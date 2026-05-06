Die 15 besten Shoot-’em-up-Spiele, die man 2025 ausprobieren sollte

Die besten Shoot-’em-up-Spiele sind solche, die alles von Retro-Spielen bis hin zu moderner Grafik abdecken. In das Chaos hineingeworfen zu werden und sich auf seine Fähigkeiten und Reflexe verlassen zu müssen – darum geht es bei diesen Titeln. Was Was sie zeitlos macht, ist die Verbindung von Schlichtheit und Tiefe.

Dieses Genre bietet unzählige Möglichkeiten, doch die Auswahl der richtigen Titel kann überwältigend sein – und genau dabei werde ich dir helfen. Meine Liste enthält Die 15 besten Shoot-’em-up-Spiele – von actiongeladenen Retro-Titeln bis hin zu modernen Spielen ist für jeden Spielertyp etwas dabei.

Unsere Top-Auswahl der besten Shoot-’em-up-Spiele

Bevor ich mich der vollständigen Liste zuwende, möchte ich kurz meine drei Lieblingstitel nennen, die meiner Meinung nach den anderen überlegen sind. Versteht mich bitte nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass die anderen zwölf schlecht sind, aber diese drei liegen mir besonders am Herzen, und ich muss sie einfach erwähnen.

Ikaruga (2001) – Dies ist ein Meisterwerk, das eine einzigartige Funktion namens „Polaritätswechsel“ bietet, mit der du Projektile derselben Farbe absorbieren und Gegnern in der Nähe Schaden zufügen kannst. Es geht nicht um schnelle Reflexe, sondern um Vorbereitung und Taktik, damit du das Spiel beherrschst und – was am wichtigsten ist – gewinnst.

Dies ist ein Meisterwerk, das eine einzigartige Funktion namens „Polaritätswechsel“ bietet, mit der du Projektile derselben Farbe absorbieren und Gegnern in der Nähe Schaden zufügen kannst. Es geht nicht um schnelle Reflexe, sondern um Vorbereitung und Taktik, damit du das Spiel beherrschst und – was am wichtigsten ist – gewinnst. DoDonPachi: Resurrection (2008) – Für alle, die auf der Suche nach echter Intensität sind, gibt es keine bessere Wahl als diese. Meiner Meinung nach ist dies der Höhepunkt der Serie, was zum Teil dem Hyper-Modus zu verdanken ist, mit dem man Gegnern massiven Schaden zufügen kann.

Für alle, die auf der Suche nach echter Intensität sind, gibt es keine bessere Wahl als diese. Meiner Meinung nach ist dies der Höhepunkt der Serie, was zum Teil dem Hyper-Modus zu verdanken ist, mit dem man Gegnern massiven Schaden zufügen kann. R-Type Final 2 (2021) – Dies ist eine der bekanntesten Spielereihen in diesem Nischenbereich und gehört natürlich zu den besten, die es gibt. Durch die Kombination von klassischer Side-Scrolling-Action mit moderner Grafik ist dies ein Titel, der die jüngere Generation ansprechen dürfte, die sich für solche Spiele interessiert.

Schon beim Blick auf diese drei Titel bekommt man einen Eindruck davon, wie vielfältig die heutige Liste sein wird. Ich habe von allem etwas dabei, und es sind noch 15 Titel übrig – also lasst mich euch meine Favoriten vorstellen, die jeder Fan kennenlernen sollte.

Die 15 besten Shoot-’em-up-Spiele im Ranking

Nachdem ich meine Top 3 der Shoot-’em-up-Titel vorgestellt habe, ist es nun an der Zeit, die gesamte Liste durchzugehen. Meine Auswahl bildet das Herzstück des Genres, und ich habe jeden Titel aufgrund seiner Spielmechanik, Grafik, Vermächtnis, Wirkung oder eine Kombination daraus. Von Klassikern aus früheren Zeiten bis hin zu aktuellen Veröffentlichungen – diese Auswahl zeigt, warum dieses Nischengenre heute so beliebt ist.

1. Ikaruga [Ideal für Puzzle-Fans]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Vertikales Shoot ’Em Up Plattformen Arcade (Sega NAOMI), Dreamcast (JP), GameCube, Xbox 360 (XBLA), Windows (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2001 Urheber Entwickler: Treasure / Herausgeber: Sega, Treasure (spätere Portierungen) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 6–8 Stunden Spielzeit; einzigartige Polaritätsmechanik (Wechsel zwischen Schwarz und Weiß) zum Absorbieren von Projektilen, unterstützt durch eine kleinere Trefferfläche Am besten geeignet für Spieler, die nach rätselartigen Herausforderungen in Kombination mit rasanten Action-Elementen suchen Was mir gefallen hat Das Polaritätssystem, das jede Begegnung zu einem taktischen Rätsel macht

In der Welt der Shoot-’em-ups halte ich Ikaruga als einer der innovativsten Titel gilt, weshalb es den ersten Platz auf dieser Liste einnimmt. Auf den ersten Blick sieht es aus wie die meisten vertikalen Shooter, aber es ist so viel mehr als das.

Das Hauptmerkmal ist die Polaritätsmechanik, die die Herangehensweise völlig verändert. Du kannst zwischen schwarzer und weißer Polarität wechseln, wodurch du Projektile derselben Farbe absorbieren kannst.

Gleichzeitig wirst du Rivalen mit entgegengesetzter Polarität zusätzlichen Schaden zufügen. Es verbindet Reflexe mit Taktik, und genau das macht den Reiz und die Faszination des Spiels aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die einzigartige Polaritätsmechanik von Ikaruga dass sie jeden Konflikt in ein taktisches Rätsel verwandeln, ist einer der vielen Gründe, warum es auf dieser Liste steht.

Optisch wird es zwar nicht den Ansprüchen derjenigen gerecht, die auf Grafik in AAA-Qualität aus sind, aber das ist auch nicht die Zielgruppe. Der minimalistische Stil, kombiniert mit den Farbtupfern des feindlichen Feuers, sorgt dafür, dass man immer bei der Sache bleibt, nicht der visuelle Aspekt. Darüber hinaus ist jede Stufe so gestaltet, dass man ganz in das Spielgeschehen eintaucht und gleichzeitig versucht, nicht zu sterben.

Mein Fazit: Ikaruga ist die ideale Wahl für alle, die mehr wollen, als nur ihre Reflexe auf die Probe zu stellen. Es belohnt strategisches Denken und Geduld – und genau das macht es so fesselnd. Es gibt unzählige Bewertungen, und keine davon ist negativ.

2. DoDonPachi: Resurrection [Ideal für eingefleischte Shoot-’em-up-Fans]

Unsere Bewertung 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Bullet-Hell-Shoot-’em-up Plattformen Arcade (2008), Xbox 360 (JP, 2010), iOS (2010), Windows (Steam, 2016) Erscheinungsjahr 2008 Urheber Entwickler: Cave / Herausgeber: Cave Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 8–10 Stunden; „Hyper“-Modus, der den Level abschließt und die Feuerkraft erhöht, sowie komplexe Spielmechaniken für Punkte Am besten geeignet für Hardcore-Shoot-’em-up-Fans, die auf der Suche nach Spannung und Herausforderung sind Was mir gefallen hat Die hypnotischen Projektilvorhänge sowie das Risiko-Ertrags-Hyper-System

Meine nächste Wahl für diese Liste unterscheidet sich völlig von meiner ersten Option. DoDonPachi: Resurrection dreht sich alles um Chaos, was dich überhaupt nicht überraschen dürfte. Es wurde entwickelt von CAVE Games, das Unternehmen, das als Meister des „Bullet Hell“-Genres gilt – Taktik und Geduld sind hier also völlig überflüssig.

Von Anfang an wirst du in einen Sturm aus bunten Geschossen hineingezogen, und deine Aufgabe ist es, dich durch die dichten Muster zu manövrieren und dabei zu versuchen, am Leben zu bleiben. Außerdem verfügt es über eine Funktion namens „Hyper-System“.

Hier können Sie Lade eine Anzeige auf und entfessle einen mächtigen Schlag in Form von Bomben, die die Projektile beseitigen und den Schaden erhöhen. Es ist einer dieser Momente, in denen man abwägen muss zwischen Risiko und Gewinn und in Sekundenschnelle eine Entscheidung über den nächsten Schritt treffen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben DoDonPachi „Resurrection“ besticht durch faszinierende Projektilmuster und ein Punktesystem, das echte Meisterschaft erfordert, und ist damit ein absolutes Muss für Fans dieses Genres.

Angesichts der Art dieses Titels sollten Sie damit rechnen, dass eine regelrechte Reizüberflutung beim Spielen. Hypnotisch, strahlend und farbenfroh – das sind die ersten drei Begriffe, die mir in den Sinn kommen. Wenn man alles zusammennimmt, erhält man eines der fesselndsten und rasantesten Shoot-’em-ups, die je entwickelt wurden.

Mein Fazit: Spieler, die auf der Suche nach einer Herausforderung sind, die ihr Können auf die Probe stellt und ihre Sinne anregt, DoDonPachi: Resurrection ist die beste Wahl.

3. R-Type Final 2 [Ideal für Fans von taktischen Shoot-’em-ups]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Side-Scrolling-Shooter Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows (Steam, Epic) Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Granzella / Herausgeber: NIS America (Westen) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 12–15 Stunden; Dutzende freischaltbare Schiffe mit einzigartigen Waffen, verschiedene Schwierigkeitsgrade Am besten geeignet für Fans von taktischen Shoot-’em-ups, die eher einen taktischen Ansatz als Chaos suchen Was mir gefallen hat Die Vielfalt an Schiffen und Spielmechaniken sorgt für endlosen Spielspaß

In der Welt der Side-Scrolling-Shooter ist das R-Type-Reihewar beliebt bei Spielern, die nicht so sehr auf Geschwindigkeit und Chaos stehen. Finale 2 knüpft an die Tradition der Serie an und verleiht einem beliebten Klassiker einen modernen Touch.

Du konzentrierst dich mehr auf das richtige Tempo und die richtige Taktik, ähnlich wie einige der anderen Beiträge heute. Wenn du das erste Spiel schon einmal gespielt hast, kommt dir der Force-Pod wahrscheinlich bekannt vor, ebenso wie seine Fähigkeit, sich abzuspalten und sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff eingesetzt zu werden.

Was es von der Masse abhebt, ist die Vielfalt. Mit eine ganze Reihe von Schiffen, von denen jedes über einzigartige Waffen und Kampfstile verfügt… es geht vor allem darum, auszuprobieren, was für dich am besten funktioniert. Die Level sind voll von außerirdischen Kreaturen und Endgegnern, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem Horrorfilm, also es bleibt der Ästhetik der Serie treu.

Warum wir uns dafür entschieden haben R-Type Final 2 erfordert eine taktische Herangehensweise und eine Vielzahl von Schiffen, was bedeutet, dass man viel experimentieren muss, bevor man es beherrscht.

Apropos: Das Spiel besticht durch eine moderne und elegante Grafik mit zahlreichen Details und filmreifen Effekten, die das Spielerlebnis noch steigern. Mit anderen Worten: Es stellt nicht nur deine Fähigkeiten auf die Probe, sondern belohnt dich auch mit einer wirklich beeindruckenden Grafik.

Mein Fazit: Fans der Reihe sollten sich das nicht entgehen lassen R-Type Final 2 weil es Nostalgie weckt und diese mit neuen Herausforderungen verbindet.

4. Gradius V [Ideal für Spieler, die eine moderne Neuinterpretation einer klassischen Spielereihe suchen]

Unsere Bewertung 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Side-Scrolling-Shooter Plattformen PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2004 Urheber Entwickler: Treasure / Herausgeber: Konami Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10–12 Stunden; innovatives Power-Up-System, Koop-Modus, filmreife Bosskämpfe Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach einer modernen und ausgefeilten Neuinterpretation einer klassischen Spielereihe sind Was mir gefallen hat Es fängt den Geist des ursprünglichen Gradius ein

Wenn du schon immer ein Fan von Shoot-’em-ups warst, wird dir dieser Name bestimmt etwas sagen. Gradius V ist vor über zwei Jahrzehnten erschienen, und es ist immer noch ist nach wie vor ein beliebter Titel bei den Fans dieser Nische. Der Star der Show ist Victory, Viper, eine Figur, die echten Fans von Spiele wieGradius Origins der sich durch Levels voller Gegner, Endgegner und Gefahren bewegt.

Das Besondere daran sind die Power-Ups, mit denen man Upgrades auswählen und miteinander verketten kann, was bedeutet, dass du strategisch vorgehen musst. Diese Art von taktischen Mechaniken sorgt für zusätzliche Komplexität, da du die Ausrüstung des Schiffes an deinen Spielstil anpassen musst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gradius V ist eine moderne Neuinterpretation einer klassischen Serie, die sehr ähnlich ist zu Raiden Fighters or G-Darius, und das ist wirklich erwähnenswert.

Auch in puncto Grafik enttäuscht „Gradius V“ nicht. Die flüssigen Animationen, die detailreichen Hintergründe und die Effekte bereichern das Spielerlebnis und bringen die kleine alte PS2-Konsole an ihre Grenzen. Schade, dass es nicht auf der SNES von Nintendo Switch Online Bibliothek für ein verbessertes und modernes Erlebnis.

Das Gesamtpaket verbindet Grafik mit einem Gameplay, das zwar anspruchsvoll, aber auch nachsichtig sein kann, sodass auch Anfänger es relativ schnell beherrschen können.

Mein Fazit: Gradius V ist die perfekte Wahl für alle, die ein klassisches Shoot-’em-up-Design suchen, das mit einem modernen Touch Nostalgie weckt und gleichzeitig eine Herausforderung bietet.

5. Vampir-Überlebende [Ideal für Gelegenheitsspieler von Shoot ’em ups]

Unsere Bewertung 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Roguelike-Shoot ’Em Up Plattformen Windows, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: poncle / Herausgeber: poncle Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 20 Stunden Spielspaß; automatisches Angriffssystem, endlose Gegnerwellen, umfangreicher Spielverlauf und freischaltbare Inhalte Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler, die nach einem fesselnden Spiel suchen Was mir gefallen hat Die Einfachheit verbirgt sich in ihrer Tiefe, was das Spiel sehr fesselnd macht

Meine nächste Wahl ist eine, die die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen hat. Es begann als kleines Indie-Projekt und entwickelte sich zu etwas, worüber viele von uns sprechen. Natürlich meine ich Vampir-Überlebende, ein Titel, der das Genre der Shoot-’em-ups neu definiert und gezeigt hat, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sie zu genießen.

Im Gegensatz zu den meisten Titeln in diesem Bereich, bei denen man manuell schießt, geschieht dies hier automatisch, was die Sache auf den ersten Blick einfacher macht, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Du musst dir keine Gedanken ums Schießen machen, sondern dich ganz auf das Überleben konzentrieren, was bedeutet, dass Bewegung und Positionierung hier entscheidend sind.

Die Regeln sind hier ganz einfach: Überstehe eine endlose Welle von Monstern mit Hilfe von Power-Ups, die sich im Laufe des Spiels weiterentwickeln. Je weiter man im Spiel vorankommt, desto höher wird der Schwierigkeitsgrad, und desto mehr Charaktere und Level lassen sich freischalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vampir-Überlebende bietet einen fesselnden Spielablauf, der frischen Wind in diese Nische bringt, und ist damit eine interessante Wahl sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler.

Das Design ist minimalistisch, passt aber gut zur GesamtdynamikSchließlich geht es nicht um die schicke Grafik, sondern um das Gameplay und deinen Spielspaß.

Mein Fazit: Vampir-Überlebende ist eine hervorragende Wahl für alle, die Spaß an der Einfachheit suchen, und verbindet minimalistisches Design mit fesselnden Spielmechaniken, die stundenlang fesseln.

6. Die Perlenfrau [Ideal für eingefleischte Shoot-’em-up-Fans]

Unsere Bewertung 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Vertikales Bullet-Hell-Shoot-’em-up Plattformen Arcade (2004), PlayStation 2 (JP, 2005), iOS (als „Bug Princess“, 2011), Xbox 360 (JP, 2012), Windows/Steam (2015), Nintendo Switch (2021, später aus dem Angebot genommen 2024) Erscheinungsjahr 2004 Urheber Entwickler: Cave / Herausgeber: AMI (Arcade), Taito (PS2), Cave (iOS, 360), Degica (Steam), Live Wire (Switch) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 6–8 Stunden; „Don’t touch the bullet“-Hitbox-System, üppige Welt im Insekten-Stil, mehrere Schwierigkeitsstufen Am besten geeignet für Echte Fans dieses Subgenres suchen nach einem visuell beeindruckenden Spiel mit mehreren Schwierigkeitsstufen Was mir gefallen hat Wunderschöne Grafik, gepaart mit Präzision und der Notwendigkeit, sich zu konzentrieren

Die Perlenfrau, was wörtlich übersetzt „Käferprinzessin“ bedeutet, ist ein weiteres Bullet-Hell-Spiel, entwickelt von CAVE, dem Liebling aller. Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein weiterer Shooter auf dieser Liste wirkt, hat es in Wirklichkeit etwas Besonderes zu bieten. Während die meisten Titel in diesem Genre mit Raumschiffen und Außerirdischen zu tun haben, ist dieses Spiel anders, was es ein wenig einzigartiger macht.

Die Heldin der Geschichte ist eine Prinzessin, die auf einem Käfer reitet und durch ein Feld voller Insekten in verschiedenen Landschaften reist. Da es sich vom traditionellen Science-Fiction-Ansatz löst, ist dieses Werk etwas einzigartiger als einige der anderen, die ich heute erwähnt habe.

Was die Spielbarkeit angeht: Wer die Firma kennt, weiß, was ihn erwartet. Ein rasantes Shoot-’em-up, bei dem es auf Präzision ankommt und deine Fähigkeiten auf die härteste Probe gestellt werden, und es ist einer der vielen Titel hier, die du unbedingt mit einem Fight Stick.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Perlenfrau ist ein Spiel mit Insekten als Thema, das etwas Neues bietet und zudem präzises Ausweichen erfordert – deshalb musste ich es einfach erwähnen.

Einer meiner Lieblingsaspekte ist die Grafik. Die atemberaubenden Landschaften, kombiniert mit leuchtenden Farben und einer recht ansprechenden Grafik, verstärken die Emotionen und lassen dich so lange starren, bis dir die Tränen über die Wangen laufen.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einer Mischung aus Augenschmaus und Geschicklichkeitsprüfung bist, gibt es kaum eine bessere Wahl als meinen Lieblings-Buggy-Titel namens Die Perlenfrau.

7. Radiant Silvergun [Ideal für Spieler, die Wert auf Tiefe und Strategie legen]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Vertikales Shoot ’Em Up Plattformen Arcade (1998), Sega Saturn (JP, 1998), Xbox 360 (XBLA, 2011), Nintendo Switch (2022), Windows/Steam (2023) Erscheinungsjahr 1998 Urheber Entwickler: Treasure / Herausgeber: Treasure (Arcade, Saturn), ESP (Saturn), Microsoft Studios (XBLA), Live Wire (Switch, PC) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 8–10 Stunden; sieben Waffen von Anfang an verfügbar, komplexes, auf Farben basierendes Punktesystem, legendäre Musik von Hitoshi Sakimoto Am besten geeignet für Spieler, die sich von ihren Shoot-’em-ups Tiefe und Strategie wünschen und nicht nur reines Reflexspiel Was mir gefallen hat Die Vielfalt der Waffen und das Punktesystem sorgen für Spannung und Spielspaß

Meine nächste Wahl ist ein weiteres ein älterer Titel, der auch heute noch als Kultklassiker beliebt ist, und meiner Meinung nach ist das am bestenArcade das beste Spiel aller Zeiten. Radiant Silvergun wird in ein paar Jahren 30 Jahre alt, doch trotz seines Alters hält es alte Konsolen am Laufen und begeistert erfahrene Spieler nach wie vor. Was es von einigen seiner moderneren Pendants unterscheidet, ist, dass es ist nicht so stark auf Power-Ups angewiesen.

Von Anfang an stehen dir mehrere Waffen zur Verfügung, die jeweils einer anderen Tastenkombination zugeordnet sind. Jede Waffe ist anders, daher liegt es an dir, herauszufinden, welche du in welchen Situationen einsetzen solltest. Auch wenn es nicht besonders taktisch ist, handelt es sich nicht um ein reines Ballerspiel, und man braucht trotzdem eine Strategie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Radiant Silvergun bietet ein innovatives Waffensystem und Kombinationsmechaniken, die für mehr Tiefe sorgen und das Spiel umso interessanter machen.

„Radiant Silvergun“ war einst ein seltenes Juwel, das nur eingefleischte Fans ergattern konnten. Jetzt ist es dank moderner Neuauflagen wieder erhältlich und legale Emulationskonsolen, damit eine neue Generation versteht, warum es die gesamte Shoot-’em-up-Szene geprägt hat.

Der visuelle Aspekt von Radiant Silvergun kombiniert 2D und 3D, mit wobei die Sprites in 2D und der Hintergrund in 3D dargestellt sind, was ein einzigartiges Kinoerlebnis schafft. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen muss, ist der Soundtrack – da werden mir sicher viele zustimmen. Er verleiht der Action zusätzliche Emotionalität und rundet das Gesamtpaket ab.

Mein Fazit: Radiant Silvergun ist eine jener Optionen, die ich als Meisterwerk bezeichnen würde; es gibt kaum Alternativen, die mit dieser perfekten Mischung aus Design, Tiefe und Taktik mithalten können, um das Spiel in vollen Zügen zu genießen.

8. Deathsmiles [Ideal für Anfänger]

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Horizontales Bullet-Hell-Shoot-’em-up Plattformen Arcade (2007), Xbox 360 (2009 JP, 2010 NA/EU), iOS (2011), Android (2011), Windows/Steam (2016), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (als „Deathsmiles I & II Collection“, 2021) Erscheinungsjahr 2007 Urheber Entwickler: Cave / Herausgeber: AMI (Arcade), Cave (360 JP), Aksys Games (360 NA), Degica/KOMODO (Steam), City Connection (PS4/Xbox One/Switch) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 6–8 Stunden; Gothic-Fantasy-Ästhetik, Links-Rechts-Schussmechanik, mehrere Schwierigkeitsstufen Am besten geeignet für Einsteiger, die etwas Leichtes suchen, ohne dabei auf Tiefe verzichten zu müssen Was mir gefallen hat Die Mischung aus niedlichen Figuren in einer düsteren Welt, gepaart mit einer anpassbaren Schwierigkeitsstufe, macht das Spiel zu einer guten Wahl für die meisten

Als Nächstes habe ich ein weiteres Bullet-Hell-Spiel, wie viele der hier vorgestellten Titel, doch dieses hier verbindet das Genre mit einer etwas anderen Optik. Während die meisten Shoot-’em-ups eher auf Raumschiffe und Science-Fiction setzen, Deathsmiles richtet sich eher an Gothic-Fans. Du spielst mit magischen Mädchen, die ihre Heimatwelt vor Dämonen verteidigen, die versuchen, in sie einzufallen. Das Side-Scrolling-Spiel ist rasant, und da Angriffe von beiden Seiten kommen, musst du dich ständig anpassen.

Das Tolle daran ist, dass es für Spieler mit unterschiedlichem Hintergrund. Da man zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen kann, ist das Spiel auch für Neulinge geeignet.

Gleichzeitig wird die Erhöhung des Schwierigkeitsgrades den erfahrenen Spielern gefallen, da sie ihre Fähigkeiten auf die Probe stellt. Ein weiterer großer Vorteil ist das Punktesystem, bei dem Risikobereitschaft belohnt wird – das heißt, man erhält Extrapunkte, wenn man sich den Gegnern nähert, anstatt auf Nummer sicher zu gehen.

Es ist zudem eine herausragende Wahl unter den Die besten Koop-Spiele, dank seines flüssigen Zweispielermodus, der jeden Bosskampf doppelt so spannend macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Deathsmiles bietet eine gotisch-fantastische Optik und einen einsteigerfreundlichen Schwierigkeitsgrad, was sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler ideal ist.

Ich würde die Bildsprache als düster und mystisch beschreiben– genau das, was jeder Goth-Fan gerne sieht. Die Figuren verleihen dem Ganzen eine Prise Niedlichkeit inmitten einer düsteren Kulisse, und genau das macht den Reiz aus.

Mein Fazit: Spieler, die auf der Suche nach einem Shooter im Gothic-Stil mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen sind, sollten unbedingt Deathsmiles einen Versuch.

9. Geometry Wars 3: Dimensions [Ideal für Fans von kompetitiver Action]

Unsere Bewertung 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Twin-Stick-Shooter Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One (2014), iOS (2015), Android (2015), PlayStation Vita (2015) Erscheinungsjahr 2014 Urheber Entwickler: Lucid Games / Herausgeber: Activision (Konsole/PC), Aspyr (Mac/Linux) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10–15 Stunden; 3D-Rasterarenen, zahlreiche Drohnen und Super-Gegner, Abenteuermodus mit über 50 Levels Am besten geeignet für Spieler, die farbenfrohe Grafik, Präzision und spannende Wettkämpfe suchen Was mir gefallen hat Die 3D-Gitter in Kombination mit den verschiedenen Modi

Twin-Stick-Shooter sind sehr beliebt, und Geometry Wars 3: Dimensions nimmt diese Formel und verleiht ihr eine kleine Wendung. Du Steuere ein kleines, geometrisches Raumschiff und kämpfe dich durch Horden von Gegnern, während du dich durch dynamische Raster bewegt die sich im Laufe des Spiels verändern.

Das ist genau das Spiel, das du spielen solltest, wenn du ein Fan von Titeln bist, die die Sinne überfluten – und genau das tut dieses Spiel. Neon-Grafiken und Partikeleffekte machen diese Option so attraktiv. Außerdem stehen dir verschiedene Spielmodi zur Verfügung, sodass du je nach Lust und Laune spielen kannst.

Abgesehen von derStandard-Punktemodus, du hast Überlebensherausforderungen, Konflikte mit dem Chefund sogarAbenteuermodus. In diesem Modus gibt es einen strukturierten Spielverlauf, bei dem es um mehr geht, als nur den nächsten Highscore zu erzielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Neonfarbenes, Twin-Stick-gesteuertes, pures Endlos-Chaos ist das, was Geometry Wars 3: Dimensions und das ist einer der besten Gründe, warum Sie es heute sehen.

Und wenn Sie auf der Suche nach einem der Die besten Multiplayer-Spiele Ein Spiel, das man sich mit Freunden nicht entgehen lassen sollte – es garantiert ein wildes Koop-Erlebnis voller leuchtendem Chaos und eingespielter Teamarbeit.

Die Kombination aus beeindruckende Grafik und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spielmodi zu wählen macht es selbst für diejenigen geeignet, die noch keine alten Hasen in diesem Bereich sind. Es ist nicht gerade das einfachste Spiel, aber es ist lohnenswert genug, dass man nach mehr verlangt.

Mein Fazit: Meiner Meinung nach, Geometry Wars 3: Dimensions ist ein hervorragendes Retro-Juwel, das fesselnden Spielspaß mit atemberaubender Grafik perfekt verbindet.

10. Ich werde Senshi Spriggan sein [Ideal für Anime-Fans]

Unsere Bewertung 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Vertikales Shoot ’Em Up Plattformen PC Engine CD-ROM² (1991), Wii Virtual Console (2008), PC Engine Mini / TurboGrafx-16 Mini (2020) Erscheinungsjahr 1991 Urheber Entwickler: Compile / Herausgeber: Naxat Soft Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 5–7 Stunden; Elementarkugel-System mit 29 Waffenkombinationen, Zwischensequenzen im Anime-Stil, Fantasy-Mecha-Setting Am besten geeignet für Fans von Retro-Titeln, die auf der Suche nach einem klassischen Design mit einer Anime-Geschichte sind Was mir gefallen hat Das vielseitige Kugelsystem und die Gesamtdarstellung eines Titels aus den 90er Jahren

Wenn du ein Fan von vertikalen Shoot-’em-up-Spielen bist, dann Ich werde Senshi Spriggan sein ist das, worauf du achten solltest. Es ist schon ziemlich alt, weit über 30 Jahre, aber das heißt nicht, dass es nicht auf dieser Liste stehen sollte. Diese Meinunga– und das alles verpackt in einer Optik im Anime-Stil.

Hier hast du die Aufgabe, Du steuerst einen Mech und kämpfst dich durch Wellen von Gegnern und dabei eine Geschichte voller Fantasie und Science-Fiction zu entdecken. Das herausragendste Merkmal ist das dynamische Waffensystem.

Du musst Elementarkugeln sammeln, die du auf vielfältige Weise kombinieren und so einzigartige Angriffe ausführen kannst. Dieses System sorgt nicht nur für mehr Tiefe, sondern fördert auch taktisches Denken, anstatt einfach nur immer wieder auf den Bombenknopf zu hämmern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Design im Anime-Stil und ein vielseitiges Elementarkugel-System, das das Schiff in andere Ladungszustände versetzt, sind nur zwei der Hauptmerkmale von Ich werde Senshi Spriggan sein.

Wenn man bedenkt, wie alt dieser Titel ist, sollte man keine moderne Grafik erwarten, die einen vom Hocker reißt. Dennoch waren die Grafiken für die damalige Zeit gar nicht so schlecht. Die eindrucksvollen und detailreichen Umgebungen tragen zum Spielerlebnis bei und lassen dich tief in die Geschichte eintauchen.

Mein Fazit: Ich werde Senshi Spriggan sein ist eine ideale Wahl für Fans, die sowohl die Geschichte genießen als auch die Action erleben möchten – beides vereint dieser Titel auf perfekte Weise.

11. Cygni: Mit voller Kraft voraus [Ideal für eine moderne Neuinterpretation klassischer Shoot-’em-ups]

Unsere Bewertung 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Vertikales Bullet-Hell-Shoot-’em-up Plattformen Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S (2024) Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler: KeelWorks / Herausgeber: Konami Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 6–8 Stunden; filmreife Grafik, Energieverteilung zwischen Schilden und Waffen, Zielen im Twin-Stick-Stil Am besten geeignet für Spieler, die nach einer modernen Neuauflage des älteren Shoot-’em-up mit atemberaubender Präsentation suchen Was mir gefallen hat Die atemberaubende Grafik und das Energierouting, das für zusätzliche taktische Tiefe sorgt

Abgesehen von den Retro-Optionen ist das nächste Modell deutlich moderner. Cygni: Mit voller Kraft voraus erschien im Jahr 2024, was bedeutet, dass Sie damit rechnen sollten, moderne Grafik kombiniert mit Action im Old-School-Stil.

Wie alle Einträge auf dieser Liste handelt es sich auch hier um einen Science-Fiction-Titel, und hier Du steuerst ein einsames Kampfflugzeug, dessen Ziel es ist, die Menschheit vor einer Invasion durch Außerirdische zu schützen. Du schlängelst dich durch einen Regen aus Geschossen und entfesselst deine vernichtende Kraft gegen den Feind.

In diesem Spiel dreht sich alles um nonstop Action, und das Beste daran ist, dass diese Action durch und durch dynamisch ist. Das liegt an der Funktion, mit der dir ein ganzes Arsenal an Waffen zur Verfügung steht, daher könnte es eine Weile dauern, bis man sich für einen Favoriten entschieden hat. Es verbindet rasante Action wie die Retro-Titel aus diesem Bereich mit moderner Grafik, weshalb es auch bei der jüngeren Generation so beliebt ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cygni: Mit voller Kraft voraus Hier dreht sich alles um kinoreife Grafik und eine moderne Interpretation dessen, was ein Shoot-’em-up eigentlich ausmacht.

Was die Grafik angeht, ist dies eine der größten Stärken von Cygni: Mit voller Kraft voraus. Das gesamte Design ist ein Spektakel, von den Explosionen und Effekten bis hin zum Design der Gegner, die alle zusammen ein einzigartiges Spielerlebnis schaffen.

Mein Fazit: Cygni: Mit voller Kraft voraus ist genau die Art von Spiel, die Old-School-Shoot-’em-ups mit moderner Grafik verbindet, und es gibt wohl kaum jemanden, dem es nicht gefallen würde.

12. Thunder Force III [Ideal für eingefleischte Retro-Fans]

Unsere Bewertung 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Side-Scrolling-Shooter Plattformen Sega Genesis/Mega Drive (1990), Arcade (Thunder Force AC, 1990), SNES (Thunder Spirits, 1991), Sega Saturn (Gold Pack, 1996), Nintendo 3DS (2016), Nintendo Switch (Sega Ages, 2020) Erscheinungsjahr 1990 Urheber Entwickler: Technosoft / Herausgeber: Technosoft (JP), Tec Toy (BR), Sega (spätere Neuauflagen) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 6–8 Stunden; Stufenwahlsystem, CLAW-Satellitenoptionen, Geschwindigkeitsregelung Am besten geeignet für Fans von Retro-Shoot-’em-ups mit präziser Steuerung Was mir gefallen hat Ein legendärer Soundtrack und die Freiheit, die Levels selbst auszuwählen

Ein weiterer Retro-Shoot-’em-up-Titel ist Thunder Force III, das dazu beitrug, Technosoft als einen der führenden Entwickler dieses Genres zu etablieren. Es erschien 1990 und ist, obwohl es älter ist als die meisten Titel auf dieser Liste, nach wie vor sehr beliebt – und das aus gutem Grund. Es verbindet Side-Scrolling-Action mit einer präzisen und reaktionsschnellen Steuerung, was heute bei vielen Fans Anklang findet, insbesondere bei den Veteranen, die immer noch auf ihren Retro-Konsolen.

Als Spieler ist es deine Aufgabe, den FIRE LEO-03 Styx durch die Levels voller Gegner und Fallen zu steuern, und am Ende erwartet dich ein riesiger Endgegner. Das Hauptmerkmal, durch das sich das Spiel damals von der Masse abhob, war seine Flexibilität bei der Wahl der Reihenfolge der ersten 5 Stufen, was andere Shoot-’em-ups nicht zu bieten hatten. Außerdem bot das Waffensystem zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, und das Beste daran ist, dass man diese sogar mitten im Spiel vornehmen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der legendäre 16-Bit-Soundtrack in Verbindung mit der Flexibilität bei der Auswahl der Level sorgt dafür, dass Thunder Force III ein Klassiker, der in solchen Listen einfach nicht fehlen darf.

Auch wenn es sich um etwas aus den frühen 90er Jahren handelt, das nicht dieselbe Bildrate haben wird wie dein Lieblings-FPS-Titel, Die Grafik und die visuelle Gestaltung waren ziemlich gut. Die Hardware hatte beim Rendern der Umgebungen ganz schön zu kämpfen, aber das trug nur noch mehr zum Spielerlebnis bei.

Mein Fazit: Thunder Force III ist ein zeitloses Meisterwerk im Stil von „1944: The Loop Master“, das Geschwindigkeit und Taktik mit einigen der besten Soundtracks des Genres verbindet.

13. Crimzon Clover: Weltweite Explosion [Ideal für Fans, die ein modern gestaltetes Shoot-’em-up suchen]

Unsere Bewertung 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Vertikales Bullet-Hell-Shoot-’em-up Plattformen Windows (2011 Original, 2014 World Ignition, 2021 World Explosion), Arcade (2013), Nintendo Switch (2020) Erscheinungsjahr 2011 (Original), 2020 (World Explosion) Urheber Entwickler: Yotsubane / Herausgeber: Yotsubane, Degica (Steam), Adventure Planning Service (Arcade), Live Wire (Switch) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10–12 Stunden; Hyper/Double-Break-System, verschiedene Modi Am besten geeignet für Erfahrene Spieler und Neulinge, die auf der Suche nach einer modernen Neuauflage eines Shoot-’em-up sind Was mir gefallen hat Dank der Brechmechanik ist es eine der explosivsten Optionen auf dieser Liste

Um noch einmal auf die neueren Titel zurückzukommen: Ich habe mich für eine Neuauflage eines damals sehr beliebten Indie-Titels entschieden. Crimzon Clover: Weltweite Explosion is eine Sonderausgabe des Originals, was bedeutet, dass es immer anspruchsvoller wird, vor allem was die Intensität und den Schwierigkeitsgrad angeht.

Ähnlich wie viele Einträge auf dieser Liste, Du kämpfst gegen überwältigende Wellen von Gegnern, und es ist deine Aufgabe, sie auszuschalten, bevor sie dich ausschalten. Das Hyper-System will erst einmal beherrscht werden, aber sobald man den Dreh raus hat, wird man sich darauf verlassen, um das Feld zu räumen und riesige Multiplayer-Punktestände zu erzielen.

Da es sich um eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Titels handelt, Du erhältst ausgefeiltere Spielmechaniken und komplexere Bauweisen, was bedeutet, dass in jeder Etappe Geschosse durch die Luft fliegen werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Explosive Hyper-Mechaniken, die sich in einem wahren Spektakel aus Projektilen über den gesamten Bildschirm entfalten, machen Crimzon Clover: Weltweite Explosion die es verdient haben, auf dieser Liste zu stehen.

Die Grafik ist ein weiterer Aspekt dieses Shoot-’em-ups, an dem ich nichts auszusetzen habe. Leuchtende Farben und aufwendige Designs stehen im Mittelpunkt, und wenn man das mit dem risikoreichen Punktesystem kombiniert, ergibt sich das perfekte Rezept für Chaos – eines, das dir helfen könnte, deinen nächsten Highscore zu erzielen.

Mein Fazit: Leute, die Fans von Bullet-Hell-Shooter und lebendige, farbenfrohe Grafiken mit fesselndem Gameplay verbinden, müssen unbedingt Crimzon Clover: Weltweite Explosion.

14. Drachenfeuer [Ideal für Fantasy-Fans]

Unsere Bewertung 7.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Vertikales Shoot ’Em Up Plattformen Arcade (2000), PlayStation 2 (2005 JP, 2006 EU), Nintendo Switch (2018), Windows/Steam (2020), PlayStation 4 (2022), Xbox One (2023) Erscheinungsjahr 2000 Urheber Entwickler: Psikyo / Herausgeber: Psikyo, Taito (PS2), Zerodiv & City Connection (moderne Portierungen) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 6–8 Stunden; Drachenreiten, absteigbare Drachenangriffe, Fantasy-Setting Am besten geeignet für Fantasy-Fans, die auf der Suche nach einem etwas anderen Shoot-’em-up sind Was mir gefallen hat Die Drachenmechanik fügt eine einzigartige taktische Ebene hinzu, die du berücksichtigen musst

Als nächsten Titel habe ich einen weiteren vertikalen Shooter im Angebot, der in einer Fantasiewelt spielt. Drachenfeuer erschien bereits im Jahr 2000 und erfreute sich schnell großer Beliebtheit als Fan-Favorit, insbesondere bei alle, die etwas anderes suchen als das übliche Gameplay im Stil von Weltraumschiff-Spielen.

Apropos, es bietet dir die Möglichkeit, Wähle zwischen vier Helden mit unterschiedlichen Schussarten, von denen jeder auf einem Drachen reitet, der über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Darüber hinaus kannst du auch vom Drachen absteigen und ihn zum Angriff ansetzen, was bedeutet, dass es eine der strategische Aspekt dieses Titels die Sie berücksichtigen müssen. Ähnlich wie einige andere auf dieser Liste, Es fördert aggressives Spiel und belohnt dich, sobald du anfängst, Risiken einzugehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Drachenfeuer versetzt dich in eine Welt, in der man auf Drachen reitet – ein Thema, das dieser Nische eine neue Perspektive verleiht, und das musste ich heute einfach erwähnen.

Optisch,Drachenfeuer ist eine Wahl, die nicht enttäuscht. Die Gestaltung der Gegner in Verbindung mit den detailreichen Hintergründen macht das Betrachten zu einem wahren Vergnügen obwohl es schon über 20 Jahre alt ist. Das und die Tatsache, dass es sich um ein Fantasy-Thema handelt, machen es auch heute noch zu einer sehr beliebten Wahl.

Mein Fazit: Die typische Shoot-’em-up-Formel ist zwar vorhanden, aber Drachenfeuer bietet mit seiner einzigartigen Spielmechanik und seinem Fantasy-Flair das gewisse Etwas, das dich noch länger fesseln wird.

15. Bullet Soul [Ideal für Shmup-Fans, die auf der Suche nach etwas Einzigartigem sind]

Unsere Bewertung 7.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Typ Bullet-Hell-Shoot-’em-up Plattformen Xbox 360 (2011 JP), Windows/Steam (2017) Erscheinungsjahr 2011 Urheber Entwickler: 5pb. / Herausgeber: 5pb. (JP), MAGES. Inc. (Steam) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 6–8 Stunden; Mechanik zum Abwehren von Kugeln, verschiedene Spielmodi Am besten geeignet für Fans dieses Subgenres, die sich etwas mit einem neuen Twist wünschen Was mir gefallen hat Projektile abwehren und dabei alle Gegner vernichten

Ich schließe meine Liste mit einer Band ab, und was könnte besser passen als ein weiteres Bullet-Hell-Shoot-’em-up. Auf den ersten Blick, Bullet Soul Es sieht aus wie jedes andere Shoot-’em-up, aber die Realität sieht etwas anders aus. Das Grundprinzip ist zwar dasselbe, doch es gibt eine kleine, einzigartige Besonderheit, und zwar die Funktion zum Löschen von Einläufen. Du solltest in Betracht ziehen, aus nächster Nähe auf einen Gegner loszustürmen, was zu einem vernichtenden Gegenangriff führen kann.

In vielerlei Hinsicht ähnelt dies dem Risiko-Belohnungs-Punktesystem, doch hier kannst du miterleben, wie sich dein Bildschirm mit den Überresten deiner Gegner füllt. Du kannst Wähle zwischen verschiedenen Modi, wie zum Beispiel „Score Attack“ oder „Caravan“, wo sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler auf ihre Kosten kommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bullet Soul verfügt über Mechaniken, mit denen man einen Angriff abbrechen kann, was den Shootern eine einzigartige Perspektive verleiht und ein etwas anderes Spielerlebnis als bei den anderen Titeln bietet.

Um das dynamische Gameplay zu unterstützen, Bullet SoulAngeboteauffällige Effekte, die das Gesamterlebnis noch unterhaltsamer machen. Die Kombination aus einem unverwechselbaren, farbenfrohen Stil, einem energiegeladenen Soundtrack und einem hohen Suchtfaktor macht es zu einem zukünftigen Klassiker.

Mein Fazit: Bullet Soul ist ein ideales Shoot-’em-up für alle, die ein lohnendes Spielerlebnis mit einem Titel suchen, der sich ein wenig von den anderen unterscheidet.

Alles, was du über Shoot-’em-up-Spiele wissen musst

Auf den ersten Blick wirken die meisten Shoot-’em-up-Titel oder „Shmups“ wie rasante Action-Spiele, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. In Wirklichkeit sind sie jedoch viel mehr als das. Ob es darum geht, deine Reflexe oder dein strategisches Denken auf die Probe zu stellen – diese Art von Spielen wird dich herausfordern, weshalb es sie auch heute noch gibt.

Ganz gleich, ob Sie sich zu einem Retro-Spiel hingezogen fühlen, das Nostalgie weckt, oder zu einem Bullet-Hell-Spiel, um in die rasante Action einzutauchen, Es ist wichtig, das Genre zu verstehen, damit du entscheiden kannst, welches am besten zu dir passt.

Was macht Shoot-’em-up-Spiele zu einer besonderen Herausforderung?

Shoot-’em-ups stellen eine besondere Herausforderung dar, da sie sich durch ihr hohes Tempo und den hohen Anspruch an das Können auszeichnen. Das unterscheidet sie stark von Genres mit gemächlicherem Spielverlauf, denn bei Shoot-’em-ups muss man Sei stets wachsam, um Hindernissen auszuweichen und – was wahrscheinlich noch wichtiger ist – nicht mitten im Level zu sterben. Wegzulaufen und zu versuchen, sich zu retten, ist nur ein Teil des Spielerlebnisses. Der zweite Teil besteht darin, auf die Gegner vorzurücken und sie auszuschalten, was dir entweder bei der Punktzahl hilft oder dich dem nächsten Level näherbringt.

Ein charakteristisches Merkmal von Shoot-’em-ups, insbesondere von Bullet-Hell-Spielen, sind die Schussmuster. Diese werden auch als „Bullet Curtains“ bezeichnet, Diese Abläufe zwingen dich dazu, dich durch enge Räume zu bewegen, wobei du dich auf deine Präzision und deine Reflexe verlassen musst damit du nicht wieder von vorne anfangen musst.

Bei Shoot-’em-up-Spielen geht es darum, am Leben zu bleiben und zu kämpfen. Einerseits bewegst du dich, um dich in Sicherheit zu bringen, andererseits gibst du alles, um so viele Gegner wie möglich anzugreifen und auszuschalten. Nicht zu vergessen ist dabei der strategische Aspekt, das heißt Du solltest auch deine Kampfstile, Schusswaffen oder jede andere Art von Waffe berücksichtigen, die dir helfen kann gewinnen oder eine höhere Punktzahl erzielen, oder beides.

Warum faszinieren Shoot-’em-ups die Spieler auch nach Jahrzehnten noch?

Shoot-’em-ups begeistern Spieler auch nach Jahrzehnten noch weil es Spaß macht, sie zu spielen – zumindest ist das einer von mehreren Gründen. Ihr Reiz liegt in der Balance zwischen der Zugänglichkeit für jedermann und der Spieltiefe. Man kann sich jedes beliebige Shoot-’em-up aussuchen, aber Die wahre Meisterschaft liegt im Üben, im Einprägen und im Verfeinern deiner Fähigkeiten.

Die Nostalgie spielt eine große Rolle, vor allem für Fans, die diese Spiele in den Anfängen des Genres gespielt haben. Gradius and R-Type gelten als die Spiele, die eine Ära geprägt haben, und werden oft am häufigsten gespielt, vor allem weil Sie erinnern die Fans an die Münzautomaten, die in den 90er Jahren beliebt waren.

Dennoch haben eingefleischte Fans nichts gegen moderne Titel dieses Genres einzuwenden. Verbesserte Grafik, bessere Spielmechanik oder eine spannendere Handlung Das sind nur einige Gründe, warum sie keine Bedenken haben, sich auf eine moderne Neuauflage ihres Lieblings-Shoot-’em-up-Titels einzulassen.

Der Nervenkitzel und die Spannung sind zwei weitere Gründe, warum dieses Genre nach wie vor beliebt ist. Manchmal geht es darum, den eigenen Highscore zu knacken, und je näher man dem Ziel kommt, desto größer wird die Spannung. Oder der Adrenalinschub, wenn man den Boss besiegt, mit dem man sich schon seit Tagen herumgeschlagen hat. Solche Dinge machen das Erlebnis unvergesslich, und das gilt sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler.

Arten von Shoot-’em-up-Spielen: Eine Übersicht über die Subgenres

Wer sich damit nicht so gut auskennt, sollte wissen, dass es verschiedene Arten von Shoot-’em-up-Optionen zur Auswahl, wobei sich jede davon ein wenig von den anderen unterscheidet und auf ihre eigene Weise einzigartig ist:

Vertikal scrollende Shoot-’em-ups : Das sind die Spiele, bei denen der Bildschirm nach oben scrollt und die Gegner nach unten fallen. Dieser Subtyp ist für seine Präzision bekannt , denn du musst allem ausweichen, was auf dich zukommt.

: Das sind die Spiele, bei denen der Bildschirm nach oben scrollt und die Gegner nach unten fallen. , denn du musst allem ausweichen, was auf dich zukommt. Side-Scroller-Shoot-’em-ups : Das Prinzip ähnelt dem des vorherigen Untertyps, mit dem Unterschied, dass Du bewegst dich seitwärts . Auch wenn Präzision nach wie vor gefragt ist, kommt es hier oft eher auf Taktik und das Auswendiglernen an.

: Das Prinzip ähnelt dem des vorherigen Untertyps, mit dem Unterschied, dass . Auch wenn Präzision nach wie vor gefragt ist, kommt es hier oft eher auf Taktik und das Auswendiglernen an. Bullet-Hell : Der beliebteste Untertyp ist der, bei dem Dein Bildschirm ist voller Geschosse, denen du ausweichen musst . Ein Fehlschuss, und du musst von vorne anfangen. Bei diesem Spiel sind höchste Präzision und volle Konzentration gefragt, denn alles geht sehr schnell und du musst sofort reagieren.

: Der beliebteste Untertyp ist der, bei dem . Ein Fehlschuss, und du musst von vorne anfangen. Bei diesem Spiel sind höchste Präzision und volle Konzentration gefragt, denn alles geht sehr schnell und du musst sofort reagieren. Weltraum-Shooter: Die Art von Shoot-’em-ups, bei denen man mit filmreifen Grafiken und epischen Endgegnern. Es handelt sich um den Subtyp, bei dem man ein Raumschiff steuert und gegen Feinde kämpft – das bedeutet, dass dich epische Science-Fiction-Welten und gewaltige Schlachten erwarten.

Jeder Untertyp spricht eine andere Art von Shoot-’em-up-Spieler an, weshalb Wenn Sie die einzelnen Untertypen kennen, können Sie den richtigen Eintrag auswählen aus der heutigen Liste.

Mein Fazit

Shoot-’em-ups sind ein Genre, das jeder Spieler schon einmal gespielt hat oder spielen sollte, falls er es noch nicht getan hat. Dank der Vielzahl an Optionen ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler etwas dabei.

WährendEs handelt sich um Titel in der dritten Person, manche würden sie vielleicht als fast schon Plattformspiel, die sich in mancher Hinsicht ähneln, in Wirklichkeit aber sehr unterschiedlich sind.

Für Anfänger : „Vampir-Überlebende“ oder „Deathsmile“. Bei beiden Spielen gibt es eine Lernkurve, die du meistern musst, aber es wird keine allzu einschüchternde Erfahrung sein

: „Vampir-Überlebende“ oder „Deathsmile“. Bei beiden Spielen gibt es eine Lernkurve, die du meistern musst, aber es wird keine allzu einschüchternde Erfahrung sein Für Veteranen: Ikaruga oder DoDonPachi: Resurrection – beide stellen deine Fähigkeiten auf die ultimative Probe.

Letztendlich, Welches das beste Shoot-’em-up ist, hängt von dir und deinen Vorlieben ab. Es kann ein kurzer Retro-Kick sein, ein ausgefeiltes Punktesystem, ein filmisches Erlebnis oder eine facettenreiche Handlung. Alle Titel in diesem Bereich bieten garantiert etwas, das dir gefällt, und Sie werden auf jeden Fall endlosen Spaß, Herausforderungen und vor allem Zufriedenheit bieten.

Häufig gestellte Fragen