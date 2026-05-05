Das beste VPN für Torrenting: Meine 7 Top-Empfehlungen für Sicherheit und Geschwindigkeit

Um das beste VPN für Torrenting zu finden, muss man über die reine Verschlüsselung hinausblicken. Man benötigt P2P-optimierte Server, hohe Download-Geschwindigkeiten und einen Anbieter, der dem Druck von Urheberrechtsinhabern nicht nachgibt. Nicht jedes VPN behandelt Torrent-Datenverkehr gleich, und manche drosseln ihn aktiv oder blockieren ihn sogar gänzlich.

Ich habe Dutzende von VPNs speziell auf ihre Leistung beim Torrenting getestet, dabei die tatsächlichen Download-Geschwindigkeiten gemessen, während der Übertragung auf IP-Lecks geprüft und sichergestellt, dass die Kill-Switches tatsächlich funktionieren, wenn die Verbindung während des Downloads unterbrochen wird.

Meine sieben Empfehlungen unten stellen die besten Optionen für P2P-Nutzer dar, die Wert auf Geschwindigkeit legen, ohne dabei Abstriche bei der Privatsphäre zu machen.

Die besten VPNs für Torrenting auf einen Blick

VPN Am besten geeignet für Server Portweiterleitung Startpreis (Langzeitverträge) NordVPN Gesamtleistung beim Torrenting Über 9.000 in über 100 Ländern No 2,99 $ pro Monat ExpressVPN Höchste Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit Über 3.000 Server in über 100 Ländern Nur Router-App 3,49 $ pro Monat Proton VPN Datenschutzorientiertes Torrenting Über 15.000 Server in über 100 Ländern Ja (Desktop) 2,99 $ pro Monat CyberGhost Ideal für Anfänger Über 11.000 Server in 100 Ländern No 2,03 $ pro Monat PIA Ideal für Power-User Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Yes 2,03 $ pro Monat Surfshark Unbegrenzte Anzahl an Geräten zum günstigen Preis Über 4.500 in 100 Ländern No 1,99 $ pro Monat VeePN Torrenting zum kleinen Preis Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern No 1,99 $ pro Monat

Das beste VPN für Torrenting: 7 Empfehlungen, die ihren Zweck erfüllen

Ich habe eine Reihe von VPNs speziell im Hinblick auf Torrenting getestet. Dabei habe ich besonders auf Latenz, Verschlüsselungsstärke, P2P-Zuverlässigkeit, Serververteilung und Leak-Schutz geachtet. Das sind die Faktoren, die das Erlebnis beim Herunterladen oder Hochladen entscheidend beeinflussen. Im Folgenden findest du meine Top 7 und erfährst, warum sie den Sprung in die Auswahl geschafft haben.

1. NordVPN [Das beste VPN für Torrenting insgesamt]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 850–950 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–800 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Threat Protection Pro, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz 5-fach geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Leistung bei der Torrent-Geschwindigkeit Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPN dominiert den Markt für Torrent-VPNs aus gutem Grund. Es zählt durchweg zu den die besten VPN-Optionen insgesamt und bietet Speziell für Torrenting optimierte Server. Wenn Sie einen Torrent-Client auf einem regulären Server starten, leitet NordVPN Sie automatisch zum nächstgelegenen P2P-optimierten Knoten weiter, sodass die Geschwindigkeit hoch bleibt, ohne dass Sie manuell nach einem Server suchen müssen.

Das NordLynx-Protokoll ist das, was wirklich beeindruckt. Es basiert auf WireGuard und lieferte durchweg Bei meinen Download-Tests blieb die Geschwindigkeit zu über 90 % erhalten. Große Dateien wurden schnell heruntergeladen, und ich habe nie die zufälligen Geschwindigkeitsdrosselungen erlebt, unter denen minderwertige VPNs bei längeren Seeding-Sitzungen leiden.

The Die SOCKS5-Proxy-Option ist für Torrent-Clients wirklich nützlich. Konfigurieren Sie es direkt in qBittorrent oder Deluge, um eine zusätzliche Ebene der IP-Maskierung zu erhalten, ohne den vollen VPN-Aufwand. Ihr Torrent-Datenverkehr wird über den Proxy geleitet, während andere Anwendungen Ihre normale Verbindung nutzen – oder den vollständigen VPN-Tunnel, falls Sie einen mehrschichtigen Schutz bevorzugen.

Der Schutz vor Bedrohungen blockiert schädliche Domains automatisch… was besonders wichtig ist, wenn man auf Torrent-Seiten surft, die voller dubioser Werbung und gefälschter Download-Buttons sind. Während des Tests hat es mehrere Weiterleitungsversuche abgefangen, ohne dass ich mich darum kümmern musste.

Meshnet ist besonders für den privaten Dateiaustausch zu empfehlen. Es ermöglicht die Einrichtung verschlüsselter Verbindungen direkt zwischen NordVPN-Nutzern für Dateien übertragen, ohne öffentliche Tracker zu nutzen. Es handelt sich zwar nicht um herkömmliches Torrenting, aber es löst dasselbe Problem für vertrauenswürdige Gruppen.

The Der Kill-Switch funktioniert zuverlässig. Ich habe während laufender Downloads mehrmals absichtlich Verbindungsabbrüche herbeigeführt, und der Datenverkehr wurde jedes Mal sofort unterbrochen. Keine IP-Lecks und keine offengelegten Torrents. Das ist die Grundvoraussetzung, aber du würdest dich wundern, wie viele VPNs diesen Test nicht bestehen.

Eine Einschränkung: keine Portweiterleitung. Ich persönlich rate davon ab, an offenen Ports herumzubasteln, es sei denn, man weiß ganz genau, was man tut – und selbst dann ist es nicht sicher. Portweiterleitung hat also ihre Vorteile, aber ich verstehe, warum viele große VPN-Anbieter sich davon fernhalten wie vom Teufel.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle P2P-Server ✅ Das NordLynx-Protokoll gewährleistet Download-Geschwindigkeiten von über 90 % ✅ SOCKS5-Proxy für die Konfiguration von Torrent-Clients ✅ Der Schutz vor Bedrohungen blockiert Anzeigen auf bösartigen Torrent-Seiten ✅ Meshnet für den privaten Peer-to-Peer-Dateiaustausch ❌ Keine Portweiterleitung

Fazit: Das ist das Komplettpaket für passionierte Torrent-Nutzer. Eine spezielle P2P-Infrastruktur, geprüfter Datenschutz und Geschwindigkeiten, bei denen man die Nutzung eines VPNs nicht bereut. Der SOCKS5-Proxy und Meshnet sorgen für eine Flexibilität, die bei Mitbewerbern fehlt.

★ Das insgesamt beste VPN für Torrenting NordVPN NordVPN herunterladen

2. ExpressVPN [Das am häufigsten geprüfte VPN für Torrenting]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, „TrustedServer“-Technologie ausschließlich auf RAM-Basis, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Leistung bei der Torrent-Geschwindigkeit Hervorragend geeignet für das Lightway-Protokoll, Verbindungszeiten unter 2 Sekunden Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPN hat mehr unabhängige Sicherheitsprüfungen durchlaufen als jeder andere VPN-Anbieter. Wenn Sie Torrents nutzen und Datenschutzversprechen tatsächlich eine Rolle spielen, Über 20 Überprüfungen durch unabhängige Stellen Wir liefern Nachweise, mit denen die Konkurrenz einfach nicht mithalten kann. Alle wesentlichen Aussagen zu Protokollierungsrichtlinien, Serversicherheit und Infrastruktur wurden von unabhängigen Unternehmen geprüft und bestätigt.

Die TrustedServer-Technologie ist das herausragende Merkmal für datenschutzbewusste Torrent-Nutzer. Jeder Server läuft vollständig im Arbeitsspeicher, ohne dass Festplatten installiert sind. Wenn ein Server keinen Strom mehr hat, gehen alle Daten sofort verloren. Bei der Beschlagnahmung von Servern können keine Benutzerprotokolle offengelegt werden, da nichts mehr vorhanden ist, was beschlagnahmt werden könnte.

Es ist ein vielseitiges VPN, das sich auch hervorragend zum Umgehen von geografischen Sperren eignet. Wenn Sie also auch ein Zuverlässiges Streaming-VPN zwischen den Downloads, Express dafür gesorgt.

Jeder Server im Netzwerk unterstützt P2P-Datenverkehr ohne Einschränkungen. Das Lightway-Protokoll stellt die Verbindung in weniger als 2 Sekunden her und dabei während der gesamten Download-Sitzungen hohe Geschwindigkeiten beizubehalten.

„Network Lock“ ist der Kill Switch und funktioniert absolut zuverlässig. Bei den Tests wurden durch erzwungene Verbindungsabbrüche der gesamte Datenverkehr sofort unterbrochen. Keine IP-Lecks oder offene Torrents, die über Ihre ungeschützte Verbindung laufen. Die Obergrenze von 14 Geräten ist großzügig genug, um Ihre gesamte Konfiguration abzudecken.

Threat Manager blockiert bekannte schädliche Domains automatisch. Es schützt Sie beim Surfen auf Torrent-Seiten, ohne dass Browser-Erweiterungen oder manuelle Konfigurationen erforderlich sind.

Für die Portweiterleitung ist die Einrichtung eines Routers erforderlich da Desktop- und Mobil-Apps dies nicht nativ unterstützen. Wenn Sie offene Ports für eine bessere Peer-Konnektivität benötigen, konfigurieren Sie diese über ExpressVPN„s Router-App. Mehr Ärger als Proton VPN„…s native Implementierung, aber die Option ist vorhanden.“

Die Gerichtsbarkeit der Britischen Jungferninseln steht außerhalb von Überwachungsbündnissen und kennt keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung. In Verbindung mit dem Prüfpfad, der die Behauptung der Protokollfreiheit belegt, ExpressVPN bietet den bestmöglichen nachweisbaren Datenschutz.

Vorteile Nachteile ✅ Über 20 unabhängige Sicherheitsprüfungen bestätigen jede Aussage zum Datenschutz ✅ Die von Prüfern bestätigte „TrustedServer“-Technologie, die ausschließlich auf RAM basiert ✅ P2P-Unterstützung auf allen Servern ✅ Das Lightway-Protokoll stellt die Verbindung in weniger als 2 Sekunden her ✅ 14 gleichzeitige Geräteverbindungen ❌ Portweiterleitung ist nur über die Router-App verfügbar ❌ Höherer Preis als preisgünstigere Alternativen

Fazit: Es ist das am gründlichsten geprüfte VPN für Torrent-Nutzer, die Marketingversprechen misstrauen. Der Prüfpfad belegt das Engagement des Anbieters für die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer. Die TrustedServer-Technologie und die Gerichtsbarkeit der Britischen Jungferninseln bieten echte Vorteile in Sachen Datenschutz.

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3. Proton VPN [Das beste VPN für Torrenting mit Portweiterleitung]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in der Schweiz Leistung bei der Torrent-Geschwindigkeit Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton VPN zeichnet sich durch eine herausragende Funktion für Torrenting aus: Native Portweiterleitung bei Desktop-Anwendungen. Dies ist der einzige große VPN-Anbieter, bei dem Sie die Portweiterleitung direkt unter Windows, macOS oder Linux aktivieren können, ohne den Router konfigurieren zu müssen. Für Torrent-Nutzer bedeuten offene Ports eine bessere Verbindung zu anderen Nutzern und deutlich höhere Upload-Geschwindigkeiten beim Seeden.

Die Portweiterleitung erfolgt dynamisch, das heißt Dein Port ändert sich bei jeder Sitzung. Manche Nutzer empfinden dies in bestimmten Anwendungsfällen als störend, aber für das allgemeine Torrenting funktioniert es reibungslos. In meinen Tests haben sich die Geschwindigkeiten im Vergleich zu Verbindungen über geschlossene Ports um 10–15 % verbessert.

VPN Accelerator ist Proton„s Technologie zur Geschwindigkeitsoptimierung. Sie leitet den Datenverkehr intelligent weiter, um die Latenz zu verringern und den Durchsatz zu steigern. Praxistests ergaben bei bestimmten Verbindungen Geschwindigkeitssteigerungen von 40–45 %, wodurch Proton mit Anbietern mithalten, die eine schnellere Grundleistung bieten. Doch Accelerator reicht immer noch nicht aus, um mit Anbietern wie Nord. WireGuard ist nach wie vor eines der Die besten VPN-Protokolle für Torrentingund Gaming.

Spezielle P2P-Server decken mehr als 90 Länder ab mit deutlicher Kennzeichnung in der App (Doppelpfeil-Symbol). Das Auffinden von für Torrents optimierten Servern dauert nur wenige Sekunden, und das Servernetzwerk hat sich im letzten Jahr erheblich erweitert.

Die Erfolgsbilanz in Sachen Datenschutz ist unübertroffen. Mit Sitz in der Schweiz, wo einige der weltweit strengsten Datenschutzgesetze gelten. Vollständig quelloffene Apps, die jeder überprüfen kann. Mehrere unabhängige Sicherheitsprüfungen, einschließlich SOC-2-Typ-2-Zertifizierung. Wenn Sie bei Protokollierungsangaben besonders skeptisch sind, ist Proton die am besten überprüfbare Option.

Secure Core leitet den Datenverkehr über datenschutzfreundliche Länder (Schweiz, Island, Schweden), bevor die Daten die Ausgangsserver erreichen. Für gelegentliches Torrenting ist das übertrieben, aber sinnvoll, wenn man ernsthaft Bedenken wegen Korrelationsangriffen auf den Datenverkehr hat.

NetShield blockiert Werbung, Tracker und Malware auf DNS-Ebene. Dank drei Schutzstufen können Sie zwischen einer einfachen Malware-Blockierung und einer umfassenden Werbeblockierung wählen. So bleiben Torrent-Seiten nutzbar, ohne dass man in Pop-ups versinkt.

Es gibt zwar eine kostenlose Version, diese umfasst jedoch keinen P2P-Zugang. Für Torrenting benötigen Sie den Plus-Tarif, der bei einem Monatsabo ab 9,99 $ oder bei einem Langzeitabo ab 2,99 $ pro Monat erhältlich ist. Angesichts der Portweiterleitungsfunktion, die kein großer Mitbewerber bietet, ist das ein konkurrenzfähiger Preis.

Vorteile Nachteile ✅ Native Portweiterleitung unter Windows, macOS und Linux ✅ VPN Accelerator ✅ Open-Source-Apps, die mehrfach unabhängig geprüft wurden ✅ Die Schweiz – der Rechtsraum mit den strengsten Datenschutzgesetzen ✅ NetShield blockiert Malware und Werbung auf Torrent-Seiten ❌ Der Port ist dynamisch (ändert sich bei jeder Sitzung)

Fazit: Die Portweiterleitung ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal. Wenn Sie Dateien seeden und Wert auf eine hohe Upload-Leistung legen, bietet kein anderer großer VPN-Anbieter diese Funktion standardmäßig auf dem Desktop an. Auch die Datenschutzstandards gehören zu den am gründlichsten geprüften der Branche.

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4. CyberGhost VPN [Das beste VPN für Torrenting für Anfänger]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–800 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–600 Mbit/s bei entfernten Servern) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, automatischer Kill Switch, Inhaltsblocker, spezielle P2P-Server Datenschutz Keine Protokollierung, unabhängig geprüft, Sitz in Rumänien (datenschutzfreundliche Rechtsordnung) Leistung bei der Torrent-Geschwindigkeit Optimierte P2P-Server sorgen für stabile und gleichbleibende Download-Geschwindigkeiten Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Wenn Sie die Nutzung eines VPNs bisher aufgeschoben haben, weil die Einrichtung kompliziert klingt, CyberGhost Das ist wahrscheinlich die Antwort. Es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, das beste VPN-Erlebnis für Torrenting zu erhalten, ohne auch nur eine einzige erweiterte Einstellung anzufassen, und die Leistung spricht tatsächlich dafür.

Die dedizierten P2P-Server sind das Highlight, und sie halten wirklich, was sie versprechen. Anstatt zu raten, welcher Server den Torrent-Verkehr abwickelt, filtert man einfach nach „Für Torrenting“, stellt eine Verbindung her und legt los. Schon beim ersten Versuch war mein P2P-Server in weniger als 10 Sekunden einsatzbereit. Diese Server sind speziell auf hohe Bandbreite und stabile Peer-Verbindungen ausgelegt, was sich im praktischen Einsatz deutlich bemerkbar macht.

WireGuard lieferte während meiner gesamten Testphase durchweg hohe Geschwindigkeiten. Auf Servern in der Nähe erreichte ich Geschwindigkeiten zwischen 600 und 800 Mbit/s, was für große Dateien mehr als ausreichend ist. Selbst bei Verbindungen über große Entfernungen lag die Geschwindigkeit bei 400–600 Mbit/s, ohne frustrierende Geschwindigkeitsverluste während des Downloads.

Das Servernetzwerk ist riesig: über 11.000 Server in 100 Ländern, von denen Hunderte speziell für Torrenting vorgesehen sind. Einen schnellen P2P-Knoten in deiner Nähe zu finden, ist selten ein Problem, und die App macht den gesamten Vorgang dank eines einfachen Ein-Klick-Filters zum Kinderspiel.

Der Kill Switch hat bei jedem Test einwandfrei funktioniert. Ich habe die Verbindung während des Downloads dreimal absichtlich unterbrochen, und der Datenverkehr wurde jedes Mal sofort gestoppt – keine IP-Lecks, keine offengelegten Aktivitäten.

Was den Datenschutz betrifft, CyberGhost hat seinen Sitz in Rumänien, das außerhalb der großen Überwachungsbündnisse liegt. Seine No-Logs-Richtlinie wurde unabhängig geprüft, und obwohl die Apps nicht Open Source sind, hat sich der Dienst im Laufe der Jahre einen soliden Ruf beim Schutz von Nutzerdaten erarbeitet.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle, für P2P optimierte Server (einfach zu bedienen) ✅ Hohe Geschwindigkeiten mit WireGuard ✅ Großes Servernetzwerk mit weltweiter Abdeckung ✅ Günstige Langzeitpreise ✅ Einfache, einsteigerfreundliche Benutzeroberfläche ❌ Keine native Portweiterleitung ❌ Weniger erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

Fazit: Wenn Sie ein einfaches, zuverlässiges VPN für Torrenting suchen, ohne sich mit der technischen Einrichtung herumschlagen zu müssen, CyberGhost ist eine der einfachsten und kostengünstigsten Optionen, die es gibt.

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5. Privater Internetzugang [Das beste VPN für Torrenting mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 500–800 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (variiert je nach Konfiguration und Entfernung) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, SOCKS5-Proxy Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, Split-Tunneling, MACE-Werbeblocker und Malware-Blocker, Multi-Hop Datenschutz Bewährte No-Logs-Richtlinie (gerichtlich bestätigt), unabhängig geprüft, mit Sitz in den Vereinigten Staaten Leistung bei der Torrent-Geschwindigkeit Hohe Geschwindigkeiten dank Portweiterleitung und SOCKS5-Unterstützung für optimierte Peer-Verbindungen Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Privater Internetzugang zeichnet sich beim Torrenting dank seiner Kombination aus Portweiterleitung, SOCKS5-Proxy-Unterstützung und umfassenden Anpassungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu VPNs, die sich an Anfänger richten, PIA bietet Ihnen detaillierte Einstellungsmöglichkeiten für das Verhalten Ihrer Verbindung – und ist damit besonders bei erfahrenen Nutzern beliebt, die das Maximum an Torrent-Leistung herausholen wollen.

Als Erstes habe ich die Portweiterleitung getestet, und das hat einen echten Unterschied gemacht. Offene Ports zogen sofort mehr Peers an, und die Seeding-Effizienz verbesserte sich im Vergleich zu Verbindungen mit geschlossenen Ports spürbar. Kombiniert man dies mit dem integrierten SOCKS5-Proxy – der den Torrent-Datenverkehr separat weiterleitet und dabei den Verschlüsselungsaufwand gering hält –, erhält man eine Konfiguration, mit der professionelle Torrent-Clients wie qBittorrent hervorragend zurechtkommen.

Was mir außerdem wirklich gut gefallen hat: Torrenting ist auf allen über 35.000 Servern erlaubt, nicht nur eine bestimmte Untergruppe. Das bedeutet, dass Sie nicht auf eine begrenzte Anzahl von P2P-Standorten beschränkt sind – Sie können sich überall verbinden und trotzdem sicher herunterladen. Diese Flexibilität ist selten und erleichtert die Serverauswahl erheblich.

WireGuard lieferte durchweg eine solide Leistung. Die Geschwindigkeiten lagen bei Servern in der Nähe zwischen 500 und 800 Mbit/s, und obwohl die Verbindungen über größere Entfernungen stärker schwankten, als mir lieb war, reichte es aus, die Verschlüsselungsstufe anzupassen – etwas, PIA was man damit tatsächlich machen kann – hat dazu beigetragen, einen beträchtlichen Teil dieser Geschwindigkeit wiederzugewinnen.

Die Anpassungsmöglichkeiten gehen weiter, als die meisten Leute erwarten. Man kann Protokolle im Handumdrehen wechseln, Multi-Hop-Routing über zwei separate Server einrichten und Split-Tunneling so konfigurieren, dass nur der Torrent-Client das VPN nutzt. Ich habe einen ganzen Nachmittag damit verbracht, die Einstellungen zu erkunden – das sagt schon einiges aus.

Was den Datenschutz betrifft, PIA verfügt über eine der branchenweit bewährtesten Erfolgsbilanz. Seine No-Logs-Richtlinie wurde gerichtlich geprüft und durch Audits bestätigt, auch wenn manche Nutzer möglicherweise weiterhin Anbieter mit Sitz außerhalb der USA bevorzugen.

Vorteile Nachteile ✅ Portweiterleitung + SOCKS5-Proxy-Unterstützung ✅ Torrenting ist auf allen Servern erlaubt ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten (für fortgeschrittene Nutzer) ✅ Bewährte No-Logs-Richtlinie mit Audits ❌ Sitz in den USA (Gerichtsbarkeit der „Five Eyes“) ❌ Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger etwas kompliziert wirken

Fazit: Für Nutzer, die die volle Kontrolle über ihre Torrent-Einstellungen bevorzugen, einschließlich Portweiterleitung, Proxys und Protokollanpassungen, PIA gehört zu den leistungsstärksten Tools auf dem Markt.

★ Das beste VPN für Torrenting mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten Privater Internetzugang PIA herunterladen

6. Surfshark [Das beste P2P-VPN für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Tarnmodus Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in den Niederlanden Leistung bei der Torrent-Geschwindigkeit Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern und 100-Gbit/s-Versuchs-Servern in Amsterdam Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark verfolgt den Ansatz der unbegrenzten Verbindungen, wodurch es ideal für Haushalte mit mehreren Torrent-Installationen oder für Nutzer, die alle ihre Geräte unter einem einzigen Abonnement absichern möchten. Wenn Sie viele Geräte schützen möchten, ist dies eine der Die besten VPNs für mehrere Geräte auf dem Markt. Es unterstützt P2P-Datenverkehr im gesamten Netzwerk, sodass du nie nach bestimmten Torrent-freundlichen Knoten suchen musst.

WireGuard hat in meinen Tests eine solide Leistung gezeigt. Die Geschwindigkeitsbeibehaltung lag bei Servern in der Nähe zwischen 75 und 90 %, was bei den meisten Verbindungen zu wirklich schnellen Downloads führt. Bei Servern in weiter Entfernung kam es zu deutlicheren Einbußen, was jedoch bei jedem VPN zu erwarten ist.

CleanWeb sorgt für die Blockierung von Werbung auf Torrent-Seiten. Es ist nicht so umfassend wie NordVPN„s Threat Protection“, aber es hat während meiner Browsersitzungen den Großteil der bösartigen Weiterleitungen und Popup-Versuche abgefangen.

Der Tarnmodus verbirgt Ihre VPN-Nutzung vor Ihrem Internetanbieter. Falls Ihr Internetanbieter den erkannten VPN-Datenverkehr drosselt, lässt diese Funktion Ihre Verbindung wie normales HTTPS-Surfen aussehen. Nützlich für Nutzer in Regionen mit aggressiver Datenverkehrssteuerung.

Mit Split-Tunneling kannst du nur deinen Torrent-Client über das VPN leiten, während andere Anwendungen weiterhin über deine normale Verbindung laufen. So laufen deine Streaming-Apps mit voller Geschwindigkeit, während deine Torrents geschützt bleiben.

Die Niederlande gehören zum „14-Eyes“-Bündnis, was für datenschutzbewusste Nutzer von Bedeutung ist. SurfsharkDie geprüfte No-Logs-Richtlinie des Anbieters mindert diese Bedenken, doch Nutzer mit besonders hohen Anforderungen an den Datenschutz ziehen möglicherweise Alternativen mit Sitz in Panama oder der Schweiz vor.

Auch hier gibt es keine Portweiterleitung. Surfshark legt den Schwerpunkt eher auf Einfachheit als auf erweiterte Funktionen, was für die meisten Nutzer gut funktioniert, aber die Upload-Geschwindigkeiten für Nutzer mit hohem Datenverkehr einschränkt.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ P2P-Unterstützung auf allen Servern ✅ Der Tarnmodus verbirgt die VPN-Nutzung vor Internetanbietern ✅ CleanWeb blockiert Werbung und schädliche Domains auf Torrent-Seiten ✅ Split-Tunneling für selektives VPN-Routing ❌ Keine Portweiterleitung für eine bessere Seeding-Rate ❌ Datenschutzbewusste Nutzer ziehen möglicherweise einen Anbieter außerhalb des „14-Eyes“-Bündnisses vor

Fazit: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Haushalte mit mehreren Geräten. Dank unbegrenzter Verbindungen sind Ihr Desktop-PC, Ihr Laptop, Ihr Smartphone und Ihr NAS alle im Rahmen eines einzigen, günstigen Abonnements geschützt. P2P auf jedem Server sorgt für unkomplizierten Betrieb.

★ Das beste P2P-VPN für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten Surfshark Besuchen Sie Surfshark

7. VeePN [Günstige Option für gelegentliches Torrenting]

Funktion Details Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 400–550 Mbit/s auf Servern in der Nähe bei einer 1-Gbit/s-Verbindung Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte (Pro), 20 Geräte (Max) Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, NetGuard (Werbeblocker und Malware-Blocker), Double VPN, Server, die ausschließlich auf RAM basieren Datenschutz Keine Protokollierung, Sitz in Panama (außerhalb der 5/9/14-Eyes-Allianz) Torrent-Leistung Zuverlässig auf regionalen Servern; Verbindungen über große Entfernungen sind weniger stabil Serverabdeckung Umfassende Präsenz in Nordamerika, der EU und Südostasien Startpreis 1,99 $/Monat (26-Monats-Abo)

VeePNist eines derDie besten günstigen VPNs für Torrenting, das gemeinsam mit Surfshark. P2P-Datenverkehr ist auf allen Servern mit Ausnahme der Standorte in den USA erlaubt, wo eine Urheberrechtsvereinbarung aus dem Jahr 2022 die Nutzung von BitTorrent einschränkt. Verbinden Sie sich mit einem beliebigen Server in Europa, Asien oder einer anderen Region, und das Torrenting funktioniert problemlos.

Die WireGuard-Implementierung bietet beachtliche Geschwindigkeiten. Verbindungen zu lokalen Servern hielt während des Tests etwa 55 % der Grundgeschwindigkeit, das mit Anbietern der Mittelklasse mithalten kann. Die Downloads laufen ohne die nervigen Verzögerungen ab, unter denen wirklich günstige VPNs leiden.

Beim Split-Tunneling wird nur dein Torrent-Client über das VPN geleitet, während andere Apps deine normale Verbindung nutzen. So bleibt Bandbreite für Streaming oder das Surfen im Internet verfügbar, während der P2P-Datenverkehr gezielt geschützt wird. Die Einrichtung erfolgt ganz einfach über die Desktop-App.

NetGuard übernimmt die grundlegende Werbeblockierung und den Schutz vor Malware auf Torrent-Seiten. Es ist zwar nicht so umfassend wie Premium-Alternativen, blockiert aber die offensichtlichsten Bedrohungen und sorgt dafür, dass das Surfen auf werbeintensiven Index-Websites erträglich bleibt.

Double VPN leitet den Datenverkehr über zwei Server für zusätzliche Verschlüsselungsebenen. Aufgrund von Geschwindigkeitseinbußen nicht für Torrenting empfohlen, aber verfügbar, falls Sie in bestimmten Situationen zusätzliche Anonymität benötigen.

Die Gerichtsbarkeit Panamas bleibt bestehen VeePN externe Überwachungsallianzen. Keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung, keine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden. Die No-Logs-Richtlinie wurde zwar nicht unabhängig geprüft, doch bietet die Rechtsordnung einen grundlegenden Datenschutz.

Keine Portweiterleitung, kein SOCKS5-Proxy, keine speziellen P2P-Server. VeePN bietet grundlegende Torrent-Funktionen, aber es fehlen die erweiterten Funktionen, die erfahrene Seeder benötigen. Für gelegentliches Herunterladen mit kleinem Budget reicht es aus. Für anspruchsvollere Aufgaben solltest du auf NordVPN or Proton VPN.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für 1,99 $ pro Monat beim 2-Jahres-Vertrag ✅ P2P funktioniert auf allen Servern außerhalb der USA ✅ WireGuard bietet solide Geschwindigkeiten auf lokalen Servern ✅ Die Gerichtsbarkeit Panamas außerhalb von Überwachungsbündnissen ✅ Die Begrenzung auf 10–20 Geräte deckt mehrere Konfigurationen ab ❌ US-Server blockieren Torrenting (Urheberrechtsvereinbarung) ❌ Verbindungen über große Entfernungen sind weniger zuverlässig

Fazit: Eine preisgünstige Wahl für einfache Torrent-Nutzung. Der Preis für zwei Jahre ist kaum zu übertreffen, und die Leistung der lokalen Server ist durchaus brauchbar. Man sollte sich jedoch der Einschränkungen bewusst sein, bevor man sich für mehr als gelegentliche Downloads darauf verlässt.

★ Preisgünstige Option für gelegentliches Torrenting VeePN Besuchen Sie VeePN

Worauf man bei einem VPN für Torrenting achten sollte

Um das beste VPN für Torrenting zu finden, muss man bestimmte Funktionen prüfen, die bei Allzweck-VPNs möglicherweise fehlen. Folgendes ist dabei entscheidend:

P2P-optimierte Server Torrent-Datenverkehr ohne Drosselung oder Blockierung verarbeiten. Manche VPNs beschränken P2P auf bestimmte Serverstandorte, während andere es netzwerkweit unterstützen. Spezielle P2P-Server bieten in der Regel eine bessere Leistung als allgemeine Knoten.

Torrent-Datenverkehr ohne Drosselung oder Blockierung verarbeiten. Manche VPNs beschränken P2P auf bestimmte Serverstandorte, während andere es netzwerkweit unterstützen. Spezielle P2P-Server bieten in der Regel eine bessere Leistung als allgemeine Knoten. Geschwindigkeitserhaltung gibt Aufschluss darüber, ob sich Ihr VPN für große Downloads eignet. Ein Verlust von 50 % der Verbindungsgeschwindigkeit macht das Torrenting zur Qual. Die oben genannten VPNs behalten 80–95 % der Grundgeschwindigkeit bei, sodass Downloads problemlos möglich bleiben.

gibt Aufschluss darüber, ob sich Ihr VPN für große Downloads eignet. Ein Verlust von 50 % der Verbindungsgeschwindigkeit macht das Torrenting zur Qual. Die oben genannten VPNs behalten 80–95 % der Grundgeschwindigkeit bei, sodass Downloads problemlos möglich bleiben. Zuverlässigkeit des Kill-Schalters verhindert, dass Ihre IP-Adresse offengelegt wird, wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird. Wenn ein Torrent-Download über Ihre ungeschützte IP-Adresse weiterläuft, verfehlt die Nutzung eines VPN ihren gesamten Zweck. Testen Sie Ihren Kill Switch, bevor Sie sich darauf verlassen.

verhindert, dass Ihre IP-Adresse offengelegt wird, wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird. Wenn ein Torrent-Download über Ihre ungeschützte IP-Adresse weiterläuft, verfehlt die Nutzung eines VPN ihren gesamten Zweck. Testen Sie Ihren Kill Switch, bevor Sie sich darauf verlassen. Richtlinien zum Verzicht auf Protokollierung sollte durch unabhängige Prüfungen bestätigt werden. Jedes VPN kann zwar behaupten, keine Protokolle zu speichern, doch erst eine Überprüfung durch Dritte belegt, dass Ihre Aktivitäten nicht heimlich aufgezeichnet werden. NordVPN, ExpressVPNund Proton VPN verfügen über mehrere Prüfberichte, die ihre Angaben bestätigen.

sollte durch unabhängige Prüfungen bestätigt werden. Jedes VPN kann zwar behaupten, keine Protokolle zu speichern, doch erst eine Überprüfung durch Dritte belegt, dass Ihre Aktivitäten nicht heimlich aufgezeichnet werden. NordVPN, ExpressVPNund Proton VPN verfügen über mehrere Prüfberichte, die ihre Angaben bestätigen. Die Zuständigkeit ist entscheidend zum Schutz der Privatsphäre. In Panama, der Schweiz und auf den Britischen Jungferninseln gibt es keine gesetzlichen Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung. Länder, die den 5/9/14-Eyes-Allianzen angehören, können dazu verpflichtet werden, Daten an Überwachungsbehörden weiterzugeben. Wenn Ihr VPN also dort ansässig ist, sollten Sie sicherstellen, dass es über eine absolut strenge No-Logs-Richtlinie verfügt.

zum Schutz der Privatsphäre. In Panama, der Schweiz und auf den Britischen Jungferninseln gibt es keine gesetzlichen Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung. Länder, die den 5/9/14-Eyes-Allianzen angehören, können dazu verpflichtet werden, Daten an Überwachungsbehörden weiterzugeben. Wenn Ihr VPN also dort ansässig ist, sollten Sie sicherstellen, dass es über eine absolut strenge No-Logs-Richtlinie verfügt. Portweiterleitung verbessert die Verbindung zu anderen Nutzern und beschleunigt Uploads beim Seeding. Nur Proton VPN bietet dies bei den großen Anbietern standardmäßig in Desktop-Anwendungen an. ExpressVPN unterstützt dies ausschließlich über die Routerkonfiguration.

Mein Fazit

Jedes VPN auf dieser Liste hat sich seinen Platz redlich verdient – egal, für welches Sie sich entscheiden, Sie sind bestens gerüstet für sicheres und schnelles Torrenting. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welches VPN für Sie persönlich am besten zum Torrenting geeignet ist, finden Sie hier einen schnellen Weg, um die Entscheidung zu treffen:

Am besten für eine rundum gute Torrent-Leistung → NordVPN . Spezielle P2P-Server, Geschwindigkeiten nahe am Gigabit, ein zuverlässiger Kill Switch und eine SOCKS5-Proxy-Option. Nord lässt keine Wünsche offen, ohne dass Sie Kompromisse eingehen müssen.

Spezielle P2P-Server, Geschwindigkeiten nahe am Gigabit, ein zuverlässiger Kill Switch und eine SOCKS5-Proxy-Option. Nord lässt keine Wünsche offen, ohne dass Sie Kompromisse eingehen müssen. Ideal für geprüfte Sicherheit → ExpressVPN . Wenn Sie Marketingversprechen nicht trauen (was verständlich ist), liefern Ihnen über 20 unabhängige Prüfungen und reine RAM-Server handfeste Beweise. Datenschutz, den Sie überprüfen können, statt ihn einfach nur zu glauben.

Wenn Sie Marketingversprechen nicht trauen (was verständlich ist), liefern Ihnen über 20 unabhängige Prüfungen und reine RAM-Server handfeste Beweise. Datenschutz, den Sie überprüfen können, statt ihn einfach nur zu glauben. Ideal für Seeder, die ihre Upload-Geschwindigkeit maximieren möchten → Proton VPN . Das einzige große VPN mit nativer Portweiterleitung auf dem Desktop. Wenn du regelmäßig Dateien teilst, ist es schon allein deswegen eine ernsthafte Überlegung wert. Hinzu kommen der Standort in der Schweiz und Open-Source-Apps, die das Angebot noch attraktiver machen.

Das einzige große VPN mit nativer Portweiterleitung auf dem Desktop. Wenn du regelmäßig Dateien teilst, ist es schon allein deswegen eine ernsthafte Überlegung wert. Hinzu kommen der Standort in der Schweiz und Open-Source-Apps, die das Angebot noch attraktiver machen. Ideal für den Einstieg ohne großen Aufwand → CyberGhost . Keine verwirrenden Einstellungen, keine Suche nach Servern – wähle einfach einen P2P-Server aus und lade die Datei herunter. Wenn du noch keine Erfahrung mit Torrenting über ein VPN hast, ist dies der einfachste Einstieg.

Keine verwirrenden Einstellungen, keine Suche nach Servern – wähle einfach einen P2P-Server aus und lade die Datei herunter. Wenn du noch keine Erfahrung mit Torrenting über ein VPN hast, ist dies der einfachste Einstieg. Ideal für Nutzer, die jedes Detail individuell anpassen möchten → PIA. Portweiterleitung, SOCKS5-Proxy, anpassbare Verschlüsselung, Split-Tunneling – wenn Sie wissen, was das alles bedeutet, und die Kontrolle darüber haben möchten, ist PIA genau das Richtige für Sie.

Letztendlich ist das beste VPN für Torrenting einfach dasjenige, das zu Ihrer tatsächlichen Nutzung passt. Ob Gelegenheitsnutzer oder erfahrener Seeder – auf dieser Liste ist für jeden das Passende dabei.

Häufig gestellte Fragen