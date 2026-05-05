Das sicherste VPN im Jahr 2026: 5 Dienste im Vergleich hinsichtlich Verschlüsselung, Sicherheitslücken und Sicherheit

Um das sicherste VPN zu finden, reicht es nicht aus, nur ein paar Funktionen überfliegen. Jeder Anbieter wirbt mit „Verschlüsselung auf Militärniveau“, als würde das alle Ihre Probleme lösen. Das ist jedoch nur die Grundvoraussetzung. Sie müssen sich dennoch genau mit den Protokollierungsrichtlinien des Anbieters, seinem Standort und der Funktionsweise seiner Sicherheitstools befassen, wenn Sie diese aktivieren.

Also habe ich Prüfberichte durchgesehen, die Rechtsordnungen geprüft, frühere Vorfälle untersucht und Kill-Switches sowie DNS-Lecks selbst getestet. Die meisten VPNs sind schnell durch das Raster gefallen. Ein paar jedoch nicht.

Schauen wir mal, warum.

Schnellvergleich: Die sichersten VPN-Dienste im direkten Vergleich mit Sicherheitsbewertungen

VPN Meine Sicherheitsbewertung Unabhängige Sicherheits- und No-Log-Prüfungen Verschlüsselung Not-Aus-Schalter Gerichtsbarkeit Niedrigster Preis NordVPN 10/10 ✅ AES-256/ChaCha20 + PQE auf Systemebene Panama 2,99 $ pro Monat Surfshark 9,9/10 ✅ AES-256/ChaCha20 auf Systemebene Niederlande 1,99 $ pro Monat ExpressVPN 9,8/10 ✅ AES-256/ChaCha20 + PQE Netzwerksperre Britische Jungferninseln 4,99 $ pro Monat Proton VPN 9,6/10 ✅ AES-256/ChaCha20 Ständig aktiv Schweiz 3,59 $ pro Monat VeePN 9,0/10 Ausschließlich unabhängige Prüfung von Browser-Erweiterungen AES-256/ChaCha20 Kill-Switch auf App-Ebene Schweden 1,99 $ pro Monat

Die 5 sichersten VPN-Dienste im Test: Meine praktischen Erfahrungen für echten Schutz

Nach dieser kurzen Einführung können wir uns nun die sichersten VPNs ansehen – basierend auf unseren internen Tests und den offiziellen Angaben. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welches für Sie am besten geeignet ist.

1. NordVPN [Der sicherste VPN-Dienst]

NordVPN steht an der Spitze, weil seine Sicherheit nicht auf bloßen Versprechungen beruht. Sie stützt sich auf wiederholte Audits, eine gehärtete Infrastruktur und Funktionen, die über das Übliche hinausgehen. Fünf No-Logs-Audits, postquantenverschlüsselte Verbindungen, reine RAM-Server und eigene Hardware machen es zum sichersten VPN für den privaten Gebrauch.

Funktion Details Server Über 9.000 in über 100 Ländern Verschlüsselung ChaCha20-Poly1305 (NordLynx), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch 4096-Bit-DH-Schlüssel, Curve25519 Post-Quanten-Verschlüsselung Ja (NordLynx, Mai 2025) Protokolle NordLynx, OpenVPN, NordWhisper Not-Aus-Schalter Optionen auf System- und App-Ebene Audit ohne Protokollierung 5 (PwC 2018, 2020; Deloitte 2022, 2023, 2024) Servertyp Nur RAM, gemeinsam genutzte Hardware Gerichtsbarkeit Panama Gleichzeitige Verbindungen 10 Geräte Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Sicherheitsanalyse

NordVPNs Die No-Logs-Richtlinie wurde fünfmal geprüft – PwC in den Jahren 2018 und 2020, Deloitte in den Jahren 2022, 2023 und 2024. Die Prüfer untersuchten die Serverkonfigurationen, die Infrastruktur und die Verfahren zur Datenverarbeitung. Es wurden keine Probleme bei der Protokollierung festgestellt. Cure53 führte bis 2025 separate Bewertungen der Anwendungen und der Infrastruktur durch, bei denen keine kritischen Schwachstellen festgestellt wurden.

Im Mai 2025,NordhinzugefügtPost-Quanten-Verschlüsselung für NordLynx, indem NIST-zugelassene Algorithmen mit ChaCha20 kombiniert werden. Eine Entschlüsselung durch Quantencomputer ist zwar noch nicht praktikabel, doch Angriffe nach dem Motto „Jetzt sammeln, später entschlüsseln“ sind ein berechtigter Grund zur Sorge. Damit wird diese Lücke frühzeitig geschlossen.

Das Netzwerk läuft auf Reine RAM-Server, sodass die Daten nach einem Neustart nicht erhalten bleiben. An einigen Stellen, Nord besitzt und betreibt seine eigene Hardware, anstatt sie zu mieten, wodurch das Risiko durch Dritte verringert wird.

NordWhisper, das 2025 auf den Markt kam, tarnt VPN-Datenverkehr als normalen HTTPS-Verkehr, um Netzwerkblockaden zu umgehen, ohne die Verschlüsselung zu schwächen. Das ist ein Grund, warum es in Regionen mit strengen Einschränkungen gut funktioniert und warum es bei mir ganz oben auf der Liste der Die besten VPNs für China.

Threat Protection Pro blockiert Malware, Phishing-Domains und Tracker auf DNS-Ebene. Im Jahr 2024 zeichnete AV-Comparatives NordVPN Anti-Phishing-Zertifizierung – der erste VPN-Anbieter, der diese erhalten hat.

Vorteile Nachteile ✅ 8 unabhängige Sicherheitsprüfungen ✅ Post-Quanten-Verschlüsselung aktiviert ✅ Reine RAM-Server und Colocation-Server ✅ Die Gerichtsbarkeit Panamas außerhalb von Überwachungsbündnissen ✅ Von AV-Comparatives zertifizierter Schutz vor Bedrohungen ❌ Threat Protection Pro ist auf den Desktop beschränkt

Fazit: Nord ist das sicherste VPN für den privaten Gebrauch, das ich getestet habe, und das verifizierte Audits, solide Infrastrukturentscheidungen und zukunftsweisende Verschlüsselung vereint.

★ Der sicherste VPN-Dienst NordVPN Besuchen Sie NordVPN

Surfshark ist das sicherste VPN für den privaten Gebrauch, ohne dass dafür ein hoher Preis verlangt wird. Es wurde mehrfach unabhängig geprüft, betreibt reine RAM-Server und verfügt auf jeder Plattform über einen Kill Switch auf Systemebene.

Funktion Details Server Über 4.500 in 100 Ländern Verschlüsselung ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch 2048-Bit-RSA, Curve25519 Post-Quanten-Verschlüsselung In Entwicklung Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Not-Aus-Schalter Auf Systemebene auf allen Plattformen Audit ohne Protokollierung 2 (Deloitte 2023, 2025) Servertyp Reine RAM-Infrastruktur mit 10 Gbit/s Gerichtsbarkeit Niederlande Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Sicherheitsanalyse

Surfsharks Die „No-Logs“-Richtlinie wurde zweimal geprüft von Deloitte (2023 und Juni 2025). Die Überprüfungen bestätigten, dass weder der Browserverlauf noch IP-Adressen, Verbindungszeitstempel oder Sitzungsdaten gespeichert werden.

Darüber hinaus,Cure53 hat seine Browser-Erweiterungen geprüft (2018) sowie die Serverinfrastruktur (2021), und SecuRing führte im April 2025 eine umfassende Sicherheitsbewertung durch, die Web-, Desktop- und mobile Apps umfasste. Das gesamte Netzwerk läuft auf reinen RAM-Servern, sodass bei einem Neustart keine Daten erhalten bleiben. Der Kill-Switch arbeitet auf Systemebene plattformübergreifend – in meinen Tests, Der Datenverkehr wird sofort unterbrochen, ohne dass IP-Adressen nach außen dringen.

Surfshark is mit Sitz in den Niederlandeninnerhalb der EU und der „Nine Eyes“-Allianz. Das sorgt bei einigen Datenschützern für Stirnrunzeln. Allerdings schreibt das niederländische Recht keine Protokollierung durch VPNs vor, sodass keine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung von Nutzerdaten besteht.

MultiHop leitet den Datenverkehr zur doppelten Verschlüsselung über zwei Server, und im Gegensatz zu Konfigurationen mit festen Serverpaaren bei anderen Anbietern können Sie beide Standorte selbst auswählen. Der Camouflage-Modus tarnt den VPN-Datenverkehr wie normales HTTPS, während NoBorders für restriktive Netzwerke sorgt. CleanWeb blockiert Werbung, Tracker und Malware auf DNS-Ebene.

Im Jahr 2024,Surfshark hat seine Infrastruktur auf 10 Gbit/s aufgerüstet im gesamten Netzwerk, wobei in Amsterdam derzeit experimentelle 100-Gbit/s-Server eingeführt werden. Dieser Spielraum sorgt für eine stabile Leistung, selbst wenn umfangreichere Sicherheitsfunktionen aktiviert sind. Dank unbegrenzter Verbindungen ist es zudem die Das beste VPN für mehrere Geräte.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Preis (1,99 $/Monat) ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ Systemweiter Kill-Switch auf allen Plattformen ✅ Mehrere unabhängige Prüfungen ✅ MultiHop mit benutzerdefinierter Serverauswahl ❌ Zuständigkeit der Niederlande (Nine Eyes) ❌ Post-Quanten-Verschlüsselung noch nicht im Einsatz

Fazit: Surfshark ist das sicherste VPN in dieser Preisklasse. Mehrere Audits, umfassender Schutz auf Systemebene und unbegrenzte Verbindungen machen es schwer, höhere Kosten zu rechtfertigen, es sei denn, man möchte Nordseine zusätzlichen Ebenen.

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3. ExpressVPN [Praktischer Nachweis der Protokollfreiheit]

ExpressVPN steht auf meiner Liste der sichersten VPNs, da seine Datenschutzversprechen „in der Praxis“ auf ihre Richtigkeit geprüft wurden. Drei No-Logs-Audits durch KPMG, eine ausschließlich auf RAM basierende TrustedServer-Infrastruktur und die Unterstützung von Post-Quantum-Verschlüsselung in Lightway bilden eine solide Sicherheitsgrundlage.

Funktion Details Server Über 3.000 in über 100 Ländern Verschlüsselung ChaCha20-Poly1305 (Lightway), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch 4096-Bit-RSA, Curve25519 Post-Quanten-Verschlüsselung Ja (Lightway, Januar 2025) Protokolle Lightway, OpenVPN, IKEv2 Not-Aus-Schalter Netzwerksperre (auf Systemebene) Audit ohne Protokollierung 3 (KPMG 2022, 2024, 2025) Servertyp TrustedServer (nur RAM) Gerichtsbarkeit Britische Jungferninseln Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Startpreis 4,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Sicherheitsanalyse

ExpressVPNs Die No-Logs-Richtlinie wurde dreimal geprüft von KPMG (2022, 2024, 2025). Die Prüfung im Juni 2025 bestätigte, dass die TrustedServer-Technologie die Speicherung von Aktivitäts- und Verbindungsprotokollen verhindert.

TrustedServer läuft vollständig im Arbeitsspeicher. Es werden keine Daten auf die Festplatte geschrieben, und bei jedem Neustart wird das System vollständig gelöscht. Die Server werden aus schreibgeschützten Images geladen, wodurch Manipulationen selbst bei physischem Zugriff verhindert werden. Expressist auch eines vonMeine bevorzugten VPNs für Streaming dank seines erstklassigen Netzwerks.

Diese Konfiguration wurde 2017 getestet, als Die türkischen Behörden beschlagnahmten eines der ExpressVPNsServer. Sie fanden nichts – denn es gab keine Protokolle, die sie hätten finden können.

Lightway unterstützt ChaCha20-Poly1305 oder AES-256-GCM und basiert auf dem wolfSSL-Kryptografie-Bibliothek. Es wurde unabhängigen Sicherheitsprüfungen durch Cure53 und Praetorian unterzogen. Post-Quanten-Verschlüsselung wurde im Januar 2025 eingeführt, wodurch Lightway zu einem der führenden Anwärter auf die sicherste VPN-Verschlüsselung wurde.

ExpressVPN hat seinen Sitz in Britische Jungferninseln, wo es keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung gibt und das Land nicht Teil von Überwachungsbündnissen ist. Network Lock blockiert den gesamten Datenverkehr auf Systemebene, wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird. In Tests wurde der Datenverkehr sofort unterbrochen, als kein IP-Leck.

Vorteile Nachteile ✅ 3 Audits ohne Protokollierung ✅ Post-Quanten-Verschlüsselung implementiert ✅ Pionierarbeit bei „TrustedServer (nur RAM)“ ✅ Die Beschlagnahmung eines Servers in der Praxis hat bewiesen, dass keine Protokolle geführt werden ✅ Das Lightway-Protokoll wurde mehrfach geprüft ❌ Höchster Preis unter den großen VPN-Anbietern

Fazit: Express ist zwar nicht die günstigste Option auf dieser Liste. Wenn Sie jedoch nach dem sichersten VPN-Dienst suchen, der durch geprüfte No-Logs-Erklärungen und eine tatsächliche Serverbeschlagnahme gestützt wird, die bewiesen hat, dass die Architektur funktioniert, ExpressVPNliefert.

★ Praktischer Nachweis der Protokollfreiheit ExpressVPN Besuchen Sie ExpressVPN

4. Proton VPN [Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie]

Proton verfolgt einen anderen Ansatz als die meisten Anbieter auf dieser Liste der sichersten VPN-Dienste. Der Fokus liegt nicht nur auf der Verschlüsselungsstärke, sondern auch auf Rechtsschutz, Transparenz und der Gestaltung der Infrastruktur.

Funktion Details Server Über 15.000 in 126 Ländern Verschlüsselung ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch 4096-Bit-RSA, Curve25519 Post-Quanten-Verschlüsselung In Entwicklung Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth Not-Aus-Schalter Ständig aktiv Audit ohne Protokollierung 4 (Sicherheit 2022, 2023, 2024, 2025) Servertyp Mit Secure Core gehärtete Server Gerichtsbarkeit Schweiz Gleichzeitige Verbindungen 10 Geräte Startpreis 3,59 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Sicherheitsanalyse

Proton’s Die No-Logs-Richtlinie wurde vier Jahre in Folge geprüft von Securitum (2022–2025), wobei keine Protokollierungsaktivitäten festgestellt wurden. Das Unternehmen verfügt außerdem über SOC 2 Typ-II-Zertifizierung (Juli 2025), und seine Beteuerungen, keine Protokolle zu speichern, wurden vor Gericht geprüft – Als die Behörden Daten anforderten, gab es nichts, was man hätte herausgeben können. Mehr dazu erzähle ich in meinem ausführlichen Leitfaden zu So wählen Sie das beste VPN für den Datenschutz aus.

Die Schweiz gibt Proton eine solide Rechtslage. Es gibt keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung… das Land steht außerhalb von Bündnissen zum Informationsaustausch, und für jede Datenanfrage ist ein Schweizer Gerichtsbeschluss erforderlich.

All Proton VPN Die Apps sind Open Source unter der GPLv3 veröffentlicht und auf GitHub bereitgestellt. Jeder kann den Code einsehen. Sicherheitslücken werden öffentlich behandelt. Sie verlassen sich nicht nur auf Aussagen – der Code ist einsehbar.

Secure Core leitet den Datenverkehr über hochsichere Server in der Schweiz, Island oder Schweden bevor er den Ausgangsknoten erreicht. Selbst wenn ein Ausgangsserver überwacht wird, können Angreifer den Datenverkehr nicht zu Ihrer tatsächlichen IP-Adresse zurückverfolgen. Der permanente Kill-Schalter blockiert den gesamten Nicht-VPN-Datenverkehr, auch wenn die App nicht ausgeführt wird – entscheidend für Szenarien mit hohem Risiko. NetShield bietet zusätzlichen Schutz auf DNS-Ebene Blockierung von Werbung, Malware und Trackern mit einstellbaren Schutzstufen. Mein „Is Proton VPNSicherIn dem Leitfaden „…“ wird näher darauf eingegangen.

Vorteile Nachteile ✅ Vor Gericht bestätigte No-Logs-Richtlinie ✅ Datenschutz im Schweizer Grundgesetz ✅ Open-Source-Apps zur Codeüberprüfung ✅ „Secure Core“-Multi-Hop-Architektur ✅ Permanenter Kill-Schalter ❌ Post-Quanten-Verschlüsselung noch nicht im Einsatz

Fazit: Wenn Ihnen gesetzliche Datenschutzgarantien und die Transparenz von Open Source am Herzen liegen, Proton ist eine der besten verfügbaren Optionen. Es ist das sicherste VPN für Nutzer, die auf gerichtlich geprüfte No-Logs-Richtlinien und die Schweizer Rechtsordnung als Rückhalt für diese Zusicherungen Wert legen.

★ Vor Gericht bestätigte No-Logs-Richtlinie Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

5. VeePN [Erschwingliche, zuverlässige Sicherheit]

VeePN Es will hier nicht das sicherste VPN sein, bietet aber alle grundlegenden Funktionen zu einem günstigen Preis. Es nutzt starke Verschlüsselung, einen Kill Switch, reine RAM-Server und eine strikte No-Logs-Richtlinie.

Funktion Details Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Verschlüsselung ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch Curve25519, 2048-Bit-RSA Post-Quanten-Verschlüsselung No Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Not-Aus-Schalter Auf Systemebene (Desktop), auf App-Ebene (Mobilgeräte) Infrastrukturprüfungen Unabhängige Prüfung von Browser-Erweiterungen (Cure53) App-Prüfungen No Überprüfung der Protokollfreiheit No Servertyp Reine RAM-Server Gerichtsbarkeit Panama Gleichzeitige Verbindungen 10 Geräte Startpreis 1,99 $ pro Monat

Sicherheitsanalyse

VeePN bietet alles Wesentliche: AES-256-Verschlüsselung, Unterstützung für WireGuard/OpenVPN/IKEv2, einen Kill Switch und reine RAM-Server, die Daten beim Neustart löschen. In meinen Praxistests haben sich diese grundlegenden Funktionen DNS- und IPv6-Lecks verhindert.

Der Standort Panama ist ein Pluspunkt für den Datenschutz – er ist außerhalb der „Eyes“-Allianzen und kennt keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung.

WoVeePN Was sich von den anderen Empfehlungen hier unterscheidet, ist der Prüfungsumfang. Der Die einzige unabhängige Prüfung, die es gibt, betrifft die Browser-Erweiterungen, nicht die zentralen VPN-Anwendungen oder die No-Logs-Garantie des Komplettdienstes. Das ist zwar nützlich, entspricht aber nicht einer vollständigen No-Logs-Überprüfung für Desktop-/Mobil-Clients, wie sie Nord, Surfshark, ProtonoderExpresshaben.

Außerdem erhalten Sie Extras wie Split-Tunneling, NetGuard – Blockierung von Werbung und Malwareund Double-VPN-Server, die zwar keine bahnbrechenden Sicherheitsverbesserungen darstellen, aber nette Zusatzfunktionen sind. Dennoch sprechen wir hier von einem VPN mit zuverlässiger Verschlüsselung, ein hohes Maß an Datenschutz und unabhängige Prüfungen, die in die richtige Richtung gehen.

Vorteile Nachteile ✅ Rechtsordnung von Panama (keine zwingenden Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung) ✅ Starke Verschlüsselung ✅ Serverinfrastruktur ausschließlich mit RAM ✅ Günstige Preise ✅ Unabhängig geprüfte Browser-Erweiterung ❌ Keine umfassende unabhängige Prüfung der wichtigsten VPN-Apps ❌ Keine von einer unabhängigen Stelle durchgeführte Prüfung zur Bestätigung der Protokollfreiheit

Fazit: VeePN ist eines der günstigeren VPNs mit soliden Grundlagen und echtem Schutz vor Datenlecks. Im Vergleich zu den Top-Anbietern in dieser Liste wurden jedoch nicht alle seine Apps in gleichem Maße einer unabhängigen Überprüfung unterzogen. Das ist in Ordnung, wenn Sie einen einfachen, kostengünstigen Schutz suchen – erwarten Sie nur nicht, dass es in puncto Prüfungen mit den anderen mithalten kann.

★ Erschwingliche, zuverlässige Sicherheit VeePN Besuchen Sie VeePN

Was macht den sichersten VPN-Dienst aus? Die wichtigsten Kriterien, nach denen ich getestet habe

Nachdem ihr nun meine Auswahl gesehen habt, möchte ich euch erklären, worauf ich bei der Entscheidung geachtet habe, welche Dienste es auf diese Liste der sichersten VPNs verdient haben.

Implementierung der Verschlüsselung

AES-256 und ChaCha20 sind Standard an dieser Stelle. Das allein sagt noch nicht viel aus. Entscheidend ist, wie das Protokoll konfiguriert ist und wie die Schlüssel hinter den Kulissen gehandhabt werden.

Die Anbieter auf dieser Liste nutzen:

AES-256-GCM oder ChaCha20-Poly1305

Curve25519 oder RSA-2048+ für den Schlüsselaustausch

Perfekte Vorwärtsgeheimnis

Starke Authentifizierung (SHA-256 oder besser)

Selbst eine starke Verschlüsselung kann durch einen schwachen Schlüsselaustausch oder eine nachlässige Konfiguration untergraben werden. Bei der Bewertung der sichersten VPN-Verschlüsselung kommt es auf die Umsetzung an.

Unabhängige Sicherheitsprüfungen

Ich habe der Überprüfung durch Dritte großes Gewicht beigemessen.

Der sicherste VPN-Dienst sollte sich nicht allein auf Vertrauen verlassen. Seriöse Unternehmen wie Deloitte, PwC, KPMG, Cure53 und andere sollten einbezogen werden – und am besten mehr als einmal.

Ich habe nach Prüfberichten gesucht, die folgende Bereiche abdecken:

Durchsetzung der No-Logs-Richtlinie

Serverkonfigurationen

Zugriffskontrollen für die Infrastruktur

Sicherheitslücken in Anwendungen

Regelmäßige Audits sind wichtiger als einmalige Überprüfungen. Sie sollten sich niemals im Unklaren gelassen werden Funktioniert mein VPN? oder ob es seine Behauptungen untermauern kann.

Zuverlässigkeit des Kill-Switches

Wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird und der Datenverkehr weiterläuft, spielt die Verschlüsselung keine Rolle.

auf SystemebeneNot-Aus-Schalterdassden Datenverkehr auf Betriebssystem- oder Firewall-Ebene blockieren sind weitaus zuverlässiger als die Versionen auf App-Ebene. Während der Tests habe ich auf IP-Lecks bei der Wiederverbindung, im Ruhezustand und bei Netzwerkänderungen geachtet.

Wenn es durchgesickert ist, hat es den Schnitt nicht geschafft.

Gerichtsbarkeit und Rechtsrisiken

Die Zuständigkeit ist nicht alles – aber sie spielt eine Rolle.

Einige Länder schreiben die Vorratsdatenspeicherung vor oder arbeiten eng mit Geheimdienstbündnissen zusammen. Andere bieten einen stärkeren Datenschutz. Ich habe Anbietern den Vorzug gegeben, die von Ländern aus operieren, in denen keine verbindlichen Protokollierungsanforderungen und eine lange Tradition des Widerstands gegen Datenerhebungen.

Infrastruktur und Transparenz

Schließlich habe ich mir angesehen, wie der Dienst aufgebaut ist.

Reine RAM-Server, eigene Hardware, Open-Source-Anwendungen, die Offenlegung von Sicherheitslücken und postquantenverschlüsselte Verbindungen sind allesamt wichtige Faktoren. Keiner dieser Punkte allein macht ein VPN zum sichersten – aber in ihrer Gesamtheit zeigen sie, wie ernst das Unternehmen das Thema Sicherheit nimmt. Wenn Ihr Anbieter Sie nicht schützen kann, Warum ein VPN nutzen? überhaupt erst?

Mein Fazit

Bei der Wahl des sichersten VPNs für den privaten Gebrauch kommt es auf Fakten an. Nicht auf Marketing oder ansprechende Homepages. Audits, Entscheidungen zur Infrastruktur, die Rechtshoheit und das Verhalten des Dienstes im Test – darauf kommt es an. Dies sind die Anbieter, die sich bewährt haben.

Das insgesamt sicherste VPN > NordVPN. Fünf No-Logs-Prüfungen, postquanten-sichere Verschlüsselung, reine RAM-Server und eine gehärtete Infrastruktur. Wenn Sie das beste und sicherste VPN mit der strengsten Überprüfung suchen, ist dies genau das Richtige für Sie. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis > Surfshark. Mehrere Audits, Schutz auf Systemebene, unbegrenzte Verbindungen und ein Einstiegspreis von 1,99 $ pro Monat. Es bietet nicht so viele erweiterte Schutzebenen wie Nord, aber es hat sich seinen Platz auf der Liste der sichersten VPNs redlich verdient. Bewährte Infrastruktur > ExpressVPN. Drei Prüfungen durch KPMG und eine tatsächliche Beschlagnahmung des Servers, die das „No-Logs“-Konzept bestätigten. Teuer, aber die Architektur wurde außerhalb einer Marketing-Seite getestet. Geprüfter Datenschutz > Proton VPN. Vier aufeinanderfolgende Audits, Open-Source-Apps, Secure-Core-Routing und Schweizer Rechtsordnung. Wenn Ihnen rechtliche Absicherung und Transparenz am wichtigsten sind, ist dies die sicherste VPN-Option für Sie. Bester Einstieg im unteren Preissegment > VeePN. Sitz in Panama, starke Verschlüsselung und ein niedriger Einstiegspreis. Die Prüfung ist zwar nicht so umfassend wie bei den anderen Anbietern, deckt aber die wesentlichen Punkte ab.

Die Frage „Was ist das sicherste VPN?“ lässt sich also nicht isoliert beantworten. Die eigentliche Frage ist, wie viel unabhängige Überprüfung (und für welche Funktionen) Sie für Ihre Verbindung wünschen.

Häufig gestellte Fragen