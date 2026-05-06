Die 12 „Sword Art Online“-Spiele in der richtigen Reihenfolge: Der vollständige SAO-Leitfaden 2025

Wenn Sie schon einmal versucht haben, herauszufinden, wie Sword Art Online Wenn man die Spiele der Reihe der Reihe nach spielt, weiß man, dass das verwirrend ist. Die Serie springt zwischen Zeitachsen, alternativen Realitäten und Nebenhandlungen hin und her, die nicht immer zusammenpassen.

Das habe ich auf die harte Tour gelernt, nachdem ich mit Tödliche Kugel und verirrte mich völlig. Seitdem, Ich habe alle wichtigen Spiele noch einmal gespielt SAO die Spiele in der richtigen Reihenfolge – mit Ausnahme der nur in Japan erhältlichen und der nicht mehr erhältlichen Titel – und habe endlich verstanden, wie jedes einzelne die Geschichte verknüpft und erweitert.

Hier zeige ich dir, welche Titel du zuerst spielen solltest, damit du denselben Weg einschlagen und erleben kannst SAO Spiele, wie sie sein sollen.

Unsere Top-Empfehlungen für „Sword Art Online“-Spiele

Diese herausragenden Spiele verkörpern das Beste von Sword Art Online, das sich dadurch auszeichnet, dass es in Bezug auf Story, Gameplay und Inhalt das unterhaltsamste und umfassendste Erlebnis bietet. Wenn du zuerst die besten Titel spielen möchtest, bevor du dich auf die gesamte SAO Wenn du Spiele der Reihe nach spielen möchtest, dann greif zu diesen drei Titeln.

Sword Art Online: Hollow Realization (2016) – Es ist das beste Spiel im Angebot, wenn man Sword Art Online Spiele in der richtigen Reihenfolge, mit einem überzeugenden MMORPG-Erlebnis und hohem Wiederspielwert. Sword Art Online: Fatal Bullet (2018) – Bietet ein rasantes Third-Person-Shooter-Gameplay, das es von anderen abhebt Sword Art Online Spiele, dazu Charakteranpassungen und jede Menge Inhalte. Sword Art Online: Letzte Erinnerung (2023) – Ein actiongeladenes SAO Ein Spiel mit einem modernen und stilvollen Kampfsystem und der größten Auswahl an spielbaren Charakteren in der Videospielreihe.

Wenn Sie sehen möchten, wo diese Top-Empfehlungen in der gesamten Zeitleiste stehen, sehen Sie sich die vollständige Liste unten an.

12 „Sword Art Online“-Spiele in der richtigen Reihenfolge: Für Fans und Neulinge

Das Spielen desSword Art Online Die Spiele der Reihe der Reihe nach zu spielen, ist eine der besten Möglichkeiten, die Serie in vollem Umfang zu genießen, da man so sehen kann, wie sie sich im Laufe der Jahre sowohl im Gameplay als auch in der Präsentation weiterentwickelt hat. Erfahre in dieser übersichtlichen Liste mehr über die Chronologie der Serie.

1. Sword Art Online: Infinity Moment [Der wahre Anfang der Sword Art Online-Spiele in chronologischer Reihenfolge]

Unsere Bewertung 7.3

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Genre Action-RPG Plattformen PlayStation Portable Erscheinungsjahr 2013 Urheber Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Ein Titel, der nur in Japan erhältlich ist, Sword Art Online: Infinity Momentwar derdas erste Konsolen-Videospiel der Reihe und bildete die Grundlage für die Fortsetzung, in der die Spielsysteme und Handlungselemente weiter ausgebaut wurden.

Die Geschichte knüpft an die Ereignisse der Anime-Serie an und erzählt eine Originalgeschichte, in der die Spieler in der virtuellen Welt gefangen bleiben Nachdem du die 75. Etage der schwebenden Burg Aincrad gemeistert hast, führst du Kirito und seine Verbündeten durch die oberen Etagen, wo sie neuen Gefahren begegnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sword Art Online: Infinity Moment bietet eine alternative Zeitlinie, die es ermöglicht, Kiritos Geschichte über den Anime hinaus weiterzuführen und ein neues, exklusiv für das Spiel entwickeltes Kapitel zu schaffen.

Dieses Einzelspieler-Rollenspiel simuliert das Gameplay eines MMORPGs. Du kannst dich mit bekannten Begleitern wie den weiblichen Charakteren Asuna und Leafa zusammentun, um Bosskämpfe im Raid-Stil mit Echtzeitkämpfen und Skill-Ketten zu bestreiten.

Zehn Waffentypen bieten Kirito jede Menge Abwechslung, darunter schnelle Doppelklingen und schwere Zweihänder. Auch an Inhalten mangelt es nicht. Dutzende Nebenquests, herstellbare Ausrüstung und Fertigkeitsverbesserungen werden dich viele Stunden lang beschäftigen.

Mein Fazit: Sword Art Online: Infinity Moment gibt wieder, wie es ist, etwas zu erleben SAO über ein Handheld-RPG. Für Puristen, die Japanisch lesen können und das erste Spiel in seiner Originalversion bevorzugen, ist dies PSP Der exklusive Titel ist der eigentliche Startpunkt beim Spielen des Sword Art Online Spiele der Reihe nach.

Was sagen die Spieler dazu?

Silver_Standard_3693

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Mir gefällt das Kampfsystem von „Infinity Moment“ besser. Und alle Abschlussanimationen unterscheiden sich von denen in „Hollow Fragment“.

Unsere Bewertung 8.9

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Genre Action-RPG Plattformen PlayStation Vita, PS4, PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 67

Sword Art Online: Hollow Fragment ist ein Remake und eine Erweiterung von Sword Art Online: Infinity Moment, dessen gesamter Inhalt mit neuen Systemen und Gebieten kombiniert wurde. Es spielt erneut in der Virtual-Reality-Welt von Aincrad und ist ein tolles JRPGdassweicht ab von der Sword Art OnlineAnime-Zeitleiste und setzt Kiritos Abenteuer auf weiteren Etagen und in der geheimnisvollen Hollow Area fort.

Zusätzlich zu den Inhalten des ersten Spiels enthält es neue Quests, Gegner und Ausrüstung, was für Abwechslung und einen hohen Wiederspielwert sorgt. Spätere Updates erweiterten das Spiel zusätzlich um weitere Regionen und höhere Level-Obergrenzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Da es nicht wie der erste Teil auf Japanisch beschränkt ist, Sword Art Online: Hollow Fragment bietet einen besseren Einstieg in die Videospielreihe für alle, die das Sword Art Online Spiele der Reihe nach.

Dieses Spiel richtet sich an Spieler, die ein umfangreiches Einzelspieler-Rollenspiel suchen bietet eine umfangreiche Kampagne Der Schwerpunkt liegt auf Erkundung und Charakterentwicklung. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt und legen den Fokus auf Teamwork. Du kämpfst an der Seite von KI-Begleitern und stimmst deine Combos zeitlich ab, um den Schaden zu maximieren.

Zwischen den Kämpfen kannst du die Beziehungen zu vielen SAO Charaktere durch Dialogoptionen und Verabredungen, was deiner Reise eine persönliche Note verleiht.

Mein Fazit: Sword Art Online: Hollow Fragment verbessert das erste Spiel durch eine optimierte Grafik, eine flüssigere Benutzeroberfläche und zusätzliche Inhalte. Die Neuauflage Sword Art Online: Re: Hollow Fragment bietet neben Leistungsverbesserungen noch mehr Inhalte.

Was sagen die Spieler dazu?

LightBladeX

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Insgesamt macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Es dauert zwar eine Weile, bis man sich an das Fertigkeitensystem gewöhnt hat, aber sobald man den Dreh raus hat, werden die Kämpfe viel einfacher, und mir gefällt das System.

3. Sword Art Online: Lost Song [Der Flug nach Alfheim]

Unsere Bewertung 8.6

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Genre Action-RPG Plattformen PS3, PlayStation Vita, PS4, PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber Artdink, Bandai Namco Entertainment Metacritic 63

Sword Art Online: Lost Song entführt dich in Alfheim Online, eine virtuelle Welt, in der du durch die Lüfte gleiten und in der Luft kämpfen kannst. Die Handlung spielt in einer alternativen Zeitlinie in der SAO Universum und erzählt eine neue Geschichte, die man auch ohne Vorkenntnisse der Anime- und Light-Novel-Reihe genießen.

Das Spiel ist abenteuerlicher, mit Schwerpunkt auf der Erkundung der schwebenden Kontinente von Svart Alfheim anstelle der beengten Turumgebung früherer Spiele. Die Kämpfe sind teambasiert: Du kannst ein Team aus bis zu drei Spielern bilden, bestehend aus Kirito und anderen Charakteren, und zwischen ihnen wechseln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seinem Schwerpunkt auf Luftkämpfen und Bewegungsfreiheit, Sword Art Online: Lost Song bietet eine der größten Veränderungen im Spielablauf beim Spielen des Sword Art Online Spiele der Reihe nach.

Dank der Charakteranpassung kannst du Waffen und Fähigkeiten genau auf deinen bevorzugten Spielstil abstimmen, während die Möglichkeit, einen eigenen Avatar zu erstellen ermöglicht eine noch individuellere Gestaltung.

Es gibt auch einen Mehrspielermodus. Du kannst mit deinen Freunden spielen und an PvP-Duellen sowie Online-Koop-Quests teilnehmen, in denen du gegen stärkere Versionen der Bosse aus der Geschichte antrittst.

Mein Fazit: Sword Art Online: Lost Song bietet eine neue Art, etwas zu erleben Sword Art Online durch ein Action-RPG-Gameplay mit Luftkämpfen. Wenn dir das Spiel zu schwierig oder zu grindig ist, kannst du in der PC-Version Mods verwenden, was die Serie zudem einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat.

Was sagen die Spieler dazu?

Melodische Ersparnisse

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„Sword Art Online: Lost Song“ ist ein unterhaltsames Spiel, das ich Fans der Serie und allen Spielern, die auf der Suche nach einem soliden und einzigartigen Hack-and-Slash-Erlebnis sind, wärmstens empfehlen kann.

4. Sword Art Online: Hollow Realization [Die Rückkehr nach Aincrad]

Unsere Bewertung 10

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Genre Action-RPG Plattformen PS4, PlayStation Vita, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 69

Sword Art Online: Hollow Realization spielt in „Sword Art: Origin“, einer Wiederherstellung von Aincrad namens Ainground. Es knüpft an eine lange Geschichte an, die unter der Aufsicht des Serienschöpfers Reki Kawahara, wo der Schwarze Schwertkämpfer Kirito auf den mysteriösen NPC namens Premiere trifft und eine rätselhafte Botschaft erhält.

Dieses Action-RPG fängt die Atmosphäre einiger der Die besten MMORPGs durch seine gruppenbasierten Kämpfe, umfangreichen Fertigkeitssysteme und lebhaften Stadtzentren voller NPCs. Das Die Benutzeroberfläche und die sozialen Mechanismen simulieren zudem Online-Rollenspiele, wodurch man das Gefühl hat, mit echten Spielern zu spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sword Art Online: Hollow Realization zeichnet sich dadurch aus, dass es die überzeugendste Simulation des MMORPG-Erlebnisses in der Sword Art OnlineReihe.

Große, mehrphasige Bosskämpfe bilden die Höhepunkte des Spiels und erfordern taktisches Geschick sowie den koordinierten Einsatz von Fähigkeiten. Die Kämpfe sind zwar nicht übermäßig anspruchsvoll, sorgen aber für Spannung und Spektakel bei Raid-Kämpfen in MMORPGs.

Mein Fazit: Sword Art Online: Hollow Realization gehört zu den besten Sword Art Online Spiele, deren Handlung und Spielablauf sowohl Neulinge als auch langjährige Fans begeistern. Es gibt Portierungen für moderne Plattformen, wobei die Deluxe Edition die Der Abgrund der Schreinmaid Erweiterungspaket, das drei zusätzliche Kapitel enthält.

Was sagen die Spieler dazu?

NightmareHollow17

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Es macht ziemlich viel Spaß, bietet jede Menge Inhalt und ist meiner Meinung nach aus vielen Gründen immer noch das beste SAO-Spiel, auch wenn dir die Hauptstory vielleicht zu einfach vorkommt.

5. Sword Art Online: Memory Defrag [Der Side-Scroller für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung 7.8

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Genre Action-RPG Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber Gree, Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Memory Defrag war ein stilvolles 2D-Action-RPG, das für iOS and Android Geräte, deren Betrieb 2021 eingestellt wurde.

Dadurch konnten die Spieler Erlebe die wichtigsten Handlungsstränge der Anime-Serie noch einmal und bot dabei originelle Nebenhandlungen. Die Spieler steuerten die Charaktere durch Tippen und Wischen, wobei das Fertigkeitensystem und die Kombos für rasante Kämpfe sorgten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sword Art Online: Memory Defrag war für langjährige Fans ein echtes Highlight, da es bekannte Handlungsstränge neu erzählte und eine riesige Auswahl an Charakteren bot.

Mit jedem Update wurden zeitlich begrenzte Quests hinzugefügt und Koop-Bosskämpfe, die die Spieler immer wieder zurückkehren ließen, während saisonale Ereignisse oft mit Feiertagen zusammenfielen. Die Liste wuchs im Laufe der Zeit ebenfalls und umfasste Varianten aus verschiedenen Handlungssträngen.

Mein Fazit: Sword Art Online: Memory Defrag war ein unterhaltsames Handyspiel, das dank seiner einfachen Touch-Steuerung und anspruchsvollen Herausforderungen im Endspiel sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler attraktiv war. Zu seiner Blütezeit war es ein unverzichtbarer Titel für alle, die das SAO Spiele der Reihe nach.

Was sagen die Spieler dazu?

Kuchen

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Alles in allem hat dieses Spiel wirklich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Als es herauskam, bot „saoMD“ definitiv ein äußerst innovatives Gameplay.

6. Accel World gegen Sword Art Online [Das große Crossover-Event]

Unsere Bewertung 8

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Genre Action-RPG Plattformen PC, PS4, PlayStation Vita Erscheinungsjahr 2017 Urheber Artdink, Bandai Namco Entertainment Metacritic 64

Accel World gegen Sword Art Online vereint zwei große Anime-Welten in einem actiongeladenen Crossover, in dem bekannte Figuren aus SAO und die Burst Linker der Beschleunigten Welt.

Hier können Spieler Teams aus jeweils drei Charakteren beider Serien zusammenstellen und im Kampf zwischen ihnen wechseln. Das „Ground-Sky Active Change“-Kampfsystem ermöglicht nahtlose Übergänge von Luftduellen zu Schwertkämpfen auf kurze Distanz, was jeden Kampf spannend macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Accel World gegen Sword Art Online bietet ein einzigartig dynamisches Action-Erlebnis mit teambasierten Kämpfen und einer riesigen Auswahl an Charakteren aus verschiedenen Serien.

Zwischen den Missionen dient die schwebende Stadt Ryne als deine Basis. Dort findest du mehrere Läden, in denen du deine Ausrüstung aufrüsten und deine Charaktere verbessern kannst, um dich auf schwierigere Herausforderungen wie die Sieben Könige der reinen Farben vorzubereiten.

Mein Fazit: Wenn du ein großer Fan beider Serien bist, Accel World gegen Sword Art Onlineist dasein großartiges Action-RPG die man beim Spielen des Sword Art Online Spiele der Reihe. Um das Spiel in vollem Umfang genießen zu können, empfehle ich, die Deluxe Edition auf dem PC zu spielen, die alle wichtigen DLCs enthält.

Was sagen die Spieler dazu?

Puzzleheaded-Rip1188

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Im Gegensatz zu den anderen SAO-Spielen hat mich dieses hier sofort in seinen Bann gezogen!

7. Sword Art Online: Integral Factor [Das mobile MMORPG]

Unsere Bewertung 7.5

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Genre Massively Multiplayer Online-Rollenspiel Plattformen Android, iOS, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Asobimo, Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Integral Factor beleuchtet den ursprünglichen Aincrad-Handlungsbogen aus einer neuen Perspektive: deiner. Anstatt nur Kiritos Reise zu verfolgen, Du schlüpfst als Protagonist in die Geschichte hinein, ein Mitglied des Angriffsteams, das darum kämpft, alle 100 Stockwerke zu bewältigen.

Das Spiellässt sich wie ein vollwertiges MMORPG spielen mit Gruppendungeons und großen Bosskämpfen, die Strategie und Teamwork erfordern. Jede Etage bringt neue Herausforderungen und Ausrüstungsverbesserungen mit sich, was den Spielfortschritt lohnenswert macht.

Du kannst gemeinsam mit Freunden an Koop-Kämpfen teilnehmen oder an zeitlich begrenzten Live-Events teilnehmen, um seltene Gegenstände und Fähigkeiten zu erhalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben In Sword Art Online: Integral Factor… man erlebt die Geschichte als Hauptfigur, was das Spielerlebnis viel intensiver macht.

Neben legendären Anime-Handlungssträngen enthält die Geschichte originelle „Was-wäre-wenn“-Abenteuer, die für unerwartete Wendungen und neue Interaktionen mit bekannten Charakteren sorgen. Dies eine Mischung aus kanonischen und eigenständigen Inhalten bietet langjährigen Fans einen Grund, Aincrad noch einmal zu erkunden, wobei die PC-Version den Zugang über mobile Plattformen hinaus erweitert.

Mein Fazit: Sword Art Online: Integral Factor bietet eine der originalgetreuesten und inhaltsreichsten Adaptionen von Aincrad. Es ist ein MMORPG, das sich zudem als hervorragendes Gacha-Spiel auszeichnet, weshalb es deine Zeit wert ist, wenn du all die SAO Spiele der Reihe nach.

Was sagen die Spieler dazu?

Auf Wiedersehen, Cobo

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Das macht richtig Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Es ist das einzige Gacha-Spiel, das ich tatsächlich jeden Tag spielen kann.

8. Sword Art Online: Fatal Bullet [Die Gun Gale Online-Schicht]

Unsere Bewertung 9.4

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Genre Action-RPG, Third-Person-Shooter Plattformen PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Dimps, Bandai Namco Entertainment Metacritic 64

Sword Art Online: Fatal Bulletist dasspannender Third-Person-Shooter die im Virtual-Reality-MMORPG „Gun Gale Online“ stattfindet, das in der zweiten Staffel des Animes vorgestellt wurde.

It verbindet Third-Person-Shooter-Kämpfe mit RPG-Elementen. Du kannst das Aussehen deines Charakters individuell anpassen und deine Reise durch deine Entscheidungen als Spieler gestalten. Unreal Engine 4 sorgt für die Grafik des Spiels, wodurch detaillierte Arenen und rasante Schießereien.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seinem Shooter-Gameplay, Sword Art Online: Fatal Bullet bietet dir eine willkommene Abwechslung zum üblichen RPG-Erlebnis, wenn du das Sword Art Online Spiele der Reihe nach.

Neben der Hauptgeschichte enthält das Spiel Kirito-Modus, eine eigenständige Handlung, in der du als der Schwarze Schwertkämpfer Kirito spielst und einen einzigartigen Einblick in den „Phantom Bullet“-Handlungsbogen aus den Light Novels und dem Anime erhältst.

Auch ein Mehrspielermodus ist hier vorhanden. Du kannst gemeinsam mit Freunden an Koop-Missionen teilnehmen oder dein Können in PvP-Kämpfen unter Beweis stellen. Die Waffen sind anpassbar, sodass du die Ausrüstung je nach deinem bevorzugten Spielstil ändern kannst.

Mein Fazit: Sword Art Online: Fatal Bullet ist ein actiongeladener Titel, der zu den besten seiner Art zählt SAO Spiele. Dank seiner Erweiterungen und DLC-Pakete, die in der Complete Edition des Spiels enthalten sind, bietet es jede Menge Inhalt und hohen Wiederspielwert.

Was sagen die Spieler dazu?

Cedutus

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Ein richtig unterhaltsamer Looter-Shooter; das Gameplay ist ziemlich locker, sodass man während des Spielens YouTube schauen kann.

9. Sword Art Online: Alicization Rising Steel [Das Alicization-Handyspiel]

Unsere Bewertung 7.1

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Genre Rundenbasiertes Rollenspiel Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Alicization Rising Steel, auch bekannt als Sword Art Online: Unleash Blading, war ein kostenloses Handyspiel, dessen Betrieb 2023 eingestellt wurde. Es ist den Fans wegen seiner Nacherzählung des Alicization-Arcs in guter Erinnerung geblieben mit sowohl bekannten Szenen als auch neuen Inhalten.

Es war einein fesselndes rundenbasiertes Rollenspiel das über ein strategisches, rundenbasiertes Kampfsystem verfügte, das speziell für Mobilgeräte entwickelt wurde und in dem die Spieler Teams zusammenstellen und ihre Züge sorgfältig planen, um ihre Effektivität im Kampf zu maximieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sword Art Online: Alicization Rising Steel hat den Alicization-Handlungsbogen erfolgreich auf Mobilgeräte übertragen und den Fans ein eher taktisches Gameplay anstelle des üblichen Action-RPG-Erlebnisses geboten.

Filmische Story-Sequenzen verliehen dem Spiel eine visuell ansprechende Präsentation, während die umfangreiche Charakterauswahl und Gacha-Mechanik ermöglichte es den Spielern, ihre Lieblingsspieler zu sammeln und weiterzuentwickeln, um stärkere Teams aufzubauen.

Sowohl die globale als auch die japanische Version boten regelmäßig Festivals und zeitlich begrenzte Events im Spiel, die die Community aktiv und engagiert hielten.

Mein Fazit: Sword Art Online: Alicization Rising Steel war ein unterhaltsames Handyspiel, das strategisches Denken und Teamplanung belohnte und jede Menge Inhalte für Fans von SAOSpiele.

Was sagen die Spieler dazu?

Das sind 32.420.

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Es ist ein solides Gacha-Spiel, das heißt, es gibt jede Menge zu tun.

Unsere Bewertung 8.2

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Genre Action-RPG Plattformen PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 58

Sword Art Online: Alicization Lycoris versetzt dich in die Die Unterwelt aus dem Alicization-Handlungsbogen and stellt die Welt nach, die die Fans aus der Vorlage kennen. Du erkundest weitläufige Landschaften und geschäftige Städte und lüftest dabei das Geheimnis um Kirito und neue Charaktere, die die SAOUniversum.

Wie bei anderen Action-RPGs der Reihe, Die Kämpfe sind schnell und dynamisch und basieren auf einem Echtzeit-Gruppensystem mit dem du jederzeit zwischen den Charakteren wechseln kannst. Heilige Künste und mächtige Fähigkeiten verleihen den Kämpfen zusätzliche Tiefe und belohnen Geschicklichkeit und Strategie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sword Art Online: Alicization Lycoris zeichnet sich vor allem durch die originalgetreue Nachbildung der Unterwelt aus den Light Novels und dem Anime aus, fügt aber auch neue Elemente hinzu.

Außerhalb der Schlachten, das Spiel bietet Erkundungstouren und Rahmenprogramme wie Angeln und Kochen. Weite, offene Landschaften laden zum Erkunden ein, während individuell anpassbare Ausrüstung und Party-Setups es dir ermöglichen, dich auf bestimmte Herausforderungen vorzubereiten.

Mein Fazit: Sword Art Online: Alicization Lycoris bietet ein unvergessliches Erlebnis beim Spielen des Sword Art Online Spiele der Reihe. Es verbindet Echtzeitkämpfe mit ausgedehnten Erkundungen und bietet zudem eine hervorragende Unterstützung nach der Veröffentlichung, mit zahlreichen DLC-Paketen und kostenlosen Updates, die den Wiederspielwert erhöhen.

Was sagen die Spieler dazu?

Tiasmoon

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Die Größenverhältnisse im Spiel wirken realistischer als in den meisten anderen Spielen, was es meiner Meinung nach noch fesselnder macht.

11. Sword Art Online: Variant Showdown [Der moderne Handyspiel-Brawler]

Unsere Bewertung 6.8

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Genre Action-RPG Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2022 Urheber Bandai Namco Entertainment Metacritic N/A

Sword Art Online: Variant Showdown ist ein kostenloses Handyspiel, das anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Animes veröffentlicht wurde.

Das Spielbietet 3-gegen-3-3D-Kämpfe wo du mitten im Kampf zwischen den Charakteren wechseln kannst, um Kombos zu verketten und mächtige Angriffe auszuführen. Jeder Charakter lässt sich mit Fähigkeitskarten anpassen, die die Werte verbessern oder einzigartige Fähigkeiten freischalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sword Art Online: Variant Showdown Es gelingt ihm, die Action des Animes auf Mobilgeräte zu übertragen und die Fans durch regelmäßige Inhaltsaktualisierungen bei Laune zu halten.

Neben mächtigen Endgegnern und zeitlich begrenzten Events können sich die Spieler einzelne Missionen, die in der Regel kurz und einfach sind um sie an begrenzte Spielzeiten anzupassen. Dies ist bei Handyspielen sehr verbreitet und bietet dir Flexibilität beim Spielfortschritt.

Mein Fazit: Sword Art Online: Variant Showdown bietet ein rasantes Gameplay, das speziell für das Spielen unterwegs entwickelt wurde und es dir ermöglicht, auf deiner Mission, das Spiel zu beenden, weiterhin Fortschritte zu machen SAO Spiele der Reihe nach, auch bei kurzen Spielsitzungen.

Was sagen die Spieler dazu?

Herr Yitzu

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Das Gameplay war ganz okay, aber die meisten Kämpfe waren einfach viel zu kurz, um wirklich spannend zu sein.

Unsere Bewertung 9.1

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Genre Action-RPG Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Aquria, Bandai Namco Entertainment Metacritic 65

Sword Art Online: Letzte Erinnerung ist das bisher ambitionierteste Kapitel der Serie. Es spielt in einer eine alternative Version des Handlungsbogens „War of Underworld“… es interpretiert zentrale Ereignisse neu und schafft so eine neue, emotionale Geschichte, die sowohl langjährige Fans als auch Neulinge anspricht.

Du befehligst eine Gruppe von bis zu vier Mitgliedern und führst koordinierte Angriffe mithilfe eines rasanten Kampfsystems aus, das sich durch eines der stilvollsten Spiele der Videospielreihe.

Über 40 Charaktere stehen zur Auswahl, von denen jeder über einzigartige Waffen und Fähigkeiten verfügt, während du riesige Schlachtfelder erkundest und dich mächtigen Gegnern stellst. Das bietet reichlich Spielraum zum Experimentieren und ermöglicht es dir, eine Gruppe aus Charakteren zusammenzustellen, die perfekt miteinander harmonieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sword Art Online: Letzte Erinnerung bietet ein grandioses Finale mit der größten Auswahl an Charakteren und den spektakulärsten Kämpfen.

Neben dem PC, Das Spiel ist für Konsolen der vorherigen und der aktuellen Generation erhältlich PlayStation and Xbox Spielkonsolen, wodurch es sowohl für langjährige Fans als auch für eine neue Generation von Spielern zugänglicher wird.

Mein Fazit: Als krönender Abschluss der Videospielreihe, Sword Art Online: Letzte Erinnerung ist ein umfassendes und actionreiches JRPG, das dir beim Durchspielen einen befriedigenden Abschluss bietet Sword Art Online Spiele der Reihe nach.

Was sagen die Spieler dazu?

Traditional_Sky_8347

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Ich liebe dieses Spiel wirklich!!!! Trade City ist mein Lieblingsort im Spiel, wo man viele bekannte Charaktere aus der „Sao“-Reihe trifft!

Mein Fazit

Wenn Sie nach dem besten Ausgangspunkt für Sword Art Online Wenn du dir die aktuellen Spiele anschauen möchtest, sie aber nicht der Reihe nach spielen willst, findest du hier eine kurze Liste mit Titeln, die für verschiedene Spielvorlieben empfohlen werden.

Für Neulinge → Sword Art Online: Hollow Fragment . Der zweite Teil der Videospielreihe enthält den gesamten Inhalt des ersten Teils und ist somit ein hervorragender Einstieg für neue Spieler.

. Der zweite Teil der Videospielreihe enthält den gesamten Inhalt des ersten Teils und ist somit ein hervorragender Einstieg für neue Spieler. Für MMORPG-Fans → Sword Art Online: Hollow Realization . Es bietet die beste Simulation eines MMORPGs, was die Präsentation und die Spielmechaniken angeht.

. Es bietet die beste Simulation eines MMORPGs, was die Präsentation und die Spielmechaniken angeht. Für Fans von Action-Spielen → Sword Art Online: Letzte Erinnerung . Ein Action-RPG mit einem spektakulären Kampfsystem, das die Kämpfe noch unterhaltsamer macht.

. Ein Action-RPG mit einem spektakulären Kampfsystem, das die Kämpfe noch unterhaltsamer macht. Für Mobile-Gamer → Sword Art Online: Integral Factor . Ein mobiles MMORPG, in dem du die Hauptrolle in einer Neuinterpretation des ursprünglichen Aincrad-Arcs spielst.

. Ein mobiles MMORPG, in dem du die Hauptrolle in einer Neuinterpretation des ursprünglichen Aincrad-Arcs spielst. Für Fans von Shooter-Spielen → Sword Art Online: Fatal Bullet. Einzigartig in der Serie, da es das Gameplay eines Third-Person-Shooters mit RPG-Elementen verbindet.

Jedes Spiel ist anders, aber alle machen jede Menge Spaß, da kann man eigentlich nichts falsch machen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste „Sword Art Online“-Spiel?

Das Beste Sword Art OnlineDas Spiel istSword Art Online: Hollow Realization. Es ist das Spiel der Reihe, das einem MMORPG am nächsten kommt – mit einer großartigen Geschichte, einem ausgefeilten Kampfsystem und jeder Menge Inhalt.

Lohnt es sich, die „Sword Art Online“-Spiele zu spielen?

Ja, dasSword Art Online Diese Spiele sind einen Versuch wert. Auch wenn sie nicht mit AAA-Titeln mithalten können, sind sie doch durchweg unterhaltsame Rollenspiele mit einem spannenden Gameplay und bieten zahlreiche Anspielungen und Fan-Service für eingefleischte Fans der Anime- und Light-Novel-Reihe.

Was für ein Spiel ist „Sword Art Online“?

Sword Art Online Bei diesen Spielen handelt es sich in erster Linie um Action-RPGs, die häufig Spielelemente aus MMORPGs enthalten. Einige Titel bieten zudem Spielmechaniken aus anderen Genres wie 2D-Side-Scrollern und Third-Person-Shootern.

Was ist das erste „Sword Art Online“-Spiel?

Der ersteSword Art Online Das Spiel für Konsolen war Sword Art Online: Infinity Moment, das 2013 veröffentlicht wurde. Das Social-Network-Spiel Sword Art Online: End World wurde zwar schon vorher veröffentlicht, war jedoch auf Handys in Japan beschränkt und ist nicht Teil der Hauptspielreihe.

Welches ist das beste SAO-Spiel für den Einstieg?

Das BesteSAO Ein gutes Spiel für den Anfang ist Sword Art Online: Hollow Realization wenn du das Beste willst SAO Erfahrung. Aber wenn du das Sword Art Online Spiele der Reihe nach, beginn mit Sword Art Online: Hollow Fragment, das eine Neuauflage des ersten, nur in Japan erschienenen Spiels der Reihe darstellt.