geschichte verändern. Als ich das erste Mal als weibliche Protagonistin spielte, war ich erstaunt, wie sehr sich dadurch die Dynamik des Spiels veränderte, indem sich neue Beziehungen ergaben, und neue Perspektiven.

Persona 3 Portable ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein Erlebnis. Egal, ob du ein langjähriger Fan der Personen-Reihe oder wenn man zum ersten Mal den Sprung wagt, Persona 3 Portable ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Persona 3 Portable Die Präsentation wurde gestrafft, aber es wurden wichtige Optionen hinzugefügt. Die direkte Steuerung behebt die Probleme mit der KI, der FeMC-Ansatz verleiht der Besetzung eine neue Perspektive, und dank des menügesteuerten Ablaufs lassen sich Tartarus-Durchläufe problemlos in den Alltag integrieren. Neu laden ist das auffälligere Remake, aber P3P ist nach wie vor der beste Weg, um die Sichtweise der FeMC kennenzulernen.

5. Persona 5 Strikers [Bestes Action-Spin-off mit Echtzeit-Persona-Kämpfen]

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash, soziale Elemente Plattformen PC, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Atlus, P-Studio, Omega Force, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 30–35 Stunden für die Hauptgeschichte, 45–60 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich das Schwäche-System von Persona in Echtzeit, einen spontanen Partywechsel und eine Road-Trip-Fortsetzung mit den Charakteren aus P5 wünschen Was mir gefallen hat Elementarschwächen im Action-Kampf, sofortiger Charakterwechsel, Showtime- und All-Out-Angriffe, Hinterhalte aus dem Hinterhalt, ausgeklügelte Gefängnislevel, ein großartiger Soundtrack und eine Sprachausgabe, die sich wie ein echter Nachfolger von „Persona 5“ anfühlt

Persona 5 Strikers setzt die Geschichte der Phantomdiebe, und schickt sie in ein neues Abenteuer, das alles, was ihr an der Serie liebt, mit spannenden Echtzeitkämpfen verbindet. Nach einem Sommerurlaub voller Geheimnisse müssen die Diebe wieder in die Action eintauchen, als sie auf seltsame Vorfälle in ganz Japan.

Während diesbeeindruckendes Kampfspielbietet weiterhindas BestePersonFunktionen – Freundschaften schließen, Dungeons erkunden und Geheimnisse aufdecken – wechselt es von rundenbasiert zu Echtzeit-Kämpfe, damit Sie sich an f beteiligen könnenrasante Kämpfe währendNutze deine Personas, um mächtige Angriffe und Kombos auszuführen.

Das ausgefeilte Kampfsystem sorgt dafür, dass Persona 5 Strikers ein einzigartiges Erlebnis, das fesselt einen von Anfang bis Ende. Egal, ob du ein Fan der Serie bist oder die besten Kampfspiele liebst – dieser Titel bietet die perfekte Balance zwischen Action und Story.

Mein Fazit: Persona 5 Strikers is Person in Bewegung. Du suchst weiterhin nach Schwachstellen, sorgst für die Kontrolle der Gegner und holst dir mit Showtimes den Sieg – nur schneller. Durch den Road-Trip-Aufbau stehen die Charaktere stets im Mittelpunkt, und die Gefängnislevel vermeiden dank kompakterer Levelgestaltung die für Musou-Spiele typische Überfrachtung. Wenn du P5 Leute, das ist der eigentliche Epilog.

6. Persona 2: Innocent Sin [Der beste Persona-Klassiker mit Gerüchte-System]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG Plattformen PlayStation Portable, PlayStation 1 Erscheinungsjahr 1999 Urheber Atlus Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden für die Hauptgeschichte, 70–90 Stunden bis 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich eine düsterere „Persona“-Version vor der Einführung der Social Links wünschen, mit herausragenden Spielmechaniken und tiefgründigen Themen Was mir gefallen hat Ein Gerüchte-System, das Läden und Events neu gestaltet, Verhandlungen mit Dämonen, flexible Persona-Fusionen, Verbesserungen der Spielqualität auf der PSP sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche und Soundgestaltung, eine starke Dynamik zwischen den Charakteren

Persona 2: Innocent Sin entführt dich in eine düstere und spannende Welt, in der Gerüchte zum Leben erwachen und die Realität manipulieren. Die Handlung spielt in Guten Morgen, Stadt, du spielst alsTatsuya Suou, ein Gymnasiast, der eine finstere Verschwörung aufdeckt, in die geheimnisvolle, mächtige Gestalten.

Im Laufe der Geschichte wirst du gegen übernatürliche Feinde und trage die Konsequenzen deiner Entscheidungen, während du dich durch komplexe Beziehungen bewegst und tiefgründige Geheimnisse aufdeckst.

Im Gegensatz zu den späteren PersonSpiele,Unschuldige Sünde verbindet traditionelle rundenbasierte Kämpfe mit einem eher realistische Erzählung. Das Spiel legt großen Wert auf Themen wie Erinnerung, Identität und der Kampf zwischen Gut und Böse. Die Mechanik ermöglicht es, Beschwörung und Verschmelzung von Personas, das den Spielern jede Menge Anpassungsmöglichkeiten im Kampf.

Mein Fazit: Unschuldige Sündeist der MomentPerson hat seine Stimme gefunden – ein urbaner Mythos, der buchstäblich wahr geworden ist, mit spürbaren Konsequenzen und Systemen, die Planung gegenüber dem bloßen Grinden belohnen. Die „Gerüchte“-Mechanik wirkt nach wie vor frisch: Verändere die Welt und nutze dann das, was du geschaffen hast. Hier gibt es weder Kalender noch „Social Links“; es ist pures, storyorientiertes Spielvergnügen Person mit präziser rundenbasierter Steuerung und einem Höhepunkt, der dich direkt in „Ewige Strafe“ katapultiert.

7. Shin Megami Tensei V: Rache [Die beste und ultimative SMT-Strategie für Dämonenfusion und brutale Bosskämpfe]

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Atlus, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden für die Hauptgeschichte, 120–150 Stunden für 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich auf Knopfdruck-Kämpfe, ein umfangreiches Dämonenfusionssystem und eine anspruchsvollere, optimierte Version von SMT V wünschen Was mir gefallen hat „Canon of Vengeance“-Route, Leistungsverbesserungen auf Nicht-Switch-Plattformen, neue Gebiete und Dämonen, intelligentere Erkundungswerkzeuge, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit bei Fusionen und im Feldspiel

Shin Megami Tensei V: Rache ist streng genommen kein „Persona“-Spiel, aber wenn du das Personen-Reihe… dieses düstere, strategische Rollenspiel ist deine Zeit wert. Eine erweiterte Ausgabe von Shin Megami Tensei V, es bringt eineine brandneue Story-Route, verbesserte Spielmechaniken und tiefere Interaktionen zwischen den Charakteren im Vergleich zum Originalspiel.

Die Handlung spielt in einemdas postapokalyptische Tokio, spielst du einen Schüler, der sich mit einem mysteriösen Wesen verbindet und so zu einem Nahobino. Gefangen in einem Krieg zwischen Göttern und Dämonen, bestimmen deine Entscheidungen das Schicksal der Welt.

Das Spiel ist ein absolutes Muss für alle, die eine düsterere, reifere Interpretation des Megami TenseiUniversum.

Mein Fazit: Rache so spielt man SMT V. Du hast die Wahl zwischen dem ursprünglichen „Canon of Creation“-Pfad und dem neuen „Canon of Vengeance“-Pfad, der eine stringentere Erzählung bietet, dazu eine verbesserte Performance und einen flexibleren Spielfortschritt. Das „Press-Turn“-System ist nach wie vor gnadenlos, die Fusions-Tiefe belohnt weiterhin gute Planung, und die neuen Regionen und Dämonen eröffnen neue Routenmöglichkeiten. Wenn du vom Umschalten Diese Version behebt das Problem der Reibung, ohne die Schärfe zu beeinträchtigen.

8. Persona 2: Ewige Strafe [Beste klassische Fortsetzung mit einer von Konsequenzen geprägten Handlung]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG Plattformen PS1, PS Portable, PS Vita, PS3 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Atlus Durchschnittliche Spielzeit 45–60 Stunden für die Hauptgeschichte, 80–100 Stunden für 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich eine düsterere „Persona“-Version mit Dämonenverhandlungen, tiefgehenden Fusionen und einer Handlung wünschen, die die Entscheidungen aus „Innocent Sin“ aufgreift Was mir gefallen hat Eine von Maya angeführte Besetzung, die „Rumor“-Mechanik kehrt mit ausgefeilteren Anwendungsmöglichkeiten zurück, überzeugende Nebenhandlungen, ein intelligenterer Dungeon-Ablauf und ein hervorragender Bosskampf im Endspiel

Persona 2: Ewige Strafe setzt die Geschichte fort von Unschuldige Sünde, um dem Geheimnis, das Guten Morgen, Stadt. Du folgstMaya Amano, ein Journalist, der seltsame Vorkommnisse untersucht, die mit den dunklen Geheimnissen der Stadt zusammenhängen.

Als sie eine mächtige Verschwörung, Maya und ihre Verbündeten stehen Kräften gegenüber, die sowohl die Realität als auch die Wahrnehmung manipulieren, wobei das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Dieser Titel verbindet rundenbasierte Kämpfe mit einem eine facettenreiche Erzählung voller Wendungen und emotionaler Tiefe. Das Spiel verfeinert die Persona Fusionssystem und führt eine taktisches Kampfsystem.

Mit einer fesselnden Geschichte, vielschichtigen Charakteren und spannenden Kämpfen, Persona 2: Ewige Strafe ist ein herausragendes Rollenspiel. Es bietet ein dunklersich derPerson eine Serie, die Fans des Genres auf keinen Fall verpassen sollten.

Mein Fazit: Ewige Strafe is Person in seiner reifsten Form: Nachwirkungen, Erinnerungen und der Preis für die Reparatur einer zerbrochenen Zeitachse. Keine Social Links, nur Gespräche mit Dämonen, Fusionsplanung und eine Geschichte, die wirklich überzeugt. Wenn Unschuldige Sünde Wenn es euch gepackt hat, ist dies der Abschluss mit besserem Spielrhythmus und fieseren Endgegnern – das Grinden lohnt sich.

9. Persona 5 Tactics [Das beste „Grid Tactics“-Spin-off mit noch mehr Kombos]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes SRPG, Taktikspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden für die Hauptgeschichte, 50–60 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich die Schwächen- und „One More“-Mechanik von Persona in einem rasterbasierten Taktikspiel mit Deckung, Flanken und Teamaufstellungen wünschen Was mir gefallen hat Cover- und Knockback-Meta, „One More“-Kettenangriffe, die in „Triangle“- und „Union“-Angriffe übergehen, knackige Fertigkeitsbäume und Personas, stilvolle Darstellung im Comic-Panel-Stil, Erinas Handlungsstrang und ein straffes Missions-Tempo

Persona 5 Tactics führt die Phantomdiebe auf ein völlig neues Schlachtfeld und tauscht den rundenbasierten Kampf gegen taktische Strategie. In diesem hochgelobten „Persona“-Ableger, Joker und seine Crew finden sich in einer fremden neuen Welt wieder, die von einem unterdrückerisches Regime.

Das Gameplay dieses ein unkonventionelles Strategiespielwechselt zu einemrasterbasiertes taktisches Rollenspiel, wo es auf die richtige Positionierung, Deckung und den geschickten Einsatz von Fähigkeiten ankommt. Das bekannte Noch ein System bringt Ertrag, belohnt sorgfältige Planung und aggressives Spiel.

Während das Kern-Gameplay unterhaltsam und leicht zugänglich… es ist nicht so tiefgründig wie andere taktische Rollenspiele, was es zu einem ein guter Einstieg für Neulinge aber für eingefleischte Strategie-Fans vielleicht zu einfach.

Mein Fazit: Persona 5 Tactics macht aus den Phantomdieben ein richtiges Taktikteam. Du spielst das Spielfeld aus: Deckung als Köder nutzen, Schwachstellen markieren, „One Mores“ aneinanderreihen und dann mit „Union“-Dreiecken abräumen, die die Pods komplett auslöschen. Es legt weniger Wert auf soziale Simulation und mehr auf Positionierungsrätsel – und genau deshalb funktioniert es als Spin-off.

10. Persona 4 Arena Ultimax [Der beste „Persona Fighter“ mit den Typen „Rollback“ und „Shadow“]

Unsere Bewertung 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels 2D-Kampfspiel Plattformen PC, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2013 (Remaster 2022) Urheber Atlus, Arc System Works, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden für die Hauptgeschichte, 30–35 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich die Grundlagen von ArcSys mit dem Flair von Persona wünschen – One Mores, All-Out-Attacks, Schattenvarianten und einen umfangreichen Story-Modus Was mir gefallen hat Rollback-Update für den Netzcode, straffe Neutralstellung mit explosiven Konfirmationen, Schatten-/Normalrouten, übersichtliche Tutorials und Herausforderungen, eine große Crossover-Story, die P3/P4 tatsächlich voranbringt

Persona 4 Arena Ultimax greift die energiegeladenen Kämpfe aus „Persona 4 Arena“ auf und legt noch eine Schippe drauf. Ein direkter Fortsetzung, Ultimaxsetzt dieGeschichte als Inabaist plötzlich bedeckt von einem geheimnisvoller roter Nebel, was die Helden von Persona 3 und Persona 4 dazu zwingt, erneut zu kämpfen.

Da nun mehr denn je auf dem Spiel steht, müssen sie die Wahrheit hinter dem P-1 Climax-Turnier aufdecken, bevor es zu spät ist.

„Ultimax“ wurde von Arc System Works entwickelt, einem Unternehmen, das für seine Expertise im Kampfspiel-Genre bekannt ist, und verfeinert seine rasante 2D-Kämpfe. Dieerweiterter Kader stellt neue Figuren vor, darunter Schattenversionen mit veränderten Fähigkeiten, die jedem Kampf mehr Tiefe und Abwechslung verleihen.

Egal, ob du wegen des fesselnden Story-Modus oder wegen der spannenden Multiplayer-Kämpfe hier bist, „Persona 4 Arena Ultimax“ ist eines der besten Kampfspiele verfügbar.

Mein Fazit: Ultimax spielt sich schnell und fair: Starke Tasten führen zu echten Belohnungen, Personas als Erweiterungen der Raumkontrolle und Schatten-Kits, die deine Spielweise auf den Kopf stellen, sobald du sie beherrschst. Die Remaster-Version reduziert die Lernkurve (und fügt Rollback hinzu), sodass sich das Training direkt in Matches niederschlägt. Wenn du ein Person Für Fans, die gerne kämpfen, ist das hier genau das Richtige.

11. Persona Q2: Neues Kino-Labyrinth [Das beste 3DS-Labyrinth-Spiel mit Persona-Mashup]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels JRPG im First-Person-Dungeon-Crawler-Stil, mit Party-Erstellung Plattformen Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 50–60 Stunden für die Hauptgeschichte, 90–110 Stunden für 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich eine Kartierung im Etrian-Stil mit einer Mischung aus Persona-Charakteren und rätselreichen Dungeons wünschen Was mir gefallen hat Kartenerstellung in Echtzeit, Sub-Persona-Entwicklungen, filmisches Weltthema, intelligente Patrouillen im FOE-Stil, Gruppenunterhaltungen, die tatsächlich bei der Routenplanung helfen, ein hammer Soundtrack

Persona Q2: Neues Kino-Labyrinth bringt die Besetzungen von „Persona 3“, „Persona 4“ und „Persona 5“ zusammenin einem einzigartiges Dungeon-Crawler-Abenteuer. Gefangen in einem Labyrinth im Filmstil ist es dein Ziel, die Umgebung zu erkunden, Rätsel zu lösen und das Geheimnis hinter dieser bizarren Welt zu lüften.

„Persona Q2“ bietet klassische Dungeon-Erkundung aus der Ego-Perspektive, inspiriert von Etrian Odyssey. Du stellst ein Team aus verschiedenen „Persona“-Spielen zusammen und erschaffst vielfältige Gruppenkonstellationen mit unterschiedlichen Kampfstilen. Das Kampfsystem ist rundenbasiert, und Persona-Fusionen sind der Schlüssel zum Sieg über starke Gegner.

Auch wenn die Handlung nicht so tiefgründig ist wie in den Hauptteilen der Persona-Reihe, bietet sie unbeschwerte Momente und unterhaltsame Interaktionen zwischen den Figuren. Die lebendiger Grafikstil und mitreißender Soundtrack das Erlebnis noch angenehmer machen.

Mein Fazit:Person Q2 ist der Geheimtipp, der Geduld belohnt. Es ist klassisches Raster-Crawling: Zeichne Karten, verfolge Patrouillen, lege Hinterhalte und stelle Sub-Persona-Kits zusammen, die Zufallsgegner und Bosse zu einfachen Routen machen. Die Besetzungs-Crossover sorgen für die Witze, aber die Dungeons machen die Arbeit. Wenn du gerne deine Züge drei Schritte im Voraus planst, ist dies der Handheld-Titel, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

12. Persona 4 Arena [Der erste Persona-Kampfspiel-Titel mit ArcSys-DNA]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels 2D-Kampfspiel Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch, Spielhalle Erscheinungsjahr 2012 Urheber Atlus, Arc System Works, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 20–30 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich einen bodenständigen „Persona“-Kämpfer wünschen, bevor die Charakterauswahl in „Ultimax“ überladen wird und die „Shadow“-Kits hinzukommen Was mir gefallen hat „Awakening“-Zustand und „Burst“-Denkspiele, Persona-Unterstützung zur Verbesserung der Druck- und Raumkontrolle, übersichtliche Tutorials, eine Geschichte im Visual-Novel-Stil, die tatsächlich eine Brücke zwischen P3 und P4 schlägt

Persona 4 Arena nimmt die beliebten Charaktere aus „Persona 3“ und „Persona 4“ und versetzt sie in eine ein hart umkämpftes Turnier. Das Spiel spielt nach den Ereignissen von Persona 4 und handelt von Du bist ein Gottund seine Freunde, die in einen mysteriösen neuen Kampf im Inneren des Midnight Channel.

Im Gegensatz zu den traditionellen RPG-Mechaniken der Hauptserie ist „Persona 4 Arena“ ein rasantes 2D-Kampfspielentwickelt vonArc System Works. Jeder Charakter hat seinen eigenen, einzigartigen Kampfstil, und ihre Personas können mitten im Kampf herbeigerufen werden, um vernichtende Angriffe auszuführen. Das Spiel bietet außerdem eine umfassender Story-Modus, wobei die erzählerische Tiefe erhalten bleibt, die Persona-Fans so lieben.

Mit stilvollen Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und einer Reihe von bei den Fans beliebten Charakteren ist „Persona 4 Arena“ eines der besten Persona-Spiele für Fans von Kampfspielen.

Mein Fazit: Persona 4 Arena Das Fundament bildet: knackige Tasten, echte Belohnungen bei Bestätigungen und Personas, die bewusst zur Bildschirmsteuerung eingesetzt werden, statt nur als reiner Wirbel. Der Story-Modus ist lang, aber es lohnt sich, wenn dir P3/P4Fäden.Ultimax ist heute das bessere Online-Spiel-Paket, aber P4A vermittelt die Grundlagen des Spiels nach wie vor auf anschauliche Weise.

13. Shin Megami Tensei: Persona [Bester „Origin“-Titel mit Dämonenverhandlungen und Zauberkarten]

Unsere Bewertung 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rundenbasiertes JRPG, Dungeon-Crawler aus der Ego-Perspektive Plattformen PlayStation Portable, PlayStation 1 Erscheinungsjahr 1996 Urheber Atlus Durchschnittliche Spielzeit 35–45 Stunden für die Hauptgeschichte, 70–90 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich eine „Persona“-Version aus der Zeit vor den „Social Links“ mit Dämonengesprächen, Zauberkarten und klassischen Raster-Dungeons wünschen Was mir gefallen hat PSP-Spielerlebnis und überarbeitete Lokalisierung, tiefgehende Dämonenverhandlungen, flexible Persona-Fusion, für seine Zeit rasantes Kampftempo, stimmungsvolle 90er-Jahre-Atmosphäre

Shin Megami Tensei: Persona ist der Titel, der den Grundstein für das legte, was später zum Person Reihe. In diesem ersten Teil schlüpfst du in die Rolle eines Gymnasiasten, der zusammen mit einer Gruppe von Freunden die Fähigkeit erlangt, mächtige Personas zu beschwören und sich übernatürlichen Kräften zu stellen, die die Welt bedrohen.

Das Spiel bietet klassischer rundenbasierter Kampf, bei dem es darum geht, die Schwächen des Gegners auszunutzen und durch das Verschmelzen von Personas stärkere Verbündete zu erschaffen. Zwar fehlt es ihm an der Ausgereiftheit und den ausgefeilten Systemen späterer PersonSpiele, esstellt die wichtigsten Elemente vor, wie zum Beispiel die Verwendung von Personas und eine handlungsorientiert Eine Geschichte, in deren Mittelpunkt persönliche Entwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen stehen.

Shin Megami Tensei: Persona nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte der Reihe ein. Auch wenn Grafik und Gameplay nach heutigen Maßstäben veraltet wirken, fesselt es einen dennoch und ist ideal für Fans, die Die Anfänge von Persona.

Mein Fazit: Das ist der Entwurf. Kein Kalender, keine sozialen Kontakte – nur Labyrinthe aus der Ich-Perspektive, Verhandlungen mit Dämonen und Fusionsplanungen, die über deinen Durchlauf entscheiden. Das PSP Diese Version glättet die Ecken und Kanten und beschleunigt die Kämpfe, aber im Kern ist es immer noch ein Crawler aus den 90ern: hohe Begegnungsrate, Fokus auf die Karte, echter Verschleiß. Wenn du sehen willst, wo Personen Wenn du mit dem Design von Dungeons alter Schule kein Problem hast, ist dieses Spiel einen kompletten Durchgang wert.

14. Persona 4: Die ganze Nacht tanzen [Das beste Rhythmus-Spin-off mit den Charakteren aus P4 und Remixes]

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Rhythm, Visual Novel Plattformen PS Vita, PS4 (Endless Night Collection) Erscheinungsjahr 2015 Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptgeschichte, 25–35 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich die „Persona 4“-Crew in einem Rhythmusspiel mit einer vollständigen Visual-Novel-Story und mitreißenden Remixen wünschen Was mir gefallen hat Remixe von Shoji Meguro, Partner-Tänze bei „Fever“, reaktionsschnelle Charts, Kostümauswahl, PS4-Optimierungen (klarere Grafik, Stick-Flick für Scratch-Noten)

Persona 4: Die ganze Nacht tanzen lässt die Geliebte tanzen Persona 4 von der Lösung von Rätseln hin zu Tanzen sich ihren Weg durch die Mitternachtsbühne bahnen. Nach den Ereignissen von Persona 4 Golden… muss das Ermittlerteam entführte Idole befreien, indem es Tanzchoreografien aufführt, um Remix-Versionen von Titeln aus dem Soundtrack des Spiels.

Im Gegensatz zum herkömmlichen rundenbasierten Kampf ist dies Herausforderungen bei Rhythmusspielen die Spieler dazu, die Noten im Takt zu treffen, ein unterhaltsames, dynamisches Spielerlebnis bietet. Trotz des Genrewechsels bietet das Spiel weiterhin fesselnde Charaktermomente und einfesselnder Story-Modus das hält die Magie am Leben.

Mit einem großartigen Soundtrack, dynamische Bilder und eine unbeschwerte Atmosphäre, Die ganze Nacht tanzen ist ein absolutes Muss für Fans von Rhythmusspielen und PersonLiebhaber.

Mein Fazit: Die ganze Nacht tanzen funktioniert, weil hier der Rhythmus an erster Stelle steht und der Fan-Service an zweiter. Die Charts sind übersichtlich, das Timing bei „Fever“ fühlt sich großartig an, und die P4 Die Charaktere bekommen eine echte Geschichte statt bloßer Lückenfüller. Wenn du Inaba liebst und eine kompakte Trackliste suchst, die du wirklich durchspielen kannst, ist dies das Spin-off, das einen erneuten Durchgang wert ist.

15. Persona Q: Schatten des Labyrinths [Bester 3DS-Crossover-Dungeon-Crawler]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels JRPG im First-Person-Dungeon-Crawler-Stil, mit Party-Erstellung Plattformen 3DS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Atlus, P-Studio, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden für die Hauptgeschichte, 100–120 Stunden bis zu 100 % Am besten geeignet für Spieler, die sich eine Kartierung im Etrian-Stil mit einer Besetzung aus „Phantasy Star Online 3“ und „Phantasy Star Online 4“ sowie rätselreichen Labyrinthen wünschen Was mir gefallen hat Kartenerstellung per Touchscreen, Sub-Persona-System, Patrouillen im FOE-Stil, flexible Gruppenzusammensetzungen, witzige Dialoge, die tatsächlich bei der Routenplanung helfen, mitreißender Soundtrack

Persona Q: Schatten des Labyrinths vereint die beliebten Besetzungen von Person 3 and Persona 4in einemein unerwartetes Abenteuer. In einem geheimnisvolle Parallelwelt… finden sich die beiden Gruppen von Helden in einer seltsamen eine Schule voller Labyrinthe, ohne sich daran zu erinnern, wie sie dorthin gekommen sind.

Im Gegensatz zu den Hauptspielen der Persona-Reihe, Person Qverabschiedet eine im Stil eines Dungeon-Crawler-RPGs. Die Spieler bewegen sich durch verwinkelte, Labyrinthe aus der Ich-Perspektive, das Lösen von Rätseln und rundenbasierte Kämpfe die Strategie und Teamwork in den Vordergrund stellen. Das Spiel bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, da du Charaktere kombinieren aus beiden Spielen, um das ultimative Team zusammenzustellen.

Mit seinem charmanten Chibi-Stil, spannende Kämpfe und witzige Dialoge zwischen den Charakteren, Persona Q: Schatten des Labyrinthsist einEine Liebeserklärung an die Fans der Serie und ein absolutes Muss für alle, die anspruchsvolle Rollenspiele mögen.

Mein Fazit: Person Q ist pures Denksport für unterwegs: Zeichne deine Karte, erkunde Patrouillenrouten und stelle Sub-Persona-Sets zusammen, die Zufallsgegner und Bosse zu lösbaren Problemen machen. Das P3/P4 Der Crossover ist zwar Fan-Service, aber die Dungeons tragen das Hauptgewicht. Wenn du gerne drei Züge im Voraus planst, ist das immer noch das 3DSLaufen, um freizumachen.

Wie viele „Persona“-Spiele gibt es?

Die „Persona“-Reihe hat sich seit ihren Anfängen stark weiterentwickelt und umfasst mittlerweile sechs Hauptspiele sowie unzählige Ableger. Im Laufe der Jahre hat sie sich zu verschiedene Genres wie Rhythmusspiele, Dungeon-Crawler und Action-RPGsInsgesamt gibt es 28 Personenspiele – eine riesige Zahl, wenn man bedenkt, dass es nur sechs Haupteinträge!

Vom ersten „Persona“-Spiel bis Persona 5 RoyalDiese hier aufgeführten „Persona“-Spiele haben das Rollenspielgenre nachhaltig geprägt und die Fantasie von Spielern auf der ganzen Welt beflügelt.

Mein Gesamtfazit zu den besten „Persona“-Spielen

Ich wähle meine Tipps nach Spielertypen aus, nicht nach dem Hype. Fang dort an, wo deine Gewohnheiten liegen, und probier dann Neues aus.

Für Neulinge, denen die Geschichte am wichtigsten ist > Persona 5 Royal . Stilvolle Kämpfe, leicht verständliche Spielmechaniken und „Social Links“, die deine Spielweise beeinflussen.

> . Stilvolle Kämpfe, leicht verständliche Spielmechaniken und „Social Links“, die deine Spielweise beeinflussen. Für alle, die gerne mit Kalender-Min-Max-Werten arbeiten > Persona 3 Reload . Düstere Atmosphäre, Echtzeit-Druck, ein ausgefeilterer Tartarus und ein Spielablauf, der gute Planung belohnt.

> . Düstere Atmosphäre, Echtzeit-Druck, ein ausgefeilterer Tartarus und ein Spielablauf, der gute Planung belohnt. Für Fans von Komfort-RPGs > Persona 4 Golden . Kleinstadtkrimi, tolle Chemie in der Gruppe und Dungeons, die sich flüssig spielen lassen.

> . Kleinstadtkrimi, tolle Chemie in der Gruppe und Dungeons, die sich flüssig spielen lassen. Für Puristen der alten Schule > Persona 2: Ewige Strafe . Dämonengespräche, tiefgründige Fusionen und eine Geschichte voller Konsequenzen, die ihren Eindruck hinterlässt.

> . Dämonengespräche, tiefgründige Fusionen und eine Geschichte voller Konsequenzen, die ihren Eindruck hinterlässt. Für Dungeon-Crawl-Strategen > Persona Q2: Neues Kino-Labyrinth. Etrian-Stil-Kartografie, Sub-Persona-Konstruktionen und Labyrinthe voller Rätsel.

Konzentriere dich zunächst auf deine eigene Fahrspur; der Rest ergänzt dein Repertoire. Wenn du wieder zurückkommst, wirst du Kurven schneller erkennen, besser reagieren und genau wissen, welche Person die Sorte, die du mahlen möchtest.

Häufig gestellte Fragen