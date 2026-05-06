Die 15 besten gemütlichen Switch-Spiele, die dich entspannen

Das gemütlichsteNintendo Switch Bei diesen Spielen steht der emotionale Wohlfühlfaktor im Vordergrund. Anstatt deine Reflexe auf die Probe zu stellen, sie beruhigen deinen Geist. Die therapeutischen Spielabläufe, die sie bieten, eröffnen neue Möglichkeiten für gemütlicher, unbeschwerter Spielspaß, der sich perfekt für kurze Spielrunden oder längere Spielsitzungen eignet .

Aufgrund seiner Tragbarkeit ist das Nintendo Switch ist ideal für gemütliches Gaming. Du kannst auf dem Weg zur Arbeit virtuelle Gärten pflegen oder in aller Ruhe Rätsel lösen vor dem Schlafengehen.

In diesem Artikel habe ich die inspirierendsten Umschalten Spiele, die die richtige Balance zwischen ruhigem und gemütlichem Spielspaß finden. Lies weiter, um zu erfahren, welches Abenteuer als Nächstes auf deiner Konsole landen könnte.

Unsere Top-Empfehlungen für gemütliche Nintendo-Switch-Spiele

Obwohl es viele in der Umschalten In der Bibliothek sind unten die fünf besten „Cozy“-Spiele aufgelistet. Sie ziehen dich mit ihrem entspannten Gameplay und ihren bezaubernden Welten in ihren Bann. Und ihre Charaktere sind so schrullig, dass sich jede Spielsitzung lohnt.

Animal Crossing: New Horizons (2020) – Ein Lebenssimulations-Paradies, in dem du deine Trauminsel erschaffen und ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Stardew Valley (2017) – Die klassische Bauernsimulation, die den Anbau von Feldfrüchten und die Pflege von Tierfreundschaften zu einem endlos befriedigenden Kreislauf verbindet. Die Legende von Zelda: Atem der Wildnis (2017) – Erkunde Hyrule ganz nach deinem eigenen Tempo und entdecke Geheimnisse in einer wunderschönen offenen Welt.

Wenn du nur Zeit für ein paar gemütliche Umschalten Wenn es um Spiele geht, wären diese fünf die ersten, die man sich zulegen sollte. Aber warum bei fünf aufhören? Nintendo Switch bietet noch viele weitere gemütliche Titel, die genauso niedlich sind. Schauen wir uns doch mal die anderen an.

15 gemütliche Switch-Spiele zum Abschalten, Entdecken und Genießen

Jedes Spiel auf dieser Liste schafft seine eigene gemütliche AtmosphäreUmschalten Spielerlebnis, von ruhigen Alltagsroutinen bis hin zu spielerischen Abenteuern, die nie überfordernd wirken. Ich habe jeden Titel auf der OLED Umschalten, was die lebendigen Welten, die gestochen scharfen Grafiken und die entspannende Atmosphäre noch eindringlicher machte.

Zusammen bilden diese Spiele und die Umschalten sind die perfekte Kombination für gemütliche Gaming-Sessions. Schauen wir uns das mal an!

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1. Animal Crossing: New Horizons [Das ultimative gemütliche Insel-Erlebnis auf Switch]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler – Nintendo EPD

Herausgeber – Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 62 Stunden Metacritic-Bewertung 90

Wenn man über das Die besten gemütlichen Spieleauf beiden SeitenUmschalten, Animal Crossing: New Horizons kommt fast immer zur Sprache. Das Spielprinzip ist einfach: Du ziehst auf eine unbewohnte Insel und fängst an, sie zu deiner Traumgemeinschaft zu gestalten. Und ehe man sich versieht, sind die Tage schon mit Angeln und Insektenfangen ausgefüllt.

Das Spielgeschehen spiegelt die Echtzeit wider, sodass sich Morgen, Nachmittag und Nacht auf deiner Insel an die Uhrzeit deiner Konsole anpassen. Das sorgt für ein einzigartiges Gefühl von Routine. Jeder Besuch fühlt sich anders an. Manchmal schaust du nur kurz vorbei, um die Blumen zu gießen, und ein anderes Mal verbringst du Stunden damit, dein Zuhause neu zu gestalten und Gegenstände mit Freunden zu tauschen.

Pro-Tipp Bring dein Obst auf die Insel eines Freundes. Der Verkauf von nicht heimischen Obstsorten bringt dort viel mehr Glocken ein als der Verkauf zu Hause.

Und mit demein neues kostenloses Update, das zusammen mit dem Nintendo Switch 2 Ausgabe, kannst du Hotelzimmer für Gäste dekorieren, traumhafte Slumber-Inseln besuchen und themenbezogene Gegenstände aus Die Legende von Zelda and Splatoon. Es ist eine kleine, aber nette Ergänzung, die dafür sorgt, dass sich die Rückkehr auf deine Insel wieder wie etwas ganz Neues anfühlt.

Was machtNeue HorizonteDas Besondere daran ist, wie Es fördert Kreativität ohne Druck. Das Spiel hat keinen „Game Over“-Bildschirm. Es gibt keine Zeitlimits und keine falschen Spielweisen. Das Spiel unterstützt alles, was dir Freude bereitet, und genau das macht es zu einem der am bestenUmschaltenSpiele für Kinder.

Mein Fazit: Es ist, als hätte man ein Ferienhaus, in dem die einzige Aufgabe darin besteht, zu entscheiden, welches Hemd deinem anthropomorphen Hirschfreund besser steht.

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2. Stardew Valley [Die gemütlichste Farm-Simulation auf Nintendo Switch]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Linux, macOS, PS4, Xbox One, PlayStation Vita, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler/Herausgeber – ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit 53½ Stunden Metacritic-Bewertung 87 (Switch), 88 (iOS), 89 (PC), 86 (PS4), 89 (Xbox One)

Hätte dir vor ein paar Jahren jemand gesagt, dass „Pixel-Farming“ die beste Art wäre, sich zu entspannen, hättest du gelacht. Aber nun sind wir hier, und Stardew Valley hat die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erobert. Dieses gemütliche, niedliche Bauernhofspiel versetzt dich nach Pelican Town, wo du nur eine rostige Gießkanne hast und große Träume davon, dem täglichen Unternehmensalltag zu entfliehen.

Du baust Getreide an, kümmerst dich um Tiere und entdeckst verborgene Höhlenund verwandle den heruntergekommenen Bauernhof deines Großvaters nach und nach in etwas Großartiges. Der Spielablauf besticht durch seine schlichte Magie. Kämpfe gibt es zwar, doch sie wirken nie überfordernd, und das Angel-Minispiel macht seltsamerweise süchtig, sobald man den Dreh raus hat.

Pro-Tipp Pflanze im ersten Frühjahr Pastinaken an und investiere den gesamten Gewinn in weiteres Saatgut. Das sorgt für einen Schneeballeffekt, der bis zum Sommer größere Anschaffungen wie eine Sprinkleranlage und Nutztiere ermöglicht.

Optisch besticht das Spiel durch einen nostalgischen Pixel-Art-Stil, der eine warme und einladende Atmosphäre vermittelt. Jede Jahreszeit bringt ganz eigene Farbpaletten mit sich, die Sorge dafür, dass sich dein Bauernhof lebendig anfühlt und sich ständig verändert. Der Soundtrack rundet die Atmosphäre perfekt ab. Die sanften Melodien, die im Hintergrund erklingen, lassen selbst die alltäglichsten Aufgaben friedlich erscheinen.

Für Fans vontolle Spiele wie Stardew Valley onUmschalten… die Auswahl an gemütlichen Abenteuern ist beeindruckend. Probier sie aus, und du wirst sehen, dass diese Spiele die Mechaniken von Farm- und Lebenssimulationen in etwas wahrhaft Künstlerisches verwandeln. Es gibt keine „richtige“ Art zu spielen, weshalb so viele Menschen immer wieder zu ihnen zurückkehren.

Mein Fazit:Dieses gemütliche Meisterwerk beweist, dass die schönsten Abenteuer manchmal direkt vor der Haustür stattfinden – komplett mit Hühnern und Mayonnaise-Maschinen.

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3. Die Legende von Zelda: Atem der Wildnis [Der Goldstandard für Open-World-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen Wii U, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler – Nintendo EPD

Herausgeber – Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 50½ Stunden Metacritic-Bewertung 97 (Switch), 95 (Switch 2), 96 (Wii U)

Man würde vielleicht nicht daran denken, dass Zelda zunächst als gemütliches Spiel. Doch sobald man in die Rolle von Link schlüpft (der Hauptheld von Hyrule), Es fühlt sich an wie eine der entspannendsten Arten, Stunden auf der Umschalten. Du erwachst nach einem langen Schlaf als Link, um das Königreich vor Calamity Ganon zu retten. Aber in dem Spiel geht es nicht nur darum, das Königreich zu retten.

Das Gameplay ist völlig offen und schreibt einem nie genau vor, was man tun soll. Stattdessen, Es weckt deine Neugier. Du kannst Berge erkunden. Täler durchqueren. Dir Zeit zum Angeln nehmen. Wenn du die Welt in aller Ruhe erkunden möchtest, kannst du Kämpfe komplett vermeiden. Das Lösen von Rätseln in den Schreinen bietet eine befriedigende geistige Herausforderung ohne Frust, was es zu einem der Die besten Rätselspieleebenfalls.

Pro-Tipp Halte dich an Gerichte mit nur einer Zutat, wenn du lang anhaltende Buffs willst. Fünf Exemplare desselben Gegenstands sorgen dafür, dass der Effekt viel länger anhält.

Der Grafikstil des Spiels ist nicht übermäßig realistisch, aber es steckt voller Details, die Wärme und Schönheit ausstrahlen. Die Landschaft mit ihren sanften Hügeln und leuchtenden Sonnenuntergängen wirkt einfach bezaubernd. Die Atmosphäre wird durch Klänge noch intensiver. Leise erklingen Klavierklänge. Während man sich fortbewegt, hört man zudem den Wind und die Rufe der Tiere, was das Durchstreifen der Welt zu einem entspannenden Erlebnis macht.

Was dieses Spiel von anderen unterscheidet, ist die perfekte Balance zwischen Herausforderung und Ruhe. Du kannst kämpfen, wenn du bereit bist, oder einfach durch die Landschaft streifen und dich entspannen. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus Abenteuer und Gemütlichkeit, was selten ist.

Mein Fazit: Es ist das perfekte Spiel, das das ziellose Umherwandern wie die wichtigste Sache der Welt erscheinen lässt.

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4. Disney Dreamlight Valley [Ein magisches Crossover zwischen Lebenssimulation und Fantasy]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler – Gameloft Montreal

Herausgeber – Gameloft Durchschnittliche Spielzeit 32½ Stunden Metacritic-Bewertung 70

In dieser unglaublich niedlichen Welt werden gemütliche Lebenssimulations-Abenteuer mit einem Hauch von Disney-Magie verfeinert. Du kommst in ein Tal, das seine Farbe und seinen Lebensgeist verloren hat, und deine Aufgabe ist es, es wieder zum Leben zu erwecken. Wenn du schon einmal Landwirtschaftssimulationen gespielt hast oder Animal Crossing… wird dir das Setting bekannt vorkommen. Aber hier kannst du Zeit mit Figuren wie Mickey, Moana oder Buzz Lightyear verbringen.

Im Spiel gibt es viele kleine Aufgaben zu erledigen. Man pflanzt Blumen, kocht, angelt und dekoriert. Jede Aufgabe, die du abschließt, trägt zur Erholung des Tals bei und erschließt neue Gebiete, die es zu erkunden gilt.

Pro-Tipp Vertiefe deine Freundschaft zu Charakteren, die seltene Samen oder Handwerksgegenstände verteilen. Die besten Belohnungen erhältst du erst ab höheren Freundschaftsstufen.

Der Charme von Disney kommt im Grafikstil besonders gut zur Geltung. Die Figuren sind detailreich gestaltet, und die Umgebungen sind farbenfroh. Die Biome zeigen verschiedene Disney-Welten. Besonders hervorzuheben sind die eisige Welt aus „Die Eiskönigin“ und die Strände aus „Ozeania“. Die Musik und die Stimmen sorgen für eine warme Atmosphäre, sodass selbst einfache Aufgaben ihren eigenen Charme haben.

Was unterscheidet dies von anderen Die besten Landwirtschaftsspiele ist der storybasierte Ansatz in Verbindung mit nostalgischen Figuren. Jede Aufgabe fühlt sich sinnvoll an, weil man dabei hilft, eine Welt voller Kindheitserinnerungen wiederherzustellen.

Mein Fazit: Dieses Spiel zu spielen ist wie in einer Disney-Welt zu leben, in der die schwierigste Entscheidung darin besteht, sich für eine Figur zu entscheiden, mit der man Zeit verbringen möchte.

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5. Tamagotchi-Platz [Eine niedliche Reise in die Vergangenheit im Taschenformat]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler – Hyde, Inc.

Herausgeber – Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 19½ Stunden Metacritic-Bewertung 43

Fans der alten Schule Tamagotchi-Spielzeug sich dort wie zu Hause fühlen Tamagotchi-Platz. Es ist eine moderne Variante der klassischen Open-World-Version eines virtuellen Haustiers. Tatsächlich wirkt die Welt hier größer und lebendiger, was sie zu einer der Die besten Open-World-Spiele.

Du beginnst damit, einen einzigen Kumpel großzuziehen. Und schon bald füllt sich die Stadt mit skurrilen Tamagotchi-Figuren. Das Spielprinzip ist eine Mischung aus Minispielen und Städtebau. Du wirst Bäckereien, Modegeschäfte und andere unterhaltsame Orte leiten und dabei dafür sorgen, dass deine Kunden zufrieden sind.

Pro-Tipp Schau regelmäßig kurz vorbei. Es ist einfacher, dein Tamagotchi bei Laune zu halten, als seine Laune wieder zu heben, wenn du es vernachlässigt hast.

Die Bilder sind farbenfroh, albern und einfach nur niedlich. Kräftige Farben und ausgefallene Designs sorgen dafür, dass sich jeder Winkel des Platzes fröhlich anfühlt. Die Musik ist von verspielten Klängen geprägt, die die Welt unbeschwert und fröhlich wirken lassen.

Da der Schwerpunkt des Spiels eher auf dem Aufbau einer Community als auf der Pflege von Haustieren liegt, ist es für Neulinge leicht zugänglich und begeistert gleichzeitig langjährige Fans. Kurz gesagt: Du musst einen Ort schaffen, wo sich deine Tamagotchi-Charaktere zu Hause fühlen.

Mein Fazit:Eine nostalgische Neuinterpretation des klassischen Tamagotchi. Durch den Fokus auf Community und Minispiele wird für Unterhaltung gesorgt, ohne dass die Spieler überfordert werden.

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6. Eine kurze Wanderung [Das kühlste Mini-Abenteuer, das man spielen kann]

Unsere Bewertung 9.0

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Plattformen PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler – Adam Robinson-Yu, Adamgryu

Herausgeber – Adam Robinson-Yu, Adamgryu, Whippoorwill Limited Durchschnittliche Spielzeit 1½ Stunden Metacritic-Bewertung 82 (PC), 88 (Switch), 82 (PS4)

Manchmal stecken die schönsten Abenteuer in kleinen Dosen, und „A Short Hike“ beweist das auf wunderbare Weise. Dieses Indie-Juwel stellt dir ein einziges, einfaches Ziel: den Berggipfel erreichen, um Handyempfang zu haben.

Unterwegs triffst du auf Wanderer und entdeckst Geheimnisse auf dem Berg. Die Erkundung fühlt sich ganz natürlich und gemächlich an, was sie zu einer der Die besten Abenteuerspiele. Der pixelige Grafikstil hat einen ganz eigenen Charme, der alles wie ein gemütliches Diorama wirken lässt.

Pro-Tipp Sprich mit jedem, den du auf dem Berg triffst. Viele geben dir Tipps zu versteckten Orten oder wie du diese schneller erreichen kannst.

Die Farbpalette verändert sich auf wunderschöne Weise, je höher man steigt, und der Soundtrack passt perfekt zur friedlichen Wanderatmosphäre. Wetterbedingungen und wechselnde Lichtverhältnisse lassen den Berg lebendig und dynamisch wirken.

Das Besondere daran ist, wie es die meditative Atmosphäre des echten Wanderns einfängt. Das Spiel enthält weder Kämpfe noch Zeitdruck. Es gibt auch keine komplizierten Systeme. Es gibt nur dich und den Berg, und du bestimmst dein eigenes Tempo. Das Spiel erinnert dich daran, dass der Weg manchmal wichtiger sein kann als das Ziel.

Mein Fazit:Es ist das Gaming-Äquivalent zu einem perfekten Nachmittagsspaziergang, bei dem man sein Ziel vergessen hat, aber genau das gefunden hat, was man brauchte.

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7. Spiritfarer [Ein herzerwärmendes, gemütliches Managementspiel]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Linux, macOS, PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia, iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler/Herausgeber – Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit 42½ Stunden Metacritic-Bewertung 84 (Switch), 84 (PC), 83 (PS4)

„Spiritfarer“ behandelt schwere Themen mit überraschender Sanftheit. Du spielst als Stella, Führer in das Jenseits. Und obwohl sich das Spiel um das Thema „Tod“ dreht, schafft es eine wunderbare Balance zwischen Handlung und Spielspaß.

Die Spieler können basteln, kochen, Landwirtschaft betreiben und verschiedene Inseln erkunden, während sie deren Geschichten lauschen. Jeder Geist hat eine einzigartige Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte, was ihnen dabei hilft, ihre letzten Wünsche zu erfüllen und ins Jenseits überzugehen.

Pro-Tipp Erhöhe die Geschwindigkeit deines Schiffes so schnell wie möglich. Wenn du schneller unterwegs bist, werden die Inselrunden weniger mühsam.

Handgezeichnete Animationen verleihen jeder Figur und jeder Szene eine unglaubliche Wärme. Der Grafikstil wirkt wie ein lebendiges Bilderbuch mit fließenden Charakterbewegungen und wunderschönen Umgebungsdetails. An entscheidenden Stellen steigert sich die Orchestermusik. Sie schafft eine Stimmung, die Melancholie und Hoffnung miteinander in Einklang bringt.

Das Spiel zeichnet sich dadurch aus, wie es mit dem Thema Sterblichkeit umgeht. Anstatt es zu übergehen, begegnet die Geschichte ihm mit Wärme und Verständnis. Man ist von den Geschichten der Geister aufrichtig bewegt und empfindet gleichzeitig ein Gefühl des Friedens dabei, ihnen beim Weiterziehen zu helfen.

Mein Fazit: „Spiritfarer“ ist mehr als nur eine Management-Simulation. Es ist eine bewegende Reise, die einem sowohl die kleinen Alltäglichkeiten als auch die Bindungen, die man aufbaut, bewusst macht.

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8. Auspacken [Eine Geschichte, erzählt durch Gegenstände]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, macOS, iOS, Android, Linux, Switch, Xbox One, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler – Witch Beam

Herausgeber – Humble Bundle Durchschnittliche Spielzeit 3½ Stunden Metacritic-Bewertung 84 (PC), 86 (Switch), 81 (Xbox One), 84 (PS5)

Wer hätte gedacht, dass das Ordnen von Habseligkeiten eine so fesselnde Geschichte erzählen kann? Auspacken erzählt eine Geschichte anhand von Objekten. Und diese einzigartige Idee hebt es von allen anderen ab am bestenNintendo SwitchSpiele das haben wir oben bereits behandelt.

Auf jeder Ebene gibt es Kisten voller Gegenstände, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Das Spiel gibt dir sanfte Hinweise darauf, wo die Dinge hingehören, und lässt dabei deinen Ordnungssinn im Spiel. Hier hat jeder Gegenstand eine Bedeutung. Einige spiegeln die frühen Jahre wider, während andere spätere Meilensteine zeigen.

Pro-Tipp Überlege dir genau, wo die Gegenstände hingehören. Die richtige Platzierung hilft dir, die Level zu meistern, und gibt dir zudem Einblicke in das Leben der Figur.

Der Pixel-Art-Stil verleiht Alltagsgegenständen Charakter und Ausdruckskraft. Farbpaletten passen sich den verschiedenen Lebensphasen und Lebensweisen an. Das Sounddesign sorgt dafür, dass sich jeder Handgriff gut anfühlt, und die dezenten akustischen Signale machen das Auspacken zu einem meditativen Erlebnis.

Die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, besticht durch ihre Subtilität. Wichtige Lebensereignisse werden durch Gegenstände sichtbar. Jede Anordnung schafft stille Momente der Entdeckung. Man beginnt, sich allein anhand dessen, was man sieht, ein Bild von Beziehungen, Beruf und persönlicher Entwicklung zu machen.

Mein Fazit: Es verwandelt die alltägliche Aufgabe des Auspackens in eine unerwartet emotionale Reise durch das gesamte Leben eines Menschen.

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9. Palia [Das gemütlichste, von der Community getragene MMO]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox Series X und Series S, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler/Herausgeber – Singularity 6 Durchschnittliche Spielzeit 67½ Stunden Metacritic-Bewertung 77

Palia ist ein MMO, das ganz im Zeichen der Entspannung und des Zusammenseins steht und sich weniger wie ein mühsamer Alltag und mehr wie ein Sommerurlaub anfühlt. Hier kannst du Zeit mit Freunden verbringen und dich gleichzeitig um deine Pflanzen kümmern. Du kannst an großen Bastelprojekten teilnehmen mit anderen zusammenarbeiten oder sich um deine eigenen Pflanzen kümmern.

Aufgrund seines gemeinschaftsorientierten Designs zählt das Spiel zu den Die besten Sandbox-Spiele auf der Umschalten. Das Spiel wirkt wie eine Mischung aus einer Farmsimulation und einem sozialen Treffpunkt, mit Tausenden von echten Spielern, die genauso entspannt sind wie du.

Pro-Tipp Schließt euch zusammen, sobald die Einführung beendet ist. Das gemeinsame Spielen mit anderen beschleunigt das Sammeln von Ressourcen und eröffnet Gruppenaktivitäten.

Bei Palia steht Entspannung an erster Stelle. Die Grafik des Spiels soll einladend wirken. Dank der künstlerischen Gestaltung vermittelt es das Gefühl eines Bilderbuchs. Man wird sofort von den farbenfrohen Schauplätzen und den liebenswerten Figuren in den Bann gezogen.

Mit zahlreichen Bereichen, die sowohl Ruhe und Abgeschiedenheit als auch geselliges Beisammensein bieten, wirkt die Welt einladend und lebendig. Trotz der Komplexität des Mehrspielermodus läuft das Spiel flüssig.

Was Palia so einzigartig macht, ist sein Fokus auf konstruktive soziale Interaktion. Das Spiel ist so konzipiert, dass Zusammenarbeit gefördert wird. Wettbewerb spielt kaum eine Rolle.

Das Ergebnis ist eine herzliche und einladende Gemeinschaft. Während du deine Ziele im virtuellen Leben verfolgst, wirst du feststellen, dass du echte Freundschaften schließt.

Mein Fazit:Es ist so, als würde man in einer Kleinstadt leben, in der sich alle gut verstehen und es nie schlechte Tage gibt.

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10. Cozy Grove [Die gemütlichste Insel in „Hunted“, auf die man immer wieder zurückkehren möchte]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler – Spry Fox

Herausgeber – Spry Fox, Quantum Astrophysicists Guild Durchschnittliche Spielzeit 73 Stunden Metacritic-Bewertung 72 (Switch), 71 (PS4), 72 (PC)

Gemütliches Wäldchen verbindet übernatürliche Mystery-Elemente mit einer Lebenssimulation. Du bist ein Spirit Scout der die Probleme der Geisterbären auf einer verwunschenen Insel löst. Und hier ist eine wirklich bezaubernde Interpretation von Geistern: Es sind keine furchterregenden Gespenster.

Es sind wirklich niedliche, pastellfarbene Bären mit komplexen emotionalen Hintergrundgeschichten, die dich im selben Atemzug „Aww“ und „Oh nein“ ausrufen lassen. Leichte, sich nach und nach entfaltende Geheimnisse verleihen der Welt Tiefe, wirken aber nie erdrückend. Du kannst das Spiel in aller Ruhe spielen und jeden Moment genießen.

Pro-Tipp Beginne jeden Tag damit, die Hauptquests zu erledigen. Nach deren Abschluss kannst du die Welt erkunden, ohne deinen Fortschritt zu verlieren.

Der Stil wechselt von Schwarz-Weiß zu leuchtenden Farben während du verschiedene Bereiche wieder zum Leben erweckst. Diese visuelle Veränderung ist unglaublich befriedigend und vermittelt ein klares Feedback zum Fortschritt.

Mit einemtop UmschaltenSteuergerät unterstreicht das entspannte Tempo und die gemütliche Atmosphäre vonGemütliches Wäldchen. Es unterscheidet sich zudem von anderen Lebenssimulationen durch sein Echtzeit-Fortschrittssystem.

Man kann den Inhalt nicht einfach durchhetzen, was zunächst einschränkend wirkt, letztendlich aber einen gesünderen Spielrhythmus schafft. Die tägliche Struktur nimmt Rücksicht auf deine Zeit und weckt gleichzeitig die Vorfreude auf die Abenteuer von morgen.

Mein Fazit: Das ist so ähnlich wie das Ansetzen täglicher Besprechungen mit freundlich Geister, die jemanden brauchen, der sich ihre Probleme anhört.

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11. Meine Zeit in Portia [Alles rund um das Basteln und den Alltag]

Unsere Bewertung 8.0

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS, macOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler – Pathea Games

Herausgeber – Team17 Durchschnittliche Spielzeit 69 Stunden Metacritic-Bewertung 73 (PC), 71 (Switch), 75 (PS4), 73 (Xbox One), 72 (iOS)

Meine Zeit in Portia führt das Farmspiel-Konzept in eine neue Richtung. Es wirkt wie eine ausgefeiltere Variante von Stardew Valley. Du erbst eine Werkstatt in einer postapokalyptischen Stadt, die alles andere als düster wirkt. Stattdessen, Portia ist voller niedlicher Figuren und bezaubernder Geschichten.

Das Handwerkssystem bietet klare Ziele und Entwicklungswege. Du sammelst Ressourcen und erfüllst Missionen, die beim Wiederaufbau der Stadt helfen.

Kämpfe gibt es zwar, wirken aber eher optional. Dank der Vielfalt der Aktivitäten wird keine einzelne Aufgabe langweilig.

Pro-Tipp Hol dir jeden Morgen einen Auftrag von der Pinnwand. Kleine Aufträge sorgen für einen besseren Ruf und besser bezahlte Aufträge.

Der 3D-Grafikstil schafft eine fröhliche Welt voller unvergesslicher Schauplätze. Bis zu einem gewissen Grad, Die postapokalyptische Welt wirkt eher optimistisch als düster.

Es fördert den Wiederaufbau statt der Zerstörung. Die liebevollen Details zur Umgebung machen das Erkunden lohnenswert und lassen die Stadt lebendig wirken.

Das strukturierte Fortschrittssystem spricht Spieler an, die sich klarere Ziele wünschen, als sie typische Landwirtschaftssimulationen bieten. Jede Mission trägt zum Wachstum der Stadt bei. Durch diesen gemeinsamen Fortschritt fühlt sich die Arbeit daher sinnvoll an.

Mein Fazit:Es ist, als wäre man der wichtigste Handwerker in einer Stadt, in der jeder deine Arbeit aufrichtig zu schätzen weiß.

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12. Fae Farm [Ein traumhaftes magisches Bauernhof-Erlebnis]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler/Herausgeber – Phoenix Labs Durchschnittliche Spielzeit 32½ Stunden Metacritic-Bewertung 75 (Switch), 75 (PC)

Fae Farm ist die Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Magie. In diesem Spiel kannst du gleichzeitig Landwirtschaft betreiben und die Welt der Magie erkunden. Die Pflanzen wachsen direkt neben brodelnden Kesseln und leuchtenden Zauberbüchern. Hier können Zaubersprüche seltsame Auswirkungen auf verschiedene Aufgaben haben.

Manche magischen Kombinationen lassen den Tag langsamer vergehen oder lenken den Verlauf von Stürmen ab, während andere die Ernten reichhaltiger machen.

Mit Hilfe von Magie verändert sich die Zeit selbst. Jedes Mal, wenn du etwas Neues entdeckst, erhältst du mächtigere Zaubersprüche, mit denen du noch mehr erreichen kannst.

Pro-Tipp Nutzen Sie nach Möglichkeit Gewächshausflächen für Ihre Pflanzen. Dort wachsen sie zu jeder Jahreszeit, ohne dass sie unter widrigen Wetterbedingungen leiden.

Der Zeichenstil verbindet skurrile Fantasie mit Pastelltönen und bezaubernden Charakterdesigns.

Die zauberhafte Kulisse rechtfertigt verschiedene Spielkomfort-Elemente, ohne dabei die innere Logik zu vernachlässigen. Dank der Fantasy-Elemente wirken die jahreszeitlichen Veränderungen noch eindrucksvoller.

Die Dorfbewohner von Fae Farm, sind es jedoch, die den Ort zu etwas ganz Besonderem machen. Jede Figur hat eine besondere magische Aufgabe, wie die Großmutter, die Zaubertränke braut, oder der Zauberlehrling, der verrückte Ideen ausprobiert. Diese Menschen lassen die Stadt lebendig wirken.

Mein Fazit:Es ist eine Landwirtschaftssimulation mit so viel Magie, dass sich das Gießen der Pflanzen wie das Wirken von Zaubersprüchen anfühlt.

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13. Hello Kitty Insel-Abenteuer [Ein herrlich gemütlicher Rückzugsort mit Sanrio-Flair]

Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen iOS, macOS, Apple TV, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler/Herausgeber – Sunblink Durchschnittliche Spielzeit 18 Stunden Metacritic-Bewertung 80

Hello Kitty Insel-Abenteuer erweckt Sanrios beliebte Figuren in einem überraschend tiefgründigen Abenteuerspiel zum Leben.

Hinter der niedlichen Fassade verbergen sich fesselnde Rätsel- und Erkundungsmechaniken, die auch Spieler außerhalb der Zielgruppe ansprechen.

Gemeinsam mit Hello Kitty und ihren Freunden erkundet ihr eine weitläufige Insel. Das Fortschrittssystem belohnt sowohl das Vorankommen in der Hauptgeschichte als auch optionale Erkundungen.

Dank der Handwerks- und Anpassungsoptionen kannst du dein Spielerlebnis individuell gestalten und gleichzeitig Beziehungen zu legendären Charakteren aufbauen.

Pro-Tipp Verbringe jeden Tag Zeit mit den Charakteren. Wenn du Freundschaften aufbaust, schaltest du Geschichten, Rezepte und neue Gebiete frei, die du erkunden kannst.

Der visuelle Stil spiegelt mit seinen leuchtenden Farben und niedlichen Animationen perfekt die Ästhetik von Sanrio wider. Die Interaktionen der Figuren wirken authentisch und entsprechen ihren etablierten Charakteren, und die Inselwelten bieten eine unglaubliche Vielfalt. Die Liebe zum Detail bei der Nachbildung des Hello-Kitty-Universums wird langjährige Fans begeistern.

Die größte Stärke des Spiels sind seine Charaktere. Sie wirken sowohl nostalgisch als auch erfrischend neu, wie Erinnerungen, die plötzlich wieder auftauchen.

Die Rätsel treffen genau den richtigen Grad an Herausforderung. Sie sind knifflig, ohne einen zu sehr zu frustrieren. Das Erkunden fühlt sich wie ein echtes Abenteuer an, und jeder Moment weckt echte Neugier.

Mein Fazit:Das beweist, dass niedliche Figuren in wirklich fesselnden Abenteuern die Hauptrolle spielen können, ohne dabei ihren unverwechselbaren Charme zu verlieren.

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14. Ooblets [Die skurrilste Mischung aus Farmspiel und Tanzduellen]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler/Herausgeber – Glumberland Durchschnittliche Spielzeit 38½ Stunden Metacritic-Bewertung 74 (Switch), 62 (PC)

Monsterkämpfe? Langweilig. Tanzwettbewerbe? Genial. Ooblets ersetzt die klassischen Kämpfe mit gesammelten Kreaturen durch Tanzwettbewerbe und schafft damit eines der einzigartigsten Spiele der jüngeren Geschichte. Du bewirtschaftest einen Bauernhof und sammelst Wesen, die man Ooblets nennt.

Wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, werden diese mit lustigen Tanzduellen beigelegt. Und dank dieser Tanzduell-Mechanik hat sich das Spiel einen Spitzenplatz in der Die besten Simulationsspiele. Jede Region hat ihren eigenen Tanzstil, was die kulturellen Unterschiede zwischen den Ooblet-Gruppen verdeutlicht.

Pro-Tipp Lass die Tanzduelle nicht aus. Wenn du sie gewinnst, erhältst du Samen und wichtige Gegenstände, die dir beim Wachsen und Sammeln helfen.

Der Grafikstil des Spiels ist farbenfroh und im Cartoon-Stil gehalten. Die Welt steckt voller skurriler, aber charmanter Details, von hüpfenden Pilzen bis hin zu Stadtbewohnern mit schrägen Sprüchen. Die Ooblets selbst sind besonders niedlich, und es wird nie langweilig, ihnen beim Tanzen zuzusehen.

Das Besondere an diesem Spiel ist, dass die Kämpfe auf Rhythmus und Kreativität basieren. Die Spielwelt wirkt durchweg stimmig und einladend. Außerhalb der Kämpfe kannst du deinen Hof gestalten, Ressourcen sammeln und die farbenfrohe Welt ganz nach deinem eigenen Tempo genießen.

Mein Fazit:Es ist das Sammelspiel für alle, die lieber tanzen als kämpfen – und ehrlich gesagt klingt das ziemlich toll.

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15. Meine Zeit bei Sandrock [Der beste postapokalyptische „Cozy Builder“]

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler – Pathea Games

Herausgeber – PM Studios, Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 125 Stunden Metacritic-Bewertung 80 (PC), 64 (Switch), 80 (PS5)

Meine Zeit bei Sandrockübernimmt diePortia in eine Wüstenkulisse. Die postapokalyptische Wüstenstadt muss wieder aufgebaut werden, und du bist der Werkstattbesitzer, der das möglich machen kann.

Du wirst deine Tage damit verbringen Ressourcen sammeln und Werkzeuge aufrüsten, um beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen. Landwirtschaft, Bergbau und die Erkundung der umliegenden Wüste sind entscheidend für den Ausbau deiner Werkstatt und die Unterstützung der Gemeinschaft.

Die Dorfbewohner haben ihre eigenen Tagesabläufe und Charaktere, sodass das Knüpfen von Freundschaften und das Erfüllen von Aufgaben deiner Reise eine persönliche Note verleihen.

Pro-Tipp Konzentrieren Sie sich zuerst auf die Modernisierung Ihrer Werkstatt und erst danach auf die Modernisierung Ihres Hauses. Leistungsstärkere Werkzeuge und Maschinen machen alles andere schneller und rentabler.

Das Handwerk fühlt sich dieses Mal ausgefeilter an. Die zusätzliche Tiefe macht jede Aufgabe spannender. Wasser ist heute eine Ressource, die es zu bewirtschaften gilt, wodurch sich die Art und Weise ändert, wie du Materialien sammelst.

On UmschaltenDas Spiel verbindet offenes Sandbox-Gameplay mit einem RPG-ähnlichen Fortschrittssystem. Diese Mischung sorgt dafür, dass Meine Zeit bei Sandrockeines derDie besten RPG-Spiele.

Der sonnenverwöhnte Sand und der weite Himmel von Sandrock verleihen der Kulisse einen rauen Charakter. Dennoch bewahrt der Zeichenstil trotz der rauen Umgebung den optimistischen Ton der Serie.

Das Charakterdesign und die Animationen haben sich gegenüber dem Vorgängerspiel deutlich verbessert.

Mein Fazit: Du bist die Anlaufstelle in einer Wüstenstadt, in der sich alle auf dich verlassen, und das macht überraschend mehr Spaß, als man erwarten würde.

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Mein Gesamtfazit zu den besten gemütlichen Switch-Spielen

Wenn du wenig Zeit hast und nur ein paar gemütliche Spiele ausprobieren möchtest, fang mit den drei Top-Titeln an.

For Landwirtschaftsbegeisterte , Stardew Valley ist die beste Wahl. Es ist unendlich bereichernd, mit befriedigenden Fortschritten, herzerwärmenden Charakteren und entspannten Alltagsroutinen, die sich nie gehetzt anfühlen.

, Stardew Valley ist die beste Wahl. Es ist unendlich bereichernd, mit befriedigenden Fortschritten, herzerwärmenden Charakteren und entspannten Alltagsroutinen, die sich nie gehetzt anfühlen. For Slow Living , Animal Crossing: New Horizons bietet tägliche Auszeiten. Entspannen Sie sich ganz nach Ihrem eigenen Rhythmus; und mit dem neuen Switch 2 Edition im Vergleich zu Januar 2026 , kannst du Hotelzimmer dekorieren, die Slumber Islands besuchen und themenbezogene Gegenstände sammeln, um noch mehr gemütlichen Spaß zu haben.

, Animal Crossing: New Horizons bietet tägliche Auszeiten. Entspannen Sie sich ganz nach Ihrem eigenen Rhythmus; und mit dem neuen Switch 2 Edition im Vergleich zu , kannst du Hotelzimmer dekorieren, die Slumber Islands besuchen und themenbezogene Gegenstände sammeln, um noch mehr gemütlichen Spaß zu haben. For sanfte Erkundung, Die Legende von Zelda ist die beste Wahl. Es verbindet entspanntes Entdecken mit Kreativität, sodass du in deinem eigenen Tempo auf Entdeckungsreise gehen und dabei an jeder Ecke neue Abenteuer erleben kannst.

Sobald du diese ausprobiert hast, wirst du herausfinden, was am besten zu dir passt. Vielleicht ist es die Landwirtschaft, vielleicht das „Slow Living“ oder vielleicht leichte Erkundungstouren. Danach wird das Umschalten hat jede Menge gemütliche Geheimtipps zu bieten.

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Häufig gestellte Fragen