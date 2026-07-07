Projekt: „Mist“ – Vorschau: Ein vielversprechender Horror-FPS, der sich von den Klassikern inspirieren lässt

„Project: Mist“ startet am 19. Mai im Early Access, nachdem es auf Steam bereits über 180.000 Wunschlisten-Einträge gesammelt hat. Entwickelt und veröffentlicht wird es von Chicken Launcher, einem kleinen polnischen Studio, das bereits einige gut aufgenommene Titel vorweisen kann (Pan’orama, No Place Like Home). „Project: Mist“ hat schon jetzt viel zu bieten, insbesondere für Fans älterer Horror-FPS-Titel.

Endlich lichtet sich der Nebel

Im Internet gibt es nicht viele Informationen zu „Chicken Launcher“; in einem im Oktober 2024 auf der Steam-Seite von „Project: Mist“ veröffentlichten Update wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein kleines Team von 10 Personen handelt. Das könnte erklären, warum das Spiel erstmals im Oktober 2023 auftauchte, ein Jahr später eine Demo erhielt und erst jetzt kurz vor dem Start im Early Access steht.

Die gute Nachricht ist, dass der Hauptgrund dafür, dass die Nachrichten über „Project: Mist“ so spärlich sind, darin liegt, dass die Entwickler fest entschlossen sind, etwas zu entwickeln, das es wert ist, gespielt zu werden, bevor es an EA geht – anstatt dies als Vorwand zu nutzen, um einfach nur ein spielbares Spiel auf den Markt zu bringen. Wie sie bereits im Dezember letzten Jahres auf Steam schrieben: „Jedes Mal, wenn wir einen Meilenstein erreichen, spielen wir das Spiel, besprechen es und kommen zu demselben Schluss: Wir können es noch besser machen. Anstatt es zu veröffentlichen, verbessern wir es weiter.“

Das Spiel wird nachts zwar nicht wirklich richtig dunkel, schafft es aber dennoch, eine stimmungsvolle Atmosphäre zu erzeugen.

Das könnte zu einem endlosen Kreislauf von Verbesserungen führen, ohne dass es ein Spiel gäbe, das man spielen könnte – daher ist es gut, dass Chicken Launcher mit dem, was sie derzeit haben, zufrieden genug ist, um es zu veröffentlichen. Und ich freue mich, berichten zu können, dass meine ersten paar Stunden mit „Project: Mist“ einen soliden Horror-FPS offenbart haben, der zwar noch etwas holprig ist, aber dennoch voller Features steckt. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus „Half-Life 2“ und dem ersten Far Cry, „The Forest“ und, wenn man die Augen ein wenig zusammenkneift, sogar Auch nur ein Mensch, aber doch so unterschiedlich, dass ich mir nicht gewünscht hätte, stattdessen diese zu spielen.

Folge meiner Stimme

Zu Beginn wachst du aus einer Kapsel in einem verfallenen Raum auf, in dessen Ecke sich ein seltsames organisches Gewächs befindet. Eine Frauenstimme ruft über ein Funkgerät, und schon bald folgst du den Anweisungen, um sie zu finden und Antworten zu erhalten. So weit, so bekannt.

Als ich den Mini-Bunker verließ, wurde ich sofort von einem pflanzenähnlichen Mutanten angegriffen, der sich in der Kulisse verfangen hatte. Nicht gerade der vielversprechendste Einstieg in das Kampfsystem des Spiels. Glücklicherweise war dies das einzige wirkliche Problem, das mir in dieser Hinsicht während der rund fünf Stunden Spielzeit auffiel; andere Gegner waren klug genug, mich korrekt aufzuspüren.

Die Darstellung der Spielwelt ist von Anfang an hervorragend: Die Welt ist ein wirres Durcheinander aus zerstörten Bunkern, Militärlagern und umherstreifenden Monstern. Die alpähnliche Landschaft ist von dichtem Nebel umhüllt, der entfernte Objekte als verschwommene, bedrohliche Schatten erscheinen lässt. Das Erkunden macht viel Spaß, da man sich zwangsläufig vorsichtig und leise vorwärtsbewegen muss – ich glaube nicht, dass das Spiel über ein echtes Stealth-System verfügt (die meisten Gegner scheinen beispielsweise eher auf die Auslösung ihres Angriffsbereichs als auf Sichtlinien zu reagieren), aber das bedeutet nicht, dass man einfach wild und unbesonnen herumstürmen kann.

Das ist eine erstklassige Namensgebung. Ich wünschte nur, ich hätte gewusst, dass er freundlich ist, bevor ich meine Pfeile an ihm verschwendet habe.

Ich führe das auf den Schwerpunkt auf dem Crafting und die integrierten Überlebensparameter zurück: Hunger und Durst. All das ist für das Überleben unverzichtbar und keine nachträglich angehängte Idee. Die erstgenannte Mechanik mag den Eindruck erwecken, als würde „Project: Mist“ in die Fußstapfen zahlreicher moderner Titel treten, doch glücklicherweise empfand ich das Crafting als unkompliziert. Es gibt unzählige Ressourcen, die überall verstreut sind – von Steinen über Stöcke bis hin zu Ersatzteilen –, ohne dass man dafür erst einen Baum zu Tode schlagen muss. Diese lassen sich dann in einem ebenso unkomplizierten Handwerksmenü an entsprechenden Werkbänken kombinieren, um Dinge wie Waffen, Munition, Erste-Hilfe-Sets und so weiter herzustellen.

Hunger und Durst lassen sich sofort stillen, indem man Dinge wie Pilze und Heidelbeeren isst bzw. trinkt, die zwar nicht gerade reichlich vorhanden sind, aber leicht zu finden sind. Achte darauf, dass diese Anzeigen voll sind, da du dadurch Statusboni erhältst; wenn sie sinken, sinkt auch deine Gesundheit. Durst ist fast eine größere Bedrohung als Monster, da die Durstanzeige sehr, sehr schnell sinkt. Daher empfehle ich dir dringend, alle Lebensmittel und Getränke zu verzehren, sobald du sie findest.

Uns gingen die Buchstaben aus

Wie zu erwarten, geben die überall verstreuten Notizen einen Einblick in das Geschehene. Ich habe schon früh eine gefunden, in der davon die Rede war, Dinge auf einer Bedrohungsskala einzustufen, aber schon nach wenigen Wochen gingen diese über „Z9“ hinaus. Das bedeutet, dass das, was in unsere Welt „eingedrungen“ war, weit über unser Verständnis hinausging und ein völlig neues Kategorisierungssystem erforderte. Das ist eine coole Idee!

Die Frau im Radio bietet dir einen Ausweg mit dem Zug an, aber dafür brauchst du erst noch ein paar andere Gegenstände. Dazu musst du einen riesigen Mech finden und dich dann auf den Weg zu einer wissenschaftlichen Gewächshausanlage machen. Beides ist nicht allzu weit von deinem Startpunkt entfernt, doch die Beschaffenheit des Geländes, die Vielfalt der Monster sowie Umweltgefahren wie verseuchtes Wasser und giftige Verschmutzungen sorgen dafür, dass es keine einfache Reise von A nach B wird.

In der Mythologie des Spiels findet sich auch ein kleiner Hinweis auf die SCP Foundation, was gar nicht so schlecht ist.

Ich weiß nicht, ob es sich um einen Fehler handelte, der es mir ermöglichte, die meisten steilen Flächen hinaufzulaufen, aber falls ja, hoffe ich aufrichtig, dass er im Spiel bleibt, denn die Bewegungsfreiheit, die er einem als Spieler bietet, ist wirklich sehr willkommen. Um es klar zu sagen: Ich konnte zwar keine senkrechten Flächen erklimmen, aber ich konnte steile und felsige Hänge hinaufgehen oder -springen, um Bereiche zu erreichen, die ich für unerreichbar gehalten hatte.

So konnte ich den Weg vor mir ein paar Mal auskundschaften und einige Gegner überraschen. Besonders stolz war ich darauf, eine Granate aus großer Höhe abzuwerfen, sie über den Köpfen der Monster explodieren zu lassen und so eine ganze Gruppe auszuschalten. Die Übrigen drehten durch und rannten auf der Suche nach mir umher; greift man einen Gegner aus der Ferne an, werden dieser sowie alle in der Nähe befindlichen Gegner sofort alarmiert und beginnen, umherzustreifen.

Im Ernst, scheiß auf diese herumhuschelnden Spinnen-Hand-Kopf-Dinger; die sind schnell und stürzen sich wie hässliche Blitze auf einen.

Achte auch auf Leichen, denn manche kannst du durchsuchen, andere stehen jedoch auf und greifen dich an. In den ersten fünf Stunden bin ich auf eine ganze Reihe verschiedener Gegner gestoßen, von gewöhnlichen Zombies bis hin zu gepanzerten Freaks. Ein sich teleportierender Mutant hat mir beim Durchsuchen eines Lagerplatzes eine Heidenangst eingejagt, da ich das verdammte Ding nicht ins Visier bekommen konnte, um es anzugreifen. Glücklicherweise gelang es mir, ein paar Bärenfallen aufzustellen, und ich erwischte es, als es wieder auftauchte und mich angriff.

Unendlicher Verfall und Verwesung

Das „Rootfather“-Gewächshaus ist ein Highlight zu Beginn des Spiels, da es sich um eine kompakte Anlage handelt, die es schafft, ein allgegenwärtiges Gefühl der Bedrohung zu vermitteln. Das liegt an den zahlreichen, matschigen Auswüchsen, die so aussehen, als könnten sie sich jeden Moment von der Wand lösen und angreifen; ob sie das tatsächlich tun, überlasse ich euch herauszufinden.

Dieser Abschnitt verdeutlicht eine der Stärken von „Project: Mist“: die Dialoge. Die Dame, die dir hilft, ist wunderbar vertont – mit genau dem richtigen Maß an Lebensmüdigkeit und Trockenheit, damit sie nicht wie auswendig gelernt klingt. Sie ist auch die Hauptträgerin hervorragender Zeilen wie „Sie wollten Überfluss. Alles, was sie bekamen, war endloser Verfall und Verwesung.“

Oh, hallo, du Schönling!

Diese erste Quest beinhaltet tatsächlich einen Bosskampf, und zwar gegen eine riesige, schwerfällige Bestie namens Chomper. Ich war in einer Arena gefangen, in der sich unter anderem die Überreste einer Treppe befanden, und hielt mich für besonders schlau, als ich diese hinaufkletterte, um den Chomper anzugreifen. Zu meinem Pech ist die Umgebung jedoch zerstörbar, sodass er riesige Felsen auf die Treppe schleuderte, sie zerstörte und mich zwang, panisch herumzurennen, während er mich verfolgte. Einfach großartig!

Wachstumsschmerzen

Natürlich gibt es ein paar Dinge zu beachten für alle, die bei „Project: Mist“ einsteigen möchten. Einige davon sind typische Early-Access-Probleme, wie zum Beispiel, dass Spieler auf Bugs und fehlerhafte Systeme stoßen werden und so weiter. Andere sind derzeit fest im Spiel integriert, daher hoffe ich, dass sie behoben werden, bevor neue Inhalte hinzugefügt werden. Das gravierendste Problem ist, dass man mit einer Gravity Gun startet, was jedoch nicht offensichtlich ist, solange man sich nicht näher mit dem Perks-System beschäftigt.

Die Extras werden über „Blood Orbs“ freigeschaltet, die man von besiegten Gegnern erhält, aber auch in der Spielwelt finden kann. Die Auswahl an Upgrades ist umfangreich und vielfältig, und es scheint keine besonders nutzlosen Optionen zu geben – was einen Eindruck davon vermittelt, wie ausgereift „Project: Mist“ bereits ist. Allerdings lässt sich die Gravity Gun zwar kostengünstig freischalten, ich habe jedoch keine Ahnung, wie man sie einsetzt, da es im Spielverlauf keinen Moment gab, in dem eine Anleitung dazu gegeben wurde. Auch in den Optionen gibt es hierfür keine Steuerungseinstellungen, was ein merkwürdiges Versäumnis ist.

Auch die Steuerung war anfangs etwas unzuverlässig – beim Zielen (rechte Maustaste) bewegte ich mich beispielsweise vorwärts – und es bedurfte eines kurzen Neustarts, um diese Macken zu beheben. Ich sollte erwähnen, dass es derzeit keine Controller-Unterstützung gibt, was den Eindruck erweckt, dass sich „Chicken Launcher“ mehr darauf konzentriert hat, coole Features hinzuzufügen als nützliche Funktionen; hoffentlich wird sich das in Zukunft ändern.

Und das Crafting, das ich erwähnt habe? Es stellt sich heraus, dass man auch Gebäude, Barrikaden und ähnliches bauen kann, aber auch hier gilt: Es gibt keine Anleitung oder Hinweis darauf, dass man das tun kann – es sei denn, man fragt sich wie ich, warum die Tabulatortaste auf „Framework“ belegt ist. Ich bin mir nach meiner bisherigen Spielzeit noch nicht ganz sicher, wie oder warum das nützlich sein soll, es sei denn, das Prinzip ähnelt dem von „Fortnite“, bei dem man während oder vor einem Kampf versuchen kann, Hindernisse abzusetzen …? Oder wechselt das Spiel später vielleicht von festgelegten Missionen zu einer offeneren Struktur, sodass man eine Heimatbasis errichten kann? Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt: Die Funktion arbeitet tatsächlich, sie ist also nicht halbherzig umgesetzt, sondern einfach nur nicht erklärt.

Wenn das Spiel in Sachen Beleuchtung und Umgebungsgestaltung auf Hochtouren läuft, ist es ein wahrer Genuss.

Der Nahkampf wirkt seltsam schwerelos; es gibt zwar Animationen, wenn man Gegner trifft, aber es fühlte sich selten so an, als würde ich sie tatsächlich physisch treffen. Auch die Animationen der Gegner sind gelegentlich ruckartig. Die Waffen sind, was den Schaden angeht, unausgewogen; ich verstehe zum Beispiel nicht, wie eine Schrotflinte genauso viel Schaden anrichten kann wie eine Pistole, und warum beide im Vergleich zur Startarmbrust (die fantastisch ist) ehrlich gesagt Mist sind.

Nachts wird es nicht wirklich dunkel, sondern nur schummrig. Wenn man sich ins Bett legt, schläft man nicht automatisch ein und umgekehrt; manchmal ist man sogar zu hungrig oder zu durstig, um schlafen zu können. Mir gefallen diese Ideen aber irgendwie, es ist also nicht alles negativ. Kurz gesagt: Es scheint, als gäbe es insgesamt noch einiges an Optimierungsbedarf.

Frühzugang, aber kein Zugang zu unfertigen Inhalten

Entscheidend ist, dass Chicken Launcher ein fertiges Produkt veröffentlicht – zumindest in dem Sinne, dass „es ein Ende hat“. Das Team schätzt, dass man etwa 16 Stunden benötigt, um die Hauptgeschichte durchzuspielen, wobei verschiedene Nebenquests und Geheimnisse die Gesamtspielzeit verlängern. Ich finde allerdings, dass 25 Dollar ein hoher Preis für eine Early-Access-Veröffentlichung sind, und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute abschrecken wird. Ein endgültiges Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, aber lasst euch davon (oder vom Preis) nicht davon abhalten, „Project: Mist“ einmal auszuprobieren.

Es gibt hier schon viel, was mir gefällt – es gibt sogar einen Online-Koop-Modus, den ich zwar nicht testen konnte, aber andere in Discord Ich habe es ausprobiert und finde, dass es bisher gut funktioniert. Der Standard-Schwierigkeitsgrad ist insgesamt perfekt ausbalanciert, auf der Karte sind nützliche Gegenstände sehr gut verteilt, was wiederum zum Erkunden anregt, und es fühlt sich wirklich so an, als würde man einen in Vergessenheit geratenen Horror-Shooter von vor 10 bis 15 Jahren spielen. Das ist ein Kompliment, glaubt mir.