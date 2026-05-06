Los 18 mejores juegos de mesa de estrategia de 2025: el plan perfecto

Cuando se trata de los mejores juegos de mesa de estrategia, cada uno tiene su propio ideal. A algunos les gustan los juegos que son fáciles de aprender pero difíciles de dominar. Otros prefieren los juegos de gran envergadura y mucha complejidad.

Quizá haya quienes prefieran un buen equilibrio entre ambas cosas. Sea como sea, Para triunfar en estos juegos, necesitarás una mezcla de ingenio y audacia.

Elijas lo que elijas, aquí tienes lo que buscas. En esta lista, repasaremos 18 de los mejores juegos de mesa de estrategia a los que puedes jugar ahora mismo, ya sea con amigos en una noche de juegos o por tu cuenta.

Nuestra selección de los mejores juegos de mesa de estrategia

Aunque todos los juegos de mesa de estrategia son geniales, algunos destacan claramente por encima de los demás:

Esta guerra es mía (2017) – Sobrevivir en medio de un asedio no es solo un reto estratégico, sino también una experiencia angustiosa y moralmente compleja. ¿Cómo vas a sobrevivir? Catan (1995) – Este clásico juego de mesa de estrategia económica sigue cautivando por su sencilla mecánica, fácil de aprender pero difícil de dominar. Frosthaven (2022) – La secuela deGloomhaven, Frosthaven combina un poco de todo: un juego de rol con personajes, misterios, construcción de pueblos y mucho más.

Si estos no son lo tuyo, no te preocupes. Hay muchos más juegos de estrategia con los que entretenerte, así que sigue leyendo.

Los 18 mejores juegos de mesa de estrategia, tanto para principiantes como para expertos

Ahora bien, elegir juegos de estrategia no consiste simplemente en «comprar los juegos más complicados que haya». Los buenos juegos de mesa de estrategia deben tener la suficiente profundidad estratégica como para satisfacer a los veteranos, pero también deben ser lo bastante accesibles como para que siempre haya sitio para nuevos jugadores en la mesa.

Dicho esto, cada uno de estos juegos ofrece una buena combinación de complejidad y profundidad estratégica, además de ser accesible para los nuevos jugadores… y quizá un poco de suerte para darle un giro a la partida.

Pasemos a la lista. ¿Cuántos de estos fantásticos juegos de mesa de estrategia has probado?

1. Esta guerra es mía [Estrategia de supervivencia emocional ante decisiones morales difíciles]

Nuestra puntuación 10

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Tema Supervivencia Número de jugadores 1-6 Hora de jugar ~2 horas Complejidad Simple

El primero de la lista es Esta guerra es mía, uno de loslos mejores juegos para PC He tenido el placer de probar un juego que es todo un golpe en el estómago y que se ha adaptado al formato de juego de mesa. Inspirado en el asedio de Sarajevo, en esta guerra no te metes en la piel de un comando de élite, ni siquiera de un pelotón normal, sino más bien de… un grupo de civiles que sobreviven a duras penas en una ciudad devastada por la guerra.

Por qué lo elegimos Esta guerra es mía ofrece un giro interesante respecto a la típica fantasía de poder que suelen ofrecer los videojuegos. Es un juego melancólico y, sinceramente, un poco deprimente a veces, pero es precisamente esa singularidad lo que lo convierte en un título imprescindible.

Para sobrevivir al asedio de Pogoren, tú y tu pequeño grupo de supervivientes no solo debéis tener cuidado con los soldados de gatillo fácil (de ambos bandos), sino también encontrar comida, agua y medicinas entre las ruinas. La vida sigue, incluso en medio de este infierno, y Todo puede irse al traste en un abrir y cerrar de ojos.

Esta guerra es mía no se anda con rodeos a la hora de mostrar la cruda crueldad que exige la supervivencia. Mientras luchas por sobrevivir un día más, te enfrentarás a decisiones importantes y moralmente complejas, como por ejemplo si arriesgar la vida rebuscando en las calles o quitarles los víveres a otros supervivientes demasiado débiles para defenderse.

Y cuando la guerra termine (porque, al fin y al cabo, terminará), solo te quedarán los ecos vacíos de una ciudad reducida a escombros. En el silencio que se instala mientras intentas reconstruirla, tendrás que responder a una pregunta sencilla, pero crucial: ¿Te ha revelado la guerra quién eres realmente?

Mi veredicto:Tanto elEsta guerra es mía Vale la pena jugar a este videojuego y a este juego de mesa por su brutal honestidad y su profundidad moral.

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2. Catan [Juego emblemático de estrategia basado en el intercambio de recursos y la construcción de asentamientos]

Nuestra puntuación 9.8

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Tema Económico Número de jugadores 3-4, 5-6 con una ampliación Hora de jugar ~2 horas Complejidad Simple

Cuando aún era estudiante (tengo una relación larga y complicada con el mundo académico), tenía un amigo que no paraba de hablar de Los colonos de Catán. Años más tarde, cuando por fin pude sentarme a probarlo, Me di cuenta de que todo ese revuelo estaba totalmente justificado.

Tú y tus rivales llegáis por casualidad a la exuberante y deshabitada isla de Catan, Así que, como es lógico, todos os lanzaréis a ser su señor y amo. Esto no solo se consigue explotando y comerciando con recursos, sino también invirtiéndolos en la construcción de grandes ciudades y extensas redes de carreteras. Cada gran hazaña que completes te otorga una determinada cantidad de puntos de victoria, y quien consiga suficientes puntos se lleva la partida.

Por qué lo elegimos Cada partido deCatan se desarrolla de forma muy diferente, dependiendo de con quién juegues. Cada jugador tiene su propia estrategia, que a su vez se adapta a la forma de pensar de sus rivales. En definitiva, es como jugar en modo multijugador Civilización.

Esto significa que, aunque no se trata estrictamente de un juego 4X, Catan Sin duda, eso es lo que parece. Hay un montón de estrategia de por medio, incluso cuando solo se trata de intercambiar recursos. Los suministros que te ofrecen tus rivales te permitirán afianzarte, claro, pero ¿estás dispuesto a correr el riesgo de que ellos obtengan una ventaja enorme con lo que piden a cambio?

Por si el juego básico no ofreciera ya suficiente, Catan además cuenta con una gran variedad de expansiones. No solo cuenta con una expansión del juego básico para poder jugar entre 5 y 6 jugadores, sino que también incluye contenidos adicionales en forma de nuevos territorios que explorar, amenazas externas contra las que defenderse y diferentes modos de juego.

Mi veredicto:Catan es un excelente juego de estrategia de tablero que tiene un poco de todo, sin dejar de ser lo suficientemente accesible incluso para los jugadores novatos.

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3. Frosthaven [Campaña táctica profunda con progresión al estilo de los juegos de rol]

Nuestra puntuación 9.5

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Tema Construcción de ciudades, juego de rol, combate Número de jugadores 1-4 Hora de jugar Variado Complejidad Feria

Si el nombre te suena, no eres el único. Frosthaven es la secuela de la famosa Gloomhaven, que ya era una inmersión profunda en las vidas de los aventureros y se consideraba uno de los mejores juegos de rol de mesa fuera de Dungeons & Dragons. En resumen, La secuela es aún más grande y mejor, por no hablar de que es más gélida y salvaje.

Por qué lo elegimos Frosthaven tomaGloomhaven hasta once, dependiendo de cuántos sistemas se añadan. Al principio resulta abrumadoramente complejo, claro, pero una vez que te acostumbres, apreciarás lo profundo que es Frosthaven is.

In Frosthaven, tú y tu grupo encarnáis a unos aventureros enviados a un gélido puesto fronterizo en las fronteras del norte. La vida aquí es dura, no solo por el frío, sino también por el muchas fuerzas hostiles en la zona, como los salvajes Algox y los bestiales Lurkers.

Sin embargo, esta vez no solo tendrás que enfrentarte a las aventuras. También tendrás que navegar por numerosos eventos, desde los cambios estacionales entre el tranquilo verano y el implacable invierno, hasta un montón de acertijos que resolver e incluso algo de gestión de la ciudad a medida que conviertes un humilde puesto avanzado en un asentamiento habitable. Al menos es mejor que vivir en chozas y tiendas de campaña.

Por supuesto, no sería un juego de Isaac Childres sin la evolución de los personajes, y Frosthaven tiene eso a montones. Con un nuevo Campaña de 100 escenarios, así como la inclusión de personajes y objetos de Gloomhaven, Frosthaven seguro que te sacará las ganas de jugar a un juego de rol, incluso mientras luchas por sobrevivir en sus páramos helados.

Mi veredicto:Frosthaven Es un juego realmente enorme que tiene un poco de todo. Si lo que buscas es jugar una sola campaña a largo plazo con la familia o los amigos, esta es una opción fantástica.

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4. Acorazado [Duelo clásico de deducción y posicionamiento estratégico]

Nuestra puntuación 9.2

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Tema Lógica, posicionamiento Número de jugadores 2 Hora de jugar Varía, normalmente hasta una hora. Complejidad Trivial

Acorazadoes un juego con una larga historia, ya que hay documentos que demuestran que ya se jugaba en 1907. No es difícil entender por qué: con sus mecánicas sencillas pero profundas y su combinación de deducción lógica y conjeturas inteligentes, Acorazadoes un juego atemporal.

Por qué lo elegimos AcorazadoEs muy divertido, pero su principal atractivo reside precisamente en lo sencillo que es. Si quieres introducir a alguien en el mundo de los juegos de mesa, este es un punto de partida ideal.

En esencia,Acorazadois Un juego de estrategia y deducción sencillo pero lleno de tensión, en el que los jugadores se enfrentan cara a cara. Tú y tu rival colocáis vuestras naves en una cuadrícula y, por turnos, disparáis a distintos puntos. Cada disparo que alcanza a una nave le causa daños, y una vez que todas las partes han sido alcanzadas, la nave se hunde. Como es lógico, gana el último jugador que quede en pie. Este enfoque tan específico en la mecánica de uno contra uno garantiza que siga siendo un título de referencia entre los Los dos mejores juegos de mesa que abarca este género.

Pero, aunque la premisa es sencilla, Acorazadoaún así requiere cierto grado de estrategia. ¿Colocas tus naves muy separadas para que sean más difíciles de alcanzar, o las colocas muy juntas porque tu rival no se lo espera? ¿Atacas las casillas que están muy juntas, o conoces lo suficiente a tu rival como para saber que se dispersará?

Por último, debido a su sencillez, Acorazadose puede jugar prácticamente en cualquier lugar; ya en la Primera Guerra Mundial se jugaba sobre papel. Aun así, yo recomendaría hacerse con un tablero, ya que es agradable tener figuras de verdad y una cuadrícula… y una forma de asegurarse de que el rival no hace trampa. Ha pasado muchas veces.

Mi veredicto:Acorazadodestaca por ser un juego sencillo, pero divertido y rápido, al que se puede jugar prácticamente en cualquier lugar.

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5. Esplendor [Estrategia elegante de desarrollo de motores y optimización de recursos]

Nuestra puntuación 9.1

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Tema Fabricación de motores Número de jugadores 2-4 Hora de jugar ~20-30 minutos Complejidad Simple

Al igual que enCatan, Esplendores un juego que gira en torno a la obtención de puntos mediante acciones económicas. Sin embargo, Esplendortambién es un «creador de motores», que es una forma elegante de decir que se empieza poco a poco, pero que se puede invertir para que tus acciones crezcan de forma espectacular. Esto significa que Este juego de mesa, centrado en las gemas, requiere una gran dosis de estrategia.

EsplendorEs un juego para hasta 4 jugadores. Cada jugador asume el papel de un comerciante de gemas en el Renacimiento y competirá con sus rivales por puntos de prestigio. Para conseguir estos puntos, tendrás que usar gemas. Las gemas, a su vez, se pueden usar para comprar mejoras, tarjetas de mejora que te proporcionan de forma permanente las gemas indicadas en ellas. Pues sí, las cosas se aceleran bastante rápido.

Por qué lo elegimos Dado el carácter aleatorio de cuándo aparecerán (si es que aparecen) determinadas cartas de desarrollo, Esplendores un juego deliciosamente impredecible que te reta a improvisar sobre la marcha.

EsplendorEl metajuego gira en torno a algo más que hacerse con las mejores propiedades para aumentar tus ingresos, pero también anticipándote a los movimientos clave que tus oponentes podrían intentar y frustrándolos. Dado que tanto tú como tus oponentes competiréis por conseguir el mayor número de puntos de prestigio, es muy importante reservar los proyectos de desarrollo (sobre todo si están a un paso de obtener el patrocinio de un noble).

Ahora,EsplendorEs bastante fácil de aprender. Pero, aunque es fácil de aprender, tiene una profundidad increíble. Al fin y al cabo, con lo aleatorias que pueden llegar a ser las barajas y la gran variedad de acciones que cada jugador puede realizar, ¿quién sabe cómo se desarrollará esta ronda?

Mi veredicto:Esplendor Es fácil de aprender, pero incluso los estrategas más experimentados disfrutarán sin duda de su elegante mecánica de construcción de mazo y su carácter impredecible.

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6. Raíz [Estrategia de guerra asimétrica en el bosque con facciones únicas]

Nuestra puntuación 9

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Tema Guerra asimétrica, al estilo 4X Número de jugadores 2-4 (más con las expansiones) Hora de jugar ~1 hora Complejidad Complejo (facciones asimétricas)

Muchos de los juegos de mesa de esta lista se esfuerzan por garantizar la igualdad de condiciones entre todos los jugadores. Sin embargo, Raíz, igualCatan, reta a los jugadores a jugar su mano de cartas (en sentido figurado). Verás, a diferencia de otros juegos de mesa de estrategia centrados en el combate, Raízdestaca desde el primer momento por sus facciones asimétricas.

Cada jugador elegirá una de las cuatro facciones: la Marquesa de Cat, especializada en la construcción de motores; las Dinastías de Eyrie, regidas por decretos; la Alianza del Bosque, de carácter guerrillero; o los Vagabundos, de mentalidad oportunista. Aunque todas ellas se encuentran bajo el paraguas de Raíz, Cada una de estas facciones tiene un estilo de juego tan distinto que te parecerá que estás jugando a un juego diferente.

Por qué lo elegimos Cada uno deRaízLas facciones de […] requieren tácticas diferentes tanto para jugar con ellas como contra ellas. Esto significa que RaízLa profundidad estratégica del juego es de otro nivel, y eso sin tener en cuenta aún las estrategias individuales de cada jugador.

Raízsigue la fórmula habitual de sumar puntos para ganar, pero también le da un giro al ofrecer cada facción tiene formas propias de sumar puntos. El jugador que encarna a la marquesa de Cat, por ejemplo, gana puntos al construir nuevos edificios para sus talleres forestales, mientras que el jugador que encarna al vagabundo quiere explorar ruinas y mejorar las relaciones con todos.

Debido a lo profundo que es RaízLa estrategia de… es, Prepárate para dedicar un par de partidas a familiarizarte con los entresijos de cada facción. E incluso una vez que hayas aprendido a jugar y a contrarrestar a una facción, RaízEl carácter impredecible del campo de batalla también implica que tendrás que dominar tácticas adaptativas, así como forjar alianzas improvisadas, astutas (y sigilosas), para asegurarte de que tu facción salga victoriosa.

Mi veredicto:Raízes el sueño de cualquier aficionado a los juegos de mesa de estrategia. Además de la complejidad que supone adaptarse a los movimientos de los demás jugadores, pocos juegos pueden presumir de tanta profundidad estratégica como Raízde las facciones.

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7. Heat: A toda velocidad [Estrategia de carreras de alta velocidad con gestión de cartas]

Nuestra puntuación 8.9

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Tema Carreras, gestión de recursos Número de jugadores 1-6 Hora de jugar ~1 hora Complejidad Simple

¿Juegos de cartas en motos? ¿Y qué tal carreras de coches en un juego de mesa? Porque, por ridículo que pueda parecer, eso es exactamente lo que Calorofertas. Y aunque pueda parecer una tontería, en realidad no lo es; este juego de mesa de carreras es rápido, trepidante y que anima a los jugadores a asumir riesgos calculados con el objetivo de llevarse el gato al agua.

Por qué lo elegimos CalorSu acción trepidante, las jugadas simultáneas y la mecánica de remontadas hacen que cada partido sea de alto riesgo de principio a fin.

In Calor, te enfrentarás a hasta seis jugadores más en una carrera para ver quién cruza la línea de meta en primer lugar. Como pronto descubrirás, la velocidad no lo es todo, y Calorgira en torno a una gestión prudente de los riesgos y un uso sensato de sus recursos. Ir a por todas puede ser una buena estrategia a corto plazo para ponerse en cabeza, pero ¿cuánto aguantará tu coche?

El único juego de esta lista que destaca es Calorel sistema por turnos. En lugar de que cada jugador juegue por turnos, Hay ciertas acciones, como cambiar de marcha o jugar a las cartas, que deben realizarse al mismo tiempo. Esto da lugar aCalorun sentido de urgencia, y si a eso le sumamos lo reñidas que están las carreras, la cosa puede calentarse mucho en muy poco tiempo.

Además de la emoción de las carreras a corta distancia, Calortambién destaca por contar con una gran cantidad de módulos adicionales. El módulo del garaje, por ejemplo, incluye algunas cartas de mejora muy interesantes, mientras que el módulo del tiempo añade un montón de elementos más que hay que tener en cuenta.

Mi veredicto:Rápido y trepidante, pero con la suficiente profundidad estratégica como para que merezca la pena dedicar tiempo a pensar, CalorEs un juego estupendo tanto para los que se inician en los juegos de mesa como para los más experimentados.

8. Carcasona [Estrategia de colocación de fichas con colocación táctica]

Nuestra puntuación 8.8

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Tema Colocación de baldosas Número de jugadores 2-5 Hora de jugar ~1 hora Complejidad Simple

Uno de los juegos más antiguos de esta lista, Carcasonais un juego de construcción de ciudades y territorios medievales, donde tú y tus oponentes os turnáis para construir y reclamar el campo. Esto se hace colocando fichas para crear una imagen completa, algo así como un rompecabezas de forma libre, y si lo has jugado, un poco como Ducado de Drop.

Por qué lo elegimos No te dejes engañar por Carcasonala edad y la mecánica de juego. Este juego tiene muchos trucos, y para ganar tendrás que convertirte en un experto no solo en colocar fichas, sino también en robarle puntos a tu rival.

Construyendo la tierra de Carcasonapero ese no es el único objetivo, ya que Además, cada jugador debe utilizar sus fichas para reclamar ciertas casillas. Cada vez que coloques una ficha, también tendrás la opción de reclamarla con una de tus fichas de jugador, que además deberá colocarse sobre un elemento del tablero. No te preocupes, es mucho más sencillo de lo que parece.

Al igual que ocurre con muchos de los juegos que hay aquí, Carcasonafunciona con un sistema de puntuación. Sin embargo, en Carcasona, ganas puntos cuando se completa una casilla en la que se encuentra una de tus fichas, sin importar quién lo haya terminado. Esto abre todo un nuevo metajuego de bloqueos, impedimentos y golpes certeros en la carrera por tomar la delantera. Además, es la única forma de recuperar las fichas, así que ya sabes.

Uno deCarcasonaUno de sus puntos fuertes (y lo que, en mi opinión, es lo mejor que tiene) es su pura sencillez. Al igual que en el ajedrez, el número de jugadas que puedes realizar en tu turno es muy limitado. Sin embargo, son las infinitas posibilidades que ofrece cada pieza (o, en este caso, cada ficha) las que hacen que Carcasonauna obra maestra estratégica.

Mi veredicto:En un juego en el que, en realidad, solo tienes dos acciones, Carcasonaes sorprendentemente complejo e increíblemente adictivo.

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9. La marcha de las hormigas: Edición mejorada [Estrategia de crecimiento y evolución de colonias de insectos inspirada en los juegos 4X]

Nuestra puntuación 8.7

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Tema 4X Número de jugadores 1-5 Hora de jugar ~1 hora Complejidad Feria

Muchos de los juegos de esta lista, como Catan, Esplendor, yRaíz, tienen un toque de juego 4X. Lógicamente, el siguiente paso sería crear el paquete completo en un formato compacto, y eso es exactamente lo que obtenemos con La marcha de las hormigas, una incursión en el género 4X centrada en la naturaleza.

Si el nombre aún no te ha dado una pista, cada jugador dirige su propio enjambre de hormigas con el objetivo de hacerse con el control del Gran Túnel. Para ello, tendrás que hacer lo que hacen los imperios 4X: amplía el tablero colocando fichas estratégicamente, explora los túneles, aprovecha sus recursos y extermina a las otras hormigas mediante el combate y la mutación de tu colonia.

Por qué lo elegimos Los aficionados al 4X se sentirán como en casa con este juego de mesa, y las fases de reacción y la proximidad entre los jugadores garantizan mucha acción desde el primer momento.

La marcha de las hormigas has múltiples caminos hacia la victoria y un amplio margen para el pensamiento estratégico, hasta tal punto que jugar a un videojuego se parece mucho a una agradable partida de Civilización. La principal excepción en este caso es el tiempo que hay que dedicarle, ya que los diseñadores han logrado condensar la experiencia en sesiones breves que duran poco más de una hora.

Una última cosa que debo señalar aquí es que se trata de la Edición mejorada, no la original de 2015. La Edición mejorada, lanzada en 2025, no solo ofrece unos gráficos más llamativos, sino también reglas renovadas y una mecánica más fluida para una experiencia de juego globalmente mejorada… así que Asegúrate de que estás descargando la versión correcta.

Mi veredicto:La marcha de las hormigas consigue condensar una partida de 4X en un juego de mesa conciso pero satisfactorio. Sin duda, una experiencia imprescindible para los amantes de la estrategia.

10. Saqueo [Control de zonas y conquista de recursos con temática pirata]

Nuestra puntuación 8.5

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Tema Exploración, gestión de recursos Número de jugadores 2-6 Hora de jugar ~2 horas Complejidad Simple

Construir imperios puede resultar demasiado ambicioso para algunos, y por suerte, todavía hay juegos con mucha estrategia pero con un toque menos intenso. Saqueo, por ejemplo, te pone en la piel de un capitán pirata, y cada uno de ellos competirá por convertirse en el más rico de los siete mares. Para ello, se comparan los botines en forma de puntos de saqueo; el primero en alcanzar los 10 gana.

Por qué lo elegimos Saqueodestaca por su sencillez. Es cierto que hay una buena dosis de estrategia, pero el combate basado en la suerte y las mecánicas sencillas hacen que Saqueoun buen juego para jugadores más jóvenes o con menos experiencia.

Hay muchas formas de ganar puntos de botín: conquista islas, construye una flota, hunde otros barcos o ve en busca de tesoros. El mundo, como se suele decir, está a tus pies, y no importa cómo consigas los puntos, siempre y cuando seas el que más tenga.

Esto significa que hay que pensar bastante en la estrategia a la hora de Saqueo. Puedes optar por jugar a lo grande, conquistando islas y reuniendo una flota, o bien elegir la ruta de la aventura y seguir las marcas en forma de «X» del mapa para tener la oportunidad de robar una carta del mazo de cartas del tesoro. Lo único a lo que realmente debes prestar atención son los puntos de saqueo, ya que quien consiga diez termina la partida al instante.

SaqueoSu punto fuerte radica precisamente en lo sencillo que es. Aunque no es tan profundo como, por ejemplo, Raíz, el hecho de que cualquiera pueda lanzarse a jugar y, tal vez, ganar ya en su primera partida de Saqueohace que esto sea unUn juego excelente para una noche de juegos.

Mi veredicto:Con su jugabilidad sencilla pero atractiva y sus mecánicas fáciles de aprender, Saqueoes una opción ideal para los jugadores que buscan algo breve, sencillo y divertido.

11. Riesgo [Estrategia de conquista global centrada en el despliegue de tropas]

Nuestra puntuación 8.4

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Tema Conquista mundial, táctica, diplomacia Número de jugadores 2-6 Hora de jugar ~2 horas Complejidad Simple

Ninguna lista de juegos de mesa de estrategia estaría completa sin Riesgo, el precursor de muchos de los juegos de estrategia modernos. Según los criterios actuales, Riesgoes increíblemente sencillo (algunos incluso se atreverían a decir que rudimentario), pero su legado es tan grande que en 2021 fue incluido en el Salón de la Fama Nacional del Juguete de Estados Unidos.

Por qué lo elegimos Riesgoes un clásico infantil divertido, sencillo y sin complicaciones que puede servir perfectamente como introducción a juegos más avanzados.

RiesgoLa mecánica del juego es sencilla. Cada jugador controla ejércitos, que utilizará para conquistar 42 territorios de todo el mundo. Por supuesto, esto se complica por el hecho de que todos los jugadores quieren convertirse en el nuevo gobernante del mundo, así que tendrás que enfrentarte a todos los demás y participar en combates con dados para conquistar sus territorios.

Riesgoes un juego que gira en torno a la agresividad. Aunque irás perdiendo combatientes constantemente, tanto en ataque como en defensa, el flujo constante de refuerzos procedentes de los territorios que controlas te anima a pasar a la ofensiva y mantenerla. Además, al vencedor le corresponde el botín, y las cartas obtenidas mediante la conquista pueden canjearse para generar nuevos combatientes al instante.

Por último, pero no por ello menos importante, está la diplomacia. Aunque no existen normas formales sobre las alianzas en el RiesgoSegún el reglamento, por lo general, los jugadores suelen formar alianzas informales y no se atacan entre sí. Dado que se trata de un juego de conquista, cualquier alianza está destinada a ser efímera. Recuerda: solo puede quedar uno.

Mi veredicto:Este popular juego de mesa de estrategia sigue siendo muy divertido hoy en día, y su bajo nivel de dificultad y sus reglas sencillas lo convierten en una opción ideal para los jugadores noveles.

12. El equipo de la calle 13 [Estrategia táctica cooperativa en conflictos urbanos]

Nuestra puntuación 8.2

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Tema Deducción social Número de jugadores 3-7 Hora de jugar ~1 hora Complejidad Simple

Y hablando de alianzas, El equipo de la calle 13 es otro juego que fomenta el trabajo en equipo. Este juego de deducción social, ambientado en un entorno urbano y con un toque crudo, narra el ascenso (o la caída) de un grupo de matones dentro de una organización criminal. Sin embargo, a diferencia de otros juegos del mismo género, los jugadores pueden ganar juntos…pero buena suerte para llegar hasta allí.

Al igual que muchos juegos de deducción social, El equipo de la calle 13 asigna a los jugadores roles ocultos al comienzo de la partida. Aunque a la mayoría de los jugadores se les asignará el papel de matón, Puede que haya informantes de la policía entre vosotros. Dicho informante intentará ganar el juego por su cuenta siendo el primero en acumular 15 000 dólares, pero ten cuidado, porque a veces nadie es sospechoso.

Por qué lo elegimos El equipo de la calle 13 no solo se basa en los típicos elementos de los juegos de identidades ocultas, sino que además les da un giro único a través del sistema de oficios.

El mando de la banda recae en el jugador principal, que va rotando tras cada trabajo y decide qué trabajo aceptar, así como quién le acompaña. Decidir a quién llevar y a quién dejar fuera en un atraco es todo un reto en sí mismo, ya que cualquier jugador, y no solo el informante, puede fastidiar a todo el equipo al lanzar una carta de presencia policial al montón de resultados.

Esto significa que El equipo de la calle 13 is una experiencia mucho más rica en comparación con los juegos de deducción social habituales. Aunque pueda parecer que lo más inteligente es aliarse con todo el mundo y ganar juntos, ten por seguro que no puedes confiar de verdad en nadie de tu equipo.

Mi veredicto:El equipo de la calle 13 ofrece una versión más profunda, pero no por ello menos divertida, de los populares juegos de identidades ocultas, y exigirá no solo estrategia, sino también carisma y labia.

13. Criptidos retorcidos [Estrategia de movimientos ocultos y engaños con criaturas míticas]

Nuestra puntuación 8

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Tema Exploración, gestión de recursos Número de jugadores 2-4 Hora de jugar ~1 hora Complejidad Simple

Criptidos retorcidos Puede que tenga un nombre que suene siniestro, pero es solo una fachada, ya que todos los criptidos que aparecen aquí son peludos y, me atrevería a decir, adorables. En palabras de los creadores, este es un juego en el que tendrás que lidiar con tu relación de amor-odio con los humanos. Esto significa que tendrás que ambas cosas: ofrecer un buen espectáculo a los humanos y evitar que les disparen o convertirlo en un sombrero.

Por qué lo elegimos Criptidos retorcidos No es, sin duda, el juego más profundo de esta lista, pero es fácil de manejar y aprender, y el diseño de los personajes le da un gran valor añadido.

La mecánica del juego es agradablemente sencilla: eliges un escondite durante la preparación, apilas tres mazos y, a continuación, resuelves los eventos cuando los humanos salen a jugar. Si prestas la atención adecuada, obtendrás puntos de mito, mientras que los encuentros con el tipo equivocado de personas te penalizan. Las rondas son breves y entretenidas, y cada partida de Criptidos retorcidos que duró solo cinco asaltos.

Solo puede haber un criptido legendario, y tendrás que usar tus habilidades y elegir bien tus escondites para asegurarte de que acapares toda la atención cuando los humanos vengan a buscarte. Sin embargo, también tendrás que tener cuidado con tus compañeros de especie, y hay muchas oportunidades para sabotearse mutuamente en forma de tus cartas de «revelación» y tu habilidad única.

Además, Además, cada criatura misteriosa tiene una característica única, y si cumples con ella, obtienes puntos de mito extra durante la puntuación. A diferencia de tus habilidades, tu carta de rasgo permanece oculta para los demás jugadores hasta el final, así que no esperes que haya muchas partidas en las que alguien se escape con la victoria.

Mi veredicto:Criptidos retorcidos es un juego de estrategia único y encantador, ideal para aquellos jugadores que buscan un juego sencillo y divertido o algo que no sea muy exigente.

14. Envergadura [Estrategia de construcción de mazo con temática natural y sinergia entre cartas]

Nuestra puntuación 7.9

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Tema Fabricación de motores Número de jugadores 1-5 Hora de jugar ~1 hora Complejidad Feria

Hemos visto a los constructores de motores hablar de gemas y de cómo se están apoderando del bosque (a través de los Gatos en Raíz), así que probablemente ya no te sorprenderá cuando te diga que Envergaduraes un proyecto dedicado a las aves. Concretamente, a la cría y el cuidado de aves.

Este famoso y galardonado juego de mesa es un serio candidato a ser considerado uno de los mejores juegos de mesa de estrategia de todos los tiempos. Hay mucho que destacar aquí: una mecánica de juego relajante que se puede disfrutar en solitario, una profunda sinergia entre las cartas (que incluye la forma en que las ordenas), un amplio margen para demostrar tu destreza y, por supuesto, una calidad de producción y un diseño de las cartas absolutamente impresionantes.

Por qué lo elegimos EnvergaduraTiene muchas cosas a su favor, pero lo que más me gusta de él es que se puede jugar en solitario. El precioso diseño artístico y el escenario, combinados con su profundidad estratégica, dan lugar a una experiencia de juego realmente relajante.

Para completar tu pajarera, tendrás que administrar bien tus acciones a lo largo de cuatro rondas, cada una con un número cada vez menor de movimientos disponibles. Tendrás que hacer malabarismos no solo para sumar puntos mediante los escondites o los nidos, sino también para decidir cuándo y dónde invertir comida y huevos, así como el orden en que colocas a tus aves. Todo esto para decir que sí, hay un montón de estrategia de por medio en Envergadura.

Base Envergaduraya ofrece un montón de contenido, pero si buscas más aves para añadir a tu colección, te alegrará saber que el juego tiene varios paquetes de expansión con aves de distintos lugares del mundo, cada uno de los cuales será sin duda una magnífica incorporación a tu hogar.

Mi veredicto:De una belleza deslumbrante y con una profundidad estratégica, EnvergaduraSeguro que será un gran éxito entre quienes busquen saciar su pasión por los juegos de mesa de estrategia.

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15. Ticket to Ride [Estrategia ferroviaria de planificación de rutas y construcción de redes]

Nuestra puntuación 7.8

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Tema Creación de rutas Número de jugadores 2-5 Hora de jugar unos 40 minutos Complejidad Trivial

Ticket to Ride es un paralelismo con la historia de (totalmente ficticia) La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Tanto en esa historia como en este juego de mesa, te pondrás en la piel de un personaje emprendedor intentar visitar el mayor número posible de ciudades de Estados Unidos en el menor tiempo posible.

Por qué lo elegimos Ticket to Ride destaca tanto por su sencillez como por su carácter lúdico. Pero, aunque es sencillo, Ticket to Ride sigue ofreciendo un equilibrio entre riesgo y recompensa lo suficientemente bueno como para que incluso los estrategas más exigentes se diviertan con él.

Ticket to RideLa jugabilidad deuna danza constante entre la codicia y la prudencia. Sin duda, la forma más fácil de sumar puntos es adueñarse de rutas jugando cartas de tren, algo que puedes potenciar robando más cartas. Pero ten cuidado: ampliar tu mano tiene el coste de oportunidad de no poder adueñarte de una ruta en tu turno, y nada impide que tus rivales se las lleven.

La forma más eficaz, aunque mucho más arriesgada, de sumar puntos es completando los boletos de destino. Cada boleto que completes vale un montón de puntos, pero Cada una de las que no consigas completar te restará la misma cantidad de puntos. Dado que puedes optar por robar más cartas durante tu turno, depende totalmente de ti si quieres arriesgarte con ellas o ir a lo seguro.

Quizás lo mejor de Ticket to Ride es queAdemás, es increíblemente fácil de aprender, lo que lo convierte en un fantástico juego de mesa para toda la familia. Sin embargo, esta sencillez no va en detrimento de la profundidad del juego y, aunque cualquiera puede empezar a jugar y hacerlo con soltura en tan solo 20 minutos, sigue siendo un juego muy competitivo que resulta difícil de dominar.

Mi veredicto:Fácil de aprender, pero sencillo y divertido, Ticket to Ride es un buen juego de estrategia ideal tanto para partidas serias como para partidas «por diversión».

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16. Armonía [Una elegante estrategia europea de comercio, expansión y aprovechamiento de las cartas]

Nuestra puntuación 7.7

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Tema Económico Número de jugadores 2-5 Hora de jugar ~2 horas Complejidad Feria

La diosa romana Concordia (o la diosa griega Harmonia, si se prefiere) encarnaba el concepto de concordia, armonía y paz. Por eso resulta muy apropiado que este eurojuego, que lleva su nombre, trate precisamente de vencer pacíficamente a tus oponentes mediante el comercio. Bueno, en un sentido pacífico y no violento; al fin y al cabo, el mundo de los negocios es bastante despiadado.

In Armonía, construirás una red comercial en la época romana. Esto significa que tendrás que enviar colonos para establecer asentamientos (o quizá solo puestos comerciales) por toda Europa. Sin embargo, no se trata simplemente de pagar dinero, ya que los costes de expansión hacen que tengas que Planifica cuidadosamente tu economía y utiliza los recursos que tienes acumulados de forma eficiente.

Por qué lo elegimos ArmoníaNo solo es divertido de jugar. Además, los factores de azar son mínimos o inexistentes, por lo que es perfecto para las personas reflexivas a las que les gusta anticiparse y planificar cada movimiento.

ArmoníaLa mecánica del juego gira en torno a siete cartas de personalidad, cada una de las cuales se juega en tu turno. Todas estas personalidades tienen efectos diferentes que te ayudarán a sacar ventaja, y como eTodos los jugadores tienen la misma mano de cartas, la victoria suele depender de quién sepa jugar sus cartas con más habilidad.

Lo que más me gusta de Armoníaes que ganar no depende de destacar en un solo aspecto. Los puntos de victoria se obtienen a través de una gran variedad de acciones, como tu patrimonio neto, la diversidad de tu ciudad y mucho más, así que, en definitiva, cuanta más gente juegue y participe, más alocada será tu Armoníajuegos tendrán.

Mi veredicto:Armoníaes un elegante juego de estrategia económica en el que el azar tiene poco peso, ideal para jugadores experimentados que buscan algo más predecible, pero sin perder por ello el interés.

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17. Monopoly [Estrategia económica clásica para la construcción y la negociación inmobiliaria]

Nuestra puntuación 7.5

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Tema Económico Número de jugadores 2-8 Hora de jugar ~2 horas Complejidad Simple

Ah, Monopoly. EsoUn juego atemporal de negociación económica implacable y estrategia inmobiliaria que nunca se acaba porque nadie lee nunca el reglamento. En concreto, la parte en la que hay que celebrar una subasta si alguien no quiere comprar una propiedad.

In Monopoly, tú y tus rivales asumís el papel de ly propietarios que intentan establecer un monopolio sobre los inmuebles de la zona. Los jugadores se mueven lanzando los dados y, si caen en una casilla que no pertenece a nadie (y hay muchas), pueden comprarla. Las casillas que ya tienen dueño cobran un alquiler a quienes no las poseen si caen en ellas, y dicho alquiler puede aumentarse mediante propiedades si se poseen todos los terrenos de ese color.

Por qué lo elegimos Monopoly No es el juego más complejo de esta lista, pero es fácil de aprender para los principiantes y, al mismo tiempo, la cantidad de negociación que hay que llevar a cabo con los demás jugadores le aporta bastante profundidad.

Esto significa que Monopoly pronto se convierte en una carrera por hacerse con las propiedades y dejar a tus oponentes sin un céntimo. Las formas de ganar dinero, aparte de cobrar el alquiler, son limitadas, y una vez que todo el tablero está en tu poder, el juego se reduce a ver quién es el último en quedar en pie.

A pesar de ello,hay mucho margen para la estrategia en Monopoly. No solo tendrás que aprender cuándo y dónde gastar tu dinero, sino que además nada impide a los jugadores llegar a acuerdos entre ellos. Solo recuerda que no conviene darles demasiadas armas a tus oponentes.

Mi veredicto:Monopoly sigue siendo un juego de mesa de estrategia muy sólido, incluso hoy en día. Aunque hay juegos más complejos y estratégicos, MonopolySu mecánica de juego sencilla y trepidante hace que sea fácil de aprender y jugar.

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18. Guadaña [Estrategia de desarrollo de motores y control de zonas en un mundo dieselpunk]

Nuestra puntuación 7.4

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Tema Guerra asimétrica, desarrollo de capacidades Número de jugadores 1-5 Hora de jugar ~2 horas Complejidad Complejo (facciones asimétricas)

El último de esta lista es Guadaña, un impresionante juego de estrategia de construcción de motores ambientada en una versión alternativa de la Europa de los años veinte al estilo dieselpunk tras la Primera Guerra Mundial. Este juego tiene un poco de todo: desarrollo de máquinas, como ya he dicho, pero también conquistas y algunos elementos de 4X. Ah, y los gráficos son increíblemente buenos.

Guadañaes un juego complejo, quizá el más complejo de esta lista. Para dirigir un imperio y ganarse el favor de la Fábrica, hay que dominar múltiples aspectos, como construir motores de recursos, aumentar el poder y la popularidad, desplegar unidades en casillas y mucho más. La verdad es que hay mucho que asimilar.

Por qué lo elegimos GuadañaEs uno de los mejores juegos de mesa de estrategia, tanto por su profundidad como por su variedad; puede que te lleve un tiempo aprender a jugar, pero una vez que lo domines, descubrirás que te espera un juego muy completo.

Aparte de esto, GuadañaLas facciones asimétricas del juego suponen una nueva curva de aprendizaje. Cada facción tiene sus propias peculiaridades, puntos fuertes y puntos débiles, Así que prepárate para dedicar algunas sesiones a aprender todos los entresijos de cada uno. Por suerte, hay un modo para un solo jugador, así que puedes practicar un poco.

Una vez que hayas atravesado GuadañaBajo su apariencia, hay que reconocerlo, un tanto recargada, encontrarás un juego que combina magistralmente elementos tanto de los juegos de mesa al estilo americano como de los eurojuegos. Y si te quedas con ganas de más, GuadañaAdemás, incluye tres grandes expansiones que introducen nuevas facciones y aún más mecánicas.

Mi veredicto:Con un aspecto visual impresionante y una gran profundidad estratégica, Guadañaseguro que satisfará a los aficionados a los juegos de estrategia que busquen una experiencia envolvente.

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Consejos prácticos para principiantes en los juegos de mesa de estrategia

A pesar de lo amplio que es el abanico de estos fantásticos juegos de mesa de estrategia, hay una pregunta que todo el mundo se hace: ¿cómo se gana? Aquí tienes algunos consejos no solo para ganar, sino también para disfrutar más de tus partidas.

Estrategias clave para principiantes

Aunque cada juego tiene sus propias reglas, hay varias estrategias que pueden utilizar los principiantes para aumentar sus posibilidades de ganar.

Para poner en práctica estas estrategias, debes:

Comprende cuál es la condición para ganar y no pierdas de vista ese objetivo. Es muy fácil perder de vista el objetivo final, sobre todo en juegos más grandes como Raíz.

Es muy fácil perder de vista el objetivo final, sobre todo en juegos más grandes como Raíz. Conoce el flujo básico de recursos. ¿De qué recursos dispones habitualmente? ¿En qué puedes gastarlos? ¿Cuál es la mejor forma de gastarlos?

Da prioridad a la planificación a largo plazo frente a las decisiones impulsivas. La victoria se consigue paso a paso, poco a poco. Tener una visión clara de tu plan general te ayudará a orientar tus acciones.

La victoria se consigue paso a paso, poco a poco. Tener una visión clara de tu plan general te ayudará a orientar tus acciones. Presta atención a lo que hacen tus oponentes. Puedes estar seguro de que tus oponentes también intentarán ganar. ¿Cuál es su objetivo final? Y lo que es más importante, ¿qué puedes hacer para detenerlos?

Puedes estar seguro de que tus oponentes también intentarán ganar. ¿Cuál es su objetivo final? Y lo que es más importante, ¿qué puedes hacer para detenerlos? Encuentra el equilibrio entre la preparación y la ejecución. Esto se aplica más a la gestión de recursos y a los creadores de motores, pero debes encontrar un equilibrio entre la obtención de recursos y su uso activo para avanzar hacia tu objetivo final.

Y una vez que los domines, puedes pasar a:

Leer el tablero. Después de unas cuantas partidas, ya te harás una idea general de cómo se desarrolla el juego. Mantente atento al tablero para detectar cualquier oportunidad que pueda surgir y a los adversarios a los que tengas que frenar.

Después de unas cuantas partidas, ya te harás una idea general de cómo se desarrolla el juego. Mantente atento al tablero para detectar cualquier oportunidad que pueda surgir y a los adversarios a los que tengas que frenar. Utilizar los recursos de manera eficiente. Me gusta decir que, si tienes demasiados recursos en cualquier juego, es que no los estás gastando lo suficientemente rápido. Estos recursos no servirán de nada una vez que termine la partida, así que asegúrate de utilizarlos para llevar adelante tu estrategia siempre que puedas.

Me gusta decir que, si tienes demasiados recursos en cualquier juego, es que no los estás gastando lo suficientemente rápido. Estos recursos no servirán de nada una vez que termine la partida, así que asegúrate de utilizarlos para llevar adelante tu estrategia siempre que puedas. Detectar amenazas. En estos juegos solo hay sitio para un ganador, por lo que es importante no solo identificar quién de tus rivales supone una amenaza clara, sino también buscar activamente formas de impedir que alcancen su condición de victoria.

En estos juegos solo hay sitio para un ganador, por lo que es importante no solo identificar quién de tus rivales supone una amenaza clara, sino también buscar activamente formas de impedir que alcancen su condición de victoria. Aprender a improvisar. Del mismo modo, los adversarios que te vean como una amenaza intentarán detenerte. ¿Cuál es tu plan B?

Hábitos aptos para principiantes

Nadie es un experto en nada desde el principio, así que aquí tienes algunos hábitos que te ayudarán a aprender mejor los juegos de estrategia:

Juega tu primer partido con la intención de aprender, no de ganar. Ganar tu primer partido es una ventaja adicional, claro, pero aprovecha esa primera experiencia para familiarizarte con las complejidades del juego.

Ganar tu primer partido es una ventaja adicional, claro, pero aprovecha esa primera experiencia para familiarizarte con las complejidades del juego. Empieza con estrategias más sencillas. Cuantas más variables tenga un plan, más difícil será mantenerlo a flote. Limítate a cosas más sencillas hasta que comprendas mejor el desarrollo del juego.

No pierdas de vista a tus rivales. Un buen jugador aprende de sus errores; uno excelente, de los errores de los demás. ¿Qué están haciendo tus rivales? ¿Por qué lo hacen?

Un buen jugador aprende de sus errores; uno excelente, de los errores de los demás. ¿Qué están haciendo tus rivales? ¿Por qué lo hacen? Revisa tus decisiones y los resultados obtenidos. Hay cosas que se entienden mejor una vez que se han hecho. Repasa los momentos clave del partido e intenta analizar por qué las cosas sucedieron así.

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