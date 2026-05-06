Los 15 mejores juegos de disparos que no te puedes perder en 2025

Los mejores juegos de disparos son aquellos que abarcan desde los videojuegos retro hasta los gráficos modernos. Sumergirse en el caos y confiar en tus habilidades y reflejos es la esencia de estos títulos. Lo que hace que Lo que los hace atemporales es la combinación de sencillez y profundidad.

Este género ofrece un montón de opciones, pero elegir las adecuadas puede resultar abrumador, y ahí es donde te voy a echar una mano. Mi lista incluye Los 15 mejores juegos de disparos, que abarcan desde títulos retro llenos de acción hasta juegos modernos, y que ofrecen un poco de todo para cada tipo de jugador.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos

Antes de entrar en la lista completa, permíteme mencionar mis tres títulos favoritos, que en mi opinión destacan por encima del resto. No me malinterpretes, no estoy diciendo que los otros doce sean malos, pero estos tres ocupan un lugar especial en mi corazón y tengo que mencionarlos.

Ikaruga (2001) – Se trata de una obra maestra que ofrece una característica única denominada «cambio de polaridad», que te permite absorber proyectiles del mismo color e infligir daño a los enemigos cercanos. No se trata de tener reflejos rápidos, sino de la preparación y la táctica para asegurarte de llevar las riendas y, lo más importante, de ganar.

Se trata de una obra maestra que ofrece una característica única denominada «cambio de polaridad», que te permite absorber proyectiles del mismo color e infligir daño a los enemigos cercanos. No se trata de tener reflejos rápidos, sino de la preparación y la táctica para asegurarte de llevar las riendas y, lo más importante, de ganar. DoDonPachi Resurrection (2008) – Para quienes buscan auténtica intensidad, no hay mejor opción que esta. Creo que es lo mejor de la serie, en parte gracias al modo Hyper, que te permite infligir un daño enorme a los oponentes.

Para quienes buscan auténtica intensidad, no hay mejor opción que esta. Creo que es lo mejor de la serie, en parte gracias al modo Hyper, que te permite infligir un daño enorme a los oponentes. R-Type Final 2 (2021) – Se trata de una de las sagas más emblemáticas del género y, como es lógico, es una de las mejores que existen. Al combinar la acción clásica de desplazamiento lateral con unos gráficos modernos, es un título que resultará atractivo para la generación más joven interesada en este tipo de juegos.

Con solo echar un vistazo a estos tres, ya te puedes hacer una idea de lo variada que va a ser la lista de hoy. Tengo un poco de todo, y me quedan 15 por repasar, así que déjame presentarte mis recomendaciones, que todo fan debería conocer.

Los 15 mejores juegos de disparos, clasificados

Ahora que ya he destacado mis tres títulos favoritos de shoot ‘em up, es hora de repasar la lista completa. Mis elecciones son lo mejor del género, y he elegido cada uno de ellos por su mecánicas, aspectos visuales, legado, impacto o una combinación de estos. Desde clásicos de antaño hasta lanzamientos recientes, esta selección demuestra por qué este género goza de tanta popularidad hoy en día.

1. Ikaruga [Ideal para los amantes de los rompecabezas]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos vertical Plataformas Arcade (Sega NAOMI), Dreamcast (Japón), GameCube, Xbox 360 (XBLA), Windows (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2001 Creador/es Desarrollador: Treasure / Editor: Sega, Treasure (adaptaciones posteriores) Duración media de la partida / Características únicas Entre 6 y 8 horas de autonomía; mecánica de polaridad única (cambio entre blanco y negro) para absorber proyectiles, con una zona de impacto más reducida Ideal para Jugadores que buscan retos tipo puzle combinados con acción trepidante Lo que me gustó El sistema de polaridad que convierte cada encuentro en un rompecabezas táctico

En el mundo de los shoot ‘em up, considero que Ikaruga por ser uno de los títulos más innovadores, razón por la cual ocupa el primer puesto de esta lista. A primera vista, parecerá uno de esos juegos de disparos verticales típicos, pero es mucho más que eso.

La característica principal es la mecánica de polaridad, que cambia por completo la forma de abordarlo. Puedes cambiar entre las polaridades del blanco y el negro, lo que te permite absorber proyectiles del mismo color.

Al mismo tiempo, podrás infligiendo daño adicional a los rivales que tienen la polaridad opuesta. Combina reflejos y táctica, y eso es lo que lo hace tan divertido y adictivo.

Por qué lo elegimos La mecánica de polaridad única de Ikaruga que convierten cada conflicto en un rompecabezas táctico son una de las muchas razones por las que figura en esta lista.

Visualmente, no satisfará las expectativas de quienes buscan gráficos propios de un título AAA, pero ese no es el público al que va dirigido. El estilo minimalista, combinado con los destellos de color del fuego enemigo, te mantiene enganchado, no en su aspecto visual. Además, cada nivel está diseñado para que te sumerjas en el juego mientras intentas no morir.

Mi veredicto: Ikaruga es la opción ideal para quienes buscan algo más que poner a prueba sus reflejos. Premia la estrategia y la paciencia, y eso es lo que lo hace tan adictivo. Cuenta con montones de reseñas, y ninguna de ellas es negativa.

2. DoDonPachi Resurrection [Lo mejor para los fans incondicionales de los shoot ‘em up]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos tipo «bullet hell» Plataformas Arcade (2008), Xbox 360 (Japón, 2010), iOS (2010), Windows (Steam, 2016) Año de estreno 2008 Creador/es Desarrollador: Cave / Editor: Cave Duración media de la partida / Características únicas 8-10 horas; modo «Hyper» que despeja el escenario y potencia la potencia de fuego, con una mecánica de juego muy elaborada para conseguir puntos Ideal para Los aficionados incondicionales a los shoot ‘em up que buscan intensidad y dificultad Lo que me gustó Las hipnóticas cortinas de proyectiles, así como el sistema Hyper de riesgo-recompensa

Mi siguiente elección para esta lista es totalmente diferente de mi primera opción. DoDonPachi Resurrection todo gira en torno al caos, lo cual no debería sorprenderte en absoluto. Lo ha desarrollado CAVE Games, la empresa conocida como la reina del «bullet hell», así que aquí las tácticas y la paciencia se van al traste.

Desde el principio, te ves envuelto en una tormenta de proyectiles de colores, y tu misión es abrirte paso entre los densos patrones mientras intentas sobrevivir. Además, cuenta con una función denominada «Hyper system».

Aquí es donde puedes llena un medidor y lanza un poderoso ataque en forma de bombas que eliminan los proyectiles y aumentan el daño. Es uno de esos momentos en los que hay que sopesar el riesgo y la recompensa y tomar una decisión en una fracción de segundo sobre cuál será el siguiente paso.

Por qué lo elegimos DoDonPachi Resurrection ofrece patrones de proyectiles hipnóticos y un sistema de puntuación que exige un dominio absoluto, lo que lo convierte en un juego imprescindible para los aficionados a este género.

Teniendo en cuenta el tipo de título que es, deberías esperar una auténtica sobrecarga sensorial mientras se juega. Hipnótico, brillante y colorido son las tres primeras palabras que me vienen a la mente. Cuando lo juntas todo, obtienes uno de los juegos de disparos más adictivos y trepidantes que se han creado jamás.

Mi veredicto: Los jugadores que busquen un reto que ponga a prueba su destreza y despierte sus sentidos, DoDonPachi Resurrection es la mejor opción.

3. R-Type Final 2 [Ideal para los aficionados a los shoot ‘em up tácticos]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos de desplazamiento lateral Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows (Steam, Epic) Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Granzella / Editor: NIS America (Occidente) Duración media de la partida / Características únicas Entre 12 y 15 horas; decenas de naves desbloqueables con armas únicas y niveles de dificultad variables Ideal para Los aficionados a los shoot ‘em up tácticos que buscan un enfoque estratégico en lugar del caos Lo que me gustó La variedad de naves y mecánicas permite jugar una y otra vez sin cansarse

En el mundo de los juegos de disparos de desplazamiento lateral, el Serie R-Typeha sido popular entre los jugadores a los que no les entusiasman demasiado la velocidad y el caos. Final 2 sigue la estela de la serie y le da un toque moderno a un clásico muy querido.

Te estás centrando más en el ritmo adecuado y en la táctica, al igual que algunas de las otras propuestas de hoy. Si alguna vez has jugado al primer juego, seguramente te resultará familiar la cápsula de la Fuerza y su capacidad para separarse y utilizarse tanto en defensa como en ataque.

Una de las cosas que lo distingue del resto es la variedad. Con una flota de naves, cada una con armas y estilos únicos, se trata de ir probando hasta encontrar lo que mejor te va. Los niveles están llenos de criaturas alienígenas y jefes finales que parecen sacados de una película de terror, así que se mantiene fiel a la estética de la serie.

Por qué lo elegimos R-Type Final 2 requiere un enfoque táctico y una gran variedad de naves, lo que implica que hay que experimentar mucho antes de empezar a dominarlo.

Por cierto, cuenta con unos gráficos modernos y elegantes, repletos de detalles y efectos cinematográficos que mejoran la experiencia de juego. En otras palabras, no solo pondrá a prueba tus habilidades, sino que te recompensará con unos gráficos realmente impresionantes.

Mi veredicto: Los fans de la franquicia no deberían perderse R-Type Final 2 porque despierta sentimientos de nostalgia y los combina con nuevos retos.

4. Gradius V [Ideal para jugadores que buscan una versión moderna de una franquicia clásica]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos de desplazamiento lateral Plataformas PlayStation 2 Año de estreno 2004 Creador/es Desarrollador: Treasure / Editor: Konami Duración media de la partida / Características únicas 10-12 horas; innovador sistema de potenciadores, modo cooperativo, combates cinematográficos contra jefes finales Ideal para Jugadores que buscan una versión moderna y muy cuidada de una franquicia clásica Lo que me gustó Recoge el espíritu del Gradius original

Si alguna vez te han gustado los juegos de disparos, seguro que este nombre te suena. Gradius V salió hace más de dos décadas, y aún hoy sigue siendo un título muy popular entre los aficionados a este género. La estrella del espectáculo es Victory, Viper, un personaje muy conocido entre los auténticos fans de juegos comoGradius Origins que se abre paso por niveles repletos de enemigos, jefes finales y peligros.

Lo más singular del juego son los potenciadores, que te permiten seleccionar y encadenar mejoras, lo que significa que tendrás que actuar con estrategia. Este tipo de mecánica táctica añade un nivel de complejidad que te obligará a adaptar el equipamiento de la nave en función de tu estilo de juego.

Por qué lo elegimos Gradius V es una versión modernizada de una serie clásica, muy similar a Raiden Fighters or G-Darius, y merece sin duda una mención especial.

Gradius V tampoco defrauda en cuanto a los gráficos. Las fluidas animaciones, los fondos detallados y los efectos mejoran la experiencia y llevan al límite a la vieja consola PS2. Es una pena que no esté disponible en la SNES de Nintendo Switch Online biblioteca para disfrutar de una experiencia mejorada y moderna.

El juego en su conjunto combina unos gráficos con una jugabilidad que puede resultar exigente, pero también indulgente, por lo que incluso los principiantes pueden dominarlo con relativa rapidez.

Mi veredicto: Gradius V es la opción perfecta para quienes buscan un juego de disparos clásico que despierte la nostalgia con un toque moderno y que, además, suponga un reto.

5. Supervivientes vampiros [Lo mejor para los jugadores ocasionales de shoot ‘em up]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos tipo roguelike Plataformas Windows, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: poncle / Editor: poncle Duración media de la partida / Características únicas Más de 20 horas; sistema de ataque automático, oleadas interminables de enemigos, un sistema de progresión muy completo y elementos desbloqueables Ideal para Jugadores ocasionales que buscan un juego adictivo Lo que me gustó Su sencillez se esconde en su profundidad, lo que lo hace muy adictivo

Mi siguiente elección es una que ha llamado la atención de la comunidad. Empezó como un pequeño proyecto independiente y se convirtió en algo de lo que muchos hablamos. Por supuesto, me refiero a Supervivientes vampiros, un título que redefinió el género de los shoot ‘em up y demostró que hay otras formas de disfrutarlos.

A diferencia de la mayoría de los juegos de este género, en los que se dispara manualmente, en este se dispara automáticamente, lo que parece facilitar las cosas, pero no es exactamente así. No tendrás que preocuparte por los disparos, pero sí tendrás que centrarte en sobrevivir, lo que significa que el movimiento y la posición son fundamentales en este caso.

Las reglas son sencillas: Sobrevive a una oleada interminable de monstruos con la ayuda de potenciadores que evolucionan a medida que avanzas. A medida que avanzas hacia los niveles posteriores, aumenta la dificultad, así como la posibilidad de desbloquear personajes y niveles.

Por qué lo elegimos Supervivientes vampiros ofrece un ciclo de progresión adictivo que aporta un toque de frescura al género, lo que lo convierte en una opción interesante tanto para principiantes como para jugadores experimentados.

El diseño es minimalista, pero encaja bien con la dinámica general. Al fin y al cabo, lo importante no son los gráficos espectaculares, sino la jugabilidad y que te diviertas.

Mi veredicto: Supervivientes vampiros es una opción excelente para quienes buscan diversión en la sencillez, ya que combina un diseño minimalista con una mecánica adictiva que te mantendrá enganchado durante horas.

6. La Dama de los Demonios [Lo mejor para los fans incondicionales de los shoot ‘em up]

Nuestra puntuación 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos vertical tipo «bullet hell» Plataformas Arcade (2004), PlayStation 2 (Japón, 2005), iOS (como Bug Princess, 2011), Xbox 360 (Japón, 2012), Windows/Steam (2015), Nintendo Switch (2021, retirado posteriormente en 2024) Año de estreno 2004 Creador/es Desarrollador: Cave / Editores: AMI (arcade), Taito (PS2), Cave (iOS, 360), Degica (Steam), Live Wire (Switch) Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; sistema de «no toques la bala», un mundo exuberante con temática de insectos, varios niveles de dificultad Ideal para Los aficionados incondicionales de este subgénero buscan una obra visualmente impresionante con varios niveles de dificultad Lo que me gustó Imágenes espectaculares combinadas con precisión y la necesidad de concentración

La Dama de los Demonios, que se traduce literalmente como «Princesa Insecto», es otro juego de «bullet hell» desarrollado por CAVE, la empresa favorita de todos. Aunque pueda parecer un juego de disparos más de esta lista, en realidad ofrece algo diferente. Mientras que la mayoría de los títulos de este género incluyen naves espaciales y extraterrestres, este es diferente, lo que lo hace un poco más singular.

La protagonista de la historia es una princesa que cabalga sobre un escarabajo a través de un campo de insectos, recorriendo diversos paisajes.. El hecho de alejarse del enfoque tradicional de la ciencia ficción hace que esta obra sea un poco más singular que algunas de las otras que he mencionado hoy.

En cuanto a la jugabilidad, si conoces la empresa, ya sabes lo que te espera. Un juego de disparos trepidante en el que la precisión es fundamental y tus habilidades se ponen a prueba al máximo, y es uno de los muchos títulos que hay aquí y que sin duda deberías probar con un mandos de lucha.

Por qué lo elegimos La Dama de los Demonios es un juego ambientado en el mundo de los insectos que aporta algo diferente, además de que exige precisión a la hora de esquivar, así que tenía que mencionarlo.

Uno de los aspectos que más me gustan es el aspecto visual. Los impresionantes paisajes, combinados con colores vivos y unos gráficos bastante buenos, intensifican la emoción y te mantendrán embelesado hasta que las lágrimas te corran por las mejillas.

Mi veredicto: Si buscas una combinación de espectáculo visual y desafío de habilidad, no hay mejor opción que mi juego de buggies favorito, titulado La Dama de los Demonios.

7. Radiant Silvergun [Ideal para jugadores que buscan profundidad y estrategia]

Nuestra puntuación 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos vertical Plataformas Arcade (1998), Sega Saturn (Japón, 1998), Xbox 360 (XBLA, 2011), Nintendo Switch (2022), Windows/Steam (2023) Año de estreno 1998 Creador/es Desarrollador: Treasure / Editores: Treasure (Arcade, Saturn), ESP (Saturn), Microsoft Studios (XBLA), Live Wire (Switch, PC) Duración media de la partida / Características únicas 8-10 horas; siete armas disponibles desde el principio, un sistema de puntuación complejo basado en los colores, y la legendaria banda sonora de Hitoshi Sakimoto Ideal para Jugadores que buscan profundidad y estrategia en sus juegos de disparos, y no solo un juego basado en los reflejos Lo que me gustó La variedad de armas y el sistema de puntos lo hacen atractivo y divertido

Mi siguiente elección es otra una película antigua que sigue siendo popular hoy en día como un clásico de culto, y en mi opinión, el el mejorArcade el mejor juego de todos los tiempos. Radiant Silvergun cumplirá 30 años dentro de unos años, pero, a pesar de su antigüedad, sigue manteniendo activas las consolas antiguas y entretenidos a los jugadores veteranos. Lo que lo distingue de algunos de sus homólogos más modernos es que no depende tanto de los potenciadores.

Desde el principio, tendrás acceso a varias armas, cada una de ellas asignada a una combinación de botones diferente. Como cada una es distinta, depende de ti decidir cuál usar en cada situación. Aunque no se basa demasiado en la táctica, tampoco es un juego de disparos al más puro estilo «a toda máquina»., y aun así necesitas tener una estrategia.

Por qué lo elegimos Radiant Silvergun ofrece un innovador sistema de armas y una mecánica de encadenamiento que aportan profundidad y lo hacen mucho más interesante.

«Radiant Silvergun» fue en su día una joya poco común a la que solo los fans más acérrimos podían acceder. Ahora vuelve gracias a las reediciones modernas y consolas de emulación legales, permitiendo que una nueva generación comprenda por qué marcó un hito en todo el género de los shoot ‘em up.

El aspecto visual de Radiant Silvergun combina 2D y 3D, con los sprites son en 2D y el fondo en 3D, creando una experiencia cinematográfica única. Otra cosa que tengo que mencionar es la banda sonora, y estoy seguro de que muchos estarán de acuerdo conmigo. Aporta emoción a la acción, lo que convierte a esta película en un producto redondo.

Mi veredicto: Radiant Silvergun es una de esas opciones que yo calificaría de obra maestra, ya que no hay muchas alternativas que puedan igualar esa combinación perfecta de diseño, profundidad y estrategia que permite disfrutarla al máximo.

8. Deathsmiles [Lo mejor para jugadores principiantes]

Nuestra puntuación 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos de tipo «bullet hell» horizontal Plataformas Arcade (2007), Xbox 360 (2009 en Japón, 2010 en Norteamérica y Europa), iOS (2011), Android (2011), Windows/Steam (2016), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (como «Deathsmiles I & II Collection», 2021) Año de estreno 2007 Creador/es Desarrollador: Cave / Editores: AMI (Arcade), Cave (360 JP), Aksys Games (360 NA), Degica/KOMODO (Steam), City Connection (PS4/Xbox One/Switch) Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; estética de fantasía gótica, mecánica de disparos a izquierda y derecha, varios niveles de dificultad Ideal para Jugadores novatos que buscan algo sencillo sin perder profundidad Lo que me gustó La combinación de personajes entrañables en un mundo sombrío, junto con un nivel de dificultad adaptable, lo convierte en una buena opción para la mayoría

A continuación, os traigo otro juego de «bullet hell», como muchos de los que hay aquí, pero este combina ese estilo con una estética ligeramente diferente. Mientras que la mayoría de los shoot ‘em up se decantan por las naves espaciales y la ciencia ficción, Deathsmiles se dirige más bien a los aficionados al gótico. Juegas con chicas mágicas que defienden su mundo natal de los demonios que intentan invadirlo. La acción de desplazamiento lateral es trepidante y, con ataques que llegan desde ambos lados, tendrás que adaptarte constantemente.

Lo mejor de todo es que es dirigido a jugadores de distintos orígenes. La posibilidad de elegir entre diferentes niveles de dificultad hace que sea una opción ideal para los principiantes.

Al mismo tiempo, el aumento de la dificultad es algo que gustará a los jugadores veteranos, ya que pondrá a prueba sus habilidades. Otra cosa estupenda es el sistema de puntos, que premia la asunción de riesgos, lo que significa que se obtienen puntos extra por acercarse a los rivales en lugar de ir a lo seguro.

También es una opción destacada entre las los mejores juegos cooperativos, gracias a su fluido modo para dos jugadores, que hace que cada combate contra un jefe sea el doble de divertido.

Por qué lo elegimos Deathsmiles ofrece una estética de fantasía gótica y un nivel de dificultad accesible, lo que resulta ideal tanto para principiantes como para jugadores experimentados.

Yo describiría las imágenes como oscuras y místicas, que es justo lo que le gusta ver a cualquier fan del gótico. Los personajes aportan un toque de ternura envuelto en un ambiente oscuro, y eso es lo que lo hace divertido.

Mi veredicto: Los jugadores que busquen un juego de disparos de estilo gótico con distintos niveles de dificultad deberían sin duda probar Deathsmiles intentarlo.

9. Geometry Wars 3: Dimensiones [Ideal para los aficionados a la acción competitiva]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos con dos joysticks Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One (2014), iOS (2015), Android (2015), PlayStation Vita (2015) Año de estreno 2014 Creador/es Desarrollador: Lucid Games / Editores: Activision (consola/PC), Aspyr (Mac/Linux) Duración media de la partida / Características únicas 10-15 horas; escenarios en 3D con cuadrículas, múltiples drones y jefes finales, modo Aventura con más de 50 niveles Ideal para Jugador que busca gráficos llamativos, precisión y acción competitiva Lo que me gustó Las cuadrículas 3D, combinadas con la variedad de modos

Los juegos de disparos con dos joysticks son bastante populares, y Geometry Wars 3: Dimensiones toma esa fórmula y le da un pequeño giro. Tú pilota una pequeña nave geométrica y ábrete paso a través de oleadas de enemigos mientras te desplazas por cuadrículas dinámicas que van cambiando a medida que avanzas.

Este es el tipo de juego que te encantará si te gustan los que te sumergen en una experiencia sensorial intensa, y este cumple con creces. Los efectos visuales de neón y los efectos de partículas son lo que hace que esta opción resulte tan atractiva. Además, dispone de varios modos, por lo que puedes jugar según te apetezca.

Aparte de lamodo de puntuación estandarizada, tienes pruebas de supervivencia, enfrentamientos entre jefes, e inclusomodo aventura. En este modo, hay una progresión estructurada en la que no juegas solo para superar tu propia puntuación.

Por qué lo elegimos Caos infinito en estado puro con dos joysticks y temática neón: eso es lo que Geometry Wars 3: Dimensiones y esa es una de las mejores razones por las que lo estás viendo hoy.

Y si estás buscando uno de los los mejores juegos multijugador Si buscas un juego para jugar con amigos, este te garantiza una experiencia cooperativa alocada, llena de caos resplandeciente y un trabajo en equipo impecable.

La combinación de unos gráficos cautivadores y la posibilidad de elegir entre varios modos de juego lo hace ideal incluso para quienes no son expertos en este ámbito. No es precisamente fácil de dominar, pero resulta tan gratificante que te dejará con ganas de más.

Mi veredicto: En mi opinión, Geometry Wars 3: Dimensiones es una joya retro excelente, que combina a la perfección una diversión adictiva con unos gráficos impresionantes.

10. Seré Senshi Spriggan [Lo mejor para los fans del anime]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos vertical Plataformas PC Engine CD-ROM² (1991), Wii Virtual Console (2008), PC Engine Mini / TurboGrafx-16 Mini (2020) Año de estreno 1991 Creador/es Desarrollador: Compile / Editor: Naxat Soft Duración media de la partida / Características únicas 5-7 horas; sistema de orbes elementales con 29 combinaciones de armas, escenas cinemáticas al estilo anime y un escenario de fantasía y mechas Ideal para Los aficionados a los juegos retro que buscan un diseño clásico con una historia de anime Lo que me gustó El versátil sistema de esferas y la representación general de un título de los años 90

Si te gustan los juegos de disparos verticales, entonces Seré Senshi Spriggan es la que deberías consultar. Es bastante antigua, tiene más de 30 años, pero eso no significa que no deba estar en esta lista. Esta opinióna, todo ello envuelto en unos gráficos de estilo anime.

Aquí, tu misión es pilotando un mecha y luchando contra oleadas de enemigos mientras se va desvelando una historia llena de fantasía y ciencia ficción. La característica más destacada es el sistema de armas dinámico.

Tendrás que recoger orbes elementales que podrás combinar de múltiples formas para crear ataques únicos. Este sistema no solo aporta profundidad, sino que también fomenta el pensamiento táctico, en lugar de limitarse a pulsar el botón de la bomba una y otra vez.

Por qué lo elegimos El estilo anime y el versátil sistema de orbes elementales, que permite transformar la nave en otros planos de carga, son solo dos de las principales características de Seré Senshi Spriggan.

Teniendo en cuenta lo antiguo que es este juego, no esperes que los gráficos modernos te dejen boquiabierto. Dicho esto, para la época, no estaban nada mal. Los entornos, llamativos y llenos de detalles, enriquecen la experiencia y te sumergen de lleno en la historia.

Mi veredicto: Seré Senshi Spriggan es una opción ideal para los aficionados que desean disfrutar de la historia, pero también quieren vivir la acción, algo que este título combina a la perfección.

11. Cygni: A toda máquina [Lo mejor para una versión moderna de los clásicos shoot ‘em up]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos vertical tipo «bullet hell» Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S (2024) Año de estreno 2024 Creador/es Desarrollador: KeelWorks / Editor: Konami Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; gráficos cinematográficos, distribución de energía entre escudos y armas, puntería con dos joysticks Ideal para Jugador que busca una versión moderna de un clásico de los shoot ‘em up con una presentación impresionante Lo que me gustó Los impresionantes gráficos y el sistema de gestión de energía, que aporta profundidad táctica

Dejando a un lado las opciones retro, la siguiente es mucho más moderna. Cygni: A toda máquina salió a la venta en 2024, por lo que deberías recibir gráficos modernos combinados con acción al estilo clásico.

Al igual que todas las entradas de esta lista, se trata de una obra de ciencia ficción, y aquí Estás pilotando una nave de combate en solitario cuyo objetivo es proteger a la humanidad de una invasión alienígena. Te abrirás paso entre una lluvia de proyectiles y desatarás tu poder devastador contra el enemigo.

Este título se caracteriza por la acción constante, y lo mejor es que toda esa acción es dinámica. Esto se debe a la función que te permite disponer de un arsenal de armas para usar, así que puede que te lleve un tiempo elegir tu favorito. Combina la acción trepidante de los títulos retro de este género con unos gráficos modernos, y por eso es tan popular incluso entre los más jóvenes.

Por qué lo elegimos Cygni: A toda máquina se centra en unos gráficos de estilo cinematográfico y en una interpretación moderna de lo que debe ser un juego de disparos.

Hablando de los aspectos visuales, este es uno de los puntos fuertes de Cygni: A toda máquina. Todo el diseño es un espectáculo, desde las explosiones y los efectos especiales hasta el diseño de los enemigos, todo lo cual contribuye a crear una experiencia de juego única.

Mi veredicto: Cygni: A toda máquina Es el tipo de juego que combina los shoot ‘em up clásicos con gráficos modernos, y es difícil encontrar a alguien a quien no le guste.

12. Thunder Force III [Lo mejor para los fans acérrimos de Restro]

Nuestra puntuación 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos de desplazamiento lateral Plataformas Sega Genesis/Mega Drive (1990), máquina recreativa (Thunder Force AC, 1990), SNES (Thunder Spirits, 1991), Sega Saturn (Gold Pack, 1996), Nintendo 3DS (2016), Nintendo Switch (Sega Ages, 2020) Año de estreno 1990 Creador/es Desarrollador: Technosoft / Editor: Technosoft (Japón), Tec Toy (Brasil), Sega (reediciones posteriores) Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; sistema de selección de etapas, opciones de satélite CLAW, control de velocidad Ideal para Aficionados a los juegos de disparos retro con controles precisos Lo que me gustó Una banda sonora emblemática y la libertad de elegir los niveles

Otro título de shoot ‘em up retro es Thunder Force III, un título que contribuyó a consolidar a Technosoft como uno de los principales desarrolladores del género. Se lanzó en 1990 y, a pesar de ser más antiguo que la mayoría de los títulos de esta lista, sigue gozando de gran popularidad, y con razón. Combina la acción de desplazamiento lateral con unos controles precisos y sensibles, que hoy en día sigue calando hondo entre muchos aficionados, sobre todo entre los veteranos que siguen jugando en sus consolas retro.

Como jugador, tu misión consiste en pilotar el FIRE LEO-03 Styx a través de niveles repletos de enemigos y trampas, y al final te espera un jefe final gigantesco. La característica principal que lo distinguió del resto en su momento fue su flexibilidad a la hora de elegir el orden de los primeros 5 niveles, algo que otros juegos de disparos no ofrecían. Además, el sistema de armas permitía realizar múltiples modificaciones, y lo mejor es que se pueden aplicar en plena acción.

Por qué lo elegimos La legendaria banda sonora de 16 bits, junto con la flexibilidad para elegir niveles, hace que Thunder Force III un clásico que no puede faltar en este tipo de listas.

Aunque estamos hablando de algo de principios de los 90 que no tendrá la misma velocidad de fotogramas que tu mi juego de disparos en primera persona favorito, los gráficos y las imágenes eran bastante buenos. El hardware se estaba viendo muy exigido al intentar renderizar los entornos, pero eso solo contribuyó a mejorar la experiencia.

Mi veredicto: Thunder Force III es una obra maestra atemporal con el estilo de «1944: The Loop Master», que combina velocidad y táctica con algunas de las mejores bandas sonoras del género.

13. Crimzon Clover: Explosión mundial [Ideal para los aficionados que buscan un juego de disparos de estilo moderno]

Nuestra puntuación 7.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos vertical tipo «bullet hell» Plataformas Windows (versión original de 2011, World Ignition de 2014, World Explosion de 2021), Arcade (2013), Nintendo Switch (2020) Año de estreno 2011 (original), 2020 (World Explosion) Creador/es Desarrollador: Yotsubane / Editores: Yotsubane, Degica (Steam), Adventure Planning Service (Arcade), Live Wire (Switch) Duración media de la partida / Características únicas 10-12 horas; sistema Hyper/Double Break, múltiples modos Ideal para Jugadores veteranos y novatos que buscan una versión moderna y pulida de un juego de disparos Lo que me gustó Su mecánica de frenado lo convierte en una de las opciones más explosivas de esta lista

Volviendo a los títulos más modernos, he elegido una recreación de un juego independiente muy popular de aquella época. Crimzon Clover: Explosión mundial is una versión especial del original, lo que significa que vas aumentando progresivamente, sobre todo en cuanto a intensidad y dificultad.

Al igual que muchas otras entradas de esta lista, Te enfrentas a oleadas abrumadoras de rivales, y tu misión es eliminarlos antes de que ellos te eliminen a ti. El sistema Hyper requiere un poco de práctica, pero una vez que le hayas cogido el truco, lo usarás para despejar el campo y conseguir puntuaciones espectaculares en el modo multijugador.

Dado que se trata de una mejora con respecto al título original, vas a encontrar mecánicas más refinadas y patrones de construcción más complejos, lo que significa que habrá proyectiles volando en todas las fases.

Por qué lo elegimos Una mecánica hiperdinámica y explosiva, con un auténtico espectáculo de proyectiles que surcan la pantalla, es lo que hace que Crimzon Clover: Explosión mundial merecedor de estar en esta lista.

Los gráficos son otro aspecto de este juego de disparos al que no puedo poner ninguna pega. Los colores vivos y los diseños elaborados son los protagonistas absolutos, y cuando las combinas con el sistema de puntuación basado en la asunción de riesgos, obtienes la receta perfecta para el caos, una que podría ayudarte a conseguir tu próxima puntuación máxima.

Mi veredicto: Las personas que son fans de juegos de disparos tipo «bullet hell» y que combinan gráficos vibrantes y coloridos con una jugabilidad adictiva no pueden perderse Crimzon Clover: Explosión mundial.

14. Dragon Blaze [Lo mejor para los aficionados a la fantasía]

Nuestra puntuación 7.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos vertical Plataformas Arcade (2000), PlayStation 2 (2005 en Japón, 2006 en la UE), Nintendo Switch (2018), Windows/Steam (2020), PlayStation 4 (2022), Xbox One (2023) Año de estreno 2000 Creador/es Desarrollador: Psikyo / Editores: Psikyo, Taito (PS2), Zerodiv y City Connection (adaptaciones modernas) Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; mecánica de montar dragones, embestidas de dragones de las que es posible desmontar, ambientación fantástica Ideal para Los aficionados a la fantasía que busquen un juego de disparos algo diferente Lo que me gustó Las mecánicas de los dragones aportan un nivel táctico único que deberás tener en cuenta

Mi siguiente elección es otro juego de disparos vertical ambientado en un mundo de fantasía. Dragon Blaze salió a la venta allá por el año 2000 y rápidamente se ganó la popularidad de los fans, sobre todo entre aquellos que buscan algo diferente a la típica mecánica de juego de naves espaciales.

Por cierto, te ofrece la posibilidad de Elige entre 4 héroes con diferentes tipos de disparos, cada uno de los cuales va montado en un dragón con habilidades únicas. Además de eso, también te permite desmontar del dragón y lanzarlo a la carga, lo que significa que hay un el aspecto estratégico de este título que tendrás que tener en cuenta. Al igual que otros de esta lista, fomenta el juego agresivo y te recompensa cada vez que empiezas a arriesgarte.

Por qué lo elegimos Dragon Blaze te sumerge en una temática centrada en montar dragones, lo que aporta una perspectiva novedosa a este nicho, y tenía que mencionarlo hoy.

Visualmente,Dragon Blaze es una elección que no defrauda. Los diseños de los enemigos, junto con los fondos tan detallados, hacen que sea un placer contemplarlo a pesar de tener más de 20 años. Eso, sumado al hecho de que trata sobre el mundo de la fantasía, lo convierte en una opción muy popular, incluso hoy en día.

Mi veredicto: La fórmula del juego de disparos está ahí, pero Dragon Blaze aporta un toque original gracias a su mecánica única y su estilo fantástico, lo que te mantendrá enganchado durante más tiempo.

15. Bullet Soul [Ideal para los aficionados a los shoot ‘em up que buscan algo único]

Nuestra puntuación 7.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo Juego de disparos tipo «bullet hell» Plataformas Xbox 360 (2011, Japón), Windows/Steam (2017) Año de estreno 2011 Creador/es Desarrollador: 5pb. / Editor: 5pb. (Japón), MAGES. Inc. (Steam) Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; mecánica de anulación de balas, múltiples modos Ideal para Los aficionados a este subgénero que busquen algo con un toque novedoso Lo que me gustó Desactivar los proyectiles mientras se acaba con todos los enemigos

Termino mi lista con un grupo, y qué mejor manera de hacerlo que con otro juego de disparos tipo «bullet hell». A primera vista, Bullet Soul Parece un juego de disparos como cualquier otro, pero la realidad es un poco diferente. Aunque el principio básico es el mismo, tiene un pequeño toque único, y es la función de anulación de balas. Tendrás que plantearte lanzarte contra el enemigo a corta distancia, lo que puede ayudarte a lanzar un contraataque devastador.

En muchos aspectos, esto es similar al sistema de puntos de riesgo y recompensa, pero aquí puedes ver cómo se ilumina la pantalla con los restos de tus enemigos. Puedes elige entre varios modos, como «Score Attack» o «Caravana», donde pueden jugar tanto principiantes como veteranos.

Por qué lo elegimos Bullet Soul cuenta con una mecánica que te permite cancelar un ataque, lo que aporta una perspectiva única a los shoot ‘em up y una experiencia ligeramente diferente a la del resto.

Para contribuir a la dinámica del juego, Bullet Soulofertasefectos llamativos, lo que hace que la experiencia general sea mucho más agradable. La combinación de un estilo distintivo y colorido, una banda sonora llena de energía y su carácter adictivo lo convierten en un futuro clásico.

Mi veredicto: Bullet Soul es un juego de disparos ideal para quienes buscan una experiencia gratificante con un título que se diferencia ligeramente del resto.

Todo lo que necesitas saber sobre los juegos de disparos

A primera vista, la mayoría de los juegos de disparos parecen títulos de acción trepidantes con los que pasar el rato. En realidad, son mucho más que eso. Ya sea para poner a prueba tus reflejos o tu capacidad de razonamiento estratégico, este tipo de juegos te pondrán a prueba, y por eso siguen existiendo hoy en día.

Tanto si te atraen los juegos retro que te despiertan la nostalgia como si prefieres los «bullet hell» para sumergirte en la acción trepidante, Es importante conocer el género para que puedas decidir cuál es el más adecuado para ti.

¿Qué hace que los juegos de disparos supongan un reto único?

Los shoot ‘em up suponen un reto único, ya que se caracterizan por su ritmo y la destreza que exigen. Esto los diferencia enormemente de los géneros de ritmo más pausado, ya que en los shoot ‘em up tendrás que mantente siempre alerta para evitar los obstáculos y, probablemente lo más importante, no morir a mitad de nivel. Correr e intentar salvarte es solo una parte de la experiencia. La segunda consiste en avanzar hacia los adversarios y eliminarlos, lo que te ayuda a sumar puntos o te acerca al siguiente nivel.

Una característica distintiva de los juegos de disparos, en concreto de los de tipo «bullet hell», son los patrones de disparos. También conocidos como «cortinas de balas», Estos recorridos te obligan a moverte por espacios reducidos, dependiendo de tu precisión y tus reflejos para que no tengas que empezar de cero.

Los juegos de disparos son una combinación de supervivencia y combate. Por un lado, te mueves para ponerte a salvo y, por otro, te esfuerzas por atacar y eliminar tantas amenazas como sea posible. No olvidemos el aspecto estratégico, es decir, También tendrás que tener en cuenta tus estilos de combate, tus pistolas o cualquier tipo de arma que te pueda ayudar ganar o conseguir una puntuación más alta, o ambas cosas.

¿Por qué los juegos de disparos siguen cautivando a los jugadores después de décadas?

Los juegos de disparos siguen cautivando a los jugadores tras décadas porque son divertidos de jugar; al menos, esa es una de las muchas razones. Su atractivo reside en el equilibrio entre el hecho de que cualquiera pueda jugar y su profundidad. Puedes elegir cualquier juego de disparos, pero La verdadera maestría reside en la práctica, la memorización y el perfeccionamiento de tus habilidades.

La nostalgia juega un papel fundamental, sobre todo para los aficionados que jugaron a estos títulos en los inicios del género. Gradius and R-Type se consideran las que marcaron una época y suelen ser las que más se vuelven a ver, sobre todo porque recuerdan a los aficionados a las máquinas que funcionaban con monedas y que estaban de moda en los años 90.

Dicho esto, los aficionados más acérrimos no se oponen a la idea de que haya títulos modernos de este género. Gráficos mejorados, una mecánica de juego más elaborada o una historia más emocionante son solo algunas de las razones por las que no tienen ningún problema en sumergirse en una versión moderna de su juego de disparos favorito.

La adrenalina y la emoción son otras dos razones por las que este género sigue siendo popular. A veces se trata de intentar superar tu propia puntuación máxima, y cuanto más te acerques, más emocionado estarás. O bien, la descarga de adrenalina que sientes cuando derrotas al jefe con el que llevas luchando varios días. Son cosas como estas las que hacen que la experiencia sea inolvidable, y esto se aplica tanto a los recién llegados como a los veteranos.

Tipos de juegos de disparos: un análisis de los subgéneros

Quienes no estén muy familiarizados con el tema deben saber que hay varias opciones de juegos de disparos entre las que elegir, cada una ligeramente diferente y única a su manera:

Juegos de disparos con desplazamiento vertical : Estos son los juegos en los que la pantalla se desplaza hacia arriba y los enemigos bajan. Este subtipo destaca por su precisión , ya que tendrás que esquivar todo lo que se te eche encima.

: Estos son los juegos en los que la pantalla se desplaza hacia arriba y los enemigos bajan. , ya que tendrás que esquivar todo lo que se te eche encima. Juegos de disparos con desplazamiento horizontal : La idea es similar a la del subtipo anterior, con la diferencia de que te estás moviendo lateralmente . Aunque la precisión sigue siendo necesaria, estas estrategias suelen basarse más en la táctica y la memorización.

: La idea es similar a la del subtipo anterior, con la diferencia de que . Aunque la precisión sigue siendo necesaria, estas estrategias suelen basarse más en la táctica y la memorización. Lluvia de balas : El subtipo favorito de todo el mundo es aquel en el que La pantalla está llena de proyectiles que tendrás que esquivar . Un solo fallo y tienes que volver a empezar desde cero. Es el tipo de juego en el que necesitarás una precisión y una concentración extremas, porque todo sucede muy rápido y tendrás que reaccionar al instante.

: El subtipo favorito de todo el mundo es aquel en el que . Un solo fallo y tienes que volver a empezar desde cero. Es el tipo de juego en el que necesitarás una precisión y una concentración extremas, porque todo sucede muy rápido y tendrás que reaccionar al instante. Juegos de disparos espaciales: Ese tipo de juegos de disparos en los que… te espera con efectos visuales dignos de una película y jefes finales épicos. Se trata del subtipo en el que se pilota una nave espacial y se lucha contra enemigos, lo que significa que te esperan universos de ciencia ficción épicos y enfrentamientos a gran escala.

Cada subtipo atrae a un tipo diferente de jugador de shoot ‘em up, por eso Conocer cada subtipo puede ayudarte a elegir la opción adecuada de la lista de hoy.

Mi veredicto general

Los juegos de disparos son un género al que todo jugador ha jugado alguna vez en su vida, o debería haberlo hecho si aún no lo ha hecho. Con un montón de opciones, hay mucho para principiantes y veteranos.

Aunqueson títulos en tercera persona, algunos podrían considerarlos similares a un juego de plataformas, que se parecen en algunos aspectos, pero que, en realidad, son muy diferentes.

Para principiantes : «Supervivientes vampiros» o «Deathsmile». Ambos tienen una curva de aprendizaje que tendrás que dominar, pero no será una experiencia demasiado intimidante

: «Supervivientes vampiros» o «Deathsmile». Ambos tienen una curva de aprendizaje que tendrás que dominar, pero no será una experiencia demasiado intimidante Para los veteranos: Ikaruga o DoDonPachi Resurrection, dos juegos que pondrán a prueba tus habilidades al máximo.

Al fin y al cabo, El mejor juego de disparos depende de ti y de lo que estés buscando. Puede ser una emoción retro instantánea, una banda sonora envolvente, una experiencia cinematográfica o una trama rica en detalles. Todos los títulos de este género te garantizan algo que te va a gustar, y Sin duda, te proporcionarán diversión sin fin, retos y, lo más importante, satisfacción.

Preguntas frecuentes