Kostenloser „Roguelite“-Modus für „Resident Evil Requiem“ bietet rasante, wiederholbare Kampf-Runs für Leon Kennedy

bietet rasante, wiederholbare Kampf-Runs für Leon Kennedy Griffin legt einen Fonds mit Umsatzbeteiligung in Höhe von 100 Millionen Dollar auf um Indie-Entwickler zu unterstützen und das geistige Eigentum auf transmediale Formate auszuweiten

um Indie-Entwickler zu unterstützen und das geistige Eigentum auf transmediale Formate auszuweiten Nintendo lässt „Star Fox“ auf der Switch 2 wieder aufleben als weiteres Remake von „Star Fox 64“, das den wiederholten Neustartzyklus der Reihe fortsetzt

als weiteres Remake von „Star Fox 64“, das den wiederholten Neustartzyklus der Reihe fortsetzt EA SPORTS FC und LALIGA Eröffnung eines neuen FC FUTURES-Spielfelds in der Bronx, das den Zugang zum Breitensport Fußball erweitern soll

Capcom veröffentlicht kostenlosen Roguelite „Leon Must Die Forever“ für „Resident Evil Requiem“

Capcom hat überraschend einen kostenlosen, von Roguelite-Spielen inspirierten Modus für „Resident Evil Requiem“ mit dem Titel „Leon Must Die Forever“ veröffentlicht. Das Update ist ab sofort auf allen Plattformen nach Abschluss der Hauptkampagne verfügbar und bietet ein schnelleres, kampfbetontes Spielerlebnis, bei dem Leon S. Kennedy im Mittelpunkt steht und das darauf ausgelegt ist, den Wiederspielwert des Spiels zu erhöhen.

Der Modus bietet zeitlich begrenzte Kampfdurchläufe, zufällige Upgrades, Waffenmodifikatoren und Fortschrittssysteme im Arcade-Stil, die die Spieler durch immer schwierigere Gegnerbegegnungen führen. Im Gegensatz zum langsameren Survival-Horror-Tempo der Hauptgeschichte setzt „Leon Must Die Forever“ stark auf Action-Gameplay und wiederholbare Durchläufe, was Vergleiche mit modernen Roguelite-Titeln nahelegt.

Das Update erscheint nach dem kommerziellen Erfolg von „Resident Evil Requiem“, das psychologischen Horror mit actionreicheren Sequenzen rund um Leon Kennedy verband. Die ersten Reaktionen der Community konzentrierten sich vor allem auf den Wiederspielwert des Modus und Capcoms anhaltende Unterstützung für das Spiel durch kostenlose Inhaltsupdates nach der Veröffentlichung.

„Resident Evil Requiem“ erschien im Februar 2026 und ist der neunte Teil der Hauptreihe in die seit langem bestehende Survival-Horror-Reihe In den Hauptrollen sind die FBI-Analystin Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy zu sehen. Capcom zählt nach wie vor zu den größten Publishern der Branche und verfügt über bedeutende Spielereihen wie „Resident Evil“, „Monster Hunter“, „Street Fighter“ und „Devil May Cry“.

Griffin Gaming Partners legt einen 100-Millionen-Dollar-Fonds für Indie-Spiele auf

Griffin Gaming Partners hat einen neuen „Special Opportunities Fund“ in Höhe von 100 Millionen Dollar aufgelegt, der darauf abzielt, unabhängige Spieleentwickler über Umsatzbeteiligungsvereinbarungen statt über herkömmliche Kapitalbeteiligungen zu finanzieren. Die Initiative soll Studios einen flexibleren Zugang zu Kapital ermöglichen und ihnen gleichzeitig erlauben, das Eigentum sowie die kreative Kontrolle über ihre Unternehmen und ihr geistiges Eigentum zu behalten.

„Indie-Spiele gehören heute zu den am schnellsten wachsenden Segmenten des Marktes für interaktive Unterhaltung“, sagte Nick Tuosto, Geschäftsführer und Mitbegründer von Griffin. „Wir wissen, dass Entwickler eine flexible, transparente Finanzierungslösung wünschen, und wir freuen uns darauf, ihre Ambitionen durch den eigens dafür eingerichteten ‚Special Opportunities Fund‘ zu unterstützen.“

Der Fonds hat bereits in 15 Projekte investiert, darunter „Darkwood 2“, „Menace“, „Vaunted“ und „Hellforged“, und wird von Tim Bender, dem CEO von Hooded Horse, geleitet. Griffin erklärt, die Initiative spiegele die sich weiterentwickelnde Investitionsstrategie des Unternehmens wider, das kleinere Studios dabei unterstützen wolle, sich in den zunehmend schwierigen Finanzierungsbedingungen der gesamten Spieleindustrie zurechtzufinden.

„Griffin hat seine Strategie seit seiner Gründung kontinuierlich weiterentwickelt, und wir sind stolz darauf, diese neue Initiative mit einem Investmentteam auf den Markt zu bringen, das unserer Überzeugung nach in einzigartiger Weise dazu in der Lage ist, herausragenden Entwicklern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, fügte Tuosto hinzu.

Neben der direkten Finanzierung von Spielen wird sich der „Special Opportunities Fund“ auch auf Transmedia- und Lizenzierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit IPs von Indie-Spielen konzentrieren. „Wir sind sehr gespannt auf das Transmedia-Potenzial dieses Fonds“, sagte Peter Levin, Geschäftsführer und Mitbegründer von Griffin. „Das Wesen dieser Spiele und der kontemplative Charakter ihrer Entwicklung führen zu eng verbundenen Spielergemeinschaften und einer treuen Anhängerschaft.“

Levin fügte hinzu, dass Griffin derzeit ein Beraterteam mit Erfahrung in den Bereichen Unterhaltung und Lizenzierung zusammenstellt, um Projekte über den Gaming-Bereich hinaus auszubauen. „Mit Fondsberatern wie dem Film- und Fernsehproduzenten Dylan Clark (The Batman, The Penguin, Miami Vice) und Markenverantwortlichen wie Russell Binder (Five Nights at Freddy’s, Angry Birds, The Walking Dead, Dead by Daylight) zeigt, dass wir es ernst meinen, neue Möglichkeiten für diese Titel außerhalb der Gaming-Branche zu erschließen.“

Nintendo lässt „Star Fox“ für die Switch 2 mit einer weiteren Neuinterpretation von „Lylat Wars“ wieder aufleben

Nach Fox McClouds Auftritt im Film „The Super Mario Galaxy“ hat Nintendo nun offiziell „Star Fox für Nintendo Switch 2“ angekündigt, ein neues Remake des Nintendo-64-Klassikers „Star Fox 64“ (in Europa bekannt als „Lylat Wars“). Das Spiel greift McClouds Kampf gegen Andross mit überarbeiteter Grafik und modernen Spielmechaniken wieder auf und markiert damit die Rückkehr der Reihe nach fast einem Jahrzehnt.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer kürzlich stattgefundenen Nintendo Direct moderiert von dem bekannten Spieledesigner Shigeru Miyamoto. Auf ihn folgte Yoshiaki Koizumi, leitender Angestellter bei Nintendo, der die neue(re) Version von Star Fox gebührend vorstellte:

„Star Fox basiert auf dem Nintendo-64-Spiel ‚Star Fox 64‘, aber die Grafik wurde komplett überarbeitet“, sagte er. „Auch alle Charaktere im Spiel wurden neu gestaltet.“

Damit setzt Nintendo seine langjährige Tradition fort, dieselbe Kernhandlung über mehrere Hardware-Generationen hinweg immer wieder neu zu gestalten – von „Star Fox 64“ über „Star Fox 64 3D“ auf dem Nintendo 3DS bis hin zu „Star Fox Zero“ auf der Wii U. Alle erzählen im Grunde genommen dieselbe Kernhandlung mehrfach neu, anstatt sie linear weiterzuentwickeln, auch wenn die Spiele selbst im Vergleich zur jeweiligen Vorgängerversion in der Regel eine Verbesserung darstellen.

Die am 25. Juni 2026 erscheinende Switch-2-Version bietet einen Online-Multiplayer-Modus, verbesserte Grafik und neue Steuerungsmöglichkeiten, wobei die ursprüngliche, verzweigte Missionsstruktur beibehalten wird. Das Spiel ist Teil von Nintendos umfassender Strategie, sein neues Hardware-Angebot mit bekannten First-Party-Reihen zu stärken, auch wenn „Star Fox“ nach wie vor ebenso sehr durch Neuerfindung wie durch Weiterentwicklung geprägt ist.

EA SPORTS FC und LALIGA eröffnen neuen Gemeinschaftsplatz in der South Bronx

EA SPORTS Der FC und die LALIGA haben im Rahmen der Breitensportinitiative „FC FUTURES“ einen neuen Community-Fußballplatz in der South Bronx in New York eingeweiht. Der gemeinsam mit der P.S./M.S. 31 „The William Lloyd Garrison School“ und lokalen Partnern wie love.fútbol, South Bronx United und Urban Soccer Park entwickelte, renovierte Platz soll lokale Jugendfußballprogramme, schulische Aktivitäten und breitere Gemeinschaftsveranstaltungen unterstützen.

Die Eröffnung markiert den zehnten Fußballplatz, der im Rahmen der Partnerschaft zwischen EA SPORTS FC und LALIGA entstanden ist. Die übergreifende Initiative „FC FUTURES“ zielt darauf ab, den Zugang zum Breitensport Fußball weltweit zu verbessern. Laut EA hat das Programm weltweit bereits mehr als 500.000 Menschen erreicht – durch Gemeinschaftsplätze, Trainingsmaterialien und Fußballförderprojekte in verschiedenen Regionen.

In Großbritannien ist es üblich, den Schiedsrichter anzufeuern: „Wer hat alle Pasteten gegessen? Du fetter Mistkerl, du fetter Mistkerl, du hast alle Pasteten gegessen!“

Das Spielfeld in der South Bronx wurde von dem lokalen Graffitikünstler BG183, auch bekannt als Sotero Ortiz, entworfen, dessen Werke stark von der Hip-Hop- und Straßenkultur des Stadtteils geprägt sind. Elemente des Kunstwerks wurden zudem in ein EA SPORTS FC-Trikot im Spiel integriert, wodurch die Initiative aus der realen Welt mit der digitalen Fußball-Community des Spiels verknüpft wird.

„Fußball hat die Kraft, Menschen überall miteinander zu verbinden“, sagte LALIGA-Botschafter Patrick Kluivert während der Auftaktveranstaltung. James Salmon, Senior Director of Partnerships Marketing bei EA SPORTS FC, fügte hinzu, dass FC FUTURES darauf abzielt, „Chancen für die nächste Generation zu schaffen“, indem Fußball als Mittel genutzt wird, um Gemeinschaften zusammenzubringen und den Zugang zu diesem Sport zu erweitern.