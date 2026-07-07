Wöchentlicher Rückblick: Leak zu „Forza Horizon 6“, der Erfolg von „Stop Killing Games“, Zweifel an „Dead Space 4“, Preiserhöhungen für die Nintendo Switch 2 und mehr

Der kalifornische Gesetzgeber wies die Einwände der ESA zurück , was „Hört auf, Spiele zu zerstören“ einen wichtigen Sieg in Sachen digitaler Eigentums- und Erhaltungsrechte bescherte.

, was „Hört auf, Spiele zu zerstören“ einen wichtigen Sieg in Sachen digitaler Eigentums- und Erhaltungsrechte bescherte. „Forza Horizon 6“ ist im Internet durchgesickert bereits vor der Veröffentlichung, was Playground Games dazu veranlasste, Sperren zu verhängen und hart gegen Raubkopien vorzugehen.

bereits vor der Veröffentlichung, was Playground Games dazu veranlasste, Sperren zu verhängen und hart gegen Raubkopien vorzugehen. Der ehemalige „Dead Space“-Produzent Chuck Beaver erklärt, dass „Dead Space 4“ aufgrund steigender Umsatzerwartungen bei AAA-Titeln und der Ausrichtung der Branche auf Live-Services unwahrscheinlich sei.

erklärt, dass „Dead Space 4“ aufgrund steigender Umsatzerwartungen bei AAA-Titeln und der Ausrichtung der Branche auf Live-Services unwahrscheinlich sei. Die E-Sport-Weltmeisterschaft soll Berichten zufolge angesichts der regionalen Instabilität und der Reisebedenken im Nahen Osten von Riad nach Paris umziehen.

soll Berichten zufolge angesichts der regionalen Instabilität und der Reisebedenken im Nahen Osten von Riad nach Paris umziehen. Joe Ziegler von Bungie stellte die wichtigsten langfristigen Pläne für „Marathon“ vor , darunter PvE-Modi, Änderungen am Spielfortschritt und Verbesserungen der Barrierefreiheit.

, darunter PvE-Modi, Änderungen am Spielfortschritt und Verbesserungen der Barrierefreiheit. Das KI-Start-up Origin Lab hat 8 Millionen Dollar eingesammelt um Spielestudios dabei zu unterstützen, Gameplay-Daten und virtuelle Welten an KI-Unternehmen zu lizenzieren, die „Weltmodelle“ entwickeln.

um Spielestudios dabei zu unterstützen, Gameplay-Daten und virtuelle Welten an KI-Unternehmen zu lizenzieren, die „Weltmodelle“ entwickeln. Preiserhöhungen bei Switch 2 In den USA und anderen Regionen sind diese Entwicklungen auf steigende Kosten für Bauteile, Fertigung und den Markt zurückzuführen.

„Hört auf, Spiele zu zerstören“ gewinnt entscheidenden Rechtsstreit in Kalifornien gegen die ESA

The Hört auf, Spiele zu zerstören Die Bewegung hat in Kalifornien einen bedeutenden Sieg errungen, nachdem der Gesetzgeber wesentliche Einwände der Entertainment Software Association (ESA) gegen den vorgeschlagenen „Protect Our Games Act“ zurückgewiesen hat.

Die ESA sprach sich gegen den Gesetzentwurf aus und argumentierte, dass Spieler Lizenzen erwerben und nicht das tatsächliche Eigentum an digitalen Spielen, und warnte, dass Aufbewahrungspflichten die Entwicklungskosten erhöhen und Innovationen einschränken könnten. Die Organisatoren von „Hört auf, Spiele zu zerstören“ hielten dem entgegen, dass sich die Gesetzgebung ausschließlich darauf konzentriere, Unternehmen daran zu hindern, bezahlte Produkte nach dem Verkauf effektiv unbrauchbar zu machen. „Wenn ein Unternehmen den Leuten ein bezahltes Spiel verkauft, sollte es nicht in der Lage sein, die normale Nutzung des Spiels später ohne Vorankündigung oder Abhilfe zu verhindern“, sagte Organisator Moritz Katzner.

Befürworter haben die Entscheidung in Kalifornien als einen der bislang größten Durchbrüche der Bewegung bezeichnet, wobei Aktivisten auf Reddit und lobte die Abgeordneten dafür, dass sie im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens mehrere Argumente der ESA entkräftet haben. Auch wenn der Gesetzentwurf noch nicht in Kraft getreten ist, deutet sein anhaltender Fortschritt auf wachsende politische Unterstützung für einen stärkeren Verbraucherschutz in Bezug auf digitale Eigentumsrechte und die Erhaltung von Spielen hin.

Sollte der „Protect Our Games Act“ letztendlich verabschiedet werden, könnte er zu einem der strengsten Gesetze zum Erhalt von Spielen in den Vereinigten Staaten werden und möglicherweise weltweite Auswirkungen auf die künftige Gesetzgebung haben. Für Publisher würde dies eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise bedeuten, wie Online-Spiele verkauft und gepflegt werden – insbesondere in einer Zeit, in der die Einstellung von Live-Service-Spielen immer häufiger vorkommt.

Durch einen Leak zu „Forza Horizon 6“ wurde das komplette Spiel bereits vor der Veröffentlichung geknackt

„Forza Horizon 6“ ist vor dem offiziellen Start am 19. Mai im Internet durchgesickert – Raubkopien des kommenden Rennspiels von Playground Games verbreiten sich bereits auf Filesharing-Seiten. Am Wochenende tauchten Berichte auf, wonach einige Steam-Nutzer Zugriff auf eine unverschlüsselte Version des Spiels erhalten hätten, wodurch das gesamte 150-GB-Paket bereits Tage vor der Veröffentlichung im Internet kursierte. Auch Cracks, mit denen sich die Online-Authentifizierungsprüfungen des Spiels umgehen lassen, tauchten schnell auf.

Playground Games bestätigte die Datenleckage in einer auf X veröffentlichten Erklärung und stellte klar, dass der Vorfall „nicht auf ein Problem beim Vorab-Download zurückzuführen“ sei. Das Studio warnte zudem, dass bereits strenge Durchsetzungsmaßnahmen im Gange seien, darunter franchiseweite Sperren und Hardware-Sperren für alle, die beim Zugriff auf die durchgesickerte Version erwischt werden. Die Diskussionen auf Reddit rund um die Dateien wurden später vom Rechtsabteilung der Plattform entfernt.

Uns sind Berichte bekannt, wonach eine Version von „Forza Horizon 6“ bereits vor der Veröffentlichung in die Hände gelangt ist, und wir können bestätigen, dass dies nicht auf ein Problem beim Vorab-Download zurückzuführen ist. Wir ergreifen strenge Durchsetzungsmaßnahmen gegen alle Personen, die auf diese Version zugreifen, einschließlich franchiseweiter und… — Playground Games (@WeArePlayground) 11. Mai 2026

Der neueste Teil der langjährigen Arcade-Rennspielreihe von Microsoft führt die Spieler nach Japan, wo sie neonbeleuchtete Straßen in Tokio, Bergstraßen und – wie Playground es beschreibt – die größte Karte in der Geschichte von Forza Horizon erwarten. Das Spiel soll mit mehr als 550 Fahrzeugen auf den Markt kommen und ist derzeit für die Xbox Series X|S und den PC geplant; Berichten zufolge könnte noch in diesem Jahr eine PS5-Version folgen.

Zwar ist die Quelle des Lecks nach wie vor unklar, doch erinnert die Situation an ähnliche Vorfälle, von denen in den letzten Monaten große PC-Veröffentlichungen betroffen waren, darunter auch „Death Stranding 2“. Trotz der Kontroverse waren die ersten Reaktionen auf „Forza Horizon 6“ äußerst positiv; in Vorabberichten wurden die grafische Qualität, der Umfang und die Kulisse des Spiels gelobt, wodurch es als eine der größten Rennspiel-Veröffentlichungen des Jahres gilt.

„Dead Space 4“ wird trotz großer Nachfrage seitens der Fans „wahrscheinlich nicht erscheinen“

Der ehemalige „Dead Space“-Autor und -Produzent Chuck Beaver hält einen vierten Hauptteil der Science-Fiction-Horror-Reihe für unwahrscheinlich, obwohl das Interesse der Fans nach dem Erfolg des Remakes von 2023 ungebrochen ist. In einem Gespräch mit dem FRVR-Podcast, so Beaver, erzeuge die Spielereihe einfach nicht die Umsätze, die moderne AAA-Publisher mittlerweile von Blockbuster-Veröffentlichungen erwarten.

„Dead Space“ wurde ursprünglich 2008 veröffentlicht und entwickelte sich dank seiner atmosphärischen Kulisse, der strategischen Kämpfe mit Verstümmelungen und der Themen des psychologischen Horrors zu einer der meistgelobten Horror-Reihen von EA. Zwar gewann die ursprüngliche Trilogie eine treue Fangemeinde, doch EA betrachtete die Serie Berichten zufolge als kommerziell nicht erfolgreich genug, insbesondere nachdem „Dead Space 3“ in dem Versuch, einen breiteren Markt anzusprechen, eine stärker auf Action ausgerichtete Richtung eingeschlagen hatte.

Das Interesse an der Spielereihe wurde 2023 durch das „Dead Space“-Remake von EA Motive wiederbelebt, das von Kritikern für seine originalgetreue Modernisierung des Originalspiels vielfach gelobt wurde. Beaver behauptete jedoch, dass die gemeldeten Verkaufszahlen des Remakes von rund zwei Millionen Exemplaren immer noch hinter dem zurückblieben, was große Publisher auf dem heutigen Markt als Erfolg betrachten, auf dem von AAA-Titeln oft erwartet wird, dass sie sich mehr als 10 Millionen Mal verkaufen.

Beaver argumentierte außerdem, dass es für traditionelle Einzelspieler-Horror-Titel aufgrund der zunehmenden Ausrichtung der Branche auf Live-Service-Spiele schwieriger geworden sei, Finanzmittel zu sichern. Seine Äußerungen lösten im Internet eine Debatte aus, in der viele Fans die steigenden Verkaufserwartungen der Publisher kritisierten und ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachten, dass eine der angesehensten Horror-Reihen der Spielebranche auf absehbare Zeit möglicherweise auf Eis gelegt bleibt.

E-Sport-Weltmeisterschaft soll Berichten zufolge angesichts regionaler Spannungen von Riad nach Paris verlegt werden

Die E-Sport-Weltmeisterschaft 2026 soll Berichten zufolge aufgrund der zunehmenden Instabilität und Reisebedenken im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten von Riad nach Paris verlegt werden. Laut GamesBeat haben die Organisatoren die Beteiligten hinter verschlossenen Türen über diesen Schritt informiert, obwohl die E-Sport-Weltmeisterschaftsstiftung noch keine offizielle öffentliche Erklärung abgegeben hat.

Die Veranstaltung, die ursprünglich für diesen Sommer in Saudi-Arabien geplant war, wird voraussichtlich Tausende von Spielern, Mitarbeitern und Zuschauern aus aller Welt zu verschiedenen E-Sport-Turnieren anziehen. Berichten zufolge spielten logistische Bedenken hinsichtlich internationaler Reisen sowie Flugausfälle in der Region eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung, die Veranstaltung nach Frankreich zu verlegen.

Gegründet im Jahr 2024 mit Unterstützung von Der saudische Staatsfonds… hat sich die Esports World Cup rasch zu einer der weltweit größten E-Sport-Veranstaltungen entwickelt, mit Dutzenden von Turnieren und riesigen Preisgeldpools. Ein Umzug nach Paris wäre das erste Mal, dass die Veranstaltung außerhalb Saudi-Arabiens stattfindet, obwohl zuvor bereits angedeutet worden war, dass künftige Auflagen möglicherweise abwechselnd in verschiedenen Ländern stattfinden könnten.

Die gemeldete Verlegung hat in der E-Sport-Community bereits eine breite Diskussion ausgelöst, wobei die Reaktionen von der Unterstützung für die Priorisierung der Sicherheit bis hin zu Kritik an der Ungewissheit hinsichtlich der Organisation der Veranstaltung reichen. Derzeit laufen die Qualifikationsrunden und Vorbereitungen noch weiter, während Teams und Fans auf eine offizielle Bestätigung seitens der Veranstalter warten.

Marathon-Direktor Joe Ziegler erläutert Bungies langfristige Pläne für den „Extraction“-Shooter

Joe Ziegler, Game Director bei Marathon, hat hat ein ausführliches Update gepostet In dem Beitrag skizzierte er Bungies langfristige Vision für „Marathon“, blickte auf die erste Saison des Spiels und die Startschwierigkeiten zurück und erläuterte, wie das Studio den Sci-Fi-Shooter in Zukunft weiterentwickeln will. Ziegler beschrieb „Marathon“ in dem Beitrag als eine „Reise über mehrere Staffeln“, die Bungie in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung des Feedbacks der Spieler weiterentwickeln will.

In dem Update wurden mehrere wesentliche Kritikpunkte der Community offen anerkannt, darunter der schwierige Einstieg, der von Grind geprägte Spielfortschritt, die Benachteiligung von Einzelspielern und die stressige Balance im Endgame. Ziegler räumte ein, dass das Spiel für neue Spieler überwältigend wirken kann, und erklärte, Bungie wolle das Spielerlebnis „weniger grindlastig und lohnender“ gestalten und gleichzeitig das Matchmaking, die Fortschrittssysteme und die Zugänglichkeit für Spieler verbessern, die weder über feste Teams noch über viel Zeit verfügen.

Marathon-Fans, weitere Details zu „Night Marsh“ folgen in Kürze!

Im Rahmen dieser Bemühungen, Staffel 2 wird wechselnde Duos-Warteschlangen, einen schnelleren Fraktionsfortschritt, mehr Speicherplatz im Tresor sowie neue Inhalte wie die Zone „Night Marsh“ und die „Sentinel Runner“-Hülle einführen. Bungie experimentiert außerdem mit PvE-orientierten und PvP-light-Modi, um den Spielern weniger stressige Alternativen zum intensiven „Extraction“-Gameplay-Loop des Spiels zu bieten.

Ziegler bestätigte zudem, dass Bungie „Marathon“ als langfristiges Live-Service-Projekt betrachtet, das weit über das Jahr 2026 hinausreichen wird. In zukünftigen Staffeln sollen der Einstieg überarbeitet, die Fortschrittssysteme erweitert sowie neue Science-Fiction-Mechaniken und Überlebenserlebnisse eingeführt werden. Bungie hat angekündigt, dass in der Woche vom 25. Mai alle Details zur zweiten Staffel bekannt gegeben werden.

Origin Lab sammelt 8 Millionen Dollar ein, um Spielestudios beim Verkauf von Daten an KI-Unternehmen zu unterstützen

Das KI-Startup Origin Lab hat 8 Millionen US-Dollar an Startkapital eingeworben, um eine Plattform aufzubauen, die Videospielunternehmen dabei unterstützt, Gameplay-Daten und In-Game-Assets an KI-Entwickler zu lizenzieren, die „Weltmodelle“ erstellen. Die Finanzierungsrunde wurde von Lightspeed Venture Partners angeführt, weitere Investoren waren unter anderem SV Angel und Kevin Lin. Nach Angaben des Unternehmens benötigen moderne KI-Systeme zunehmend strukturierte Simulationsdaten, die den Modellen beibringen, wie sich Objekte in physikalischen Umgebungen bewegen und miteinander interagieren – etwas, das Videospiele bereits in großem Umfang generieren.

Origin Lab plant, als Marktplatz zwischen Spielestudios und KI-Labore, wodurch Entwickler Spielaufnahmen, Physiksysteme, Umgebungen und andere digitale Assets als Trainingsmaterial für Robotik- und multimodale KI-Modelle verwerten können. Mitbegründerin Anne-Margot Rodde erklärte, dass viele der Systeme, die KI-Unternehmen zu simulieren versuchen, „bereits in Videospielen vorhanden sind“, und positionierte die Gaming-Branche damit als wichtige, noch unerschlossene Quelle für Daten zum Verständnis der Welt.

Die Gründung des Unternehmens spiegelt das wachsende Interesse daran wider, Spielwelten für Schulungszwecke zu nutzen KI-Systeme der nächsten Generation über die herkömmliche Text- und Bildgenerierung hinaus. Origin Lab betont zudem, dass sein Ansatz eine rechtlich klärte Alternative zum Scraping von Inhalten von Plattformen wie Twitch und YouTube darstellt, da KI-Unternehmen weiterhin nach qualitativ hochwertigeren und rechtmäßig lizenzierten Datensätzen suchen, um zukünftige Technologien in den Bereichen Robotik, Simulation und autonome KI voranzutreiben.

Nintendo führt die Preiserhöhungen für die Switch 2 auf steigende Kosten für Bauteile zurück

Nintendo hat klargestellt, dass die jüngsten Preiserhöhungen für die Nintendo Switch 2 auf anhaltend hohe Kosten für Bauteile und Marktkosten zurückzuführen sind und nicht auf einen einzelnen wirtschaftlichen Faktor. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sagte Steigende Speicherpreise, Wechselkursschwankungen, Zölle und allgemeine globale wirtschaftliche Belastungen trugen allesamt zu der Entscheidung bei, die Hardwarepreise in mehreren Regionen anzuheben.

Der Preis für die Switch 2 in den USA wird ab dem 1. September von 449,99 US-Dollar auf 499,99 US-Dollar steigen, während die Konsole in Großbritannien derzeit für 395,99 Pfund erhältlich ist; Nintendo hat bestätigt, dass ein neuer Preis für Großbritannien zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Ähnliche Preiserhöhungen sind auch in Europa, Kanada und Japan geplant, da Nintendo angibt, die steigenden Herstellungskosten nicht mehr intern auffangen zu können.

Nintendos Stellungnahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Sony als auch Microsoft als Reaktion auf […] ebenfalls Preiserhöhungen für ihre Hardware vorgenommen haben. anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette und in der Fertigung. Analysten zufolge markiert diese Situation einen bedeutenden Wandel in der Konsolenbranche, in der die Hardwarepreise in der Vergangenheit im Laufe der Zeit eher gesunken sind, anstatt einige Jahre nach Beginn des Lebenszyklus einer Plattform anzusteigen.