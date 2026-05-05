Das beste VPN für mehrere Geräte: 10 Dienste, die 2026 jedes Gerät abdecken

Die Wahl des besten VPNs für mehrere Geräte fühlt sich ein bisschen so an, als müsste man in einem lebhaften Haushalt für Ruhe sorgen – jeder möchte gleichzeitig streamen, scrollen, zocken, shoppen oder online arbeiten, und man braucht etwas, das leistungsstark genug ist, um jeden Bildschirm zu schützen, ohne die Internetgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Ich habe dieses technische Chaos selbst erlebt, als ich zwischen Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Tablets und einem Smart-TV hin- und herwechselte.

Nachdem ich mich mit endlosen Passwörtern, willkürlichen Verbindungsabbrüchen und einem Router herumgeschlagen hatte, der einmal kurz davor war, den Geist aufzugeben, wurde mir endlich klar, Ein zuverlässiges VPN für mehrere Geräte macht das Leben zu Hause so viel einfacher. Es sorgt für eine reibungslose und sichere Internetverbindung für mehrere Nutzer unter einem Dach.

Diese Liste stellt Ihnen die besten Lösungen vor, mit denen Sie alle Ihre Geräte sicher, übersichtlich und reibungslos am Laufen halten können.

Meine Top-Empfehlungen für die besten VPNs für mehrere Geräte

Auch wenn meine Liste 10 VPN-Anbieter umfasst, bin ich der Meinung, dass die ersten drei die absolut besten sind, wenn es darum geht, mehrere Geräte in Ihrem Haushalt zu schützen. Sie eignen sich hervorragend für den privaten Gebrauch, für kleinere Teams oder für Power-User.

NordVPN – Ein hervorragender VPN-Dienst, der hohe Sicherheit, stabile Geschwindigkeiten für Streaming und mehr als genug gleichzeitige Geräteverbindungen für die meisten Anwendungsfälle bietet. ExpressVPN – Ein führender Anbieter in diesem Bereich, der hervorragende Geschwindigkeiten und zuverlässigen App-Support für eine Vielzahl von Plattformen bietet und sich damit als erste Wahl für alle erweist, die auf der Suche nach Spitzenleistung sind. Proton VPN – Ein datenschutzorientiertes VPN mit einem herausragenden kostenlosen Tarif, das durch Funktionen wie „Secure Core“ und eine strikte No-Logs-Richtlinie hohe Sicherheit bietet sowie zuverlässige Geschwindigkeiten für das tägliche Surfen und Streaming.

Diese drei sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in diesem Leitfaden noch kommt. Werfen wir also einen Blick auf meine vollständige Liste der besten VPN-Dienste für mehrere Verbindungen.

Die 10 besten VPNs für die Verbindung mehrerer Geräte mit einfachem Schutz für das ganze Haus

Kommen wir gleich zur vollständigen Liste! Nachdem ich jedes VPN auf all meinen persönlichen Geräten getestet habe, habe ich diejenigen ausgewählt, die sich wirklich von der Masse abheben. Diese Anbieter punkten mit hervorragender Gerätekompatibilität, bieten unzählige Serverstandorte und machen es einfach, geografische Beschränkungen zu umgehen – und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung einer sicheren Internetverbindung. Hier ist die aktuelle Auswahl der besten VPNs für mehrere Geräte.

1. NordVPN [Das beste VPN für mehrere Geräte]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Browser-Erweiterungen (Chrome/Firefox/Edge), Android TV, Apple TV, Apple Vision Pro, Oculus Quest, Router; Spielkonsolen über Router/SmartDNS Anzahl der Server über 9.000 Geschwindigkeit Ausgezeichnet Sicherheitsmerkmale NordLynx, AES-256, Schutz vor Bedrohungen, Double VPN, Onion over VPN, Kill Switch Am besten geeignet für Streaming-Dienste, Surfen und Datenschutz Was mir gefallen hat NordLynx, das zur Steigerung von Geschwindigkeit und Leistung beiträgt

Ich beginne diese Liste mit NordVPN, ein Dienst, der schon lange genug besteht, um zu den beliebtesten Optionen der Branche zu zählen. Ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit dafür bekannt ist, was es für die meisten Nutzer zur ersten Wahl macht.

Pro-Tipp Installieren Sie es auf Ihrem Router, um alle Geräte gleichzeitig zu schützen, anstatt Ihre 10 Verbindungsplätze einzeln zu belegen. Auf diese Weise sind auch Smart-TVs und Spielkonsolen ohne zusätzliche Anmeldungen abgesichert.

Zu den wichtigsten Sicherheitsfunktionen dieses Dienstes gehören der Schutz vor Bedrohungen, Double-VPN und Onion-over-VPN, die alle dazu beitragen, Sie vor Cyberbedrohungen zu schützen. Ein besonders hervorzuhebendes Highlight ist NordLynx, das eine Implementierung des WireGuard-Protokolls darstellt, bessere VPN-Verbindungsgeschwindigkeiten und -Leistung im Vergleich zu älteren Protokollen. Es ist auch eines der Die besten VPN-Protokolle für Torrenting, dank seiner ausgewogenen Kombination aus Geschwindigkeit und Sicherheit.

Was die Verbindung angeht, Sie haben 10 gleichzeitige Verbindungen, was bedeutet, dass es nicht die flexibelste Option auf dieser Liste ist. Dennoch eignet es sich gut für ein kleines Team oder einen Haushalt ohne allzu viele Geräte. Mehr dazu erfahren Sie hier Was ist ein VPN-Leitfaden? hilft Ihnen dabei, Ihre Online-Sicherheit zu gewährleisten.

Die Plattformunterstützung für dieses VPN ist hervorragend. Es gibt VPN-Apps für alle Computer- und Mobilbetriebssysteme sowie Erweiterungen für die gängigsten Browser. Außerdem gibt es Apps für Spielkonsolen und einige andere Heimgeräte. Ich muss sagen, dass dies mein Das beliebteste VPN für Mac… vor allem, weil es die ausgereifteste App bietet, die sich nahtlos in das Betriebssystem einfügt.

Vorteile Nachteile ✅ Große Auswahl an unterstützten Plattformen ✅ Zahlreiche Sicherheitsfunktionen ✅ NordLynx-Protokoll für verbesserte Leistung ✅ Stabile Geschwindigkeiten für Streaming-Dienste ✅ Einfach zu bedienen ❌ All diese Funktionen haben ihren Preis und sind etwas teurer als bei einigen Mitbewerbern

Endgültiges Urteil: NordVPN ist der flexibelste Anbieter der Branche und bietet ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Sicherheit und Funktionen – ideal für alle, die keine unbegrenzte Anzahl an Verbindungen benötigen.

★ Das beste VPN für mehrere Geräte NordVPN Besuchen Sie NordVPN

2. ExpressVPN [Premium-Router-VPN für maximale Internetgeschwindigkeit]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome-Erweiterung, Android TV, Apple TV, Samsung TV (über MediaStreamer), Xbox/PlayStation (über MediaStreamer oder Router) Anzahl der Server über 3.000 Geschwindigkeit Ausgezeichnet Sicherheitsmerkmale Lightway, AES-256, Threat Manager, reine RAM-Server, Kill Switch, Split-Tunneling Am besten geeignet für Nutzer, die eine gleichbleibende Leistung wünschen Was mir gefallen hat Die stabilen und schnellen VPN-Verbindungen sind Lightway zu verdanken

Ein weiterer wichtiger Akteur in der VPN-Branche ist ExpressVPN, a Ein Anbieter, der in Sachen Sicherheit und Leistung viel zu bieten hat – und das zu einem fairen Preis, natürlich. Als Premium-Modell sollte man zwar nicht den günstigsten Preis erwarten, dafür aber eine Fülle an Funktionen, und ich würde es als das Das beste VPN für Gaming, zumindest auf der heutigen Liste.

Pro-Tipp Verwenden Sie die spezielle Router-App oder MediaStreamer, um den VPN-Schutz auf Geräte auszuweiten, die keine Apps unterstützen (wie z. B. Spielkonsolen), und so die Abdeckung zu maximieren, ohne an Gerätebeschränkungen zu stoßen.

Der Anbieter verfügt über ein riesiges Netz, das zahlreiche Standorte abdeckt, und das Lightway-Protokoll trägt dazu bei, die Leistung aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus stehen Ihnen Funktionen wie der Threat Manager zur Verfügung, der dabei hilft, Tracker und bösartige Domains zu blockieren, sowie Smart DNS, mit dem Sie den Dienst auch auf Geräten nutzen können, die kein VPN unterstützen. Das macht ihn zu einem ein zuverlässiges VPN fürGenshin Impact außerdem, vor allem, wenn Sie auf der Suche nach stabilen Verbindungen zwischen verschiedenen Regionen sind.

Was die Verbindungen angeht, ExpressVPN ist nicht so flexibel wie einige der anderen Einträge auf dieser Liste. Sie haben die Wahl zwischen 10, 12 und 14 Anschlüssen, je nachdem, für welches Paket Sie sich entscheiden. Das ist zwar nicht ideal, sollte aber für die meisten Anwendungsfälle im privaten Bereich oder in kleinen Unternehmen ausreichen.

An einer Sache mangelt es diesem Anbieter nicht: der Unterstützung für Geräte… größtenteils. Desktop- und Mobilgeräte werden vollständig abgedeckt, was ein großer Pluspunkt ist. Außerdem werden Spielekonsolen, TV-Betriebssysteme und einige ausgewählte Router unterstützt. Die einzige kleine Einschränkung betrifft die Browserunterstützung: Dieses VPN ist nur für Chrome verfügbar.

Vorteile Nachteile ✅ Lightway für eine stabile und gleichbleibende Leistung ✅ Ein riesiges Servernetzwerk ✅ Server nur mit RAM ✅ Verfügbare Datenschutz-Tools wie MediaStreamer und Threat Manager ✅ Sehr gute Plattformunterstützung ❌ Der Preis ist nicht so wettbewerbsfähig wie bei einigen anderen

Endgültiges Urteil: Wenn Sie auf der Suche nach einem Premium-Anbieter mit branchenführender Verschlüsselung und Funktionen sind, ExpressVPNpasst genau ins Bild.

★ Premium-Router-VPN für maximale Internetgeschwindigkeit ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

3. Proton VPN [Das beste Freemium-VPN für datenschutzbewusste Haushalte]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Chromebook, Apple TV, Android TV, Fire TV Anzahl der Server über 15.000 Geschwindigkeit Sehr gut Sicherheitsmerkmale Secure Core Multi-Hop, NetShield-Blocker, Open-Source-Apps Am besten geeignet für Nutzer, denen Datenschutz wichtig ist, und solche, die eine kostenlose Version nutzen möchten Was mir gefallen hat Secure Core Multi-Hop und ein unbegrenztes kostenloses VPN-Paket

Proton VPN vereint viele der Stärken anderer Anbieter auf der Liste, und das ist tatsächlich ein Pluspunkt. Es ist einer der die besten VPN-Dienste da draußen, fest entschlossen, die Privatsphäre und den Schutz der Nutzer zu gewährleisten

Pro-Tipp Weisen Sie „Secure Core“ nur sensiblen Geräten (wie Laptops) zu und nutzen Sie für andere Geräte Standard-Server, um Datenschutz und Geschwindigkeit in Ihrem Haushalt in Einklang zu bringen.

Was die Funktionen betrifft, Proton VPN deckt alle wichtigen Bereiche ab. Sie erhalten Secure Core, damit Ihr Datenverkehr über datenschutzfreundliche Standorte geleitet wirdsowie NetShield, das dabei hilft, Werbung, Tracker und Malware zu blockieren. Außerdem werden Protokolle wie OpenVPN und WireGuard unterstützt, und es finden regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen statt. Es ist auch eine gute Wahl, wenn du versuchen willst, Günstige Steam-Spiele mit einem VPN, da die weltweite Serverliste einen reibungslosen und zuverlässigen Wechsel zwischen den Regionen ermöglicht.

Was die Anzahl der gleichzeitig möglichen Geräteverbindungen angeht, hinkt es vielleicht etwas hinter einigen seiner Konkurrenten hinterher. Wenn Sie sich für die kostenpflichtigen Optionen entscheiden, Sie erhalten bis zu 10 Verbindungen, während man mit dem kostenlosen Paket nur ein Gerät verbinden kann. Das ist zwar nicht ideal, aber auch nicht allzu schlimm, zumindest für kleinere Anwendungsfälle.

Die Geräteunterstützung ist ziemlich gut, was bedeutet, dass Proton VPN deckt alle Betriebssysteme ab sowohl für Computer als auch für Smartphones sowie für einige TV-Modelle. Was den Browser angeht, ist er nicht der flexibelste, aber Chrome und Firefox sind die beiden am häufigsten verwendeten, daher dürfte dies für die meisten Nutzer kein Problem darstellen.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenztes Gratis-Paket ✅ Das größte Servernetzwerk auf der Liste ✅ Secure Core Multi-Hop für mehr Datenschutz ✅ Integration mit anderen Proton-Diensten ✅ NetShield-Blocker ✅ Open-Source-Apps ❌ Die Leistung des kostenlosen Pakets ist nicht so gut wie die des kostenpflichtigen Pakets

Endgültiges Urteil: Proton VPN ist vielleicht nicht der Anbieter, der alles bietet, aber es ist der Anbieter, der alles richtig macht – das heißt, es mangelt Ihnen weder an Funktionen noch an Leistung.

★ Das beste Freemium-VPN für datenschutzbewusste Haushalte Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

4. CyberGhost [Am besten für Gruppenversicherungen geeignet]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Spielkonsolen, Fire TV, Android TV, Apple TV Anzahl der Server Über 11.500 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Gut Sicherheitsmerkmale WireGuard/OpenVPN/IKEv2, AES-256, Kill Switch, reine RAM-Server Am besten geeignet für Haushalte mit gelegentlicher Nutzung mehrerer Geräte und gelegentlichem Streaming Was mir gefallen hat Ein relativ benutzerfreundlicher Dienst, der eine Reihe nützlicher Funktionen bietet, um alle Ihre Geräte zu schützen

Was die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit angeht, gibt es nicht viele VPN-Anbieter, die so gut abschneiden wie CyberGhost. Ja, es ist zwar nicht die flexibelste Option auf dieser Liste, aber damit können Sie mehrere Geräte schützen in deinem Haushalt ohne großen Aufwand. Du findest es auch auf meiner Liste der die besten VPNs fürPS5, falls das deine bevorzugte Konsole ist.

Pro-Tipp Nutzen Sie die speziellen Server (Streaming, Gaming) auf bestimmten Geräten anstelle von Einheitsverbindungen, um die Leistung für mehrere Nutzer zu optimieren.

Das Wichtigste, was dieser Anbieter richtig macht, ist, dass Es bietet je nach Anwendungsfall spezielle VPN-Server anWie zu erwarten, werden die Protokolle OpenVPN, WireGuard und IKEv2 unterstützt, und unabhängige Prüfungen bestätigen die No-Logs-Richtlinie dieses Anbieters.

Die Einsatzmöglichkeiten des Geräts sind im Vergleich zu einigen anderen Geräten auf dieser Liste etwas eingeschränkt, aber es ist gar nicht so schlimm. CyberGhost Damit können Sie bis zu 7 Geräte über ein einziges Abonnement verbinden, was nicht besonders flexibel ist. Allerdings können Sie es auf Ihrem Router einrichten, sofern dieser das unterstützt, und müssen sich dann keine Gedanken mehr darüber machen.

Apropos Geräte, CyberGhost bietet eine App für fast alle Geräte in Ihrem Haushalt. Sie können es auf jedem Computer oder Laptop, Mobiltelefon oder Tablet sowie auf Spielekonsolen oder Smart-TVs einrichten. Außerdem wird Chrome und Firefox unterstützt, sodass die Browserabdeckung gut ist.

Vorteile Nachteile ✅ Großes Servernetzwerk ✅ Die Apps sind benutzerfreundlich ✅ Flexible Protokollunterstützung ✅ Spezielle VPN-Server für Spiele oder Streaming-Dienste ✅ AES-256-Verschlüsselung ❌ Auch wenn die Verbindung oft schnell genug ist, können manche Server oder Regionen langsamer oder weniger stabil sein

Endgültiges Urteil: Wenn es um VPN-Dienste geht, die jeder leicht erlernen und nutzen kann, gibt es nur wenige, die so gut abschneiden wie CyberGhost, ein Anbieter, der alles bietet, was Sie zum Schutz Ihrer Haushaltsgeräte benötigen.

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5. Privater Internetzugang (PIA) [Leistungsstarke Netzabdeckung für alle Ihre Geräte]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräteverbindungen Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV, Apple TV, Spielkonsolen, Router, Smart-TVs Anzahl der Server über 35.000 Geschwindigkeit Sehr gut Sicherheitsmerkmale WireGuard/OpenVPN, MACE-Werbeblocker/Tracker-Blocker, Portweiterleitung, Kill Switch, Open-Source-VPN-Apps Am besten geeignet für Nutzer, die Transparenz und Konfigurierbarkeit wünschen Was mir gefallen hat Die erweiterten Konfigurationsoptionen und die Open-Source-Clients

Wenn die Verbindungsbeschränkungen bei den vorherigen Titeln ein Knackpunkt waren, Privater Internetzugang löst das sofort – Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, hohe Transparenz und ideal für größere Haushalte oder Power-User.

Pro-Tipp Nutzen Sie die Vorteile unbegrenzter Verbindungen, indem Sie die Einstellungen (wie Split-Tunneling) für jedes Gerät individuell anpassen – streamen Sie auf einem Gerät, laden Sie Torrents auf einem anderen herunter und surfen Sie auf einem dritten, ohne dass es zu Konflikten kommt.

PIA bietet zahlreiche Funktionen wie Portweiterleitung oder Split-Tunneling sowie MACE, auf das Sie sich beim Blockieren von Werbung und Trackern verlassen können. Darüber hinaus stehen Ihnen WireGuard und OpenVPN zur Verfügung, die dies wird diesen Anbieter nur noch mehr als Favoriten unter fortgeschrittenen Nutzern etablieren. Es ist auch eines unserer Die besten VPNs fürBewertung.

Ähnlich wie der vorherige Eintrag auf dieser Liste, Dieses Angebot ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen mit einem einzigen Abonnementund genau das macht es so beliebt. Ganz gleich, ob Sie einen kleinen Haushalt führen oder ein kleines Unternehmen betreiben, PIA bietet Ihnen und Ihren zahlreichen Geräten umfassenden Schutz.

PIA funktioniert mit so ziemlich allemund Sie müssen sich nicht durch Anleitungen zur Fehlerbehebung wühlen, um es zu installieren. Dank der Unterstützung für Desktop- und mobile Betriebssysteme sowie für Smart-TVs, Spielekonsolen und Router, PIA ist genau der Service, der für umfassenden Schutz sorgt.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ Ein großes Servernetzwerk ✅ Integrierter MACE-Blocker ✅ Erweiterte Konfiguration ✅ Open-Source-Apps ❌ Nicht gerade die anfängerfreundlichste Option

Endgültiges Urteil: Der Open-Source-Charakter von Privater Internetzugang… in Verbindung mit den umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten und der unbegrenzten Anzahl an Geräteverbindungen macht diesen Anbieter zu einer Option, die Sie auf jeden Fall in Betracht ziehen sollten.

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6. Surfshark [Das schnellste VPN mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräteverbindungen Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Router (via Smart DNS) Anzahl der Server über 4.500 Geschwindigkeit Sehr gut Sicherheitsmerkmale WireGuard, MultiHop, CleanWeb (Werbeblocker und Malware-Blocker), Verschleierung, Kill Switch Am besten geeignet für Größere Haushalte oder kleinere Unternehmen, die uneingeschränkten Zugang wünschen Was mir gefallen hat Günstiger Anbieter ohne Begrenzung der Anzahl der verbundenen Geräte

Mein nächster Tipp auf dieser Liste ist ein Anbieter, der bei Leuten beliebt ist, die keine Einschränkungen wollen. Ich spreche natürlich von Surfshark, ein Anbieter, der alles bietet, was man von einem VPN-Dienst erwartet, die ein breites Spektrum an Anforderungen und Anwendungsfällen abdecken.

Pro-Tipp Nutzen Sie die unbegrenzte Geräteunterstützung, um alle Geräte dauerhaft verbunden zu halten, anstatt sich ständig an- und abzumelden – ideal für Familien oder Wohngemeinschaften.

Dieser Anbieter ist bekannt für seine Sicherheit und Geschwindigkeit, und mit Funktionen wie MultiHop, IP Rotator, CleanWeb und Split-Tunneling, Sie können sicher sein, dass alle Ihre Geräte gut geschützt sind. Darüber hinaus handelt es sich um ein sehr gutes VPN für Streaming-Dienste, was für manche ein entscheidendes Kriterium sein dürfte.

Was machtSurfshark Besonders attraktiv ist die unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, ganz gleich, für welchen Tarif Sie sich entscheiden. Dies ist ein entscheidendes Merkmal für größere Haushalte mit mehreren Geräten oder auch für kleinere Teams, die von dem Schutz profitieren, den ein solcher Dienst bieten kann.

Die Geräteunterstützung ist möglicherweise nicht so flexibel wie beim vorherigen Eintrag, aber es ist trotzdem ziemlich gut. Man kann es auf jedem Computer oder Mobilgerät installieren, und es unterstützt die meisten der heute gängigen Browser. Darüber hinaus kann man Smart DNS nutzen und damit über den Router ein ganzes Netzwerk schützen. Mit dem top VPN router macht diese Konfiguration noch effektiver.

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützung für Smart DNS und Router ✅ Wettbewerbsfähige Preise ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräten ✅ MultiHop, IP-Rotator, CleanWeb und Split-Tunneling-Funktionen ✅ Solide Leistung für die meisten Anwendungsfälle ❌ Nicht die datenschutzfreundlichste Option auf dieser Liste

Endgültiges Urteil: Surfshark ist ein VPN-Anbieter, der viel zu bieten hat, insbesondere in Bezug auf unbegrenzte Verbindungen, kombiniert mit hervorragenden Sicherheitsfunktionen und einer hohen Leistung.

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7. TunnelBear [Einfachste Einrichtung auf mehreren Geräten]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen (bei den kostenpflichtigen Tarifen) Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge Anzahl der Server über 8.000 Geschwindigkeit Gut Sicherheitsmerkmale WireGuard/OpenVPN/IKEv2, AES-256, VigilantBear-Kill-Switch, DNS-Leckschutz Am besten geeignet für Anfänger, die ein VPN für einfache und gelegentliche Aufgaben benötigen Was mir gefallen hat Benutzerfreundliche Apps und die Möglichkeit, die kostenlose VPN-Variante mit einigen Einschränkungen zu nutzen

Wer es einfach mag, sollte sich einmal TunnelBear. Obwohl VPNs im Allgemeinen einfach zu verwalten sind, Dieser Service setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort – selbst für diejenigen, die sich damit nicht auskennen So richten Sie ein VPN ein.

Pro-Tipp Verwenden Sie es nur für Geräte mit geringerem Datenverbrauch (Smartphones, Tablets) und vermeiden Sie intensives Streaming auf mehreren Geräten gleichzeitig, um Leistungseinbußen zu vermeiden.

Trotz seiner Einfachheit, Bei diesem Anbieter fehlt es an keinen wesentlichen Funktionen. Was die Protokolle angeht, werden IKEv2, OpenVPN und WireGuard sowie eine AES-256-Verschlüsselung unterstützt. Darüber hinaus TunnelBear verfügt außerdem über VigilantBear, einen Kill-Switch, der Datenlecks verhindern soll.

Was die Verbindung mehrerer Geräte angeht, sieht die Sache hier etwas anders aus. Der kostenlose VPN-Tarif beschränkt dich auf nur 5 Verbindungen, was für Testzwecke oder eine sehr geringe Nutzung vielleicht ausreicht. Wenn du mehr benötigst, musst du dich für einen der kostenpflichtigen Tarife entscheiden.

Die Geräteunterstützung ist nicht so flexibel wie bei einigen anderen Optionen auf dieser Liste, aber es ist trotzdem ziemlich gut. Die mobilen Betriebssysteme werden abgedeckt, aber für die Desktop-Betriebssysteme gibt es keine Linux-App. Was die Browser angeht, gibt es Unterstützung für Chrome, Edge und Firefox, was ziemlich gut ist.

Vorteile Nachteile ✅ Kostenloses Paket verfügbar ✅ Unterstützung moderner Protokolle ✅ Benutzerfreundlich und einfach zu bedienen ✅ Unabhängige Prüfungen ✅ VigilantBear-Kill-Switch ❌ Nicht die beste Wahl für intensives Streaming

Endgültiges Urteil: TunnelBear ist eine gute Wahl, wenn Sie einen hervorragenden VPN-Schutz für das Surfen oder gelegentliches Streaming suchen und keine Abdeckung für eine Vielzahl von Geräten benötigen.

8. Windscribe [Das zweitbeste Freemium-VPN für mehrere Geräte]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräteverbindungen Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Fire TV, Android TV, Apple TV, Router Anzahl der Server 100+ Geschwindigkeit Gut Sicherheitsmerkmale WireGuard/OpenVPN/IKEv2, R.O.B.E.R.T.-Blocker, Stealth-Optionen (WStunnel), Kill-Switch Am besten geeignet für Flexible Nutzer oder Vielreisende sowie Nutzer, die eine kostenlose Version wünschen Was mir gefallen hat Eine flexible Preisstruktur und ein großzügiges Gratisangebot

In gewisser Weise,Windscribe ähnelt dem vorherigen Eintrag auf dieser Liste ziemlich stark. Es ist eine beliebte Wahl für den privaten Gebrauch und bietet zudem einen kostenlosen Tarif sowie eine unbegrenzte Anzahl an Verbindungen. Genau das macht es zu einer so beliebten Wahl für Haushalte mit mehreren Geräten. Es steht auch auf unserer Liste der Die besten No-Logs-VPNs, was schon genug über seine Leistung aussagt.

Pro-Tipp Passen Sie den Schutz in Ihrem Netzwerk individuell an, indem Sie den R.O.B.E.R.T.-Blocker je nach Gerät unterschiedlich einsetzen (z. B. streng auf den Geräten Ihrer Kinder, weniger streng auf Ihren eigenen).

Windscribe has ein ziemlich großes Netzwerk an VPN-Servern… und viele Standorte bieten VPN-Verbindungsgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich, sodass die Leistung kein Problem darstellt. Darüber hinaus erhalten Sie R.O.B.E.R.T., eine Funktion, mit der Sie den Blocker und die Filter individuell anpassen können, sowie Unterstützung für alle Protokolle, die Sie jemals benötigen werden.

Was Sie wahrscheinlich am meisten interessiert, ist die Anzahl der unterstützten Verbindungen, und genau das möchte ich Ihnen hier verraten es gibt keine Grenzen. Windscribe’s Laut den Nutzungsbedingungen gibt es hierfür keine Obergrenze, aber der Anbieter wird wahrscheinlich darauf aufmerksam, wenn Sie viele Geräte nutzen; daher ist dies wahrscheinlich nicht die ideale Option für den geschäftlichen Einsatz.

Der Kundensupport der Plattform ist ziemlich gut und kann sich mit den besten Anbietern auf der aktuellen Liste messen. Alle gängigen Betriebssysteme für Desktop- und Mobilgeräte werden unterstützt. Darüber hinaus werden verschiedene Browser sowie einige TV-Betriebssysteme unterstützt.

Vorteile Nachteile ✅ Die kostenlose VPN-Variante bietet 10 GB Bandbreite ✅ Eine flexible Preisstruktur ✅ Unterstützt die meisten Plattformen ✅ R.O.B.E.R.T.-Blocker ✅ Unbegrenzte Verbindungen ❌ Die Netzabdeckung ist nicht so groß wie bei einigen anderen Anbietern auf dieser Liste

Endgültiges Urteil: Windscribe ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen flexiblen und leistungsstarken Anbieter suchen, der zudem ein kostenloses VPN-Paket anbietet.

9. IVPN [Sicherheitsorientiertes VPN für mehrere Geräte]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Router, NAS Anzahl der Server 77 Server in 31 Ländern Geschwindigkeit Sehr gut Sicherheitsmerkmale WireGuard/OpenVPN, Firewall-Kill-Switch, AntiTracker, anonyme Konto-IDs Am besten geeignet für Kleine Haushalte mit mehreren Geräten und Nutzer, denen Privatsphäre wichtig ist Was mir gefallen hat Die anonyme Registrierung, bei der Sie keine E-Mail-Adresse angeben müssen

Viele der bisherigen Beiträge haben viel zu bieten, aber das hat seinen Preis, etwas, das Privates Internet-Netzwerkscheint das Problem zu beheben. Dies ist ein Anbieter ohne Schnickschnack, das heißt, er bietet Ein einfaches VPN, das darauf ausgelegt ist, zu funktionieren – und genau das tut es, wie man es von ihm erwartet.

Pro-Tipp Da die Anzahl der Verbindungen begrenzt ist, sollten Sie Geräten mit ständiger Verbindung (wie Ihrem Haupt-Laptop oder -Smartphone) Vorrang einräumen und die Reichweite über die Router-Einstellungen erweitern.

Es ist unter anderem bekannt für seine Einfache und ressourcenschonende VPN-Apps, die besonders für ältere Geräte praktisch sind. Das Netzwerk ist zwar nicht riesig, bietet aber durchweg gute Geschwindigkeiten. Außerdem werden die Protokolle OpenVPN und WireGuard unterstützt, ebenso wie die Multihop-Funktion.

Was die Anzahl der parallelen Verbindungen betrifft, Privates Internet-Netzwerkist kein Anbieter, der damit prahlen kann. Sie haben zwei Möglichkeiten: 2 oder 7 Geräte, je nachdem, für welches Paket Sie sich entscheiden. Fairerweise muss man sagen, dass dies für Nutzer mit geringem Verbrauch oder kleinere Haushalte ausreicht, für größere Verbraucher ist es jedoch nicht die ideale Wahl.

Die Geräteunterstützung ist in Ordnung, aber nichts Besonderes. Sie erhalten Unterstützung für alle Betriebssysteme, die Sie benötigen könnten, sowie Hilfe bei der Einrichtung auf einem Router oder einem NAS. Dennoch, Privates Internet-Netzwerkist eines derDie besten VPNs für Netzwerksicherheitund wird Ihren gesamten Haushalt hervorragend schützen.

Vorteile Nachteile ✅ Open-Source-Apps ✅ Firewall-basierter Kill-Switch ✅ Multihop verfügbar ✅ Flexible Zahlungsmöglichkeiten ✅ Anonyme Anmeldung ❌ Nicht die flexibelste Option, was die Netzwerkgröße angeht

Endgültiges Urteil: Privates Internet-Netzwerkist genau der richtige Anbieter für Sie, wenn Sie nach einer zuverlässigen Open-Source-Lösung suchen, die solide Leistung bietet, ohne Ihre Geräte übermäßig zu belasten.

10. Mullvad [Anonymes VPN für mehrere Geräte]

Funktion Details Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 5 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Router Anzahl der Server Über 730 Server in 49 Ländern Geschwindigkeit Gut Sicherheitsmerkmale WireGuard/OpenVPN, DAITA-Verkehrsanalyse-Schutzmaßnahmen, reine RAM-Server, Kill-Switch Am besten geeignet für Nutzer, denen Anonymität sowie eine einfache Preisstruktur wichtig sind Was mir gefallen hat Eine zufällig generierte 16-stellige Nummer als Konto-ID

Zu guter Letzt ist ein Anbieter, der bei datenschutzbewussten Nutzern sehr beliebt ist. Maulwurfist ein Anbieter, der nicht mit den gängigen Anbietern konkurriert – was aber auch nie seine Absicht war. Dieser Anbieter legt Wert auf eine minimale Datenerfassung, um sicherzustellen, dass Ihre Privatsphäre nicht beeinträchtigt wird. Er ist einer der Die besten VPNs für den Datenschutz, Punkt, und die gleichzeitigen Verbindungen sind nur das Tüpfelchen auf dem i.

Pro-Tipp Nutzen Sie das System für anonyme Konten auf gemeinsam genutzten Geräten (keine E-Mail-Adresse erforderlich), um den Zugriff sicher zu gewähren, ohne dass personenbezogene Daten verknüpft werden.

Die „No-Logs“-Richtlinie in Verbindung mit den regelmäßigen Audits bestätigt diese Behauptung, was es so attraktiv macht. Was die Protokolle angeht, stehen WireGuard und OpenVPN zur Verfügung, und darüber hinaus kannst du Funktionen wie DAITA nutzen sowie einen durch eine Firewall abgesicherten Kill-Switch, der Ihren Schutz zusätzlich erhöht.

Flexibilität ist nicht die größte Stärke dieses Anbieters, aber er unterstützt mehrere Geräte, daher hat es seinen Platz hier verdient. Die Glückszahl ist 5, und da es sich um eine Flatrate handelt, gibt es keine Pakete zur Auswahl. Das ist nicht viel, sollte aber für den kleineren privaten Gebrauch ausreichen.

Die Plattformunterstützung ist gut genug, um die meisten Anwendungsfälle abzudecken. Es wird Unterstützung für alle gängigen Betriebssysteme geboten, sowie die Möglichkeit, das Programm auf einem Router einzurichten. In diesem Fall können Sie mehr als 5 Geräte verbinden. Es gibt kein Add-on für einen Browser, aber Maulwurf bietet einen eigenständigen Browser an, sodass Sie einen Wechsel dorthin in Betracht ziehen könnten.

Vorteile Nachteile ✅ Die anonymste Option auf dieser Liste ✅ Pauschalpreise ✅ VPN-Server, die ausschließlich auf RAM basieren ✅ DAITA-Verteidigungsmaßnahmen ✅ Solide Gesamtleistung ❌ Unterstützt bis zu 5 Geräte, was weniger ist als bei vielen Mitbewerbern

Endgültiges Urteil: Maulwurfist eine hervorragende Wahl für alle, die einen anonymen und datenschutzorientierten Anbieter mit einer Flatrate-Preisstruktur suchen.

Häufig gestellte Fragen