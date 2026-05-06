Die 8 besten „Doom“-Spiele 2025: Die besten Höllenbringer im Ranking

Das BesteSohn Die Frage nach dem besten Spiel ist echt schwer zu beantworten, denn ehrlich gesagt liebe ich fast alle davon. Seit ich zum ersten Mal auf diese Reihe gestoßen bin, hat sie sich durch Dämonen und meine Freizeit gefressen. Es gibt einfach nichts Vergleichbares dazu, mit nichts als einer Schrotflinte als einziger Gesellschaft in die Hölle geworfen zu werden und herausgefordert zu werden, zu überleben.

Egal, ob du diese Meisterwerke gerade erst entdeckst oder sie bereits teilweise oder sogar alle gespielt hast – ich lade dich ein, mich auf dieser Reise zu begleiten eine höllisch tolle Reise. Lasst uns das Beste vom Besten durchforsten Sohn Gemeinsam spielen!

Unsere Top-Empfehlungen für Doom-Spiele

Sohn ist eine wahrhaft legendäre Spielereihe mit vielen beeindruckenden Titeln. Doch während einige der älteren Titel für immer ihren Platz unter den besten Spielen aller Zeiten behalten werden, ist die moderne Trilogie so unglaublich gut gelungen, dass sie meiner Meinung nach zu Recht ganz oben steht, und zwar so:

Sohn (2016) – Lass deiner Wut freien Lauf, während du dich auf dem Mars durch die Dämonen kämpfst und dabei zu einem absolut unschlagbaren Soundtrack headbangst. Die Hölle hatte nie eine Chance. Sohn II (1994) – Leg noch eine Schippe drauf mit größeren Karten, noch tödlicheren Dämonen und der legendären Super-Schrotflinte. Es ist nach wie vor einer der befriedigendsten Shooter, die je entwickelt wurden. DOOM Eternal (2020) – Dreh den Dämonenjagd-Modus voll auf, während du versuchst, die Erde vor der Hölle selbst zu retten. Brutale Kämpfe, rasante Action und ein Adrenalinkick wie kein anderer.

Nur weil andere Titel es nicht unter die Top 3 geschafft haben, heißt das noch lange nicht, dass diese Spiele weniger Beachtung verdienen. Sie mögen zwar etwas in die Jahre gekommen sein, aber sie sind nichts weniger als ein Stück Spielegeschichte. In diesem Sinne tauchen wir nun in die Hauptliste ein und entdecken die besten Sohn Spiel für Spiel.

Die 8 besten DOOM-Spiele – eine Rangliste für gnadenloses Chaos

Es gibt nichts Schöneres, als sich gegen eine Horde Dämonen richtig auszutoben, während im Hintergrund der wohl kraftvollste Soundtrack der Gaming-Geschichte erklingt. Wie immer Sohn In diesem Spiel bist du der große Boss, und das Spiel sorgt verdammt noch mal dafür, dass du dich auch so fühlst.

So, jetzt sind wir also hier. Jetzt wird es erst richtig spannend. Mach dich darauf gefasst, so richtig süchtig danach zu werden, wie du es nicht erwartet hättest, während du die ganze Nacht durchspielst, angetrieben von nichts anderem als der puren Energie, die diese Spiele freisetzen. Es ist Zeit für Sohn!

1. Sohn [Der beste moderne Neustart für FPS-Puristen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 17 Stunden

The Weicher Neustart der Franchise, Child (2016), ist dasdas endgültige Comeback der Serie das wir alle so dringend gebraucht haben. Es ist ein phänomenales Spiel, und sein Erfolg ist der Grund, warum wir nun die Freude haben, die Ewig and Das dunkle Zeitalter.

Sobald man in die Rolle des Doom Slayer schlüpft und in seinem Sarkophag erwacht, ist jeder einzelne Moment absolut episch. Die Geschichte, in der es darum geht, die dämonischen Mächte auf dem Mars aufzuhalten, ist zwar nicht besonders tiefgründig, aber Das Gameplay ist einfach spitze, und der Soundtrack ist bis heute unübertroffen.

Dieses Spiel basiert auf dem Original Sohn Wir haben ihm neue Energie eingehaucht, ihn modernisiert und aufgedreht. Er ist rau, laut und es macht unheimlich viel Spaß, ihn zu spielen.

Mein Fazit: Sohn So sollte sich jeder Shooter anfühlen: schnell, brutal und laut. Es ist eine Meisterleistung in Sachen Spielfluss, die die Reihe mit Stil und Wucht wiederbelebt hat.

2. Sohn II [Der beste Klassiker für Hardcore-Dämonenjäger]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, macOS, PS, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, Game Boy Advance, Sega Saturn Erscheinungsjahr 1994 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden

Sohn II ist der Ort, an dem der Klassiker Sohn Die Filmreihe kam richtig in Fahrt. Es dauerte, bis der erste Teil Sohn und machte alles brutaler, schneller und um einiges chaotischer, wodurch uns gezeigt wurde, worum es beim Kampf gegen die Mächte der Hölle wirklich geht.

Als Doomguy, der noch kein Doom Slayer ist, bist du zurück auf dem, was von der Erde übrig geblieben ist, und versuchst, eine Dämoneninvasion abzuwehren. Die Gegner sind jetzt härter, das Leveldesign ist kniffliger und der Kampf wurde erheblich verbessert. Es ist gelungen, die Action noch zu verstärken und gleichzeitig diese unheimliche, höllische Atmosphäre beizubehalten, was das erste Spiel so großartig gemacht hat.

Es fühlte sich an wie das Beste Sohn Ein Spiel seiner Zeit, und ehrlich gesagt hat es auch heute noch nichts von seinem Reiz verloren, auch wenn es in mancher Hinsicht etwas veraltet wirkt. Die Super-Schrotflinte hat den Spielablauf für immer verändert. Lass dich von der alten Grafik nicht abschrecken – dieser gnadenlose, von Dämonen wimmelnde Klassiker ist ein echter Klassiker.

Mein Fazit: Sohn II ist der Goldstandard für Old-School-FPS-Chaos. Es ist chaotisch und nach wie vor unübertroffen, wenn es um jene perfekte Mischung aus Spannung und Rhythmus geht, die das Genre ausmacht.

3. DOOM Eternal [Die besten Ego-Shooter für Adrenalinjunkies]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 21 Stunden

Um diese Liste besonders stark zu beginnen, DOOM Eternal ist ein Spiel, das all das, wofür diese Reihe so beliebt ist, auf die nächste Stufe gehoben hat. Es ist dieses pure, ununterbrochene Chaos in Perfektion, und das ist einfach großartig.

Es ist immer noch so derselbe rasante, adrenalingeladene, hektische Ego-Shooter wie sein Vorgänger, jedoch mit einem ein umfangreicheres Waffenarsenal, intelligentere Gegner, eine tiefgründigere Handlung und ein noch coolereres Leveldesign. Auf deiner Mission, die Erde zu retten, wirst du nach wie vor Dämonen bekämpfen, doch dieses Mal erwarten dich dabei etwas mehr Plattform-Action und Strategie.

Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Den Rest muss man selbst erleben. Nicht ohne Grund DOOM Eternal, zusammen mit dessen Uralte Götter DLCs gelten als eines der Die besten Ego-Shooter auf jeden Fall, und wenn du das Genre liebst, musst du es einfach spielen.

Mein Fazit: DOOM Eternal hebt Geschwindigkeit und Aggressivität auf ein wahnsinniges neues Niveau. Es ist die reinste Form kontrollierten Chaos; eine ununterbrochene Symphonie der Gewalt, die Geschicklichkeit und Präzision belohnt.

4. Sohn [Der beste Klassiker, mit dem alles begann]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Windows, macOS, PS, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, Game Boy Advance, SNES, Sega Saturn Erscheinungsjahr 1993 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 8 Stunden

Der als „Urvater der Ego-Shooter“ bezeichnete Klassiker Sohnist wohl der bedeutendste Ego-Shooter, der je entwickelt wurde. Es ist nicht nur ein großartiges Spiel, aus dem diese epische Spielereihe hervorgegangen ist – es ist eine echte Legende, und alles beginnt mit einem einfachen Space Marine und dem unerwarteten Auftauchen von Dämonenhorden auf dem Mars.

Mit seinemspannende Kämpfe, labyrinthartiges Leveldesign und unerbittliche Gegnerhorden, dadurch fühlte sich jeder Kampf wie eine persönliche Angelegenheit an, schnell, laut und unglaublich befriedigend. Klar, nach heutigen Maßstäben sieht es sehr einfach aus, aber als es damals herauskam, hatte es etwas unglaublich Magisches an sich. Nur du, die Kampfschrotflinte und ein Schwarm Dämonen – mehr brauchte man einfach nicht.

Und weißt du, ich finde es bis heute einfach unglaublich. Es ist von Anfang bis Ende pure, ungefilterte Action, und wenn man sich an den wenigen veralteten Stellen nicht stört, lohnt es sich auf jeden Fall. Hier begann die Legende des Doom Slayer wirklich – wahrlich eines der Die besten Einzelspieler-Spiele für den PC und viele andere Plattformen.

Mein Fazit: Son (1993) ist der Ursprung all dessen, was wir an Ego-Shootern so lieben – präzise Steuerung, perfektes Spieltempo und pure, instinktgesteuerte Action. Es ist eine Geschichte, die man noch heute bei jedem Schuss spürt.

5. DOOM 64 (Remaster) [Das beste versteckte Juwel der Serie]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Nintendo 64 (Original), Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 1997, 2020 (Remaster) Urheber Midway Studios San Diego, Nightdive Studios (Remaster) Durchschnittliche Spielzeit 9 Stunden

Der Kampf des Doomguys gegen Dämonen in einer Raumstation und in der Hölle selbst geht weiter, Kind von 64 ist der Außenseiter der Reihe, und genau dafür liebe ich ihn. Es ist derselbe klassische Sohn Spielkonzept, jedoch eingebettet in eine weitaus intensivere Atmosphäre, was es düsterer, stimmungsvoller und fast traumhaft.

The Die Bilder sind absolut einzigartig im Vergleich zu den anderen Originalspielen, mit flüssigeren Sprites und einer unheimlichen Beleuchtung, die mir immer noch Gänsehaut bereitet. Das Das Design der Gegner ist ausgefeilter, die Level sind rätselreicher und die Atmosphäre ist von purer Angst geprägt.

Von all denSohn Unter all den Spielen steht dieses hier etwas im Schatten – und genau das macht es so besonders. Wenn die Jagd auf die Dämonenmutter nach einer epischen Reise klingt, die genau dein Ding ist, solltest du dir dieses Spiel nicht entgehen lassen.

Mein Fazit: Kind von 64 ist düster, stimmungsvoll und sträflich unterschätzt. Seine unheimliche Bildsprache und gruselige Atmosphäre zeigen, dass selbst ohne moderne Technik, Sohn kann dich immer noch in deinen Träumen verfolgen.

6. DOOM: The Dark Ages [Die beste mittelalterliche Interpretation der DOOM-Formel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 17 Stunden

Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass Sohn war nicht dunkel genug, das wird dir gefallen DOOM: The Dark AgesDas soll aber nicht heißen, dass dies der einzige Grund ist, warum man es mögen sollte, denn dieses Spiel ist einfach großartig.

As eine Vorgeschichte zuSohn, es versetzt uns zurück in die Zeit des brutalen mittelalterlichen Albtraums auf dem Heimatplaneten der Sentinels, Argent D’Nur. Überraschenderweise ist es nicht nur mit der umfangreichsten Handlung SohnSpiel bisher, sondern auch eines der Die besten Mittelalter-Spieleda draußen.

Zurück im Mittelalter zu sein bedeutet, dass ein Großteil der Technik verschwunden ist, und die Die Kämpfe sind etwas strategischer. Aber keine Sorge, denn das Gameplay ist nach wie vor rasant und macht nicht weniger Spaß. Du bekommst eine ganze Reihe cooler neuer Waffen, wie zum Beispiel einen Sägeschild und einen Schreckenskeulen, und kannst zudem auf einem Drachen oder in einem Mech in die Schlacht reiten.

Mein Fazit: DOOM: The Dark Ages versetzt den Slayer in die Vergangenheit und sorgt dennoch für jede Menge Chaos. Mit einem Sägeschild bewaffnet auf einem Drachen die Hölle stürmen? Das ist absolut Metal.

7. Final DOOM [Die beste Herausforderung für erfahrene Spieler]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Windows, macOS, PS, PS3 Erscheinungsjahr 1996 Urheber TeamTNT Durchschnittliche Spielzeit 16 Stunden

Ursprünglich ein von Fans erstelltes Kartenpaket, das sich zu einem vollwertigen Spin-off entwickelte, das Final DOOMist der Ort, an dem dieSohn Die Serie zeigt sich von ihrer gnadenlosesten Seite. Es ist eine brutal beeindruckende Fortsetzung von Sohn II, mit zwei wahnsinnig kniffligen Kampagnen: Das Plutonia-Experiment and TNT: Evilution.

Es gibt zwar keine neuen Waffen oder Fähigkeiten, aber das ist kein Problem. Das Leveldesign ist knifflig, clever und absolut gnadenlos, was das aber mehr als wettmacht.

Auch wenn heutzutage für diejenigen, die die ultimative Herausforderung suchen, vielleicht der „Ultra-Nightmare“-Schwierigkeitsgrad in den modernen Sohn Damals waren Spiele genau das, und es war einfach großartig. Und falls du dich fragst: Ja, es hat auch heute noch nichts von seinem Reiz verloren. Lass dir das nicht entgehen.

Mein Fazit: Final DOOM ist brutal, gnadenlos und wie geschaffen für Spieler, die den Schmerz suchen. Es zu meistern, ist ein echtes Prestige.

8. Dawn of the Machine 3 [Das beste DOOM-Erlebnis mit Schwerpunkt auf Horror]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Windows, Mac OS X, Linux, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2004 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 13 Stunden

Findet in einem separaten SohnUniversum,Dawn of the Machine 3 ist der langsamste Anstieg in der Sohn Franchise. Doch obwohl es zweifellos anders ist, ist es dennoch großartig, und angesichts dessen, wie furchterregend es ist, könnte es leicht zu den Die besten Horrorspiele.

Dieses Spiel stürzt dich nicht gleich in eine Horde; es zieht dich zuerst hinab in die Schatten. Du bist immer noch ein sehr fähiger Space Marine, aber dieses Mal, Es dreht sich alles um Spannung, Atmosphäre und Angst. Du bist ständig auf der Hut, die Taschenlampe in der einen Hand, das Plasmagewehr in der anderen.

Mit einem Spielablauf, der sich völlig vom Klassiker unterscheidet Sohn Spiele, das ist wirklich ein großartiges Horror-Erlebnis. Gruselig, fesselnd und unvergesslich – zweifellos einer der am meisten unterschätzten Titel überhaupt SohnSpiele.

Mein Fazit: Dawn of the Machine 3 verlangsamt das Geschehen und steigert die Spannung. Es ist der gruseligste und atmosphärischste Teil der Serie, ein seltenes DOOM-Spiel, bei dem man Angst vor der Dunkelheit bekommt.

Mein Gesamtfazit zu den besten Doom-Spielen

JederSohn Das Spiel schlägt einen ganz anderen Ton in Sachen Zerstörung an. Hier ist für jeden Slayer etwas dabei.

Für Neulinge → Child (2016) . Es ist der perfekte Einstieg; es ist schnell, explosiv und modern, ohne dabei den Charme der alten Schule zu verlieren. Du wirst den Schwung schon beim ersten Ritt spüren.

. Es ist der perfekte Einstieg; es ist schnell, explosiv und modern, ohne dabei den Charme der alten Schule zu verlieren. Du wirst den Schwung schon beim ersten Ritt spüren. Für Geschwindigkeitsfanatiker → DOOM Eternal . Hier wird dein Reflexvermögen auf die ultimative Probe gestellt: Der Kampf verläuft wie ein wildes Ballett, bei dem jeder Waffenwechsel und jeder Kopfschuss den Rhythmus am Leben hält.

. Hier wird dein Reflexvermögen auf die ultimative Probe gestellt: Der Kampf verläuft wie ein wildes Ballett, bei dem jeder Waffenwechsel und jeder Kopfschuss den Rhythmus am Leben hält. Für Liebhaber des Klassischen → Sohn II . Es ist nach wie vor der Inbegriff für pures, pixeliges Chaos. Das ausgefeilte Leveldesign und die legendäre Super-Schrotflinte erinnern uns immer wieder daran, warum diese Serie nach wie vor unangefochten an der Spitze steht.

. Es ist nach wie vor der Inbegriff für pures, pixeliges Chaos. Das ausgefeilte Leveldesign und die legendäre Super-Schrotflinte erinnern uns immer wieder daran, warum diese Serie nach wie vor unangefochten an der Spitze steht. Für Horrorfans → Dawn of the Machine 3. Dieses Spiel verändert das Tempo durch einen langsameren Spielrhythmus und nervenaufreibende Spannung. Es geht weniger um blutige Gemetzel, sondern vielmehr um die Angst, die hinter jeder Ecke lauert.

Ganz gleich, welchen Spielstil du hast, Sohn In einem Punkt geht es keine Kompromisse ein – der Dynamik. Es ist diese rohe, ungefilterte Action, die nicht ohne Grund Generationen von Spielern begeistert hat. Wer einmal die Hölle betritt, für den gibt es kein Zurück mehr.

Häufig gestellte Fragen