Das beste VPN für die PS5: Der praktische Leitfaden – keine Fantasievorstellung

Haftungsausschluss: Die Nutzung von VPN oder Smart DNS zur Umgehung regionaler Beschränkungen kann gegen die Nutzungsbedingungen von PlayStation verstoßen. Wir befürworten keine Umgehung von Regeln, und Sie tragen alle damit verbundenen Risiken, einschließlich Einschränkungen Ihres Kontos oder Ihrer Zahlungsmöglichkeiten.

Das beste VPN fürPS5 kann helfen – aber es wird deine Konsole nicht auf magische Weise reparieren. Zu viel Marketing verwischt die Grenze zwischen PC-Leistung und PS5 die Realität, und genau da werden die Erwartungen zunichte gemacht.

On PlayStation, dann hast du es mit Umgehungslösungen zu tun: Router-Einrichtung, gemeinsame Nutzung der Internetverbindung oder Smart DNS. Wenn du dich schon einmal gefragt hast: „Kann ich ein VPN auf PS5„?“, lautet die Antwort: Ja – aber nur über eine dieser Umgehungsmöglichkeiten. Ihre Ergebnisse hängen stärker von Ihrem Internetanbieter, Ihrem Standort und den Spielservern ab als von irgendwelchen Versprechungen auf der Homepage.

Ein zuverlässiges VPN für PlayStation 5 muss von Anfang an innerhalb dieser Grenzen arbeiten. Bevor Sie Geld ausgeben, sollten Sie wissen, was Sie tatsächlich dafür bekommen. Ich werde Ihnen erläutern, was ein VPN realistisch gesehen leisten kann PS5 – und wo die Grenzen liegen.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste VPN für die PS5

Ich habe Dutzende von Tools getestet, um das beste VPN für PS5. Diese drei Geräte schnitten im Test unter Berücksichtigung der tatsächlichen Spielanforderungen am besten ab.

NordVPN – Die unangefochtene Nummer 1 unter den VPNs für PS5. Es ist die schnellste und zuverlässigste Option, die ich getestet habe, mit einer absolut stabilen Router-Leistung und konstanten Latenzzeiten. ExpressVPN – Eine erstklassige Wahl, wenn es um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit geht. Es ist durchweg schnell, sorgt für reibungsloses Streaming und funktioniert gut mit Router-Konfigurationen, die nicht ständig angepasst werden müssen. Proton VPN – Die datenschutzfreundlichste Option, die ich getestet habe PS5, was es zu einer ernstzunehmenden Option als VPN für PlayStation 5.

Die gesamten sieben Punkte finden Sie unten, zusammen mit meinen eigenen Anmerkungen PS5 Tests. Wir haben weiter getestet, um zu sehen, wie sie sich unter realen Spielbedingungen verhalten.

Das beste VPN für die PS5: 7 Empfehlungen, die deine Konsole nicht lahmlegen

Jeder, der fragt: „Kann ich ein VPN auf PS5„…“ – ob für Gaming, Streaming oder Datenschutz – finden in dieser Liste eine zuverlässige Lösung. Dies sind die VPNs, die sich in realen Umgebungen tatsächlich bewähren – ob auf Routern, in unübersichtlichen WLAN-Netzwerken, überlasteten Netzwerken oder ähnlichen Situationen. Eines davon passt sicher zu Ihrer Art zu spielen. Lesen Sie weiter, um das richtige für Sie zu finden.

1. NordVPN [Das beste VPN für die PS5 insgesamt]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 850–950 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–800 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Threat Protection Pro, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz 5-fach geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung Router-Unterstützung Native Unterstützung für Router von Asus sowie für Router mit DD-WRT-, Tomato-, OpenWRT- oder Merlin-Firmware; vorkonfigurierte Router sind über FlashRouters erhältlich Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPN ist mein bestes VPN für PS5und diedas beste VPN auf dem Markt. Die Geschwindigkeiten auf Servern in der Nähe erreichen durchweg 850–950 Mbit/s auf meiner 1-Gbit/s-Leitungund selbst Server in weiter Entfernung lagen im Bereich von 600 bis 800 Mbit/s. Das ist mehr als genug für große Downloads und Online-Spiele, ohne dass man das Gefühl hat, gedrosselt zu werden.

Ich habe es auf meinem Asus-Router mit Merlin installiert in etwa 15 MinutenmitNords Anleitung. Sobald sie online war, wurde die PS5 Es hat einfach automatisch über das VPN funktioniert. Es waren keine Anpassungen an der Konsole erforderlich.

Ich habe auch getestetSmartDNS direkt auf dem PS5. Die Einrichtung dauerte nur wenige Minuten und ermöglichte den Zugriff auf US-Streamingdienste, ohne dass der gesamte Datenverkehr verschlüsselt werden musste. SmartDNS ist die sauberste und reibungsloseste Lösung. Aber Achtung: Es verbirgt weder Ihre IP-Adresse noch schützt es vor DDoS-Angriffen – es ist ausschließlich für Streaming gedacht.

Für einen Praxistest habe ich eine 89 GigabyteCall of Duty Aktualisierung in weniger als 25 Minuten auf einem Server in der Nähe. Apex Legends and Fortnite Die Sitzungen verliefen ganz normal – keine plötzlichen Eingabeverzögerungen oder seltsamen Routing-Probleme. Meshnet steht zur Verfügung, falls man den Datenverkehr über ein anderes Gerät leiten möchte, aber realistisch gesehen sind die meisten PS5 Die Nutzer werden es nicht brauchen.

Insgesamt ist dies das PlayStation Ein VPN, das ich jedem empfehlen würde, der eine unkomplizierte und leistungsstarke Lösung sucht.

Vorteile Nachteile ✅ Im Test fast Gigabit-Geschwindigkeiten, selbst zu Spitzenzeiten ✅ Umfassende Unterstützung für Router-Firmware ✅ Vorkonfigurierte Router verfügbar ✅ Die Serverinfrastruktur mit 10 Gbit/s bewältigt Spitzenauslastungen problemlos ❌ SmartDNS bietet nur eine begrenzte regionale Abdeckung (vor allem US-amerikanische Streaming-Dienste)

Fazit: NordVPN war die zuverlässigste Option, die ich getestet habe PS5. Schnell, stabil, mit guter Router-Unterstützung und ohne böse Überraschungen. Wenn du dir noch nicht sicher bist, welches das beste VPN für PS5, das ist es.

★ Das beste VPN für die PS5 insgesamt NordVPN Besuchen Sie NordVPN

2. ExpressVPN [Das beste VPN für die PS5 mit einem eigenen Router]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte, je nach Tarif Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, „TrustedServer“-Technologie ausschließlich auf RAM-Basis, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragend geeignet für das Lightway-Protokoll, Verbindungszeiten unter 2 Sekunden Router-Unterstützung Benutzerdefinierte Firmware für ausgewählte Router von Asus, Linksys und Netgear; Aircove Plug-and-Play-Router; Anleitungen zur manuellen Einrichtung für DD-WRT, Tomato, Merlin und weitere Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

Für alle, die sich fragen, ob man ein VPN auf PS5 ohne die Router-Einstellungen zu verändern, ExpressVPN‘sAircove ist das, was einer echten Plug-and-Play-Lösung am nächsten kommt. Wenn Sie sich nicht mit Firmware, Konfigurationsdateien oder Router-Dashboards herumschlagen möchten, ist dies die am glattestenPS5Konfiguration, die ich getestet habe. Schließen Sie das Gerät an, melden Sie sich an, und Ihre Konsole leitet den Datenverkehr innerhalb weniger Minuten über das VPN weiter.

Lightway sorgt für stabile Verbindungen, weshalb Express gilt nach wie vor als einer der Die besten VPNs für Gaming. Während meiner Multiplayer-Sessions, Die Weiterleitung war konsistent, und ich bin nicht auf zufällige Drops gestoßen.

ExpressVPN hat sich seinen Platz als eines der besten VPNs für PlayStation 5 eher aus Bequemlichkeit als wegen des Preises. Wenn Sie ein PlayStation Aircove ist ein VPN, das einfach funktioniert, ohne dass man sich mit Firmware oder Dashboards beschäftigen muss – die einfachste Option auf dieser Liste. Kompatible Router von Asus, Linksys und Netgear funktionieren ebenfalls über eine angepasste Firmware – zwar nicht ganz so mühelos, aber dennoch eine gute Alternative.

MediaStreamer funktioniert mit US-amerikanischen Streaming-Apps, aber wie alle DNS-Tools verschlüsselt es weder den Datenverkehr noch ändert es Ihre IP-Adresse. Für umfassenden Schutz sollten Sie den Router-Modus verwenden.

Vorteile Nachteile ✅ Der Aircove-Router bietet eine echte Plug-and-Play-VPN-Einrichtung ✅ Stabile Lightway-Verbindungen ✅ Benutzerdefinierte Router-Firmware mit benutzerfreundlicher Oberfläche ✅ Verbindungszeiten unter 2 Sekunden ❌ Höherer Preis als bei NordVPN und Surfshark

Fazit: ExpressVPN ist vor allem auf Komfort ausgelegt. Wenn Sie ein reibungsloses Router-Erlebnis wünschen, ist es das beste VPN für PS5 – wenn es Ihnen jedoch nichts ausmacht, Router manuell zu konfigurieren, können günstigere Alternativen ähnliche Ergebnisse liefern.

★ Das beste VPN für die PS5 mit einem eigenen Router ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

3. Proton VPN [Das beste PlayStation-VPN für maximalen Datenschutz]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in der Schweiz Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Router-Unterstützung Es sind Einrichtungsanleitungen für OpenWrt- und AsusWRT-Merlin-Router verfügbar; Proton VPN lässt sich auf den meisten Routern konfigurieren, die WireGuard-/OpenVPN-Clients unterstützen Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton VPNist dasdie datenschutzfreundlichste OptionIch habe getestet, obPlayStation 5was es zu einer ernstzunehmenden Option als VPN für PlayStation 5. Es ist nicht die einfachste Lösung auf dieser Liste, aber wenn dir Kontrolle, Transparenz und eine geprüfte Infrastruktur wichtig sind, ist dies das richtige Tool für dich. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schau dir meinen vollständigen „Is Proton VPNSicher„Leitfaden“.

Ich habe es auf einem OpenWrt-Router mit WireGuard eingerichtet. Die Dokumentation ist ausführlich, geht aber davon aus, dass man weiß, was man tut. Sobald es läuft, ist es stabil, aber das ist eindeutig für Nutzer gedacht, die mit der Konfiguration auf Router-Ebene vertraut sind.

Der VPN-Beschleuniger trägt zur Stabilisierung entfernter Routen bei, was wichtig ist, wenn Sie Datenverkehr international tunneln. NetShield kann bei der Erstellung Ihrer Konfiguration auch auf DNS-Ebene aktiviert werden, wodurch Ihr gesamtes Netzwerk über eine grundlegende Domain-Filterung verfügt (einschließlich Ihrer PS5).

Es gibtkeine Smart-DNS-Option Hier. Wenn Sie nur Streaming-Zugang ohne vollständiges Tunneling wünschen, ist dies nicht die bequemste Wahl. Proton Es geht um das Routing über den vollständigen Router, nicht um Abkürzungen.

Vorteile Nachteile ✅ Ausführliche Router-Dokumentation für erweiterte Firmware ✅ NetShield-DNS-Filterung auf Netzwerkebene ✅ Open-Source-Apps, die regelmäßig unabhängigen Prüfungen unterzogen werden ✅ Schweizer Rechtsordnung und hohe Transparenz ❌ Kein Smart DNS, aber das Router-Tunneling funktioniert gut für PS5

Fazit:Proton ist das beste VPN für PS5 wenn Sie vollständige Transparenz und Kontrolle wünschen. Insgesamt ist dies die PlayStation Ein VPN, das technisches Wissen belohnt – je besser Sie sich mit der Konfiguration von Routern auskennen, desto mehr profitieren Sie davon.

★ Das beste PlayStation-VPN für maximalen Datenschutz Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

4. CyberGhost VPN [Die beste preisgünstige Option für die PS5]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 300 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Schutz vor DNS-/IP-Lecks, NoSpy-Server, Option für eine eigene IP-Adresse Datenschutz Rechtsordnung Rumäniens, geprüfte No-Logs-Richtlinie, jährliche Transparenzberichte Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Solide regionale Leistung mit WireGuard; dedizierte Gaming-Server in über 90 Ländern (nur Windows) Router-Unterstützung Anleitungen zur manuellen Einrichtung von DD-WRT/Tomato sind verfügbar; keine native Router-App Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

CyberGhost VPN ist ein heißer Anwärter auf den Titel eines der besten VPNs für PS5, gestützt auf ein beeindruckendes Netzwerk über 11.000 Server in 100 Ländern. Diese umfassende Abdeckung trägt dazu bei, stabile Verbindungen und geringere Verzögerungen beim Online-Gaming zu gewährleisten.

Die Protokollunterstützung deckt die wichtigsten Funktionen ab – WireGuard, OpenVPN und IKEv2 – und bietet Ihnen je nach Ihrer Konfiguration ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit.

CyberGhost bietet zudem leistungsstarke Sicherheitsfunktionen, darunter AES-256-Verschlüsselung, ein Kill Switch und Schutz vor DNS-/IP-Lecks. Tools wie NoSpy-Server und eine Option für eine dedizierte IP-Adresse verbessern den Datenschutz und die Kontrolle. Die Gerichtsbarkeit in Rumänien sowie eine geprüfte No-Logs-Richtlinie mit jährlichen Transparenzberichten runden das solide Datenschutzkonzept ab.

Es gibt keine native Router-App, aber manuell Anleitungen zu DD-WRT und Tomato machenPS5 Die Einrichtung über den Router ist recht unkompliziert. Dank der Unterstützung von sieben gleichzeitigen Verbindungen eignet sich das Gerät gut für Haushalte mit mehreren Geräten, und die 45-tägige Geld-zurück-Garantie gibt Ihnen genügend Zeit, es in Ihrer eigenen Umgebung ausgiebig zu testen.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Gaming-Server in über 90 Ländern für Verbindungen mit geringer Latenz ✅ Mit über 11.000 Servern stehen Ihnen zahlreiche Optionen zum Wechseln der Region zur Verfügung ✅ WireGuard sorgt für schnelle, stabile Verbindungen bei langen Gaming-Sessions ✅ Durch IP-Maskierung wird Ihre echte Adresse vor gezielten DDoS-Angriffen geschützt ✅ 45-tägige Geld-zurück-Garantie ❌ Dedizierte Gaming-Server sind nur für Windows verfügbar – für Mac und Linux gibt es Standard-Server ❌ Durchschnittsgeschwindigkeiten unter NordVPN or ExpressVPN auf entfernten Servern

Fazit:CyberGhostgibtPS5 Nutzern eine preisgünstige VPN-Option mit unkomplizierter Einrichtung und solider Serverabdeckung. Dank der 45-tägigen Geld-zurück-Garantie lohnt es sich, den Dienst in Ihrer Umgebung zu testen.

★ Das beste VPN mit umfassender Serverabdeckung für die PS5 CyberGhost VPN Visit CyberGhost VPN

5. Privater Internetzugang [Das beste VPN mit umfassender Serverabdeckung für die PS5]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in 91 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 220 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-128/256-Verschlüsselung, Kill Switch, MACE (Werbeblocker/Malware-Blocker), Split-Tunneling, Portweiterleitung Datenschutz Rechtsordnung der USA, unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Warrant Canary Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Stabile Leistung in allen Regionen; AES-128 + WireGuard sorgen für maximale Geschwindigkeit Router-Unterstützung Native DD-WRT-/pfSense-Unterstützung; Einrichtungsanleitung für Raspberry Pi verfügbar Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Privater Internetzugang hat sich seinen Platz unter den besten VPNs für PS5 mit dem größten Servernetzwerk auf dieser Liste – über 35.000 Server in 91 Ländern. Mehr Server bedeuten mehr Routing-Optionen, weniger Überlastung und bessere Chancen, eine Verbindung mit geringer Latenz in der Nähe Ihrer Spielserver zu finden.

Was die Leistung betrifft, PIA unterstütztWireGuard, OpenVPN und IKEv2, sodass Sie je nach Ihrer Konfiguration den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit oder Sicherheit legen können. Auf Servern in der Nähe liegt die Geschwindigkeit konstant bei 220 Mbit/s – genug für flüssiges Multiplayer-Gaming und schnelle Downloads auf PS5.

Sicherheit ist dort, wo PIA bietet mehr, als man für diesen Preis erwarten würde. Man bekommt AES-128/256-Verschlüsselung, ein Kill Switch und DNS-Leckschutz als Standard, dazu MACE für die Blockierung von Werbung und Malware, Split-Tunneling und Portweiterleitung für die NAT-Umgehung in Multiplayer-Sitzungen. Es ist ein echtes datenschutzorientiertes VPN – Open-Source-Apps, ein „Warrant Canary“ und eine unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, selbst unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit.

For PS5 Insbesondere die native Unterstützung für DD-WRT und pfSense sowie eine Anleitung zur Einrichtung auf dem Raspberry Pi machen die Routerkonfiguration einfacher als bei den meisten anderen Lösungen.

Vorteile Nachteile ✅ Über 35.000 Server in 91 Ländern für regionale Verbindungen mit niedrigen Ping-Werten ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen – keine Begrenzung der Geräteanzahl ✅ Portweiterleitung für NAT-Traversal in Multiplayer-Sitzungen ✅ MACE blockiert Werbung und Malware auf VPN-Ebene und sorgt so für eine reibungslosere Leistung ✅ WireGuard und AES-128 für maximale Geschwindigkeit ❌ Durchschnittsgeschwindigkeiten unter NordVPN or ExpressVPN auf Interkontinentalstrecken ❌ Die Benutzeroberfläche ist weniger ausgefeilt als bei hochwertigen, auf Gaming ausgerichteten Alternativen

Fazit:PIADas riesige Servernetzwerk und die Richtlinie zur unbegrenzten Geräteanzahl machen den Dienst zu einer vielseitigen Wahl für PS5-Besitzer, die eine umfassende regionale Abdeckung wünschen. Dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie haben Sie genügend Zeit, das gesamte Angebot zu testen.

★ Die günstigste Option für die PS5 Privater Internetzugang Besuchen Sie PIA

6. Surfshark [Das beste Allround-VPN für PS5-Haushalte]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Tarnmodus Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in den Niederlanden Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern und 100-Gbit/s-Versuchs-Servern in Amsterdam Router-Unterstützung AsusWRT, DD-WRT, Tomato, OpenWRT, GL.iNet, OPNsense, TP-Link (ausgewählte Modelle), Keenetic Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfsharkist dasdas beste VPN fürPS5 wenn Sie auf der Suche nach einem echten Schnäppchen sind. Auf Servern in der Nähe ist es blitzschnell und an entfernten Standorten mehr als zuverlässig. Das macht es zu einem top-tier VPN for streaming sowie das Spielen in großen Haushalten.

WireGuard hat super funktioniert, als ich es über meinen Router laufen ließ. Der Mehrspielermodus lief stabil, der Voice-Chat brach nicht ab, und meine Latenz wirkte vorhersehbar. Diese Beständigkeit ist mir wichtiger als die reine Spitzengeschwindigkeit in einem PlayStationVirtuelles privates Netzwerk

Sie könnenSurfshark mit allen gängigen Routern ohne komplizierte Einstellungen. Sobald der Router dies unterstützt, PS5 Es muss nichts installiert werden.

Smart DNS ist verfügbar, wenn Sie nur Streaming-Zugang ohne vollständige Verschlüsselung wünschen. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten in der PS5 Netzwerkeinstellungen – allerdings ist dies auf US-amerikanische Bibliotheken beschränkt und verbirgt Ihre IP-Adresse nicht.

Für alle, die fragen: „Kann ich ein VPN auf PS5„…“ – mit Blick auf einen Haushalt voller Geräte, SurfsharkDie Kombination aus Smart DNS und unbegrenzten Verbindungen macht es zur praktischsten Lösung auf dieser Liste.

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen (ideal für große Haushalte) ✅ Hohe WireGuard-Geschwindigkeiten ✅ 100-Gbit/s-Server in Amsterdam für stark ausgelastete Routen ✅ Umfassende Unterstützung für Router-Firmware ❌ Smart DNS ist auf Dienste mit Sitz in den USA beschränkt

Fazit: Surfshark ist eine hervorragende Wahl für Haushalte mit mehreren Geräten, die sich eine zuverlässige PS5-Leistung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch Server mit hoher Kapazität wünschen.

★ Das beste Allround-VPN für PS5-Haushalte Surfshark Besuchen Sie Surfshark

7. VeePN [Das beste VPN für die PS5 zum kleinen Preis]

Funktion Technische Daten Server Über 2.500 Server in mehr als 60 Ländern Geschwindigkeit 300–450 Mbit/s auf Servern in der Nähe bei einer 1-Gbit/s-Verbindung (80–200 Mbit/s an entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte (Pro-Tarif) Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, NetGuard-Werbeblocker, Double VPN Datenschutz Keine Protokollierung, Sitz in Panama Leistung bei der Spielgeschwindigkeit Auf Servern in der Nähe akzeptabel, bei Verbindungen über große Entfernungen unzuverlässig Router-Unterstützung Einrichtungsanleitungen für Router mit DD-WRT, OpenWRT, Tomato und AsusWRT Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Für alle, die fragen: Kann ich ein VPN auf PS5 ohne viel Geld auszugeben, VeePN ist der einfachste Einstiegspunkt auf dieser Liste. Es funktioniert auf PS5, aber nur über die Router-Einstellungen oder die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung – es gibt no Smart DNSAbkürzung.

Auf Servern in der Nähe, Die Leistung war für den Mehrspielermodus und die Downloads in Ordnung. Die Verbindungen zu weit entfernten Servern waren unzuverlässig, daher ist dies eine Konfiguration, bei der man sich wirklich auf lokale Server beschränken sollte. Als VPN für PlayStation 5, VeePN reicht für die Grundbedürfnisse aus, ist jedoch für alle, die regelmäßig auf internationalen Servern spielen, nicht ausreichend.

Double VPN ist verfügbar wenn Sie aus Datenschutzgründen zusätzliche Routing-Ebenen wünschen oder DDoS-Schutz, verursacht aber einen spürbaren Mehraufwand. Ich würde es in Wettkämpfen nur verwenden, wenn es unbedingt nötig ist.

Die Einrichtung des Routers erfordert im Vergleich zu Nord or ExpressVPN. Die Konfigurationsgenerierung ist noch nicht ganz ausgereiftund Funktionen wie NetGuard gelten nicht auf Router-Ebene.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstige Langzeitpreise ✅ Double-VPN-Option für mehr Datenschutz ✅ 10 gleichzeitige Verbindungen ✅ Rechtsordnung von Panama (datenschutzfreundlich) ❌ Kein Smart DNS – die Einrichtung über den Router ist die einzige Möglichkeit ❌ Kleineres Servernetzwerk als die Konkurrenz

Fazit: VeePN macht Sinn als PlayStation VPN, wenn der Preis für Sie im Vordergrund steht und Sie mit der Konfiguration eines Routers vertraut sind. Es erfüllt die grundlegenden Anforderungen, ist aber eindeutig eher ein preisgünstiges Angebot als ein Spitzenprodukt in Sachen Leistung.

★ Das beste VPN für die PS5 für den kleinen Geldbeutel VeePN Besuchen Sie VeePN

Was das beste VPN für die PS5 leisten kann und was nicht: Realistische Erwartungen setzen

Bevor Sie das beste VPN für PS5, braucht man realistische Erwartungen. A PlayStation VPN kann in bestimmten Situationen hilfreich sein – aber es wird die Funktionsweise der Sony-Systeme nicht grundlegend verändern. Zu verstehen, was ein VPN für PlayStation 5 Was tatsächlich geliefert wird, ist der entscheidende Unterschied zwischen informierten Käufern und enttäuschten Käufern.

Was ein VPN auf der PS5 leisten kann

Ändere deine IP-Adresse . Websites und Streaming-Apps sehen den Standort des VPN-Servers anstelle Ihres eigenen.

. Websites und Streaming-Apps sehen den Standort des VPN-Servers anstelle Ihres eigenen. Verschlüsseln Sie Ihren Datenverkehr . Ihr Internetanbieter kann keine konkreten Aktivitäten einsehen, was hilfreich sein kann, wenn Ihre Verbindung gedrosselt wird.

. Ihr Internetanbieter kann keine konkreten Aktivitäten einsehen, was hilfreich sein kann, wenn Ihre Verbindung gedrosselt wird. Drosselung reduzieren (manchmal) . Wenn Ihr Internetanbieter den Datenverkehr beim Gaming oder Streaming drosselt, kann eine Verschlüsselung Abhilfe schaffen. Wenn sich die Geschwindigkeiten mit einem VPN verbessern, war die Drosselung wahrscheinlich das Problem.

. Wenn Ihr Internetanbieter den Datenverkehr beim Gaming oder Streaming drosselt, kann eine Verschlüsselung Abhilfe schaffen. Wenn sich die Geschwindigkeiten mit einem VPN verbessern, war die Drosselung wahrscheinlich das Problem. Grundlegenden DDoS-Schutz hinzufügen . Ihre echte IP-Adresse bleibt hinter dem VPN-Server verborgen. Das ist für Wettkampfspieler und Streamer wichtiger als für Gelegenheitsnutzer.

. Ihre echte IP-Adresse bleibt hinter dem VPN-Server verborgen. Das ist für Wettkampfspieler und Streamer wichtiger als für Gelegenheitsnutzer. Entsperre einige Streaming-Bibliotheken. Wenn du dein PS5 Bei Netflix oder Disney+ kannst du mit einem VPN oder Smart DNS das Angebot ändern, das dir angezeigt wird. (Lies dir vorher immer die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform durch.)

Was ein VPN auf der PS5 nicht leisten kann

Ändere deine PSN-Region . IhrPlayStation Die Netzwerkregion ist an Ihr Konto gebunden, nicht an Ihre IP-Adresse. Ein VPN für PlayStation 5 wird weder den Laden noch die Preise ändern.

. IhrPlayStation Die Netzwerkregion ist an Ihr Konto gebunden, nicht an Ihre IP-Adresse. Ein VPN für PlayStation 5 wird weder den Laden noch die Preise ändern. Zugang zu Veröffentlichungen in der frühen Spielphase freischalten . Die Veröffentlichungszeiten richten sich nach der Region deines PSN-Kontos. Eine Verbindung zu einem anderen Land ändert daran nichts.

. Die Veröffentlichungszeiten richten sich nach der Region deines PSN-Kontos. Eine Verbindung zu einem anderen Land ändert daran nichts. Garantiert niedrigerer Ping . Ein VPN fügt einen zusätzlichen Routing-Schritt hinzu. In den meisten Fällen steigt die Latenz leicht an, selbst bei dem besten VPN für PS5. Das hilft nur, wenn das Routing Ihres Internetanbieters ineffizient ist.

. Ein VPN fügt einen zusätzlichen Routing-Schritt hinzu. In den meisten Fällen steigt die Latenz leicht an, selbst bei dem besten VPN für PS5. Das hilft nur, wenn das Routing Ihres Internetanbieters ineffizient ist. Umfassender Schutz vor Werbung und Malware durch Router-Einstellungen . Die meisten Filterfunktionen sind nur in Geräte-Apps verfügbar. Router-basierte VPN-Konfigurationen bieten in der Regel Verschlüsselung und IP-Maskierung – mehr nicht. (Proton’sNetShield undExpressVPNs (Aircove bilden hier eine Ausnahme.)

. Die meisten Filterfunktionen sind nur in Geräte-Apps verfügbar. Router-basierte VPN-Konfigurationen bieten in der Regel Verschlüsselung und IP-Maskierung – mehr nicht. (Proton’sNetShield undExpressVPNs (Aircove bilden hier eine Ausnahme.) Umgehe alle regionalen Sperren im Mehrspielermodus . Manche Spiele stützen sich auf Einschränkungen auf Kontoebene oder erkennen VPN-Datenverkehr. Die Ergebnisse variieren.

. Manche Spiele stützen sich auf Einschränkungen auf Kontoebene oder erkennen VPN-Datenverkehr. Die Ergebnisse variieren. Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Ein VPN verbirgt Ihre IP-Adresse. Es schützt jedoch nicht vor Phishing, schwachen Passwörtern oder gehackten Konten.

Smart DNS vs. Vollständiges VPN: Den Unterschied verstehen

Dies ist eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Auswahl eines VPN für PlayStation 5 – und das, was die meisten Leute verwirrt. Wenn Sie das beste VPN für PS5In der Regel haben Sie die Wahl zwischen Smart DNS und einem vollständigen Router-VPN. Diese Lösungen dienen unterschiedlichen Zwecken.

Funktion Smart DNS Vollständiges VPN (Router-Einrichtung) Ändert die IP-Adresse ❌ Von ✅ Ja Verschlüsselt den Datenverkehr ❌ Von ✅ Ja Funktioniert mit Streaming-Apps ✅ Ja ✅ Ja Umgeht die Drosselung durch den Internetdienstanbieter ❌ Von ✅ Manchmal Verursacht eine Verzögerung Mindestens Leichter Anstieg DDoS-Schutz ❌ Von ✅ Ja (IP-Adresse verborgen) Schwierigkeitsgrad der Einrichtung Einfach (DNS-Eintrag auf der PS5) Mittel (Router-Konfiguration erforderlich) Am besten geeignet für Zugang ausschließlich per Streaming Gaming + Datenschutz + vollständiges Routing

Für den reinen Streaming-Zugang ist Smart DNS schneller und einfacher einzurichten. Für alles andere – IP-Maskierung, Verschlüsselung oder DDoS-Schutz – benötigen Sie eigentlich ein vollwertiges Router-VPN. Wenn also der Grund für Ihre Frage „Kann ich ein VPN auf PS5„Wenn es um Datenschutz geht, sollten Sie Smart DNS ganz überspringen und direkt auf den Router zurückgreifen.“

Die wichtigsten Punkte, die Sie bei der Auswahl des besten VPNs für die PS5 beachten sollten

Die Wahl des besten VPN für PS5 kommt es darauf an, ob es zu deiner Konfiguration passt. Es muss mit deinem Router, deinem Internetanbieter und den Spielen, die du tatsächlich spielst, kompatibel sein. Da PS5 VPN-Apps lassen sich nicht direkt ausführen, alles läuft über einen Router oder eine gemeinsame Verbindung – und das verändert die Situation.

Jedes VPN fürPlayStation 5 Jeder Eintrag auf dieser Liste wurde anhand genau dieser Kriterien bewertet:

Faktor Worauf Sie achten sollten Warum das wichtig ist Protokoll & Routing WireGuard-basierte Protokolle oder moderne Entsprechungen Geringerer Aufwand und stabileres Routing. Siehe meinen Leitfaden zum Thema Das beste VPN-Protokoll für GamingWeitere Informationen finden Sie hier. Serverstandort Server in der Nähe Ihres Standorts Die Entfernung hat einen größeren Einfluss auf die Latenz als die Wahl des Protokolls. Router-Leistung Leistungsstarke CPU/angemessene Firmware-Unterstützung Leistungsschwache Router kommen mit der Verschlüsselung nicht zurecht und bremsen die Geschwindigkeit. Serverkapazität Mehrere Server in Ihrer Nähe So kannst du wechseln, wenn sich eine Route unsicher anfühlt. Testfenster Kostenlose Testversion oder Geld-zurück-Garantie Sie müssen dies mit Ihrem eigenen Internetanbieter und Ihrer eigenen Konfiguration testen. Verwendung von Remote Play Stabiler Ping gegenüber dem niedrigsten Ping Beim Remote Play werden kleine Verzögerungen verstärkt. Auf Beständigkeit kommt es an. Kostenlos vs. kostenpflichtig Vermeiden Sie „kostenlose“ VPNs Kostenlose VPNs drosseln häufig die Geschwindigkeit oder überlasten die Server, und manche davon sind sogar aktiv schädlich.

So testest du ein VPN auf der PS5 (Schritt für Schritt)

Die Frage „Kann ich ein VPN auf PS5„…“ ist nur die halbe Miete. Erst das Wissen, wie man es richtig testet, macht den Unterschied zwischen einem guten und einem frustrierenden Ergebnis aus.

Legen Sie zunächst eine Ausgangsbasis fest. Spiele 10–15 Minuten lang mit deaktiviertem VPN auf deinem üblichen Server/in deiner üblichen Region. Schalte das VPN ein und ändere sonst nichts. Gleiche Tageszeit, gleiche Verbindung (Kabel vs. WLAN), gleicher Spielmodus. Testen Sie 2–3 VPN-Standorte in der Nähe. Beurteile es nicht anhand eines einzigen Servers. Wähle zuerst die Routen aus, die am nächsten liegen. Spiele echte Matches, keine Menüs. Stell dich in die Warteschlange und achte darauf, wie es sich mitten im Kampf anfühlt – nicht in der Lobby. Achten Sie auf Spitzenwerte, nicht nur auf Durchschnittswerte. Ein leichter Anstieg der Ping-Werte ist kein Problem. Zufällige Spitzen und Paketverluste ruinieren das Spiel. Wiederhole dies während deiner üblichen Spielzeiten. In den Stoßzeiten brechen schwache Dienste zusammen. Entscheide dich aufgrund der Konsistenz. Behalte das VPN, wenn es stabil läuft. Lass dir den Betrag zurückerstatten, wenn es die Verbindungen verschlechtert.

Die meisten VPNs bieten eine Geld-zurück-Garantie, sodass Sie bei diesem Vorgang nichts zu verlieren haben. Wenn ein PlayStation Wenn ein VPN diese grundlegenden Tests nicht besteht, lohnt es sich nicht, es weiter zu nutzen.

Mein Fazit

Das beste VPN für PS5 das hängt von deinen Bedürfnissen ab – Geschwindigkeit, Serverreichweite, KonsolenkompatibilitätoderZugriff über mehrere Geräte. Jedes VPN auf dieser Liste bietet einen ganz eigenen Vorteil. Gaming, Streaming oder Datenschutz – ganz gleich, was Ihr Ziel ist, das richtige VPN für PlayStation 5 ist in der folgenden Liste aufgeführt.

Das beste VPN für die PS5 > NordVPN. Insgesamt die ausgewogenste Option mit hohen Geschwindigkeiten, hoher Sicherheit und zuverlässiger Leistung auch unter hoher Auslastung. Es ist die sicherste Allround-Wahl für Gaming, Streaming und eine stabile Verbindung. Das beste Premium-Erlebnis > ExpressVPN. Hervorragende Router-Unterstützung und eine der einfachsten Einrichtungsmöglichkeiten auf dem Markt, insbesondere für Konsolenbenutzer. Für diese Einfachheit, die durchdachte Ausführung und die durchweg stabile Leistung zahlt man einen höheren Preis. Das beste datenschutzorientierte VPN für die PS5 > Proton VPN. Entwickelt für Nutzer, denen Transparenz wichtig ist, mit Open-Source-Apps und umfassenden Datenschutzmaßnahmen. Es ist ideal, wenn Sie mit einer etwas technisch anspruchsvolleren Einrichtung zurechtkommen. Beste Abdeckung bei Streaming und Servern > CyberGhost. Dank eines umfangreichen Servernetzwerks und optimierter Leistung eignet es sich hervorragend für den Zugriff auf globale Inhalte. Eine gute Wahl, wenn Sie eine Kombination aus Zuverlässigkeit beim Gaming und beim Streaming suchen. Beste Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität > Privater Internetzugang (PIA). Bietet erweiterte Funktionen wie Portweiterleitung und Split-Tunneling sowie eine unbegrenzte Anzahl von Verbindungen. Ideal für Power-User, die mehr Kontrolle über ihre Konfiguration wünschen. Am besten für die Abdeckung des gesamten Hauses > Surfshark. Unbegrenzte Anzahl an Geräten, zuverlässige Geschwindigkeiten mit WireGuard und günstige Preise. Ideal für Haushalte, in denen mehrere Geräte gleichzeitig genutzt werden. Best Budget PlayStation VPN > VeePN. Eine kostengünstige Option, die auf Servern in der näheren Umgebung gut funktioniert. Nicht die beste Wahl für Verbindungen über große Entfernungen, aber eine gute Einstiegslösung.

Alle sieben sind eine gute Wahl. Entscheiden Sie sich für ein zuverlässiges PlayStation Ein VPN, das zu deiner tatsächlichen Spielweise passt, zu dem, was dein Router unterstützt, und zu dem, wie viel Aufwand du bereit bist in Kauf zu nehmen.

Häufig gestellte Fragen