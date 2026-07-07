Capcom arrasa en el Summer Game Fest con el remake de Code Veronica

Capcom ha presentado «Resident Evil: Veronica» , un remake del clásico de terror del año 2000, que se estrenará en 2027.

, un remake del clásico de terror del año 2000, que se estrenará en 2027. Summer Game Fest También se presentaron importantes novedades, como «Alien: Isolation 2», «Guild Wars 3» y «Stranger Than Heaven».

También se presentaron importantes novedades, como «Alien: Isolation 2», «Guild Wars 3» y «Stranger Than Heaven». Otros aspectos destacados entre ellas, «Final Fantasy VII: Revelation», «The Last Ronin» y «1666: Amsterdam».

La edición de 2026 del Summer Game Fest se celebró del 5 al 8 de junio y, de los aproximadamente 7 millones de videojuegos que ya se han presentado, ha sido un nuevo remake de Resident Evil el que más ha llamado la atención.

Un remake de Resident Evil Code: Veronica Se lleva rumoreando desde hace tiempo, pero ahora ya es oficial: Capcom anunció este fin de semana «Resident Evil Veronica» (¡menudo nombre!), cuyo lanzamiento está previsto para 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

«Resident Evil: Veronica sumergirá a los jugadores en una huida desesperada llena de horror y locura a través de la aislada isla de Rockfort, plagada de zombis», afirmó Capcom en un comunicado de prensa. «Desarrollado con el motor RE ENGINE, propiedad de Capcom, el juego presentará una mecánica de juego modernizada con un nivel de realismo escalofriante, diseñada para llevar el survival horror a nuevas cotas».

Un clásico olvidado

El juego original Resident Evil Code: Veronica salió a la venta en el año 2000 y se estrenó en la Dreamcast (todos los juegos anteriores de la saga RE se lanzaron primero en PlayStation). Aunque técnicamente forma parte de la saga principal, la historia sigue a Claire Redfield tres meses después de los acontecimientos de Resident Evil 2, mientras busca a su hermano Chris.

La trama general y el escenario parecen haberse trasladado a la nueva versión, ya que en la original Umbrella secuestra a Claire y la lleva a una isla misteriosa y remota, como se puede ver en el tráiler de presentación de «Verónica». Sin embargo, los detalles adicionales de la trama siguen siendo un secreto.

Claire Redfield no ha aparecido en ningún juego de Resident Evil desde que Resident Evil Revelations 2, cuando se alió con Moira, la hija del regordete héroe del primer juego, Barry Burton, para escapar… de una misteriosa y remota isla controlada por Umbrella. No está claro si «Resident Evil: Veronica» se desarrollará en una etapa anterior de la línea temporal del juego o si seguirá el canon actualizado y hará referencia a los juegos más recientes.

¡Pero espera, aún hay más!

Capcom también aprovechó el Summer Game Fest 2026 para anunciar «Monster Hunter Wilds: Ascendance» y revelar la séptima lista de personajes del año 4 de «Street Fighter 6». El primero es la última expansión de Monster Hunter Wilds y continúa la historia de las Tierras Prohibidas, mientras la aventura del Equipo de Expedición se adentra en un nuevo escenario situado entre las nubes. Los jugadores podrán «explorar islas en el cielo y hacer uso de nuevas y explosivas habilidades que hacen evolucionar la jugabilidad y llevan la acción de la caza a nuevas alturas», según Capcom, además de contar con el regreso de los Dragones Ancianos y el contenido de rango Maestro.

En cuanto a Street Fighter 6, a lo largo del próximo año se incorporarán un montón de nuevos personajes jugables a la ya amplia plantilla, concretamente: Tifa, de la serie FINAL FANTASY VII Remake; los nuevos luchadores Yasmine y Arjun; y el segundo protagonista de World Tour, Bosch.

Yasmine nacerá este verano y cuenta con un cuchillo karambit con forma de media luna para esquivar a sus oponentes a gran velocidad. Arjun llegará en otoño y posee una capacidad pulmonar extraordinaria, combinada con técnicas de respiración yóguicas, que le permiten desplegar una potencia explosiva con sus técnicas únicas de combate a puño limpio.

Tifa está prevista para principios de 2027 y se la describe como «una experta practicante de las artes marciales Zangan-ryu» que destaca en el combate cuerpo a cuerpo, combinando técnicas de artes marciales con poderes únicos denominados «Habilidades». Por último, está Bosch (cuya aparición está prevista para la primavera de 2027). Sus viajes le llevaron a Metro City, donde se entrenó con Luke para incorporar métodos de combate modernos a las antiguas técnicas de la fe guerrera de Nayshall.

Demasiados partidos, muy poco tiempo

Summer Game Fest También participó en otras muchas presentaciones de videojuegos, como el Xbox Games Showcase, el PC Gaming Show, el Pride Parade, los Green Games y los Days of the Devs, por citar solo algunas. Hubo muchos momentos destacados repartidos entre todos estos eventos adicionales, aunque sería una locura intentar enumerarlos todos.

Hablando de locura (¡qué transición más perfecta!), se puede decir que el terror acaparó el protagonismo desde el principio, ya que Hideo Kojima volvió a ser el centro de atención con nuevas imágenes tanto de OD como de Physint, y todo el mundo pudo ver por primera vez en condiciones Alien: Isolation 2.

Entre otras sorpresas, destacó que Cuphead vivirá una nueva aventura con *Mighty Cuphead Adventure*, que sustituye el característico estilo dibujado a mano de Studio MDHR por píxeles de 8 bits. Por su parte, RGG Studio desveló por fin «Stranger Than Heaven», su elegante drama que abarca varias épocas y que ahora tiene fijada su fecha de lanzamiento para enero de 2027 (¡y cuenta con la participación de Tupac!).

Los juegos online y con servicio en directo tampoco se quedaron atrás, aunque la atención se centró principalmente en los títulos ya existentes, más que en los nuevos. Dead by Daylight aprovechó el evento para dar a conocer las celebraciones de su décimo aniversario, que comienzan el 14 de junio. Fortnite El capítulo 7 de la temporada 3 ha sido el centro de atención y ya está disponible, y el primer RuneScape para consolas, RuneScape: Dragonwilds, también ha tenido su momento de gloria.

Una de las cosas que más entusiasmó al público fue el anuncio oficial de Guild Wars 3, que supuso el tan esperado regreso de La serie de MMO de ArenaNet. El juego promete un nuevo enfoque del género, con un escenario novedoso, sistemas de desplazamiento mejorados y un lanzamiento tanto para PC como para PlayStation 5. Para los aficionados a los juegos de rol, fue uno de los momentos más destacados del evento, junto con grandes revelaciones como «Final Fantasy VII Revelation».

Otros títulos destacados que también se presentaron fueron «Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin» (basado en un cómic aclamado por la crítica) y el juego de Remedy Games Control resonante, y 1666: Amsterdam, el nuevo juego del director creativo de los primeros títulos de Assassin’s Creed, Patrice Desilets. Todos estos juegos, pero especialmente 1666, merecen una análisis más detallado, así que pronto habrá más noticias al respecto.