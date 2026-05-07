Die 9 besten Fight Sticks im Jahr 2025 – Die besten Arcade- und leverlosen Controller für jede Plattform

Arcade-Sticks sind nicht nur etwas für Nostalgiker. Wenn du dich ernsthaft für Kampfspiele interessierst oder es einfach satt hast, auf einem schwammigen Steuerkreuz die Viertelkreise zu verfehlen, macht ein guter Fight Stick den entscheidenden Unterschied. Bessere Eingaben. Flüssigere Bewegungen. Weniger verpasste Combos.

Ich habe mich durch Teardown-Videos, Firmware-Benchmarks und Community-Bewertungen gewühlt, um die Arcade-Sticks zu finden, die eigentlich überzeugen. Manche sind robust wie Panzer. Andere sind moddingfreundliche Spielwiesen. Einige bieten weit mehr, als man für ihren Preis erwarten würde, aber fast jeder Fight Stick ist EINZIGARTIG.

Das ist entscheidend:

Eingabelatenz das deine Combos nicht unterbricht

das deine Combos nicht unterbricht Teile, die sich knackig anfühlen und unter Druck standhalten

und unter Druck standhalten Layouts, die zu deinen Händen passen , nicht nur eine Marke

, nicht nur eine Marke Damit lässt sich der Mod ganz einfach erstellen, ohne Lötkenntnisse

Ich habe Tipps für PlayStation-Handhelds, Xbox-Grinder,Nintendo-Switch-Nutzer, PC-Freaks, und jeder, der auf der Suche nach ein Arcade-Stick, der sich einfach richtig anfühlt, ohne dabei ein Vermögen ausgeben zu müssen.

Lass uns den Fight Stick finden, der genau deinen Vorlieben entspricht.

Unsere Top-Empfehlungen für Fight Sticks

Die Arcade-Sticks sorgen für Präzision und Komfort in deinem Setup. Diese Auswahl aus der Schnellliste bietet die perfekte Balance aus Leistung, Verarbeitungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis für jeden Fan von Kampfspielen:

Qanba Q7 Obsidian 2 – Turniertauglich dank Sanwa-Komponenten und offizieller PlayStation 5-Lizenz. ONEED Haute42 – Ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis mit Hot-Swap-fähigen Tasten und extrem geringer Latenz für preisbewusste Spieler. Victrix Pro FS-12 – Hochwertiger Luxus dank einer Konstruktion aus Flugzeugaluminium und ergonomischem Design.

Als Nächstes:ausführliche Testberichte, praktische Modding-Möglichkeiten, Latenzverhalten und welcher Arcade-Stick ohne Bedenken oder Tücken zu Ihrer Plattform passt.

Die 9 besten Fight-Sticks für Fans von Wettkampf-, Gelegenheits- und Retro-Kampfspielen

Diese neun Arcade-Sticks sorgen in deinem Setup für Präzision wie in der Spielhalle, schnellere Eingaben und einfache Anpassungsmöglichkeiten – ohne dass dir Combos entgehen oder du schlechte KD-Werte erzielst, auch wenn das zum Teil an dir liegt.

1. Qanba Q7 Obsidian 2 [Bester Fight Stick insgesamt]

Technische Daten Details Kompatibilität PS5, PS4, PC (X-Input / D-Input) Knöpfe / Hebel Sanwa Denshi JLF + OBSF Abmessungen 19,1 x 10,2 x 4,6 Zoll Gewicht 3,3 kg Konnektivität Fest verdrahtetes USB-Kabel (ca. 2,7 m) Besondere Merkmale Turnier-Sperrschalter, Touchpad, 3,5-mm-Mikrofoneingang, rutschfeste Unterseite, farbcodierte Verkabelung

The Obsidian 2 ist nicht ohne Grund das Flaggschiff von Qanba. Es trifft genau den Punkt: zuverlässige Leistung, solide Bauweiseundoffizielle PS5-Unterstützung.

Das 3,3 kg schwere Chassis ist robust wie ein Panzer. Es verrutscht auch mitten im Spiel nicht, selbst wenn man wie wild auf die Reversal-Tasten hämmert. Im Inneren ist alles Es sind Teile; der unumgängliche Standard für Steuerung auf Arcade-Niveau. Der JLF lebt sorgt für saubere Drehpunkte. Das OBSF-Schaltflächen sind schnell, reaktionsfreudig und erfreulich präzise.

Es gibt einenSchalter „Turnier sperren“ um „Start/Optionen“ zu deaktivieren, ein touchpad, a 3,5-mm-Klinkensteckerund genügend Platz im Inneren für einfache Austauscharbeiten. Modder werden das farbcodierte Verkabelung, auch wenn es nicht gerade der einfachste Arcade-Stick ist, den man vollständig anpassen kann.

Man kann die Kugelkappe gegen eine Schlägerkappe austauschen, und das 2,7 Meter lange Kabel lässt sich in einem Seitenfach verstauen – eine praktische Lösung für die Kabelführung. Außerdem sieht es mit seinen schlanken Konturen und der dezenten Beleuchtung, die nicht um Aufmerksamkeit buhlt, sehr schick aus.

Allerdings,das Bildmaterial ändern ist nervig. Du wirst dich damit abfinden müssen Epoxidharz und Aufkleber nur um an die obere Blende zu gelangen. Die fest verlegtes Kabel schränkt zudem die langfristige Flexibilität ein, wenn Sie verreisen oder die Kabel austauschen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Sanwa-Teile in Turnierqualität ✅ Kompatibel mit PS5 und PC & von Sony lizenziert ✅ Turniersperre für sicherere Spiele ✅ Der schwere, stabile Sockel steht fest auf dem Boden ✅ Farbcodierte Verkabelung für einfaches Modding ❌ Das Bearbeiten von Grafiken ist schwierig, aber genau das macht sie so robust

Zusammenfassung: Ein hochwertiger Arcade-Stick mit Sanwa-Komponenten, offizieller PS5-Unterstützung und erstklassiger Verarbeitungsqualität – ideal für Wettkampfspieler, die Plug-and-Play-Funktionalität schätzen.

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2. ONEED Haute42 [Der beste preisgünstige Fight Stick]

Technische Daten Details Kompatibilität PC, Switch, Steam Deck, PS3, Android (für PS5/Xbox ist ein Adapter erforderlich) Knopfart Kailh Choc V2 Low-Profile (im laufenden Betrieb austauschbar) Konnektivität USB Typ C Abmessungen 11,7–13,7 × 7,7–9,0 × 0,5–1,1 Zoll (modellabhängig) Gewicht 0,9–1,1 kg Besondere Merkmale GP2040-CE-Firmware, OLED-Display, RGB-Beleuchtung, SOCD-Modi, im laufenden Betrieb austauschbare Tasten

The ONEED Haute42 ist der Controller ohne Sticks, der mir immer wieder in Turnier-Budget-Ratgebern, Reddit-Builds und YouTube-Latenz-Tests aufgefallen ist. Wenn man sich die Zahlen genauer ansieht, wird schnell klar, warum.

Es läuft aufGP2040-CE, eine Open-Source-Firmware, die auf einer Raspberry Pi RP2040-Chip, drängendEingabelatenz unter 1 ms. Das ist0,7 ms auf dem PC… und das bei einem Preis, der dreimal so hoch ist wie bei vergleichbaren Arcade-Sticks. Egal, ob du One-Frame-Kombos landen oder reflexartig blocken willst – die Reaktionsgeschwindigkeit ist für diesen Preis einfach unglaublich.

Bei der hebellosen Anordnung kommt Kailh Choc V2-Schalter, im laufenden Betrieb austauschbar, ganz ohne Löten. Die serienmäßigen roten Linears sind solide, aber man kann problemlos auf braune oder blaue umsteigen, wenn man ein Feedback mit einer deutlichen Auslösezone bevorzugt. Ich bin ein großer Fan von Morandi, aber das ist wirklich nur eine Frage des Geschmacks.

Außerdem erhalten Sieanpassbares RGB, derOLED-Display, mehrereSOCD-Reinigungsmodiund einwebbasiertes Konfigurationstool Funktionen, die normalerweise nur bei deutlich teureren Modellen zu finden sind. Es ist leicht, robust und Individuelle Gestaltung von Kunstwerken ist so einfach wie das Anheben der oberen Abdeckung.

Vorteile Nachteile ✅ Latenz unter 1 ms (0,7 ms, auf dem PC getestet) ✅ Im laufenden Betrieb austauschbare Schalter ✅ Voll-RGB + OLED-Display ✅ SOCD + Unterstützung für Webkonfiguration ✅ Sauberes, einfaches Art-Modding ❌ Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist für PS5/Xbox ein Adapter erforderlich

Zusammenfassung: Das Haute42 Fight Pad überzeugt durch erstklassige Latenz, flexible Modifikationsmöglichkeiten und eine intelligente Hitbox – und das alles zu einem günstigen Preis. Der perfekte Einstieg in die Welt der joysticklosen Steuerungen, sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler.

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Technische Daten Details Kompatibilität PlayStation 5, PlayStation 4, PC Knopfart 12x Sanwa Denshi Konnektivität Abnehmbares 3-m-USB-C-Kabel Abmessungen 41,3 x 28 x 5,7 cm Gewicht 3,5 kg Besondere Merkmale Aluminiumgehäuse, 6,28° Handgelenksneigung, klappbare Rückwand, RGB-Beleuchtung, 3,5-mm-Klinkenstecker, Turnier-Sperre, Tragegriffe

The Victrix Pro FS-12 ist genau das, wonach es aussieht: hochwertig, schwer und für den ernsthaften Einsatz konzipiert. Es besteht aus ein einziger Aluminiumblock, was wie Marketing-Geschwätz klingt, bis man es in der Hand hält. Kein Knarren, kein Nachgeben. Nur massives Metall, das sich nicht bewegt, wenn man mitten in einer Serie steckt.

Das Layout ist hebelfrei und sehr übersichtlich. Man erhält 12 Sanwa-Tasten, genau dort, wo man sie haben möchte (perfekt für Street Fighter). Sie sind schnell, zuverlässig und bieten genau das Spielgefühl, das man von Hardware auf Arcade-Niveau erwartet.

Auch Komfort ist mit von der Partie. Es gibt ein 6,28° Handgelenksneigung Das klingt vielleicht unbedeutend, hilft aber bei langen Spielsitzungen wirklich. Ich habe es zunächst gar nicht bemerkt, bis ich wieder zu einer flachen Hitbox wechselte und die Belastung sofort spürte.

Das Modding ist einfacher als erwartet. Das Klappbare Rückwand lässt sich ohne Werkzeug aufklappen. Das Austauschen der Tasten geht schnell. Du wirst hier keine eigenen Grafiken hinzufügen Gamecontroller, keine obere Abdeckung, die man abnehmen muss, nur die Möglichkeit, das Gehäuse mit Vinyl zu bekleben, falls dir das gefällt.

Weitere Details machen das Leben leichter: ein abnehmbares USB-C-Kabel, Tragegriffe, integriertTurnier-Sperreund sogar einHeadset-Anschlussfür VC.

Vorteile Nachteile ✅ Das Aluminiumgehäuse vermittelt ein hochwertiges Gefühl ✅ Sanwa-Tasten + übersichtliches Layout ✅ Die Neigung des Handgelenks beugt Ermüdungserscheinungen vor ✅ Das aufklappbare Mod-Panel lässt sich schnell und einfach anbringen ✅ Turniertauglich mit zusätzlichen Funktionen ❌ Nicht gerade billig; es ist eine große, aber lohnende Investition

Zusammenfassung: Beim Victrix Pro FS-12 wurden keine Abstriche gemacht. Er ist zwar teuer, aber wenn Sie ein Gerät suchen, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist, ist dies genau das Richtige für Sie.

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4. Razer Kitsune All-Button [Der beste Fight Stick ohne Joystick]

Technische Daten Details Kompatibilität PS5, PC (Windows) Knopfart Razer Low-Profile, linear, optisch Konnektivität Abnehmbares, 3 m langes, geflochtenes USB-C-Kabel Abmessungen 29,5 x 21 x 1,9 cm Gewicht 700 g Besondere Merkmale Aluminium-Oberplatte, RGB-Beleuchtung, Turnier-Sperre, Kabel-Sperre, Touchpad

The Razer Kitsune ist durch und durch für Reisen konzipiert. Es ist nur 0,75 Zoll dick und wiegt weniger als ein Kilogramm – leicht genug, um es einfach in die Tasche zu stecken.

Razersflache optische Schalter stechen hier besonders hervor. Sie arbeiten mit Licht statt mit physischen Kontakten, wodurch es weniger Verzögerung gibt und die inneren Bauteile nicht verschleißen. Die Tastenanschläge fühlen sich knackig und schnell an, und dank des kurzen Tastenwegs lassen sich auch enge Tastenkombinationen leicht treffen, ohne dass man sich die Hände wund tippt.

The Aluminium-Deckplatte sorgt dafür, dass es stabil bleibt, während Gummipolsterung an der Unterseite verhindert, dass es während des Spiels verrutscht. Sie müssen weder Schalter austauschen noch Grafiken einlegen. Es ist so konzipiert, dass es wartungsarm ist. Sie können Vinylfolien mit offiziellen Vorlagen, aber das war’s auch schon.

Der Arcade-Stick verfügt über einen Turnier-Sperre, a touchpad, a abnehmbares USB-C-Kabelund einKabelschloss um unbeabsichtigte Verbindungsabbrüche zu vermeiden – alles, was man für Offline-Veranstaltungen unbedingt braucht.

Vorteile Nachteile ✅ Ultradünn und leicht zu verstauen ✅ Schnelle optische Eingaben bei geringer Ermüdung ✅ Robuste Aluminium-Oberplatte ✅ Sicheres Kabelschloss für Turniere ✅ Touchpad + Schalter zur Turniersperre ✅ Individuell anpassbare RGB-Beleuchtung ✅ Offizielle PS5-Kompatibilität ❌ Keine PS4-Unterstützung, das Spiel ist auf die nächste Generation zugeschnitten

Zusammenfassung: Der Kitsune ist leicht, schnell und zielstrebig – wie geschaffen für Spieler, die sich erstklassige Leistung in einem reisefreundlichen Rahmen wünschen.

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5. Turtle Beach Victrix Pro KO ohne Hebel [Der beste Fight Stick für die Xbox]

Technische Daten Details Kompatibilität Xbox Series X Knopfart Im laufenden Betrieb austauschbar: Cherry MX Speed Silver RGB Konnektivität Abnehmbares, 3 m langes, geflochtenes USB-C-Kabel (mit Verriegelung) Abmessungen 34,3 x 23,4 x 2,0 cm Gewicht 1,2 kg Besondere Merkmale Verstellbare Bedienelemente, 6,28° Handgelenksneigung, integrierte Werkzeugablage, Audiobuchse

The Victrix Pro KO ohne Leber Hier dreht sich alles um die Kontrolle darüber, wie du den Arcade-Stick selbst zusammenbaust. Du kannst jeden Tastenschalter austauschen und sie sogar auf der Platine neu anordnen.

Im Lieferumfang enthalten sindCherry MX Speed Silver-Schalter; leichtgängig, schnell und linear. Wenn du lieber klickende oder taktile Tasten magst, kannst du deine Lieblings-Tasten einbauen 3- oder 5-polige MX-kompatible Schalter in Sekundenschnelle. Kein Löten erforderlich.

The Anpassbares Schaltflächenlayout ist ein echtes Highlight. Es stehen 16 verschiedene Positionen zur Auswahl, sodass du eine Anordnung zusammenstellen kannst, die zu deinem eigenen Bewegungsgefühl passt – und nicht zu dem eines anderen. Der Aufbau erfolgt ohne Werkzeug, geht überraschend schnell und funktioniert hervorragend in KoH and Street Fighter.

Komfort ist dank Victrix’ Markenzeichen garantiert 6,28° Handgelenksneigung, was dazu beiträgt, Ermüdungserscheinungen bei langen Sitzungen zu verringern. Die Aluminium-Oberplatte lässt sich ohne Werkzeug abnehmen, wodurch man sofort Einblick in die inneren Abläufe erhält.

Vorteile Nachteile ✅ Vollständig im laufenden Betrieb austauschbare MX-Schalter ✅ 16-fach verstellbare Tastenanordnung ✅ Ergonomische Handgelenksneigung ✅ Werkzeugloser Zugang zu den inneren Teilen ✅ Integrierter Stauraum für Werkzeuge und Ersatzteile ✅ Offizielle Xbox-Lizenz ✅ Mit 3,5-mm-Audioanschluss ❌ Serienmäßige Schalter können laut sein; ein Pluspunkt, wenn man auf solche Geräusche steht

Zusammenfassung: Wenn du auf der Xbox Series spielst und die vollständige Kontrolle über die Hardware haben möchtest, bist du hier genau richtig. Jeder Schalter lässt sich millimetergenau anpassen.

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6. NACON Daija [Der beste Fight Stick für die PS5]

Technische Daten Details Kompatibilität PlayStation 5, PlayStation 4, PC(Die Xbox Series-Version ist separat erhältlich) Knöpfe/Hebel Sanwa Denshi JLF + OBSF 30 mm Konnektivität Abnehmbares 3-m-USB-C-Kabel Abmessungen ca. 46 x 26,7 x 12,2 cm Gewicht 3,5 kg Besondere Merkmale Werkzeugloses Clamshell-Design, Vorlagen für Druckbilder, strukturierte Handballenauflage, Touchpad, Kopfhöreranschluss

The NACON Daija macht das Modding zum Kinderspiel. Seine Klappdesign Lässt sich per Knopfdruck öffnen – ganz ohne Werkzeug und ohne großen Aufwand. Innerhalb von Sekunden haben Sie vollen Zugriff auf das Innenleben, mit farbcodierten Kabeln, die übersichtlich und leicht zu verfolgen sind.

Im Inneren ist alles Es sind Teile. Du bekommst dasJLF-Joystick sowohl mit Ball- als auch mit Schlägerköpfen, und 30-mm-OBSF-Knöpfe die sich knackig und turniertauglich anfühlen. Auch das Gewicht trägt dazu bei, bei 3,5 kg… selbst wenn es mal schweißtreibend wird, sitzt der Daija fest.

Die Latenz ist stabil (etwa drei bis vier Millisekunden (mit der neuesten Firmware), und Komfort ist dank einer strukturierte Handballenauflage. Außerdem erhalten Sieoffizielle PS5-Unterstützung, a touchpad, a 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, und ein langerUSB-C-Kabel das sich leicht austauschen oder aufrüsten lässt.

Vorteile Nachteile ✅ Werkzeugloses Modding der Clamshell-Hülle ✅ Hochwertige Sanwa-Teile im Lieferumfang enthalten ✅ Der Austausch von Grafiken ist kinderleicht ✅ Geringe Eingabelatenz (3–4 ms) ✅ Bequeme Handgelenkstütze ✅ Offizielle PS5-Unterstützung + Touchpad ✅ Kopfhöreranschluss + langes USB-C-Kabel ❌ Zu groß und zu schwer für unterwegs; eher ein Gerät für die feste Installation zu Hause

Zusammenfassung: Die Daija vereint hochwertige Komponenten mit unkompliziertem Modding. Wenn du eine PS5 hast und nach einer Konsole suchst, die du ohne großen Aufwand anpassen kannst, und gerne Spiele wie Street Fighter, jetzt bist du am Zug.

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7. MAYFLASH F700 Elite [Der beste Fight Stick für den PC]

Technische Daten Details Kompatibilität PC, PS4, PS3, Switch, Android, Steam Deck, Retro-Systeme (Kämpfer nur auf PS5) Knöpfe/Hebel Sanwa TP-8YT + OBSF-30 (mit Hebel) / 15x Sanwa (flach) Konnektivität USB-C, 2,4-GHz-WLAN, Bluetooth Abmessungen 14,7 x 9,7 x 2,5 Zoll (aufgeklappt) 14,8 x 9,8 x 2,5 Zoll (zusammengeklappt) Gewicht 3,4 kg (mit Hebel), 2,7 kg (flach) Besondere Merkmale Magnetische Frontblende, Vorlagen für Grafiken, 1000-mAh-Akku, 3,5-mm-Klinkenstecker

The F700 Eliteunterstütztdrei Verbindungstypen: USB-C, 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth. Laut Latenzmessungen von Drittanbietern verursacht das 2,4-GHz-WLAN lediglich 1,2–1,7 ms, was auch offline funktioniert.

Es bietetEs sind Teile in allen Bereichen, und die Version mit Hebel umfasst eine optionales achteckiges Tor. Diemagnetische Frontblende macht den Austausch von Kunstwerken schnell und ohne Werkzeug möglich. Mayflash bietet sogar Vorlagen an, mit denen du deine eigenen Entwürfe gestalten kannst. Ich habe sogar versucht, es in meine Einrichtung eines Flugsimulators.

Der F700 Elite unterstützt zudem XInput/DirectInput und funktioniert auf allen Geräten, vom PC bis zum Raspberry Pi. Die PS5-Unterstützung beschränkt sich ausschließlich auf Kampfspiele, und Nutzer der Xbox Series benötigen ein separates Modell (F700X).

Vorteile Nachteile ✅ Dreifache Konnektivität: USB, 2,4 GHz, Bluetooth ✅ Sanwa-Teile in beiden Ausführungen ✅ Magnetpaneel für einfache Anbringung von Bildmaterial ✅ Lange Akkulaufzeit (20 Stunden) ✅ Breite Plattformkompatibilität ✅ 3,5-mm-Audiobuchse ❌ Die PS5-Unterstützung kann nur Kampfspiele abspielen; genau dafür ist sie ausgelegt

Zusammenfassung: Das F700 Elite bietet die seltene Kombination aus hochwertigen Komponenten, kabelloser Flexibilität und müheloser Anpassbarkeit – und das alles zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

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8. 8Bitdo Arcade-Stick [Der beste Fight Stick für die Switch]

Technische Daten Details Kompatibilität Switch, PC (Die Xbox Series-Version ist auch separat erhältlich) Knöpfe/Hebel 8Bitdo-eigenes Design (mod-freundliches Layout) Konnektivität USB-C, 2,4-GHz-WLAN, Bluetooth Abmessungen 11,9 x 8,0 x 4,5 Zoll Gewicht 4,6 lbs Besondere Merkmale Ultimate Software, Makro-Unterstützung, plattformabhängige Schaltflächenbeschriftungen, anpassbares Layout

The 8Bitdo Arcade-Stick Das tauchte immer wieder auf, während ich mich durch die Nintendo-Switch-Builds gewühlt habe, und jetzt verstehe ich, warum so viele Spieler darauf schwören.

Es deckt alle Bereiche ab: Kabelgebundenes USB-C, Bluetoothund ein2,4-GHz-Dongle mit einer Latenz, die niedrig genug für ernsthaftes Gaming ist. Laut Community-Benchmarks bleibt die 2,4-GHz-Verbindung stabil und reaktionsschnell, mit 30–40 Stunden der Akkulaufzeit bei voller Ladung.

Für einen preisgünstigen Arcade-Stick ist es unglaublich, dass er Profilunterstützung, Makros und eine vollständige Tastenbelegung (sogar über das Smartphone) bietet. Man bekommt sogar zwei spezielle Makrotasten direkt ins Gesicht.

Der Joystick unterstützt Sanwa JLF/JLW- und Seimitsu-Hebel, und dank der standardmäßigen 30-mm-/24-mm-Tastenlöcher ist der Austausch kinderleicht. Der dynamische, vollständig konfigurierbare Schaltflächen Außerdem lassen sie sich je nach Plattform austauschen, was neben den hochwertigen Bauteilen ein netter kleiner Bonus ist.

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützung für WLAN, Bluetooth und USB-C ✅ Lange Akkulaufzeit von 30–40 Stunden ✅ Hervorragende Software für Makros und Tastenbelegungen ✅ Einfach mit Sanwa-/Seimitsu-Teilen umzubauen ✅ Plattformabhängige Beschriftung der Schaltflächen ✅ Retro-Design mit moderner Funktionalität ❌ Die Standardteile sind zwar nicht turniertauglich, aber in dieser Preisklasse dennoch sehr empfehlenswert

Zusammenfassung: Hervorragende WLAN-Verbindung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und einfache Modding-Funktionen – der 8Bitdo Arcade-Stick ist ein Controller für die Nintendo Switch, der weit mehr zu bieten hat, als sein Preis vermuten lässt.

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9. GuileKeys ohne Hebel [Bester Fight Stick für Einsteiger]

Technische Daten Details Kompatibilität PC, Switch, Steam Deck, Android, PS3 (Für PS5/Xbox sind Adapter erforderlich) Knopfart Kailh Choc Low-Profile (im laufenden Betrieb austauschbar) Konnektivität USB-C (kabelgebunden) Abmessungen Je nach Modell unterschiedlich (GK-16, GK-21, GF-16) Gewicht ca. 2–2,5 Pfund Besondere Merkmale RP2040 mit GP2040-CE, OLED-Display, RGB-Beleuchtung, SOCD-Optionen

Wenn du neugierig auf die hebellose Variante bist, aber nicht gleich 300 Dollar ausgeben möchtest, um es herauszufinden, dann GuileKeys Da würde ich anfangen. Sie läuft auf derselben GP2040-CE-Firmware das findet man bei teureren Modellen und kostet unter 1 ms Latenz – das ist Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis.

Was dieDas beste Zubehör für das Steam Deck Also habe ich mir die Modelle GK-16 und GF-16 genauer angesehen, und beide sind vollständig im laufenden Betrieb austauschbar. Du kannst einfach vorbeikommen Kailh Choc V2-Schalter (linear, taktil oder klickend), kein Löten erforderlich.

Die Anpassung erfolgt über eine webbasierte Benutzeroberfläche. Sie können Tasten neu belegen, RGB-Effekte anpassen, den Turbo-Modus aktivieren oder die SOCD-Modi feinabstimmen. Die OLED-Bildschirm Oben wird angezeigt, welches Profil du gerade verwendest.

Die Bauweise? Standardmäßig aus Acryl, aber solide. Modelle wie das GF-16 legen mit Aluminiumgehäusen noch eine Schippe drauf. So oder so erhält man ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Modifikationsmöglichkeiten.

Vorteile Nachteile ✅ Latenz unter 1 ms über GP2040-CE ✅ Im laufenden Betrieb austauschbare Schalter ✅ OLED-Display + RGB-Effekte ✅ Mod-freundlich und für Anfänger geeignet ✅ Verschiedene Layouts und Größen ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für neue Spieler ❌ Benötigt einen Adapter für PS5 / Xbox / Nintendo Switch – ist zudem für den PC optimiert

Zusammenfassung: Der GuileKeys ohne Hebel bietet weit mehr, als man für diesen Preis erwarten würde. Wenn du noch keine Erfahrung mit dem reinen Knopfspiel hast, ist dies der beste Einstieg, den es gibt.

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Wie wählt man einen Fight Stick aus?

Die Wahl des richtigen Arcade-Sticks kann deine Leistung in deine Lieblings-Kampfspiele gleich Street Fighter und ein authentischeres Arcade-Erlebnis bieten.

1. Wählen Sie das richtige Tastenlayout

Die von Ihnen gewählte Tastenanordnung kann Ihren Komfort und Ihre Leistung erheblich beeinflussen, insbesondere beim Spielen verschiedener Kampfspiele:

Standard-Vewlix (8 Tasten) – Zu finden in japanischen Spielhallen. Ideal für Kampfspiele wie Street Fighter and KoF, mit guter Reichweite für Schläge und Tritte.

– Zu finden in japanischen Spielhallen. Ideal für Kampfspiele wie Street Fighter and KoF, mit guter Reichweite für Schläge und Tritte. Schwarzes Layout – Leicht versetzte, ergonomische Tastenanordnung, wie sie in Namco/Bandai-Spielautomaten verwendet wird. Ideal für Tekken und 3D-Kampfspiele.

– Leicht versetzte, ergonomische Tastenanordnung, wie sie in Namco/Bandai-Spielautomaten verwendet wird. Ideal für Tekken und 3D-Kampfspiele. Hitbox-Anordnung (alle Tasten) – Ersetzt den Joystick durch vier Richtungstasten. Bietet höchste Präzision und Geschwindigkeit bei der Eingabe, erfordert jedoch eine gewisse Eingewöhnungszeit.

– Ersetzt den Joystick durch vier Richtungstasten. Bietet höchste Präzision und Geschwindigkeit bei der Eingabe, erfordert jedoch eine gewisse Eingewöhnungszeit. Layout der Mix-Box – Verwendet eine WASD-ähnliche Steuerung mit Arcade-Tasten. Ideal für Tastaturspieler, die ein Arcade-Feeling und präzise Richtungssteuerung suchen, mit einfachen Anpassungsmöglichkeiten wie Tastenbelegung und reaktionsschnellen Tasten.

2. Kompatibilität mit Ihrer Plattform

Nicht alle Arcade-Sticks funktionieren auf allen Plattformen, daher ist es wichtig, den Controller auf das jeweilige Spielsystem abzustimmen:

PlayStation – Achte bei der PS5 auf offiziell lizenzierte Controller mit dem Sony-Zertifizierungslogo, um vollständige Kompatibilität mit allen Kampfspielen zu gewährleisten. Einige Controller von Drittanbietern funktionieren auf der PS5 nur mit Titeln, die abwärtskompatibel zur PS4 sind.

– Achte bei der PS5 auf offiziell lizenzierte Controller mit dem Sony-Zertifizierungslogo, um vollständige Kompatibilität mit allen Kampfspielen zu gewährleisten. Einige Controller von Drittanbietern funktionieren auf der PS5 nur mit Titeln, die abwärtskompatibel zur PS4 sind. Xbox – Die Xbox Series X|S stellt strengere Kompatibilitätsanforderungen, weshalb offiziell lizenzierte Optionen wie der Victrix Pro KO für eine native Unterstützung unerlässlich sind. Bei Produkten von Drittanbietern sind oft Adapter erforderlich.

– Die Xbox Series X|S stellt strengere Kompatibilitätsanforderungen, weshalb offiziell lizenzierte Optionen wie der Victrix Pro KO für eine native Unterstützung unerlässlich sind. Bei Produkten von Drittanbietern sind oft Adapter erforderlich. Nintendo Switch – Es gibt zwar weniger Premium-Modelle, doch spezielle Arcade-Sticks wie der 8Bitdo Arcade Nintendo Switch Stick bieten hervorragende Leistung und Vielseitigkeit.

– Es gibt zwar weniger Premium-Modelle, doch spezielle Arcade-Sticks wie der 8Bitdo Arcade Nintendo Switch Stick bieten hervorragende Leistung und Vielseitigkeit. PC – Die meisten kabelgebundenen Fight Sticks funktionieren mit dem PC, aber achte auf XInput-Kompatibilität, um eine optimale Spielunterstützung zu gewährleisten. Drahtlose Verbindungsmöglichkeiten bieten zusätzlichen Komfort für Desktop-Setups.

– Die meisten kabelgebundenen Fight Sticks funktionieren mit dem PC, aber achte auf XInput-Kompatibilität, um eine optimale Spielunterstützung zu gewährleisten. Drahtlose Verbindungsmöglichkeiten bieten zusätzlichen Komfort für Desktop-Setups. Plattformübergreifend – Wenn es das Budget zulässt, solltest du universelle Controller mit breiter Kompatibilität wie den Mayflash F700 Elite in Betracht ziehen, falls du auf mehreren Systemen spielst.

3. Größe und Tragbarkeit

Deine Gaming-Umgebung und deine Reiseanforderungen sollten die Wahl der Größe deines Arcade-Sticks beeinflussen:

Arcade-Sticks in Standardgröße – Mit einem Gewicht von 6 bis 8 Pfund und einer großen Standfläche bieten diese Geräte hervorragende Stabilität beim Spielen auf dem Schreibtisch oder auf dem Schoß, sind jedoch beim Transport unhandlich. Ideal für den Einsatz zu Hause und für Spieler, die selten unterwegs sind.

– Mit einem Gewicht von 6 bis 8 Pfund und einer großen Standfläche bieten diese Geräte hervorragende Stabilität beim Spielen auf dem Schreibtisch oder auf dem Schoß, sind jedoch beim Transport unhandlich. Ideal für den Einsatz zu Hause und für Spieler, die selten unterwegs sind. Kompromisse bei Mittelklassewagen – Modelle wie der Victrix Pro KO bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und angemessener Transportfähigkeit und eignen sich für gelegentliche Turnierreisen.

– Modelle wie der Victrix Pro KO bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und angemessener Transportfähigkeit und eignen sich für gelegentliche Turnierreisen. Optionen für ultraportable Geräte – Dank seines schlanken Designs eignet sich die Razer Kitsune ideal für Vielreisende und Turnier-Kampfspielspieler, denen Mobilität besonders wichtig ist.

– Dank seines schlanken Designs eignet sich die Razer Kitsune ideal für Vielreisende und Turnier-Kampfspielspieler, denen Mobilität besonders wichtig ist. Hinweise für Reisende – Achte auf abnehmbare Kabel, Tragegriffe, integrierte Kabelaufbewahrung und robuste Transportkoffer, wenn du deinen Arcade-Stick zu Turnieren mitnehmen möchtest.

4. Verarbeitungsqualität und Materialien

Die Haltbarkeit und das Spielgefühl werden direkt von den Materialien der Schlagfläche beeinflusst:

Metallbau – Hochwertige Modelle mit Aluminiumchassis wie der Victrix Pro FS-12 bieten unübertroffene Langlebigkeit und Substanz, sind jedoch teurer. Sie sind auch bei intensivem Spiel widerstandsfähig gegen Verformungen.

– Hochwertige Modelle mit Aluminiumchassis wie der Victrix Pro FS-12 bieten unübertroffene Langlebigkeit und Substanz, sind jedoch teurer. Sie sind auch bei intensivem Spiel widerstandsfähig gegen Verformungen. Kunststoff mit Metallverstärkung – Hochwertige Arcade-Sticks wie der Qanba Obsidian 2 verfügen über Kunststoffgehäuse mit integrierten Metallplatten, wodurch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewicht und Haltbarkeit zu einem erschwinglicheren Preis erzielt wird.

– Hochwertige Arcade-Sticks wie der Qanba Obsidian 2 verfügen über Kunststoffgehäuse mit integrierten Metallplatten, wodurch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewicht und Haltbarkeit zu einem erschwinglicheren Preis erzielt wird. Materialien für den Haushalt – Einsteigermodelle bestehen häufig vollständig aus Kunststoff oder Acryl. Sie sind zwar vollkommen funktionsfähig, können sich jedoch bei intensiven Spielsituationen unter Belastung verbiegen oder knarren.

– Einsteigermodelle bestehen häufig vollständig aus Kunststoff oder Acryl. Sie sind zwar vollkommen funktionsfähig, können sich jedoch bei intensiven Spielsituationen unter Belastung verbiegen oder knarren. Weitere Funktionen – Achten Sie auf eine rutschfeste Gummibeschichtung an der Unterseite, hochwertige Gummifüße zum Schutz der Oberflächen sowie ergonomische Details wie Handgelenkauflagen, die dank hochwertiger Komponenten für dauerhaften Komfort sorgen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Fight Stick?

Der Spitzen-Fight-Stick ist der Qanba Q7 Obsidian 2, der eine perfekte Balance aus turniertauglichen Sanwa-Komponenten, offizieller PlayStation-Lizenzierung und hervorragender Verarbeitungsqualität bietet. Für Nutzer der Xbox Series bietet der Victrix Pro KO ohne Leber erstklassige Anpassungsmöglichkeiten mit im laufenden Betrieb austauschbaren Schaltern und anpassbaren Tastenanordnungen. Diese eignen sich hervorragend für Kampfspiele wie Street Fighter ohne dabei unbedingt zu den teureren zu gehören.

Was ist ein Fight Stick?

Ein Fight Stick oder Arcade Stick ist ein spezieller Gaming-Controller, der entwickelt wurde, um das authentische Erlebnis eines Arcade-Automaten bei Kampfspielen nachzuahmen. Er verfügt in der Regel über einen Joystick (oder Richtungstasten bei Modellen ohne Joystick) und große Tasten im Arcade-Stil, die in einem bestimmten Layout angeordnet sind. Fight Sticks bieten präzisere Richtungssteuerung, eine schnellere Tastenauslösung und eine ergonomischere Handhaltung als herkömmliche Gamepads, wodurch Spieler bei komplexen Manövern in Kampfspielen eine bessere Kontrolle haben.

Ist ein Fightstick besser als ein Controller?

Ja, ein Fightstick ist für Kampfspiele in der Regel besser geeignet als ein Standard-Controller, insbesondere wenn es darum geht, komplexe Bewegungen auszuführen, konsistente Eingaben zu erzielen und die Ermüdung der Hände bei langen Spielsitzungen zu verringern. Die besten Arcade-Sticks verfügen über einen größeren Bewegungsbereich, was präzisere Richtungsangaben und eine reaktionsschnelle Steuerung ermöglicht.

Gibt es einen universellen Fight Stick?

Nein, es gibt keinen wirklich universellen Arcade-Stick oder keine Hitbox, die nativ auf allen Plattformen funktioniert. Der Mayflash F700 Elite kommt dem am nächsten und unterstützt PC, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie verschiedene mobile und Retro-Plattformen, allerdings ist seine PS5-Funktionalität eingeschränkt und für die Xbox ist ein separates Modell (F700X) erforderlich. Die meisten High-End-Arcade-Sticks sind plattformspezifisch und erfordern zusätzliche Adapter.