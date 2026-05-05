Wöchentlicher Rückblick: „Silent Hill“ geht nach Schottland, Mitarbeiter von Riot Games im Knock-out, AYANEO verlangt 4.000 Dollar für einen Ziegelstein und mehr

Es ist Freitag, der 13., und die Videospielbranche hat diese Woche sowohl Pech als auch Glück erlebt. Hier ist, was ihr vielleicht verpasst habt.

2XKO schlägt die Mitarbeiter k.o.

Riot Games hat sein neues „League of Legends“-Tag-Team-Beat-’em-up veröffentlicht, 2XKO, am 20. Januar nach einigen Monaten im Early Access auf allen wichtigen Plattformen veröffentlicht. Doch trotz positiver Kritiken von Rezensenten und Spielern und obwohl seit der vollständigen Veröffentlichung noch nicht einmal ein Monat vergangen ist, hat Riot Games eingeräumt, dass das Spiel hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Dies führt wiederum zu Entlassungen unter den Mitarbeitern.

„Als wir von PC auf Konsolen expandierten, konnten wir einheitliche Trends bei der Art und Weise beobachten, wie die Spieler mit 2XKO interagierten. Das Spiel hat bei einer leidenschaftlichen Kernzielgruppe großen Anklang gefunden, doch die allgemeine Dynamik hat nicht das Niveau erreicht, das erforderlich ist, um ein Team dieser Größe langfristig zu unterstützen“, erklärte Tom Cannon, Executive Producer von 2XKO, in einem offiziellen Newsbeitrag.

„Die Menschen, die an der Fertigstellung von 2XKO mitgewirkt haben, haben jahrelange Kreativität, Sorgfalt und Überzeugung in dieses Spiel gesteckt. Solche kreativen Risiken einzugehen ist schwer, und die Arbeit, die sie geleistet haben, ist echt und bedeutungsvoll“, fügte er hinzu, zusammen mit der Nachricht, dass die betroffenen Mitarbeiter zumindest in diesem Fall Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Stelle innerhalb von Riot Games erhalten oder, falls dies nicht möglich ist, eine Abfindung in Höhe von mindestens sechs Monatsgehältern.

Ein Überblick über die Preise im Laden.

Unterdessen hat Riot Games erst vor wenigen Tagen offene Stellen ausgeschrieben, darunter Stellenangebote im Zusammenhang mit VALORANT, LoL und Riftbound. Die Spieler habengewesenRiot schnell kritisieren weil der Start von 2XKO ebenso verpatzte wie der von Riftbound, wegen der teuren 2XKO-Spiel-Skins (einige Sets kosten im Einzelhandel 100 Dollar) sowie wegen der Ausrichtung auf einen Nischen-Gaming-Trend und einen Ableger von LoL (die Charaktere ähneln eher denen aus „Arcane“ als dem Spiel, aus dem sie hervorgegangen sind).

Remedy findet Heilmittel für Führungsprobleme

Das Studio Remedy, bekannt für „Control“ und „Alan Wake“, bekommt im März dieses Jahres einen neuen Chef, da der derzeitige CEO und Mitbegründer des Studios, Markus Mäki, zurücktritt. Mäki hatte die Position des Interim-CEO übernommen, nachdem sein Vorgänger, Tero Virtala, das Unternehmen im Oktober verlassen hatte, nachdem Unzureichende Reaktion auf FBC: Brandschneise.

Der neue Chef ist Jean-Charles Gaudechon, ein ehemaliger Führungskraft bei EA, der unter anderem im Free-to-Play-Studio von EA in Stockholm tätig war. Gaudechon war zudem für Live-Service-Titel wie „FIFA Mobile“ und „Battlefield Heroes“ verantwortlich, was ihm bei der Neubelebung von Firebreak zugutekommen dürfte.

„Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, in einer entscheidenden Phase zu Remedy zu kommen“, sagte Gaudechon in einem Investitionsbericht, den Remedy diese Woche veröffentlichte. „Das Studio verfügt über eine einzigartige kreative Identität und eine starke Pipeline. Mein Ziel ist es, das zu bewahren, was es so besonders macht, herausragende Spiele zu liefern und Remedy so zu vergrößern, dass dauerhafter Wert geschaffen wird.“

„Remedy hat das Zeug und den Ehrgeiz, eine tragende Säule der Zukunft dieser Branche zu werden“, fügte er hinzu. „Wir werden den Spielern nah bleiben, uns ihre Zeit und ihr Vertrauen verdienen und unsere Unabhängigkeit bei der Entwicklung und Veröffentlichung unserer Spiele stärken, während wir weiterhin eng mit den Partnern zusammenarbeiten, die uns auf unserem Weg unterstützt haben.“

In einem begleitenden Bericht wurde zudem hervorgehoben, dass Remedy beabsichtigt, CONTROL 2 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, wobei der offizielle Titel nun CONTROL Resonant lautet. In diesem Bericht heißt es außerdem: „Wir verfügen über zwei etablierte eigene Spielereihen, CONTROL und Alan Wake, die durch das Remedy Connected Universe miteinander verbunden sind.“

„Remedy wird kommende Spiele, deren geistiges Eigentum bei Remedy liegt, im Eigenverlag veröffentlichen. Der Ausbau und die Weiterentwicklung dieser beiden Spielereihen werden ein zentraler Bestandteil unserer Zukunft sein. Darüber hinaus arbeiten wir mit der Spielereihe ‚Max Payne‘ zusammen, die ursprünglich von Remedy entwickelt wurde.“

AYANEOs nächster Handheld

Fans moderner Handhelds kennen sicherlich bereits Der Erstgeborene, ein Unternehmen, das ebenso für seine hochwertige Verarbeitung wie für seine hohen Preise bekannt ist. Sein neuester Handheld-Gaming-PC, der Next 2, kann ab sofort über Indiegogo vorbestellt werden, doch wer die ultimative Version davon haben möchte, muss 4.299 US-Dollar hinblättern (allerdings gibt es derzeit einen Frühbucherrabatt, der den Preis auf 3.499 US-Dollar senkt).

Es ist zudem mit einer Länge von 341,69 mm und einer Breite von 146,24 mm recht wuchtig und verfügt über ein entsprechend großes 9,06-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.504 Pixeln, hoher Bildwiederholfrequenz und nativem Querformat. Es läuft unter Windows und ist entweder mit einer AMD Ryzen AI MAX+ 395- oder MAX385-CPU, 32 GB, 64 GB oder satten 128 GB RAM sowie 1 TB oder 2 TB Speicher ausgestattet. Außerdem verfügt es über eine integrierte Radeon 8060S-GPU auf Basis der RDNA 3.5-Architektur.

Das Next 2 ist das neueste klobige „Handheld“, das dieser Bezeichnung alle Ehre macht.

Es verfügt über alle Steuerungsfunktionen, die man von ähnlichen Handhelds kennt, darunter Hall-Effekt-Sticks, lineare Trigger und mehr Tasten, als man Finger hat. Das Next 2 ist in stilvollem Schwarz oder Weiß erhältlich, wobei die günstigste Konfiguration immer noch 1.799 Dollar kostet. Jede Version verfügt zudem über einen 116-Wh-Akku, worauf viele Nutzer schnell hingewiesen haben (auf AYANEOs X-Konto) ist zu groß, um es im Flugzeug mitzunehmen.

Highguard könnte am Tropf hängen

2XKO ist nicht das einzige kürzlich veröffentlichte Live-Service-Spiel, das eher mit einem Wimmern als mit einem Paukenschlag gestartet ist, denn die Entwickler von Highguard, Wildlight Entertainment, gaben kürzlich über X bekannt, dass sie eine Reihe von Mitarbeitern entlassen: „Heute haben wir die unglaublich schwere Entscheidung getroffen, uns von einigen unserer Teammitglieder zu trennen, während wir eine Kerngruppe von Entwicklern behalten, um das Spiel weiterzuentwickeln und zu unterstützen.“

Auch wenn das Studio dies nicht ausdrücklich zugegeben hat, handelt es sich offensichtlich um eine Folge von ein verpatzter Start das so gut wie gar nicht beworben wurde und zudem schlechte Bewertungen von Spielern und Kritikern erhielt. Ersten Berichten zufolge wurde der Großteil der Belegschaft des Studios entlassen, was in direktem Gegensatz zu Wildlights optimistischem Beitrag steht vor einem Monat auf LinkedIn demnach werde das Unternehmen noch in diesem Jahr neue Mitarbeiter einstellen.

Josh Sobel, einer der mittlerweile ehemaligen Mitarbeiter von Wildlight, veröffentlichte gestern einen ausführlichen Beitrag auf X, in dem er hervorhob, dass das gesamte anfängliche Feedback zum Spiel hervorragend war („Das ist ein echter Glücksfall.“ / „Das hat das Zeug zum Mainstream-Hit.“). Die Leute wiesen schnell darauf hin, dass es sich hierbei um toxische Positivität handele; wenn niemand, der das Spiel getestet habe, echtes negatives Feedback gegeben habe, dann sei dies auch eindeutig ein Grund dafür gewesen, dass Highguard von Anfang an im Nachteil war. Viele sagten auch, dass diese Art von Feedback zeige, warum es wichtig sei, öffentliche Betas durchzuführen, was Highguard jedoch ausgelassen habe.

Ein Auszug aus Sobels Artikel, den er am 12. Februar auf X gepostet hat.

Sobels Hauptargument war, dass ein Großteil der öffentlichen Debatte um Highguard aufgrund von Vorurteilen unfair voreingenommen war – was Wildlight durch die Enthüllung des Trailers im Rahmen der „Game Show“ teilweise noch gefördert hatte – und dass viele Mitarbeiter von Wildlight zwar gute Absichten hatten, nun aber Arbeit an Orten suchen müssen, denen sie eigentlich entfliehen wollten.

„Viele ehemalige Entwickler von Wildlight werden nun gezwungen sein, sich wieder in genau jene Unternehmenswelt zu integrieren, der Wildlight von vielen Spielern vorgeworfen wurde, Teil davon zu sein“, sagte Sobel. „Jedes Mal, wenn jemand daran denkt, die goldenen Handschellen hinter sich zu lassen, um ein neues Multiplayer-Spiel auf Indie-Art zu entwickeln, wird man sagen: ‚Aber denk daran, dass die Spieler Wildlight nicht einmal eine Chance gegeben haben.‘ Wenn sich dieses Muster fortsetzt, werden bald nur noch Konzerne übrig sein, zumindest im Multiplayer-Bereich. Innovation hängt am Tropf.“

Neue Trailer und Spiele

Unterdessen begleitete die Nachricht, dass „Last Flag“, ein 5-gegen-5-Online-Spiel, das vom Leadsänger von Imagine Dragons und seinem Bruder entwickelt wurde, nun eine Demo auf Steam hat, den Kommentar eines X-Nutzers: „Der ganze Hass, den Highguard abbekommen hat, sollte sich nun auf dieses Spiel richten.“ Andere Spieler standen dem Spiel aufgeschlossener gegenüber und merkten an, es habe „Team Fortress 2-Vibes“.

Weitere Neuigkeiten aus der Spielewelt: Edmund McMillen, der ursprüngliche Schöpfer von Super Meat Boy, und Mitentwickler Tyler Glaiel (der gemeinsam mit McMillen an „The Binding of Isaac“ gearbeitet hat) haben endlich ihr nächstes Spiel, „Mewgenics“, veröffentlicht. Das Spiel wurde erstmals 2012 angekündigt, musste in den folgenden Jahren jedoch mehrere Neuanläufe hinnehmen, was die Frage aufkommen ließ, ob es jemals die Entwicklungshölle hinter sich lassen würde.

Nun ist es soweit, und innerhalb der ersten paar Stunden wurden bereits über 250.000 Exemplare verkauft. In diesem Spiel züchten die Spieler eine Armee von Superkatzen und schicken sie dann auf taktische, rundenbasierte Abenteuer. Das einzige Problem ist: Je mehr Gentechnik ein Spieler einsetzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er stattdessen Superfreaks erhält. Es ist für den PC erhältlich.

Ebenfalls diese Woche erschien ein neuer Trailer zu – ausgerechnet – einem „Hellraiser“-Spiel. „Clive Barkers Hellraiser: Revival“ wird von Boss Team Games (Evil Dead: The Game, Cobra Kai: Card Fighter) entwickelt und von Saber Interactive (Warhammer 40.000: Space Marine 2, John Carpenter’s Toxic Commando). Das Spiel folgt einem Kerl namens Aiden, der sich in die Unterwelt begibt, um seine Geliebte aus den Fängen der Cenobites zu befreien.

Horrorfans werden sich freuen zu hören, dass Doug Bradley erneut in die Rolle des Pinhead schlüpft, der euch einiges zu bieten hat. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie gut sich der Rest von Clive Barkers höllischer Welt und seine Figuren in die Welt des Survival-Horrors übertragen lassen. Der Start ist für später in diesem Jahr auf allen großen Plattformen geplant.

Endlich gibt es einen Trailer zu „Silent Hill: Townfall“, der sowohl die erste Protagonistin der Serie mit einer ethnischen Minderheit als auch Konamis Überzeugung hervorhebt, dass „Silent Hill“ nicht nur ein bestimmter Ort ist (wie Silent Hill f (wie auch hier deutlich wird). „Townfall“ spielt 1996 auf der abgelegenen schottischen Insel St. Amelia und handelt von Simon Ordell, einem Amerikaner, der auf die Insel zurückgerufen wird, um „die Dinge wieder in Ordnung zu bringen“.

Hauptentwickler ist diesmal das in Schottland ansässige Studio Screen Burn Interactive, ehemals No Code, das bereits für „Stories Untold“ und „Observation“ verantwortlich war. „Townfall“ wird noch in diesem Jahr von Annapurna Interactive und Konami für PS5 und PC veröffentlicht.