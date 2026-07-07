RPCS3-Entwickler ziehen eine Grenze gegen „KI-Schrott“, da der PS3-Emulator mit einer Flut von minderwertigem Code konfrontiert ist

RPCS3-Entwickler wehren sich gegen eine Welle von nicht offengelegten, KI-generierten Pull-Anfragen auf GitHub

wehren sich gegen eine Welle von nicht offengelegten, KI-generierten Pull-Anfragen auf GitHub Das Emulator-Team besagt, dass KI-gestützter Code vor der Einreichung eindeutig offengelegt und richtig verstanden werden muss

besagt, dass KI-gestützter Code vor der Einreichung eindeutig offengelegt und richtig verstanden werden muss Zunehmende Abhängigkeit von KI-Programmierwerkzeugen führt zu neuen Problemen bei der Moderation und Qualitätssicherung von Open-Source-Projekten

Die Entwickler des PS3-Emulators RPCS3 haben sich öffentlich gegen das gewehrt, was sie als eine zunehmende Flut von „AI-Slop“-Code-Beiträgen bezeichnen, die auf das GitHub-Repository des Emulators abzielen. Das Team erklärt, dass Mitwirkende zunehmend schwer nachvollziehbare, KI-generierte Pull-Requests einreichen (um ihren Code mit dem Hauptcode zusammenzuführen), die Regressionen, Fehler und instabiles Verhalten in eines der technisch anspruchsvollsten Emulationsprojekte der Gaming-Branche einbringen.

Die Gegenreaktion hat eine breitere Diskussion in den Emulations- und Open-Source-Communities ausgelöst, wobei viele Nutzer die strenge Haltung des Emulators in Bezug auf die Qualitätskontrolle verteidigten. Andere wiesen auf die zunehmende Belastung der Betreuer hin, die KI-generierte Beiträge überprüfen und bereinigen müssen, die oberflächlich betrachtet funktionsfähig erscheinen, bei Tests unter realen Bedingungen jedoch versagen.

In einer Reihe von unverblümten Social-Media-Beiträgen warnte das RPCS3-Team, dass Mitwirkende, die KI-generierten Code ohne entsprechenden Hinweis einreichen, nun mit Sperren rechnen müssten. „Es gibt im Internet zahlreiche Ressourcen, um zu lernen, wie man Fehler behebt und programmiert, anstatt Schrott zu erzeugen, den man selbst nicht versteht und der nicht funktioniert“, schrieben die Entwickler auf X.

„Was all die KI-Typen angeht, die in unseren sozialen Netzwerken vor Wut brodeln: Wir blockieren euch einfach. Lernt, wie man Fehler behebt, programmiert und der Menschheit etwas Nützliches hinterlasst, wenn ihr nicht mehr da seid, anstatt nur Unsinn zu verbreiten.“

Entweder ist es ganz offensichtlich Schund oder eben nicht. So einen AI-Schund, wie wir ihn gesehen haben, kann man unmöglich von Hand schreiben. — RPCS3 (@rpcs3) 10. Mai 2026

RPCS3 auf einen Blick

RetroPCS3 ist eine plattformübergreifende Open-Source-Emulator für die PlayStation 3 sowie ein in C++ entwickelter Debugger. Das Projekt ist unter Windows, Linux, macOS und FreeBSD verfügbar und hat zum Ziel, die Hardware der Sony-Konsole der siebten Generation originalgetreu zu erhalten und deren umfangreiche Spielebibliothek auf moderne PC-Plattformen zu übertragen.

RPCS3 wurde ursprünglich 2011 von den Entwicklern DH und Hykem gegründet und hat sich von einem kleinen Reverse-Engineering-Projekt zum derzeit fortschrittlichsten PS3-Emulator entwickelt. Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurden Kompatibilität und Leistung des Emulators stetig verbessert, sodass die neuesten Versionen in der Lage sind, den überwiegenden Teil der PlayStation-3-Spiele (wenn auch nicht immer vollständig, so doch zumindest teilweise) auszuführen.

Der Fortschritt des Projekts ist besonders bemerkenswert angesichts der bekanntermaßen komplexen Cell-Architektur der PlayStation 3, deren Entschlüsselung und Optimierung die Entwickler Jahre gekostet hat. Jüngste Durchbrüche haben die Leistung sowohl auf High-End-Gaming-PCs als auch auf Handheld-Geräten wie dem Steam Deck verbessert und dazu beigetragen, dass RPCS3 zu einem der Vorzeigeprojekte im Bereich der Spielekonservierung in der Emulationsszene geworden ist.

Die Abhängigkeit von KI-gesteuerter Programmierung wird zu einem immer größeren Problem

Die Probleme mit dem RPCS3-KI-Code verdeutlichen ein umfassenderes Problem, mit dem die Open-Source-Softwareentwicklung konfrontiert ist, da KI-Programmierwerkzeuge zunehmend zum Standard werden. Zwar können Tools, die auf großen Sprachmodellen basieren, repetitive Aufgaben beschleunigen und unerfahrenen Programmierern helfen, zu lernen und bestehenden Code weiterzuentwickeln, doch stehen die Betreuer in GitHub berichten von einer Zunahme minderwertiger Pull-Requests, die ohne ausreichendes Verständnis der zugrunde liegenden Codebasis erstellt wurden.

Bei hochtechnischen Projekten wie Emulatoren sind die Risiken besonders groß. Emulationssoftware basiert oft auf jahrelanger Reverse-Engineering-Arbeit, hardwarespezifischen Optimierungen und fragilen Kompatibilitätskorrekturen, die leicht zusammenbrechen können, wenn schlecht generierter Code eingebracht wird. Die Entwickler von RPCS3 argumentierten, dass erfahrene Programmierer bereits wissen, wo KI-Tools nützlich sein können (beispielsweise beim Refactoring oder beim Bereinigen von Boilerplate-Code), merkten jedoch an, dass viele „Vibe-Coder“ Code einreichen, den sie weder debuggen noch erklären können.

Das RPCS3-Team ist nicht grundsätzlich gegen KI, wie die neuen Regeln auf GitHub zeigen; es möchte lediglich keinen fehlerhaften Code.

RPCS3 ist nicht das einzige Projekt, das mit diesem Problem konfrontiert ist. Rémi Verschelde, einer der Hauptentwickler der Open-Source-Spiel-Engine Godot, warnte kürzlich, dass von KI generierte Pull-Requests für die Betreuer zunehmend „anstrengend und demoralisierend“ werden. Wie bei RPCS3 enthalten viele Einreichungen fehlerhaften oder unsinnigen Code, der von Mitwirkenden geschrieben wurde, die die von ihnen vorgeschlagenen Änderungen nicht vollständig verstehen.

Ähnliche Beschwerden wurden auch von den Betreuern von Blender, LLVM, Firefox, Fedora und anderen großen Open-Source-Projekten vorgebracht, was darauf hindeutet, dass das KI-gestützte „Vibe-Coding“ in den Softwareentwickler-Communities zunehmend zu einem Problem wird.

RPCS3 erzielt weiterhin bedeutende Durchbrüche bei der Kompatibilität

Die Entwicklung von RPCS3 hat sich in den letzten Monaten dank einer Reihe bedeutender Updates, die die Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit drastisch verbessert haben, weiter beschleunigt. Anfang dieses Jahres gab das Emulator-Team bekannt, dass nun etwa 73 % des gesamten PlayStation-3-Spielsortiments als vollständig „spielbar“ eingestuft werden, während weitere 25 % starten und im Spiel ablaufen können. Nur ein winziger Bruchteil der Titel wird nach wie vor überhaupt nicht unterstützt, wobei viele der verbleibenden Problemfälle mit Nischen-Titeln für PlayStation Move zusammenhängen.

„007: Quantum of Solace“ ist einer von 2.632 Titeln, die derzeit über RPCS3 vollständig spielbar sind.

Jüngste Updates haben zudem die Leistung bei bekanntermaßen anspruchsvollen PS3-Titeln verbessert, darunter „Metal Gear Solid 4“, „Killzone 3“, „Gran Turismo 6“, „Red Dead Redemption“, „Twisted Metal“ und „God of War III“. Den Entwicklern von RPCS3 ist kürzlich ein bedeutender Durchbruch bei der Emulation der Cell-CPU gelungen, der Berichten zufolge die Bildraten in zahlreichen Spielen steigert und gleichzeitig die Stabilität auf weniger leistungsstarker Hardware und Handheld-Geräten wie dem Steam Deck verbessert.

Der Emulator bietet nun außerdem eine automatische Spielkonfiguration, handheld-freundliche Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Steam-Integration und direkte Unterstützung für das Einbinden von ISO-Dateien – Änderungen, die die PS3-Emulation für Einsteiger erheblich vereinfacht haben. Für viele Spieler sind Titel, die früher umfangreiche manuelle Anpassungen erforderten, nun fast schon „Plug-and-Play“-fähig.