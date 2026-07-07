Rezension zu „Call of the Elder Gods“: Die Illusion der Wahlfreiheit

„Call of the Elder Gods“ ist ab dem 12. Mai auf allen gängigen Plattformen erhältlich (ich habe es auf der PS5 gespielt). Das von Out of the Blue Games entwickelte und von Kwalee veröffentlichte Spiel ist ein Lovecraft-inspiriertes Abenteuer, das wenig Horror, dafür aber umso mehr fantastische Rätsel bietet. Es hat mir wirklich gut gefallen … mit ein paar Einschränkungen.

Große (Alte) Erwartungen

Gibt es einen größeren Fluch als den der Erwartung? Das ist eine Frage, die mir während meines achtstündigen Durchspiels von „Call of the Elder Gods“ immer wieder durch den Kopf ging. Es handelt sich hierbei um die Fortsetzung von „Call of the Sea“, das 2021 für den BAFTA Games Award in der Kategorie „Bestes Debütspiel“ nominiert wurde und zudem einen Tiga Game Award sowie einen Nyx Game Award gewann. Dank seiner Mischung aus fesselnder Erzählung und einfallsreichen Rätseln schaffte es das Spiel zudem auf zahlreiche „Best-of“-Listen verschiedener Gaming-Websites.

Es wird sicherlich eine ganze Reihe von Spielern (und Kritikern) geben, die sich fragen, ob „Call of the Elder Gods“ diesen Erfolg wiederholen kann. Da die Geschichte nahtlos an das erste Spiel anknüpft und es zahlreiche Anspielungen darauf gibt, kann man mit Sicherheit sagen, dass Out of the Blue auf Nummer sicher gegangen ist und dafür gesorgt hat, dass auch Fans des ersten Spiels auf ihre Kosten kommen – auch wenn es stellenweise fast schon in Fan-Service abgleitet.

Juhuuu, juhuuu, juhuuu, juhuuu, juhuuu!

Erwartungen sind auch etwas, das die beiden Protagonisten von „Call of the Elder Gods“, Harry Everhart und Evangeline (Evie) Drayton, verfolgt. Für Evie geht es darum, wie von ihr erwartet wird, dass sie dabei hilft, den „Kreislauf“ eines kosmischen Ereignisses zu schließen, das das Raum-Zeit-Kontinuum selbst bedroht. Von Harry wird erwartet, dass er sich der Herausforderung stellt und Evie hilft, obwohl er immer noch unter dem Tod seiner geliebten Frau Nora leidet, der sich vor Jahren ereignet hat (falls das wie ein Spoiler klingt: Das ist es nicht – diese Information wird schon sehr früh im Roman offenbart).

Sie war die Hauptfigur in „Call of the Sea“ und spielt in der Fortsetzung als Erzählerin eine zentrale Rolle. In „Call of the Sea“, das im Jahr 1934 spielt, reiste Nora auf der Suche nach Harry zu einer tropischen Insel. „Call of the Elder Gods“ spielt im Jahr 1956. Harry arbeitet dort als Professor an der Miskatonic University, lebt ansonsten aber zurückgezogen.

Die Schauplätze reichen von prähistorischen Bibliotheken bis hin zu Unterwasserruinen, und sie sehen in Bewegung alle wirklich toll aus.

Im Mittelpunkt des Spiels steht jedoch zunächst Evie, die aus einem seltsamen Traum erwacht, der in einer monolithischen Stadt spielt. Schon bald begibt sie sich zur Everhart-Villa, um mit Harry über diesen Traum und die mysteriöse Expedition zu sprechen, die er 1934 leitete, da beide offenbar irgendwie miteinander verbunden sind. Daraus entwickelt sich dann ein weltumspannendes Pulp-Abenteuer, in dem alte Zivilisationen, ein geheimer Kult und Nazis eine Rolle spielen.

Rätsle dich durch das Spiel

„Call of the Elder Gods“ fragt dich zu Beginn, ob du „Call of the Sea“ gespielt hast. Wenn nicht, kannst du also getrost direkt in dieses Spiel einsteigen, ohne dass dir der erste Teil vorweggenommen wird. Ich meine, im Verlauf der Geschichte gibt es zwar Spoiler, aber ich würde nicht sagen, dass sie den ersten Teil ruinieren. Wenn überhaupt, wirkt die Fortsetzung insgesamt in vielerlei Hinsicht etwas zu ähnlich wie der erste Teil; manche Aspekte sind gut, wie der lebhafte, cartoonartige Grafikstil; andere weniger gut, wie die klobigen Zwischensequenzen, die wie Platzhalter wirken. Abgesehen von den Budgetbeschränkungen bietet „Call of the Elder Gods“ im Vergleich zum ersten Spiel vor allem bessere Rätsel.

Oder besser gesagt: mehr Abwechslung. Ich verrate euch schon mal: Der Hauptgrund, warum mir „Call of the Elder Gods“ so viel Spaß gemacht hat, ist, dass ich wirklich gespannt war, wie das nächste Rätsel aussehen würde. Auch wenn es thematisch einige Überschneidungen gibt, wiederholt sich nichts. Jedes Rätsel ist einzigartig und es ist äußerst befriedigend, es zu lösen.

Das ist ein mehrteiliges Rätsel aus der Endphase des Spiels, das mich zunächst zur Weißglut gebracht hat, bevor es zu einem großen „Aha!“-Moment führte.

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie vielfältig diese sind: Die Aufgaben reichen vom Abspielen von Noten in einer bestimmten Reihenfolge bis hin zum Ausrichten von Sonnenstrahlen über mehrere Geräte hinweg. Eines meiner Lieblingsrätsel bestand darin, mit einer Enigma-Maschine geheime Nazi-Nachrichten zu entschlüsseln, um anschließend die Kombination für eine Tresortür herauszufinden. Es gibt auch einige Situationen, in denen man zwischen Evie und Harry wechseln muss, um ein Rätsel zu lösen – beispielsweise, um aus der Perspektive eines Charakters Informationen zu sehen, die der andere nicht erkennen kann.

Viele der Rätsel sind mehrstufig, nicht nur hinsichtlich der benötigten Informationen, sondern auch hinsichtlich der Schritte, die man unternehmen muss, um sie zu lösen. Zum Beispiel befand ich mich an einer Stelle in einem geheimen unterirdischen Kult-Verberg, wo ich ein Mini-Pyramidenrätsel lösen musste, das dann zu einem Mini-Modellrätsel führte. Danach erhielt ich Details, die ich zur Lösung eines separaten Rätsels benötigte, für das wiederum die Eingabe mehrerer persönlicher Angaben zu verschiedenen Personen erforderlich war – ich drücke mich hier bewusst vage aus, zum einen, weil ich die Überraschung nicht verderben möchte, zum anderen aber auch, weil die Menge an Informationen, die für dieses spezielle Rätsel benötigt wurde, dicht.

Glücklicherweise stellt Out of the Blue Games den Spielern zwei Hilfsmittel zur Verfügung. Das erste ist ein Tagebuch im Spiel, in das Evie (und Harry) wichtige Hinweise und Anhaltspunkte eintragen. Sie notieren jedoch nicht alles, sodass es nach wie vor darauf ankommt, dass du als Spieler zusätzliche Details im Auge behältst.

Es macht richtig Spaß, herauszufinden, wie man außerirdische Maschinen bedient.

Und dann gibt es noch ein Hinweissystem. Im Gegensatz zu anderen Rätselspielen, die entweder nur begrenzte Hinweise geben oder auf bestimmte Freischaltkriterien setzen, kannst du in „Call of the Elder Gods“ die Lösung jedes Rätsels jederzeit nachschlagen – Out of the Blue Games empfiehlt den Spielern sogar, davon Gebrauch zu machen, und weist darauf hin, dass die Nutzung der Hinweise keinen Einfluss auf Trophäen oder Erfolge hat. Ich gebe zu, dass ich sie viermal genutzt habe; zweimal davon, als ich mir zwar sicher war, das Richtige zu tun, dann aber feststellte, dass ich einen Hinweis falsch gelesen oder gar übersehen hatte.

Mir gefällt, dass man Hinweise übersehen kann, genauso wie mir gefällt, dass Rätsel auch ohne alle Informationen gelöst werden können. Das gilt zwar nicht immer, aber ich bin selten so frustriert gewesen, dass ich die Entwickler dafür verflucht hätte, dass sie es gewagt haben, mir ein teuflisch cleveres oder möglicherweise schwer verständliches Rätsel vorzulegen.

Arkham und darüber hinaus

Wer von „Call of the Sea“ zu „Call of the Elder Gods“ wechselt, wird sich sofort wie zu Hause fühlen, da auch die Fortsetzung wieder denselben Schwerpunkt auf Lovecraft-Anspielungen legt, die sich sehr authentisch anfühlen. Expliziter Horror kommt hier kaum vor. Stattdessen habe ich es genossen, mir Zeit zu nehmen, um in in sich geschlossenen Bereichen auf der Suche nach Hinweisen umherzustreifen, wohl wissend, dass ich mir keine Sorgen machen musste, dass Monster oder Kämpfe den Spielfluss unterbrechen könnten.

Das soll nicht heißen, dass es gar keine Monster gibt – es ist nur so, dass sie auf herrlich unaufdringliche Weise in Erscheinung treten. Es hat etwas Unheimliches, wie Harry von Visionen öliger Schatten geplagt wird und wie derselbe schwarze Schlamm offenbar jeden, der damit in Berührung kommt, in den Wahnsinn treibt und tötet.

Es gibt einige sehr gut versteckte Geheimnisse zu entdecken, die auf andere Autoren und Geschichten aus dem Bereich Lovecraft/Weird Fiction verweisen.

Harry ist Gelehrter und Evie Wissenschaftlerin, und obwohl beide ein persönliches Interesse an der Substanz haben, wollen sie letztendlich nur mehr darüber erfahren. Zu ihrem Unglück glauben Kräfte von außen jedoch, dass diese Substanz enorme Macht birgt, die sie für ihre eigenen ruchlosen Zwecke nutzen können. Auch dieser Teil der Geschichte weist einen schönen Aspekt der Lovecraftschen Fiktion auf, da es darum geht, dass Menschen sich in Kräfte einmischen, die sie nicht verstehen. Das Ganze ist wunderbar pulpig (es gibt sogar eine Stelle, an der eine rote Linie eine Flugreise anzeigt) und enthält einige Überraschungen.

Die Geschichte wird immer spannender

Allerdings sind das nicht nur willkommene Überraschungen. Die Geschichte ist unterhaltsam und temporeich, doch im weiteren Verlauf nimmt sie dem Spieler in entscheidenden Momenten die Handlungsfreiheit. Oder man hat zwar die Wahl, doch das Endergebnis ist immer dasselbe, egal, wie man sich entscheidet. Außerdem gibt es einige Handlungsstränge, die einer genaueren Betrachtung nicht standhalten; einer betrifft diejenigen, die den schwarzen Schleim berühren, und der andere ist ein Paradoxon gegen Ende des Spiels.

Ich kann ohne große Spoiler nicht ins Detail gehen, aber ich möchte nur so viel sagen: Nicht jeder, der mit dem Schleim in Berührung kommt, dreht durch, auch wenn der Grund dafür unklar bleibt. Und das Paradoxon wird durch einen Voice-over-Kommentar während des Abspanns beiseitegewischt, der wirklich den Eindruck vermittelt, als hätte das Team von „Out of the Blue“ gewusst, dass sie sich in eine Sackgasse geschrieben hatten.

„Call of the Elder Gods“ packt eine ganze Menge Zeit in seine Geschichte … und dieser Kommentar wird mehr Sinn ergeben, wenn ihr das Spiel spielt.

Glücklicherweise ist die Sprachausgabe durchweg hervorragend, wobei Cissy Jones („Firewatch“) erneut die Rolle der Nora übernimmt. Harry wird von Yuri Lowenthal (Peter Parker in den „Spider-Man“-Spielen von Insomniac) gesprochen, der hier mit einem Akzent im Stil der 1940er Jahre eine gelungene Darbietung liefert, wie zum Beispiel bei der Zeile „Du hast echt Mumm, Kleiner“. Enttäuschenderweise gibt es, obwohl Evie eine Frau mit dunkler Hautfarbe ist, storytechnisch kaum Anknüpfungspunkte dazu, was der Handlung eine tiefere thematische Tiefe raubt, die sie hätte nutzen können, um sich wirklich vom ersten Spiel abzuheben. Außerdem finde ich es schade, dass in den Pressematerialien zum Spiel nicht erwähnt wird, dass sie wunderbar von Mara Junot gesprochen wird (die ein umfangreicher Lebenslauf im Bereich Videospiele).

Was die Rätsel angeht, hat man bei manchen tatsächlich das Gefühl, dass wichtige Informationen fehlen – und das sage ich, obwohl ich sicher bin, dass ich alle Hinweise gefunden und befolgt habe. Es gibt außerdem mindestens ein Rätsel gegen Ende des Spiels mit ordentlichen Hinweisen, von dem ich dennoch überzeugt bin, dass es fast unmöglich ist, es auf eigene Faust ohne Raten zu lösen. Der Vorteil daran ist: Wenn es mir gelang, ein besonders kniffliges Rätsel (ohne Hinweise) zu lösen, war das Erfolgserlebnis unübertroffen – und ich würde behaupten, dass dies der wahre Maßstab für ein gelungenes Rätselspiel ist.

Rückkehr zum Meer

Anstattsich voll und ganz auf tentakelbewehrte Schrecken einlassen„Call of the Elder Gods“ legt den Schwerpunkt darauf, das kosmische Wunder von Lovecrafts Werk zu vermitteln, während die Menschen mit Wesen konfrontiert werden, deren Wissen unergründlich ist. Zusammen mit dem fehlenden Zeitdruck beim Lösen von Rätseln und den nur sporadisch auftretenden Zeitlimits bei den Dialogoptionen ergibt sich ein seltsam entspannendes Spielerlebnis, auch wenn die Einsätze entsprechend episch werden.

Die Anspielungen auf „Call of the Sea“ sind größtenteils reizvoll; ich finde, sie funktionieren auch, ohne den ersten Teil gespielt zu haben, da „Call of the Elder Gods“ die Liebe und Verbundenheit zwischen Harry und Nora wirklich gut rüberbringt. Gegen Ende häufen sie sich allerdings, was den Eindruck erweckt, dass Out of the Blue es etwas übertreiben.

Gerade gegen Ende gerät das Spiel ins Straucheln; die Entscheidungen des Spielers treten hinter die Geschichte zurück, die „Out of the Blue“ ganz offensichtlich erzählen möchte. Es gibt mindestens einen entscheidenden Moment, in dem fast genau derselbe Dialog verwendet wird, unabhängig davon, welchen Weg der Spieler einschlägt – was die Reisen von Evie und Harry untergräbt, da sie dadurch austauschbar werden. Vielleicht versucht „Out of the Blue Games“, eine Geschichte darüber zu erzählen, dass freier Wille und Entscheidungsfreiheit im großen Ganzen unbedeutend sind, insbesondere wenn uralte, gottgleiche Wesen im Spiel sind, aber davon bin ich nicht ganz überzeugt.

Ich bewundere die Zurückhaltung von „Out of the Blue“, denn die Macher hätten die Geschichte leicht in einen grenzwertigen Horrorfilm kippen lassen können.

Was erwartet man von einer Fortsetzung? Wenn man mehr vom Gleichen will, dann findet man in „Call of the Elder Gods“ genau das, was man sucht. Der überwiegende Teil des Spiels ist unterhaltsam und hat ein perfektes Tempo. Die Rätsel bieten durchweg ein gleichbleibendes Maß an Herausforderung, und ich schätze es, dass die Geschichte zwar vorhersehbare Wendungen nimmt, diese aber nicht immer auf vorhersehbare Weise. Wenn ihr etwas erwartet, das eine Abwechslung zum typischen Cthulhu-Horror bietet, oder etwas, das eine „Weird Fiction“-Erzählung bevorzugt, die sich auf spannende Rätsel stützt, dann ist „Call of the Elder Gods“ eine Lovecraft-Geschichte, die eure Zeit wert ist.