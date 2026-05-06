Die 15 besten Spiele für den Spieleabend 2025: Ein Abend voller Spaß und Spiel

Die besten Spiele für einen Spieleabend bewahren dich vor peinlichen Schweigepausen und Streitigkeiten über die Spielregeln. Ich habe schon Spielrunden veranstaltet, bei denen jemand die Anleitung falsch gelesen hat und die Gruppe 30 Minuten lang gestritten hat, bevor es überhaupt losging.

Nach jahrelangem Ausprobieren habe ich Spiele gefunden, die leicht zu erlernen und dennoch spannend sind. Ich habe beobachtet, wie Freunde und Familienmitglieder sie ohne große Schwierigkeiten gemeistert haben, und selbst die am wenigsten wettbewerbsorientierten Spieler bleiben mit Begeisterung dabei.

Ich habe hier die besten zusammengestellt, um dir die Arbeit zu ersparen. Einige davon könnten bei euren Zusammenkünften zu einer neuen Tradition werden.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele für den Spieleabend

Die hier aufgeführten Spiele kann ich wärmstens empfehlen, wenn ihr einen Abend voller Spaß und Chaos erleben wollt. Falls euch die große Auswahl überfordert, greift einfach zu einem dieser Spiele – sie werden euch nicht enttäuschen.

Geheimer Hitler – Das beste Spiel für Spieleabende, bei denen die Spieler in Liberale und Faschisten aufgeteilt werden – ein spannendes Gesellschaftsspiel, bei dem es darum geht, Hitler daran zu hindern, an die Macht zu kommen. Catan – Dieses klassische Brettspiel ist besonders für kleine Gruppen zu empfehlen und bietet eine hervorragende Mischung aus strategischem Spielspaß und geselligem Beisammensein. Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die digitale Version zu spielen, was für zusätzliche Flexibilität sorgt. Spitznamen – Ein teambasiertes Ratespiel, das sich hervorragend für Gruppen unterschiedlicher Größe eignet, wobei die sich von Runde zu Runde ändernden Regeln den Schwierigkeitsgrad erhöhen und für noch mehr lustige Momente sorgen.

Falls diese Top-Empfehlungen nicht ganz zu eurer Gruppe passen, schaut euch doch die anderen Spiele in der vollständigen Liste unten an.

Die 15 besten Spiele für den Spieleabend: Mach dich bereit für totales Chaos

Normale Partys sind langweilig. Bereite deinen Freunden und deiner Familie mit diesen tollen Spielen für den Spieleabend einen unvergesslichen Abend, an dem alle bis zum Schluss diskutieren und lachen werden.

1. Geheimer Hitler [Das beste Spiel für den Spieleabend]

Unsere Bewertung 10

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Spielart Gesellschaftsspiel mit Rätseln Spieler 5–10 Spieler Altersfreigabe 17+ Spielzeit 45 Minuten Designer Max Temkin, Mike Boxleiter, Tommy Maranges Digital Keine offizielle Veröffentlichung

Geheimer Hitlerist einein rasantes Brettspiel voller geheimer Rollen und politischer Intrigen, angesiedelt im Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die Spieler schlüpfen heimlich in die Rolle von Liberalen oder Faschisten, wobei ein Spieler die Rolle Hitlers übernimmt. Das Ziel ist es, Gesetze erlassen und Loyalitäten aufdecken, bevor es zu spät ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geheimer Hitler ist ein spannendes, psychologisches Gesellschaftsspiel, bei dem Strategie und Täuschung aufeinanderprallen und für endlosen Spielspaß sorgen.

In jeder Runde wählen die Spieler einen Präsidenten und einen Kanzler, bringen Gesetzesvorlagen ein und diskutieren darüber, wer möglicherweise lügt, was zu spannungsgeladenen und unvorhersehbaren Diskussionen führt.

Mein Fazit: Einfach zu erlernen, aber strategisch anspruchsvoll, Geheimer Hitler ist das beste Spiel für Spieleabende mit Freunden, die gerne diskutieren, bluffen und clevere Strategien entwickeln.

Was sagen die Spieler dazu?

Fröhlicher Blickwinkel

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Das war das unterhaltsamste Brettspiel, das ich je gespielt habe.

2. Catan [Handeln, Bauen und Verraten]

Unsere Bewertung 9.8

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Spielart Strategiespiel Spieler 3–4 Spieler Altersfreigabe 10+ Spielzeit 60–90 Minuten Designer Klaus Teuber Digital Online, Android, iOS, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Catan ist ein Brettspiel, bei dem die Spieler eine neue Insel besiedeln und Ressourcen sammeln, um Straßen, Dörfer und Städte zu bauen, für die sie Punkte erhalten. Würfelwürfe, Ressourcenmanagement und Verhandlungen zwischen den Spielern prägen jede Spielrunde.

Die Spieler würfeln mit zwei sechsseitigen Würfeln, um zu ermitteln, welche Felder Ressourcen liefern, tauschen dann Spielsteine und erweitern ihre Siedlungen, während sie um die längste Straße oder die größte Armee wetteifern. Das sechseckige Spielbrett und die bunten Spielsteine sorgen dafür, dass einfach, den Fortschritt zu verfolgen und die nächsten Schritte zu planen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als eines der besten Spiele für Spieleabende, Catan zeichnet sich dadurch aus, dass es einen guten Ausgleich zwischen Wettbewerb und sozialer Interaktion schafft.

Das Spiel ist auch in digitalen Versionen für verschiedene Plattformen erhältlich, die einen schnelleren Spielaufbau und eine zügigere Punktewertung ermöglichen, dabei aber alle Handels- und Erweiterungsmechaniken des Brettspiels beibehalten.

Mein Fazit: Mit seinem Schwerpunkt auf Handel, Expansion und Verhandlungen, Catan sorgt für unterhaltsame Spieleabende im Kreis von Freunden und Familie, die Spaß an strategischen Spielen haben.

Was sagen die Spieler dazu?

ShaperLord777

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Es ist ein großartiger Einstieg in die Welt der modernen Brettspiele.

Was sagen die Spieler dazu?

ShrekInAPotato

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Ich finde, dieses Spiel ist ideal, um das Catan-Fieber zu stillen, wenn man gerade keine Mitspieler hat

3. Spitznamen [Lustiges Ratespiel in drei Runden]

Unsere Bewertung 9.5

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Spielart Ratespiel Spieler 4–16 Spieler Altersfreigabe 17+ Spielzeit 30–60 Minuten Designer Alex Hague, Justin Vickers Digital Keine offizielle Veröffentlichung

Spitznamenist einKooperatives Spiel mit einfachen Regeln Bei diesem Spiel müssen die Spieler die Namen berühmter Persönlichkeiten, Figuren und Begriffe aus der Popkultur erraten. Die Teams geben Hinweise, spielen die Begriffe vor oder verwenden einzelne Wörter, um ihren Teamkollegen dabei zu helfen, so viele Namen wie möglich zu erraten.

Das Turnier wurde in drei Runden ausgetragen, Das Spiel wird zunehmend schwieriger.. In der ersten Runde sind ausführliche Beschreibungen erlaubt, in der zweiten sind nur Ein-Wort-Hinweise erlaubt, und in der dritten Runde muss man sich auf Gesten verlassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spitznamen zeichnet sich durch seine immer größer werdende Herausforderung aus, die für Gelächter und Chaos sorgt.

Bunte Karten und ein verspieltes Design machen das Spiel zu einem idealen Zeitvertreib für Freunde, Familien und gesellige Runden, während schnelles Denken und Humor jede Runde unterhaltsam gestalten.

Mein Fazit: Spitznamen ist eines der besten Spiele für Spieleabende, das Witz, Schnelligkeit und Insider-Witze vereint und so für ununterbrochenen Spaß sorgt.

Was sagen die Spieler dazu?

Blueslander

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Es ist einfach so leicht, sich darauf einzulassen, man kann es sogar betrunken spielen, es ist total albern – jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, war es einfach der Hammer und alle hatten Spaß

4. Explodierende Kätzchen [Schnell, witzig und überraschend]

Unsere Bewertung 9.1

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Spielart Spezielles Kartenspiel Spieler 2–10 Spieler Altersfreigabe 7+ Spielzeit 15 Minuten Designer Matthew Inman, Elan Lee, Shane Small Digital Online, Android, iOS

Explodierende Kätzchen ist ein unvorhersehbares Kartenspiel, das verbindet Glück und Strategie zu kurzen, spannenden Spielrunden. Die Spieler ziehen Karten vom Stapel und müssen dabei die „Exploding Kitten“-Karte meiden, die sie aus dem Spiel wirft.

Mit Aktionskarten kannst du Spielzüge überspringen, den Stapel mischen oder Gegner dazu zwingen, zusätzliche Karten zu ziehen, was für chaotische und überraschende Momente sorgt. Die Illustrationen im Cartoon-Stil und der absurde Humor machen das Spiel visuell unterhaltsam und für jeden leicht zu erlernen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Explodierende Kätzchen hält alle mit seiner Mischung aus niedlichen Kätzchen und unerwarteten Wendungen in jeder Runde in Atem.

Die offizielle digitale Version ist über Browser und mobile Geräte spielbar und bietet zusätzliche Inhalte, Einzelspieler-Modi gegen die KI sowie eine optimierte Einrichtung.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem tollen Partyspiel mit chaotischem, rasantem Spielverlauf bist, das die Spieler fesselt, dann schau dir doch mal Explodierende Kätzchen.

Was sagen die Spieler dazu?

RCrow2009

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Auf jeden Fall ein unterhaltsames, schnelles und albernes Spiel. Eine gute Mischung aus Glück und Strategie. Leicht zu erlernen.

Unsere Bewertung 8.9

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Spielart Rundenbasiertes Strategiespiel Spieler 2–5 Spieler Altersfreigabe 8+ Spielzeit 30–60 Minuten Designer Alan R. Moon Digital Online, Android, iOS, PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Zug um Zug ist ein unterhaltsames Brettspiel, bei dem die Spieler darum wetteifern, Zugstrecken auf bunten Landkarten zu sichern und Städte miteinander zu verbinden, um geheime Zielkarten zu erfüllen. Dank seines unkomplizierten Spielprinzips ist es für jeden leicht zugänglich, auch für jüngere Kinder.

Im Mittelpunkt des Spiels steht das Sammeln farbiger Zugkarten, um Strecken zu sichern, Gegner zu blockieren und langfristige Verbindungen zu planen. Dies sorgt für einen freundschaftlichen Wettstreit und taktische Entscheidungen, die für Gesprächsstoff und gute Laune sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zug um Zug ist ein wunderschönes Strategiespiel, das jedes Treffen mit Freunden oder der Familie in ein spielerisches Wettrennen um die Schienen verwandelt.

Die offizielle digitale Version eignet sich perfekt für Spieleabende aus der Ferne. Sie entspricht dem Brettspiel und bietet interaktive Karten, schnelle Vorbereitung und Aufräumphase, automatische Punkteberechnung sowie Online-Spiele gegen die KI oder andere Spieler.

Mein Fazit: Zug um Zug ist eine hervorragende Wahl für ungezwungene Treffen mit Freunden und Spieleabende mit der Familie, da es eine gelungene Mischung aus strategischem Spielspaß und leicht zu erlernenden Regeln bietet – sowohl für jüngere Spieler als auch für Erwachsene.

Was sagen die Spieler dazu?

FirehawkShadowchild

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„Zug um Zug“ ist ein wunderbares Spiel für jede Sammlung – einfach, leicht zugänglich, aber dennoch hinterhältig genug, um Freundschaften zu zerstören

Was sagen die Spieler dazu?

Guy615

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Die Spiele, die ich zu Ende spielen konnte, waren klassische TTR-Erlebnisse.

6. UNO [Klassisches Chaos in allen Farben]

Unsere Bewertung 8.7

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Spielart Kartenspiel mit Ablegen Spieler 2–10 Spieler Altersfreigabe 7+ Spielzeit Je nach Fall Designer Merle Robbins Digital Android, iOS, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Gegründet im Jahr 1971, UNOist einEin Kartenspiel zum Farbabgleich, das nie aus der Mode kommt. Es ist bekannt für seine schnelle, leicht zugängliche Spielmechanik, die einen lockeren Wettkampf fördert, was es zu einem unterhaltsamen Familienspiel macht.

Die Spieler versuchen, als Erste alle ihre Karten abzulegen, indem sie die Farbe oder Zahl der obersten Karte auf dem Stapel nachlegen und „Uno“ sagen, wenn nur noch eine Karte übrig ist. Das Kartenspiel enthält vier Farben sowie Aktionskarten wie „Überspringen“, „Richtungswechsel“, „Zwei ziehen“ und „Joker: Vier ziehen“, die den Spielverlauf beeinflussen.

Warum wir uns dafür entschieden haben UNO ist nach wie vor ein beliebtes Partyspiel, das sich durch seine Kombination aus einfacher Zugänglichkeit und generationsübergreifender Beliebtheit auszeichnet.

Eine digitale Version ist für Mobiltelefone und moderne Spielkonsolen verfügbar. Sie bietet einen Online-Mehrspielermodus und Funktionen, die für das virtuelle Spiel angepasst wurden, wobei die Regeln des physischen Spiels beibehalten werden.

Mein Fazit: UNO ist ein großartiges Spiel, bei dem einfache Regeln und rasante Interaktion zwischen den Spielern im Vordergrund stehen.

Was sagen die Spieler dazu?

Es tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen.

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Uno ist echt knallhart, Mann. Ich finde es total spaßig, aber es kann auch richtig hart zur Sache gehen.

Was sagen die Spieler dazu?

Top 301

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Es ist ein schnelles und unterhaltsames Spiel, das man spätabends mit Freunden spielen kann, nachdem man die ganze Nacht lang Ranglistenspiele absolviert hat.

7. Karten gegen die Menschheit [Das Partyspiel für schreckliche Menschen]

Unsere Bewertung 8.5

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Spielart Kartenspiel für mehrere Spieler Spieler 4–20+ Altersfreigabe 17+ Spielzeit 30–90 Minuten Designer Josh Dillon, Daniel Dranove, Eli Halpern, Ben Hantoot, David Munk, David Pinsof, Max Temkin, Eliot Weinstein Digital Keine offizielle Veröffentlichung

Karten gegen die Menschheit ist bei Erwachsenen sehr beliebt und bekannt für sein Lückentext-Format und seinen politisch unkorrekten Humor.

Mit schwarzen Frage- und weißen Antwortkarten, Die Spieler vervollständigen Sätze, um die lustigsten oder absurdesten Kombinationen zu bilden die für jede Menge Lacher sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Karten gegen die Menschheit ist ein Spiel für Erwachsene, das sich dadurch auszeichnet, dass es den Spielern die Freiheit lässt, unerwartete und humorvolle Kartenkombinationen zu bilden.

In jeder Runde wählt ein Spieler (der sogenannte „Kartenzar“) die beste Antwort aus und kann Punkte vergeben. Das Spielprinzip legt den Schwerpunkt eher auf Humor und soziale Interaktion als auf strategisches Spiel, wobei die Spieler die Möglichkeit haben, die Gewinnbedingungen frei anzupassen.

Mein Fazit: Karten gegen die Menschheit ist ein äußerst unterhaltsames Spiel für Spieleabende, das sich durch schwarzen Humor und Satire auszeichnet und sich besonders für Erwachsene eignet, die Spiele eher zum reinen Vergnügen als zum Wettkampf spielen möchten.

Was sagen die Spieler dazu?

Philippinische Krankenkasse

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Es ist toll, das Spiel zur Hand zu haben, wenn man Gäste zu Besuch hat, die keine Gamer sind, denn es ist ein großartiges Gesellschaftsspiel

8. Carcassonne [Errichte dein mittelalterliches Königreich]

Unsere Bewertung 8.3

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Spielart Kartenlegespiel nach deutscher Art Spieler 2–5 Spieler Altersfreigabe 7+ Spielzeit 35 Minuten Designer Klaus-Jürgen Wrede Digital Online, Android, iOS, PC, Nintendo Switch

Carcassonne ist ein Brettspiel mit Kacheln, das Strategie und Entspannung miteinander verbindet. Das Ziel besteht darin, Kacheln zu ziehen und zu platzieren, um nach und nach eine mittelalterliche Landschaft aufzubauen, indem Städte, Straßen und Felder miteinander verbunden werden, während gleichzeitig Anhänger eingesetzt werden, um bestimmte Elemente zu beanspruchen.

Mit seinem rundenbasierten System, Das Spiel fördert taktisches Denken da jeder Spieler selbst entscheidet, wann er seinen Besitz erweitert oder Konkurrenten blockiert. Die bunten Spielsteine, das modulare Spielbrett und die einfachen Regeln machen es für Erwachsene und Kinder gleichermaßen zugänglich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Carcassonne ist eines der besten Spiele für einen Spieleabend, mit einem flexiblen und dennoch taktischen Spielablauf, der für jede Gruppe geeignet ist.

Die digitale Version ist auf dem PC sowie auf Handheld- und Mobilgeräten spielbar und behält die ursprünglichen Spielmechaniken bei, bietet aber gleichzeitig nützliche Funktionen wie automatische Punktevergabe und Regelverwaltung.

Mein Fazit: Carcassonne ist ein unterhaltsames Spiel, das jeden Spieleabend zu einem strategischen Rätsel-Erlebnis macht.

Was sagen die Spieler dazu?

D6Desperados

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Es ist ein tolles, modernes Brettspiel. Es ist ziemlich leicht zu erlernen, bietet aber dennoch Raum für Strategie und Tiefe.

Was sagen die Spieler dazu?

Entermesser

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Ich spiele manchmal mit ein paar Freunden „Carcassonne“ und hatte bisher noch keine Probleme. Die Steuerung ist für ein Brettspiel auf der Switch völlig in Ordnung.

9. Monopoly [Der Kampf um das moderne Geld]

Unsere Bewertung 8.1

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Spielart Spiel zum Thema Wirtschaft Spieler 2–8 Spieler Altersfreigabe 8+ Spielzeit 60+ Minuten Designer Elizabeth J. Magie Phillips, Charles Darrow Digital Android, iOS, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Übernimm die Kontrolle über das Spielfeld mit Monopoly, das klassische Spiel, bei dem du durch Kaufen, Tauschen und Bauen den Weg zum Sieg ebnest. Bewege dich durch bekannte Straßen und zu legendären Immobilien, während du dein Geld verwaltest und andere Spieler überlistest.

Das Spiel istideal sowohl für gemütliche als auch für wettkampforientierte Spieleabende mit deinen Freunden und deiner Familie. Wirf die Würfel, schnapp dir wichtige Grundstücke und baue Häuser oder Hotels, um deine Einnahmen zu steigern. Jeder Spielzug verbindet Glück und Strategie, was für Spannung und einen spannenden Wettkampf sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seiner dynamischen Mischung aus Immobilienverwaltung, Verhandlungen und würfelbasierten Spielzügen, Monopoly macht jedes Spiel einzigartig.

Offizielle digitale Adaptionen von Monopoly– genausoMonopoly Plus on PlayStation and Xbox Konsolen – bewahren das klassische Gameplay und bieten gleichzeitig beeindruckende Grafik und Online-Multiplayer-Funktionen.

Mein Fazit: Monopoly ist ein hervorragendes Brettspiel, bei dem die Spieler Ressourcen verwalten und strategische Entscheidungen treffen müssen.

Was sagen die Spieler dazu?

Llewotheno

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Ich habe die „Family Fun Pack“-Version gespielt. Bei Plus gab es keine Probleme.

Was sagen die Spieler dazu?

lippenhoffer

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Das Gameplay und das Spiel selbst sind in Ordnung. Kaufen, Verkaufen und Tauschen ist recht einfach und intuitiv.

Unsere Bewertung 8

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Spielart Ratespiel Spieler 4–8 Spieler Altersfreigabe 12+ Spielzeit 30 Minuten Designer N/A Digital Keine offizielle Veröffentlichung

Telestrationen ist ein lebhaftes Partyspiel, bei dem die Spieler Ideen zeichnen und erraten – eine unterhaltsame Mischung aus verschiedenen Spielen Pictionary and Telefon. Die Spieler wechseln sich ab: Malen sie ein Wort oder raten sie, was die vorherige Zeichnung darstellt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Telestrationen garantiert einen Abend voller Lacher mit absolut verrückten und urkomischen Missverständnissen in jeder Runde, die alle zusammenbringen

Das Spiel eignet sich ideal für große Gruppen und ist ziemlich leicht zu erlernen, da nur wenige Regeln erklärt werden müssen. Esermöglicht es den Spielern, kreativ zu sein während sich Zeichnungen in unerwartete Vermutungen verwandeln, die Gelächter und Gespräche auslösen.

Mein Fazit: Telestrationen ist eines der besten Spiele für Spieleabende, das sich ganz einfach vorbereiten lässt und sich sowohl bei großen Partys als auch bei kleinen Zusammenkünften hervorragend als Eisbrecher eignet.

Was sagen die Spieler dazu?

BriMarsh

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Das ist ein fantastisches Spiel! Ich mag eigentlich keine Partyspiele, vor allem keine, bei denen es laut zugeht, aber dieses hier ist ein echter Hit.

11. Das Chamäleon [Sich anpassen oder auffliegen]

Unsere Bewertung 7.9

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Spielart Gesellschaftsspiel mit Rätseln Spieler 3–8 Spieler Altersfreigabe 14+ Spielzeit 15 Minuten Designer Rikki Tahta Digital Online

Das Chamäleon ist ein fesselndes Gesellschaftsspiel, bei dem die Spieler die eine Person ausfindig machen müssen, die das geheime Thema nicht kennt. Alle anderen erhalten dasselbe Wort, und die Spieler geben clevere Hinweise, um zu beweisen, dass sie Bescheid wissen.

Rasant und witzig, Das Spiel fördert das Bluffen und schnelles Denken, was es ideal für kleine Gruppen macht, die interaktive Spieleabende genießen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Chamäleon zeichnet sich durch seine überraschende Wendung bei den geheimen Rollen aus, die alle bis zum Schluss im Ungewissen lässt.

Die physische Version des Spiels enthält einfache Spielkomponenten, die sich gut für Reisen mitnehmen lassen, während die Online-Browser-Version bietet praktischerweise Timer und eine Punkteverfolgung.

Mein Fazit: Das Chamäleon gehört zu den besten Spielen für einen Spieleabend, wenn man etwas sucht, das sich gut für kurze Runden eignet, um die Stimmung hoch zu halten.

Was sagen die Spieler dazu?

ShiningSoup

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Die Brettspielversion davon gefällt mir wirklich gut – es ist eines meiner liebsten Gelegenheitsspiele, das ich gerne hervorhole.

12. Dune: Das Imperium [Strategie trifft auf Intrigen]

Unsere Bewertung 7.7

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Spielart Ein Deckbau-Spiel mit Arbeiterplatzierung Spieler 1–4 Spieler (Imperium), 1–6 Spieler (Imperium: Uprising) Altersfreigabe 14+ Spielzeit 60–120 Minuten Designer Paul Dennen Digital Android, iOS, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

In Dune: Das Imperium, kombinieren die Spieler Deckbau und Arbeiterplatzierung in einem ein strategisches Brettspiel. Du kämpfst um Ressourcen, Einfluss und Macht, während du dich durch politische Intrigen und Bündnisse manövrierst.

Kluge Planung und Risikobereitschaft werden hier belohnt. In jeder Runde setzen die Spieler Agenten an verschiedenen Orten ein, spielen Karten aus ihrem Deck aus und treffen taktische Entscheidungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dune: Das Imperium beeindruckt durch seine meisterhafte Verschmelzung von Deckbau- und Arbeiterplatzierungsmechaniken, die jede Runde spannend macht.

Mit Online-Multiplayer, zusätzlichen Inhalten und automatischer Spielverfolgung sticht die digitale Version des Spiels zudem als eines der Die besten Videospiele, die auf Brettspielen basieren.

Mein Fazit: Dune: Das Imperium ist ein fantastisches Spiel für Strategie-Fans und kleine Gruppen, die auf der Suche nach einem tiefgründigen, fesselnden Spielerlebnis für den Spieleabend sind.

Was sagen die Spieler dazu?

Oh mein Gott

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Das ist einfach phänomenal. „Base Dune Imperium“ war schon vorher mein Lieblingsspiel, und ich finde, „Uprising“ übertrifft es definitiv, vor allem wegen der Spione.

Was sagen die Spieler dazu?

Bedeutung

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Wahrscheinlich die beste digitale Adaption, die ich je gespielt habe.

Unsere Bewertung 7.5

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Spielart Gesellschaftsspiel mit Kartenspielprinzip Spieler 2–6 Spieler Altersfreigabe 13+ Spielzeit 15 Minuten Designer Rikki Tahta Digital Online

Schlag macht das Täuschen zu einer Kunstform, bei der die Spieler bluffen, sich gegenseitig herausfordern und überlisten, während verborgene Rollen einen ständigen Kampf um die Vorherrschaft auslösen.

Jede Runde fühlt sich wie eine Pattsituation an – Eine kühne Lüge oder eine clevere Herausforderung kann alles verändern. Es ist schnell und gnadenlos, was es zu einer guten Wahl für Leute macht, die bei längeren, komplizierteren Spielen schnell die Konzentration verlieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Schlag ist ein Gesellschaftsspiel vom Feinsten, bei dem jeder Zug deine Nerven und dein Timing auf die Probe stellt.

Die Tischversion verfügt über elegante, handliche Karten, die für ein zügiges Spiel sorgen, während die Online-Version raffinierte Animationen und eine sofortige Spielersuche für schnelle Revanchen bietet.

Mein Fazit: Schlag ist eines der besten Gesellschaftsspiele, bei denen es darum geht, die Absichten anderer zu erraten – perfekt für Freunde, die gerne Gesichtsausdrücke deuten und ihr Glück auf die Probe stellen.

Was sagen die Spieler dazu?

Mit dem Namen „Never-Ending Lab“

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Es macht unglaublich viel Spaß, das Spiel zu spielen, und ich garantiere dir, dass du und deine Freunde im Handumdrehen schon Pläne schmieden und Intrigen spinnen werdet!

14. Scattergories [Schnell denken, schneller gewinnen]

Unsere Bewertung 7.3

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Spielart Kreatives, kategorienbasiertes Spiel Spieler 2–6 Spieler Altersfreigabe 13+ Spielzeit Je nach Fall Designer N/A Digital Keine offizielle Veröffentlichung

Scattergories ist ein kreatives Wortspiel, das belohnt schnelles Denken und Originalität. Die Spieler versuchen, Kategorien mit einzigartigen Wörtern zu füllen, die alle mit demselben Buchstaben beginnen, bevor die Zeit abläuft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Scattergories ist eines der besten Spiele für den Spieleabend, das schnelle Wortspiele in einen spannenden Wettkampf verwandelt, der bei jedem Spiel aufs Neue spannend bleibt.

Das Spiel ist eine Mischung aus Schnelligkeit und Schlagfertigkeit, da alle schnell nachdenken und darauf achten müssen, Antworten nicht zu wiederholen. Es ist leicht zu erlernen und ideal für eine kleine Gruppe die Spaß an kniffligen Denksportaufgaben haben.

Mein Fazit: Scattergories ist ein tolles Spiel für geselliges Beisammensein, das bei Spieleabenden für gute Stimmung und jede Menge Lachen sorgt.

Was sagen die Spieler dazu?

FartGoblin420

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Die Regeln von Scattergories gelten, und niemand kann mir das ausreden.

15. Klugscheißer [Sei der Schnellste im Denken]

Unsere Bewertung 7

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Spielart Quizspiel Spieler 2–6 Spieler Altersfreigabe 12+ Spielzeit 30 Minuten Designer Rob Elliot Digital Keine offizielle Veröffentlichung

Klugscheißer ist ein Quizspiel, bei dem die Spieler ihre Antworten außerhalb der Reihenfolge rufen, um den Gegnern zuvorzukommen. Es prüft das schnelle Abrufen von Informationen und das Wissen in verschiedenen Bereichen die von Geschichte bis zur Popkultur reichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seiner Mechanik zum Antworten außerhalb der Reihenfolge, Klugscheißer macht jeden Augenblick zu einer Gewinnchance.

Das Spieldesign belohnt mutige Vermutungen und das Aufpassen auf die Hinweise, die zur aktiven Teilnahme anregen. Es eignet sich besonders für kleine Zusammenkünfte mit Freunden oder der Familie, die Spaß an spannenden Spielen voller Lachen und Energie haben.

Mein Fazit: Klugscheißer ist eines der besten Spiele für einen Spieleabend, das in jeder Runde für nonstop Spannung sorgt.

Was sagen die Spieler dazu?

CardBoardClover

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Schau dir doch mal „Smart Ass“ an. Das ist so eine Art Quiz für jedermann, bei dem nach und nach immer mehr Hinweise gegeben werden, bis es jemand herausfindet.

So planst du einen Spieleabend

Ein gelungener Spieleabend entsteht nicht von selbst. Mit ein wenig Planung wird aus einem lockeren Treffen ein Abend voller Lacher und Grund zum Prahlen. Wenn du Hilfe bei der Planung eines Spieleabends brauchst – egal ob vor Ort oder online –, nutze diese kurze Checkliste.

Wählen Sie die richtige Gruppengröße – Vier bis sechs Spieler sind in der Regel ideal. Bei weniger Spielern wirkt es eher wie eine Lerngruppe. Bei mehr Spielern verbringt man möglicherweise die halbe Nacht damit, die Regeln zu erklären.

– Vier bis sechs Spieler sind in der Regel ideal. Bei weniger Spielern wirkt es eher wie eine Lerngruppe. Bei mehr Spielern verbringt man möglicherweise die halbe Nacht damit, die Regeln zu erklären. Wähle die Stimmung – Entscheide dich, ob du eine lockere Atmosphäre oder einen Wettkampfcharakter bevorzugst. Gib frühzeitig den Ton an, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt.

– Entscheide dich, ob du eine lockere Atmosphäre oder einen Wettkampfcharakter bevorzugst. Gib frühzeitig den Ton an, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt. Wähle deine Spiele aus – Kombinieren Sie bekannte Spiele mit ein oder zwei neuen Spielen. Bieten Sie Möglichkeiten an, die die soziale Interaktion fördern (wie Telestrationen), neben albernen Spielen (wie Explodierende Kätzchen), um die Stimmung locker zu halten.

– Kombinieren Sie bekannte Spiele mit ein oder zwei neuen Spielen. Bieten Sie Möglichkeiten an, die die soziale Interaktion fördern (wie Telestrationen), neben albernen Spielen (wie Explodierende Kätzchen), um die Stimmung locker zu halten. Richte deinen Raum ein – Räum den Tisch ab, hol zusätzliche Stühle und stell Snacks griffbereit. Spielst du online? Überprüfe vor Beginn der ersten Runde deine Audio- und Internetverbindung.

– Räum den Tisch ab, hol zusätzliche Stühle und stell Snacks griffbereit. Spielst du online? Überprüfe vor Beginn der ersten Runde deine Audio- und Internetverbindung. Legen Sie frühzeitig Regeln und Rollen fest – Erläutere die Grundlagen und eventuelle Regeländerungen. Um den Überblick zu behalten, wähle jemanden aus, der die Punkte notiert, die Spielrunden koordiniert oder die Snackschale auffüllt.

– Erläutere die Grundlagen und eventuelle Regeländerungen. Um den Überblick zu behalten, wähle jemanden aus, der die Punkte notiert, die Spielrunden koordiniert oder die Snackschale auffüllt. Sorgen Sie für ein ausgeglichenes Energiegleichgewicht – Wechsle zwischen kurzen Runden und längeren Spielen ab. Lege kurze Pausen für eine Stärkung oder einfach nur für Smalltalk ein, damit niemand überfordert ist.

– Wechsle zwischen kurzen Runden und längeren Spielen ab. Lege kurze Pausen für eine Stärkung oder einfach nur für Smalltalk ein, damit niemand überfordert ist. Lustige Herausforderungen/Belohnungen hinzufügen – Biete lustige Preise oder spielerische Herausforderungen an, um für Abwechslung zu sorgen, aber halte den Einsatz gering, damit das Spiel in freundschaftlicher Atmosphäre bleibt.

– Biete lustige Preise oder spielerische Herausforderungen an, um für Abwechslung zu sorgen, aber halte den Einsatz gering, damit das Spiel in freundschaftlicher Atmosphäre bleibt. Zum Abschluss die Höhepunkte – Beende den Abend, indem du die lustigsten Pannen oder überraschendsten Momente des Abends erzählst. Eine kurze Zusammenfassung rundet den Abend perfekt ab.

Die richtige Balance zwischen Wettbewerb, Spaß und Geselligkeit zu finden, ist der Schlüssel zu einem gelungenen Spieleabend mit Freunden oder der Familie. Stell also sicher, dass du gut vorbereitet bist.

Häufig gestellte Fragen