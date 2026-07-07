Capcom dominiert das Summer Game Fest mit dem „Code Veronica“-Remake

Capcom hat „Resident Evil: Veronica“ vorgestellt , ein Remake des Horror-Klassikers aus dem Jahr 2000, der 2027 erscheinen wird.

, ein Remake des Horror-Klassikers aus dem Jahr 2000, der 2027 erscheinen wird. Summer Game Fest Außerdem gab es wichtige Ankündigungen, darunter „Alien: Isolation 2“, „Guild Wars 3“ und „Stranger Than Heaven“.

Außerdem gab es wichtige Ankündigungen, darunter „Alien: Isolation 2“, „Guild Wars 3“ und „Stranger Than Heaven“. Weitere Höhepunkte Dazu gehörten „Final Fantasy VII: Revelation“, „The Last Ronin“ und „1666: Amsterdam“.

Das Summer Game Fest 2026 fand vom 5. bis 8. Juni statt, und von den rund 7 Millionen bereits vorgestellten Spielen hat ein neues „Resident Evil“-Remake die meisten Blicke auf sich gezogen.

Ein Remake von „Resident Evil Code: Veronica“ Es gibt schon seit einiger Zeit Gerüchte darüber, aber jetzt ist es offiziell – „Resident Evil Veronica“ (was für ein Name!) wurde am Wochenende von Capcom angekündigt und soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.

„Resident Evil Veronica wird die Spieler in eine verzweifelte Flucht voller Horror und Wahnsinn durch die abgelegene, von Zombies bevölkerte Rockfort Island entführen“, erklärte Capcom in einer Pressemitteilung. „Das Spiel wurde auf Capcoms firmeneigener RE ENGINE entwickelt und wird ein modernisiertes Gameplay mit erschreckendem Realismus bieten, das den Survival-Horror auf ein neues Niveau heben soll.“

Ein vergessener Klassiker

Das ursprüngliche „Resident Evil Code: Veronica“ erschien im Jahr 2000 und feierte sein Debüt auf der Dreamcast (alle vorherigen RE-Spiele waren zunächst für die PlayStation erschienen). Technisch gesehen handelt es sich um einen Teil der Hauptreihe, der drei Monate nach den Ereignissen von „Resident Evil 2“ spielt und Claire Redfield auf der Suche nach ihrem Bruder Chris begleitet.

Die allgemeine Handlung und der Schauplatz scheinen in die neue Version übernommen worden zu sein, da Claire im Original von Umbrella entführt und auf eine geheimnisvolle, abgelegene Insel gebracht wird, wie im Ankündigungstrailer zu „Veronica“ zu sehen ist. Weitere Details zur Handlung werden jedoch noch unter Verschluss gehalten.

Claire Redfield ist seit da in keinem „Resident Evil“-Spiel mehr aufgetreten Resident Evil Revelations 2, als sie sich mit Moira, der Tochter des molligen Helden Barry Burton aus dem ersten Spiel, zusammentat, um von einer mysteriösen, abgelegenen Insel zu fliehen, die von Umbrella kontrolliert wurde. Es ist unklar, ob „Resident Evil Veronica“ zeitlich vor den Ereignissen des Spiels angesiedelt sein wird oder sich an den aktualisierten Kanon hält und Bezüge zu den jüngsten Spielen aufnimmt.

Aber Moment mal, das ist noch nicht alles!

Capcom nutzte das Summer Game Fest 2026 außerdem, um „Monster Hunter Wilds: Ascendance“ sowie die siebte Charaktervorstellung für „Street Fighter 6 – Jahr 4“ anzukündigen. Ersteres ist die neueste Erweiterung für „Monster Hunter Wilds“ und treibt die Geschichte der Verbotenen Lande voran, während das Abenteuer des Expeditionsteams an einen neuen Schauplatz inmitten der Wolken führt. Laut Capcom können Spieler „Inseln im Himmel erkunden und explosive neue Fähigkeiten einsetzen, die das Gameplay weiterentwickeln und die Jagd-Action in neue Höhen führen“; außerdem kehren die Ältesten Drachen zurück und es gibt neue Inhalte für den Master-Rang.

Was „Street Fighter 6“ betrifft, so wird die ohnehin schon umfangreiche Charakterauswahl im Laufe des nächsten Jahres um eine Reihe neuer spielbarer Charaktere erweitert, nämlich: Tifa aus der „FINAL FANTASY VII Remake“-Reihe, die brandneuen Kämpfer Yasmine und Arjun sowie Bosch, den zweiten Protagonisten von „World Tour“.

Yasmine kommt diesen Sommer zur Welt und verfügt über ein halbmondförmiges Karambit-Messer, mit dem sie ihre Gegner in rasantem Tempo umtanzt. Arjun kommt im Herbst zur Welt und verfügt über eine außergewöhnliche Lungenkapazität, die er in Kombination mit yogischen Atemtechniken nutzt, um mit seinen einzigartigen Techniken im Bare-Knuckle-Kampf explosive Kraft zu entfesseln.

Tifa soll Anfang 2027 erscheinen und wird als „äußerst versierte Praktikerin der Zangan-ryu-Kampfkunst“ beschrieben, die sich im Nahkampf auszeichnet und Kampfkunsttechniken mit einzigartigen Kräften, den sogenannten „Abilities“, kombiniert. Schließlich gibt es noch Bosch (Erscheinungstermin: Frühjahr 2027). Seine Reisen führten ihn nach Metro City, wo er unter Luke trainierte, um moderne Kampfmethoden in die alten Techniken des Kriegerglaubens von Nayshall zu integrieren.

Zu viele Spiele, zu wenig Zeit

Summer Game Fest Außerdem wurden zahlreiche weitere Spielevorstellungen mit einbezogen, darunter das Xbox Games Showcase, die PC Gaming Show, die Pride Parade, die Green Games und die Days of the Devs, um nur einige zu nennen. Es gab viele Höhepunkte, die sich auf all diese zusätzlichen Veranstaltungen verteilten, obwohl es reine Torheit wäre, zu versuchen, sie alle aufzuzählen.

Apropos Wahnsinn (perfekter Übergang!), man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Horror schon früh im Mittelpunkt stand, als Hideo Kojima mit neuen Einblicken in „OD“ und „Physint“ ins Rampenlicht zurückkehrte und alle zum ersten Mal einen richtigen Einblick in „Alien: Isolation 2“ erhielten.

Zu den weiteren Überraschungen gehörte, dass „Cuphead“ mit „Mighty Cuphead Adventure“ ein neues Abenteuer erlebt, bei dem der unverwechselbare handgezeichnete Stil von Studio MDHR durch 8-Bit-Pixel ersetzt wird. Unterdessen lüftete RGG Studio endlich den Schleier um „Stranger Than Heaven“, sein stilvolles Drama, das in verschiedenen Epochen spielt und nun einen Veröffentlichungstermin im Januar 2027 hat (und in dem Tupac mitwirkt!).

Auch Online- und Live-Service-Spiele kamen nicht zu kurz, wenngleich der Schwerpunkt eher auf bestehenden Spielen als auf neuen Titeln lag. „Dead by Daylight“ nutzte die Veranstaltung, um auf die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum aufmerksam zu machen, die am 14. Juni beginnen. Fortnite Kapitel 7 der dritten Staffel stand im Rampenlicht und ist nun erhältlich, und auch das allererste RuneScape für Konsolen, „RuneScape: Dragonwilds“, durfte sich von seiner besten Seite zeigen.

Zu den größten Publikumsmagneten gehörte die offizielle Ankündigung von „Guild Wars 3“, die die lang erwartete Rückkehr von Die MMO-Reihe von ArenaNet. Das Spiel verspricht eine neue Herangehensweise an das Genre, komplett mit einer neuen Spielwelt, verbesserten Fortbewegungssystemen und einer Veröffentlichung sowohl für PC als auch für PlayStation 5. Für RPG-Fans gehörte es neben großen Ankündigungen wie „Final Fantasy VII Revelation“ zu den prägenden Momenten der Messe.

Zu den weiteren Top-Spielen, die vorgestellt wurden, gehörten „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin“ (basierend auf einem von Kritikern hochgelobten Comic) sowie das Spiel von Remedy Games, Resonanzsteuerung, und „1666: Amsterdam“, das neue Spiel des Creative Directors der ersten „Assassin’s Creed“-Spiele, Patrice Desilets. Alle diese Spiele, insbesondere aber „1666“, sind einen genaueren Blick wert, daher könnt ihr euch schon bald auf weitere Neuigkeiten dazu freuen.