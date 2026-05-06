Los 15 mejores juegos de Persona, clasificados: Ruta Meta para 2025

Persona No es solo una serie; es un estado de ánimo. La escuela durante el día, las sombras a medianoche, un calendario que te agobia mientras la banda sonora se te mete en la cabeza. Da la sensación de que está muy usado, no solo de que se ha jugado con él.

No tenía pensado engancharme tanto. De repente, las partidas de Tartarus se convirtieron en noches en vela, un solo jefe me tenía probando diferentes rutas y una simple conversación con un compañero de clase cambió mi forma de afrontar la siguiente batalla. El estilo se une a los sistemas, y ambos son importantes.

Esta es mi opinión sobre cuál Persona Juegos que siguen siendo un éxito, que han marcado el resto y que deberías probar a continuación. Sin dejarse llevar por la nostalgia. Solo los títulos que merecen tu tiempo.

Nuestras mejores recomendaciones de la serie Persona

Los juegos de la serie Persona están repletos de historias inolvidables, combates de gran profundidad y algunos de los personajes más memorables del mundo de los videojuegos. Ya sea que te reúnas con tus amigos para ir al cine o te adentres en un mundo sobrenatural para luchar contra adultos corruptos, la mezcla de la vida cotidiana y la fantasía te mantiene enganchado.

Aquí tienes nuestra lista de los mejores juegos de Persona de todos los tiempos, cada uno de los cuales ha desempeñado un papel fundamental a la hora de consolidar el lugar único que ocupa la serie en la cultura de los videojuegos:

Persona 5 Royal (2019) – La versión definitiva de Persona 5, en la que se han perfeccionado la historia, los combates y los personajes para ofrecer una experiencia verdaderamente inolvidable. Persona 3 Reload (2024) – Una impresionante nueva versión con gráficos modernos, una jugabilidad mejorada y una historia aún más emotiva. Persona 4 Golden (2012) – Una apasionante novela de misterio con personajes entrañables, combates emocionantes y un equilibrio perfecto entre suspense y amistad.

Desde obras maestras modernas hasta clásicos de culto, todos estos juegos de Persona han dejado huella. ¿Listo para descubrir lo mejor de lo mejor? Vamos a ello.

Los 15 mejores juegos de Persona, clasificados

La serie Persona no se limita a las batallas por turnos – Se trata de llevar dos vidas a la vez. Durante el día, eres un estudiante normal y corriente, y por la noche, luchas contra enemigos sobrenaturales y invocas poderosas Personas. La combinación de combate de rol, interacciones sociales y una narrativa profunda y psicológica hace que cada juego de Persona sea único.

Lo que hace especial a Persona es cómo combina la vida real con lo fantástico. En un momento estás tomando ramen con un amigo y, al siguiente, estás luchando contra monstruos sombríos en el Canal de Medianoche.

Tanto si estás jugando al primer juego de Persona como si te estás sumergiendo en el Persona 5 Royal versión definitiva, la serie sigue siendo novedosa y emocionante. Desde Persona 2: Pecado inocente A pesar de los juegos modernos de Persona, la serie sigue cautivando a los aficionados.

1. Persona 5 Royal [El mejor juego de la serie Persona en cuanto a estilo y profundidad]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego JRPG por turnos, simulación social Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 100 y 120 horas para la historia principal, entre 140 y 170 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que buscan un combate por turnos con estilo, gestión del calendario y relaciones sociales Lo que me gustó El semestre real y el nuevo Palacio, los arcos argumentales de Kasumi/Sumire y Maruki, las mejoras de Will Seeds y QoL, el flujo de «Baton Pass» y «One More», un estilo seguro y la banda sonora

Persona 5 Royal perfecciona la historia, el combate y los personajes de su predecesor para convertirlo en uno de los los mejores juegos de rol de la historia. No se trata solo de jugar una historia, sino de vivirla.

Como estudiante que dirige un doble vida, compaginas los estudios, las amistades y la vida cotidiana mientras luchas en secreto contra la corrupción como parte de la Los Ladrones Fantasma. Gracias a unos poderes sobrenaturales, tú y tus amigos entráis en el Metaverso, un mundo en el que luchas por cambiar la forma de pensar de los adultos corruptos.

El combate esfijo, elegante, y estratégico. ElPase de testigo mantiene el ritmo, mientras que Ataques a toda máquina hacen que cada combate sea emocionante. Los personajes empiezan siendo estereotipos, pero evolucionan de formas inesperadas, lo que les aporta una verdadera profundidad. Con un una banda sonora inolvidable, imágenes impresionantes, y un mundo lleno de cosas que hacer, este es uno de los los mejores juegos de rol japoneses que se haya hecho jamás.

Si quieres guiar a un grupo de amigos en una una misión que podría cambiar el mundo, este es tu juego.

Mi veredicto:Persona 5 Royal es un juego completo: un orden de turnos inteligente, vínculos sociales significativos y palacios que premian la planificación. El contenido «Royal» no es un mero relleno: refuerza la historia y aporta una verdadera recompensa al final del juego. Si eres nuevo en PersonaSi es la primera vez que juegas, empieza por aquí; si ya has jugado antes, las novedades merecen que vuelvas a jugar desde el principio.

2. Persona 3 Reload [La mejor versión moderna de un clásico de Persona]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego JRPG por turnos, simulación social Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2024 Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 60 y 80 horas para la historia principal, entre 100 y 130 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que buscan un «Persona» más oscuro, con un sistema de combate moderno, un ritmo más ágil y la presión del calendario Lo que me gustó Acabados de teurgia, cambios de estilo «batón» en Shift, diseños más inteligentes del Tártaro, nuevos episodios enlazados, banda sonora y interfaz de usuario renovadas, control directo del grupo y numerosas mejoras de calidad de vida en todos los aspectos

In Persona 3 Reload, eres un estudiante de secundaria en Gekkoukan High, ir a clase, salir con los amigos y apuntarse a clubes. Pero cuando da la medianoche, el mundo cambia. El «La hora oscura» aparece, llena de peligrosas Sombras, y solo aquellos que poseen el poder de Persona puede defenderse.

Créeme, cada vez que llega la Hora Oscura, es como adentrarse en un mundo en el que puede pasar cualquier cosa.

Esta nueva versión no es solo una mejora, es una transformación total. Los impresionantes gráficos, las escenas cinemáticas totalmente dobladas y la jugabilidad perfeccionada hacen que la historia resulte más impactante que nunca. Desde el desgarrador sacrificio de Aragaki hasta el emotivo final del juego, Actualizar ofrece algunos de los momentos más impactantes del mundo de los videojuegos.

Persona 3 Reloades uno de loslos mejores juegos de simulación Ya puedes jugar hoy mismo. Tanto si eres un fan de toda la vida como si acabas de llegar, esta es la mejor forma de disfrutar de la serie.

Mi veredicto: Persona 3 Reload mantiene la intensidad (noches de trasnochar en el Tártaro, temas profundos, tensión real en el calendario) y soluciona los fallos. «Theurgy» y «Shift» hacen que los giros sean más ágiles, el Tártaro deja de parecer una pesada tarea y las interacciones sociales se desarrollan con mayor fluidez. Se pierde la ruta femenina de la versión para consolas portátiles, pero, al tratarse de un remake completo, esta es la versión que recomiendo.

3. Persona 4 Golden [El mejor personaje de novela policíaca acogedora]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego JRPG por turnos, simulación social Plataformas PC, PS Vita, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2012 Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 60 y 80 horas para la historia principal; entre 90 y 120 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que busquen el ambiente de un pueblo pequeño, relaciones sociales centradas en los personajes y un combate clásico por turnos con un sistema de fusión inteligente Lo que me gustó El semestre extra/epílogo de Golden, Marie y la nueva mazmorra, habilidades en bicicleta/calidad de vida, las bromas del grupo, la profundidad de las fusiones, una banda sonora que se te queda grabada en la cabeza

Persona 4 Golden te lleva al pequeño y tranquilo pueblo de Abreviado, donde se producen una serie de extraños asesinatos. Como estudiante de secundaria que se aloja con tu tío y tu primo, tú y tus nuevos amigos descubrís un mundo misterioso dentro de un televisor, donde se esconde la verdad detrás de los asesinatos.

Cuando empecé Persona 4 Golden, no estaba preparada para lo mucho que me iba a involucrar en el misterio de la ciudad, ni para lo mucho que acabaría encariñándome con los personajes. Ya fuera resolviendo un misterioso caso de asesinato o tomando ramen con amigos, Los lazos que forjé a lo largo del camino hicieron que el juego fuera inolvidable.

El combate por turnos es estratégico y emocionante, y cada decisión que tomes determinará tu experiencia, ya sea descubriendo los secretos de la ciudad o pasando tiempo con tus amigos. Con su historia cautivadora y su increíble banda sonora, Persona 4 Goldenes uno de loslos mejores juegos de aventuraspor ahí.

Mi veredicto: Persona 4 Golden es un juego reconfortante pero con garra: un ciclo intenso de incursiones en mazmorras por la noche y conflictos entre amigos durante el día, todo ello envuelto en un caso de asesinato que realmente vale la pena. Las incorporaciones de «The Golden» no son puras florituras: completan el reparto y le dan un verdadero impulso a la fase final del juego. Si P5R es el más llamativo, P4G es la que no dejo de volver a ver.

4. Persona 3 Portable [La mejor versión portátil de Persona con la ruta de la protagonista femenina]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego JRPG por turnos, simulación social Plataformas PC, PSP, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2009 (remasterización de 2023) Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 60 y 80 horas para la historia principal; entre 120 y 160 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que busquen un «Persona» más oscuro con control directo del grupo, navegación rápida por los menús y la ruta de la protagonista femenina Lo que me gustó Ruta FeMC y vínculos sociales, comandos directos para el grupo, cartas de habilidad, centro optimizado y desplazamiento rápido, ritmo adaptado a las consolas portátiles, y la rutina de Tartaro, que realmente se adapta a sesiones cortas

In Persona 3 Portable Juegas en el papel de un estudiante de instituto que compagina su vida cotidiana con un mundo oculto y peligroso. Cada noche, el La hora oscura toma el control, provocando un terror Sombras. Para defenderse, invoca a poderosos Personas y explorar el siempre cambiante Tártarotorre.

¿Qué es lo que destaca de esta versión? La posibilidad de elegir un protagonista femenina, que ofrece productos frescos interacciones entre personajes and redes sociales que cambian el desarrollo de la historia. La primera vez que jugué con la protagonista femenina, me sorprendió cómo cambiaba la dinámica del juego, ofreciendo nuevas relaciones, y nuevas perspectivas.

Persona 3 Portable es más que un simple juego: es toda una experiencia. Tanto si eres un fan incondicional de la Persona series o si te lanzas a la aventura por primera vez, Persona 3 Portable Es un juego imprescindible.

Mi veredicto: Persona 3 Portable Reduce la presentación, pero añade opciones que realmente importan. El control directo soluciona los problemas con la IA, la ruta FeMC reestructura el reparto y el flujo basado en menús hace que las partidas en el Tártaro sean fáciles de encajar en la vida cotidiana. Actualizar es la versión más llamativa, pero P3P sigue siendo la mejor forma de conocer el punto de vista de la FeMC.

5. Persona 5 Strikers [El mejor spin-off de acción con combates de Personajes en tiempo real]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash, elementos sociales Plataformas PC, PS4, Switch Año de estreno 2021 Creadores Atlus, P-Studio, Omega Force, SEGA Duración media de la partida Entre 30 y 35 horas para la historia principal; entre 45 y 60 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que buscan el sistema de debilidades de Persona en tiempo real, la posibilidad de cambiar de grupo sobre la marcha y una secuela en forma de viaje por carretera con el reparto de P5 Lo que me gustó Las debilidades de los elementos en el combate de acción, los cambios instantáneos de personaje, los «Showtimes» y los «Ataques a toda máquina», las emboscadas sigilosas, las mazmorras diseñadas a medida, una banda sonora fantástica y un doblaje que realmente parece una secuela digna de «Persona 5».

Persona 5 Strikers continúa la historia de la Los Ladrones Fantasma, trayéndolos de vuelta para una nueva aventura que combina todo lo que te gusta de la serie con emocionantes combates en tiempo real. Tras unas vacaciones de verano llenas de misterio, los Ladrones deben volver a la acción cuando se topan con sucesos extraños en todo Japón.

Aunque estoun impresionante juego de luchasigue ofreciendoel mejorPersonacaracterísticas – forjar lazos con amigos, explorar mazmorras y descubrir secretos – pasa de ser un juego por turnos a combate en tiempo real, lo que te permite participar en fbatallas trepidantes mientrasutiliza a tus Personas para lanzar potentes ataques y combos.

El ingenioso sistema de combate hace que Persona 5 Strikers una experiencia única que te mantiene enganchado de principio a fin. Tanto si eres fan de la serie como si te encantan los mejores juegos de lucha, este título ofrece el equilibrio perfecto entre acción y narrativa.

Mi veredicto: Persona 5 Strikers is Persona en movimiento. Sigues buscando puntos débiles, preparando estrategias de control de multitudes y rematando con los Showtimes, pero todo va más rápido. La estructura de la gira mantiene al elenco en primer plano, y las mazmorras evitan la saturación típica de Musou gracias a unos diseños más compactos. Si te encantó 5.º de Primaria Chicos, este es el verdadero epílogo.

6. Persona 2: Pecado inocente [El mejor clásico de Persona con el sistema de rumores]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego JRPG por turnos Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 1 Año de estreno 1999 Creadores Atlus Duración media de la partida Entre 40 y 50 horas para la historia principal; entre 70 y 90 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que buscan una versión más oscura de Persona, anterior a los «Social Links», con sistemas destacados y temas profundos Lo que me gustó Un sistema de rumores que transforma las tiendas y los eventos, negociaciones con demonios, fusión flexible de Personas, mejoras en la jugabilidad para PSP y una interfaz de usuario y un sonido remasterizados, además de una sólida dinámica entre los personajes

Persona 2: Pecado inocente te sumerge en un mundo oscuro y emocionante donde los rumores cobran vida y manipulan la realidad. Ambientado en Buenos días, ciudad, juegas comoTatsuya Suou, un estudiante de secundaria que descubre un siniestro complot relacionado con personajes misteriosos y poderosos.

A medida que avanza la historia, te enfrentarás a enemigos sobrenaturales y afrontar las consecuencias de tus decisiones, todo ello mientras te abres camino entre relaciones complejas y desentrañas profundos misterios.

A diferencia de la posterior Personajuegos,Pecado inocente combina el combate tradicional por turnos con un estilo más narrativa realista. El juego se centra principalmente en los temas de la memoria, la identidad y la lucha entre el bien y el mal. La mecánica permite que… invocación y fusión de Personas, que ofrece a los jugadores un montón de opciones de personalización en combate.

Mi veredicto: Pecado inocentees el momentoPersona ha encontrado su voz: el mito urbano se ha hecho realidad, las consecuencias son contundentes y los sistemas premian la planificación frente al trabajo sin descanso. La mecánica de «Rumores» sigue resultando novedosa: modifica el mundo y luego saca partido de lo que has creado. Aquí no hay calendario ni «Social Links»; es puro juego, con la historia como protagonista. Persona con un control por turnos muy preciso y una recompensa que te lleva directamente al «Castigo Eterno».

7. Shin Megami Tensei V: Venganza [La mejor estrategia definitiva para la fusión de demonios y los jefes brutales]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego JRPG por turnos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2024 Creadores Atlus, SEGA Duración media de la partida Entre 60 y 80 horas para la historia principal; entre 120 y 150 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que busquen un sistema de combate por turnos con botones, un sistema de fusión de demonios muy completo y una versión más dura y pulida de SMT V Lo que me gustó Ruta «Canon of Vengeance», mejoras de rendimiento en plataformas distintas de Switch, nuevas zonas y demonios, herramientas de exploración más inteligentes, mejoras en la calidad de vida tanto en la fusión como en el juego sobre el terreno

Shin Megami Tensei V: Venganza técnicamente no es un juego de Persona, pero si te encanta la Persona series, este RPG oscuro y estratégico merece la pena. Una edición ampliada de Shin Megami Tensei V, aporta ununa nueva ruta argumental, mecánicas mejoradas e interacciones más profundas entre los personajes del juego original.

Situado en unTokio postapocalíptico, te pones en la piel de un estudiante de instituto que se fusiona con un ser misterioso para convertirse en un Nahobino. Atrapado en una guerra entre dioses y demonios, tus decisiones determinan el destino de la existencia.

El juego es imprescindible para quienes buscan una versión más oscura y madura de la Megami Tenseiuniverso.

Mi veredicto: Venganza así es como se juega SMT V. Podrás elegir entre la ruta original del «Canon of Creation» o el nuevo «Canon of Vengeance», con una narrativa más definida, además de un mejor rendimiento y una progresión más flexible. El sistema de turnos sigue siendo implacable, la profundidad de la fusión sigue premiando la planificación, y las nuevas regiones y demonios ofrecen opciones de recorrido renovadas. Si te has topado con el Interruptor En esta versión, se soluciona el problema de la fricción sin que el filo pierda su afilado.

8. Persona 2: Castigo eterno [Mejor secuela clásica con una historia basada en las consecuencias]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego JRPG por turnos Plataformas PS1, PS Portable, PS Vita, PS3 Año de estreno 2020 Creadores Atlus Duración media de la partida Entre 45 y 60 horas para la historia principal, entre 80 y 100 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que buscan una entrega de Persona más oscura, con negociaciones con demonios, un sistema de fusión más profundo y una trama que dé sentido a las decisiones tomadas en *Innocent Sin* Lo que me gustó Un reparto encabezado por Maya, el regreso de la mecánica de los rumores con aplicaciones más precisas, misiones secundarias muy logradas, un ritmo de las mazmorras mejor diseñado y una excelente serie de jefes finales

Persona 2: Castigo eterno continúa la historia de Pecado inocente, profundizando en el misterio que rodea a Buenos días, ciudad. Tú siguesMaya Amano, un periodista que investiga sucesos extraños relacionados con los oscuros secretos de la ciudad.

A medida que descubre un una poderosa conspiración, Maya y sus aliados se enfrentan a fuerzas que manipular tanto la realidad como la percepción, con el destino del mundo en juego. Este título combina el combate por turnos con un una narrativa rica, llena de giros y profundidad emocional. El juego perfecciona la Persona sistema de fusión y presenta un sistema más sistema de combate táctico.

Con una historia apasionante, personajes complejos y batallas intensas, Persona 2: Castigo eterno es un juego de rol que destaca. Ofrece una más oscuroenfrentarse alPersona una serie que los aficionados al género no querrán perderse.

Mi veredicto: Castigo eterno is Persona en su versión más adulta: las secuelas, los recuerdos y el precio de arreglar una línea temporal rota. Sin vínculos sociales, solo conversaciones con demonios, planificación de fusiones y una historia que realmente convence. Si Pecado inocente Si te ha enganchado, esta es la entrega con un ritmo mejor y jefes finales más difíciles: vale la pena el esfuerzo.

9. Persona 5 Tactics [El mejor spin-off de Grid Tactics con un combo más]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de estrategia por turnos, táctico Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2023 Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 25 y 35 horas para la historia principal; entre 50 y 60 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que buscan la dinámica de «debilidad/One More» de Persona en un juego de estrategia por casillas con coberturas, flancos y configuraciones de equipo Lo que me gustó Mecánicas de cobertura y repulsión, la cadena «One More» que da paso a los ataques «Triangle» y «Union», árboles de habilidades y Personas dinámicos, una presentación elegante al estilo de viñetas de cómic, la trama de Erina y un ritmo de misiones muy bien dosificado

Persona 5 Tactics lleva a los Ladrones Fantasma a un campo de batalla completamente nuevo, sustituyendo el combate por turnos por estrategia táctica. En este aclamado spin-off de Persona, Joker y su tripulación se encuentran en un mundo nuevo y extraño gobernado por un régimen opresivo.

La jugabilidad de este juego de estrategia poco convencionalcambia a unRPG táctico basado en cuadrículas, donde el posicionamiento, la cobertura y el uso inteligente de las habilidades marcan la diferencia. El conocido Otro sistema más devuelve, recompensando una planificación cuidadosa y un juego agresivo.

Aunque la mecánica principal del juego es divertido y accesible, no es tan profundo como otros RPG tácticos, lo que lo convierte en un un buen punto de partida para los principiantes pero quizá demasiado sencillo para los aficionados a la estrategia más exigentes.

Mi veredicto: Persona 5 Tactics convierte a los Ladrones Fantasma en un auténtico equipo táctico. Tú controlas el tablero: atraes a los enemigos hacia la cobertura, señalas sus puntos débiles, encadenas «One More», y luego rematas con triángulos de Unión que arrasan con los grupos. Se centra menos en la simulación social y más en los rompecabezas de posicionamiento, y precisamente por eso funciona como spin-off.

10. Persona 4 Arena Ultimax [El mejor luchador de Persona con los tipos Rollback y Shadow]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de lucha en 2D Plataformas PC, PS4, Switch Año de estreno 2013 (remasterización de 2022) Creadores Atlus, Arc System Works, SEGA Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas para la historia principal; entre 30 y 35 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que buscan los fundamentos de ArcSys con el toque característico de Persona: One Mores, ataques a toda máquina, variantes de las Sombras y un modo historia muy completo Lo que me gustó Actualización del código de red con retroceso, neutralidad ajustada con confirmaciones explosivas, rutas «Shadow» y «Normal», tutoriales y pruebas impecables, y una gran historia cruzada que realmente hace avanzar a P3 y P4

Persona 4 Arena Ultimax toma las trepidantes batallas de Persona 4 Arena y sube aún más el nivel de intensidad. Una secuela directa secuela, Ultimaxcontinúa lahistoria como Inabase ve de repente cubierto por un una misteriosa niebla roja, lo que obliga a los héroes de Persona 3 y Persona 4 a enfrentarse una vez más.

Ahora que hay más en juego que nunca, deben descubrir la verdad que se esconde tras el torneo P-1 Climax antes de que sea demasiado tarde.

Desarrollado por Arc System Works, conocida por su experiencia en el género de los juegos de lucha, Ultimax perfecciona su combate en 2D trepidante. Elplantilla ampliada presenta nuevos personajes, entre los que se incluyen Versiones en la sombra con habilidades modificadas, lo que aporta profundidad y variedad a cada combate.

Tanto si te interesa el apasionante modo historia como si prefieres las batallas multijugador competitivas, Persona 4 Arena Ultimax es uno de los mejores juegos de lucha disponible.

Mi veredicto: Ultimax ofrece una experiencia ágil y directa: botones potentes que se traducen en recompensas reales, Personajes que amplían el control del espacio y kits de Sombra que dan un giro a tus estrategias una vez que los dominas. La remasterización elimina las dificultades (y añade la función de retroceso), por lo que el tiempo de entrenamiento se traduce directamente en partidas. Si eres un Persona Si eres un aficionado al que le gusta pelear, este es el juego al que tienes que dedicarte.

11. Persona Q2: El nuevo laberinto cinematográfico [El mejor juego de laberintos para 3DS con un crossover de Persona]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego JRPG de exploración de mazmorras en primera persona con creación de grupos Plataformas Nintendo 3DS Año de estreno 2018 Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 50 y 60 horas para la historia principal; entre 90 y 110 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que busquen un sistema de exploración al estilo Etrian con un elenco de personajes de Persona y mazmorras repletas de acertijos Lo que me gustó Generación de mapas en tiempo real, personajes secundarios, ambientación cinematográfica, patrullas inteligentes al estilo FOE, diálogos entre los miembros del grupo que realmente ayudan a orientarse y una banda sonora espectacular

Persona Q2: El nuevo laberinto cinematográfico reúne a los protagonistas de Persona 3, Persona 4 y Persona 5en un una aventura única de exploración de mazmorras. Atrapado en un laberinto inspirado en el cine, tu objetivo es explorar, resolver acertijos y desvelar el misterio que se esconde tras ese mundo extraño.

Persona Q2 ofrece la clásica exploración de mazmorras en primera persona, inspirado en Etrian Odyssey. Formarás un equipo con personajes de varios juegos de Persona, creando diversas combinaciones de grupos con distintos estilos de combate. El sistema de combate es por turnos, y Las fusiones de Personajes son fundamentales para vencer a los enemigos más difíciles.

Aunque la historia no es tan profunda como la de los títulos principales de la saga Persona, ofrece momentos alegres y las divertidas interacciones entre los personajes. El un estilo artístico vibrante y una banda sonora cautivadora hacen que la experiencia sea aún más agradable.

Mi veredicto: Persona Q2 Es ese título poco conocido que recompensa la paciencia. Se trata del clásico juego de exploración de cuadrículas: dibuja mapas, sigue el rastro de las patrullas, prepara emboscadas y crea kits de Sub-Persona que convierten a los enemigos aleatorios y a los jefes en rutas fáciles de superar. El cruce de personajes da pie a las bromas, pero son las mazmorras las que realmente llevan el peso del juego. Si te gusta planificar tus turnos con tres movimientos de antelación, este es el título para consolas portátiles que no te puedes perder.

12. Persona 4 Arena [El primer juego de lucha de Persona con el ADN de ArcSys]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de lucha en 2D Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch, recreativa Año de estreno 2012 Creadores Atlus, Arc System Works, SEGA Duración media de la partida Entre 6 y 8 horas para la historia principal; entre 20 y 30 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que buscan un juego de lucha de Persona más sencillo, antes de que la plantilla de Ultimax se amplíe y aparezcan los kits de Shadow Lo que me gustó Juegos mentales de «Estado de despertar» y «Ráfaga», ayudas de Persona que amplían el control de la presión y el espacio, tutoriales claros, una historia al estilo novela visual que realmente sirve de puente entre P3 y P4

Persona 4 Arena toma a los queridos personajes de Persona 3 y Persona 4 y los lanza a un torneo de lucha intensa. Ambientado tras los acontecimientos de Persona 4, el juego narra Eres un diosy a sus amigos, que se ven envueltos en una nueva y misteriosa batalla dentro del Canal de medianoche.

A diferencia de la mecánica tradicional de los juegos de rol de la serie principal, Persona 4 Arena es un juego de lucha en 2D de ritmo trepidantedesarrollado porArc System Works. Cada personaje tiene su propio estilo de lucha, y su Las personas pueden invocarse en pleno combate para lanzar ataques devastadores. El juego también incluye un modo historia profunda, conservando la profundidad narrativa que tanto gusta a los fans de Persona.

Con combates elegantes, una historia apasionante y un elenco de personajes favoritos de los fans, Persona 4 Arena es uno de los mejores Juegos de Persona para aficionados a los juegos de lucha.

Mi veredicto: Persona 4 Arena es la base: botones precisos, recompensas reales al confirmar y el uso de las Personas como un control deliberado de la pantalla, en lugar de un mero torbellino. El modo historia es largo, pero merece la pena si te interesa P3/P4hilos.Ultimax es el mejor paquete de juego en red que hay hoy en día, pero P4A sigue enseñando los fundamentos del juego de forma clara.

13. Shin Megami Tensei: Persona [La mejor entrega de la serie Origin con negociación con demonios y cartas mágicas]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego JRPG por turnos, juego de exploración de mazmorras en primera persona Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 1 Año de estreno 1996 Creadores Atlus Duración media de la partida Entre 35 y 45 horas para la historia principal; entre 70 y 90 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que quieran una versión de Persona anterior a los «Social Links», con conversaciones con demonios, cartas mágicas y mazmorras clásicas en forma de cuadrícula Lo que me gustó Calidad de vida en PSP y localización actualizada, profundidad en la negociación con los demonios, fusión flexible de Personas, ritmo de combate ágil para su época, ambiente melancólico de los años 90

Shin Megami Tensei: Persona es el título que sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el Persona serie. En esta primera entrega, encarnas a un estudiante de instituto que, junto con un grupo de amigos, adquiere la capacidad de invocar poderosas Personas y enfrentarse a las fuerzas sobrenaturales que amenazan al mundo.

El juego ofrece combate tradicional por turnos centrado en aprovechar las debilidades del enemigo y fusionar Personas para crear aliados más poderosos. Aunque carece del pulido y los sistemas refinados de los títulos posteriores Personajuegos, esopresenta los elementos clave, como el uso de perfiles de usuario y un basado en la historia una historia centrada en el crecimiento personal y las relaciones.

Shin Megami Tensei: Persona ocupa un lugar importante en la historia de la franquicia. Aunque los gráficos y la jugabilidad parecen anticuados para los estándares actuales, te mantendrá enganchado y es ideal para los fans que quieran ver Los inicios de Persona.

Mi veredicto: Este es el plan. Sin calendario, sin «Social Links»: solo laberintos en primera persona, negociaciones con demonios y una planificación de fusiones que determinará el resultado de tu partida. El PSP Esta versión suaviza las asperezas y agiliza los combates, pero en el fondo sigue siendo un juego de desplazamiento lateral al estilo de los 90: alta frecuencia de encuentros, importancia del mapa y desgaste real. Si quieres ver dónde… Personajes Si te gustan los juegos clásicos (y no te importa el diseño de mazmorras a la antigua usanza), este merece una partida completa.

14. Persona 4: Bailando toda la noche [El mejor spin-off musical con el reparto de P4 y remezclas]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Ritmo, novela visual Plataformas PS Vita, PS4 (Colección Endless Night) Año de estreno 2015 Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 6 y 8 horas para la historia principal; entre 25 y 35 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que quieran a los personajes de Persona 4 en un juego musical con una historia completa al estilo de una novela visual y remixes de lo más pegadizos Lo que me gustó Remixes de Shoji Meguro, bailes en pareja de Fever, listas de canciones interactivas, conjuntos de trajes, mejoras para PS4 (gráficos más nítidos, movimiento rápido del joystick para las notas de Scratch)

Persona 4: Bailando toda la noche hace girar al querido Persona 4 pasar de resolver misterios a bailar se abrieron paso por el Escenario de Medianoche. Tras los acontecimientos de Persona 4 Golden, el equipo de investigación debe liberar a las ídolos secuestradas realizando rutinas de baile para canciones remezcladas de la banda sonora del juego.

A diferencia del combate tradicional por turnos, este retos de juegos rítmicos que los jugadores toquen las notas al compás, ofreciendo una experiencia de juego divertida y dinámica. A pesar del cambio de género, el juego sigue contando con momentos conmovedores de los personajes y unun modo historia apasionante eso es lo que mantiene viva la magia.

Con una banda sonora espectacular, imágenes dinámicas y un ambiente desenfadado, Bailando toda la noche es un juego imprescindible para los aficionados a los juegos de ritmo y Personaaficionados.

Mi veredicto: Bailando toda la noche triunfa porque antepone el ritmo al fan service. Las partituras se leen con claridad, la sincronización de «Fever» es fantástica y el P4 El reparto cuenta con una historia de verdad en lugar de relleno. Si te encanta Inaba y buscas una lista de canciones compacta con la que puedas jugar a fondo, este es el spin-off que merece la pena volver a jugar.

15. Persona Q: La sombra del laberinto [El mejor juego de mazmorras con personajes de otras series para 3DS]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego JRPG de exploración de mazmorras en primera persona con creación de grupos Plataformas 3DS Año de estreno 2014 Creadores Atlus, P-Studio, SEGA Duración media de la partida Entre 50 y 70 horas para la historia principal, entre 100 y 120 horas para completarlo al 100 % Ideal para Jugadores que busquen un sistema de exploración al estilo Etrian con un reparto que combine elementos de P3 y P4 y laberintos repletos de acertijos Lo que me gustó Dibujo de mapas en pantalla táctil, sistema de subpersonajes, patrullas al estilo FOE, composiciones de grupo flexibles, diálogos ingeniosos que realmente ayudan a orientarse y una banda sonora que transmite seguridad

Persona Q: La sombra del laberinto reúne a los queridos repartos de Persona 3 and Persona 4en ununa aventura inesperada. Ambientada en un un misterioso mundo paralelo, los dos grupos de héroes se ven atrapados en un extraño colegio lleno de laberintos, sin recordar cómo llegaron.

A diferencia de los juegos principales de la serie Persona, Persona Qadopta una un juego de rol de exploración de mazmorras. Los jugadores se adentran en intrincados, laberintos en primera persona, resolución de acertijos y combates por turnos que hacen hincapié en la estrategia y la sinergia del grupo. El juego permite una personalización muy amplia, ya que tú combina personajes de ambos juegos para crear el equipo definitivo.

Con su encantador estilo artístico chibi, combates emocionantes y diálogos ingeniosos entre los personajes, Persona Q: La sombra del laberintoes ununa carta de amor a los seguidores de la serie y un juego imprescindible para quienes disfrutan con los RPG exigentes.

Mi veredicto: Persona Q es puro alimento para el cerebro en formato portátil: dibuja tu mapa, estudia las rutas de patrulla y crea kits de subpersonajes que convierten a los enemigos aleatorios y a los jefes en problemas que se pueden resolver. El P3/P4 El crossover es un guiño a los fans, pero son las mazmorras las que llevan el peso del juego. Si te gusta planificar con tres turnos de antelación, este sigue siendo el 3DScorrer para despejar.

¿Cuántos juegos de Persona hay?

La serie Persona ha crecido mucho desde sus inicios, con seis juegos principales y un montón de spin-offs. A lo largo de los años, se ha expandido a diferentes géneros, como los juegos de ritmo, los juegos de exploración de mazmorras y los RPG de acción. En total, hay 28 Persona games – una cifra enorme, teniendo en cuenta que hay solo seis entradas principales!

Desde el primer juego de Persona hasta Persona 5 RoyalEstos juegos de la serie Persona, incluidos en la clasificación, han dejado una huella imborrable en el género de los juegos de rol y han cautivado la imaginación de jugadores de todo el mundo.

Mi valoración general sobre los mejores juegos de Persona

Elijo las selecciones en función del tipo de jugador, no de las modas. Empieza por lo que ya te resulta familiar y luego ve ampliando tus horizontes.

Para los que se inician en el mundo de la narrativa > Persona 5 Royal . Combates elegantes, sistemas intuitivos y vínculos sociales que cambian tu forma de jugar.

> . Combates elegantes, sistemas intuitivos y vínculos sociales que cambian tu forma de jugar. Para los que utilizan los valores mínimos y máximos del calendario > Persona 3 Reload . Tono oscuro, presión en tiempo real, un Tartarus más preciso y un desarrollo de los turnos que premia la planificación.

> . Tono oscuro, presión en tiempo real, un Tartarus más preciso y un desarrollo de los turnos que premia la planificación. Para los aficionados a los juegos de rol de «Comfort» > Persona 4 Golden . Misterio en un pueblo pequeño, gran química entre los personajes y mazmorras con un ritmo fluido.

> . Misterio en un pueblo pequeño, gran química entre los personajes y mazmorras con un ritmo fluido. Para los puristas de la vieja escuela > Persona 2: Castigo eterno . Diálogos demoníacos, fusiones profundas y una historia llena de consecuencias que realmente cala.

> . Diálogos demoníacos, fusiones profundas y una historia llena de consecuencias que realmente cala. Para los amantes de los juegos de estrategia de exploración de mazmorras > Persona Q2: El nuevo laberinto cinematográfico. Etrianmapas al estilo de [título], creaciones de subpersonajes y laberintos repletos de acertijos.

Empieza por tu especialidad; el resto completará tu arsenal. Para cuando vuelvas al punto de partida, sabrás leer las curvas con mayor rapidez, tomarás decisiones más acertadas y sabrás exactamente qué Persona el sabor que quieras moler.

Preguntas frecuentes