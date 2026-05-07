Die 9 besten Nintendo Switch-Controller: Einkaufsratgeber 2025

Die Suche nach dem besten Switch-Controller ist jetzt noch einfacher. Und es ist Zeit für eine Veränderung. Stell dir Folgendes vor: Es ist 2 Uhr morgens, deine Augen werden schwer, aber du stehst kurz vor dem Sieg in Super Smash Bros. Ultimate. Plötzlich bricht die Verbindung zu deinem Controller ab. Du schmeißt deinen Controller mit voller Wucht gegen die Wand. Das haben wir alle schon erlebt. Von minderwertiger Ausrüstung im ungünstigsten Moment im Stich gelassen.

In diesem Ratgeber findest du eine Vielzahl von Optionen. Magst du klassische Designs? Dann ist hier genau das Richtige für dich. Stehst du eher auf auffällige Beleuchtung? Auch dann findest du hier das perfekte Produkt. Wie auch immer, ich helfe dir dabei, deinen neuen Controller auszuwählen, damit dein Gaming-Setup endlich das Upgrade bekommt, das es verdient.

Ich habe mich intensiv mit der Sache beschäftigt und die Reaktionsgeschwindigkeit, Haltbarkeit und Leistung aller Produkte untersucht sowie die Meinungen der Gamer dazu eingeholt. Ob für Gelegenheitsspieler, die Wert auf Komfort legen, oder für Wettkampfspieler, die Präzision suchen – ich habe hier Einblicke, die über die reinen technischen Daten hinausgehen. Außerdem füge ich Links zu tollen Angeboten hinzu, falls ihr ein Produkt so schnell wie möglich kaufen möchtet.

Unsere Top-Empfehlungen für Switch-Controller

Hier sind meine drei Favoriten unter den besten Switch-Controllern. Jeder von ihnen hat sich seinen Platz durch herausragende Leistung oder eine besondere und praktische Funktion verdient.

8Bitdo Pro 2 Controller für Switch – Erstklassige Vielseitigkeit mit perfekter Ergonomie und umfassenden Anpassungsmöglichkeiten. AceGamer Wireless-Controller für Switch – Preisgünstiges Kraftpaket mit beeindruckender Akkulaufzeit und Unterstützung für Bewegungssteuerung. 8Bitdo Arcade-Stick – Die ultimative Waffe für Fans von Kampfspielen, die ein authentisches Arcade-Erlebnis suchen.

Weiter unten findest du noch mehr Produkte, also lies einfach weiter.

Die 9 besten Nintendo Switch-Controllers

Im Folgenden finden Sie ausführliche Testberichte zu den 9 besten Nintendo Switch Controller. Ich gehe bei jedem einzelnen auf die Verarbeitungsqualität, die Reaktionsgeschwindigkeit, die besonderen Funktionen und das allgemeine Spielgefühl ein. Los geht’s.

Konnektivität Kabelgebunden, kabellos (Bluetooth) Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Bewegungssteuerung Yes HD-Rumble Yes Programmierbare Tasten Yes Kompatibilität Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Weitere Funktionen Turbo-Funktion, Rückpaddel, verstellbare Profile

Nach eingehender Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die 8Bitdo Pro 2 Controller ist das Multifunktionswerkzeug unter den Nintendo-Switch-Controllern. Sobald man es mit der Nintendo Switch synchronisiert hat, fühlt sich das Pad wie ein verbesserter Switch Pro Controller an, der erweiterte Einstellungsmöglichkeiten bietet und sich gleichzeitig nahtlos in den Handheld-Modus im Bus einfügt. Für frustrierte Joy-Con-Nutzer, die sich vor Drift fürchten, ist das Pro 2 Das regelmäßige Neukalibrieren der Steuerknüppel verringert die Drift.

Der Komfort stellt sich sofort ein: Die geformten Griffe erinnern an klassische Modelle SNES Spiele, aber atmen Sie auf, wenn es bei Marathon-Kampfspielen durch verschwitzte Hände zu Fehlern bei entscheidenden Eingaben kommt. Ultimate Software schaltet drei integrierte Profile frei und ermöglicht es Ihnen, beliebige Eingaben neu zu belegen, programmierbare Tasten einzurichten und die Bewegungssteuerung fein abzustimmen, ohne während des Spiels Menüs aufrufen zu müssen. Mit einem Klick lässt sich die Turbo-Funktion aktivieren – perfekt für Retro-Shooter oder Bullet-Hell-Marathons.

Wenn du die Konsole für das Spielen auf der Couch andockst, wechselt der Controller auf USB-C und wird zu einem kabelgebundenen Controller mit geringer Latenz und einer Reaktionszeit von etwa sechs Millisekunden. Das ist schnell genug für Hardcore-Wettkampfspieler, die sich durch die Smash-Rangliste kämpfen. Die solide Akkulaufzeit liegt bei fast zwanzig Stunden, und eine vierstündige Aufladung hält dich im Rennen, während du jede Mario Kart Tasse. Wenn die Energie nachlässt, schließt man sie einfach an und fährt weiter.

Der Pro 2 Es ist zwar nicht mit echten Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet, doch seine Neukalibrierung sorgt für driftfreie Präzision und ist dabei kostengünstiger als andere Premium-Controller. Man kann damit kabellos im ganzen Wohnzimmer spielen, es neben der Konsole im Switch-Dock verstauen und es dennoch als das beste Nintendo-Switch-Upgrade für Preisbewusste bezeichnen. Außerdem sorgen die in den Schnäppchenübersichten hervorgehobenen regelmäßigen Sonderangebote dafür, dass der Preis attraktiv bleibt.

Vorteile Nachteile ✅ Kalibrierung zur Verringerung der Drift ✅ Umfassend programmierbare Tasten und drei Profile ✅ Lange Akkulaufzeit und Schnellladefunktion über USB-C ✅ Funktioniert im angedockten Modus, auf dem Tisch und im Handheld-Modus ✅ Bequeme Griffe für lange Kämpfe ❌ Kein Amiibo-NFC-Scanner

Fazit: The 8Bitdo Pro 2 ist der ultimative Controller, wenn es um Vielseitigkeit und Geschwindigkeit geht. Dieser Controller begleitet dich mühelos sowohl bei Wettkämpfen als auch beim entspannten Spielen im Handheld-Modus.

An alternativist dasPDP Gaming Afterglow Switch Pro Controller. Außerdem bietet es umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit zusätzlichen RGB-Effekten für Gamer, die Wert auf Individualisierung legen.

Konnektivität Kabelgebunden, kabellos (Bluetooth) Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden Bewegungssteuerung Yes HD-Rumble Yes Programmierbare Tasten Yes Kompatibilität Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Weitere Funktionen Weckfunktion, Screenshot, Turbo, Sechs-Achsen-Sensor

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die AceGamer Wireless-Controller bietet weit mehr, als man für diesen Preis erwarten würde. Für preisbewusste Gamer ist dieser Controller die erste Wahl. Es ist ein solides Pad, das dein Portemonnaie nicht belastet. Die Verarbeitungsqualität des strukturierten Gehäuses wirkt robuster als bei den meisten Billig-Controllern. Stürze und Fingerabdrücke lassen ihm nichts anhaben.

AceGamer bietet einzigartige Funktionen, die die größten Bedenken preisbewusster Käufer ausräumen. Dank des Sechs-Achsen-Gyrosensors kannst du in „Super Smash Bros.“ Feuerbälle durch Neigen zielen, und zwei Motoren sorgen für kraftvolle Combos in „Street Fighter“. Der 1000-mAh-Akku hält etwa 12 Stunden und lässt sich über den reversiblen USB-C-Anschluss schnell wieder aufladen. Außerdem ist das Koppeln des kabellosen Controllers kinderleicht! Du tippst auf „Wake“, stellst die Verbindung her und tauchst direkt in den TV-Modus auf der Switch ein.

Verbindungsprobleme treten in der Regel nicht auf; die Latenz bleibt bei Online-Kämpfen gering. Das Spielgefühl des Sticks ist entscheidend, und der strukturierte rechte Stick gleitet sanft durch Hyrule, ohne zu driften. Die integrierte Tastenbelegung und die Turbo-Funktion sorgen für Geschwindigkeit beim Grinden oder in Shootern. Es ist wirklich eine der besten Joy-Con-Alternativen, die online erhältlich sind. Und dieses Produkt hat noch mehr zu bieten.

Du kannst ganz nach Belieben zwischen dem Spielen auf dem Tisch und dem Spielen im angedockten Modus wechseln, ohne dass die Synchronisation jemals unterbrochen wird. AceGamer beweist, dass ein günstiger Preis nicht immer mit Abstriche gleichbedeutend ist. Dieser Controller ist die erste Wahl für Gamer, die spielen und gleichzeitig Geld für Spiele sparen wollen. Jedes Mal aufs Neue.

Vorteile Nachteile ✅ Solide Verarbeitungsqualität für diesen Preis ✅ Präzise Gyro- und Rumble-Zusatzfunktionen ✅ Schnelles Laden über USB-C ✅ Zuverlässige WLAN-Verbindung ohne Verbindungsprobleme ✅ Tastenbelegung und Turbo direkt auf dem Pad ❌ Die Akkulaufzeit beträgt maximal 12 Stunden im Vergleich zu Premium-Pads

Fazit:The AceGamer Wireless-Controller für Switch bietet beeindruckende Leistung und Funktionen zu einem erschwinglichen Preis. Es ist DIE ausgezeichnete Wahl für preisbewusste Gamer, die einen zuverlässigen und funktionsreichen Controller suchen.

Brauchst du mehr Funktionen? Hol dir die 8Bitdo Pro 2 as an alternative für tiefere Profile und eine längere Lebensdauer.

Konnektivität Kabelgebunden, Bluetooth, 2,4 GHz Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden Bewegungssteuerung No HD-Rumble No Programmierbare Tasten Yes Kompatibilität Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED, PC Weitere Funktionen Ladestation, Makrotasten, Steckplatz für 2,4-GHz-Dongle

Nachdem man das 8Bitdo Arcade-Stick Nachdem ich ihn ausgiebig getestet habe, bin ich überzeugt, dass es der flexibelste Fight Stick ist, den man für die Switch kaufen kann. Mit Ultimate Software können Sie die Controller-Einstellungen in wenigen Minuten anpassen und Makros auf den P1-/P2-Tasten speichern. Das Gehäuse sieht authentisch aus und ist dennoch tragbar, sodass sich das Gerät mühelos in den Dock-Modus versetzen lässt.

Der Controller lässt sich drahtlos über Bluetooth oder 2,4 GHz verbinden; ein verstecktes Fach bietet Platz für den Dongle auf Reisen. Verzögerungen sind nicht wahrnehmbar, und Puristen können für null Verzögerung ein USB-C-Kabel anschließen. Eine LED merkt sich den letzten Spielstil, sodass das Aufwärmen schnell vonstattengeht. Ein von Sanwa inspirierter linker Stick und 30-mm-Tasten sorgen für präzise Dragon Punches, während die seitlichen, umkonfigurierbaren Tasten die Menüführung übernehmen.Fans, die von einem Pro-Controller umsteigen, werden die integrierten +- und –-Tasten zu schätzen wissen.

Die Akkulaufzeit beträgt dank des 1.000-mAh-Akkus bis zu 40 Stunden, und das Gerät lässt sich über die dazugehörige Ladestation wieder aufladen. Trotz der kabellosen Technik steht die Verarbeitungsqualität den großen Fightsticks in nichts nach. Ein Schalter auf der Rückseite ermöglicht das Umschalten auf kabelgebundenen Betrieb, der bei Turnieren zulässig ist, und Bastler können Teile austauschen oder sogar eine kleinere Version aus Standardplatten zusammenbauen.

Mit dem Modus-Schieberegler kannst du in Sekundenschnelle von der Switch auf den PC wechseln. Für Kämpfer, die sich kabellosen Arcade-Purismus wünschen, gibt es nun die Brücke zwischen ungezwungenem Spielspaß und wettkampforientierter Perfektion.

Vorteile Nachteile ✅ Dreifachmodus: Bluetooth/2,4 GHz/kabelgebunden ✅ Lange Akkulaufzeit mit mitgelieferter Ladestation ✅ Umfangreiche Makros & frei belegbare Tasten ✅ Solide Verarbeitungsqualität ✅ Einfaches Modding, PC-Kompatibilität ❌ Keine Unterstützung für HD-Rumble oder Gyrosensor

Fazit:The 8BitDo Arcade-Stick verbindet auf meisterhafte Weise Retro-Ästhetik mit moderner Funktionalität. Es bietet dir ein kabelloses und individuell anpassbares Spielerlebnis. Es ist eine erstklassige Wahl sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Fans von Kampfspielen.

Möchtest du etwas Ähnliches? Das 8Bitdo Pro 2 ist ein eine tolle Alternative.

Konnektivität Kabelgebunden (USB-Adapter) Akkulaufzeit k. A. (kabelgebunden) Bewegungssteuerung No HD-Rumble No Programmierbare Tasten No Kompatibilität Nintendo Switch (Dock/Fernseher) Weitere Funktionen Analoge Trigger, gekerbter linker Stick

Das OriginalNintendo GameCube-Controller bietet nach wie vor das reinste Smash und Mario Kart Erlebnis auf modernen Nintendo Switch-Konsolen. Zwar fehlen moderne Funktionen wie Bewegungssteuerung, HD-Rumble… sowie eine Aufnahmetaste; dank der Kompatibilität mit der Switch über einen USB-Adapter ist die Nutzung ganz einfach per Plug-and-Play möglich.

Für Spieler, denen Reaktionsschnelligkeit und ein klassisches Spielgefühl wichtig sind, ist der GameCube-Controller nach wie vor die erste Wahl. Da er vollständig verkabelt ist, liegt die Latenz praktisch bei null, und man muss sich keine Sorgen mehr um die Akkulaufzeit während des Spiels machen. Hardcore-Spieler gewinnen so die Gewissheit, dass jeder Frame perfekt umgesetzt wird, während Switch-Neulinge sich über eine unkomplizierte Einrichtung freuen können.

Die Langlebigkeit ist nach wie vor legendär. Viele Originale aus dem Jahr 2002 funktionieren auch nach harten Turniersaisons noch einwandfrei, und Nintendos Neuauflage von 2024 verwendet dieselben Membranen und Federn, wodurch sie die meisten anderen Controller auf dem Markt in puncto Lebensdauer übertrifft. Das Kabel ist so lang, dass es problemlos bis zur Couch im Wohnzimmer reicht, und mit vier Controllern sowie den Joy-Cons lässt sich ein chaotisches Spiel mit acht Spielern ohne Bluetooth-Störungen veranstalten.

Was du an Gyro-, Rumble- und Aufnahmetasten einbüßt, gewinnst du durch zeitlose Ergonomie zurück: Der XL-C-Stick steuert die Kameras sanft in3D-Allstars… und der analoge Druckpunkt der Trigger lässt die fein abgestufte Gasannahme von F-Zero wieder aufleben. Für frustrierte Joy-Con-Nutzer beseitigt der präzise Stick-Ansprechbereich jegliche Bedenken hinsichtlich Drift. Und für preisbewusste Spieler sind offizielle Modelle immer noch für unter 25 € im Handel erhältlich. Selbst im Jahr 2025 fühlen sich nur wenige Eingabegeräte so befriedigend reaktionsschnell an.

Vorteile Nachteile ✅ Verzögerungsfreier kabelgebundener Eingang ✅ Kultige, ergonomische Schale ✅ Linker Stick mit Rasterung für präzise Winkel ✅ Offizielle Nintendo-Verarbeitungsqualität ✅ Auch neu erschwinglich ❌ Es fehlen moderne Bewegungs- und Vibrationsfunktionen

Fazit: The Nintendo GameCube-Controller ist nach wie vor das Maß aller Dinge unter den kabelgebundenen Controllern, wenn es um Präzision und Nostalgie geht.

Das aAlternativeist dasPowerA – Kabelloser Controller im GameCube-Stil. Es behält das klassische GameCube-Layout bei, bietet aber zusätzlich Bewegungssteuerung und Unterstützung für kabelloses Spielen.

Konnektivität Aufsteckschiene & Bluetooth Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden Bewegungssteuerung Yes HD-Rumble Verstellbar Programmierbare Tasten Yes Kompatibilität Switch, OLED Weitere Funktionen RGB, Turbo, Hall-Sensoren

The Gammeefy JC200 verwandelt die Konsole in ein echtes Handheld-Pad und macht damit Schluss mit den lästigen Problemen durch die beengten Joy-Cons.​ Hall-Effekt-Sensoren schützen beide Analogsticks, und die solide Verarbeitung sorgt zusammen mit den gummierten Griffen für eine gute Gewichtsverteilung. Der Akku hält zehn Stunden und lässt sich über einen einzigen USB-C-Pass-Through-Anschluss parallel zur Konsole aufladen. Dieser Controller liegt bequem in der Hand, ist praktisch, farbenfroh und jederzeit einsatzbereit.

Gammeefy bietet zudem einzigartige Funktionen. Es verfügt über 17 RGB-Modi, dreistufiges Rumble, Turbo und hintere Schaltwippen. Und du musst dir keine Gedanken über Verbindungsprobleme machen, da das Gerät direkt an den Schienen einrastet. Das zögerungsfreie Zielen fühlt sich großartig an in Super Smash Bros, während der strukturierte rechte Stick für flüssige Kamerabewegungen in Open-World-Spielen sorgt. Dank der schnellen Tastenbelegung wird das repetitive Farmen zum Kinderspiel, und sogar Street Fighter Kombos profitieren von den reaktionsschnellen Mikroschalter-Abzügen.

Nimmt man die Konsole heraus, wird der JC200 zu einem kabellosen Controller. Die Bluetooth-Verbindung ist in zwei Sekunden hergestellt – ideal für Spiele am Tisch oder im TV-Modus. Dank der einstellbaren Vibrationsstärke sparst du während des Fluges Batterie. Diese Extras heben ihn von teureren Controllern anderer Hersteller ab und machen ihn zu einer Top-Wahl unter den Joy-Con-Alternativen.

Für Reisende, die ihre Das beste Zubehör für die Nintendo Switch Für jedes Gaming-Set ist dieser Griff unverzichtbar! Wenn Drifts, Ruckler oder Signalausfälle dein Spielerlebnis beeinträchtigen, behebt der JC200 all diese Probleme in einem einzigen cleveren Gehäuse.

Vorteile Nachteile ✅ Hall-Sticks verhindern eine Drift ✅ Ergonomische Schienen entlasten die Hände ✅ RGB, Turbo & Schaltwippen = umfangreiche Zusatzfunktionen ✅ Aufladen über ein einziges USB-C-Kabel ✅ Extrem stabile Schienenbefestigung (keine Verbindungsprobleme) ❌ Erhöht das Gewicht beim Spielen mit einer Hand merklich

Fazit: The Gammeefy JC200 verbindet die Steuerung einer Spielkonsole mit dem Komfort eines Handhelds. Es ist dein Upgrade für unterwegs, egal ob für Abenteuer im Handheld-Modus oder spontane Duelle auf der Couch.

Ein tolleralternativist dasEasySMX X15-Controller. Es verfügt über die gleiche Hall-Effekt-Technologie und das gleiche ergonomische Design. Außerdem bietet es die Vielseitigkeit einer Xbox, sodass man sowohl im Handheld-Modus als auch im Dock spielen kann.

Konnektivität Bluetooth 5.0 Akkulaufzeit Bis zu 30 Stunden (2 AA-Batterien) Bewegungssteuerung Yes HD-Rumble No Programmierbare Tasten No Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Weitere Funktionen Achtkantige Analogsticks mit Raster, größeres Steuerkreuz, LED-Anzeigen, offiziell von Nintendo lizenziert

Erinnerst du dich noch an den Nervenkitzel, als du durch Mario Kart mit dem klassischen GameCube-Controller in deinen Lieblings-Kampfspielen die Bahnen zu meistern oder präzise Kombos auszuführen? Der kabellose Controller im GameCube-Stil von PowerA bringt dieses beliebte Spielerlebnis auf die Nintendo Switch! Genieße Nostalgie mit moderner Funktionalität.

Dieser Controller weckt nicht nur Erinnerungen, sondern bietet noch viel mehr. Er ist mit Bewegungssteuerung ausgestattet und verbessert das Spielerlebnis in Titeln wie Mario Kart indem es eine intuitive Steuerung und Bewegung ermöglicht. Das achteckige Design des linken Sticks hilft dir dabei, durch präzise Richtungsbefehle erfolgreich zu sein. Das ist besonders bei Renn- und Kampfspielen ein echter Segen.

Das Gerät wird mit zwei AA-Batterien betrieben und bietet eine beeindruckende Betriebsdauer von bis zu 30 Stunden. So können Sie längere Spielsitzungen ohne häufige Unterbrechungen genießen. Zwar ist keine Ladestation im Lieferumfang enthalten, doch dank der langen Betriebsdauer muss das Gerät nur selten aufgeladen werden.

Ein Nachteil ist, dass dieser Controller weder über HD-Rumble noch über NFC-Funktionalität verfügt, was für manche Nutzer ein Ausschlusskriterium sein könnte. Trotz dieser Einschränkungen bietet der PowerA – Kabelloser Controller im GameCube-Stil ein komfortables und reaktionsschnelles Spielerlebnis. Er ist eine lohnenswerte Ergänzung für jede Nintendo Switch-Ausstattung.

Vorteile Nachteile ✅ Integrierte Bewegungssteuerung ✅ Originalgetreues GameCube-Design ✅ Längere Akkulaufzeit ✅ Bequem für längeres Spielen in der Hand ✅ Nahtlose Bluetooth-Verbindung ❌ Kein HD-Rumble und keine NFC-Unterstützung

Fazit: Der kabellose GameCube-Controller von PowerA ist die erste Wahl für Gamer, die ein klassisches Design mit modernem Komfort und Funktionalität suchen. Es ist eines der besten Nintendo-Zubehörteile für Fans, die sich nach Nostalgie sehnen.

Undalternativ? Probieren Sie doch mal dieNintendo GameCube-Controller. Es richtet sich an Spieler, die das authentische kabelgebundene Spielerlebnis mit analogen Triggern und null Latenz modernen Extras vorziehen.

7. PDP Gaming Afterglow Switch Pro Controller [Am besten anpassbar]

Konnektivität Bluetooth 5.0 (Reichweite bis zu 9 m) Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden (aufladbar über USB-C) Bewegungssteuerung Yes HD-Rumble No Programmierbare Tasten Ja (zwei Rückenpaddel) Kompatibilität Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Weitere Funktionen RGB-Beleuchtung (8 Zonen, 4 Modi), transparentes Gehäuse, offiziell von Nintendo lizenziert

Stell dir Folgendes vor: Du bist mitten in einer nächtlichen Gaming-Session, der Raum ist schwach beleuchtet, und dein Controller pulsiert in leuchtenden RGB-Farben, die die Intensität deines Spiels widerspiegeln. The PDP Gaming Afterglow Switch Pro Controller ist eine Erweiterung deiner Gaming-Persönlichkeit und bringt das „Spiel“ ins Gaming.

Sobald du ihn in die Hand nimmst, hast du das Gefühl, dass dieser Controller wie für dich gemacht ist. Sein ergonomisches Design sorgt für hohen Komfort, und die strukturierten Griffe bieten einen sicheren Halt. Die Tasten reagieren mit beeindruckender Präzision, und die Analogsticks gleiten sanft. So hast du die volle Kontrolle über jede Bewegung. Aber es geht nicht nur um Aussehen und Haptik. Dieser Controller steckt voller Funktionen, die dein Spielerlebnis verbessern.

Die integrierten Bewegungssteuerungen sorgen bei deinen Lieblingsspielen für ein völlig neues Eintauchgefühl. Die beiden programmierbaren Rücktasten lassen sich ganz an deinen Spielstil anpassen. Außerdem verschaffen sie dir in rasanten Spielen einen entscheidenden Vorteil. Die Akkulaufzeit ist, gelinde gesagt, beeindruckend. Mit bis zu 40 Stunden Laufzeit pro Ladung kannst du tagelang spielen, ohne dir Gedanken über das Aufladen machen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Individuell anpassbare RGB-Beleuchtung ✅ Lange Akkulaufzeit ✅ Integrierte Turbo-Funktion ✅ Belegbare Tasten für eine individuelle Steuerung ✅ Ergonomisches Design für langes Spielen ❌ Kein HD-Rumble und keine NFC-Unterstützung

Fazit: Der PDP Gaming Afterglow Switch Pro Controller bietet eine Mischung aus Stil und Funktionalität. Er sticht unter den Joy-Con-Alternativen besonders hervor und ist ideal für Spieler, die Wert auf individuelle Anpassungsmöglichkeiten und längere Spielzeit legen.

Ein guteralternativist das8Bitdo Pro 2 Controller. Der Schwerpunkt liegt auf programmierbaren Profilen und einer umfassenderen Tastenbelegung bei geringerem Blitzen.

8. PowerA Enhanced Nintendo Switch-Controller [Am besten für den TV-Modus]

Konnektivität Kabelgebunden, kabellos (Bluetooth) Akkulaufzeit Bis zu 30 Stunden Bewegungssteuerung Yes HD-Rumble Yes Programmierbare Tasten Ja (Erweiterte Spieltasten) Kompatibilität Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Weitere Funktionen NFC-Lesegerät, Rückseitentasten, ergonomisches Design

Dieser Controller wurde für Gamer entwickelt, die sich beim Spielen auf einem großen Bildschirm ein traditionelleres Spielgefühl wünschen, und vermittelt schon beim ersten Anfassen das Gefühl, das ultimative Controller-Upgrade zu sein. Wenn es dir so geht wie mir, gibt es nichts Schöneres, als sich auf dem Sofa zu entspannen, die Nintendo Switch einzuschalten und zu sehen, wie das Spiel auf dem bester Gaming-Fernseher. Genau dort liegt das PowerA Enhanced Nintendo Switch-Controller glänzt wirklich.

Dieser Controller ist leicht, komfortabel und intuitiv zu bedienen und löst zwei große Probleme, mit denen viele Gamer zu kämpfen haben: Handkrämpfe durch die Joy-Cons und schwache WLAN-Signale. Er bietet alle wichtigen Funktionen, die man erwartet: reaktionsschnelle Bewegungssteuerung, einen integrierten NFC-Leser zum Scannen von Amiibo-Figuren und praktische Rückseitentasten für die schnelle Neuzuweisung von Funktionen.

Die zusätzlichen Tasten auf der Rückseite machen Spiele wie Splatoon 3 and Super Smash Bros. Ultimate sich flüssiger und wettbewerbsfähiger an. Und das Beste daran: Der Controller lässt sich mühelos über Bluetooth verbinden, ohne dass es zu spürbaren Verzögerungen kommt – ideal für intensive Online-Matches oder rasante Rennspiele.

Einer der größten Vorteile dieses Controllers auf einem großen Bildschirm ist das besonders intensive Spielerlebnis. Im Gegensatz zu den Joy-Cons liegt der Enhanced Controller wie ein echtes Gamepad gut in der Hand und schließt die Lücke zwischen Handheld-Spielen und ernsthaftem Gaming. Für Switch-Besitzer, die bereits in die Qualität ihrer Ausrüstung investiert haben, ist er absolut empfehlenswert.

Vorteile Nachteile ✅ Reibungslose WLAN-Verbindung ✅ Mit Bewegungssteuerung und NFC-Lesegerät ✅ Bequemes, ergonomisches Design ✅ Leichte, aber robuste Bauweise ✅ Programmierbare Rücktasten für eine schnellere Eingabe ✅ Lange Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden ❌ Bei einigen Modellen ist die Vibrationsfunktion nicht vorhanden (siehe Modellvariante)

Endgültiges Urteil: DiePowerA Enhanced Nintendo Switch-Controller bringt das TV-Gaming auf ein neues Niveau, ohne dein Portemonnaie zu leeren. Es ist die ideale Wahl für Switch-Spieler, die sich von ihrem Sofa aus ein Spielerlebnis in Konsolenqualität wünschen.

Ein starkeralternativist dasEasySMX X15-Controller. Dazu gehören Rückwärtspaddel, Bewegungssteuerung und Turbo.

Konnektivität Kabelgebunden, kabellos (Bluetooth) Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Bewegungssteuerung Yes HD-Rumble Yes Programmierbare Tasten Yes Kompatibilität Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED, PC, Android Weitere Funktionen Turbo-Funktion, echtes Steuerkreuz, ergonomische Griffe

Wenn du das bester Xbox-Controller Alternative für Nintendo Switch-Spiele, die EasySMX X15-Controller ist ein Geheimtipp. Er bietet das vertraute, robuste Design im Xbox-Stil und verfügt gleichzeitig über coole Funktionen, die perfekt für Nintendo-Fans sind. Für mich als Spieler, der auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist, ist es ein Traum, einen Controller zu finden, der Preis, Komfort und Vielseitigkeit in Einklang bringt.

Geben Sie dieEasySMX X15-Controller. Sobald du es zum ersten Mal in die Hand nimmst, wirst du merken, dass dieses Gerät großen Wert auf Komfort legt. Mit seinem klassischen Xbox-Layout und den strukturierten Griffen liegt es perfekt in der Hand – ideal für längere Gaming-Sessions. Ganz gleich, was du spielst.

Am meisten beeindruckt haben mich die echten Hall-Effekt-Sensoren und die Hall-Effekt-Joysticks. Diese Funktionen verhindern ein Driften der Sticks, was ein Segen ist, wenn man schon einmal mit abgenutzten Joy-Cons zu tun hatte. Der X15 bietet zudem reaktionsschnelle Bewegungssteuerung, sodass Switch-Spiele wie „Zelda’s“ Breath of the Wild sich auch bei schnellen Zielsequenzen natürlich anfühlt.

Kombiniert man das mit einem echten Steuerkreuz, das sich bei Kampfspielen wie ein Profi bewährt, erhält man einen vielseitigen Controller, der sich schon doppelt so viel wert anfühlt. Außerdem funktioniert dieser Controller problemlos mit PCs, Android-Geräten und der Switch – er ist also kein Ein-Trick-Pferd. Und während Handheld-Modus Beim Spielen wirkt die solide Konstruktion nicht klobig oder billig wie manche Produkte von Drittanbietern.

Es ist wirklich einer der wenigen Controller, bei denen der Wechsel zwischen Handheld- und TV-Modus völlig mühelos verläuft.

Vorteile Nachteile ✅ Bequemer Griff und Anordnung im Xbox-Stil ✅ Hall-Sensoren verhindern eine Drift ✅ Präzise Bewegungssteuerung ✅ Vielseitige Kompatibilität mit zahlreichen Geräten ✅ Robustes echtes D-Pad, ideal für Spiele, bei denen es auf Präzision ankommt ✅ Turbo-Funktion für schnellere Aktionen ❌ Nach längeren Ruhephasen kann es zu Verzögerungen beim erneuten Herstellen der Bluetooth-Verbindung kommen

Endgültiges Urteil: DieEasySMX X15-Controller ist die erste Wahl für Spieler, die sich nach dem Komfort im Xbox-Stil und erstklassiger Leistung auf allen Plattformen sehnen.

Wenn du einalternativ Wenn du möchtest, probier doch mal das PowerA Enhanced Nintendo Switch-Controller. Es bietet ähnliche Ergonomie und plattformübergreifende Flexibilität, verfügt jedoch über Nintendo-spezifische Funktionen.

Das war’s auch schon mit meinen Rezensionen. Wenn ihr noch mehr Ausrüstung sucht, schaut euch diese Liste der die besten PC-Controller die du dir noch heute holen kannst. In unserem Blog findest du außerdem jede Menge weitere Produktempfehlungen – stöbere also ruhig weiter, vielleicht findest du ja genau das Richtige für dein Gaming-Setup.

Die wichtigsten Merkmale des besten Nintendo Switch-Controllers

Der richtige Controller für deine Nintendo Switch-Konfiguration kann dein Spielerlebnis von einem einfachen Zeitvertreib in ein filmreifes Erlebnis verwandeln, das dich in eine andere Welt entführt. Entscheide dich: Möchtest du lieber ein langweiliges Erlebnis oder eine vollwertige Flucht aus dem Alltag? Wenn du Letzteres willst, dann lass uns gemeinsam herausfinden, welche Funktionen einen Controller wirklich großartig machen.

1. Formfaktor und Ergonomie

Bei längeren Gaming-Sessions ist Komfort entscheidend. Hier ein Vergleich verschiedener Controller:​

Joy-Cons : Diese vielseitigen Controller lassen sich direkt an die Switch anschließen und eignen sich daher perfekt für das Spielen unterwegs. Ihre kompakte Größe kann jedoch bei längerem Gebrauch zu Beschwerden führen, insbesondere bei Spielern mit größeren Händen.

: Diese vielseitigen Controller lassen sich direkt an die Switch anschließen und eignen sich daher perfekt für das Spielen unterwegs. Ihre kompakte Größe kann jedoch bei längerem Gebrauch zu Beschwerden führen, insbesondere bei Spielern mit größeren Händen. Profi-Controller : Pro Controller ähneln herkömmlichen Gamepads und zeichnen sich durch eine hervorragende Ergonomie aus. Damit eignen sie sich ideal für längere Spielsitzungen. Ihr Design beugt Ermüdungserscheinungen in den Händen vor und sorgt für einen bequemeren Halt.

: Pro Controller ähneln herkömmlichen Gamepads und zeichnen sich durch eine hervorragende Ergonomie aus. Damit eignen sie sich ideal für längere Spielsitzungen. Ihr Design beugt Ermüdungserscheinungen in den Händen vor und sorgt für einen bequemeren Halt. Handgriffe/Einteilige Controller: Diese lassen sich im Handheld-Modus an die Switch anschließen. Sie bieten mehr Komfort und einen festeren Halt. Außerdem sind sie besonders bei längeren Spielsitzungen von Vorteil.

Verstanden? Kommen wir nun zur Konnektivität.

2. Konnektivität

Die Art der Verbindung kann entscheidend für die Reaktionsfähigkeit und den Gesamtkomfort Ihres Controllers sein. Folgendes sollten Sie beachten:

Drahtlos (Bluetooth) : Bluetooth ist bei den meisten Switch-Controllern Standard und bietet die Freiheit, kabellos zu spielen. Allerdings kann es zu einer leichten Verzögerung kommen, die sich auf Wettkämpfe auswirken könnte.

: Bluetooth ist bei den meisten Switch-Controllern Standard und bietet die Freiheit, kabellos zu spielen. Allerdings kann es zu einer leichten Verzögerung kommen, die sich auf Wettkämpfe auswirken könnte. Kabelgebunden: Kabelgebundene Controller bieten eine stabile Verbindung mit minimaler Latenz und sind daher die erste Wahl für Wettkampfspieler, die auf präzise Eingaben angewiesen sind.

3. Tasten und Steuerkreuz

Die Qualität der Tasten und des Steuerkreuzes kann die Präzision beim Spielen beeinflussen:​

Tastenhaptik und Reaktionsverhalten : Tasten mit gutem Druckgefühl und schneller Reaktion verbessern das Spielerlebnis, da sie sofortiges Feedback geben. Controller mit schwammigen oder trägen Tasten können die Leistung beeinträchtigen, insbesondere in rasanten Spielen.

: Tasten mit gutem Druckgefühl und schneller Reaktion verbessern das Spielerlebnis, da sie sofortiges Feedback geben. Controller mit schwammigen oder trägen Tasten können die Leistung beeinträchtigen, insbesondere in rasanten Spielen. Qualität des Steuerkreuzes: Ein hochwertiges Steuerkreuz ist für 2D-Spiele und Kampfspiele unverzichtbar und gewährleistet präzise Richtungsbefehle. Während die Joy-Cons über separate Tasten verfügen, bieten Pro-Controller und einige Modelle von Drittanbietern ein herkömmliches Steuerkreuz, was die Steuerungspräzision verbessert.

4. Analogsticks

Analogsticks sind für die Steuerung von Bewegung und Kamera unverzichtbar:​

Präzision & Haptik : Die leichtgängigen und präzisen Analogsticks ermöglichen exakte Bewegungen und verbessern so das Spielerlebnis in Genres wie Shootern und Action-Adventure-Spielen.​

: Die leichtgängigen und präzisen Analogsticks ermöglichen exakte Bewegungen und verbessern so das Spielerlebnis in Genres wie Shootern und Action-Adventure-Spielen.​ Hall-Effekt-Sticks: Durch den Einsatz von Magnetsensoren verringern Hall-Effekt-Sticks das Risiko von Drift. Dies ist ein häufiges Problem bei herkömmlichen Analogsticks. Sie bieten langfristige Zuverlässigkeit und konstante Leistung.

5. Bewegungssteuerung

Die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch-Controller, insbesondere der Joy-Cons und des Profi-Controller, verleiht dem Spielverlauf eine neue Dynamik, indem sie körperliche Bewegungen in Aktionen im Spiel umsetzt. Diese Funktion ermöglicht es den Spielern, intuitiver mit den Spielen zu interagieren, und bietet eine Alternative zu herkömmlichen Tastenbefehlen.

Insbesondere der Pro Controller wurde für seine intuitiven Bewegungssensoren gelobt. Ein Nutzer merkte an, dass die Bewegungssteuerung des Profi-Controller die Handbewegungen präziser erfasste als die Joy-Cons, was zu einem angenehmeren Spielerlebnis führte.

Zudem sind Bewegungssteuerungen ein wesentlicher Bestandteil von Spielen, die auf körperliche Interaktion ausgelegt sind. In Eins-Zwei-Wechsel… nehmen die Spieler an Minispielen teil, die reale Aktivitäten nachahmen, wie zum Beispiel Schwertkämpfe oder das Melken von Kühen, wobei diese Handlungen weitgehend durch Bewegungssteuerung simuliert werden. Dieser Ansatz sorgt für ein fesselnderes und körperlich interaktiveres Spielerlebnis.

6. Vibration / HD-Rumble

Die HD-Rumble-Funktion der Nintendo Switch sorgt für ein noch intensiveres haptisches Feedback und bietet fein abgestimmte Vibrationen, die den Ereignissen im Spiel entsprechen und so das Spielerlebnis noch intensiver machen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rumble-Funktionen, die nur allgemeine Vibrationen erzeugen, liefert HD Rumble präzises Feedback, das verschiedene Empfindungen simulieren kann.

Zum Beispiel in Eins-Zwei-WechselDas Minispiel „Ball Count“ nutzt HD Rumble, um das Gefühl von Murmeln zu simulieren, die in einer Schachtel rollen. Die Spieler können die Anzahl der Murmeln „spüren“, indem sie den Controller neigen, was die Präzision des haptischen Feedbacks verdeutlicht.

Der Pro Controller verfügt zudem über HD-Rumble und bietet einen solideren und bequemeren Griff für längere Spielsitzungen. Das integrierte haptische Feedback sorgt für gleichmäßige und präzise Vibrationen, wodurch die Spieler noch tiefer in das Spielerlebnis eintauchen können.

Akkulaufzeit

Die lange Akkulaufzeit sorgt für ununterbrochenes Gaming:​

Joy-Cons : Bietet eine Akkulaufzeit von etwa 20 Stunden und eignet sich für Spielsitzungen mittlerer Dauer.

: Bietet eine Akkulaufzeit von etwa 20 Stunden und eignet sich für Spielsitzungen mittlerer Dauer. Profi-Controller : Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden eignen sie sich ideal für ausgiebiges Gaming ohne häufiges Aufladen.

: Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden eignen sie sich ideal für ausgiebiges Gaming ohne häufiges Aufladen. Drittanbieter-Controller: Die Akkulaufzeit variiert; manche erreichen die gleiche Laufzeit wie der Pro Controller, während andere möglicherweise häufiger aufgeladen werden müssen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Nintendo Switch-Controller?

Welcher Nintendo Switch-Controller der beste ist, hängt von deinen Spielvorlieben ab. Für alle, die Wert auf Individualisierung legen, ist der 8BitDo Pro 2 bietet vielseitige Funktionen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Gelegenheitsspieler könnten die Joy-Cons aufgrund ihrer Flexibilität und Tragbarkeit bevorzugen.

Wie schließe ich den Switch-Controller an?

Um einen Switch-Controller anzuschließen, befestigen Sie die Joy-Cons an der Konsole oder koppeln Sie sie drahtlos über Bluetooth. Bei dem Pro Controller halten Sie die Sync-Taste gedrückt, bis die Lichter blinken, und wählen Sie ihn dann in den Controller-Einstellungen der Konsole aus.

Wie schließt man einen Switch Pro-Controller an einen PC an?

Sie können den Switch Pro Controller über ein USB-C-Kabel oder per Bluetooth mit einem PC verbinden. Für die Bluetooth-Verbindung drücken Sie die Sync-Taste am Controller, bis die Lichter blinken, und koppeln Sie ihn dann über die Bluetooth-Einstellungen Ihres PCs. Steam-Nutzer können in den Controller-Einstellungen die Option „Switch Pro Configuration Support“ aktivieren, um eine optimale Kompatibilität zu gewährleisten.

Wie lädt man einen Switch-Controller auf?

Um die Joy-Cons aufzuladen, stecken Sie sie während des Ladevorgangs in die Switch-Konsole oder verwenden Sie einen Joy-Con-Ladegriff. Der Pro Controller wird über ein USB-C-Kabel aufgeladen, das an die Konsole oder eine Stromquelle angeschlossen wird. Die Ladezeiten variieren, aber in der Regel benötigen die Joy-Cons etwa 3,5 Stunden und der Pro Controller etwa 6 Stunden, bis sie vollständig aufgeladen sind.

Wie koppelt man Switch-Controller?

Um einen Switch-Controller zu koppeln, navigieren Sie auf der Konsole zu „Controller“ > „Griff/Reihenfolge ändern“.

Halten Sie die Synchronisierungstaste am Controller gedrückt, bis die Lichter blinken, und wählen Sie dann den Controller aus den Optionen auf dem Bildschirm aus.

Der Controller sollte sich dann mit der Konsole verbinden.

Kann man einen Xbox-Controller auf der Switch verwenden?

Ja, du kannst einen Xbox-Controller mit einem kompatiblen Adapter an der Switch verwenden. Mit Geräten wie dem 8BitDo Wireless USB Adapter lassen sich Xbox-Controller an die Switch anschließen, sodass du mit deinem bevorzugten Controller spielen kannst. Stelle sicher, dass der Adapter ordnungsgemäß konfiguriert ist, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten.