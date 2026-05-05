Los 20 mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial de 2026 que dan vida a la historia

The Los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial No se limitan a lanzarte enemigos encima: hacen que el escenario cobre vida. Las armas tienen peso, los movimientos tienen un propósito y el ritmo mantiene la tensión.

Desde el enfoque centrado en el equipo Compañeros de armas al caos controlado de Battlefield 1943… en estos simulacros de guerra, lo fundamental es la ejecución y la presión.

He elegido20 que siguen estando a la altura: juegos de disparos online, de sigilo, multijugador, de historia alternativa… lo que se te ocurra. Si buscas títulos sobre la Segunda Guerra Mundial que vayan más allá de lo típico, estos son los Lo mejor de la Segunda Guerra Mundialjuegos a los que jugar.

Nuestra selección de los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial

En el mundo de los videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial, hay muchos juegos de disparos, de estrategia y simuladores, tanto de desarrolladores conocidos como de estudios más pequeños. Pero solo algunos pueden presumir de precisión histórica, una jugabilidad atractiva y un estatus de culto.

Los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial te permiten sentir la magnitud de los combates y enfrentarte a las pérdidas y los retos de aquella época.

Entre todos los juegos, destacan cinco títulos destacados:

Call of Duty 2 (2005) – Un clásico entre los videojuegos de disparos en primera persona ambientados en la Segunda Guerra Mundial. En esta emblemática entrega de la franquicia, los jugadores se ponen en la piel de soldados soviéticos, estadounidenses y británicos, y viven épicas batallas históricas, como el Día D y el Frente Oriental. Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 (2005) – Uno de los juegos de disparos en primera persona (FPS) ambientados en la Segunda Guerra Mundial más realistas y tácticos. En este juego, la precisión y la rapidez de reacción son fundamentales, pero también lo es la capacidad de dirigir a tu escuadrón, utilizando coberturas y maniobras tácticas para derrotar al enemigo. Battlefield 1943 (2009) – Un juego de disparos en primera persona multijugador en el que se libran batallas a gran escala en los famosos campos de batalla del frente del Pacífico. Los títulos multijugador de la serie Battlefield siempre han destacado por su dinámica de juego, y este no es una excepción.

Cada uno de estos videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial ofrece una perspectiva única de los acontecimientos de aquel conflicto. Pero esto es solo una pequeña muestra de los juegos que realmente merecen nuestra atención. Sigue leyendo para descubrir los mejores juegos que recrean el conflicto militar más grande de la historia de la humanidad.

Los 20 mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial: títulos legendarios

Cada uno de los juegos de la Segunda Guerra Mundial de nuestra selección es una oportunidad para adentrarse en el campo de batalla, donde cada decisión que tomes será decisiva. Desde los shooters de la Segunda Guerra Mundial hasta los juegos de estrategia, cada título de esta lista merece sin duda la atención no solo de los aficionados al género, sino también de los amantes de la historia.

1. Call of Duty 2 [Ideal para campañas épicas de la Segunda Guerra Mundial y batallas intensas]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial Plataformas PC, Xbox 360, Xbox One (retrocompatible) Año de estreno 2005 Creador/es Infinity Ward, Activision Duración media de la partida Unas 8 horas Características únicas IA basada en escuadrones, granadas de humo, sistema de salud regenerativa, múltiples campañas aliadas, la emblemática misión del Día D

La segunda parte es donde el todoCall of Dutyserie anclado en su fórmula – rápido, conciso y lo suficientemente realista como para parecer auténtico. Te ofrece tres campañas: Los soviéticos aguantan el tipo en Stalingrado, los británicos en el norte de África y los estadounidenses desembarcan en Normandía. Sin misiones de relleno, sin dar vueltas esperando a que termine una escena cinemática. Solo presión constante, objetivos cambiantes y algunos de los mejores diseños de escenas clave de su época.

It ha eliminado la barra de salud, te ofrecía un equipo que no era del todo inútil y conseguía que las granadas de humo tuvieran realmente sentido. La IA no es nada del otro mundo, pero cumple su función. Y aunque la historia no es muy profunda, ofrece lo suficiente para mantenerte en marcha, sin llegar a ralentizarte.

Mi veredicto

Es la Segunda Guerra Mundial reducida a lo esencial: tiroteos trepidantes, un ritmo ágil y un gran respeto por el contexto histórico. Además, a los alemanes les dan pánico tus granadas de humo.

★ Ideal para campañas épicas de la Segunda Guerra Mundial y batallas intensas Call of Duty 2 Compra en Eneba

2. Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 [Lo mejor para la mecánica táctica y el control de escuadrones]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial y basado en escuadrones Plataformas PC, PS2, Xbox, Xbox 360 (compatible con versiones anteriores) Año de estreno 2005 Creador/es Gearbox Software, Ubisoft Duración media de la partida Unas 14 horas Características únicas Sistema de mando de escuadrones, mecánica de supresión, balística realista, misiones fieles a la historia, basadas en una unidad de paracaidistas real

Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 te pone al mando de una pequeña escuadra de paracaidistas durante el desembarco de Normandía. No se trata de correr y disparar sin más, sino más bien de… un gran juego de estrategia… y si te lanzas a la carga, tu equipo morirá enseguida. Debes flanquear, reprimir al enemigo y avanzar con cautela y lentitud a través de setos y pueblos que se asemejan de verdad a lugares reales.

Esbasado en misiones reales llevadas a cabo por el 502.º Regimiento de Infantería Paracaidista, y aborda el tema con seriedad. La historia apuesta por la autenticidad en lugar del dramatismo, y funciona. La filmación es sólida, pero el verdadero punto fuerte es el control de la escuadra: preciso, ágil y táctico, sin resultar torpe.

Mi veredicto

Es uno de los pocos juegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial que te hace pensar como un jefe de escuadrón, no como un héroe en solitario. Y cuando tu maniobra de flanqueo sale bien, se siente como algo que te has ganado, no como algo predeterminado.

★ Ideal para la mecánica táctica y el control de escuadrones Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 Compra en Eneba

3. Battlefield 1943 [El mejor por la dinámica de combate multijugador]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,8/10

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Tipo de juego En primera persona, multijugador online, combate con vehículos Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es DICE, Electronic Arts Duración media de la partida unas 25 horas Características únicas Batallas a gran escala, combates aéreos, terrestres y marítimos, entornos destructibles, mecánica de juego basada en la captura de puntos, ambientado en el teatro de operaciones del Pacífico

Battlefield 1943 redujo la serie a lo esencial y consiguió que funcionara. Tres clases, tres mapas, un modo de juego – pero, de alguna manera, siguió ofreciendo una de las experiencias multijugador de disparos ambientadas en la Segunda Guerra Mundial más caóticas y satisfactorias para consola. Esto icónicoCampo de batallajuego ofrece tanques, jeeps, aviones de combate y desembarcos en la playa que nunca se desarrollan de la misma manera dos veces.

It se centra exclusivamente en el teatro de operaciones del Pacífico, donde los marines estadounidenses y las fuerzas imperiales japonesas se disputan el control de islas abiertas y puntos estratégicos. Todo se desarrolla en línea, y todo gira en torno al posicionamiento, la sincronización y la colaboración con tu escuadrón… o, al menos, a la esperanza de que alguien de tu equipo sepa lo que es una bandera.

Mi veredicto

Recrea la magnitud y el caos de las batallas de la Segunda Guerra Mundial sin perderse en los detalles. Los aviones se enzarzan en combates aéreos sobre tu cabeza mientras los tanques rugen por la playa. Es ruidoso, trepidante y más inteligente de lo que parece, aunque la mitad de tu equipo se estrelle contra las palmeras.

★ Steam: recarga Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

4. Medal of Honor: Asalto Aliado [Lo mejor para una atmósfera cinematográfica y combates trepidantes]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona, para un solo jugador y de desarrollo lineal Plataformas PC Año de estreno 2002 Creador/es 2015 Inc., Electronic Arts Duración media de la partida unas 12 horas Características únicas Desembarco del Día D con estilo cinematográfico, escenas guionizadas, misiones basadas en objetivos, primeras mecánicas de escuadrón y compatibilidad con mods clásicos

Medal of Honor: Asalto Aliadoes unun juego de disparos en primera persona de primera categoría que contribuyó a definir el modelo de los videojuegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial antes de que Call of Duty tomara el relevo. El jugador encarna al teniente Mike Powell, un agente de la OSS lanzado en paracaídas tras las líneas enemigas para sabotear, infiltrarte y abrirte paso a la fuerza por el norte de África, Francia y Alemania. Es como un resumen de los momentos más destacados de la Segunda Guerra Mundial, y sí, el nivel de Omaha Beach sigue siendo emblemático por algo.

It apuesta decididamente por la intensidad del guion. Rara vez estás solo, pero siempre eres tú quien se encarga de resolver las cosas. Los enemigos aparecen en el momento justo, los objetivos se suceden a buen ritmo y la acción con las armas sigue siendo muy fluida para un juego tan antiguo.

Mi veredicto

Es un clásico por algo. El ritmo es trepidante, las misiones te dejan huella y tiene ese aire de los shooters de principios de los 2000 sin caer en lo demasiado arcade. Además, la MP40 se usa en exceso… en el buen sentido.

★ Lo mejor para disfrutar de una atmósfera cinematográfica y combates trepidantes Medal of Honor: Asalto Aliado Compra en Eneba

5. Red Orchestra 2: Héroes de Stalingrado [Lo mejor en realismo y combate táctico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en primera persona, centrado en el modo multijugador Plataformas PC Año de estreno 2011 Creador/es Tripwire Interactive Duración media de la partida Unas 14 horas Características únicas Realismo extremo, caída de la bala y supresión, recarga manual, ausencia de retícula, grandes batallas en el Frente Oriental

Red Orchestra 2 es un juego de disparos en primera persona al que no le importa si te sientes cómodo. Es te sumerge en la sangre y los escombros del Frente Oriental y te obliga a esforzarte por cada muerte. Sin HUD, sin punto de mira, sin barra de salud. Si quieres sobrevivir, tendrás que agacharte, respirar y apuntar de verdad; aquí no hay lugar para esas tonterías de «correr y disparar».

El juegoabarca tanto el punto de vista soviético como el alemán durante la batalla de Stalingrado. Los mapas son enormes, los objetivos son brutales y morir es muy fácil. Tienes un control total de las armas —incluido el recarga manual— y el juego en equipo realmente importa. Los lobos solitarios caen rápido.

Mi veredicto

Este es el juego de disparos ambientado en la Segunda Guerra Mundial que más se acerca a un simulador sin convertirse en una tarea escolar. Es exigente, es realista, y cuando logras un disparo perfecto en medio de una fábrica en ruinas, sientes que te lo has ganado. Sin medallas, sin música heroica: solo un rifle y una guerra en la que sobrevivir.

★ Lo mejor en realismo y combate táctico Red Orchestra 2: Héroes de Stalingrado Compra en Eneba

6. Company of Heroes: Paquete completo [El mejor juego de estrategia en tiempo real]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real, modo para un jugador, modo multijugador Plataformas PC Año de estreno 2006 Creador/es Relic Entertainment, SEGA (antes THQ) Duración media de la partida Unas 20 horas Características únicas Combate de estrategia en tiempo real con cobertura, terreno destructible, tácticas a nivel de escuadrón, sistema dinámico de moral, campaña completa y modo multijugador

Company of Heroes: Paquete completo incluye el juego original más el Frentes opuestos and Expansiones de Tales of Valor – y sigue siendo uno de los los mejores juegos de estrategia en tiempo real que trata sobre la Segunda Guerra Mundial. No se trata de fabricar 100 tanques y arrasar con todo en el mapa. Cuenta con escuadrones, sistemas de cobertura, mecánicas de supresión y un terreno que cambia realmente en pleno combate.

The La campaña se centra en el frente occidental, con misiones detalladas que abarcan las fuerzas estadounidenses, británicas y alemanas. Las unidades reaccionan con rapidez, el ritmo te mantiene en vilo y cada error te pasa factura. Premia la planificación, pero no te frena.

Mi veredicto

Es una estrategia con verdadero peso. No se trata solo de enviar unidades al frente, sino de ver cómo se desmorona su moral, reposicionarlas e intentar mantener la línea. Pocos juegos sobre la Segunda Guerra Mundial logran que las decisiones en el campo de batalla se vivan de forma tan personal. Y aún menos se mantienen a este nivel.

★ El mejor juego de estrategia en tiempo real Company of Heroes: Paquete completo Compra en Eneba

7. War Thunder [Lo mejor para la aviación y los vehículos militares]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Multijugador, simulación militar, combate con vehículos, Segunda Guerra Mundial y guerra moderna Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 Creador/es Gaijin Entertainment Duración media de la partida unas 50 horas Características únicas Combates realistas en el aire, en tierra y en el mar, una amplia gama de vehículos, modelos de daños detallados, modos PvP y PvE, actualizaciones continuas

War Thunder te sumerge en la Segunda Guerra Mundial (y más allá) con tanques, aviones y batallas navales – todos ellos dentro de un único y enorme ecosistema. Se trata de un juego de disparos online hiperrealista, con un manejo de vehículos, un modelado de blindajes y una balística muy detallados. Si lo tratas como un juego arcade, te dejarán fuera de combate en un santiamén.

Hay varios modos, dependiendo del nivel de realismo que desees, desde el modo casual hasta el modo simulación completa. La rutina puede resultar dura, y la estrategia de monetización de Gaijin no es precisamente sutil, pero el combate en sí resulta muy fluido una vez que le coges el tranquillo.

Mi veredicto

La magnitud es difícil de superar. Vuelas sobre batallas de tanques mientras los cañones navales disparan en la distancia, todo en tiempo real. Es técnico, exigente y, a veces, caótico —en el buen sentido—.

★ Ideal para la aviación y los vehículos militares War Thunder Compra en Eneba

8. Sniper Elite V2 Remastered [Ideal para el juego de sigilo y francotirador]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en tercera persona y de sigilo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2019 (remasterizado), originalmente de 2012 Creador/es Rebellion Developments Duración media de la partida ~6 horas Características únicas Cámara de muerte con rayos X, disparos de francotirador a larga distancia, mecánicas de sigilo, ambientación en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, modo foto, todos los DLC incluidos

Sniper Elite V2 Remastered te ofrece un rifle con mirilla, algunas trampas y un Berlín en ruinas lleno de oficiales nazis a los que acabar. Lo importante es el sigilo y apuntar al tiro perfecto – y luego ver cómo se posa a cámara lenta con todo el detalle de una radiografía. Corazones, pulmones, cráneos… nada se salva.

La remasterización mejora los gráficos, añade todo el contenido descargable e incluye algunas funciones adicionales, como el modo foto y modelos de personajes actualizados. El juego sigue jugándose como un un juego de disparos lento y metódico: explorar, prepararse, disparar, cambiar de posición. No se trata de despejar las habitaciones, sino de despejar las líneas de visión.

Mi veredicto

Es concisa, tensa y lo suficientemente sombría. Si te gusta la idea de arrastrarte por unas ruinas para arruinarle el día a alguien desde 300 A unos metros de distancia, esta va para ti. La cámara de rayos X es brutal y te deja satisfecho cada vez que la ves.

★ Ideal para el juego de sigilo y francotirador Sniper Elite V2 Remastered Compra en Eneba

9. Silent Storm Edición Oro [La mejor combinación de táctica y elementos de RPG]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Estrategia por turnos, RPG, para un jugador Plataformas PC Año de estreno 2003 Creador/es Nival Interactive, JoWood Productions Duración media de la partida unas 40 horas Características únicas Entornos totalmente destructibles, combate por turnos, personalización detallada de los personajes, elementos de ciencia ficción de historia alternativa

Silent Storm Edición Oro es uno de los más infravalorados Juegos de táctica de la Segunda Guerra Mundial ahí fuera. Es por turnos, por escuadrones y sorprendentemente detallado – Se registra cada bala, se puede herir cada extremidad y se puede destrozar cada edificio. Formas un escuadrón, lo equipas y te lanzas a misiones que comienzan con los pies en la tierra y poco a poco se adentran en el terreno de la ciencia ficción pulp.

La mecánica es impecable: puntos de acción, línea de visión, peso del inventario – Todo está aquí, y todo cuenta. La curva de aprendizaje es un poco pronunciada, pero recompensa las jugadas inteligentes y el posicionamiento creativo.

Mi veredicto

Tiene el realismo de la Segunda Guerra Mundial, pero con más profundidad de la que la mayoría de los juegos de estrategia siquiera se atreven a buscar. Y cuando derribes una fortaleza enemiga haciendo que el segundo piso se les venga encima, entenderás por qué sigue contando con un grupo de seguidores incondicionales.

★ La mejor combinación de táctica y elementos de RPG Silent Storm Edición Oro Compra en Eneba

10. Commandos: Orígenes [Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia táctica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Tipo de juego Tácticas en tiempo real Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2025 Creador/es Claymore Game Studios, Kalypso Media, Kalypso Media Digital Ltd. Duración media de la partida Unas 32 horas Características únicas Mapas isométricos detallados, agentes únicos con habilidades especializadas y una mecánica de juego de estrategia táctica en tiempo real

Commandos: Orígenes reinventa la estrategia en tiempo real centrándose en el sigilo y la planificación táctica. Es perfecto para los amantes de la estrategia de desarrollo gradual y la toma de decisiones complejas. Aquí tendrás que dirigir a tu escuadrón de élite en misiones peligrosas que exigirán una planificación y una ejecución minuciosas.

El juego ofrece flexibilidad para distintos estilos de juego pero puede resultar abrumador para los principiantes debido a su complejidad. Su diseño visual crudo y su sonido envolvente realzan la atmósfera de tensión, aunque hay quien puede considerar que el estilo artístico está desfasado.

Mi veredicto

Commandos: Orígenes es la experiencia más gratificante para los amantes de la estrategia, donde la toma de decisiones inteligentes y una ejecución cuidadosa son las claves del éxito.

★ Ideal para los aficionados a los juegos de estrategia táctica Commandos: Orígenes Compra en Eneba

11. Men of War: Escuadrón de Asalto 2 [Lo mejor para el control táctico por unidades]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Tácticas en tiempo real, modo para un jugador, modo multijugador Plataformas PC Año de estreno 2014 Creador/es Digitalmindsoft, 1C Company Duración media de la partida ~58 horas Características únicas Control directo de las unidades, balística realista, entornos destructibles, compatibilidad con mods, batallas a gran escala con detalles minuciosos

Men of War: Escuadrón de Asalto 2 no le importa cuántos tanques traigas, sino cómo los utilices. Es tácticas en tiempo real con control directo, lo que significa que puedes tomar el control de un solo soldado o tanque y gestionar cada uno de sus movimientos. La posición es importante, la línea de visión es importante y la cobertura no dura mucho bajo el fuego enemigo.

El escenario de la Segunda Guerra Mundial te ofrece todos los elementos clásicos: patrullas de infantería, blindados, artillería y confusas escaramuzas en primera línea. No construirás muchas bases, pero tendrás que gestionar el caos mientras mantienes a tu escuadrón con vida. La escala es enorme, pero aun así tendrás que estar pendiente del nivel de munición de tu artillero.

Mi veredicto

Encuentra el equilibrio perfecto entre la guerra a gran escala y el control minucioso de las unidades. Todo tiene su importancia, desde una simple granada hasta un flanqueo de tanques en el momento oportuno. Si buscas un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial con consecuencias reales, este es el tuyo. Eso sí, no te olvides de reabastecerte.

★ Ideal para el control táctico por unidades Men of War: Escuadrón de Asalto 2 Compra en Eneba

12. Call of Duty: El mundo en guerra [El mejor por su atmósfera envolvente de la Segunda Guerra Mundial en un juego de disparos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Tipo de juego En primera persona, para un jugador, multijugador, cooperativo Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Wii Año de estreno 2008 Creador/es Treyarch, Activision Duración media de la partida Unas 7 horas Características únicas Campañas del Pacífico y del Frente Oriental, tono crudo, modo cooperativo para cuatro jugadores, modo «Nazi Zombies», lanzallamas, desmembramiento

Call of Duty: El mundo en guerra tomó el escenario de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo más sórdido, más ruidoso y más cruel. Tendrás dos campañas principales – en una, los soviéticos avanzan hacia Berlín; en la otra, los marines estadounidenses van avanzando de isla en isla por el Pacífico. El tono es brutal, la presentación cruda, y el lanzallamas se convierte rápidamente en tu mejor amigo.

It introdujo el modo cooperativo en la campaña e incorporó a los zombis nazis, que acabó convirtiéndose en algo totalmente distinto. Pero incluso sin el modo de muertos vivientes, la mecánica de disparos es muy sólida, las misiones son intensas y la atmósfera se mantiene sombría en todo momento.

Mi veredicto

Este juego no edulcora la guerra. Se adentra de lleno en el desorden y el caos, con un ritmo sólido y algunas de las mejores secuencias de tiroteos de la serie. Si buscas un juego sobre la Segunda Guerra Mundial que no se ande con rodeos —o simplemente quieres arrasar búnkeres—, este juego sigue estando a la altura.

★ Steam: recarga Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

13. Panzer Corps Gold [Lo mejor para la estrategia militar centrada en el mando de tanques]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

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Tipo de juego Estrategia por turnos, tablero hexagonal, un jugador Plataformas PC Año de estreno 2014 Creador/es Flashback Games, The Lordz Games Studio, Slitherline Ltd. Duración media de la partida ~72 horas Características únicas Combate clásico por casillas, más de 800 tipos de unidades, una campaña de larga duración, escenarios históricos y hipotéticos, y amplia compatibilidad con mods

Panzer Corps Goldes básicamenteGeneral de blindados adaptado a los estándares actuales, y posteriormente ampliado a un un juego de mundo abierto a gran escala ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Dirigirás a las fuerzas alemanas a lo largo de toda la campaña con rutas que se ramifican, unidades que perduran y más tanques de los que jamás necesitarás. Cada movimiento cuenta, y los errores te perseguirán en las misiones.

The Edición de oro incluye todos los contenidos descargables, añadiendo nuevos escenarios, unidades y situaciones de historia alternativa si quieres reescribir cómo acabaron las cosas. Es estrategia pura: sin cinemáticas, sin florituras, solo mapas, estadísticas y decisiones difíciles.

Mi veredicto

Este juego es para aquellos jugadores que prefieren la estrategia al simple disparo. Si lo tuyo son los hexágonos, la eficiencia de las unidades y la planificación a largo plazo, Panzer Corps Gold sigue siendo uno de los juegos de estrategia sobre la Segunda Guerra Mundial más pulcros y completos que hay en el mercado.

★ Ideal para juegos de estrategia militar centrados en el mando de tanques Panzer Corps Gold Compra en Eneba

14. Hearts of Iron IV: Edición Cadete [La mejor estrategia mundial sobre la Segunda Guerra Mundial]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Estrategia a gran escala, en tiempo real con función de pausa, para un jugador, multijugador Plataformas PC Año de estreno 2016 Creador/es Paradox Interactive Duración media de la partida ~52 horas Características únicas Un juego de mundo abierto ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con sistemas políticos detallados, escenarios de historia alternativa, gestión logística y de suministros, y amplia compatibilidad con mods

Hearts of Iron IV: Edición Cadete te entrega las llaves de todo un país y te dice: «No lo estropees». Tú lo controlas todo: la política, la producción, la diplomacia y la guerra a gran escala. Es1936, el mundo está al borde del abismo, y el desenlace depende totalmente de ti.

¿Quieres convertir a Francia en un país fascista? ¿Reconstruir el Imperio austrohúngaro? ¿Seguir la línea histórica y esperar que tus líneas de suministro aguanten? Todas son opciones válidas. Es complicado, claro, pero una vez que le pillas el truco, no hay nada igual.

Mi veredicto

Este juego no se centra en el frente de batalla, sino en el panorama general. Tú decides el rumbo de la guerra antes de que se dispare un solo tiro. Si te gusta tener el control, la profundidad y reescribir la historia paso a paso, este es tu juego de la Segunda Guerra Mundial.

★ El mejor juego de estrategia sobre la Segunda Guerra Mundial Hearts of Iron IV: Edición Cadete Compra en Eneba

15. The Saboteur [La mejor experiencia de mundo abierto ambientada en la Segunda Guerra Mundial]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Tipo de juego Juego de acción y sigilo en tercera persona y de mundo abierto Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es Pandemic Studios, Electronic Arts Duración media de la partida Unas 11 horas Características únicas Imágenes estilizadas en blanco y negro, un París ocupado por los nazis en un mundo abierto, mecánicas de sabotaje, escalada y parkour; los colores vuelven a medida que se liberan las zonas

El saboteadores uno de loslos mejores juegos de mundo abierto y los títulos más extraños sobre la Segunda Guerra Mundial que hay por ahí. Juegas en el papel de un mecánico de carreras irlandés convertido en combatiente de la resistencia en el París ocupado por los nazis, volando torres de radar, disparando a oficiales desde las alturas y escalando edificios como si fuera Assassin’s Creed con explosivos. El mundo comienza en blanco y negro, y el color va volviendo poco a poco a medida que vas expulsando a los nazis.

No es perfecto —la conducción es un poco rígida y el modo sigiloso es un poco impredecible—, pero el ambiente es intenso, y el concepto sigue pareciendo novedoso. Es una historia pulp ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y no pretende ser sutil.

Mi veredicto

En este caso no se trata tanto de realismo como de estilo y dinamismo. Si buscas un escenario de la Segunda Guerra Mundial con libertad, sabotajes y un toque de originalidad, El saboteador merece la pena echarle un vistazo, aunque solo sea para dar un puñetazo a un nazi en la Torre Eiffel.

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16. Compañeros de armas: La carretera del infierno [Ideal para contar historias emotivas y crear una experiencia inmersiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en primera persona, por equipos Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2008 Creador/es Gearbox Software, Ubisoft Duración media de la partida Unas 14 horas Características únicas Tácticas de escuadrón basadas en el uso de coberturas, mecánicas de supresión, entornos destructibles, ambientación en la Operación Market Garden, historia con un enfoque cinematográfico

Compañeros de armas: La carretera del infierno toma las tácticas de equipo de Camino a la Colina 30 y lleva la escala y la narración a otro nivel. Ambientada durante la Operación Market Garden, la historia sigue al sargento Matt Baker en su intento por mantener unida a su unidad mientras todo a su alrededor se desmorona. Es más personal que la mayoría de los juegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, y aun así espera que pienses como un líder, no como un francotirador solitario.

El combate se basa en los flanqueos y la supresión, haciendo un uso inteligente de las coberturas y el terreno. No se trata solo de disparar, sino de coordinarse. Aporta un poco más de emoción que los juegos anteriores, pero sin perder ni un ápice de intensidad.

Mi veredicto

Sigue siendo uno de los mejores juegos de disparos tácticos ambientados en la Segunda Guerra Mundial. La mecánica de escuadrones sigue funcionando, la historia te impacta más de lo que esperabas y, cuando tu maniobra de flanqueo sale bien, te sientes realmente recompensado. Eso sí, no esperes poder abrirte paso a tiros y a la carrera.

★ Ideal para narraciones emotivas y una experiencia inmersiva Compañeros de armas: La carretera del infierno Compra en Eneba

17. Verdún [Lo mejor para un realismo de la Primera Guerra Mundial]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona multijugador por equipos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es M2H, Blackmail Games Duración media de la partida Unas 14 horas Características únicas Armas y uniformes auténticos de la Primera Guerra Mundial, enfoque en la guerra de trincheras, roles basados en escuadrones, mecánicas de supresión, mapas fieles a la realidad histórica

Verdún deja de lado el estilo «correr y disparar» para centrarse en los rifles de cerrojo, las recargas lentas y el fuego de cobertura constante. Es un juego de disparos ambientado en la Primera Guerra Mundial y un un juego multijugador excelente basado en la guerra de trincheras, es decir La mayoría de tus bajas se deben a flanqueos, a la sincronización o a la pura suerte. Eliges un tipo de escuadrón, te asignan una función concreta e intentas no morir en la primera 10 segundos tras pulsar el botón.

Es exigente y realista, pero también es uno de los pocos juegos que recrea el combate de la Primera Guerra Mundial sin convertirlo en un caos al estilo arcade. El movimiento es lento y los mapas son reducidos, y cada bala parece tener su importancia.

Mi veredicto

Claro, se trata de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda, pero la crudeza, las tácticas y el armamento satisfacen las mismas ganas. Si estás harto de los shooters modernos y quieres algo crudo e implacable, Verdún sigue estando a la altura. Eso sí, prepárate para morder el polvo en la Tierra de Nadie más de una vez.

★ Lo mejor en cuanto a realismo de la Primera Guerra Mundial Verdún Compra en Eneba

18. Red Orchestra: Frente Oriental 41-45 [Lo mejor en cuanto al realismo de los combates en el frente oriental]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,4/10

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Tipo de juego Juego de disparos táctico en primera persona, centrado en el modo multijugador Plataformas PC Año de estreno 2006 Creador/es Tripwire Interactive Duración media de la partida ~42 horas Características únicas Combates realistas en el frente oriental, sin miras telescópicas, recarga y cierre manual del cerrojo, simulación de vehículos y tiroteos de gran letalidad

Red Orchestra: Frente Oriental 41-45 is brutal, lento y totalmente implacable – y ahí está la clave. Ambientada en el frente oriental, te sumerge en batallas multijugador masivas donde la supervivencia depende de la paciencia, la posición y saber cuándo no disparar.

No hay un HUD recargado, ni puntos de ruta flotantes, y desde luego tampoco hay escenas heroicas de correr y disparar. La mayoría de los tiroteos se resuelven con una o dos balas. Se espera que utilices las miras metálicas, sepas cómo aprovechar la cobertura y acciones el cerrojo manualmente. También se puede jugar con tanques y vehículos, pero se manejan como en la vida real: son torpes y letales.

Mi veredicto

Fue uno de los primeros juegos de disparos en dejar de lado la espectacularidad para apostar por la crudeza. Cada muerte requiere esfuerzo, cada error te pasa factura. Si te gustan los multijugador tácticos ambientados en la Segunda Guerra Mundial sin ninguna ayuda,Orquesta Roja sigue siendo muy duro. Ni se te ocurra intentar correr a toda velocidad por campo abierto, a menos que te guste mucho reaparecer.

★ Lo mejor en cuanto a realismo de los combates del frente oriental Red Orchestra: Frente Oriental 41-45 Compra en Eneba

19. Soldados: Héroes de la Segunda Guerra Mundial [La mejor combinación de estrategia y acción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

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Tipo de juego Tácticas en tiempo real, modo para un jugador, modo multijugador Plataformas PC Año de estreno 2004 Creador/es Best Way, Codemasters Duración media de la partida ~35 horas Características únicas Control directo de las unidades, destrucción basada en la física, opciones de sigilo, gestión detallada del inventario, mecánica detallada de los vehículos

Soldados: Héroes de la Segunda Guerra Mundial combina una estrategia de equipo bien coordinada con el caos en tiempo real. Controlas a un pequeño grupo de soldados aliados tras las líneas enemigas, y cada misión se desarrolla como un pequeño y violento mundo abierto. Hay sigilo, destructibilidad total y control directo – lo que significa que puedes subirte a un tanque, disparar cada proyectil manualmente y repararlo en pleno combate.

Es implacable, pero flexible. Puedes armar jaleo, moverte sigilosamente o, simplemente, volar todo el edificio por los aires. La cantidad de munición es importante, Hay que recoger el equipo, y los enemigos no esperan educadamente su turno.

Mi veredicto

Es rápido, trepidante y más inteligente de lo que parece. Si te gustan las tácticas de la Segunda Guerra Mundial con escuadrones reducidos y consecuencias reales —y la opción de apuntar manualmente un proyectil de panzer a través de una ventana—, Soldados sigue siendo válido. Mi consejo número uno: no te olvides de coger granadas de repuesto. Las vas a necesitar.

★ La mejor combinación de estrategia y acción Soldados: Héroes de la Segunda Guerra Mundial Compra en Eneba

20. Battlefield 5: Edición Definitiva [Los mejores gráficos y batallas a gran escala]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona multijugador con combates a gran escala Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 (inicialmente 2018) Creador/es DICE, Electronic Arts Duración media de la partida ~6 horas Características únicas Combates de 64 jugadores, reanimación de compañeros de escuadrón, sistema de destrucción, combate de mundo abierto, campaña de historias de guerra, todos los DLC incluidos

Battlefield V: Edición Definitiva apuesta por el caos total de la Segunda Guerra Mundial: mapas enormes, vehículos por todas partes y edificios que no duran mucho en pie. El manejo de las armas es preciso, los movimientos son fluidos y el juego en equipo realmente importa. Se inclina más juego de mundo abierto que simulación, pero el combate sigue resultando intenso y ágil.

La campaña «War Stories» es breve pero variada, y abarca frentes menos conocidos. Aun así, lo realmente importante es el modo multijugador: combates de armas combinadas en los que un francotirador puede defender una colina o un tanque puede arruinarte la tarde. El Edición definitiva Incluye todos los mapas, armas y elementos cosméticos: no hace falta pasar horas jugando.

Mi veredicto

No pretende ser realista, sino que busca la intensidad y el espectáculo, y en gran medida lo consigue. Si te gustan las grandes batallas, las coberturas que se derrumban y que, de vez en cuando, un avión de combate se estrelle contra tu tanque, Battlefield V Sigue estando a la altura. Eso sí, no lo toques en solitario.

★ Gráficos espectaculares y batallas a gran escala Battlefield 5: Edición Definitiva Compra en Eneba

Próximos juegos sobre la Segunda Guerra Mundial

El panorama de los videojuegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial está en pleno auge, con algunos títulos apasionantes a la vista. Cada uno de ellos promete sumergir a los jugadores en el caos y la estrategia del combate bélico, aportando nuevas historias y acción trepidante:

Marvel 1943: El auge de Hydra (fecha por determinar, 2026) – Estoy deseando verlo. Combina la Segunda Guerra Mundial con Marvelsus héroes y villanos más emblemáticos, y estoy deseando ver cómo se desarrolla todo. Prepárate para combates de alto riesgo y un nuevo giro en Marvellas narraciones bélicas de…

– Estoy deseando verlo. Combina la Segunda Guerra Mundial con Marvelsus héroes y villanos más emblemáticos, y estoy deseando ver cómo se desarrolla todo. Prepárate para combates de alto riesgo y un nuevo giro en Marvellas narraciones bélicas de… Lluvia de latón (diciembre de 2026)) – Ambientado en la Segunda Guerra Mundial y centrado en la guerra táctica, este juego promete ser todo un éxito. «Brass Rain» pretende llevar estrategias realistas e intensos tiroteos al campo de batalla, lo que lo convierte en una cita ineludible tanto para los amantes de la historia como para los aficionados a los juegos de estrategia.

Estos próximos juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial están rompiendo barreras, y estoy deseando sumergirme en ellos. ¡Los campos de batalla están a punto de volverse aún más épicos!

Mi veredicto general

En lo que respecta a los juegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, hay opciones para todo tipo de jugadores. Estos juegos garantizan intensas experiencias de combate:

Para los amantes de los juegos de estrategia → Commandos: Orígenes . Una obra maestra táctica en la que diriges a un equipo de soldados de élite a través de un juego de sigilo basado en misiones, lo que supone un desafío único dentro del género.

. Una obra maestra táctica en la que diriges a un equipo de soldados de élite a través de un juego de sigilo basado en misiones, lo que supone un desafío único dentro del género. Para los amantes de la acción → Call of Duty 2 . Un trepidante juego de disparos ambientado en la Segunda Guerra Mundial que marca un nuevo estándar en cuanto a experiencias de combate cinematográficas, gracias a sus campañas históricas y a sus emocionantes enfrentamientos.

. Un trepidante juego de disparos ambientado en la Segunda Guerra Mundial que marca un nuevo estándar en cuanto a experiencias de combate cinematográficas, gracias a sus campañas históricas y a sus emocionantes enfrentamientos. Para tiradores de precisión → Sniper Elite V2 Remastered . Un juego que te permite vivir la emoción del tiro de precisión, con efectos visuales mejorados y toda la tensión que supone acabar con los enemigos desde lejos.

. Un juego que te permite vivir la emoción del tiro de precisión, con efectos visuales mejorados y toda la tensión que supone acabar con los enemigos desde lejos. Para batallas multijugador clásicas → Battlefield 1943. Una experiencia más accesible, pero sin perder por ello su atractivo, con combates dinámicos y la posibilidad de formar equipo con amigos en partidas multijugador masivas en línea.

Sea cual sea el estilo de juego de la Segunda Guerra Mundial que prefieras, ¡estos títulos te ofrecen batallas épicas y acción trepidante!

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