Die 15 besten Story-Spiele für die Switch 2025 – Titel, die man unbedingt spielen sollte

Wenn du auf fesselndes Storytelling und Gaming auf der Couch stehst, brauchst du die besten Story-Spiele auf Umschalten um Abenteuer zu erleben, die dich in ihren Bann ziehen und nie wieder loslassen.

Jeder Titel auf dieser Liste verwandelt dein Nintendo Switch zu einer Erzählmaschine, die fesselnde Texte mit einem Gameplay verbindet, das tatsächlich eine Bedeutung hat.

Sie alle werden euch daran erinnern, warum Geschichten in Spielen so wichtig sind. Schnappt euch eure Joy-Cons, macht es euch bequem und lasst uns gemeinsam die Welten erkunden, die beweisen, dass storybasierte Spiele immer noch wissen, wie man Spieler in ihren Bann zieht.

Unsere Top-Empfehlungen für Story-Spiele auf Nintendo Switch

Die besten Story-Spiele auf Umschalten beweisen, dass großartiges Schreiben jedes Erlebnis bereichern kann, ganz gleich, um welches Genre es sich handelt.

Diese drei heben sich von den anderen ab, weil sie Erzählung, Emotionen und Spielspaß zu einem wahrhaft unvergesslichen Erlebnis verbinden:

Fire Emblem: Drei Häuser (2019) – Ein Highlight unter den taktischen Rollenspielen, in dem Strategie auf Storytelling trifft. Jede Entscheidung beeinflusst deine Beziehungen und das Schicksal eines ganzen Königreichs. Was von Edith Finch übrig bleibt (2017) – Eine kurze, nachdenkliche Reise durch die Erinnerungen einer Familie. Jedes Kapitel hat seinen ganz eigenen Charakter und schafft so eine kraftvolle Mischung aus Neugier und Emotionen. The Legend of Zelda: Atem der Wildnis (2017) – Ein moderner Klassiker, in dem Stille, Erkundung und Entdeckung ebenso viel zur Geschichte beitragen wie es Dialoge je könnten.

Diese Titel setzen Maßstäbe für das narrative Design auf der Nintendo Switch. Jedes einzelne entführt dich auf seine ganz eigene Weise in seine Welt, und ganz unten wartet noch viel mehr erzählerische Magie auf dich.

Die 15 besten Story-Spiele für die Switch – Genre-Klassiker, die man nicht verpassen sollte

Machen Sie sich bereit, Titel zu entdecken, die das Genre der Story-Spiele prägen, auf der Nintendo Switch. Jede Welt wirkt lebendig, ist voller einzigartiger Besonderheiten, atemberaubender Grafiken und Charaktere, die jede Spielsitzung zu einem Vergnügen machen

Diese Spiele gehören zu den besten Nintendo-Switch-Titeln, die man derzeit spielen kann, wenn man Geschichten liebt, die wirklich etwas zu sagen haben.

1. Fire Emblem: Drei Häuser [Das beste taktische Drama mit spielergesteuerten Handlungssträngen]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Taktisches Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Intelligent Systems, Koei Tecmo (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Spieler ab 16 Jahren, die anspruchsvolle Herausforderungen und düstere Fantasy-Welten lieben Was mir gefallen hat Atemberaubende Grafik, fast augenblickliches Laden und eine bedrückende, aber lohnende Welt

Fire Emblem: Drei Häuser überträgt dir die Verantwortung für die Kadetten an der Offiziersakademie, Deine Zeit zwischen taktischen Kämpfen und dem Aufbau von Beziehungen aufteilen, die den gesamten Verlauf der Geschichte prägen. Es ist eines dieser Nintendo Switch Spiele, bei denen jede Entscheidung schwer wiegt: wen man ausbildet, wem man vertraut und wer den nächsten Krieg vielleicht nicht überleben wird.

Die Mischung aus strategischem Gameplay und alltäglichen Momenten sorgt dafür, dass es nie langweilig wird, während die handgezeichneten Grafiken und ausdrucksstarken Charaktere selbst ruhige Szenen zu etwas Besonderem machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Few Fire Emblem Diese Titel schaffen eine perfekte Balance zwischen Spielspaß und Erzählung. Dank der verzweigten Drei-Häuser-Struktur hast du echte Kontrolle darüber, wie sich die Geschichte entwickelt, und kannst über das Schicksal von Freunden und Rivalen entscheiden – und das auf eine Weise, die sich auch Jahre später noch frisch anfühlt.

Im sozialen Treffpunkt zwischen den Missionen kannst du mit deinem Team chatten, gemeinsam essen und sogar Minispiele spielen, die den Zusammenhalt stärken. Es ist eines der wenigen Videospiele, das es schafft, sowohl die Ruhephasen als auch die Kämpfe gleichermaßen lohnenswert zu gestalten. Die Mischung aus Politik, persönlichen Interessen und atemberaubender Präsentation macht dieses Spiel zu einem großartigen Erlebnis für alle, die durchdachte, von Entscheidungen geprägte Abenteuer lieben.

Mein Fazit: Es ist schwer, ein anderes taktisches Rollenspiel zu finden, das so viel Spaß, emotionale Tiefe und Wiederspielwert bietet Nintendo Switch. Es ist nach wie vor der Goldstandard für spielergesteuertes Storytelling und wohl eines der besten Fire EmblemSpieleUmschalten.

Was sagen die Spieler dazu?

AnonymReddit

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Für mich persönlich ist das mittlerweile eines meiner Lieblingsspiele für die Switch geworden, und ich habe in fünf Durchläufen bereits über 400 Stunden damit verbracht – ein sechster steht noch bevor

PatientGamer

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Das Spiel ist geprägt von politischen Spannungen zwischen drei verschiedenen Fraktionen, und zufällig ist der Anführer jedes der drei Häuser der Thronfolger seiner jeweiligen Fraktion

2. Was von Edith Finch übrig bleibt [Bestes emotionales Erzähl-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Abenteuer aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Giant Sparrow (Entwickler), Annapurna Interactive (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an kurzen, emotionalen Geschichten interessiert sind, die man an einem Abend durchspielen kann Was mir gefallen hat Der kreative Erzählstil und die Art und Weise, wie jede Erinnerung lebendig und persönlich wirkt

Was von Edith Finch übrig bleibt is Eine Sammlung von Erinnerungen, erzählt aus der Sicht des letzten noch lebenden Mitglieds einer seltsamen Familie. In jedem Kapitel tauchst du in das Leben einer anderen Person ein, wobei alltägliche Begebenheiten zu spielbaren Geschichten werden, die von herzerwärmend bis eindringlich reichen.

Der Aufbau ist einfach (herumlaufen, interagieren, Details entdecken), doch die Darstellung ändert sich ständig, sodass man gebannt dabei bleibt, während man herausfindet, was in diesem einsamen Haus geschehen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kein anderer Nintendo Switch Kaum ein Spiel vermittelt Emotionen so wirkungsvoll. Die kurze Spielzeit hinterlässt einen bleibenden Eindruck, denn jede Szene hat ihren Zweck, und die einfallsreiche Inszenierung treibt die Handlung voran, ohne auch nur eine Sekunde Spielzeit zu verschwenden. Das beweist, dass man keine hundert Stunden braucht, um eine großartige Geschichte zu erzählen.

Die Musik und die Sprachausgabe fügen sich perfekt in den melancholischen Stil des Spiels ein, und der Übergang zu jeder neuen Szene wirkt jedes Mal frisch. Fans von Story-basierten Spielen auf jeder Plattform, selbst diejenigen, die daran gewöhnt sind, PlayStation oder PC spielen, werden es zu schätzen wissen, wie viel Emotion „Finch“ in nur wenigen Stunden Spielzeit vermittelt. Es ist ruhig, nachdenklich und eines der entspannendsten Spiele, die man auf dem NintendoOnline-Shop.

Mein Fazit: Eine kurze Reise durch Trauer und Erinnerung, die am Ende überraschend hoffnungsvoll wirkt. Wenn du auf deiner Switch ein kompaktes und dennoch eindringliches narratives Erlebnis suchst, bist du hier genau richtig.

Was sagen die Spieler dazu?

Du/v5l1jy

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Es ist definitiv ein trauriges Spiel, Walters Tod hat mich am meisten mitgenommen. Aber mir gefällt der Wechsel des Grafikstils, der sich danach richtet, welche Figur man gerade spielt, wirklich gut.

Du bist ein Genie.

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Es hat mir gefallen, es ist ein entspannendes Spiel und hat ein paar schöne Momente zu bieten.

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Open-World-Action-Adventure Plattformen Nintendo Switch, Wii U Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo EPD (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das Erkunden, die Freiheit und das Entdecken lieben Was mir gefallen hat Das Gefühl des Staunens und wie hinter jedem Hügel etwas Verborgenes auf einen wartet

Few Nintendo Switch Es gibt Spiele, die Freiheit so einfangen wie dieses. Du In einem stillen Universum aufwachen, ohne klare Richtung, nur mit Neugier und dem Drang, mit den Werkzeugen zu spielen, die die Welt einem bietet.

Erklimme Berge, gleite über Täler, koche Mahlzeiten und experimentiere mit den Gesetzen der Physik – auf eine Weise, die dich immer wieder überraschen wird.The Legend of Zelda: Atem der Wildnis ist ein Videospiel, das dir die Freiheit lässt, alles in deinem eigenen Tempo zu entdecken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unter allenUmschalten Unter den Spielen sticht dieses besonders hervor, da es das Design von Open-World-Spielen neu definiert hat. Die Elemente, die es so einzigartig machen (Freiheit, physikbasierte Rätsel und organische Erkundung), haben eine ganze Generation von Fans inspiriert und sogar andere Spiele verschiedener Genres beeinflusst.

Jeder Winkel von Hyrule wirkt lebendig, von ruhigen Städtchen bis hin zu versteckten Schreinen. Die minimalistische Geschichte entfaltet sich durch verstreute Erinnerungen, die dich tief für eine Vergangenheit interessieren lassen, an die du dich kaum noch erinnern kannst. Es gibt Herausforderungen, Spaß und ein ständiges Gefühl der Ehrfurcht, das nur wenige Titel zu vermitteln vermögen.

Mein Fazit: Nach wie vor eines der faszinierendsten Abenteuer, die je auf dem Nintendo Switch. Ein absolutes Muss für alle, die Wert auf Erkundung, Freiheit und eine durch das Gameplay erzählte Geschichte legen. Und es ist nach wie vor eines der besten ZeldaSpiele fürUmschaltenbis heute.

Was sagen die Spieler dazu?

Du bist der Beste.

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Immer noch eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich wünschte, ich könnte es vergessen, nur um es noch einmal zum ersten Mal zu erleben.

von Tonny Stark

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Das Erkunden und Entdecken neuer Dinge hat einfach etwas Magisches an sich. Ich habe schon über 200 Stunden damit verbracht, und es überrascht mich immer noch.

4. Das Verschwinden von Ethan Carter [Das atmosphärischste Rätselspiel für Story-Fans]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Krimi-Abenteuer aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber The Astronauts (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gerne in unheimlicher Atmosphäre auf Entdeckungsreise gehen und Rätsel in ihrem eigenen Tempo lösen Was mir gefallen hat Die eindringliche Kulisse und die Mischung aus Krimi und übernatürlichen Elementen

Eine packende Mischung aus Krimi und übernatürlicher Spannung, Das Verschwinden von Ethan Carter versetzt dich in eine ruhige Stadt voller seltsamer Ereignisse und unausgesprochener Tragödien. Du nutzt übersinnliche Fähigkeiten, um aufzudecken, was wirklich geschehen ist, und setzt dabei Erinnerungen in wunderschön beleuchteten Wäldern und vergessenen Häusern zusammen. Es geht um Atmosphäre und Geduld.

Warum wir uns dafür entschieden haben Few Nintendo Switch Nur wenige Spiele schaffen es, eine solche Atmosphäre und Spannung zu erzeugen wie dieses. Die Mischung aus eindringlicher Grafik und subtiler Erzählweise fesselt die Fans, insbesondere diejenigen, die sich eher für langsam aufbauende Geschichten als für rasante Action begeistern.

Nimm die Hinweise in der Umgebung genau unter die Lupe, füge die bruchstückhaften Szenen mit deiner hellseherischen Fähigkeit zusammen und lass dich von der Erzählung zur Wahrheit führen. Und ehrlich gesagt ist das Erlebnis mit Kopfhörern und in einem abgedunkelten Raum viel intensiver – genau die Art von Atmosphäre, die das Die besten Abenteuerspiele.

Mein Fazit: Ein durchdachtes Detektivspiel, das Neugierde statt Reflexe belohnt. Wenn du auf der Suche nach einem stimmungsvollen Krimi bist, der dir die Arbeit überlässt, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Was sagen die Spieler dazu?

Kelter_Skelter

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Das Spiel ist insgesamt ziemlich kurz, aber es war großartig. Es ist die paar Dollar auf jeden Fall wert.

Sprünge

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Es ist cool, und die Entdeckungselemente und die Grafik sind fantastisch, aber es hat absolut keinen Wiederspielwert. Ich will nichts verraten, aber es ist wirklich eine Geschichte, die man nur einmal durchspielen kann.

5. Eine Nacht im Wald [Beste Coming-of-Age-Geschichte mit Herz]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Erzählbasiertes Abenteuer / Erkundung Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Infinite Fall (Entwickler), Finji (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf eine starke Handlung und authentische Geschichten aus dem Kleinstadtleben legen Was mir gefallen hat Der Humor, der Charme und die emotionale Tiefe, die sich hinter der gemütlichen Fassade verbergen

Eine Nacht im Waldist eintollNintendo SwitchSpiel das sich auf Gespräche, kleine Entdeckungsreisen und Entscheidungen, die zeigen, wie Menschen mit dem Leben umgehen, wenn Pläne nicht aufgehen.

Der Cartoon-Stil wirkt gemütlich und einladend, wodurch die schwerwiegenderen Themen wie Ängste und das Erwachsenwerden umso stärker zur Geltung kommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eines von diesen Umschalten Spiele, die sich persönlich anfühlen. Lustig, schräg, manchmal traurig, aber immer authentisch. Die Handlung fängt ein, wie es sich anfühlt, sich verloren zu fühlen, wenn alle anderen scheinbar weitermachen.

Zwischen nächtlichen Treffen, Minispielen (Bandproben, kleine Veranstaltungen) und ruhigen Spaziergängen auf dem Dach baut das Spiel langsam, aber sicher Spannung auf, ohne dabei zu überstürzen. Der Soundtrack und die verschlafenen Viertel vermitteln das Gefühl, „nach Hause zu kommen“, und die Gespräche mit Freunden ändern sich je nachdem, mit wem man gerade Zeit verbringt. Es ist ehrlich, bodenständig und voller kleiner Erfolge und Hoffnung.

Mein Fazit: Wenn du eine Geschichte suchst, bei der die Charaktere im Mittelpunkt stehen, die Herz hat, keine Längen, sondern nur pointierte Dialoge und Entscheidungen, die wirklich zählen, dann ist das hier eine klare Empfehlung. Hier wirken die Figuren tatsächlich echt.

Was sagen die Spieler dazu?

und/oder jrnkhl

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Dieses Spiel ist nahezu perfekt – zumindest für mich. Es ist bezaubernd, farbenfroh, meisterhaft geschrieben und sehr bewegend.

Du bist anderthalb Jahre alt

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Das Spiel ist ein storybasiertes 2D-Spiel mit einigen leichten Plattform- und Rätselelementen, doch im Mittelpunkt steht natürlich die Geschichte, was ich als erfrischend empfinde.

6. Kentucky Route Zero [Beste surreale Americana-Erzählung]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Episodisches Erzähl-Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Cardboard Computer (Entwickler), Annapurna Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 9–10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an tiefgründigen Geschichten und poetischen Dialogen Freude haben Was mir gefallen hat Die seltsame, traumhafte Atmosphäre und ihre emotionale Wirkung

A Ein Lkw-Fahrer, der nach einer Adresse sucht, die es nicht gibt, landet schließlich in einer surrealen Version des ländlichen Amerikas. Gespräche verzerren die Realität, und die Städte, die man besucht, wirken eher wie Erinnerungen als wie Orte. In Kentucky Route Zero Du spielst, indem du sprichst, entscheidest, wie sich jeder Moment entwickelt, und die ruhige Atmosphäre auf dich wirken lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unter den erzählorientierten Nintendo Switch Unter all den Spielen gibt es nur wenige, die so experimentell sind wie dieses. Seine minimalistischen Elemente und seine eindringliche Atmosphäre wirken wie aus einem Traum, und fesseln die Fans, ohne dass auch nur eine einzige Explosion oder Kampfszene zu sehen ist.

Der Schreibstil wirkt zeitlos, und jeder Halt entlang dieser geheimnisvollen Straße fängt Momentaufnahmen des Lebens ein, die von Sehnsucht und einer seltsamen Schönheit geprägt sind. Man verliert sich leicht in diesem Rhythmus, in dieser Mischung aus Einsamkeit, Humor und Melancholie, die die besten Werke des Indie-Genres auszeichnet. Zweifellos eines der Spiele mit den besten Geschichten erleben Sie auf derUmschalten.

Mein Fazit: Ein meditatives Spiel, das Geduld und Nachdenklichkeit belohnt. Spiel es, wenn du Lust auf etwas hast, das gemächlicher, intelligenter und auf ruhige Weise unvergesslich ist.

Was sagen die Spieler dazu?

Du bist der Beste, Kumpel.

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Es ist eine wunderschöne, eindringliche, surreale Geschichte, die sich wie ein seltsamer Traum zwischen David Lynch, Gabriel García Márquez und den Volksliedern der Appalachen anfühlt.

u/ym0jiv

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„Kentucky Route Zero“ ist ein Spiel, das ich absolut liebe, das ich aber den meisten Leuten niemals empfehlen könnte. Es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr unkonventionelles Spiel, sodass ich mir nicht sicher bin, ob es treffender ist, es als Spiel zu bezeichnen oder als interaktive Geschichte.

7. The Witcher 3: Wild Hunt [Beste Fantasy-Geschichte für Erwachsene auf der Switch]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber CD Projekt Red (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 100–150 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich eine facettenreiche Fantasiewelt mit unzähligen Quests wünschen Was mir gefallen hat Wie lebendig sich die Regionen anfühlen und wie sehr Entscheidungen tatsächlich zählen

In diesem weitläufigen Spiel, Du schlüpfst in die Rolle von Geralt, einem Monsterjäger, der sich auf einem vom Krieg zerrütteten Kontinent voller moralischer Entscheidungen und abenteuerlicher Aufträge zurechtfinden muss.

The Witcher 3: Wild Hunt Es wirkt wie handgemacht und steckt voller Überraschungen. Du streifst durch verwunschene Ruinen, trinkst mit Freunden in lebhaften Tavernen etwas und begegnest Geistern der Vergangenheit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Selbst Jahre nach der Markteinführung gibt es nur wenige Nintendo Switch Spiele bieten so viel Inhalt. Die Handheld-Portierung bewahrt die Kernfunktionen: verzweigte Handlungsstränge, vielschichtige Charaktere und Nebenquests, die sich bedeutungsvoller anfühlen als die Hauptmissionen in den meisten Rollenspielen.

Es ist die Art von Spiel, die einen in ihren Bann zieht. Man beginnt eine Quest in der Annahme, dass sie nur fünf Minuten dauern wird, und plötzlich ist es Mitternacht und man jagt immer noch Monster. Und das Umschalten Diese Version bietet das volle Spielerlebnis im Handheld-Format, sodass du überall Bestien erlegen oder dich über politische Intrigen austauschen kannst.

Mein Fazit: Nach wie vor eines der tiefgründigsten Rollenspiel-Abenteuer, die je geschaffen wurden. Es beweist, dass großartige Geschichten keine große Leinwand brauchen – auf dem Nintendo Switch.

Was sagen die Spieler dazu?

NickyBrain_2

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150 Stunden in drei Durchläufen. Es läuft flüssig. Im Vergleich zur PS4 sieht es natürlich etwas unscharf aus, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß.

Pizza

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Ich habe es zum ersten Mal auf der Switch gespielt und es ist trotzdem zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele geworden.

8. Undertale [Die beste Indie-Geschichte, die auf Entscheidungen basiert]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Indie-RPG / Bullet-Hell-Hybrid Plattformen PC, PS4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Toby Fox (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die emotionale Geschichten und moralische Entscheidungssysteme mögen Was mir gefallen hat Jede Entscheidung fühlt sich persönlich an, und der Humor trifft genau den richtigen Ton

Dieses skurrile Indie-Spiel stellt schon beim ersten Kontakt alle Erwartungen auf den Kopf. Anstatt Kämpfe zu erzwingen, Undertale So kannst du spielen, wie du willst: Entweder bekämpfst du Monster oder redest sie um.

Deine Entscheidungen haben echte Auswirkungen: Sie prägen jedes Leben, das du berührst, und beeinflussen, wie sich die Figuren an dich erinnern. Das Spiel ist herzerwärmend, urkomisch und überraschend tiefgründig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Titel vermitteln das ganze Ausmaß der Konsequenzen so gut wie UndertaleHinter den verzweigten Pfaden und der schlichten Pixelgrafik verbirgt sich eine Geschichte voller Spaß, emotionaler Wendungen und cleverer Features, die das Ausprobieren belohnen. Es ist pure Genialität in kompakter Form.

Die Fans warten immer noch darauf, dass Neulinge ihr erstes „neutrales“ Ende erleben und geschockt reagieren. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, das beweist, dass cleveres Design jedes Mal über große Budgets triumphiert.

Mein Fazit: Ein absolutes Muss für alle, die Kreativität, Humor und eine durch eigene Entscheidungen geprägte Handlung schätzen. Nur wenige Spiele schaffen es, dass man sich so sehr um ein virtuelles Kind und die Freunde kümmert, die man auf dem Weg dorthin trifft.

Was sagen die Spieler dazu?

Du/v5l1jy

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Es ist ein bezauberndes Spiel mit einer überraschenden Wendung in der Handlung, einem tollen Grafikstil, einem großartigen Soundtrack und sympathischen Charakteren.

Du bist ein Dummkopf.

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Ich mag jede einzelne Hauptfigur in diesem Spiel, weder Chara noch Alphys, weder Flowey noch Asgore, noch Muffet – einfach alle.

9. Gone Home [Bestes kurzes Erkundungsspiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Erkundung aus der Ich-Perspektive / Walking-Simulator Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber The Fullbright Company (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ruhige, emotionale Erlebnisse schätzen Was mir gefallen hat Die gemütliche Atmosphäre und das Gefühl, dass das Haus voller Leben ist

Du kommst nach einer langen Reise nach Hause und erwartest deine Familie, doch das Haus ist leer. Gone Home verwandelt eine einfache Kulisse in etwas Fesselndes, während man Spiele dich durch Notizen, Gegenstände und Erinnerungen, um herauszufinden, was passiert ist.

Jede Schublade, jeder Brief und jedes alte Tonband erzählen von einem Teil eines Lebens, das du verpasst hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Obwohl es auf mehreren Plattformen verfügbar ist, ist das Nintendo Switch Diese Version wirkt dank der Handheld-Steuerung besonders intim. Ihre minimalistischen Elemente ziehen einen in ihren Bann und regen dazu an, durch einfache Erkundung und cleveres Design persönliche Momente und Emotionen zu entdecken.

Es ist eines dieser kurzen Abenteuer, die einem im Gedächtnis bleiben. Es ist ehrlich, persönlich und wie geschaffen für das Spielen unterwegs, wenn man einfach mal eine Auszeit vom Lärm und Trubel braucht.

Mein Fazit: Wenn du auf Geschichten stehst, die menschlich und authentisch wirken, ist das hier genau das Richtige für dich. Manchmal sind es gerade die kleinsten Geschichten, die am meisten berühren.

Was sagen die Spieler dazu?

und/oder jlhdfr

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Es ist eigentlich ein „Walking Sim“ über eine LGBTQ+-Liebesgeschichte unter Teenagern mit einer beleidigend klischeehaften Handlung. Doch das Spiel täuscht einem vor, es sei ein Horrorspiel, da es in einem dunklen, abgelegenen alten Haus spielt und ständig andeutet, dass es dort spukt – doch daraus wird nie etwas.

Du/RawPorridge

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Insgesamt halte ich es für ein anständiges Spielerlebnis mit einer tollen Mischung aus gruseliger und nostalgischer Atmosphäre, auch wenn es für mich persönlich aufgrund meiner Reisekrankheit etwas anstrengend war, es zu spielen.

10. Oxenfree [Bester übernatürlicher Krimi mit Echtzeit-Dialogen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Erzählerisches Abenteuer / Krimi Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber Night School Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Am besten geeignet für Fans von übernatürlichen Krimis und charakterorientierten Handlungen Was mir gefallen hat Der Echtzeit-Dialog, der jeden Chat natürlich wirken lässt

Eine Gruppe von Freunden macht sich auf den Weg zu einer Insel, um dort eine lustige Nacht zu verbringen, doch die Stimmung wird schnell unheimlich, als ein Funksignal einen seltsamen Riss öffnet.

In Oxenfree,du wirstEntdecke Neues, löse kleine Rätsel und entscheide, wie du in Gesprächen reagierst, die niemals für dich unterbrochen werden. Es ist ein einfaches, aber cleveres System, bei dem jede Entscheidung zählt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Few Nintendo Switch Spiele schaffen Spannung durch Dialoge wie Freie Ochsen. Dank seiner verzweigten Handlungsstränge ist jeder Durchgang einzigartig, und die Handlung ist prägnant, ohne zu viel zu erklären. Die gruselige Kulisse und der emotionale Kern fesseln die Spieler von Anfang bis Ende und sichern dem Spiel einen Platz unter den Die besten interaktiven Story-Spiele Du kannst es auf der Switch spielen.

Mein Fazit: Intelligent, fesselnd und auf eine stille Art eindringlich. Perfekt für alle, die sich nach einem Krimi mit Herz und hohem Wiederspielwert sehnen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/rafael-a

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Das glaube ich auch. Ich habe es kürzlich gespielt und es war ein wirklich unterhaltsames Erlebnis voller Geschichte und Rätsel; der Soundtrack ist großartig und der Grafikstil wunderschön.

du/Sad_Leek6759

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Aber für mich sind die Charaktere das Beste an dem Spiel; ich habe mich ihnen wirklich verbunden gefühlt und mich voll und ganz auf ihre Geschichte eingelassen.

11. Xenoblade Chronicles 3 [Die beste epische JRPG-Saga auf der Switch]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels JRPG / Action-RPG Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Monolith Soft (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Fans von langen, emotionalen Abenteuern Was mir gefallen hat Die Balance zwischen gewaltigen Schlachten und stillen Gedanken über das Leben

Sechs junge Soldaten stellen nach Jahren des Krieges zwischen ihren Ländern alles in Frage. Xenoblade Chronicles 3 entführt dich in ein mitreißendes Abenteuer voller intensiver Kämpfe und bewegender Momente.

Du wirstErkunde weitläufige Gebiete, knüpfe Freundschaften und triff Entscheidungen, die sich auf jede Begegnung auswirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Few Nintendo Switch Es gibt kaum Spiele, die ein solches Ausmaß mit einer solchen emotionalen Tiefe erreichen. Der Fokus auf Teamwork und Schicksal sorgt dafür, dass jeder Spieler gefesselt bleibt, während das vielschichtige Kampfsystem der langen Kampagne stets Schwung verleiht.

Trotz seines Umfangs verliert das Spiel nie den Fokus auf Verbundenheit und Bedeutung. Es ist so großartig wie jedes Konsolen-RPG, fühlt sich aber auf einem Handheld oder einem toller Gaming-Fernseher.

Mein Fazit: Xenoblade Chronicles 3 trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen grandios und herzlich. Es ist ein Spiel für alle, die facettenreiche Spielwelten, vielschichtige Charaktere und epische Kämpfe lieben, die wirklich etwas bedeuten. Zweifellos eines der lohnendsten JRPGs auf Umschalten).

Was sagen die Spieler dazu?

und/oder x14tbp

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Was die Handlung angeht, war es für mich das genaue Gegenteil der beiden vorherigen Spiele: Am Anfang hat es mir sehr gut gefallen, gegen Ende jedoch weniger.

Du bist elf Monate und eine Woche alt.

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Nach allem, was ich gelesen habe, scheint das Kampfsystem von Xenoblade 3 allseits gelobt zu werden. Die meisten bezeichnen es als das beste der drei.

12. 13 Sentinels: Aegis Rim [Bestes Science-Fiction-Abenteuer mit Story]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Visuelle Novelle / Taktisches Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PS4 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Vanillaware (Entwickler), Atlus (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden Am besten geeignet für Fans von komplexen Handlungen und nichtlinearen Erzählweisen Was mir gefallen hat Wie sich die Geschichten der einzelnen Figuren miteinander verknüpfen und so ein umfassenderes Bild vom Leben und vom Krieg zeichnen

Dreizehn Teenager werden in einen Kampf hineingezogen, der Zeitlinien, Mechs und den Krieg selbst überspannt. Du wirst Spiele dich durch miteinander verwobene Perspektiven, setze die Realität und die Erinnerungen zu einem Ganzen zusammen und wechsle zwischen Visual-Novel-Abschnitten und taktischen Kämpfen die für ein rasantes und fesselndes Tempo sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses sticht besonders hervor Nintendo Switch dafür, wie souverän es Mystery, Science-Fiction und Emotionen miteinander verbindet. Jede Szene wirkt durchdacht und enthält gerade so viele Details, dass man immer wieder neu rätseln muss. Es ist zweifellos eines der Die besten Visual-Novel-Spiele das sich durch seine tiefgründige Handlung und seine wunderschöne Umsetzung auszeichnet.

Das Spiel wirft große Fragen zu Schicksal, Identität und Verbundenheit auf, verpackt in einer wunderschönen 2D-Animation, die im Handheld-Modus großartig aussieht.

Mein Fazit: 13 Sentinels: Aegis Rim Es ist vielschichtig, fesselnd und ideal für alle, die gerne auch zwischen den Spielrunden nachdenken. Eine durchdachte, lohnende Wahl für alle, die sich nach einem frischen und anspruchsvollen Spiel sehnen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/145zdxs

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Die Geschichte gehört zu den besten seit langem und enthält Elemente, die ich in vielen Videospielen noch nicht gesehen habe. Das Kampfsystem ist allerdings nicht rundenbasiert. Es handelt sich um ein Tower-Defense-Spiel.

Es tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen.

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Die Geschichte ist fantastisch. Es gibt jede Menge Wendungen, und am Ende verflechten sich 13 Geschichten zu einer einzigen. Die Kämpfe sind nicht allzu schwer zu meistern. Ich habe das ganze Spiel in 7 Tagen durchgespielt, da ich einfach nicht aufhören konnte, außer zum Arbeiten, Schlafen und Duschen.

13. Hollow Knight [Die beste Dark-Fantasy-Metroidvania-Geschichte]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-Adventure / Metroidvania Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Erkundung und anspruchsvollen Kämpfen Was mir gefallen hat Wie sich die Welt langsam vor einem entfaltet, während man sie erkundet und ihre Geheimnisse über Leben und Verfall entdeckt

Ein stiller Wanderer steigt hinab in ein verfallenes unterirdisches Königreich und entdeckt dort Überreste einer längst vergangenen Zivilisation.

Hollow Knight verbindet präzise Kämpfe mit atmosphärischer Erkundung. Du spielst dich durch durch labyrinthartige Tunnel, entdecke verborgene Wege und setze aus den stillen Details der Welt ein Bild zusammen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es besticht dadurch, wie viel es sowohl an Herausforderungen als auch an Emotionen zu bieten hat. Die Steuerung läuft butterweich, das Spieltempo wirkt nie gehetzt, und jede neue Entdeckung fühlt sich verdient an. Fans des Die besten Plattformspiele… insbesondere diejenigen, die gerne im Metroidvania-Stil auf Entdeckungsreise gehen, werden begeistert sein, wie das Spiel Präzision mit erzählerischer Tiefe verbindet.

Das Spiel ist anspruchsvoll, lohnend und in seinen dunkelsten Momenten auf seltsame Weise friedlich. Nur wenige Abenteuer fangen dieses Gefühl von Neugier und stiller Beharrlichkeit so gut ein.

Mein Fazit: Ein absolutes Muss für alle, die Spiele lieben, bei denen Geduld und Entdeckergeist gefragt sind. Es ist eindringlich, wunderschön und wie geschaffen für lange Spielsitzungen unterwegs, wenn man einfach mal etwas Sinnvolles spielen möchte. Und wenn dir diese Atmosphäre atmosphärischer, herausfordernder Welten gefällt, schau dir doch mal diese Spiele an tolle Spiele wie Hollow Knight für weitere Abenteuer.

Was sagen die Spieler dazu?

Reddit-Nutzer

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Läuft super auf der Switch. Ich habe es auf der PS4/5 und auf der Switch gespielt und abgesehen von einem Ladebildschirm habe ich keine wirklichen Unterschiede festgestellt.

HKFan

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Die Switch-Version ist tatsächlich wirklich gut (ausnahmsweise mal). Ich habe schon viele Stunden mit der Switch-Version verbracht, ohne dass es irgendwelche Probleme gab.

14. Octopath Traveler [Beste Erzählung mit mehreren Charakteren]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Square Enix & Acquire (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden Am besten geeignet für Leute, die gerne in ihrem eigenen Tempo spielen und verschiedene Wege einschlagen Was mir gefallen hat Acht Reisen, die Sie in beliebiger Reihenfolge unternehmen können

Acht Reisende, acht Wege. Du wählst einen Starthelden und spielen durch miteinander verwobene Kapitel, Freunde rekrutieren und deinen Weg durch jedes einzelne planen Stadt.

Der Kampf verläuft rundenbasiert und bietet einen spannenden Wechsel zwischen Verteidigung und Angriff, und die HD-2D-Grafik sieht auf dem Handheld-Bildschirm großartig aus. Das Spiel ist flexibel, bietet reichlich Inhalt und lässt sich während Pausen im Alltag ganz einfach zwischen den Kapiteln unterbrechen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige JRPGs lassen dich das Tempo so selbst bestimmen. Die vielschichtigen Klassenfunktionen und flexiblen Kapitel wirken von klassischen JRPGs inspiriert, werden aber nie durch eine lineare Erzählweise eingeschränkt.

Du kannst ein Kapitel abschließen, einen Kurs in Richtung einer neuen Region belegen oder Geld für bessere Ausrüstung verdienen. Das Spiel respektiert deine Zeit und deinen Fortschritt, ohne deinen Account wie eine Tutorial-Sandbox zu behandeln. Und für Neulinge ist es das perfekte erstes Spiel um in das JRPG-Genre einzusteigen, während erfahrene Spieler es lieben werden, jedes System bis an seine Grenzen auszureizen.

Mein Fazit: Wenn du gerne in deinem eigenen Tempo spielst, Octopath Traveler lässt dich gemeinsam mit Freunden durch eine Welt voller Leben und unendlicher Möglichkeiten reisen.

Was sagen die Spieler dazu?

du/ich/wir/sie/ihr

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Es ist ein schönes, entspanntes Spiel, das deine Zeit respektiert – jedes Kapitel dauert etwa eine Stunde. Und das Grinden ist gar nicht so schlimm, wenn man Cait-Sith-Varianten mit der Tänzer-Fähigkeit farmt.

u/gelöscht

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Ich habe etwa 60 Stunden gebraucht, um alle Geschichten durchzuspielen, daher würde ich sagen, dass das stimmt. Ich glaube, ich habe auch ein paar Nebenquests absolviert, daher könnte es etwas kürzer sein, wenn man sich nur auf die Hauptgeschichten konzentriert. Da jedes Kapitel etwa 20 bis 40 Minuten dauert (vielleicht bis zu einer Stunde), eignet sich das Spiel übrigens gut für kurze Spielsitzungen zwischendurch.

15. NieR: Automata [Beste philosophische Action-Geschichte]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Erscheinungsjahr 2017 Urheber PlatinumGames (Entwickler), Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf Wiederspielwert und tiefere Bedeutung legen Was mir gefallen hat Die Momente, die einem emotional mitten ins Herz treffen, und die Freiheit, alles auf seine eigene Weise zu interpretieren

Es kommt selten vor, dass ein Action-RPG eine solche emotionale Tiefe erreicht. NieR: Automata versetzt dich in Ein Krieg zwischen Androiden und Maschinen, doch in Wirklichkeit ist es eine Reflexion über das Leben, den Sinn des Daseins und darüber, was es bedeutet, zu existieren. Jeder Durchgang enthüllt neue Facetten und verändert deine Sichtweise auf alles, was du zu verstehen glaubtest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige moderne Rollenspiele wagen es, so tief in die Materie einzutauchen. Dank seiner auf Wiederholspielbarkeit ausgelegten Struktur und seinem vielschichtigen Kampfsystem bleibt man bis zum Ende der verschiedenen Enden gefesselt, während sich das Spiel durch seinen philosophischen Ton und seine durchdachten Elemente von anderen abhebt, ganz gleich, wo man es spielt.

Es ist die Art von Erlebnis, bei der sich Geduld auszahlt. Jeder Durchgang fühlt sich an wie eine Einladung, zu entdecken, was man zuvor vielleicht übersehen hat, und selbst im Handheld-Modus läuft das Spiel für eine so detailreiche Welt flüssig.

Mein Fazit: NieR: Automata ist perfekt für Spieler, die ein Spiel suchen, das sowohl ihre Reflexe als auch ihr Denkvermögen herausfordert. Es regt zum Nachdenken an, ist bewegend und voller Leben. Und wenn dir diese Art von Spielerlebnis gefällt, schau dir das hier an (Top-Spiele wie NieR Automata) – die besten Spiele wie NieR: Automata… finden Sie weitere Optionen, die eine ähnliche Mischung aus Emotionen und Action bieten.

Was sagen die Spieler dazu?

Du bist ein Marsjunge.

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„NieR: Automata“ bietet einen unglaublich emotionalen Höhepunkt. Die verschiedenen Enden haben mich dazu gebracht, alles, was ich getan hatte, in Frage zu stellen – kein anderes Rollenspiel hat mich so sehr bewegt.

u/BasicCatapult

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Ich liebe es, wie sich die Kämpfe so knackig anfühlen, aber der eigentliche Reiz liegt in der Bedeutung, die hinter all dem steckt. Jedes Mal, wenn ich das Spiel erneut spiele, entdecke ich etwas Neues über die Welt und über mich selbst.

Mein Gesamtfazit zu den besten storybasierten Nintendo-Switch-Spielen

Wenn du dich fragst, wo du bei storybasierten Abenteuern am besten anfängst, hängt die Antwort davon ab, wie du gerne spielst und welche Art von Erlebnis du dir von deinen Reisen wünschst. Jedes dieser UmschaltenSpiele bietet etwas Besonderes: emotionale Tiefe, hohen Wiederspielwert oder einfach jenes gewisse Etwas, das dich daran erinnert, warum du das Spielen überhaupt so liebst.

Für Neulinge → Fire Emblem: Drei Häuser. Seine taktischen Elemente und der flexible Schwierigkeitsgrad machen es zu einem perfekten Einstieg. Es ist wirklich eines der am bestenFire EmblemSpieleUmschalten.

For Nintendo Fans → The Legend of Zelda: Atem der Wildnis. Die Welt selbst erzählt hier die Geschichte und belohnt Neugier und Kreativität auf Schritt und Tritt. Falls du es aus irgendeinem Grund noch nicht gespielt hast: Dies gehört zu den top ZeldaSpiele fürUmschaltenZunächst einmal.

Für Fans emotionaler Abenteuer → Was von Edith Finch übrig bleibt. Ein tief bewegendes Erlebnis, erzählt anhand kurzer, persönlicher Geschichten, die sich ganz natürlich entfalten, während man die Umgebung erkundet.

Für RPG-Veteranen → The Witcher 3: Wild Hunt. Umfangreiche Quests, spannende Kämpfe und eine Welt, die du in deinem eigenen Tempo erkunden kannst.

Für Indie-Fans → Darunter. Es ist schräg, witzig und herzlich, durchbricht immer wieder die vierte Wand und lässt deine Entscheidungen dabei wirklich zählen. Es ist der Beweis dafür, dass selbst eine alberne Prämisse tief ins Herz treffen kann.

Ganz gleich, wie du spielst – diese Geschichten verleihen jedem Moment, den du auf deinem Umschalten. Und wenn du das volle Erlebnis genießen möchtest, stelle sicher, dass du die am bestenUmschaltenSteuergerät um jeden emotionalen Moment und jede flüssige Spielsitzung zu genießen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Story-Spiel für die Switch?

Das beste Story-Spiel auf Umschalten is Fire Emblem: Drei Häuser. Die verzweigten Handlungsstränge, die tiefgründigen Spielelemente und die emotionalen Entscheidungen machen jede Spielsitzung zu einem einzigartigen Erlebnis. Du gestaltest Beziehungen, Taktiken und das Leben an der Akademie und schaffst dir so deine eigene unvergessliche Reise.

Welche guten Story-Spiele gibt es auf der Switch für Kinder?

Zu den guten Geschichten-Spielen für Kinder gehören Eine Nacht im Wald, mit seinem humorvollen und zugleich herzlichen Blick auf das Erwachsenwerden. Und Undertale Das Spiel eignet sich auch für ältere Kinder, da es albern und emotional ist und voller cleverer Entscheidungen steckt, die Empathie gegenüber Kämpfen belohnen.

Gibt es auf der Switch Rätselspiele mit einer Geschichte?

Ja,Was von Edith Finch übrig bleibt bietet kurze, erzählerische Rätsel, eingebettet in emotionale Geschichten. Wenn Sie etwas Ähnliches suchen, Das vergessene Tal (nicht in dieser Liste) verbindet Erkundung und Spannung – ideal für Spieler, die es lieber etwas gemächlicher angehen lassen.

Gibt es auf der Switch interaktive Story-Spiele?

Ja,Freie Ochsen ist eines der fesselndsten interaktiven UmschaltenSpiele, in denen du in Echtzeit Dialogoptionen wählst, die sich ganz natürlich anfühlen. Du erlebst unheimliche Ereignisse, bei denen jede deiner Antworten Einfluss darauf hat, wie deine Freunde reagieren.

Gibt es gute Switch-Spiele mit einer Geschichte, in denen auch Romantik eine Rolle spielt?

Ja,The Witcher 3: Wild Hunt schafft einen Ausgleich zwischen Abenteuer und Beziehungen, die sich echt und verdient anfühlen. Du kannst dich durch moralische Entscheidungen, bedeutungsvolle Liebesgeschichten und Momente der Besinnung spielen, die der Reise mehr Leben und Tiefe verleihen.