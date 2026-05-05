Das beste VPN für Mac: 10 getestete VPNs in Sachen Geschwindigkeit und Datenschutz

Wenn du auf der Suche nach dem besten VPN für den Mac bist, kennst du das Problem nur zu gut. Plötzliche Verzögerungen mitten im Spiel, seltsame Ping-Schwankungen, regional gesperrte Server und Drosselung, die aus einem flüssigen Spiel eine Ruckel-Show macht – das kommt dir nur allzu bekannt vor. Macs mögen zwar elegant sein, aber sie sind nicht immun dagegen.

Eine stabile VPN-Verbindung löst das Problem. Es erstellt einen verschlüsselten Tunnel, der Ihre echte IP-Adresse verbirgt, Ihre Verbindung absichert und Ihnen schnellere, fairere Verbindungen zu Spielservern bietet – und Ihnen gleichzeitig ermöglicht, alles zu streamen, was Sie möchten, egal wo Sie sich gerade befinden.

Nach ausgiebigen Tests habe ich 10 VPNs ausgewählt, die tatsächlich gut mit macOS, Apple Silicon und anspruchsvollen Gaming-Setups harmonieren. Finden wir dasjenige, das deinen Mac schützt und für reibungslose Spiele sorgt.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten VPNs für Mac

Hier ist die Kurzfassung: Ich habe die Apps auf Apple Silicon getestet, sie bei Spielen und Streams auf Herz und Nieren geprüft und dabei auch auf langweilige, aber entscheidende Details wie Kill-Switches und Menüleisten-Steuerelemente geachtet. Diese drei Apps haben das Mac-Erlebnis perfekt umgesetzt und den Ping stabil gehalten, wenn es darauf ankam.

NordVPN – Schnelle Leistung auf Apple Silicon dank NordLynx und einer übersichtlichen Mac-App, die sich unauffällig im Hintergrund hält. Der Kill Switch funktioniert zuverlässig. Die Verschleierung greift, wenn Netzwerke streng werden. Meshnet ist der Geheimtipp für schnelle, private LAN-ähnliche Sitzungen mit Freunden. Ideal für Streaming und den Datenschutz im Alltag, ohne dass man ständig auf den Client achten muss. ExpressVPN – Lightway sorgt unter macOS für schnelle und stabile Verbindungen. Network Lock bleibt auch dann zuverlässig, wenn das WLAN-Signal schwankt. Es ist die Option, die man am ehesten „einmal installieren und dann vergessen“ kann, und es kommt auch mit kniffligen Streaming-Angeboten gut zurecht. Proton VPN – Mit Sitz in der Schweiz, vierfach geprüft und als Open-Source-Lösung konzipiert, richtet sich dieser Dienst an Nutzer, die sich nicht blind auf Vertrauen verlassen. Der Stealth-Modus und das Secure-Core-Routing runden ein Datenschutz-Toolkit ab, mit dem kein anderer Dienst auf dieser Liste mithalten kann.

Das ist das Podium. In der vollständigen Liste findest du 10 Mac-kompatible VPNs, die nach Geschwindigkeit, Latenz, Stabilität, Umgehung geografischer Sperren und tatsächlicher Benutzerfreundlichkeit unter macOS bewertet wurden. Möchtest du die Details, Benchmark-Ergebnisse und Hinweise für Gamer erfahren? Dann lies weiter.

Das beste VPN für Mac: 10 Top-Empfehlungen für Gaming, Streaming und mehr

Kommen wir zum Wesentlichen. Ich habe diese VPNs unter realen Mac-Bedingungen getestet – in Gaming-Lobbys, bei nächtlichen Streams, über unzuverlässiges WLAN, einfach alles. Nur zehn haben den Test bestanden. Sie sind schnell, stabil und speziell für Apple-Geräte entwickelt, die tatsächlich im Alltag zum Einsatz kommen. Möchtest du wissen, wie das beste VPN für den Mac aussieht? Hier ist meine Auswahl.

1. NordVPN [Das beste VPN für Mac insgesamt]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 300 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Protokolle NordLynx (basierend auf WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (für eingeschränkte Netzwerke) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Bedrohungsschutz, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, Betrieb von Panama aus macOS-App Native M1/M2/M3-Unterstützung, übersichtliche Benutzeroberfläche, Shortcut in der Menüleiste, im Mac App Store erhältlich Streaming Kompatibel mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer und Prime Video Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPN fühlt sich auf macOS wie eine native App an. Die App ist Schnell, übersichtlich in der Menüleiste und läuft reibungslos auf Apple Silicon. Auf Chips der M-Serie läuft es nativ und nicht über Rosetta, sodass du die volle Leistung von Apple Silicon nutzen kannst. NordLynx sorgt für einen hohen Durchsatz, ohne die CPU zu überlasten, und NordWhisper gibt es, wenn Universitäten oder Flughäfen VPNs blockieren.

Pro-Tipp Ich empfehle, bei NordLynx zu bleiben, da es in 99 % meiner Tests die beste Wahl war. Wenn du Verschleierung benötigst, musst du wechseln, aber NordLynx deckt den Großteil deiner Anforderungen in den Bereichen Gaming, Streaming und Umgehung von geografischen Sperren ab.

Die Datenschutzeinstellungen sind streng. Da es sich um reine RAM-Server handelt, wird nichts gespeichert, und Nord’s Die „No-Logs“-Richtlinie wurde bereits mehrmals geprüft. Schutz vor Bedrohungen blockiert Tracker und Betrugsdomains systemweit – was ein riesiger Vorteil ist, wenn man über ein unzuverlässiges Hotel-WLAN spielt oder Mods aus irgendwelchen Foren herunterlädt.

Es ist auch ein Ein tolles VPN für Gamer, wobei Meshnet als herausragendes Merkmal hervorsticht. Nord beschlossen, es weiterzuführen, obwohl ursprünglich geplant war, es auslaufen zu lassen. Sie können Macs oder PCs zu einem privaten, verschlüsselten „LAN“ verbinden – ideal für Koop-Spieleabende mit niedrigem Ping oder die direkte Dateifreigabe, ohne den Router anzufassen. Kombiniert man das mit einem zuverlässigen Streaming-Zugang, hat man ein VPN, das alle Anforderungen abdeckt.

Vorteile Nachteile ✅ Die native Apple-Silicon-App ist schnell, stabil und ressourcenschonend ✅ Das NordLynx-Protokoll sorgt für geringe Latenzzeiten beim Gaming ✅ Der Schutz vor Bedrohungen blockiert Malware, Tracker und Betrugsversuche unter macOS ✅ Mit Meshnet werden private Koop-Spiele und die gemeinsame Nutzung von Dateien zum Kinderspiel ✅ Regelmäßige Funktionsupdates und mehrere Datenschutzprüfungen ❌ Die Anmeldung über den Browser wird nach einer Weile nervig ❌ Auf macOS ist das Routing nach App (Split-Tunneling) noch nicht verfügbar

Fazit: Es ist die ausgewogenste Wahl für den Mac: schnell, ausgereift und sicher. Du profitierst von hoher Leistung auf Apple Silicon, reibungslosen Streaming-Zugängen und nützlichen Extras – Schutz vor Bedrohungen, NordWhisper für unsichere Netzwerke und Meshnet für stressfreies Koop-Gaming. Einmal einrichten und schon kannst du dich ganz auf das Spielen und Streamen konzentrieren.

★ Das beste VPN für Mac insgesamt NordVPN Besuchen Sie NordVPN

2. ExpressVPN [Ein benutzerfreundliches VPN für macOS]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in 105 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 267 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Protokolle Lightway, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, „Network Lock“-Kill-Switch-Funktion, DNS-Leckschutz, Architektur mit vertrauenswürdigen Servern Datenschutz Reine RAM-Server, geprüfte No-Logs-Garantie, Betrieb von den Britischen Jungferninseln aus (keine strengen Datenschutzgesetze) macOS-App Native Unterstützung (M1/M2), übersichtliche Benutzeroberfläche, automatische Updates, Menüleiste, im Mac App Store erhältlich Streaming Kompatibel mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer und Prime Video Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPN ist eines der reibungslosesten VPNs, die man auf einem Mac nutzen kann, in einem „Öffnen, auf ‚Verbinden‘ tippen, fertig“ So geht’s. Die Installation auf dem Mac dauert nur eine Minute, und alle Schritte findest du in meinem So richten Sie ein VPN einLeitfaden.

Der macOS-Client wirkt ausgereift und reaktionsschnell. Der Network Lock-Kill-Switch (unter macOS standardmäßig aktiviert) verhindert Datenlecks, wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird. Die in den Client integrierten Firewall-Regeln blockieren den gesamten Internetverkehr außerhalb des VPN-Tunnels, falls die Verbindung abreißt. Also, ExpressVPN bietet solide Leistung und schützt Sie gleichzeitig vor Cyberbedrohungen.

Unter der Haube, Lightway istExpressVPNs Ein Protokoll, das auf Geschwindigkeit und Energieeffizienz ausgelegt ist. Sie passt sich schnell an, stellt die Verbindung reibungslos wieder her und sorgt für geringe Latenzzeiten – ideal für Gaming und Streaming auf dem Mac. Bei Bedarf können Nutzer auch zum OpenVPN-Protokoll wechseln. Die App hat vor Jahren ein umfangreiches Update erhalten, um vollständig nativ auf Apple Silicon.

Pro-Tipp Nutze den integrierten Geschwindigkeitstest (in den Apps), um den schnellsten Server auszuwählen, bevor du ins Spiel einsteigst. Ein gut gewählter Server kann die Latenz verringern und für macOS-Nutzer den entscheidenden Unterschied ausmachen (ExpressVPN (sie haben dieses Tool kürzlich im Rahmen ihrer Apple-spezifischen Updates verbessert).

Während viele Menschen es lieben, ExpressVPN Trotz seiner Einfachheit ist es nicht ohne Kompromisse. Das Netzwerk ist kleiner als bei einigen Mitbewerbern, und der Preis ist angemessen. Außerdem wird Split-Tunneling (die Auswahl, welche Apps über das VPN laufen) unterstützt, allerdings nur auf bestimmten älteren macOS-Versionen.

Vorteile Nachteile ✅ Die macOS-App ist ausgereift, aktualisiert sich automatisch und ist intuitiv zu bedienen + bietet guten Support für Apple-Nutzer ✅ Der „Network Lock“-Kill-Switch schützt vor IP-Lecks bei Verbindungsabbrüchen ✅ Das Lightway-Protokoll bietet eine hohe Leistung bei geringerem Latenzzeit ✅ Funktioniert zuverlässig mit den meisten Streaming-Diensten ✅ Die Server laufen auf einer reinen RAM-basierten/vertrauenswürdigen Serverarchitektur ❌ Weniger Server als bei einigen großen Netzwerken ❌ Split-Tunneling ist in neueren macOS-Versionen eingeschränkt oder nicht verfügbar

Fazit:ExpressVPN ist ideal, wenn Sie ein VPN suchen, das auf Ihrem Mac „einfach funktioniert“. Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Online-Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, ohne dass eine aufwendige Konfiguration erforderlich ist. Für Macs, die zum Spielen, für Streaming oder zum allgemeinen Schutz der Privatsphäre genutzt werden, ist es eine gute Wahl.

★ Ein benutzerfreundliches VPN für macOS ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

3. Proton VPN [Das beste VPN für Mac zum Schutz der Privatsphäre]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in mehr als 120 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 248 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (zur Umgehung von Zensur) Sicherheit AES-256, Kill Switch, Schutz vor DNS- und IPv6-Lecks, Secure Core, Forward Secrecy Datenschutz Sitz in der Schweiz, geprüfte No-Logs-Richtlinie (4. unabhängige Prüfung) macOS-App macOS-Client wird unterstützt (macOS 10.12+), Open Source, übersichtliche Benutzeroberfläche, aber not im Mac App Store Streaming Funktioniert mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer und Prime Video (auf „Plus/Unlimited“-Servern) Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

The Proton VPN Die App ist der Datenschutz-Spitzenreiter auf dem Mac und gehört zu den Die besten VPNs für den Datenschutz im Allgemeinen. Ausgehend von seinen Schweizer Wurzeln (außerhalb der Spionageallianzen der USA und der EU) zu einer strikten „No-Logs“-Richtlinie, die durch mehrere unabhängige Prüfungen bestätigt wurde (die vierte wurde gerade abgeschlossen). Die Secure-Core-Netzwerk leitet Ihren Datenverkehr durch datenschutzfreundliche Länder, bevor er den Endpunkt erreicht. Selbst wenn also dieser VPN-Ausgangsserver kompromittiert wird, Deine echte IP-Adresse bleibt geschützt.

Pro-Tipp Falls Zensurmaßnahmen oder Ihr Internetanbieter Ihren VPN-Dienst blockieren, aktivieren Sie den Stealth-Modus, bevor Sie eine Verbindung herstellen. Dadurch wird gegenüber Netzwerken, die versuchen, VPN-Nutzung zu erkennen, verborgen, dass Sie ein VPN nutzen. Dies ist besonders nützlich in Cafés, Wohnheimen oder öffentlichen WLAN-Netzen, die VPNs blockieren.

Die macOS-App ist zuverlässig: Open Source, läuft auf modernen macOS-Versionen (10.12+). Aber Achtung – es ist derzeit nicht im Mac App Store erhältlich; du installierst es über ProtonWebsite. Das bedeutet, dass Nutzer dem Installationsprogramm und den Updates direkt von Proton vertrauen sollten. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, intuitiv und bietet fortgeschrittenen Nutzern Kontrolle ohne überflüssigen Ballast.

Der Stealth-Modus ist ein praktischer Trick für Gaming oder Streaming. Er tarnt den VPN-Datenverkehr als normalen HTTPS-Verkehr, um restriktive Netzwerke zu umgehen. Unter idealen Bedingungen, ProtonDie „Plus/Unlimited“-Server ermöglichen einen reibungslosen Zugriff auf Netflix, Hulu und andere Dienste. Die Server der niedrigeren Preisstufe oder die kostenlosen Server können jedoch unter hoher Auslastung nicht immer die Geschwindigkeit oder Stabilität gewährleisten.

Vorteile Nachteile ✅ Unübertroffene Datenschutzstandards: Schweizer Rechtsordnung, geprüfte No-Logs-Richtlinie, Secure Core-Routing ✅ Open-Source-macOS-Client – Sie oder andere können ihn einsehen ✅ Der Stealth-Modus hilft dabei, die Erkennung des VPNs in restriktiven Netzwerken zu vermeiden ✅ Hohe Sicherheit: AES-256, Schutz vor Datenlecks, Forward Secrecy ✅ Gute Streaming-Leistung auf Premium-Servern ❌ Nicht im Mac App Store erhältlich – manuelle Installation und Vertrauenswürdigkeit erforderlich ❌ Kostenlose oder Server der unteren Preisklasse können langsamer oder überlastet sein

Fazit: Wenn Sie ein virtuelles privates Netzwerk suchen, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht, Proton ist das beste VPN für deinen Mac. Es wurde entwickelt, um deine Spuren zu verwischen, aggressive Netzwerkblockaden zu umgehen und zuverlässig auf dem Mac zu funktionieren, ohne deine Gewohnheiten oder deine IP-Adresse preiszugeben. Außerdem ist es einer der besten kostenlosen VPN-Dienste ohne Datenbeschränkungen.

★ Das beste VPN für Mac zum Schutz der Privatsphäre Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

4. CyberGhost [Das beste Streaming-VPN für Mac]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 213 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, automatischer Kill Switch, DNS-Leckschutz, NoSpy-Server Datenschutz Keine Protokollierung, unabhängige Prüfung, Gerichtsbarkeit in Rumänien macOS-App Native macOS-App, übersichtliche Benutzeroberfläche, Steuerung über die Menüleiste, automatische Updates Streaming Spezielle Streaming-Server für Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ und Amazon Prime Video Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Das hat seinen Grund CyberGhostwird mit dem Tag „Best Streaming VPN „für Mac-Nutzer.“ In der Mac-App können Sie sichere Server unter „Zum Streamen“ die aktiv auf ihre Kompatibilität mit Diensten wie Netflix, Hulu und BBC iPlayer geprüft werden. Diese für Streaming optimierten Server werden täglich getestet, sodass Sie nicht raten müssen, welcher Server tatsächlich funktioniert.

Pro-Tipp Verwende in der App immer die Serverliste „Für Streaming“. Lösche nach dem Verbindungsaufbau den Cache und die Cookies deines Browsers, bevor du den Streaming-Dienst aufrufst. Diese beiden einfachen Schritte helfen dabei, seltsame Geoblocking- oder Erkennungsfehler zu vermeiden.

Der macOS-Client wirkt vertraut und übersichtlich – nicht auffällig, aber angenehm in der Bedienung. Die Verbindung ist mit wenigen Klicks hergestellt, und Das Umschalten in den „Streaming“-Modus ist Teil des Benutzeroberflächenablaufs. Im Hintergrund sorgen sichere VPN-Protokolle wie WireGuard und IKEv2 dafür, dass die Geschwindigkeiten auf diesen optimierten Servern konstant bleiben. Bei der Nutzung der Option „Für Streaming“ konnte ich bei umfangreichen Bibliotheken einen soliden Durchsatz feststellen.

Auch Sicherheit und Datenschutz sind gewährleistet. CyberGhost VPN verschlüsselt den Datenverkehr mit AES-256, verhindert DNS-Leaks und unterbricht die Internetverbindung, falls die VPN-Verbindung einmal abreißen sollte. Sie betreiben NoSpy-Server für mehr Datenschutz, und das Unternehmen hat sich bereits einer unabhängigen Prüfung (durch Deloitte) unterzogen, um seine No-Logs-Richtlinie zu untermauern. Da der Firmensitz in Rumänien liegt, steht das Unternehmen nicht unter starkem Druck durch Überwachungsabkommen.

Vorteile Nachteile ✅ Für Streaming optimierte Server für zuverlässiges Aufheben von geografischen Sperren ✅ Native macOS-App mit intuitiver Benutzeroberfläche ✅ Hohe Sicherheit: Kill Switch, Leckageschutz, NoSpy-Server ✅ Eine „No-Logs“-Richtlinie, die durch Audits und eine günstige Rechtsordnung untermauert wird ✅ Gute Übertragungsgeschwindigkeit bei gut vernetzten Streaming-Knoten ❌ Im Vergleich zu den drei Spitzenreitern weniger geeignet für anspruchsvolle Spiele oder Anwendungen mit geringer Latenz ❌ Der volle Netzwerkdurchsatz hängt davon ab, ob Sie auf einen Server mit hoher Auslastung oder einen überlasteten Server stoßen

Fazit: Wenn Streaming auf dem Mac für dich oberste Priorität hat, CyberGhost ist Ihr VPN-Anbieter. Keine geografisch gesperrten Sendungen, kein Hin- und Herwechseln zwischen Servern und keine Verbindungsprobleme mehr. Die Mac-App, die für Streaming optimierten Server und der Datenschutz machen ihn zu einer klugen Wahl, um regionale Sperren mit minimalem Aufwand zu umgehen.

★ Das beste Streaming-VPN für Mac CyberGhost Besuchen Sie CyberGhost

5. Private Internet Access (PIA) [Das beste VPN für individuelle Anpassungen]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–750 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–550 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, Kill Switch, Leckageschutz, Portweiterleitung, erweiterte Verschlüsselungs- und Verschleierungsoptionen, Virenschutz, Überwachung auf E-Mail-Sicherheitsverletzungen Datenschutz Reine RAM-Server, geprüfte No-Logs-Erklärungen, gerichtlich bestätigte Richtlinien, Open-Source-Clients macOS-App Native Unterstützung (Intel + Apple Silicon), übersichtliche Benutzeroberfläche, Split-Tunneling (macOS 11+), Steuerung über die Menüleiste, regelmäßige Updates Streaming Funktioniert (auf ausgewählten Servern) mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer und Prime Video Startpreis 1,85 $/Monat (2-Jahres-Abo + 4 Monate)

Wenn du zu den Leuten gehörst, die gerne basteln, PIA ist dein Spielfeld. Von Verschlüsselungsarten über Ports bis hin zu Routing-Regeln, Sie erhalten eine detaillierte Kontrolle. Möchten Sie die DNS-Einstellung erzwingen? PIA Auch wenn Split-Tunneling aktiviert ist? Das ist möglich. Bevorzugen Sie Shadowsocks oder SOCKS5-Verschleierung? PIA bietet Ihnen Optionen, die andere VPNs verbergen. Diese umfassende Konfigurierbarkeit ist eines der größten Verkaufsargumente von PIA. Seine Der macOS-Client unterstützt Split-Tunneling unter macOS 11 und höher (nach einer Wiedereinsetzung).

Das bedeutet, dass du Spiele, Arbeits-Apps oder andere Anwendungen aus dem VPN-Tunnel ausschließen kannst, wenn du volle Geschwindigkeit brauchst. Der Kill-Switch ist zuverlässig, der Leck-Schutz ist solide, und Für erweiterte Konfigurationen ist Portweiterleitung verfügbar – ideal für Remote-Hosting oder den Zugriff auf benutzerdefinierte Server. Damit eignet es sich auch als Ein großartiges VPN für Torrenting, auch wenn es es nicht ganz in meine Top-3-Liste geschafft hat.

Pro-Tipp Aktivieren Sie Split-Tunneling unter macOS (11+) und schließen Sie die Synchronisierung lokaler Dateien, Betriebssystem-Updates oder umfangreiche Downloads vom VPN aus. So bleibt Ihr Spiel-Datenverkehr weiterhin priorisiert, während das VPN den Rest weiterhin schützt.

Auch in puncto Datenschutz ist das Gerät auf dem neuesten Stand. PIA’s Die Clients sind Open Source, die Die „No-Logs“-Richtlinie hat sich vor Gericht bewährt, und sie hat unabhängige Prüfungen bestanden. Unter macOS läuft die App sowohl auf Intel- als auch auf M-Serie-Chips einwandfrei, wobei regelmäßige Updates Probleme beheben und die Funktionen verbessern.

Gaming und Streaming? Wählen Sie einen „Hochleistungs“-Server in Ihrem PIA VPN-Client oder verwenden Sie Ihre eigenen Port-Einstellungen. Das ist nicht immer schneller als Nord or Express in jeder Region, aber auf Knoten mit guter Anbindung bewältigt es Multiplayer-Spiele und Medien problemlos.

Vorteile Nachteile ✅ Umfassende Anpassungsmöglichkeiten – Verschlüsselung, Ports, Routing, Proxy-Modi ✅ Unbegrenzte Geräteunterstützung ✅ Split-Tunneling funktioniert unter modernen macOS-Versionen ✅ Open-Source-Apps + gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie ✅ Portweiterleitung und Verschleierungsfunktionen ✅ Zuverlässiger Sicherheitsstack (Kill Switch, Leckschutz) ❌ Die Geschwindigkeiten können je nach Server, Region und Auslastung erheblich variieren ❌ Die Benutzeroberfläche könnte für VPN-Neulinge etwas kompliziert wirken

Fazit: PIA ist das VPN für Mac für Power-User. Du erhältst die Werkzeuge, um dein VPN ganz nach deinen Wünschen zu gestalten – und es überzeugt dennoch in Sachen Datenschutz, Streaming und sicheres Gaming. Wenn du Wert auf Kontrolle und Feinabstimmung legst, ist dieses VPN genau das Richtige für dich.

★ Das beste VPN für individuelle Anpassungen Private Internet Access (PIA) Besuchen Sie PIA

6. Surfshark [Das schnellste VPN für Mac]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 307 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, Kill Switch, DNS-Leckschutz, CleanWeb-Werbeblocker und Tracker-Blocker, MultiHop-/Verschleierungsoptionen Datenschutz Server ausschließlich mit RAM, geprüfte Architektur, Richtlinie zum Verzicht auf Protokollierung macOS-App Native Unterstützung (aktuelle macOS-Versionen), übersichtliche Benutzeroberfläche, automatische Updates, Steuerung über die Menüleiste Streaming Kompatibel mit Netflix, Hulu, BBC iPlayer und Prime Video Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark ist ein echtes Kraftpaket, wenn es auf dem Mac auf Geschwindigkeit ankommt, ohne dass man dabei auf Funktionen verzichten muss. Die App wirkt auf macOS modern und leichtfüßig, und dank ihrer Optimierung, Die Latenzzeiten bleiben auch bei aggressivem Spielstil oder beim Streamen gering. Die kürzlich erfolgte Einführung von FastTrack Das Routing (zunächst unter macOS) ist ein Beispiel dafür, wie sie die Leistung weiter steigern wollen.

Einer der größten Pluspunkte von Surfshark ist unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen. Du kannst es auf all deinen Geräten (Macs, Smartphones, Spielkonsolen) laden, ohne dir Gedanken über ein Datenlimit machen zu müssen. Wenn du auf der Suche nach VPNs fürWorld of Warcraft or für mehrere GeräteMit Surfshark kann man nichts falsch machen.

Pro-Tipp Aktiviere FastTrack (sofern in deiner macOS-App verfügbar) für deine bevorzugten Serverstandorte. Die Funktion wählt automatisch die schnellste Route aus – ideal, um den Ping im Spiel um Millisekunden zu verkürzen.

Auch die Sicherheit lässt keine Wünsche offen: starke Verschlüsselung, zuverlässiger Kill Switch, integrierter DNS-Leckschutz und Extras wie CleanWeb die Werbung und Tracker auf dem gesamten Gerät blockieren. Du kannst es außerdem mit einem leistungsfähigen Antivirenprogramm und Benachrichtigungen in der Surfshark OnePaket.

Was den Datenschutz betrifft, Surfsharkläuft aufReine RAM-Serverund stützt sich auf einenstrikte Null-Protokoll-Richtlinie. Sie unterstützen außerdem Verschleierung (Tarnung) and MultiHop Konfigurationen, bei denen Netzwerke versuchen, VPNs aufzuspüren.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Geräteunterstützung – ein Konto, alle deine Geräte ✅ Hervorragende Geschwindigkeit und Latenz dank Optimierungen wie FastTrack ✅ Native App, übersichtliche Benutzeroberfläche, regelmäßige Updates ✅ Robuster Sicherheitsstack + Blockierung von Werbung und Trackern mit CleanWeb ✅ Mit den richtigen Servern funktioniert das Streaming einwandfrei ❌ Der Support und die Funktionen können je nach macOS-Version und App-Update variieren ❌ Die Antworten des Kundensupports sind zwar nicht immer zuverlässig, aber letztendlich habe ich meistens doch das bekommen, was ich brauchte

Fazit: Surfshark bietet dir Spitzenleistung unter macOS ohne Gerätebeschränkungen und ein umfassendes Datenschutz-Toolkit. Es wurde entwickelt, um Gaming, Streaming und den Mac-Alltag zu bewältigen, ohne Ressourcen zu beanspruchen oder deine Privatsphäre zu gefährden.

★ Das schnellste VPN für Mac Surfshark Besuchen Sie Surfshark

7. VeePN [Günstiges VPN für Mac]

Funktion Details Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 180 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, Kill Switch, DNS-Leckschutz, Double VPN, NetGuard-Werbeblocker Datenschutz Behauptet, ausschließlich RAM-Server zu nutzen, verfolgt eine No-Logs-Richtlinie (ungeprüft) und hat seinen Sitz in Panama macOS-App Native Unterstützung, Integration in die Menüleiste, Split-Tunneling Streaming Kompatibel mit Netflix, Disney+, BBC iPlayer und Hulu Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

VeePN bietet ein vollwertiges Mac-Erlebnis zu Preisen, die deutlich unter denen der meisten Mitbewerber liegen. Das Die native macOS-App läuft auf Apple Silicon ohne Rosetta-Übersetzung, was für die Akkulaufzeit bei MacBooks der M-Serie von Bedeutung ist. Ich habe das auf einem MacBook Air mit M4-Chip getestet und bei längeren Sitzungen nur einen minimalen Akkuverbrauch festgestellt.

The Die Mac-App unterstützt Split-Tunneling, eine Funktion, die einige Mitbewerber unter macOS aufgrund der Netzwerkbeschränkungen von Apple einschränken. Sie können bestimmte Apps über das VPN leiten, während andere Ihre normale Verbindung nutzen. Das ist nützlich, wenn bestimmte Apps Ihre echte IP-Adresse sehen sollen, während der Browser-Datenverkehr geschützt bleibt.

Das WireGuard-Protokoll erzielte in meinen Tests die besten Geschwindigkeiten. Die App verwendet standardmäßig IKEv2. Wenn dir die Geschwindigkeit wichtig ist, wechsle das Protokoll daher manuell in den Einstellungen. Dank der Integration in die Menüleiste bleiben die Steuerelemente griffbereit, ohne dein Dock zu überladen.

Die Gerichtsbarkeit Panamas gilt außerhalb der „Five Eyes“-Allianz und unterliegt keinen Aufbewahrungspflichten für Daten, was dazu führt, dassVeePNeines derdie sichersten VPNs Was die rechtliche Zuständigkeit angeht, gilt Folgendes: Die Begrenzung auf 10 Geräte umfasst Ihren Mac, Ihr iPhone, Ihr iPad und andere Apple-Geräte im Rahmen eines einzigen Abonnements.

Vorteile Nachteile ✅ Native Unterstützung für Apple Silicon ✅ Split-Tunneling funktioniert auf dem Mac ✅ Sehr günstige Langzeitpreise ✅ 10 gleichzeitige Verbindungen ✅ NetGuard blockiert Werbung und Tracker ❌ Keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen (abgesehen von den Browser-Erweiterungen) ❌ Kleineres Servernetzwerk als bei Premium-Anbietern

Fazit: Eine preisgünstige Einstiegslösung für Mac-Nutzer, die solide Funktionen ohne Premium-Preis erwarten. Native Apple-Silicon-Unterstützung, funktionierendes Split-Tunneling und die Prüfung der Gerichtsbarkeit in Panama erfüllen die wichtigsten Anforderungen.

★ Preisgünstiges VPN für Mac VeePN Besuchen Sie VeePN

8. IVPN [Das beste VPN für Mac mit Schwerpunkt auf Datenschutz]

Funktion Details Server Über 70 Server in mehr als 30 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 186 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256, Firewall/Kill-Switch (macOS „Kill-Switch/Firewall“ in der App) mit Schutz vor DNS-/IPv6-/WebRTC-Lecks Datenschutz Keine Angabe personenbezogener Daten bei der Anmeldung, Open-Source-Apps, jährliche Audits (Cure53), Fokus auf Transparenz, No-Logs-Richtlinie macOS-App Native macOS-Unterstützung (Intel & Apple Silicon), Open Source, Firewall-/„Killswitch“-Unterstützung, Multi-Hop-Option, Anti-Tracker, vertrauenswürdige WLAN-Regeln Streaming Keine Stärke; es funktioniert zwar manchmal auf bestimmten Servern, wird aber nicht als erstklassiges Streaming-VPN beworben Startpreis 5 $/Monat (1-Jahres-Abo)

IVPNs Das Konzept ist einfach: Transparenz und Überprüfbarkeit von Versprechen. Unter macOS ist die App vollständig Open Source und bietet unter anderem Firewall- und Killswitch-Funktionen, Unterstützung für Multi-Hop-Routing sowie integrierte Anti-Tracker-Tools, die Adware, Tracker und bösartige Domains blockieren.

Ihre Serverarchitektur wird derzeit aktualisiert (derzeit laufen die Umstellungen auf reine RAM-basierte Bereitstellungen), und sie haben gerade ihre 7. jährliches Audit mit Cure53 für das Jahr 2025. Das gefällt mir auch sehr gut, dass Du kannst ein Wochenabonnement für nur 2 $ abschließen. Das bietet dir eine hervorragende Gelegenheit zu testen, ob Privates Internet-Netzwerk Ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn Sie also ein paar günstige Steam-Spiele finden oder etwas sicher herunterladen möchten, können Sie ein Wochenabonnement abschließen und Geld sparen.

Pro-Tipp Aktivieren Sie den Multi-Hop-Modus im macOS-Client, wenn Sie eine besonders hohe Routing-Transparenz wünschen. Dabei wird Ihr Datenverkehr über zwei verschiedene Standorte geleitet, wodurch die Nutzung eines VPNs besser verborgen bleibt – selbst wenn einer der Server kompromittiert wird.

WeilPrivates Internet-Netzwerk will nicht jedem alles recht machen, aber manchmal opfert die Anzahl der Server und die Streaming-Leistung zugunsten strenger Prüfverfahren und einer klaren Datenschutzpolitik. Für Nutzer, die genau wissen möchten, was unter der Haube vor sich geht, Privates Internet-Netzwerk ist eine seltene Gattung.

Vorteile Nachteile ✅ Echte Transparenz: Open-Source-Apps, regelmäßige Prüfungen, keine Registrierungsdaten erforderlich ✅ Hoher Datenschutz: Keine Protokollierung, minimale Metadaten, neue Infrastruktur-Upgrades ✅ Zuverlässige Firewall/Kill-Switch für macOS: deckt IPv6, WebRTC und DNS-Lecks ab ✅ Multi-Hop und integrierter Anti-Tracker ✅ Native Unterstützung für macOS sowohl auf Intel- als auch auf Apple Silicon-Prozessoren ❌ Ein kleineres Servernetzwerk bedeutet weniger Auswahl und mögliche Überlastungen in einigen Regionen ❌ Die Streaming-Leistung ist eher durchwachsen. Nicht gerade die erste Wahl, wenn man sich einen ganzen Katalog ansehen will

Fazit: Wenn Ihnen Vertrauen wichtiger ist als der Hype, Privates Internet-Netzwerk ist das Mac-VPN, das Sie suchen. Es geht nicht um auffällige Funktionen, sondern um Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Sicherheit, die Sie selbst überprüfen können. Für datenschutzbewusste Nutzer ist es eine solide und prinzipientreue Wahl unter macOS.

9. TunnelBear [Das VPN für Mac, das am besten für Einsteiger geeignet ist]

Funktion Details Server Über 8.000 Server in mehr als 40 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 200 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, VigilantBear (Kill Switch), DNS-Leckschutz, GhostBear (Verschleierung) Datenschutz Unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie; Transparenzberichte; minimale Protokollierung macOS-App Native App für macOS 11 und höher, übersichtliche Benutzeroberfläche, einfache Ein-/Aus-Funktion, Steuerung über die Menüleiste Streaming Entsperrt Netflix in vielen Fällen; in anderen Fällen funktioniert es nicht immer Startpreis 3,33 $/Monat (kostenlose Testversion mit einer Obergrenze von 2 GB)

TunnelBear dabei dreht sich alles um Einfachheit. Die macOS-App bietet dir eine Weltkarte, einen großen Ein-/Aus-Schalter und keine endlosen Einstellungsmenüs. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit VPNs haben, klicken Sie einfach auf „Tunnel“ und schon sind Sie fertig. VigilantBear fungiert im Wesentlichen als Kill-Switch – sollte Ihre Verbindung unterbrochen werden, blockiert es den Datenverkehr, bis das VPN wieder verbunden ist. GhostBear kommt zum Einsatz, wenn Netzwerke versuchen, den VPN-Datenverkehr zu blockieren (Verschleierung), allerdings mit einigen Einschränkungen hinsichtlich der Protokolle.

Pro-Tipp Verwenden Sie SplitBear (die Split-Tunneling-Variante von TunnelBear), um ressourcenschonende Apps (z. B. Streaming-Dienste, Update-Dienste) vom VPN auszuschließen, falls Leistungseinbußen auftreten. Es handelt sich dabei zwar nicht um eine vollständige App-spezifische Weiterleitung, aber es hilft, die Belastung zu verringern.

Die Bilanz in Sachen Datenschutz ist recht solide. TunnelBear veröffentlicht regelmäßig unabhängige Prüfberichte, mehr als bei vielen Mitbewerbern. Ihre Daten werden nicht verkauft, und es werden nur minimale Protokolle gespeichert. Für Power-User, die Routing auf App-Ebene, Routing-Regeln auf Profi-Niveau oder absolute Streaming-Stabilität erwarten, stößt das System jedoch an seine Grenzen.

Vorteile Nachteile ✅ Super einfach für Anfänger – minimale Einrichtung, übersichtliche Benutzeroberfläche ✅ Geprüfte No-Logs-Richtlinie und Transparenzberichte ✅ VigilantBear sorgt dafür, dass der Kill-Switch zuverlässig funktioniert ✅ GhostBear (Verschleierung) hilft in Netzwerken mit Einschränkungen ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräten, die Sie verbinden können ❌ Nicht für Apple Silicon optimiert – läuft über Rosetta (daher gewisse Leistungseinbußen) ❌ Die Streaming-Unterstützung ist unzuverlässig; manche Dienste erkennen dich ❌ Fehlende erweiterte Routing- und Anpassungsmöglichkeiten für fortgeschrittene Nutzer

Fazit:Wenn Sie noch keine Erfahrung mit VPNs haben oder einfach nur eine Lösung suchen, die auf Ihrem Mac funktioniert, TunnelBear ist der einfachste Einstieg. Es verbirgt die Komplexität, bietet Ihnen grundlegende Datenschutzfunktionen und sorgt für ein übersichtliches Mac-Erlebnis – und das alles bei geprüfter Sicherheit und benutzerfreundlichen Funktionen.

10. Windscribe [Das beste kostenlose VPN mit Datenlimit]

Funktion Details Server Eine nicht näher angegebene Anzahl von Servern in rund 70 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 198 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth, WStunnel Sicherheit AES-256, integrierte Firewall (verhindert Datenlecks), DNS-Leckschutz, MAC-Adress-Spoofing, R.O.B.E.R.T blockiert Werbung, Tracker und Malware Datenschutz Keine Protokollierung, reine RAM-Server (nach der Überarbeitung der Infrastruktur), Open-Source-Client macOS-App Nativer macOS-Client (erfordert macOS 12 oder höher), bietet Split-Routing und eine Benutzeroberfläche mit Menüsteuerung Streaming Funktioniert auf vielen Streaming-Seiten, wenn kostenpflichtige/leistungsstarke Server genutzt werden; die kostenlose Version unterliegt Einschränkungen Startpreis 5,75 $/Monat (1-Jahres-Abo)

Windscribe ist die erste Wahl, wenn Sie ein ein kostenloses VPN, das immer noch seriös ist. Die macOS-App wirkt modern – sie bietet Split-Tunneling (Sie können auswählen, welche Apps das VPN nutzen), eine Firewall, die Datenlecks verhindert, und sogar MAC-Adress-Spoofing.

Kostenlose Nutzer erhalten standardmäßig 2 GB Datenvolumen pro Monat, aber wenn du deine E-Mail-Adresse hinzufügst und verifizierst, erhöht sich das Datenvolumen auf 10 GB kostenlos. Außerdem kannst du dir weitere 5 GB sichern, indem du einen Beitrag über Windscribe bei X. Das ist viel für ein kostenloses VPN. Für zahlende Nutzer gibt es kein Datenlimit.

Die Geschwindigkeiten variieren. Auf wenig ausgelasteten kostenpflichtigen Servern erzielen Sie einen guten Durchsatz; auf kostenlosen Servern oder zu Spitzenzeiten müssen Sie mit Einschränkungen rechnen. In meinen Tests schwankte die Geschwindigkeit zwischen über 300 Mbit/s auf einem Server und unter 50 Mbit/s auf einem anderen.

Pro-Tipp Bestätige deine E-Mail-Adresse nach der Anmeldung. Dadurch wird das kostenlose Datenvolumen von 10 GB freigeschaltet, statt nur 2 GB. Aktiviere außerdem die Firewall in der App (das Äquivalent zum Kill Switch), um Datenlecks zu verhindern, falls die VPN-Verbindung unterbrochen wird.

Die Datenschutzeinstellungen sind solide. Windscribe hat seine Infrastruktur auf reine RAM-Server umgestellt (d. h. keine dauerhaften Protokolle). Außerdem veröffentlichen sie Transparenzberichte und stellen einen Großteil ihrer Client-Software als Open Source zur Verfügung. Das Unternehmen gibt an, eine strikte No-Logs-Richtlinie zu befolgen, wobei jedoch einige minimale Verbindungsmetadaten (Datennutzung, Zeitstempel) gespeichert werden, um die Obergrenzen des kostenlosen Tarifs durchzusetzen.

Streaming mitWindscribe Im kostenlosen Tarif ist das Ergebnis eher ungewiss. Die Premium-Server ermöglichen jedoch einen zuverlässigeren Zugriff auf Netflix, BBC und Hulu. Die kostenlosen Server können blockiert sein oder langsam sein.

Vorteile Nachteile ✅ Der kostenlose Tarif ist großzügig ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (auch im kostenlosen Tarif) ✅ Nützliche Funktionen unter macOS – Split-Routing, Firewall, MAC-Spoofing ✅ Bezahlte Server können Streaming zuverlässig bewältigen ❌ Kostenlose Server sind oft überlastet und langsamer ❌ Die Unterstützung für ältere macOS-Versionen wird möglicherweise eingestellt

Fazit: Wenn Sie ein günstiges oder kostenloses VPN suchen, das dennoch Ihre Privatsphäre schützt, Windscribe ist eines der wenigen, das sich nicht wie ein Spielzeug anfühlt. Es bietet dir nützliche Tools, ordentliche Sicherheit und eine echte kostenlose Version – ideal als Backup, für Einsteiger oder als VPN für den gelegentlichen Gebrauch auf deinem Mac.

Häufig gestellte Fragen