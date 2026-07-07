Die ASUS ROG XREAL R1 AR-Brille bietet 240-Hz-Gaming und ein virtuelles Display mit einer Diagonale von 171 Zoll

ASUS und XREAL haben die ROG XREAL R1 Gaming-AR-Brille mit einem 240-Hz-Micro-OLED-Display vorgestellt

haben die ROG XREAL R1 Gaming-AR-Brille mit einem 240-Hz-Micro-OLED-Display vorgestellt Die Brille verfügt über einen virtuellen 171-Zoll-Bildschirm , native 3DoF-Unterstützung und Echtzeit-Konvertierung von 2D in 3D

, native 3DoF-Unterstützung und Echtzeit-Konvertierung von 2D in 3D Integration mit dem ROG Ally ermöglicht es den Nutzern, die Anzeigeeinstellungen während des Spiels anzupassen, ohne das Spiel verlassen zu müssen

ASUS Republic of Gamers und XREAL haben den weltweiten Vorverkauf für die ROG XREAL R1 gestartet, eine neue, auf Gaming ausgerichtete Augmented-Reality-Brille, die Anfang dieses Jahres auf der CES 2026 vorgestellt wurde. ASUS beschreibt das Gerät als die weltweit erste 240-Hz-Micro-OLED-Gaming-AR-Brille, die sich an Spieler von Handhelds, PCs und Konsolen richtet, die ein tragbares Gaming-Erlebnis auf großem Bildschirm suchen.

Das R1 verfügt über ein virtuelles 171-Zoll-Display mit einem Sichtfeld von 57 Grad sowie einer Reaktionszeit von 0,01 ms und einer Latenz von 3 ms zwischen Bewegung und Photon. Laut ASUS wurde das Headset mit dem Schwerpunkt auf Gaming mit geringer Latenz und Kompatibilität mit dem gesamten ROG-Ökosystem entwickelt, insbesondere in Verbindung mit dem ASUS ROG Ally Handheld-PC.

„Der R1 eröffnet durch die synchronisierte Dual-Display-Funktion mit dem ROG Ally eine neue Dimension des Handheld-Gamings“, erklärte ASUS in seiner Ankündigung. Das Unternehmen bestätigte, dass die Vorbestellungen am 15. Mai begonnen haben und der weltweite Versand am 1. Juni beginnen soll.

Was das ROG XREAL R1 zu bieten hat

Das ROG XREAL R1 nutzt die Mikro-OLED-Displaytechnologie und unterstützt Bildwiederholraten von bis zu 240 Hz. Laut ASUS wurde das Headset entwickelt, um Bewegungsunschärfe und Bildflackern während des Spielens zu reduzieren und gleichzeitig ein großes virtuelles Display in einem leichten, tragbaren Format zu bieten.

Die Brille bietet dank des X1-Spatial-Computing-Chips von XREAL native Unterstützung für drei Freiheitsgrade (3DoF). Nutzer können zwischen dem „Anchor-Modus“, bei dem die Anzeige an einer festgelegten Position im Raum fixiert ist, und dem „Follow-Modus“, bei dem der Bildschirm den Kopfbewegungen folgt, wechseln. ASUS hat außerdem Unterstützung für die Echtzeit-Konvertierung von 2D in 3D für kompatible Spiele und Medien hinzugefügt.

Ein paar technische Daten zu den technischen Daten.

Zu den weiteren Funktionen gehören elektrochrome Gläser, die den Transparenzgrad automatisch an den Blickwinkel des Nutzers anpassen, sowie manuelle Tönungsregler für unterschiedliche Lichtverhältnisse. ASUS bestätigte zudem die Unterstützung der Bose-Audiotechnologie, KI-gestützter Bildmodi und der Software „ROG Control Dock“, die die Anpassung von Anzeige und Benutzeroberfläche über Tastatur, Maus oder ROGAlli-Steuerung.

AR-Brillen für Gamer setzen ihren Siegeszug fort

Das ROG XREAL R1 betritt einen wachsenden Markt für tragbare Gaming-Displays und leichte XR-Hardware. Unternehmen wie XREAL, Lenovo, TCL und Meta investieren weiterhin in AR- und Mixed-Reality-Geräte, die für Anwendungsfälle in den Bereichen Gaming, Unterhaltung und Produktivität konzipiert sind.

Der jüngste Aufschwung bei tragbaren Gaming-PCs wie dem Steam Deck und ROG Ally hat zudem das Interesse an tragbaren Display-Zubehörteilen gesteigert, die ein Erlebnis wie auf einem größeren Bildschirm bieten, ohne dass herkömmliche Monitore oder Fernseher erforderlich sind.

ASUS und XREAL positionieren das R1 anhand von für Gaming spezifischen Leistungskennzahlen, darunter hohe Bildwiederholraten, geringe Latenz und integrierte Handsteuerungen. Die weltweite Auslieferung des Geräts soll ab dem 1. Juni 2026 beginnen.