Die 17 besten Deckbau-Spiele 2025: Strategisch und fesselnd

The Die besten Deckbau-Spiele Kombiniere kluge Entscheidungen mit dem Nervenkitzel, starke Kartenkombinationen zu bilden. Jede Karte, die du deinem Deck hinzufügst, prägt deine Spielweise und macht jeden Durchlauf zu einer einzigartigen Herausforderung. Von spannenden taktischen Kämpfen bis hin zu weitläufigen Roguelike-Abenteuern – diese Spiele belohnen Planung, Anpassungsfähigkeit und kreatives Denken.

Diese Liste umfasst 17 Titel, die sich durch ihre Tiefe, ihren Wiederspielwert und ihre raffinierten Spielmechaniken auszeichnen. Hier findest du alles von Indie-Perlen, die das Genre vorantreiben, bis hin zu ausgereiften Hits, die es seit Jahren prägen. Ich persönlich halte Deckbau-Spiele für eines der befriedigendsten Genres in der Gaming-Welt – man lernt dabei ständig dazu und verbessert sich mit jedem Spiel.

Unsere Top-Empfehlungen für Deckbau-Spiele

Manche Deckbau-Spiele verdienen ihren Platz an der Spitze, weil sie mehr bieten als nur ein solides Kartensystem – sie verbinden Spielmechaniken, Thema und Spieltempo auf eine Weise, die die Spieler über Dutzende von Stunden hinweg fesselt.

Die genannten Spiele wurden aufgrund ihrer ausgewogenen Mischung aus strategischer Tiefe, Wiederspielwert und der Fähigkeit ausgewählt, bei jedem Durchspielen etwas Neues zu bieten. Sie haben das Genre geprägt, eine treue Fangemeinde angezogen und sind auch lange nach ihrer Veröffentlichung noch aktuell.

Slay the Spire (2017) – Ein bahnbrechendes Roguelike, das das Deckbau-Spielprinzip zugänglich gemacht hat, ohne dabei an Komplexität einzubüßen. Die Mischung aus zufälligen Ereignissen, charakterspezifischen Fähigkeiten und einer riesigen Auswahl an Karten sorgt dafür, dass kein Durchgang dem anderen gleicht, und zwingt dich dazu, deine Strategie spontan anzupassen. Gloomhaven (2020) – Ein kartengesteuertes Taktikspiel, das die Tiefe eines Strategie-RPGs mit der Präzision rundenbasierter Kämpfe verbindet. Die verzweigte Kampagne, kooperative Elemente und vielfältige Charakterfähigkeiten schaffen langfristige Ziele, durch die sich jede Entscheidung von Bedeutung anfühlt. Dune: Das Imperium (2023) – Eine Mischung aus Deckbau und Arbeiterplatzierung, bei der Spannung und gutes Timing im Vordergrund stehen. Die „Dune“-Kulisse bereichert das Spielerlebnis zusätzlich, denn die Karten und Aktionen spiegeln die wechselnden Allianzen, politischen Intrigen und Kämpfe um Ressourcen wider, die dieses Universum prägen.

Jedes dieser Spiele bietet ein umfassendes, gut durchdachtes Spielerlebnis, das die ganze Bandbreite dessen zeigt, was Deckbau-Spiele leisten können. Im Laufe des Spiels wirst du feststellen, wie andere Titel dem Genre ihre ganz eigenen Akzente verleihen und dabei dennoch den befriedigenden Spielrhythmus des Aufbaus und der Optimierung deines Decks beibehalten.

Die 17 besten Deckbau-Spiele: Strategische und wiederholbare Favoriten

Diese Liste umfasst herausragende Titel, die clevere Strategie mit hohem Wiederspielwert verbinden und jeweils eine eigene Interpretation des Genres bieten. Einige legen den Schwerpunkt auf den Wettkampfcharakter, andere auf unvorhersehbare Roguelike-Durchläufe, doch alle belohnen sorgfältige Planung.

Wie viele davon Die besten Deckbau-Spiele Hast du schon gespielt?

Unsere Bewertung 10

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Genre Roguelike-Deckbuilder, Kartenspiel, Kartenduell Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Mega Crit; Herausgeber: Mega Crit Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden (hoher Wiederspielwert)

Slay the Spire verbindet die Struktur eines ein großartiges Roguelike-Spiel mit der taktischen Tiefe eines Deckbau-Kartenspiels. Die Spieler wählen einen von vier Charakteren aus, von denen jeder über ein einzigartiges Startdeck und eigene Spielmechaniken verfügt, und kämpfen sich dann durch prozedural generierte Etagen voller Gegner, Ereignisse und Schätze.

Das Ziel ist es, den Gipfel des Spires zu erreichen und dabei dein Kartendeck zu optimieren, indem du neue Karten erwirbst, bestehende verbesserst und mächtige Relikte finden die bahnbrechende Effekte bieten. Der visuelle Stil ist zweckmäßig, aber unverwechselbar, mit handgezeichneten Charakteren und Gegnern, die jede Begegnung leicht erkennbar machen.

Pro-Tipp Entferne Karten aus deinem Deck in den Läden möglichst frühzeitig; wenn du schwache Angriffe oder Verteidigungen aus deinem Deck aussortierst, kommen deine starken Synergien in entscheidenden Kämpfen konsequenter zum Tragen.

Die Spielrunden fühlen sich dank Hunderter Karten frisch an, über 200 Artikel… sowie Dutzende legendärer Begegnungen, die unterschiedliche Strategien erfordern. Zufällig generierte Wege, verzweigte Routen und vielfältige Gegnerarten sorgen dafür, dass sich das erste Spiel nie zweimal gleich spielt.

Dieses Spiel ist der Vorläufer und der Goldstandard des Roguelike-Deckbau-Genres. Sein schlichtes, elegantes Design und der nahezu unbegrenzte Wiederspielwert dank vielfältiger Charaktere und Kartensynergien machen es zu einem Maßstab für alle anderen Spiele dieser Kategorie.

Mein Fazit: Slay the Spire bleibt einer der einflussreichsten Titel im Bereich der modernen Strategiespiele und setzt Maßstäbe in Sachen Ausgewogenheit, Tiefe und Wiederspielwert.

2. Gloomhaven [Der beste Deckbuilder für Spieler, die sich für tiefgehende Kampagnen und Taktik interessieren]

Unsere Bewertung 9.5

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Genre Taktisches Rollenspiel, digitales Brettspiel, rundenbasierte Kämpfe Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Flaming Fowl Studios, Saber Interactive; Herausgeber: Twin Sails Interactive Durchschnittliche Spielzeit 100–200+ Stunden (Hauptkampagne und Nebenmissionen)

Gloomhaven bringt das gefeierte das beste Strategiespiel in den digitalen Raum, wobei das vielschichtige taktische Kampfsystem und die detailreiche Weltgestaltung erhalten bleiben. Die Spieler befehligen ein Söldnerteam, durchlaufen verzweigte Handlungsstränge und erfüllen Missionen in einer düsteren mittelalterlichen Fantasy-Welt.

Der Kampf findet statt aufSechseckbasierte Karten, wo man Karten auswählt, die sowohl die Bewegung als auch die Fähigkeiten bestimmen, sodass jeder Zug ein sorgfältiger Spagat zwischen Angriff, Positionierung und Ressourcenmanagement ist.

Das Spiel beginnt mit 17 verschiedenen Söldnern, von denen jeder über ein eigenes Deck mit Fähigkeitskarten und über 1.000 Fähigkeiten, die es zu meistern gilt. Die während der Kampagne getroffenen Entscheidungen wirken sich auf den weiteren Verlauf aus und beeinflussen die Handlung, die Beziehungen und die verfügbaren Missionen.

Zwischen den Quests kannst du die Stadt besuchen, um deine Ausrüstung zu verbessern, Verbündete zu rekrutieren und dich auf die bevorstehenden Gefahren vorzubereiten. Die visuelle Gestaltung setzt auf atmosphärische Umgebungen – düstere Höhlen, verdorbene Wälder und bedrückende Städte –, was die Brisanz jeder Expedition noch unterstreicht.

Pro-Tipp Spiel deine besten Karten nicht zu früh aus, sondern gehe sorgsam mit deinem Blatt um, denn der Verlust von Karten verkürzt die Dauer deiner Mission dauerhaft und kann zu vorzeitigem Scheitern führen.

Es handelt sich um eine digitale Adaption eines beliebten und komplexen Brettspiels. Es bietet eine Eine tiefgründige, kooperative Kampagne mit klassischen Spielelementen, in der die Entscheidungen und der Fortschritt der Spieler langfristige Auswirkungen haben über die Welt und die Figuren.

Mein Fazit: Gloomhaven ist ideal für Spieler, die Spaß an methodischen Entscheidungen mit hohem Einsatz und langfristigem Fortschritt haben.

3. Dune: Das Imperium [Der beste Deckbuilder für Brettspiel-Strategen]

Unsere Bewertung 9.5

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Genre Strategie, Kartensammeln, Arbeiterplatzierung Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler: Dire Wolf; Herausgeber: Dire Wolf Durchschnittliche Spielzeit 20–50+ Stunden (je nach Spielmodus und Spielstil)

In der politischen und tückischen Welt von Arrakis, Dune: Das Imperium Die Spieler müssen Einfluss, Ressourcen und militärische Macht gegeneinander abwägen, um die Kontrolle über das Gewürz zu erlangen. In jeder Runde spielst du Karten aus, um Agenten auf dem Spielbrett einzusetzen, Orte zu sichern, die entscheidende Vorteile bieten, oder Allianzen mit wichtigen Fraktionen in diesem bestes Indie-Spiel.

The Arbeiterplatzierungsmechanik zwingt dich dazu, um begrenzte Plätze zu kämpfen, während das Deckbau-Element dafür sorgt, dass deine verfügbaren Aktionen mit der Zeit immer stärker und spezialisierter werden. Dieser ständige Wandel zwingt die Spieler dazu, ihre Strategie anzupassen, anstatt sich auf einen einzigen Weg zum Sieg zu verlassen. Das Thematische Gestaltung und Benutzeroberfläche lehnen sich stark am „Dune“-Universum an und lassen dich in dessen politische Intrigen und hochbrisante Machtkämpfe eintauchen.

Pro-Tipp Sorge frühzeitig für Einfluss bei den Fraktionen der Fremen oder der Bene Gesserit, um mächtige Belohnungen freizuschalten und dir Zugang zu wichtigen Orten zu sichern, bevor deine Gegner ihre Decks so stark ausbauen, dass sie dir den Rang ablaufen.

Es verbindet auf einzigartige Weise Deckbau mit dem die Spielmechanik „Arbeiterplatzierung“, wodurch die Spieler das Spielfeld und die Fraktionen von Dune strategisch kontrollieren und gleichzeitig ihre Kartensätze zu verbessern.

Mein Fazit: Dune: Das Imperium bietet eine seltene Mischung aus taktischer Spielfeldkontrolle und sich weiterentwickelndem Gameplay und ist damit ein Highlight für Strategie-Fans, die sowohl langfristige Planung als auch dynamischen Wettbewerb suchen.

4. Hindernis [Der beste von Poker inspirierte Roguelike-Deckbuilder]

Unsere Bewertung 9

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Genre Kartenspiel, Roguelike-Deckbuilder Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler: LocalThunk; Herausgeber: Playstack Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden (Kampagne und Herausforderungen)

Hindernisist einein Spiel wie Slay The Spire das Poker aus der Perspektive eines Roguelikes neu interpretiert und bekannte Blattkombinationen zur Grundlage für unvorhersehbare Spielrunden mit hohen Einsätzen macht. Anstatt einfach nur die stärksten Kartenkombinationen anzustreben, sammelst und setzt du Jokers, Tarotkartenund andere Modifikatoren, die den Verlauf jeder Runde grundlegend verändern.

Die Pixelgrafik in Verbindung mit einem visuellen Filter im CRT-Stil und einem Synthwave-Soundtrack schafft eine Retro-Atmosphäre, die zugleich lebhaft und hypnotisch ist. Jede Sitzung fühlt sich dank über 150 einmalige Joker, 15 Kartensatztypen mit Sonderregeln und Dutzende von permanenten oder temporären Power-Ups.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, die Kartenstärke und die Joker-Multiplikatoren frühzeitig zu verbessern – eine schnelle Steigerung deines Punktpotenzials ist entscheidend, um die steigenden Blind-Anforderungen in den späteren Runden zu überstehen.

Es braucht diedie einfache, vertraute Grundidee des Pokers und verwandelt sie in ein äußerst fesselndes Roguelike. Die Hauptschleife von starke Hände bilden und sie mit Joker und Gutscheine bietet ein rätselartiges Spielerlebnis mit explosiven Kombos. Du kannst lernen, So geht’sHinderniskostenlos um ohne Vorabkauf hochpunktige Blätter zu bilden.

Mein Fazit: Hindernisist ideal für Spieler, die den Nervenkitzel lieben, ihr Glück herauszufordern, während sie clevere, gewinnbringende Spielzüge planen.

5. Wildfrost [Der beste Deckbuilder für zeitbasierte Taktiken]

Unsere Bewertung 9

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Genre Roguelike Deckbuilder, Card Battler Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler: Deadpan Games, Gaziter; Herausgeber: Chucklefish Durchschnittliche Spielzeit 25–80+ Stunden (Kampagne und tägliche Spielrunden)

Wildfrost versetzt dich in eine gefrorene Welt, in der die Sonne verschwunden ist und nur noch die Siedlung Snowdwell als letzter Rückzugsort der Menschheit übrig geblieben ist. Um die Welt zurückzuerobern, stellst du ein Deck aus Gefährten, Elementarausrüstung und magischen Talismanen zusammen und führst dann deinen auserwählten Stamm in die Kämpfe gegen die eisigen Streitkräfte des Wildfrosts.

Das herausragende Merkmal ist ein dynamische „Zähler“-Mechanik – Jede Karte und jeder Gegner verfügt über einen Timer, der bestimmt, wann sie agieren. Dies erfordert eine sorgfältige Planung der Züge, da eine falsche Einteilung deiner Spielsteine dich für verheerende Angriffe anfällig machen kann.

Zwischen den Durchläufen kann die Stadt Snowdwell ausgebaut werden, wodurch neue Karten, Ereignisse und Anpassungsmöglichkeiten freigeschaltet werden. Die künstlerische Gestaltung ist trotz der rauen Kulisse warm und skurril, wobei ausdrucksstarke Charaktere und Umgebungen jeder Begegnung ihren eigenen Charakter verleihen.

Pro-Tipp Behalte die gegnerischen Gegenangriffe stets im Auge – wenn du Angreifer mit hohem Schaden durch Einfrier-Effekte oder den Wechsel deiner Begleiter aufhältst oder umleitet, kannst du eine aussichtslose Runde in einen entscheidenden Überlebenszug verwandeln.

Es ist bekannt für seinem bezaubernden Grafikstil und einem dynamischen Kampfsystem, das auf einer „Counter“-Mechanik basiert. Jede Karte und jede gegnerische Einheit hat einen Timer, die Spieler dazu zwingt, mehrere Züge im Voraus zu planen um das Schlachtfeld zu beherrschen.

Mein Fazit: Wildfrost ist eine gelungene Mischung aus taktischem Weitblick und Deck-Anpassung und bietet eine beständige Herausforderung in einer einladenden, handgezeichneten Welt.

6. Wurfglück-Dungeons [Bester Hybrid aus Würfelspiel und Deckbau]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Roguelike Deckbuilder, Card Battler Plattformen PC, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Terry Cavanagh; Herausgeber: Terry Cavanagh Durchschnittliche Spielzeit 15–50+ Stunden (je nach Charakter und Schwierigkeitsgrad)

Wurfglück-Dungeons verwandelt dich in einen wandelnden Würfel, der sich durch prozedural generierte Dungeons bewegt und dabei gegen das Glück kämpft. Anstelle von herkömmlichen Karten sammelst du „Ausrüstung“, die als deine Fähigkeiten fungiert – jede davon erfordert bestimmte Würfelwerte, um aktiviert zu werden.

Der Kampf wird zu einer Mischung aus das taktisch anspruchsvollste Spiel sowie Risikomanagement, während du mit den dir zugeteilten Würfeln arbeitest, um Schaden zu verursachen, Statuseffekte zu verursachen oder den Ausgang deines nächsten Zuges zu beeinflussen. Das Spiel bietet sechs völlig unterschiedliche Charaktere, wobei jede ihre eigenen Regeln mitbringt, die den gesamten Spielstil neu definieren.

Der Roboter verwaltet eine Energieanzeige, bei der man sein Glück herausfordern kann, der Dieb stiehlt gegnerische Fähigkeiten und der Erfinder zerlegt Ausrüstung, um neue Gadgets zu erschaffen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die fröhliche, cartoonartige Grafik steht im Kontrast zum bisweilen gnadenlosen Schwierigkeitsgrad, während ein lebhafter Soundtrack für ein energiegeladenes Tempo sorgt.

Pro-Tipp Wenn du als Roboter spielst, solltest du aufhören, kurz bevor deine CPU-Anzeige voll ist. Ein Überdrehen und das anschließende Durchdrehen verschwendet deinen gesamten Zug, während du bei einem Wert knapp darunter sicher noch einmal würfeln und oft noch mehr Schaden anrichten kannst.

Es vereint auf einzigartige Weise Deckbau kombiniert mit dem Zufall und dem Chaos des Würfelns, wodurch der Kampf zu einem Rätsel wird bei dem du die dir zugeteilten Zufallszahlen strategisch einsetzen musst. Anstatt Karten zu sammeln, Du sammelst „Ausrüstung“, in die du deine Würfel einsteckst, und das Spiel bietet eine eine Besetzung aus sechs völlig unterschiedlichen Charakteren, von denen jede ihre eigenen Regeln und Spielstile hat, die die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, grundlegend verändern.

Mein Fazit: Wurfglück-Dungeons ist eine gelungene Mischung aus Zufall und Strategie, bei der kreatives Denken ebenso belohnt wird wie glückliche Würfelwürfe.

7. Gewölbe der Leere [Der beste Deckbuilder für Min-Max-Spieler]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Roguelike-Deckbuilder, strategisches Kartenspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler: Spider Nest Games; Herausgeber: Spider Nest Games Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden (je nach Schwierigkeitsgrad und Kurswahl)

Gewölbe der Leere basiert auf dem Konzept, den Spielern jederzeit maximale Kontrolle über ihr Deck zu geben. Zu Beginn jedes Durchgangs wählst du eine von vier Klassen aus, in diesem Sammelkartenspiel, von denen jede ihre eigenen Spielmechaniken hat, und kämpfe dich dann durch Begegnungen mit über 90 verschiedenen Gegnern.

Was es besonders auszeichnet, ist die Möglichkeit, Karten während des Spiels hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern, und zwar mithilfe von Systemen wie Leere Steine zur Verbesserung von Fähigkeiten oder Karten komplett auszusortieren, um deine Strategie zu verfeinern. Mit mehr als 440 Karten und 320 Artefakten sind die Kombinationsmöglichkeiten vielfältig, und kreative Planung ist oft wichtiger als Glück beim Ziehen. Die klare, minimalistische Optik lenkt den Fokus auf die Karten und das Schlachtfeld, während übersichtliche Benutzeroberflächenelemente es erleichtern, komplexe Strategien in der Hitze des Gefechts zu beherrschen.

Pro-Tipp Entferne regelmäßig Karten ohne Wirkung an Ruhepunkten oder bei Ereignissen; schon ein etwas schlankeres, kompakteres Deck verbessert die Umsetzung deiner Synergien erheblich und sorgt für mehr Beständigkeit beim Ziehen in Bosskämpfen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein hohe Spielerkontrolle und strategische Tiefe indem es den Spielern ermöglicht, ihre Das Deck während des Spiels mischen und Karten abwerfen, wodurch sie mehr Einfluss auf ihren Charakteraufbau haben als bei vielen anderen Spielen dieses Genres.

Mein Fazit: Gewölbe der Leere ist ideal für Spieler, denen Geschicklichkeit und strategisches Denken wichtiger sind als Zufall.

8. Zoeti [Der beste Deckbuilder mit Pokerhand-Kämpfen]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Roguelike-Kartenspiel, rundenbasiertes Rollenspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler: Dusklight CO., LTD.; Herausgeber: Akupara Games Durchschnittliche Spielzeit 15–40+ Stunden (je nach Spielmodus und Schwierigkeitsgrad)

Zoeti ist einklassisches Rollenspiel. Dein Kartenspiel besteht aus normalen Spielkarten, aber anstatt durch gleiche Farben Punkte zu sammeln, bildest du Pokerblätter – Paare, Straßen, Full Houses –, um Charakterfähigkeiten und Spezialangriffe auszulösen.

Dieses System verbindet Glück und Strategie und fordert dich heraus, das Beste aus deinen Karten zu machen und gleichzeitig die Züge deines Gegners vorauszusehen. Das Spiel bietet drei Hauptcharaktere, von denen jeder über eigene Fähigkeiten, Entwicklungswege und Handlungsstränge verfügt.

Zwischen den Kämpfen kannst du Fähigkeiten verbessern, mächtige Gegenstände erwerben und optionale Kämpfe bestreiten, die höhere Gewinne bei höherem Risiko. Die vom Anime inspirierte Grafik und die handgezeichneten Animationen verleihen den Kämpfen eine dynamische Atmosphäre, während die Vielfalt an Gegnern und Endgegnern dafür sorgt, dass sich kein Durchgang eintönig anfühlt.

Pro-Tipp Konzentriere dich vor allem darauf, deine Fähigkeiten zu verbessern, mit denen du frühzeitig starke Hände wie Paare und zwei Paare erzielen kannst. Diese lassen sich viel leichter und beständiger bilden und ermöglichen es dir, Schwung aufzubauen, ohne auf seltene Kombinationen angewiesen zu sein.

Es verschmilzt klassischer rundenbasierter RPG-Kampf mit einem von Poker inspirierten Kartensystem. Die Spieler verwenden Pokerblätter, um Charakterfähigkeiten und Angriffe zu aktivieren, was dem Genre eine einzigartige Komponente aus Glück und Strategie verleiht.

Mein Fazit: Zoeti ist eine originelle Variante des Deckbau-RPGs und bietet eine gelungene Mischung aus taktischen Entscheidungen und Risikomanagement im Poker-Stil.

9. Piraten-Gesetzloser [Der beste mobilfreundliche Roguelike-Deckbuilder]

Unsere Bewertung 8

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Genre Roguelike-Deckbuilder, Kartenspiel Plattformen PC, iOS, Android, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Fabled Game; Herausgeber: Fabled Game Durchschnittliche Spielzeit 20–60+ Stunden (je nach Spielmodus und freigeschalteten Inhalten)

Piraten und Gesetzlose bringt das Deckbuilding-Roguelike-Konzept auf hohe See und verbindet rundenbasierte Kartenduelle mit einer abenteuerlichen Erkundungsschleife. Du wählst aus über einem Dutzend spielbarer Helden, von denen jeder einzigartige Startdecks und Fähigkeiten mitbringt, und navigierst dann durch verschiedene Karten voller feindlicher Schiffe, zufälliger Ereignisse und Bosse.

Der Kampf ist auf schnelle Spielrunden ausgelegt und eignet sich daher gut für kurze Spielsitzungen, ohne dabei an strategischer Tiefe einzubüßen. Mit mehr als 700 Karten und 200 Relikte in diesemdas beste PC-Spiel… die Vielfalt an Charakterkonfigurationen ist groß, und spezielle Modi wie „Arena“ und „Tavern Brawl“ bieten zusätzliche Herausforderungen außerhalb des Hauptabenteuers.

Pro-Tipp Besuche nach Möglichkeit immer Tavernen, um Karten abzulegen. Das Ausdünnen des Decks ist entscheidend, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Kombinationen mit hohem Schaden zu ziehen – insbesondere vor Bosskämpfen.

Es ist ein Ein für Mobilgeräte optimiertes Roguelike-Kartenspiel mit Piraten-Thema, das eine große Auswahl an Helden, Karten und Relikten bietet. SeinDas rundenbasierte Kampfsystem ist speziell für schnelle, befriedigende Sitzungen entwickelt.

Mein Fazit: Piraten und Gesetzlose ist flexibel, wie die meisten Deckbuilder, die sich gleichermaßen für ausgiebige Marathonsitzungen wie für schnelle Partien unterwegs eignen.

10. Inscryption [Bester Deckbuilder zum Thema Horror]

Unsere Bewertung 8

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Genre Kartenspiel, Roguelike-Deckbuilder, Horror Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Daniel Mullins Games; Herausgeber: Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit 12–30+ Stunden (abhängig vom Spielfortschritt und von Wiederholungsdurchläufen)

Inscryption kombiniert die Struktur eines Deckbuilding-Roguelikes mit Escape-Room-Rätseln und psychologischem Horror. Du beginnst gefangen in einer geheimnisvollen Hütte und spielst ein düsteres, rätselhaftes Kartenspiel gegen einen schattenhaften Gegner.

In jeder Partie kommen Karten mit Waldtieren zum Einsatz, wobei die Positionierung, das Ressourcenmanagement und das Opfern von Einheiten entscheidend für das Überleben sind. Zwischen den Partien erkundest du die Hütte, löst Rätsel in der Umgebung und deckst beunruhigende Geheimnisse über deinen Entführer auf.

Die Bilder in diesem das beste Rätselspiel sich in ein körniges, im Stil des analogen Horrors, mit gedämpfter Beleuchtung und einer bedrohlichen Atmosphäre, die dich in Unruhe versetzt. Im Verlauf des kooperativen Spiels verschiebt es auf unerwartete Weise Genre und Perspektive und stellt deine Karten und Spielmechaniken ständig in einen neuen Kontext.

Pro-Tipp Hol dir das Siegel „Unsterblich“ (unbegrenzt einsetzbar) immer frühzeitig; in Kombination mit Kreaturen mit hohen Kosten oder hohem Schaden kannst du damit unaufhaltsame Kombos erstellen, die sich über mehrere Akte hinweg auswirken.

Ein atemberaubendes, erzählerisches Erlebnis das das Deckbau-Genre auf den Kopf stellt. Es bietet ein eine düstere, beunruhigende Atmosphäre und eine Meta-Erzählung das die vierte Wand durchbricht und so das Gefühl vermittelt, dass es mehr ist als nur ein Kartenspiel.

Mein Fazit: Inscryption ist ein Muss für Spieler, die es lieben, wenn ein großartiges Spiel nicht nur ihre Strategie, sondern auch ihre Erwartungen herausfordert.

11. Monsterzug [Der beste Deckbuilder mit Mehrspur-Verteidigung]

Unsere Bewertung 7.5

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Genre Roguelike-Deckbuilder, Kartenspiel, Strategiespiel Plattformen PC, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler: Shiny Shoe; Herausgeber: Good Shepherd Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden (abhängig von der Clan-Meisterschaft und dem Schwierigkeitsgrad)

Monsterzugverleiht dem Deckbuilding eine neue Note, indem es ein vertikales Schlachtfeld mit drei Etagen hinzufügt, die es zu verteidigen gilt. Du führst einen Zug, der die letzten Höllenfeuer,Stelle Einheiten auf und wirke Zaubersprüche, um die Angriffe der himmlischen Streitkräfte abzuwehren. Die strategische Positionierung ist ebenso wichtig wie die Kartenauswahl, da die Feinde Etage für Etage auf deinen Scheiterhaufen vorrücken und dich zwingen, dich in Echtzeit an die Bedrohungen anzupassen.

Das Basisspiel bietet fünf einzigartige Clans, von denen jeder seinen eigenen Champion und einen ganz eigenen Spielstil hat, sowie die Möglichkeit, zwei Clans in einem das beste Einzelspieler-Spiel nach komplexeren Synergien streben. Mit über 220 Karten… dank zahlreicher Upgrade-Möglichkeiten, zufälliger Ereignisse und täglicher Herausforderungen bietet jeder Durchlauf neue taktische Herausforderungen. Der farbenfrohe Grafikstil und die übersichtliche Benutzeroberfläche sorgen dafür, dass man trotz des Chaos den Überblick behält, und optionale Mehrspielermodi wie „Hell Rush“ sowie benutzerdefinierte Herausforderungen sorgen für einen hohen Wiederspielwert.

Pro-Tipp Verbessere deinen Champion immer frühzeitig und richte deine Strategie auf seine Stärken aus. Vollständig verbesserte Champions können oft einen ganzen Durchlauf tragen, wenn du deine Unterstützer und Zauber entsprechend aufeinander abstimmst.

Ein einzigartiges vertikales Kampfsystem in dem die Spieler eine „Pyre“ in einem mehrstöckigen Zug. Das Gameplay verbindet strategisches Kartenspiel mit einem Das beste Tower-Defense-Spiel, wodurch die Spieler gezwungen sind, die Positionen ihrer Einheiten so zu steuern, dass ihre Effektivität maximiert wird.

Mein Fazit: Monsterzug ist eine raffinierte, immer wieder spielbare Mischung aus Deckbau und taktischer Platzierung.

12. Roguebook [Das beste Deckbau-Abenteuer mit zwei Helden]

Unsere Bewertung 7.5

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Genre Roguelike-Deckbuilder, Kartenspiel, Strategie, Rollenspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Abrakam Entertainment SA; Herausgeber: Nacon Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden (je nach Heldenkombinationen und Schwierigkeitsgrad)

Mitgestaltet von Richard Garfield, der Schöpfer von Magic: The Gathering, Roguebook verbindet Kampf-System mit zwei Helden mit einer Mechanik zur Erkundung der Karte, bei der du die Welt „bemalen“, um neue Wege zu entdecken, Ressourcen und versteckte Begegnungen.

Roguebook Das Spiel verbindet Roguelike-Erkundung mit strategischem Deckbuilding, doch seine Besonderheit liegt darin, zwei Helden zusammenzubringen, deren Karten, Relikte und Fähigkeiten zu verheerenden Synergien kombiniert werden können. Die Kämpfe sind rundenbasiert und äußerst taktisch, wobei die Verhaltensmuster und die Positionierung der Gegner jeden Zug beeinflussen. Zwischen den Kämpfen „malst“ du die hexfeldbasierte Karte aus, um versteckte Beute, Ereignisse und neue Wege aufzudecken, was jedem Durchlauf ein Gefühl der Entdeckung und Entscheidungen zwischen Risiko und Belohnung verleiht.

Optisch besticht das Basisspiel durch eine farbenfrohe, märchenhafte Ästhetik mit detailreichen Fantasy-Umgebungen und animierten Karteneffekten, die selbst kleine Spielzüge eindrucksvoll wirken lassen. Das Pinselstrich der Karte Die „Reveal“-Mechanik sticht besonders hervor und verwandelt das Erkunden in ein Rätsel rund um das Ressourcenmanagement.

Pro-Tipp Versuche immer, versteckte Tresore so früh wie möglich mit deiner Tinte und deinen Pinseln aufzudecken, denn sie enthalten oft mächtige Kombinationskarten oder Relikte, die die Synergie deiner beiden Helden für den Rest des Durchlaufs entscheidend beeinflussen können.

Das Deckbuilding belohnt hier das Experimentieren – über 200 Karten und Dutzende von Relikten Das bedeutet, dass kein Durchgang dem anderen gleicht. Mit jedem Fortschritt schaltest du neue Karten, Fähigkeiten und Schwierigkeitsgrade frei, sodass das Spiel auch lange nach dem ersten Durchspielen noch spannend bleibt.

Mein Fazit: RoguebooksDer Kampf mit zwei Helden und die Erkundung durch das Ausmalen der Karte machen es zu einem der einfallsreichsten Deckbau-Spiele auf dem Markt.

13. Laufheld [Bester Deckbuilder, der die Welt verändert]

Unsere Bewertung 7.5

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Genre Roguelike, Deckbuilder, Strategie Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Four Quarters; Herausgeber: Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit 20–80+ Stunden (abhängig vom Freischaltfortschritt und Spielstil)

Laufheld stellt die Roguelike-Formel auf den Kopf, indem die direkte Steuerung des Helden entfällt. Dein Charakter durchläuft automatisch einen sich wiederholenden Pfad, während du strategisch Karten aus deinem Deck ausspielst, um Gegner, Gebäude und Gelände zu platzieren. Diese Platzierungen bestimmen den Schwierigkeitsgrad, die Belohnungen und die langfristige Entwicklung.

Optisch ist es ein eine nostalgische Pixel-Art-Welt mit einem düsteren, postapokalyptischen Ton, der an frühe Rollenspiele erinnert, aber mit modernen Effekten angereichert ist. Das Deckbuilding kommt ins Spiel, indem vor jedem Lauf Gelände- und Gebäudekarten ausgewählt und kombiniert werden, was Synergien ermöglicht, die die Chancen in diesem das beste Survival-Spiel.

Pro-Tipp Wenn du Wiesen neben andere Kacheln legst, verwandeln sie sich in blühende Wiesen, die jeden Morgen mehr Heilung gewähren und deine Nachhaltigkeit mit steigendem Schwierigkeitsgrad der Gegner erhöhen.

Ein genreübergreifendes Erlebnis, bei dem Du steuerst den Helden nicht direkt – stattdessen gestaltest du die Welt selbst. Die Herausforderung liegt darin, Gefahren und Belohnungen gegeneinander abwägen, damit dein Held an Stärke gewinnt ohne dabei überfordert zu sein, während du Ressourcen verwaltest, um dein Lager wieder aufzubauen und dauerhafte Verbesserungen freizuschalten.

Mein Fazit: Laufheldist ideal für Spieler, die strategisches Planen den schnellen Reflexen vorziehen. Die Mischung aus Roguelike-Runden, Deckbau und Basisbau sorgt für einen fesselnden Spielablauf.

14. Neurodeck [Bester psychologischer Deckbuilder]

Unsere Bewertung 7

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Genre Roguelike Deckbuilder, Card Battler Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: TavroxGames; Herausgeber: Goblinz Publishing, Maple Whispering Limited Durchschnittliche Spielzeit 5–15 Stunden (je nach Spielmodus und Schwierigkeitsgrad)

Neurodeck ist ein psychologisches Deckbau-Kartenspiel, in dem Kämpfe die Konfrontation mit Ängsten und psychischen Problemen symbolisieren. Anstelle von gegen traditionelle Monster kämpfen… triffst du auf verschiedene Phobien, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die mit psychologischen Konzepten verknüpft sind. Der Deckbau wird durch Persönlichkeitstests, Meditation und die Erkundung der Räume beeinflusst, wodurch jeder Durchlauf einen anderen Charakter erhält.

Optisch verbindet das Spiel surreale, traumähnliche Umgebungen mit beunruhigenden, aber symbolträchtigen Gegnerdesigns, die von realen Ängsten inspiriert sind. Das Deckbuilding ist eng mit dem Thema verknüpft – die Karten basieren auf Bewältigungsstrategien, psychischer Widerstandsfähigkeit und emotionalen Auslösern und schaffen so eine einzigartige Mischung aus Spielmechanik und Erzählung.

Pro-Tipp Setze vorrangig Karten ein, die frühzeitig Fokus generieren – das ist entscheidend, um im Verlauf des Kampfes mächtige Effekte auszulösen und Phobien einen Schritt voraus zu sein, die deine Ausdauer schwächen oder blockieren.

Neurodeck zeichnet sich aus durchThemen der psychischen Gesundheit direkt in das Gameplay integrieren, unter Verwendung von its Kartensystemnicht nur fürKampfsondern auch, um spiegeln emotionale Reife und persönliche Widerstandsfähigkeit wider.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem Deckbau-Spiel mit emotionaler Tiefe und einer einzigartigen Prämisse bist, Neurodeck bietet ein Erlebnis, das ebenso zum Nachdenken anregt wie strategisch ist.

15. Griftlands [Bester storybasierter Deckbuilder]

Unsere Bewertung 7

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Genre Roguelike Deckbuilder, Card Battler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Klei Entertainment; Herausgeber: Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–40 Stunden (je nach Charakter und Entscheidungen)

Griftlands ist ein storybasierter Roguelite-Deckbuilder, bei dem jede Entscheidung zählt – von den Aufträgen, die du annimmst, bis hin zu den Verbündeten, die du rekrutierst. Die Handlung spielt in einer eine zerbrochene Science-Fiction-WeltDas neue Spiel besticht durch eine farbenfrohe, von Comics inspirierte Grafik mit flüssigen Animationen. Jeder Schauplatz ist detailreich gestaltet, während das Charakterdesign die fremdartige und zugleich menschliche Natur der Spielwelt unterstreicht.

Die Spieler verwalten zwei sich weiterentwickelnde Kartensätze, die auf unterschiedliche Spielstile zugeschnitten sind: Diplomatie, Einschüchterung oder direkter Kampf. Verhandlungskartensätze nutzen argumentenbasierte Mechanik um Gegner zu beeinflussen, während Kampfdecks sich auf Schaden, Verteidigung und Synergien konzentrieren. Jede Kampagne bietet einzigartige Karten, Fähigkeiten und Verbündete, die für zusätzlichen Wiederspielwert sorgen.

Pro-Tipp Investieren Sie in Verhandlungskarten, die frühzeitig Gelassenheit vermitteln; es ist entscheidend, Ihre Argumente mit mehreren Verteidigungsmechanismen abzusichern, um in kontroversen Debatten die Oberhand zu behalten und zu verhindern, dass Ihre innere Entschlossenheit ins Wanken gerät.

Funktionen zwei separate Kartensätze für Kampf und Verhandlungen (Diplomatie). DiesZweideck-System ermöglicht es den Spielern, Probleme lösen und in der Geschichte vorankommen ohne immer auf Gewalt zurückzugreifen, wodurch eine einzigartiges Erzähl- und Spielerlebnis.

Mein Fazit: „Griftlands“ bietet eine seltene Kombination aus tiefgründiger Handlung und spielerischer Vielfalt und belohnt Spieler, die Wert auf ein von Entscheidungen geprägtes Gameplay legen. Dank des Zwei-Deck-Systems fühlt sich jede Begegnung wie eine Gelegenheit an, sich entweder den Weg freizukämpfen oder sich geschickt durchzuschlagen.

16. Die königliche Verfügung [Bester komödiantischer Deckbau-Prozesssimulator]

Unsere Bewertung 7

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Genre Roguelike-Deckbuilder, strategisches Kartenspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler: Save Sloth Studios; Herausgeber: Yogscast Games Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden (je nach Kampagne und Schwierigkeitsgrad)

Yogscasts neuer Deckbau-Titel setzt stark auf Humor und verpackt klassische Kartenmechaniken in ein freches mittelalterliches Hof-Setting, in dem sich jeder Spielzug anfühlt wie ein lächerliches königliches Dekret durchsetzen durch einen Raum voller Intriganten.

Pro-Tipp Karten, die den Einfluss frühzeitig manipulieren – wenn du ihn aufstapelt, kannst du gegnerische Spielzüge außer Kraft setzen und absurde Kombos ausführen, bevor auf dem Spielfeld völliges Chaos ausbricht.

Du stellst ein Deck aus Erlassen, Charakteren und Tricks zusammen und nutzt dann Synergien, um deine Gegner auszumanövrieren und sich in wechselnden Situationen behaupten die dich dazu bringen, deinen Plan immer wieder anzupassen. Die Spielzüge sind zügig und übersichtlich, mit klaren Auswirkungen und prägnanten Animationen, die den Humor zur Geltung bringen, ohne die Strategie zu beeinträchtigen.

Mein Fazit: Die königliche Verfügung ist ein cleveres, chaotisches Spektakel voller höfischer Albernheiten, das zu gleichen Teilen aus Strategie und Schalk besteht – und gerade deshalb umso besser ist.

17. Death Howl [Bester Deckbuilder im Dark-Survival-Genre]

Unsere Bewertung 6.9

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Genre Strategiespiel, Soulslike-Kartenspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber 11 Bit Studios Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden

Todesgeheulversetzt dich in eine eisige Einöde, in der jede Entscheidung zählt. Du führst einen kleinen Trupp durch feindliches Gebiet und nutzt Karten, um dich zu bewegen, zu kämpfen und Stress zu bewältigen, bevor dich die Kälte oder die Kreaturen überwältigen.

Im Spiel steigt die Spannung schnell an. Jeder Zug erfordert eine kluge Abfolge, und eine einzige falsche Entscheidung kann einen ganzen Zug zunichte machen. Manche Kämpfe sind schwieriger, als ich erwartet hatte, aber gerade diese Unvorhersehbarkeit macht jede Tour so spannend.

Pro-Tipp Entscheide dich frühzeitig für eine bestimmte Tarnstrategie. Entweder verhaltest du dich still und unauffällig oder du setzt auf Lock- und Hinterhaltstaktiken – aber wende nicht beides gleichzeitig an.

Die Bildsprache setzt auf eisige Blautöne und scharfe Schatten, gepaart mit Klangeffekten, die das Gefühl der Isolation noch verstärken. Das Spielfeld bleibt übersichtlich, was besonders dann hilft, wenn der Druck steigt.

Mein Fazit: Todesgeheul ist ein knackiges, kompaktes Überlebensspiel für Spieler, die knifflige Entscheidungen, cleveres Kartenspiel und eine düstere, einprägsame Atmosphäre suchen.

Was ist der Unterschied zwischen Deckbau- und Sammelkartenspielen?

Zwar geht es sowohl bei Deckbau-Spielen als auch bei Sammelkartenspielen darum, Karten zu verwalten und Strategien zu entwickeln, doch der entscheidende Unterschied liegt darin, wie und wann man sein Deck zusammenstellt.

So funktionieren Deck-Builder

In Kartendeck-SpieleMan bringt kein fertiges Kartenspiel mit, sondern baut es während des Spiels auf. Jeder beginnt mit einem kleinen, identischen Stapel aus Basiskarten. Im Laufe des Spiels erhält man neue Karten aus einem gemeinsamen Vorrat und baut so nach und nach Dein Deck auf Synergien ausrichten, Kombiangeboteund sich weiterentwickelnde Strategien.Es ist einin sich geschlossenes System, ohne dass eine externe Datenerfassung erforderlich ist. Jeder Durchlauf fühlt sich frisch an, da deine Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden und nicht vor dem Spiel.

Was Sammelkartenspiele auszeichnet

Bei Sammelkartenspielen (TCGs) hingegen dreht sich alles um vorgefertigte Terrassen aus einer größeren privaten Sammlung zusammengestellt. Du verbringst Zeit außerhalb des Spiels damit, Karten zu sammeln – durch Päckchen, Tauschgeschäfte oder Käufe – und Decks zusammenstellen, die deiner Strategie oder deinem Spielstil entsprechen. Der Reiz liegt nicht nur im Gewinnen, sondern auch darin, seltene Karten zu sammeln, Kombinationen zu optimieren und sich an ein sich wandelndes Meta anzupassen.

Spiele wie dasPokémon-Sammelkartenspiel Der Schwerpunkt liegt auf leicht erlernbaren Spielmechaniken und der Entwicklung von Kreaturen, wodurch sie sich sowohl für neue Spieler als auch für Sammler hervorragend eignen. Magic: The Gathering bietet tiefgründigere, komplexere Spielsysteme, die langfristige Planung und die Beherrschung der Karteninteraktionen belohnen. Und über das gesamte Genre hinweg teilen Sammelkartenspiele den Reiz der Seltenheit, des Tauschhandels innerhalb der Community und der individuellen Gestaltung.

Der entscheidende Unterschied

Bei Deckbau-Spielen geht es darum, spontan zu reagieren, währendeinige derDie besten Sammelkartenspiele drehen sich um vorausschauende Planung. Bei dem einen erhält man die Ausrüstung nach und nach, beim anderen kann man sie schon vor Spielbeginn zusammenstellen. Beide bieten umfangreiche strategische Möglichkeiten, setzen diese jedoch auf völlig unterschiedliche Weise um.

Häufig gestellte Fragen