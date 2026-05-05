Die 20 besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg im Jahr 2026, die Geschichte lebendig werden lassen

The Die besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg Die Gegner werden einem nicht einfach nur vor die Füße geworfen – sie tragen dazu bei, dass die Spielwelt lebendig wirkt. Die Waffen haben Gewicht, jede Bewegung hat ihren Sinn, und das Tempo sorgt für eine spannende Atmosphäre.

Aus dem auf den Kader ausgerichteten Waffenbrüder zum kontrollierten Chaos von Battlefield 1943… bei diesen Kriegsspielen dreht sich alles um die Umsetzung und den Druck.

Ich habe mir ausgesucht20 die nach wie vor überzeugen – Online-Shooter, Stealth, Multiplayer, alternative Geschichte, was auch immer. Wenn du Titel zum Zweiten Weltkrieg suchst, die mehr bieten als nur das Übliche, dann sind dies die Das Beste aus dem Zweiten WeltkriegSpiele, die man spielen kann.

Unsere Top-Auswahl an Spielen zum Zweiten Weltkrieg

In der Welt der Spiele zum Zweiten Weltkrieg gibt es zahlreiche Shooter, Strategiespiele und Simulatoren – sowohl von bekannten Entwicklern als auch von kleineren Studios. Doch nur wenige Spiele können mit historischer Genauigkeit, fesselndem Gameplay und Kultstatus aufwarten.

Die besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg lassen dich das Ausmaß der Kämpfe spüren und dich mit den Verlusten und Herausforderungen jener Zeit auseinandersetzen.

Unter all den Spielen stechen fünf Top-Titel besonders hervor:

Call of Duty 2 (2005) – Ein Klassiker unter den Ego-Shootern zum Zweiten Weltkrieg. In diesem legendären Teil der Reihe schlüpfen die Spieler in die Rolle sowjetischer, amerikanischer und britischer Soldaten und erleben epische historische Schlachten, darunter den D-Day und die Ostfront. Brüder im Gefecht: Der Weg zum Hügel 30 (2005) – Einer der realistischsten und taktischsten Ego-Shooter zum Zweiten Weltkrieg. In diesem Spiel kommt es nicht nur auf Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit an, sondern auch auf die Fähigkeit, deinen Trupp zu führen und mithilfe von Deckung und taktischen Manövern den Feind zu besiegen. Battlefield 1943 (2009) – Ein Multiplayer-Ego-Shooter, in dem sich groß angelegte Schlachten auf den berühmten Schlachtfeldern der Pazifikfront abspielen. Die Multiplayer-Spiele der Battlefield-Reihe waren schon immer für ihr dynamisches Gameplay bekannt, und dieses Spiel bildet da keine Ausnahme.

Jedes dieser besten Videospiele zum Zweiten Weltkrieg bietet eine einzigartige Perspektive auf die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Doch dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Spiele, die es wirklich wert sind, beachtet zu werden. Lies weiter, um mehr über die besten Spiele zu erfahren, die den größten militärischen Konflikt der Menschheitsgeschichte nachstellen.

Die 20 besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg: Legendäre Titel

Jedes Spiel zum Zweiten Weltkrieg in unserer Auswahl bietet die Gelegenheit, das Schlachtfeld zu betreten, wo jede Entscheidung, die du triffst, von Bedeutung ist. Von Shooter-Spielen bis hin zu Strategiespielen – jedes Videospiel auf dieser Liste verdient nicht nur die Aufmerksamkeit von Genre-Fans, sondern auch von Geschichtsinteressierten.

1. Call of Duty 2 [Ideal für epische Kampagnen aus dem Zweiten Weltkrieg und intensive Schlachten]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Ego-Shooter zum Zweiten Weltkrieg Plattformen PC, Xbox 360, Xbox One (abwärtskompatibel) Erscheinungsjahr 2005 Urheber Infinity Ward, Activision Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden Besondere Merkmale Truppbasierte KI, Rauchgranaten, regenerierendes Gesundheitssystem, mehrere verbündete Kampagnen, legendäre D-Day-Mission

Im zweiten Teil geht es darum, dass die ganzCall of DutyReihe an seine Formel gebunden – schnell, zielgerichtet und gerade so bodenständig, dass es sich echt anfühlt. Man bekommt drei Kampagnen: Die Sowjets halten in Stalingrad die Stellung, die Briten in Nordafrika und die Amerikaner stürmen die Normandie. Keine Füllmissionen, kein Herumirren, während man darauf wartet, dass eine Zwischensequenz endet. Nur ständiger Druck, wechselnde Ziele und einige der besten Kampfszenen ihrer Zeit.

It die Lebensanzeige entfernt, hat dir eine Truppe beschert, die nicht völlig nutzlos war, und dafür gesorgt, dass Rauchgranaten tatsächlich eine Rolle spielen. Die KI ist zwar nicht brillant, erfüllt aber ihren Zweck. Und auch wenn die Geschichte nicht besonders tiefgründig ist, bietet sie doch genug, um dich am Laufen zu halten – ohne dich dabei auszubremsen.

Mein Fazit

Der Zweite Weltkrieg auf das Wesentliche reduziert: knackige Schusswechsel, ein solides Tempo und ein gesunder Respekt vor dem historischen Kontext. Außerdem hassen die Deutschen deine Rauchgranaten wirklich.

★ Ideal für epische Kampagnen aus dem Zweiten Weltkrieg und intensive Schlachten Call of Duty 2 Bei Eneba einkaufen

2. Brüder im Gefecht: Der Weg zum Hügel 30 [Ideal für taktische Mechaniken und Truppsteuerung]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Art des Spiels Ein taktischer Ego-Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg mit Trupp-basiertem Spielprinzip Plattformen PC, PS2, Xbox, Xbox 360 (abwärtskompatibel) Erscheinungsjahr 2005 Urheber Gearbox Software, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden Besondere Merkmale Truppkommandosystem, Unterdrückungsmechaniken, realistische Ballistik, historisch akkurate Missionen, basierend auf einer echten Fallschirmjägereinheit

Brüder im Gefecht: Der Weg zum Hügel 30 Hier übernimmst du das Kommando über einen kleinen Fallschirmjägersturmtrupp während der Landung in der Normandie. Es geht nicht darum, einfach drauf loszulaufen und zu schießen – es ist eher eine ein großartiges Strategiespiel… und wenn man einfach drauf losstürmt, wird das eigene Team schnell ausgelöscht. Man flankiert, unterdrückt den Gegner und schreitet langsam und vorsichtig durch Hecken und Städte voran, die tatsächlich echten Orten ähneln.

Es istbasierend auf echten Einsätzen des 502. Fallschirmjägerregiments, und nimmt das Thema ernst. Die Geschichte setzt auf Authentizität statt auf Drama, und das funktioniert. Die Kameraführung ist solide, doch die eigentliche Stärke liegt in der Truppsteuerung – präzise, reaktionsschnell und taktisch, ohne dabei schwerfällig zu wirken.

Mein Fazit

Es ist einer der wenigen Shooter zum Zweiten Weltkrieg, bei dem man wie ein Truppführer denken muss und nicht wie ein Einzelkämpfer. Und wenn der Flankenangriff tatsächlich funktioniert, fühlt es sich verdient an und nicht wie aus dem Drehbuch.

★ Ideal für taktische Mechaniken und Truppsteuerung Brüder im Gefecht: Der Weg zum Hügel 30 Bei Eneba einkaufen

3. Battlefield 1943 [Am besten geeignet für die Dynamik von Multiplayer-Kämpfen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Ego-Perspektive, Online-Multiplayer, Fahrzeugkämpfe Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber DICE, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden Besondere Merkmale Groß angelegte Schlachten, Luft-, Land- und Seekämpfe, zerstörbare Umgebungen, Eroberungs-Gameplay, Schauplatz: Pazifikkrieg

Battlefield 1943 hat die Serie auf das Wesentliche reduziert und dafür gesorgt, dass sie funktioniert. Drei Klassen, drei Karten, ein Spielmodus – aber irgendwie bot es dennoch eines der chaotischsten und befriedigendsten Multiplayer-Shooter-Erlebnisse zum Zweiten Weltkrieg auf der Konsole. Das kultigSchlachtfeldSpiel bietet Panzer, Jeeps, Kampfflugzeuge und Strandlandungen, die nie zweimal gleich ablaufen.

It konzentriert sich ausschließlich auf den pazifischen Kriegsschauplatz, wobei US-Marines und Truppen des japanischen Kaiserreichs auf offenen Inseln und an strategischen Engpässen um die Vorherrschaft kämpfen. Das Ganze spielt online und dreht sich ganz um Positionierung, Timing und die Zusammenarbeit mit deinem Trupp – oder zumindest um die Hoffnung, dass jemand in deinem Team weiß, was eine Flagge ist.

Mein Fazit

Es fängt die Größe und das Chaos der Schlachten des Zweiten Weltkriegs ein, ohne dabei ins Stocken zu geraten. Über deinen Köpfen liefern sich Flugzeuge Luftkämpfe, während Panzer über den Strand rumpeln. Es ist laut, schnell und cleverer, als es aussieht – auch wenn die Hälfte deines Teams in Palmen fliegt.

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4. Medal of Honor: Allied Assault [Ideal für filmische Atmosphäre und rasante Kämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Ego-Shooter für einen Spieler mit linearem Spielverlauf Plattformen PC Erscheinungsjahr 2002 Urheber 2015 Inc., Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit etwa 12 Stunden Besondere Merkmale Filmreife D-Day-Landung, inszenierte Action-Sequenzen, zielorientierte Missionen, frühe Truppmechaniken, Unterstützung für klassische Mods

Medal of Honor: Allied Assaultist einerstklassiges Ego-Shooter-Spiel das maßgeblich dazu beitrug, das Konzept für Shooter im Zweiten Weltkrieg zu prägen, bevor „Call of Duty“ das Ruder übernahm. Du spielst Lt. Mike Powell, einen OSS-Agenten hinter den feindlichen Linien abgesetzt, um Sabotage zu betreiben, dich heimlich vorzuarbeiten und dir den Weg durch Nordafrika, Frankreich und Deutschland freizukämpfen. Es spielt sich wie eine Zusammenstellung der größten Hits des Zweiten Weltkriegs, und ja – der Level „Omaha Beach“ ist nicht ohne Grund nach wie vor legendär.

It setzt voll und ganz auf inszenierte Intensität. Man ist selten allein, aber man ist immer derjenige, der die Dinge erledigt. Gegner tauchen wie auf Kommando auf, die Ziele ändern sich schnell, und das Ballerspiel fühlt sich für ein Spiel dieses Alters immer noch sehr präzise an.

Mein Fazit

Es ist nicht ohne Grund ein Klassiker. Das Spieltempo ist rasant, die Missionen bleiben im Gedächtnis, und es vermittelt dieses Shooter-Feeling der frühen 2000er Jahre, ohne zu sehr in Richtung Arcade-Spiel abzudriften. Außerdem kommt die MP40 viel zu oft zum Einsatz – im besten Sinne.

★ Ideal für filmreife Atmosphäre und rasante Kämpfe Medal of Honor: Allied Assault Bei Eneba einkaufen

5. Red Orchestra 2: Helden von Stalingrad [Am besten für Realismus und taktische Kämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Ego-Shooter, taktisch, mit Schwerpunkt auf dem Mehrspielermodus Plattformen PC Erscheinungsjahr 2011 Urheber Tripwire Interactive Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden Besondere Merkmale Hardcore-Realismus, Geschossabfall und Schalldämpfung, manuelles Nachladen, kein Fadenkreuz, groß angelegte Schlachten an der Ostfront

Red Orchestra 2 ist ein Ego-Shooter, dem es völlig egal ist, ob du dich wohlfühlst. Es versetzt dich mitten ins Blut und die Trümmer der Ostfront und zwingt dich, dir jeden Kill hart zu erkämpfen. Kein HUD, kein Fadenkreuz, keine Lebensanzeige. Wenn du überleben willst, musst du dich ducken, atmen und tatsächlich zielen – von diesem „Run-and-Gun“-Quatsch ist hier keine Rede.

Das Spielbehandelt sowohl die sowjetische als auch die deutsche Sichtweise während der Schlacht von Stalingrad. Die Karten sind riesig, die Ziele sind knallhart und man stirbt schnell. Man hat die volle Kontrolle über die Waffen – einschließlich manuellem Nachladen – und Teamplay ist tatsächlich entscheidend. Einzelkämpfer gehen schnell unter.

Mein Fazit

So nah kommt ein Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg einer Simulation, ohne zur lästigen Pflicht zu werden. Es ist knallhart, es ist präzise, und wenn man einen sauberen Schuss quer durch eine zerstörte Fabrikhalle abfeuert, fühlt es sich verdient an. Keine Medaillen, keine Heldenmusik – nur ein Gewehr und ein Krieg, den es zu überleben gilt.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie, Einzelspieler, Mehrspieler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Relic Entertainment, SEGA (ursprünglich THQ) Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Besondere Merkmale RTS-Kämpfe mit Deckungssystem, zerstörbares Terrain, Taktiken auf Truppebene, dynamisches Moralsystem, vollständige Kampagnen- und Multiplayer-Unterstützung

Company of Heroes: Komplettpaket enthält das Originalspiel sowie die Gegensätzliche Lager and Erweiterungen zu „Tales of Valor“ – und es ist immer noch eines der die spannendsten Echtzeit-Strategiespiele Es geht um den Zweiten Weltkrieg. Hier geht es nicht darum, 100 Panzer zu bauen und die Karte zu überrollen. Es gibt Trupps, Deckungssysteme, Unterdrückungsmechaniken und ein Terrain, das sich mitten im Kampf tatsächlich verändert.

The Die Kampagne konzentriert sich auf die Westfront, mit detaillierten Missionen, die die US-amerikanischen, britischen und deutschen Streitkräfte abdecken. Die Einheiten reagieren schnell, das Spieltempo sorgt für Spannung, und jeder Fehler hat Konsequenzen. Das Spiel belohnt gute Planung, ohne dabei zu verlangsamen.

Mein Fazit

Das ist Strategie mit echtem Gewicht. Man schickt nicht einfach nur Einheiten nach vorne – man sieht zu, wie ihre Moral bricht, positioniert sie neu und versucht, die Stellung zu halten. Nur wenige Spiele zum Zweiten Weltkrieg lassen Entscheidungen auf dem Schlachtfeld so persönlich wirken. Und noch weniger sind so gut umgesetzt.

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7. War Thunder [Ideal für die militärische Luftfahrt und Fahrzeuge]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Mehrspieler, Militärsimulation, Fahrzeugkämpfe, Zweiter Weltkrieg und moderne Kriegsführung Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 Urheber Gaijin Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden Besondere Merkmale Realistische Luft-, Land- und Seekämpfe, riesige Fahrzeugauswahl, detaillierte Schadensmodelle, PvP- und PvE-Modi, regelmäßige Updates

War Thunder versetzt dich mitten in den Zweiten Weltkrieg (und darüber hinaus) – mit Panzern, Flugzeugen und Seeschlachten – die alle Teil eines riesigen Ökosystems sind. Es ist ein extrem realistischer Online-Shooter mit detailliertem Fahrverhalten, realistischen Panzerungsmodellen und Ballistik. Wer das Spiel wie einen Arcade-Titel behandelt, wird schnell aus dem Spiel geworfen.

Es gibt verschiedene Modi, je nachdem, wie viel Realismus du dir wünschst, von Casual bis Full-Sim. Der Spielalltag kann zermürbend sein, und Gaijins Monetarisierung ist nicht gerade subtil, aber die Kämpfe selbst fühlen sich gut ausbalanciert an, sobald man den Dreh raus hat.

Mein Fazit

Die Größe ist kaum zu übertreffen. Man fliegt über Panzerschlachten hinweg, während in der Ferne Schiffsgeschütze feuern – und das alles in Echtzeit. Es ist technisch anspruchsvoll, knallhart und gelegentlich chaotisch – im besten Sinne.

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8. Sniper Elite V2 Remastered [Ideal für Stealth- und Scharfschützen-Gameplay]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Taktischer Third-Person-Shooter, Stealth Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2019 (überarbeitet), ursprünglich 2012 Urheber Entwicklungen bei Rebellion Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Besondere Merkmale Röntgen-Kill-Cam, Scharfschützenkämpfe auf große Entfernung, Stealth-Mechanik, Schauplatz im Berlin des Zweiten Weltkriegs, Fotomodus, alle DLCs enthalten

Sniper Elite V2 Remastered bietet dir ein Zielfernrohrgewehr, ein paar Fallen und ein zerfallendes Berlin voller Nazi-Offiziere, die du vernichten kannst. Es geht vor allem um Tarnung und darum, den perfekten Schuss zu platzieren – und dann zu sehen, wie es in Zeitlupe landet, mit allen Röntgendetails. Herz, Lunge, Schädel – nichts bleibt verschont.

Die Remaster-Version bietet eine verbesserte Grafik, enthält alle DLCs und bietet einige zusätzliche Features wie einen Fotomodus und überarbeitete Charaktermodelle. Das Spiel spielt sich nach wie vor wie ein ein gemächlicher, methodischer Shooter: Aufklären, Position beziehen, schießen, weiterziehen. Es geht nicht darum, Räume zu räumen, sondern Sichtlinien freizumachen.

Mein Fazit

Es ist konzentriert, spannend und gerade düster genug. Wenn dir die Vorstellung gefällt, durch Ruinen zu kriechen, um jemandem den Tag zu vermiesen, dann 300 Leute da draußen, das hier ist für euch. Die Röntgenkamera ist jedes Mal brutal und befriedigend.

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9. Silent Storm Gold Edition [Die beste Mischung aus Taktik und RPG-Elementen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Rundenbasierte Taktik, Rollenspiel, Einzelspieler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2003 Urheber Nival Interactive, JoWood Productions Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden Besondere Merkmale Vollständig zerstörbare Umgebungen, rundenbasierte Kämpfe, umfangreiche Charakteranpassung, Science-Fiction-Elemente mit alternativer Geschichte

Silent Storm Gold Edition ist einer der am meisten unterschätzten Taktikspiele zum Zweiten Weltkrieg da draußen. Es ist rundenbasiert, truppbasiert und überraschend detailreich – Jede Kugel wird erfasst, jedes Körperteil kann verletzt werden und jedes Gebäude kann zerstört werden. Du stellst einen Trupp zusammen, rüstest ihn aus und stürzt dich in Missionen, die realistisch beginnen und sich nach und nach in den Bereich des Pulp-Science-Fiction-Genres bewegen.

Die Spielmechanik ist ausgefeilt: Aktionspunkte, Sichtlinie, Gewichtsbeschränkung – Hier gibt es alles, und alles ist wichtig. Die Lernkurve ist zwar etwas steil, aber kluge Spielzüge und kreative Positionierung werden belohnt.

Mein Fazit

Es hat den rauen Charme des Zweiten Weltkriegs, bietet aber mehr Tiefe, als die meisten Taktikspiele überhaupt anzustreben wagen. Und sobald man eine feindliche Festung zerstört, indem man den zweiten Stock über ihren Köpfen zum Einsturz bringt, wird klar, warum es nach wie vor eine treue Fangemeinde hat.

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10. Commandos: Origins [Ideal für Fans von taktischen Strategiespielen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Art des Spiels Echtzeit-Taktik Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2025 Urheber Claymore Game Studios, Kalypso Media, Kalypso Media Digital Ltd. Durchschnittliche Spielzeit Etwa 32 Stunden Besondere Merkmale Detaillierte isometrische Karten, einzigartige Agenten mit speziellen Fähigkeiten und taktisches Echtzeit-Strategiespiel

Commandos: Origins erfindet das Echtzeit-Strategiespiel neu und legt den Schwerpunkt auf heimliches Vorgehen und taktische Planung. Es ist ideal für alle, die sich für langsam aufbauende Strategien und komplexe Entscheidungsfindung begeistern. Hier führst du deine Elitetruppe durch gefährliche Missionen, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordern.

Das Spiel bietet Flexibilität für verschiedene Spielstile kann Neulinge jedoch mit seiner Komplexität überfordern. Das düstere visuelle Design und der mitreißende Sound verstärken die angespannte Atmosphäre, auch wenn manche den Grafikstil als veraltet empfinden mögen.

Mein Fazit

Commandos: Origins ist das ultimative Erlebnis für Strategie-Fans, bei dem kluge Entscheidungen und sorgfältige Umsetzung der Schlüssel zum Erfolg sind.

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11. Men of War: Assault Squad 2 [Am besten geeignet für taktische Steuerung auf Einheitenebene]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Echtzeit-Taktik, Einzelspieler, Mehrspieler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Digitalmindsoft, 1C Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 58 Stunden Besondere Merkmale Direkte Einheitensteuerung, realistische Ballistik, zerstörbare Umgebungen, Mod-Unterstützung, groß angelegte Schlachten mit detaillierten Mikroelementen

Men of War: Assault Squad 2 Es kommt nicht darauf an, wie viele Panzer du mitbringst, sondern wie du sie einsetzt. Es ist Echtzeit-Taktik mit direkter SteuerungDas heißt, du kannst die Kontrolle über einen einzelnen Soldaten oder Panzer übernehmen und jede seiner Bewegungen genau steuern. Die Positionierung ist entscheidend, die Sichtlinie ist entscheidend, und Deckung hält unter Beschuss nicht lange stand.

Die Kulisse des Zweiten Weltkriegs bietet dir alle Klassiker: Infanterieeinheiten, Panzer, Artillerie und chaotische Gefechte an der Front. Du wirst nicht viele Stützpunkte errichten, aber du wirst das Chaos in den Griff bekommen und gleichzeitig dafür sorgen, dass dein Trupp am Leben bleibt. Der Umfang ist riesig, aber du musst trotzdem genau auf den Munitionsvorrat deines Maschinengewehrschützen achten.

Mein Fazit

Es trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen groß angelegten Schlachten und präziser Einheitensteuerung. Alles hat Gewicht – von einer einzelnen Granate bis hin zu einem gut getimten Panzerangriff von der Flanke. Wenn du ein Strategiespiel zum Zweiten Weltkrieg mit echten Konsequenzen suchst, bist du hier genau richtig. Vergiss nur nicht, Nachschub zu holen.

★ Ideal für taktische Steuerung auf Einheitenebene Men of War: Assault Squad 2 Bei Eneba einkaufen

12. Call of Duty: World at War [Am besten geeignet für eine fesselnde Atmosphäre des Zweiten Weltkriegs in einem Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Art des Spiels Aus der Ich-Perspektive, Einzelspieler, Mehrspieler, Koop Plattformen PC, PS3, Xbox 360, Wii Erscheinungsjahr 2008 Urheber Treyarch, Activision Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden Besondere Merkmale Feldzüge am Pazifik und an der Ostfront, düsterer Ton, Koop-Modus für vier Spieler, „Nazi-Zombies“-Modus, Flammenwerfer, Verstümmelung

Call of Duty: World at War hat die Kulisse des Zweiten Weltkriegs aufgegriffen und sie schmutziger, lauter und brutaler gemacht. Du erhältst zwei Hauptkampagnen – zum einen, als die Sowjets nach Berlin vorrückten, zum anderen, als die US-Marines im Pazifik von Insel zu Insel vorstießen. Der Ton ist brutal, die Darstellung schonungslos, und der Flammenwerfer wird schnell zu deinem besten Freund.

It führte den Koop-Modus in die Kampagne ein und fügte Nazi-Zombies hinzu, das sich zu einem eigenständigen Spiel entwickelt hat. Doch auch ohne den Untoten-Modus ist das Kern-Shooter-Erlebnis solide, die Missionen sind packend und die Atmosphäre bleibt durchweg düster.

Mein Fazit

Dieses Spiel beschönigt den Krieg nicht. Es taucht tief in das Chaos und die Verwirrung ein, bietet ein solides Spieltempo und einige der besten Schusswechsel der Serie. Wenn du ein Spiel zum Zweiten Weltkrieg suchst, das keine Kompromisse macht – oder einfach nur Bunker plattmachen willst –, dann ist das hier genau das Richtige.

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13. Panzer Corps Gold [Am besten geeignet für militärische Strategien mit Schwerpunkt auf Panzerkommando]

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

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Art des Spiels Rundenbasiertes Strategiespiel, auf einem Hexfeld, Einzelspieler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Flashback Games, The Lordz Games Studio, Slitherline Ltd. Durchschnittliche Spielzeit ca. 72 Stunden Besondere Merkmale Klassischer rasterbasierter Kampf, über 800 Einheitentypen, umfangreicher Kampagnenverlauf, historische und Was-wäre-wenn-Szenarien, umfassende Mod-Unterstützung

Panzer Corps Goldist im Grunde genommenPanzer General auf den neuesten Stand gebracht – und anschließend zu einem riesiges Sandbox-Spiel zum Zweiten Weltkrieg. Du führst deutsche Truppen durch eine komplette Kampagne mit verzweigten Pfaden, beständigen Einheiten und mehr Panzern, als du jemals brauchen wirst. Jeder Zug zählt, und Fehler wirken sich auf deine Missionen aus.

The Gold-Edition beinhaltet alle DLCs, indem du neue Theater, Einheiten und alternative Geschichtsszenarien hinzufügst, falls du den Verlauf der Ereignisse neu schreiben möchtest. Es ist reine Strategie: Keine Filmsequenzen, kein Schnickschnack, nur Karten, Statistiken und knifflige Entscheidungen.

Mein Fazit

Das hier ist etwas für Spieler, die ihre Gegner taktisch überlisten wollen, statt sie einfach nur zu besiegen. Wenn dir Spielfelder, die Effizienz deiner Einheiten und langfristige Planung liegen, Panzer Corps Gold ist nach wie vor eines der ausgereiftesten und umfangreichsten Strategiespiele zum Zweiten Weltkrieg, die es gibt.

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14. Hearts of Iron IV: Cadet Edition [Die beste globale Strategie zum Zweiten Weltkrieg]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Großstrategiespiel, Echtzeit mit Pausenfunktion, Einzelspieler, Mehrspieler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit ~52 Stunden Besondere Merkmale Weltweite Sandbox zum Zweiten Weltkrieg, detaillierte politische Systeme, alternative Geschichtsverläufe, Logistik- und Versorgungsmanagement, umfangreiche Mod-Unterstützung

Hearts of Iron IV: Cadet Edition gibt dir die Schlüssel zu einem ganzen Land und sagt: „Mach es nicht kaputt.“ Du hast die Kontrolle über alles – Politik, Produktion, Diplomatie und einen umfassenden Krieg. Es ist1936Die Welt steht auf der Kippe, und wie es weitergeht, liegt ganz bei dir.

Willst du Frankreich zu einem faschistischen Staat machen? Das Österreichisch-Ungarische Reich wiederaufbauen? Dich an die Geschichte halten und hoffen, dass deine Versorgungslinien standhalten? Alles legitime Optionen. Es ist sicher komplex, aber sobald man den Dreh raus hat, gibt es nichts Vergleichbares.

Mein Fazit

Hier geht es nicht um die Front – es geht um das große Ganze. Du gestaltest den Krieg, noch bevor ein einziger Schuss fällt. Wenn du auf Kontrolle, Tiefe und das Neuschreiben der Geschichte – Schritt für Schritt über den Fokusbaum – stehst, ist dies genau das richtige Zweite-Weltkriegs-Spiel für dich.

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15. The Saboteur [Beste Open-World-Erfahrung zum Zweiten Weltkrieg]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Art des Spiels Third-Person, Open-World, Stealth-Action Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Pandemic Studios, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Etwa 11 Stunden Besondere Merkmale Stilisierte Schwarz-Weiß-Grafik, ein von den Nazis besetztes Paris in einer offenen Welt, Sabotage-Mechaniken, Klettern und Parkour; die Farben kehren zurück, sobald Gebiete befreit werden

Der Saboteurist eines derDie besten Open-World-Spiele und die schrägsten Titel zum Zweiten Weltkrieg, die es gibt. Du schlüpfst in die Rolle eines irischen Rennwagenmechanikers, der im von den Nazis besetzten Paris zum Widerstandskämpfer wird, Radartürme in die Luft jagen, Polizisten erschießen und auf Gebäude klettern, als wäre es Assassin’s Creed mit Sprengstoff. Die Welt beginnt in Schwarz-Weiß, doch die Farben kehren langsam zurück, während man die Nazis zurückdrängt.

Es ist nicht perfekt – das Fahrverhalten ist etwas schwergängig und die Tarnung funktioniert mal besser, mal schlechter –, aber die Atmosphäre ist intensiv, und das Konzept wirkt immer noch frisch. Es ist Pulp-Literatur zum Zweiten Weltkrieg, und es versucht gar nicht erst, subtil zu sein.

Mein Fazit

Hier geht es weniger um Realismus als vielmehr um Stil und Dynamik. Wenn du eine Kulisse aus dem Zweiten Weltkrieg mit Freiheit, Sabotage und ein bisschen Flair suchst, Der Saboteur ist trotzdem einen Blick wert – schon allein, um einen Nazi vom Eiffelturm zu stoßen.

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16. Waffenbrüder: Hell’s Highway [Ideal für emotionales Storytelling und ein intensives Erlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Art des Spiels Ego-Perspektive, taktischer Shooter, truppbasiert Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2008 Urheber Gearbox Software, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden Besondere Merkmale Taktiken mit Deckungsnutzung, Unterdrückungsmechaniken, zerstörbare Umgebungen, Schauplatz der Operation Market Garden, Fokus auf eine filmreife Geschichte

Waffenbrüder: Hell’s Highway übernimmt die Mannschaftstaktik aus Der Weg zum Hügel 30 und legt in Sachen Ausmaß und Erzählkunst noch eine Schippe drauf. Die Handlung spielt während der Operation Market Garden und begleitet Sergeant Matt Baker bei seinem Versuch, sein Team zusammenzuhalten während um sie herum alles zusammenbricht. Es ist persönlicher als die meisten Shooter zum Zweiten Weltkrieg und erwartet dennoch von dir, dass du wie ein Anführer denkst, nicht wie ein Einzelkämpfer.

Der Kampf basiert auf Flankieren und Unterdrückung, wobei man Deckung und Gelände geschickt einsetzt. Man schießt nicht einfach nur – man koordiniert. Das sorgt für etwas mehr Spannung als in früheren Spielen, ohne dass es dabei an Intensität verliert.

Mein Fazit

Es ist nach wie vor einer der besten taktischen Shooter, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Die Truppmechanik funktioniert nach wie vor, die Geschichte ist packender als erwartet, und wenn dein Flankenangriff tatsächlich klappt, fühlt es sich wie ein verdienter Erfolg an. Erwarte nur nicht, dass du dich einfach so durch das Spiel schießen kannst.

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17. Verdun [Am besten geeignet für Realismus im Ersten Weltkrieg]

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Art des Spiels Ego-Shooter für mehrere Spieler, mit Trupp-basiertem Spielprinzip Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber M2H, Erpressungsspiele Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden Besondere Merkmale Authentische Waffen und Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg, Schwerpunkt auf Grabenkrieg, truppbasierte Rollen, Unterdrückungsmechaniken, historisch akkurate Karten

Verdun verzichtet auf das „Run-and-Gun“-Spielprinzip zugunsten von Repetiergewehren, langsamen Nachladevorgängen und ständiger Unterdrückung. Es ist ein Shooter aus dem Ersten Weltkrieg und ein ein hervorragendes Multiplayer-Spiel auf dem Grabenkrieg basierend – das heißt Die meisten deiner Kills verdankst du Flankenangriffen, gutem Timing oder schlichtem Glück. Du wählst einen Trupptyp aus, bekommst eine bestimmte Rolle und versuchst, nicht gleich am Anfang zu sterben 10 Sekunden nach dem Drücken.

Es ist anspruchsvoll und detailgetreu, aber auch eines der wenigen Spiele, das die Kämpfe des Ersten Weltkriegs einfängt, ohne sie in ein Arcade-Chaos zu verwandeln. Die Bewegung ist langsam, die Karten sind eng, und jeder Schuss fühlt sich an, als käme es darauf an.

Mein Fazit

Klar, es ist der Erste Weltkrieg, nicht der Zweite – aber die Härte, die Taktik und die Waffen sind genau das Richtige. Wenn du genug von modernen Shootern hast und etwas Unverfälschtes und Gnadenloses suchst, Verdun hält, was es verspricht. Man muss sich nur darauf einstellen, im Niemandsland mehr als nur ein paar Mal in den Dreck zu fallen.

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18. Red Orchestra: Ostfront 41-45 [Am besten für realistische Kämpfe an der Ostfront]

Unsere Bewertung Enebameter 7,4/10

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Art des Spiels Ego-Shooter, taktisch, mit Schwerpunkt auf dem Mehrspielermodus Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Tripwire Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 42 Stunden Besondere Merkmale Realistische Kämpfe an der Ostfront, kein Fadenkreuz, manuelles Spannen und Nachladen, Fahrzeugsimulation, hochletale Schusswechsel

Red Orchestra: Ostfront 41-45 is brutal, langsam und absolut gnadenlos – und genau darum geht es. Das Spiel spielt an der Ostfront und versetzt dich mitten in große Multiplayer-Schlachten wo das Überleben von Geduld, der richtigen Positionierung und dem Wissen abhängt, wann man nicht schießen darf.

Es gibt kein überladenes HUD, keine schwebenden Wegpunkte und schon gar keine „Run-and-Gun“-Heldenaktionen. Die meisten Schusswechsel enden mit ein oder zwei Schüssen. Es wird erwartet, dass du offene Visierung verwendest, dich mit Deckungsmöglichkeiten auskennst und den Verschluss manuell betätigst. Auch Panzer und Fahrzeuge sind spielbar, aber sie lassen sich wie in der Realität steuern – schwerfällig und tödlich.

Mein Fazit

Es war einer der ersten Shooter, der auf Glanz und Glamour verzichtete und stattdessen auf Realismus setzte. Jeder Kill kostet Mühe, jeder Fehler rächt sich. Wenn du auf taktische Multiplayer-Spiele aus dem Zweiten Weltkrieg stehst, bei denen man nicht an die Hand genommen wird,Rotes Orchester Das trifft immer noch hart. Versuch gar nicht erst, über offene Felder zu sprinten – es sei denn, du stehst total auf Respawning.

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19. Soldaten: Helden des Zweiten Weltkriegs [Die perfekte Mischung aus Strategie und Action]

Unsere Bewertung Enebameter 7,2/10

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Art des Spiels Echtzeit-Taktik, Einzelspieler, Mehrspieler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2004 Urheber Best Way, Codemasters Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden Besondere Merkmale Direkte Steuerung der Einheiten, physikbasierte Zerstörung, Stealth-Optionen, detaillierte Fahrzeugmechanik

Soldaten: Helden des Zweiten Weltkriegs verbindet straffe Mannschaftstaktik mit Chaos in Echtzeit. Du steuerst eine kleine Gruppe alliierter Soldaten hinter den feindlichen Linien, und jede Mission spielt sich wie ein kleines, actionreiches Sandbox-Spiel ab. Es gibt Heimlichkeit, vollständige Zerstörbarkeit und direkte Steuerung – das heißt, man kann in einen Panzer steigen, jede Granate einzeln abfeuern und ihn mitten im Kampf reparieren.

Es ist gnadenlos, aber flexibel. Du kannst laut vorgehen, dich anschleichen oder einfach das ganze Gebäude in die Luft jagen. Die Munitionsvorräte sind entscheidend, Die Ausrüstung muss eingesammelt werden… und die Gegner warten nicht höflich, bis sie an der Reihe sind.

Mein Fazit

Es ist rasant, ruppig und cleverer, als es aussieht. Wenn du Taktikspiele mit kleinen Trupps im Zweiten Weltkrieg mit echten Konsequenzen suchst – und die Möglichkeit, eine Panzergranate manuell durch ein Fenster zu zielen – Soldaten Das gilt nach wie vor. Mein wichtigster Tipp: Vergiss nicht, dir zusätzliche Granaten zu besorgen. Du wirst sie brauchen.

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20. Battlefield 5: Definitive Edition [Beste Grafik und groß angelegte Schlachten]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Art des Spiels Ego-Shooter für mehrere Spieler, groß angelegte Gefechte Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 (ursprünglich 2018) Urheber DICE, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Besondere Merkmale Kämpfe mit 64 Spielern, Wiederbelebung von Truppmitgliedern, Zerstörungssystem, Sandbox-Kämpfe, „War Stories“-Kampagne, alle DLCs enthalten

Battlefield V: Definitive Edition setzt auf das volle Chaos des Zweiten Weltkriegs – riesige Karten, überall Fahrzeuge und Gebäude, die nicht lange stehen bleiben. Das Ballspiel ist präzise, die Bewegungen sind flüssig, und das Zusammenspiel im Trupp spielt tatsächlich eine Rolle. Es tendiert dazu, eher Sandkasten als Simulation, aber die Kämpfe fühlen sich nach wie vor kraftvoll und präzise an.

Die „War Stories“-Kampagne ist kurz, aber abwechslungsreich und behandelt weniger bekannte Fronten. Dennoch, Der eigentliche Schwerpunkt liegt auf dem Mehrspielermodus: Gefechte mit verschiedenen Waffengattungen, bei denen ein Scharfschütze einen Hügel halten oder ein Panzer dir den Nachmittag verderben kann. Die Definitive Edition Enthält alle Karten, Waffen und kosmetischen Gegenstände – kein Grinden erforderlich.

Mein Fazit

Es geht nicht darum, realistisch zu sein – das Spiel setzt auf Intensität und Spektakel, und das gelingt ihm meistens auch. Wenn du auf große Gefechte, einstürzende Deckung und ab und zu ein Kampfflugzeug aus, das in deinen Panzer kracht, aus bist, Battlefield V ist immer noch ein echter Knaller. Spiel es nur nicht alleine.

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Kommende Spiele zum Zweiten Weltkrieg

Die Gaming-Szene rund um den Zweiten Weltkrieg heizt sich auf, und es stehen einige spannende Titel in den Startlöchern. Jeder einzelne verspricht, die Spieler tief in das Chaos und die Strategie des Krieges einzutauchen, und bietet dabei neue Geschichten und packende Action:

Marvel 1943: Der Aufstieg von Hydra (Erscheinungsdatum noch offen, 2026) – Darauf freue ich mich riesig. Es verbindet den Zweiten Weltkrieg mit Marvel…s legendäre Helden und Schurken, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das entwickelt. Freut euch auf spannende Kämpfe und eine neue Interpretation von MarvelKriegsberichte.

– Darauf freue ich mich riesig. Es verbindet den Zweiten Weltkrieg mit Marvel…s legendäre Helden und Schurken, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das entwickelt. Freut euch auf spannende Kämpfe und eine neue Interpretation von MarvelKriegsberichte. Messingregen (Dezember 2026)) – Mit dem Zweiten Weltkrieg als Kulisse und dem Schwerpunkt auf taktischer Kriegsführung verspricht dieses Spiel, ein echtes Highlight zu werden. „Brass Rain“ will realistische Strategien und intensive Feuergefechte auf das Schlachtfeld bringen und ist damit ein Muss für Geschichtsinteressierte und Strategie-Fans gleichermaßen.

Diese kommenden Spiele zum Zweiten Weltkrieg setzen neue Maßstäbe, und ich kann es kaum erwarten, mich darauf zu stürzen. Die Schlachtfelder werden bald noch epischer!

Mein Fazit

Was Shooter zum Zweiten Weltkrieg angeht, ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Diese Spiele garantieren intensive Kampferlebnisse:

Für Strategie-Fans → Commandos: Origins . Ein taktisches Meisterwerk, in dem du ein Team von Elitesoldaten durch ein heimliches, missionsbasiertes Gameplay führst – eine einzigartige Herausforderung in diesem Genre.

. Ein taktisches Meisterwerk, in dem du ein Team von Elitesoldaten durch ein heimliches, missionsbasiertes Gameplay führst – eine einzigartige Herausforderung in diesem Genre. Für Action-Fans → Call of Duty 2 . Ein adrenalingeladener Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg, der mit seinen historischen Kampagnen und packenden Gefechten neue Maßstäbe für filmreife Kampferlebnisse setzt.

. Ein adrenalingeladener Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg, der mit seinen historischen Kampagnen und packenden Gefechten neue Maßstäbe für filmreife Kampferlebnisse setzt. Für Scharfschützen → Sniper Elite V2 Remastered . Ein Spiel, in dem du den Nervenkitzel des präzisen Scharfschützen-Schießens erleben kannst, mit beeindruckender Grafik und der ganzen Spannung, die es mit sich bringt, Gegner aus der Ferne auszuschalten.

. Ein Spiel, in dem du den Nervenkitzel des präzisen Scharfschützen-Schießens erleben kannst, mit beeindruckender Grafik und der ganzen Spannung, die es mit sich bringt, Gegner aus der Ferne auszuschalten. Für klassische Multiplayer-Kämpfe → Battlefield 1943. Ein zugänglicheres und dennoch fesselndes Spielerlebnis mit dynamischen Kämpfen und der Möglichkeit, sich mit Freunden in riesigen Online-Matches zusammenzuschließen.

Ganz gleich, welchen Spielstil aus dem Zweiten Weltkrieg du bevorzugst – diese Titel bieten dir epische Schlachten und spannende Action!

Häufig gestellte Fragen