Die 14 besten Switch-Spiele für zwei Spieler im Jahr 2026 – Spaß garantiert

Wenn Sie gerade ein Nintendo Switch Oder wenn du auf der Suche nach einem neuen Koop-Erlebnis bist, kann es schwierig sein, die richtigen Spiele zu finden.

Deshalb habe ich diese ultimative Liste der besten Spiele für zwei Spieler zusammengestellt UmschaltenSpiele, in denen du in das Chaos einer brennenden Küche eintauchen, das Geheimnis eines Spukhotels lüften oder dein eigenes Spukhotel bauen kannst.

Für jede Art von Duo gibt es Umschalten Ein Spiel, das wie für sie gemacht ist. Paare, Freunde, Eltern und sogar Wettkampfspieler finden hier genau das Richtige. Bist du bereit zu sehen, welche Abenteuer einen Platz auf deiner Konsole verdienen?

Schauen wir uns doch mal die Spiele an, die wirklich herausragen.

Unsere Top-Empfehlungen für Nintendo Switch-Spiele für zwei Spieler

Manche Spiele sind einfach auf Anhieb ein Volltreffer. Das sind die Spiele, die ich immer als Erstes empfehle, weil sie genau das bieten, was den Reiz des lokalen Mehrspielermodus ausmacht: Teamwork, Spaß und genau die richtige Portion Chaos. Hier sind fünf Titel, die sich als die besten Switch-Spiele für zwei Spieler hervorheben:

Es braucht zwei (2021) – Ein unglaublich fantasievolles Koop-Abenteuer, in dem jedes Level neue Spielmechaniken einführt, die Teamwork erfordern. Clevere Rätsel, Minispiele und eine herzergreifende Geschichte machen es zu einem der besten Zweier-Erlebnisse, die je geschaffen wurden. Overcooked! So viel du willst (2020) – Ein rasantes Partyspiel, bei dem das Kochen schnell in ein urkomisches Chaos ausartet. Nur klare Kommunikation und perfektes Timing können deine Küche vor dem Desaster bewahren. Luigis Mansion 3 (2019) – Luigi und sein klebriges Doppelgänger Gooigi lösen Rätsel und fangen Geister in einem weitläufigen Spukhotel. Voller Charme, Humor und cleverem Koop-Design ist dies ein gruseliges und doch familienfreundliches Abenteuer.

Keine schlechte Auswahl, oder? Und das ist erst der Anfang. Scroll weiter, um die vollständige Liste der besten Switch-Spiele für zwei Spieler zu sehen, die diese Konsole zur ersten Wahl für Koop-Spiele und Wettkämpfe machen.

Die 14 besten Switch-Spiele für zwei Spieler – Koop, Rennspiele und mehr

Okay, wir haben die wichtigsten Punkte behandelt. Gehen wir nun ins Detail. Hier ist die vollständige Übersicht über die besten Spiele für zwei Spieler Nintendo Switch Spiele, die sich besonders gut für zwei Spieler eignen – von Rätsel-Abenteuern bis hin zu chaotischen Party-Hits.

Wie viele dieser Top- Umschalten Welche Spiele hast du schon gespielt?

1. Es braucht zwei [Bestes storybasiertes Koop-Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Hazelight Studios (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Metacritic-Bewertung 88 (Nintendo Switch)

Es braucht zwei ist der Inbegriff eines echten Koop-Spiels. Man kann es nicht einmal alleine spielen, da das gesamte Spielkonzept darauf ausgerichtet ist, dass zwei Spieler zusammenarbeiten.

Die Geschichte handelt von Cody und May, ein Paar, das in Puppen verwandelt wurde, die den Weg zurück zu ihrer Tochter finden müssen. Das Besondere daran ist, wie die Das Gameplay ändert sich ständig: In einem Level löst man vielleicht Rätsel mit Magneten, im nächsten steuert man ein kleines Flugzeug, während der Partner auf Gegner schießt.

Optisch ist der Film farbenfroh und verspielt, doch die Handlung hält auch einige überraschend gefühlvolle Momente über enge Beziehungen bereit.

Pro-Tipp Viele Rätsel in Es braucht zweierfordern eine genaue Abstimmung; daher helfen Countdowns, „Fertig/Los“-Signale oder die klare Festlegung der Aufgabenverteilung dabei, Fehler zu vermeiden.

Jede Etappe erfordert Koordination, schnelles Denken und manchmal auch ein gutes Lachen, wenn das Timing nicht ganz stimmt. Dieses Gefühl der Gleichheit macht es zu einem der am bestenNintendo SwitchSpiele für Paare, Freunde oder auch Eltern mit Kindern.

Mein Fazit:Kein andererUmschalten Das Spiel verbindet Geschichte, Rätsel und Teamwork auf einzigartige Weise Es braucht zwei. Wenn du einen Komplizen hast, ist das genau das richtige Spiel für euch.

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Was sagen die Spieler dazu?

Ich bin nicht dick, ich bin mollig.

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Das ist das Lieblings-Koop-Spiel von mir und meiner Frau. Ich wünschte, es gäbe mehr Spiele wie dieses.

Baby_Bubble_777

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Das beste Koop-Spiel aller Zeiten – es schafft buchstäblich eine unsichtbare Verbindung zu jedem, der mit dir spielt.

2. Overcooked! So viel du willst [Bestes narratives Koop-Abenteuer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ghost Town Games (Entwickler), Team17 (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Unendlicher Wiederspielwert Metacritic-Bewertung 81 (Nintendo Switch)

Overcooked! So viel du willst ist pures, ungefiltertes Chaos – im besten Sinne. Die Prämisse ist einfach: Du und dein Partner gemeinsam eine Küche führen, doch die Zusammenarbeit verwandelt sich schnell in ein Hin- und Herrufen über die Couch hinweg, wenn überall Probleme auftauchen und sich die Aufträge stapeln.

Diese Version des Spiels enthält die ersten beiden VerbranntSpiele, verbessert die Grafik und dreht den Wahnsinn noch weiter auf – inklusive aller DLC-Inhalte.

Pro-Tipp Wenn dir das Chaos zu viel wird, versuche, jedem Spieler bis zu zwei bestimmte Rollen zuzuweisen. Das hält beide Spieler auf Trab und hilft dir, in jedem Teil des Spiels Selbstvertrauen zu gewinnen.

Das ist eines dieser Multiplayer-Spiele, bei denen Kommunikation ist das A und O. Der eine schneidet Zwiebeln, der andere spült das Geschirr, und plötzlich bewegt sich der Boden, weil das Level selbst will, dass du scheiterst.

Es ist hektisch, urkomisch und macht irgendwie unglaublich süchtig, vor allem, wenn man mit Familie oder Freunden spielt, denen ein paar freundschaftliche Verzweiflungsschreie nichts ausmachen. Das Zeichentrick-Stil sorgt für eine lockere Atmosphäre, sodass es auch dann noch Spaß macht, wenn man ein Gericht zum dritten Mal anbrennen lässt.

Mein Fazit: Overcooked! So viel du willst ist die perfekte Mischung aus Frust und Lachen. Für lokale Multiplayer-Abende gibt es nichts Besseres Umschalten das diese Art von Energie liefert.

Und wenn dir diese Art von Küchenchaos gefällt, wird dir das hier sicher auch gefallen spannende Spiele wie Überkocht! für ein bisschen Chaos bei der Teamarbeit unter Druck.

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Was sagen die Spieler dazu?

Matthäus 3,9

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Chaotisch und unterhaltsam; wir haben beide Spiele und den DLC durchgespielt – toller Koop-Modus.

curiousbee0

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Hat mir super gefallen. Wir haben jeden DLC durchgespielt; mit Freunden macht es immer noch riesigen Spaß.

3. Luigis Mansion 3 [Das beste unbeschwerte Abenteuer in einem Spukhotel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Next Level Games (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Metacritic-Bewertung 86 (Nintendo Switch)

Luigis Mansion 3 ist ein gemütliches und zugleich raffiniertes Abenteuer, in dem du eine hoch aufragende Spukhotel voller Geheimnisse.

Luigi Diesmal übernimmt er die Führung, den Staubsauger in der Hand, während er Geister jagt und knifflige Rätsel löst. Der wahre Zauber liegt darin, dass Gooigi, ein klebriger grüner Klon, den ein zweiter Spieler steuern kann. Gooigi schlüpft durch Gitterroste, weicht Stacheln aus und hilft dabei, Herausforderungen zu meistern, die Luigi alleine nicht bewältigen kann.

Pro-Tipp Wenn du im Koop-Modus spielst, lass Gooigi vorausschauen. Er kann sich durch Fallen schlängeln und Bereiche erreichen, die für Luigi unzugänglich sind, wodurch Rätselabschnitte schneller und viel weniger frustrierend werden.

Das Spiel ist optisch ein echter Augenschmaus, denn jede Etage des Hotels ist anders gestaltet: Mal ist es eine mittelalterliche Burg, mal ein Filmstudio.

Es ist gruselig, aber nie zu beängstigend, was es zu einem der die besten Familienspiele auf Nintendo Switch. Die Mischung aus Slapstick-Humor und Rätsellösen treibt die Handlung voran und sorgt dabei stets für einen guten Lacher.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem unbeschwerten Abenteuer voller Lacher und Rätsel bist, Luigis Mansion 3 gehört zweifellos zu den unterhaltsamsten Koop-Erlebnissen auf Umschalten.

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Was sagen die Spieler dazu?

FarewellTransmissi0n

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Ideal für Einsteiger; zu zweit macht es Spaß und ist einfach.

Ich habe Hunger

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Lohnt sich wegen des Koop-Modus – wir haben es gekauft, um gemeinsam zu spielen, und waren begeistert.

4. Super Mario 3D World + Bowsers Zorn [Das beste unbeschwerte Abenteuer in einem Spukhotel]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen Nintendo Switch, ursprünglich auf der Wii U Erscheinungsjahr 2021 Urheber Nintendo (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 89 (Nintendo Switch)

Nintendo hat uns mit dieser Version von Super Mario 3D World. Ursprünglich einWii U Seit der Veröffentlichung strahlt das Spiel heller denn je auf der Nintendo Switch, daskultiges Plattformspiel mit flüssiger Steuerung und farbenfrohen, einfallsreichen Levels.

Du kannst die Hauptgeschichte durchspielen mit bis zu vier Spieler, wobei jeder aus spielbaren Charakteren wie Mario, Luigi, Peach und Toad wählen kann.

Dann gibt es nochBowsers Zorn, a Einzelabenteuer das die Formel auf den Kopf stellt. Hier erkundet ein Spieler ein halb-offene Welt während der andere Spieler die Kontrolle über Bowser Jr. übernimmt, um Unterstützung zu leisten, Gegner anzugreifen und unterwegs Rätsel zu lösen.

Es ist eines der vielseitigsten Plattformspiele, die es gibt, und Bowsers Zorn allein verdient einen Platz unter den Mutigsten 3D-Plattformspiele Nintendodie je produziert hat.

Pro-Tipp Während du die Welt erkundest, kannst du Stempel sammeln und sie im Schnappschuss-Modus sowohl in Super Mario 3D World and Bowsers Zorn um lustige Szenen zu gestalten, die man mit Freunden und Familie teilen kann.

Mein Fazit: Super Mario 3D World + Bowsers Zorn ist genau das Richtige, wenn du eine Mischung aus Party-Chaos und einem neuen Abenteuer suchst, das du mit deinen Familienmitgliedern immer wieder spielen kannst, während ihr die Controller untereinander austauscht.

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Was sagen die Spieler dazu?

Swerdman55

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„Bowser’s Fury“ fühlt sich anders an als das Hauptspiel – im positiven Sinne.

Keine Algen-326

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Für Zweispieler-Action ist „Bowser’s Fury“ genau das Richtige.

5. Mario Kart 8 Deluxe [Das beste Plattformspiel-Paket für die Switch]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Nintendo (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Unendlicher Wiederspielwert Metacritic-Bewertung 92 (Nintendo Switch)

Wenn man an die am bestenNintendo Switch Gesellschaftsspiele, Mario Kart ist meist das Erste, was einem in den Sinn kommt.

Mario Kart 8 Deluxe ist die endgültige Ausgabe von Nintendoder legendäre Rennfahrer, das alle Strecken, Spielmodi und DLCs aus dem Wii U zu einem ausgefeilten und auf angenehme Weise verrückten Gesamtpaket.

Du wählst aus Dutzenden von Mario- und anderen bekannten Spielfiguren aus, sammelst Power-Ups ein und wirfst Panzer, um deine Gegner von der Strecke zu drängen. Es ist das reinste Chaos, und genau das macht den Reiz aus. Kein Wunder, dass es immer noch als das König der Rennspiele on Umschalten.

Pro-Tipp Schalte die „intelligente Lenkung“ ein, wenn du mit Kindern oder Anfängern spielst. Das sorgt dafür, dass die Mario Kart 8 Deluxe ist viel nachsichtiger und legt den Fokus auf den Spaß.

Und wenn Sie möglichst flüssige Rennen wollen, kombinieren Sie es mit einem Gaming-Monitor der Spitzenklasse hebt das Erlebnis auf ein neues Niveau.

Was die Leute immer wieder zurückkommen lässt, ist die Flexibilität. Man kann spielen in geteilter Bildschirm mit bis zu vier Spielern, stürzt euch in Online-Multiplayeroder einrichtenlokale Rennenmit Freunden.

Es funktioniert, egal ob du einen ernsthaften Zweikampf oder einfach nur eine lockere Runde willst, in der du versuchst, durch die Kurven zu driften Regenbogenstraße ohne herunterzufallen.

Mein Fazit: Mario Kart 8 Deluxe ist nach wie vor der einfachste Weg, um in einem einzigen Spiel sowohl Wettkampffieber als auch Heiterkeit zu entfachen. Nur wenige andere Spiele wecken so sehr den Wunsch, immer wieder gegeneinander anzutreten wie dieses.

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Was sagen die Spieler dazu?

turners128

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Tolles Online-Erlebnis, tolle Charaktere. Der Booster-Kurs-Pass lohnt sich auf jeden Fall.

Der Toast ist verbrannt

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Meine Freunde und meine Familie mögen es lieber so – es ist temporeicher und spannender.

6. Stardew Valley [Beste entspannende Farm- und Lebenssimulation]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit über 80 Stunden Metacritic-Bewertung 87 (Nintendo Switch)

Nur wenige Spiele bieten dir diese Freiheit, die Stardew Valley tut. Im Kern ist es ein fesselndes Landwirtschaftsspiel, aber sobald man anfängt zu spielen, merkt man, dass es auch ums Angeln, Bergbau, das Knüpfen von Freundschaften und darum geht, nach und nach seine ein eigenes Stückchen Paradies.

Auf der Nintendo Switch… es ist die perfekte Abwechslung für unterwegs, sowohl für lange Spielsitzungen im Split-Screen-Modus als auch für kurze Spielrunden zwischendurch.

Pro-Tipp Konzentration auf ertragreiche Kulturen in jedem Stardew Valley Saison. Im Frühling sollten Sie vorrangig Blumenkohl und Kartoffeln anpflanzen. Kartoffeln können zusätzliche Erträge liefern und so Ihr Einkommen steigern. Im Sommer sollten Sie Blaubeeren in Betracht ziehen, die mehrere Ernten liefern.

Hier zeigt es seine wahre Stärke: im Duo-Modus. Lade einen weiteren Ein Spieler kommt auf deine Farm, und schon teilt ihr euch die Aufgaben auf, plant gemeinsam den Anbau und macht euch zusammen auf den Weg in die Minen. Es ist die Art von Multiplayer, die eher entspannt als wettbewerbsorientiert wirkt (Gaming pur und gemütlich).

Und falls dich jemand versetzt hat oder du lieber auf eigene Faust loslegen möchtest, bietet der Einzelspielermodus nach wie vor unendlichen Charme und lässt dich Geschichten mit Dorfbewohnern, Festen und sogar dem einen oder anderen Dungeon-Abenteuer entdecken.

Mein Fazit: Stardew Valley Es vermittelt genau dieses Gefühl, das Leben in seinem eigenen Tempo zu genießen, mit gerade genug Abwechslung, damit es spannend bleibt – egal, ob man alleine oder zu zweit spielt.

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Was sagen die Spieler dazu?

lanadelphox

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„Stardew Valley“ ist seinen Preis zu 100 % wert … man kann es ganz nach eigenem Tempo spielen und sich dabei kurze oder langfristige Ziele setzen.

Gahquandri

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Tolle Grafik. Coole Charaktere. Großartiges und fesselndes Gameplay. Fantastische Musik, die die Atmosphäre perfekt untermalt.

7. Bergbau, Handwerk [Der beste Sandkasten für kreatives Spielen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 (Switch: 2018) Urheber Mojang Studios (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Unendlicher Wiederspielwert Metacritic-Bewertung 86 (Nintendo Switch)

Die FreiheitBergbau, Handwerk bietet ist unübertroffen, was es zu einem der Kultige Sandbox-Spiele das jemals veröffentlicht wurde. Auf den ersten Blick ist es einfach Blöcke, aber je länger man spielt, desto mehr wird es was auch immer du willst.

Stürze dich im Überlebensmodus in die Wildnis oder baue im Kreativmodus prächtige Burgen und werde zur kartografierenden Katzenliebhaberin. Die blockartige Optik mag einfach wirken, doch die Freiheit, die sie bietet, ist unübertroffen.

Pro-Tipp In Minecraft kannst du die Größe deines Inventars zwar nicht dauerhaft vergrößern, aber mit cleveren Hilfsmitteln kannst du deine Tragkraft erhöhen. Mit Shulker-Kisten, Ender-Truhen und Tieren mit Truhen (wie Eseln oder Lamas) kannst du unterwegs weitaus mehr Gegenstände transportieren.

On Nintendo Switch, kannst du dich mit jemand anderem zusammentun Spiele im lokalen Split-Screen-Modus oder nimm an Online-Modi mit anderen Spielern teil.

Lust auf eine Herausforderung? Schalte in den Überlebensmodus, und plötzlich muss jeder in deiner Gruppe an Nahrung, Monster und Ressourcen denken. Die Mischung aus Kreativ- und Überlebensmodus Das ist es, was es noch viele Jahre lang neu und frisch halten wird.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk hat kein wirkliches Ende. Du kannst gemeinsam mit einem Freund bauen, alleine auf Entdeckungsreise gehen oder deine Welt endlos weiterverfeinern. Es ist die Art von Spiel, die einen immer wieder in ihren Bann zieht.

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Was sagen die Spieler dazu?

Faislsonicmario

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Einfach toll. Und sooooooo viel besser als die Bedrock-Edition … die Legacy-Version auf der Switch ist fantastisch.

Gasebo48

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Minecraft ist im Großen und Ganzen ein gutes Spiel, aber auf der Nintendo Switch ist die Steuerung zunächst recht schwer zu erlernen; sobald man sie jedoch beherrscht, wird es einfach.

8. Unravel Two [Die schönste Puzzle-Reise für zwei Spieler]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Coldwood Interactive (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Metacritic-Bewertung 77 (Nintendo Switch)

Nicht alle Koop-Spiele müssen chaotisch sein. Unravel Two schaltet einen Gang zurück mit einem herzerwärmenden Abenteuer, in dem Du steuerst zwei kleine Yarnys durch eine Welt, die im Vergleich dazu riesig erscheint.

Du und noch jemand Spieler sind buchstäblich mit einer Schnur zusammengebunden, was bedeutet, dass jeder Sprung, jeder Schwung und jedes Klettern Koordination erfordert.

Pro-Tipp Unravel Two ist so konzipiert, dass es Fehlversuche verzeiht. Wenn ein Yarny stirbt, erscheint man am letzten Checkpoint wieder. Das regt dazu an, zu experimentieren und aus Fehlern zu lernen, ohne dass es zu größeren Rückschlägen kommt.

Das Gameplay verbindet raffinierte Plattform-Elemente mit Physik-Rätseln, die oft kreatives Denken erfordern. Ein Spieler kann das Seil festhalten, während der andere sich über eine Lücke schwingt, oder ihr müsst eure Bewegungen aufeinander abstimmen, um gemeinsam eine Wand zu erklimmen.

Die handgezeichneten Grafiken sind atemberaubend und voller kleiner Details, die Wälder, Flüsse und Dächer wie lebendige Orte wirken lassen. Es ist ein relativ kurzes Spiel, das jedoch mit seinen Themen wie Verbundenheit, Widerstandsfähigkeit und sogar einem Hauch von Staunen einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Mein Fazit: Wenn du mal eine Pause von lauten Partyspielen brauchst, Unravel Two bietet eine ruhige und doch tiefgründige Reise, die man am besten mit einem geliebten Menschen teilt.

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Was sagen die Spieler dazu?

reddituser mh76b0

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Die Steuerung ist für einen 2D-Plattformer fantastisch und die Levels sind wunderschön … der Schwierigkeitsgrad steigt für Anfänger genau richtig an.

Reddit-Nutzer 44†

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Ich fand dieses Spiel einfach großartig… Es war eine echte Herausforderung, aber dank des Checkpoint-Symbols muss man nicht jedes Mal von vorne anfangen, wenn man scheitert.

9. Auszug [Best Couch Chaos]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber SMG Studio, DevM Games (Entwickler), Team17 (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Metacritic-Bewertung 78 (Nintendo Switch)

Von allen Koop-Spielen auf Umschalten, Auszug ist vielleicht das Lächerlichste. Du und dein Partner ein Umzugsunternehmen betreiben, aber hier geht es nicht darum, Kisten sorgfältig zu packen. Stattdessen schiebst du Sofas durch enge Flure, wirfst Fernseher aus dem Fenster und versuchst, den Lkw beladen, bevor die Zeit abläuft.

Die Ragdoll-Physik macht selbst einfache Aufgaben unberechenbar – eine falsche Bewegung, und schon liegt der Kühlschrank auf deinem Koop-Partner.

Pro-Tipp Verschwende keine Zeit damit, Möbel durch die Tür zu manövrieren. Es ist meistens schneller (und viel lustiger), die Sachen einfach aus dem Fenster zu werfen.

Die Comic-artige Grafik und das Slapstick-Gameplay sorgen für eine lockere Atmosphäre, wodurch sich das Spiel perfekt für Familien oder Abende eignet, an denen man einfach nur lachen möchte.

Es macht besonders viel Spaß, wenn mehr Leute zuschauen, denn die Hälfte des Vergnügens besteht darin, deine katastrophalen „Bewegungstechniken“ zu beobachten. Es hat sogar etwas von einem Arcade-Spiel, das dich dazu anspornt, deine Bestzeiten zu unterbieten oder mit Freunden um das Recht zu prahlen zu wetteifern.

Mein Fazit: Auszug ist Chaos in Pappkartons verpackt. Es ist ein kurzes, aber urkomisches Partyspiel, das beweist, dass selbst jemand, der beim Umzug eine Niete ist, ein großartiger Spieler sein kann.

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Was sagen die Spieler dazu?

Reddit-Nutzer mtqb98

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Ich hab das Spiel gekauft und ein bisschen gespielt … es ist nicht schlecht, aber mir wurde es ziemlich schnell langweilig.

Reddit-Nutzer ResetEra – Geschickte Züge

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„Moving Out“ ist ein spannendes und wirklich witziges Koop-Erlebnis, die Dialoge sind clever, das Spiel ist stilvoll und einige der herausragenden Level sind brillant gestaltet.

10. Cuphead [Beste handgezeichnete Koop-Herausforderung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2017 (Switch: 2019) Urheber Studio MDHR (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 10–12 Stunden / Am besten für erfahrene Spieler geeignet / Handgezeichnete Animation, knifflige Bosskämpfe Metacritic-Bewertung 86 (Nintendo Switch)

Manche Spiele verdienen sich ihren Ruf, und Cuphead ist einer davon. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Cartoon der alten Schule, handgezeichnet in diesem 1930er JahreAnimationsstil. Aber sobald man es spielt, merkt man, dass es ein eine knallharte Run-and-Gun-Herausforderung wobei jede Ebene stellt deine Reflexe auf die Probebis an die Grenzen.

Bosskämpfe sind das Herzstück des Spiels: gewaltig, einfallsreich und immer ein bisschen unfair, bis man ihre Abläufe durchschaut hat.

Pro-Tipp Das Parieren ist unerlässlich in Cuphead. Durch eine erfolgreiche Parade vermeidest du nicht nur Schaden, sondern füllst auch deine EX-Anzeige auf, wodurch du mächtige Angriffe ausführen kannst.

Mach dich einfach darauf gefasst: Dieses Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Ein Freund von mir hat gescherzt, dass es sich hier besser anfühlt, einen Boss zu besiegen, als manche komplette Kampagnen in anderen Spielen durchzuspielen. Und ehrlich gesagt, trifft das genau den Nagel auf den Kopf, denn jeder Sieg fühlt sich wirklich verdient an.

Mein Fazit: Wenn du Lust auf eine echte Herausforderung hast, Cuphead ist das perfekte Beispiel für ein Spiel, bei dem sich die Frustration lohnt. Anspruchsvoll, wunderschön und absolut unvergesslich.

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Was sagen die Spieler dazu?

reddituser beo3xw

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Was für eine makellose Portierung, bei der Umsetzung ist nichts verloren gegangen…

reddituser EU5EvB

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Meiner Meinung nach wird der Schwierigkeitsgrad überbewertet. Es ist zwar schwer, aber nicht unfair.

11. Snipperclips [Das beste schnelle und clevere Spiel für zwischendurch]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber SFB Games (Entwickler), Nintendo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Metacritic-Bewertung 80 (Nintendo Switch)

Manchmal sind die besten Spiele die einfachsten. Snipperclips greift eine einfache Idee auf (Papierfiguren ausschneiden) und verwandelt es in eine urkomische Koop-Herausforderung.

Du und ein Freund spielt als zwei alberne kleine Pappfiguren, wobei man sie so zuschneidet, dass sie für die jeweilige Aufgabe geeignet sind, die das Spiel einem stellt: einen Schalter betätigen, einen Gegenstand tragen oder etwas an seinen Platz führen.

Pro-Tipp Wenn du nicht weiterkommst, tauscht die Rollen. Manchmal ist es am einfachsten, eine knifflige Stufe zu meistern, wenn der andere Spieler das Schneiden übernimmt.

Man hat den Dreh schnell raus, wird nicht von Menüs überfordert und es eignet sich perfekt für den Koop-Modus auf der Couch. Es ist die Art von Spiel, bei der man zunächst noch ruhig ist, aber schon fünf Minuten später schreit man sich gegenseitig Anweisungen zu und lacht über die eigenen Fehler.

Mein Fazit: Snipperclips ist kurz, knackig und unendlich kreativ. Es ist genau die Art von Koop-Perle, zu der man immer wieder zurückkehrt, wenn man nach schwereren Spielen wie Mario or Cuphead.

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Was sagen die Spieler dazu?

Er/sie/es hat geantwortet.

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Es ist schön zu sehen, dass Nintendo diesen Entwicklern den Rücken gestärkt hat. Ich hoffe, dass auch ihre anderen kreativen Ideen dank des Erfolgs von „Snipperclips“ die verdiente Aufmerksamkeit erhalten werden.

Im Traum

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Mir gefällt es sehr, wie viel klarer und eleganter die endgültige Benutzeroberfläche und das Gesamtbild geworden sind. Ich freue mich auf weitere Projekte dieser Entwickler.

12. Untitled Goose Game [Der beste Streich-Simulator für die Switch]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber House House (Entwickler), Panic (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 3–4 Stunden Metacritic-Bewertung 81 (Nintendo Switch)

Nur wenige Spiele machen es so viel Spaß, ein Störenfried zu sein. In Untitled Goose Game, du spielst alseine Gans, deren einzige Aufgabe darin besteht, allen den Tag zu vermiesen.

Schleich dich in Gärten, klaue Hüte, sperre Leute in Telefonzellen ein und hup natürlich, als gäbe es kein Morgen. Der Humor ist genau die Art von Slapstick, die sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen gut ankommt.

Pro-Tipp Wenn du im Koop-Modus spielst Untitled Goose Game… achte darauf, Ablenkungen zu schaffen. Ein Spieler kann die Menschen ablenken, während der andere die Aufgaben erledigt.

Wenn man es zu zweit spielt, ist das Chaos doppelt so groß, und man verbündet sich unweigerlich, um die armen Ladenbesitzer zu terrorisieren. Es ist kurz, aber Jedes Level wirkt wie ein Comedy-Sketch nur darauf wartend, zu passieren. Es ist im Grunde genommen ein gutHitmanSpiel, nur mit Gänsen.

Mein Fazit: Untitled Goose Game ist albern, chaotisch und am Ende viel unterhaltsamer, als man es jemals erwarten würde. Es ist ein tollUmschaltenSpiel für Kinder und Erwachsene, die Spaß haben wollen. Probier es einmal aus, und du wirst es immer wieder spielen wollen.

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Was sagen die Spieler dazu?

Reddit-Nutzer Colorgazer

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Es ist ein kleines, albernes Spiel … aber die Zeit, die man dabei verbringt, ist einfach herrlich. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.

Reddit-Nutzer commandeertheairboat

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Mein Sechsjähriger hat das Spiel gerade durchgespielt und weinte, als der Abspann lief … Danke, House House, dass ihr die Herzen in unserem Haushalt erobert habt.

13. Rayman Legends [Bester rhythmischer Plattformer]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2013 (Switch: 2017) Urheber Ubisoft Montpellier (Entwickler), Ubisoft (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Metacritic-Bewertung 91 (Nintendo Switch)

Manchmal sehnt man sich einfach nach einem Spiel, das sich wie pure Energie anfühlt, und Rayman Legendstrifft den Nagel auf den Kopf. DasSide-Scrolling-Plattformspiel versetzt dich in farbenfrohe, handgezeichnete Level, in denen sich alles in rasantem Tempo zu unglaublich mitreißender Musik bewegt.

Du kannst alleine spielen, aber der wahre Reiz entfaltet sich erst, wenn Freunde dazustoßen – dank des nahtlosen Koop-Modus, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann. Jemand kann mitten im Level einfach einen Controller in die Hand nehmen, und schon rast ihr Seite an Seite, versetzt Gegnern Schläge und rutscht durch wilde Kulissen.

Pro-Tipp Wenn du neu bist, probier die Rhythmus-Levels gleich zu Beginn aus. Sie vermitteln das Timing besser als jedes Tutorial und sorgen dafür, dass sich der Rest des Spiels wirklich flüssig anfühlt.

The rhythmusbasierte Level stechen besonders hervor. Stell dir vor, du springst und schlägst perfekt im Takt der Musik zu. Die Dynamik des Spiels fesselt dich, und jeder Durchlauf fühlt sich an, als würde er eine neue Sammlung urkomischer Momente hinterlassen.

Im Vergleich zu dem am bestenMarioSpiele, dieses hier legt den Schwerpunkt eher auf Kreativität und Rhythmus, fast wie ein actionreiches Brettspiel, das zum Leben erweckt wurde.

Mein Fazit: Rayman Legends ist ein mitreißendes Multiplayer-Erlebnis, das von Energie und Stil lebt. Es ist perfekt, wenn du Lust auf ein schnelles und fesselndes Spiel hast.

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Was sagen die Spieler dazu?

hbic

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Dieses Spiel bietet einfach so viel Inhalt, dass man es kaum aus der Hand legen kann. Die Steuerung auf der Switch ist gut.

Mein Handy ist nicht chinesisch

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Die Nintendo-Switch-Version von „Legends“ wirkt wie die „vollständige“ Version … alle exklusiv für die Konsole erhältlichen Charaktere sind dabei.

14. Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung [Das beste taktische Rollenspiel mit Humor]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Urheber Ubisoft Mailand & Ubisoft Paris (Entwickler), Ubisoft (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden Metacritic-Bewertung 86 (Nintendo Switch)

Nicht jederMario In diesem Spiel geht es darum, auf Plattformen zu springen. Mario + Rabbids: Funken der Hoffnungist einmacht richtig SpaßNintendo Switch RPG mit einer taktischen Wendung, bei der Figuren aus dem Das Pilzkönigreich mit Ubisofts chaotischen Rabbids.

Anstatt herumzurennen und herumzustampfen, plant man seine Züge auf einem Raster, umgeht Gegner von der Seite und führt Kombos aus, die eher an ein strategisches Brettspiel als an einen klassischen Plattformer erinnern – und selbst Fans der Die besten Stealth-Spiele kann nachvollziehen, wie viel Planung jeder Umzug erfordert.

Pro-Tipp Über den Kampf hinaus in Mario + Rabbids: Funken der HoffnungErkunde die Umgebungen, um Sammelobjekte wie Kampfgegenstände, Planetenschlüssel und Erinnerungen zu finden. Diese Gegenstände kannst du gegen Upgrades eintauschen, um die Fähigkeiten deines Duos zu verbessern.

Die Welten sind farbenfroh und voller Geheimnisse, sodass es auch zwischen den Kämpfen immer etwas zu entdecken gibt. Und die Kämpfe machen richtig Spaß: Jeder Kampf spornt dich dazu an, mit neuen Taktiken, Sparks-Kräften und Charakterkombinationen zu experimentieren.

Vielleicht stürzt du dich auf eine kurze Mission, aber die taktischer Kampf and Erkundung das zieht einen immer wieder in seinen Bann. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man stundenlang spielt, ohne es überhaupt zu merken.

Mein Fazit: Wenn du und dein Spielpartner Strategiespiele liebt, aber etwas Leichteres als Hardcore-RPGs sucht, Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung ist der perfekte Weg, um taktisches Spiel mit Persönlichkeit und Charme zu verbinden.

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Was sagen die Spieler dazu?

Geige

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Es ist buchstäblich eines der besten Switch-Spiele, die es gibt, und mittlerweile eines meiner absoluten Lieblingsspiele.

sssLitchey

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„Sparks“ war ein „Rabbids“-Spiel mit Mario … Mir hat es eigentlich gefallen, aber es ist eben ein ganz normales Ubisoft-Spiel mit halb-offener Welt.

Mein Fazit zu den besten Switch-Spielen für zwei Spieler

Nachdem ich mir all diese unglaublichen Umschalten Unter all diesen Titeln stechen drei als absolute Must-Plays hervor.

Es braucht Two glänzt durch seine Beständigkeit Kreativität und eine herzergreifende Geschichte , die Art von Spiel, bei der man schnell viele Stunden verbringt.

, die Art von Spiel, bei der man schnell viele Stunden verbringt. Overcooked! So viel du willstwandelt das die Küche in ein einziges Chaos , perfekt, wenn du mal etwas Verrücktes spielen möchtest.

, perfekt, wenn du mal etwas Verrücktes spielen möchtest. Luigis Mansion 3 trifft genau den richtigen Mix Humor und gruseliger Charme, sodass jeder Moment in diesem Spukhotel ein Riesenspaß ist.

Diese drei Titel decken unterschiedliche Stimmungen ab (gefühlvoll, wild und gruselig) – egal, welche Stimmung du suchst, hier findest du garantiert das Richtige.

Häufig gestellte Fragen