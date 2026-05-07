Die besten preisgünstigen Gaming-Monitore: Die besten preisgünstigen Bildschirme im Jahr 2026

Die besten preisgünstigen Gaming-Monitore bieten hohe Bildwiederholraten, kurze Reaktionszeiten und Adaptive Sync, ohne Ihr Portemonnaie zu sehr zu belasten. Unsere erste Wahl ist der KTC G27P6… sticht als bester preisgünstiger Gaming-Monitor insgesamt hervor und vereint gestochen scharfe Bilder mit flüssiger Leistung zu einem vernünftigen Preis. Ich habe die Top-Modelle getestet und verglichen, um dir dabei zu helfen, die schärfsten, schnellsten und zuverlässigsten Bildschirme im unteren Preissegment zu finden.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten preisgünstigen Gaming-Monitore

Nach gründlichen Vergleichen habe ich die absolut besten preisgünstigen Gaming-Monitore ermittelt, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, ohne ein Loch in die Geldbörse zu reißen. Jedes dieser Modelle verfügt über eine herausragende Eigenschaft, die es ideal für spezielle Gaming-Anforderungen – sei es in puncto Leistung, Optik oder Vielseitigkeit.

KTC G27P6 – Die erstklassige Leistung in Verbindung mit der OLED-Technologie macht diesen Fernseher zu einer unübertroffenen preisgünstigen Option, die selbst manche Premium-Modelle alt aussehen lässt. Z-Edge UG27 – Das gebogene Display für hohen Kontrast und ein überraschendesZweihundert Hertz Bildwiederholfrequenz zu einem erschwinglichen Preis AOC Q27G3XMN – Ein Allrounder mit EintausendvierhundertvierzigBeschluss,einhundertachtzig Hertz Bildwiederholfrequenz und eine hervorragende Farbgenauigkeit, die es mit Gaming-Monitoren aufnehmen kann, die doppelt so teuer sind.

Lies weiter, um meine detaillierte Bewertung der einzelnen Monitore zu erhalten, komplett mit technischen Daten, Leistungsanalyse und einer ehrlichen Einschätzung der wichtigsten Vor- und Nachteile.

Die 9 besten preisgünstigen Gaming-Monitore

Im Folgenden findest du Gaming-Monitore, die hinsichtlich ihrer Leistung, ihrer Funktionen, des allgemeinen Spielerlebnisses und vor allem ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses bewertet wurden. Hier sind also die besten preisgünstigen Gaming-Monitore, die der Markt zu bieten hat:

1. KTC G27P6 [Bester preisgünstiger Gaming-Monitor insgesamt]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27″ Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ OLED Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 0,03 Millisekunden Krümmung No Adaptive Sync G-Sync-kompatibel & FreeSync Premium HDR Hoher Dynamikumfang 10 Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Wenn man zum ersten Mal einen OLED-Bildschirm ausprobiert, ist das, als würde man von einem 60 HertzFenster zuEinhundertvierundvierzig Hertz– Man kann einfach nicht mehr zurück.

Deshalb ist dieKTC G27P6 ist ein überraschend günstiger Einstieg in diese Art von Monitoren und sticht damit klar als die insgesamt beste Option unter den preisgünstigen Gaming-Monitoren hervor. Einfach gesagt: Die perfekten Schwarztöne und lebendigen Farben ließen andere Gaming-Monitore im Vergleich dazu blass aussehen.

Die blitzschnelle Pixelreaktionszeit des brillanten OLED-Bildschirms verhindert selbst bei rasanten Spielszenen jegliche Bewegungsunschärfe, während die 240 Hertz Die Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssigere Bewegungsdarstellung als bei jeder anderen Monitorklasse auf dem Markt.

Bei einer so hohen Bildwiederholfrequenz und eine erstaunlich kurze Reaktionszeit von 0,03 ms… dies ist einer jener Gaming-Monitore, die sich perfekt für actiongeladene, rasante Spiele wie MOBA und FPS eignen, bei denen jede Sekunde über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Die Farbwiedergabe ist einfach hervorragend und deckt 101% der DCI-P3 Farbraum. Und dennoch macht HDR einen großen Sprung nach vorne.

Die pixelgenaue Ausleuchtung sorgt für einen dramatischen Kontrastverhältnis von 150.000:1 zwischen hellen und dunklen Bereichen, wodurch Spiele atemberaubend aussehen.

Die besten OLED-Gaming-Monitore wie G27P6 Darüber hinaus verfügen sie über durchdachte Funktionen zum Schutz des Bildschirms, darunter Pixelverschiebung und eine Anti-Einbrenn-Technologie, um die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.

Vorteile Nachteile ✅ Mit OLED-Technologietiefes Schwarz ✅ Unglaublich schnell 0,03 ms Reaktionszeit ✅ Bildwiederholfrequenz von 240 Hz bietet eine extrem flüssige Darstellung bei Wettkampfspielen ✅ HDRLeistung ist mit LCD-Monitoren nicht zu vergleichen ✅ Virtuellkeine Eingabeverzögerung ✅ Integrierte Funktionen vor Einbrenneffekten schützen ❌ Die maximale Helligkeit ist geringer als bei High-End-Gaming-Monitoren, aber das ist ideal für Horrorspiele

Fazit: The KTC G27P6 bringt die bisher nur in Luxusmodellen zu findende OLED-Technologie auf den Markt für preisgünstige Gaming-Monitore und bietet unübertroffener Kontrast, Farbqualität und Reaktionszeiten die die Grafik in Spielen revolutionieren – und das zu einem überraschend günstigen Preis.

Es ist auch eine tolle PS5 Monitor wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht.

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2. Z-Edge UG27 27 Zoll [Der beste preisgünstige Curved-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 7″ Beschluss Full HD Panel-Typ VA Bildwiederholfrequenz Zweihundert Hertz Reaktionszeit 1ms Krümmung Eintausendfünfhundert R Adaptive Sync FreeSync Premium und G-Sync-kompatibel HDR HDR-fähig Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

The Z-Edge UG27 hat mich sofort mit seinem elegantes, geschwungenes 1500R-Design wodurch jedes Pixel direkt auf Ihre Augen ausgerichtet ist und so ein deutlich schärferes Bild entsteht.

Sein VA-Panel bietet 3000:1 Im Gegensatz dazu bietet er für diese Monitorklasse überraschend tiefe Schwarztöne, was sich hervorragend für düsterere Spiele oder Horrortitel eignet, die dadurch besonders atmosphärisch wirken.

The Zweihundert Hertz Die Bildwiederholfrequenz in Verbindung mit einer Reaktionszeit von 1 ms ist derzeit tatsächlich eines der besten Schnäppchen, die man auf dem Markt für gebogene Displays finden kann.

Es überrascht nicht, dass die Farbwiedergabe genau dem entspricht, was man von einem VA-Panel erwartet: lebendige, kräftige Farben, während die Eye Care-Technologie blaues Licht herausfiltert.

Die FreeSync-Technologie leistet hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, Bildreißen und Ruckeln zu reduzieren. Und obwohl sie ursprünglich für AMD Karten,NVIDIA Grafikkarten laufen seitdem fast ebenso einwandfrei 2019, und das alles dank G-Sync-kompatibel Mode.

Ein kleines Detail, das mir besonders gut gefällt, ist Z-Edge’s OSD Menü, in dem man sich leicht zurechtfindet und zwischen verschiedenen Spielvoreinstellungen wechseln kann. Der FPS-Modus hellt beispielsweise Schatten leicht auf, damit man Gegner in dunklen Ecken besser erkennen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Mehr immersives Gaming withEintausendfünfhundert RKurve ✅ Hervorragender Kontrast Verhältnis für ein VA-Panel ✅ Besonders geschmeidig 200-Hz-Bildwiederholfrequenz ✅Tiefes Schwarz für stimmungsvolle Spiele ✅ErschwinglichEinstieg in den Markt für gebogene Gaming-Monitore ✅Sehr schlankandelegantes Design ❌ Nicht verstellbare Ständerhöhe

Fazit: The Z-Edge UG27 27 Zoll gebogener Gaming-Monitor ist einfach die erste Wahl für ein fesselndes Spielerlebnis, das durch hervorragender Kontrast und flüssige Wiedergabe, vor allem, wenn Sie auf der Suche nach einem Bildschirm mit niedrigerer Auflösung sind.

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3. AOC Q27G3XMN [Der beste preisgünstige Monitor in Sachen Kompatibilität]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27″ Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ VA Bildwiederholfrequenz einhundertachtzig Hertz Reaktionszeit 1ms Krümmung No Adaptive Sync G-Sync- und FreeSync-kompatibel HDR DisplayHDR 1000 Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

The AOC Q27G3XMN wird jeden sofort mit seiner scharfe 1440p-Auflösung sowie erstklassige Gaming-Funktionen zu einem günstigen Preis.

Und um ganz ehrlich zu sein, die Bildwiederholfrequenz von 180 Hz and 1 ms Reaktionszeit sind alles, was du brauchst, um Bewegungsunschärfe zu beseitigen und dir so einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil in Multiplayer-Matches zu verschaffen.

AOC’s Quantenpunkt Die Technologie liefert zudem überraschend lebendige Farben, die atmosphärische Spiele besonders gut zur Geltung bringen – wie von einem VA-Panel mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung zu erwarten.

Es ist auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass DisplayHDR 1000 Leistungsfähigkeit und einwandfreie Kompatibilität mit Adaptive Sync bei beiden NVIDIA and AMD Grafikkarten.

Auch die Verarbeitungsqualität ist in dieser Preisklasse recht beeindruckend: schmale Einfassungen sorgen für ein elegantes, modernes Erscheinungsbild, und die solide Anschlussausstattung ist ideal für alle, die weitere Geräte anschließen möchten.

Der Ständer vermittelt zwar nicht gerade ein besonders hochwertiges Gefühl, bietet aber gute Stabilität und die Möglichkeit, ihn mit jeder beliebigen VESA-Halterung nachzurüsten.

Vorteile Nachteile ✅ Außergewöhnlich scharfes 1440p für hohe Detailgenauigkeit ✅ einhundertachtzig Hertz Bildwiederholfrequenzideal für Wettkämpfe ✅Leuchtende Farben and guter Kontrast ✅ Beides G-Sync and FreeSync Kompatibilität ✅ drei Anschlüsse für ein Mehrfachmonitor-Konfiguration ✅ Beste Farbgenauigkeit in dieser Preisklasse ❌ Begrenzte Verstellmöglichkeiten des Standfußes, unterstützt jedoch die VESA-Befestigung

Fazit: The AOC Q27G3XMN ist die erste Wahl für eine rundum gute Gaming-Leistung mit beeindruckende technische Daten das normalerweise deutlich teurer wäre, was es ideal für alle preisbewussten Gamer macht, die keine Abstriche bei der Qualität machen wollen.

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4. ASUS ROG Strix XG27UCS [Der beste preisgünstige 4K-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27″ Beschluss 3840 × 2160 (4K) Panel-Typ IPS Bildwiederholfrequenz Einhundertsechzig Hertz Reaktionszeit 1ms Krümmung No Adaptive Sync G-Sync-kompatibel HDR Hoher Dynamikumfang 400 Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, USB-C

ASUS ROG Strix 27″ ist ein Foto, das du auf keinen Fall verpassen solltest, vor allem, wenn du auf der Suche nach dem scharfe 4K-Bildqualität.

Obwohl es viermal so viele Pixel wie ein Full HDAnzeige, dieEinhundertsechzig Hertz Die Bildwiederholfrequenz sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis, das sowohl reaktionsschnell als auch flüssig ist.

Dies eignet sich nicht nur ideal für visuell beeindruckende Einzelspieler-Erlebnisse, sondern auch für Die besten RTS-Spiele die am meisten von kleinen Details profitieren, die durch hohe Auflösungen hervorgehoben werden.

Das IPS-Panel bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit und deckt 130% des sRGB-Farbraums, was zu lebendigen, naturgetreuen Bildern führt.

The Hoher Dynamikumfang 400Zertifizierung bietet bei kompatiblen Spielen einige Verbesserungen, darunter detailliertere Hervorhebungen und eine natürlichere Beleuchtung.

Besonders beeindruckt hat mich der Monitor Synchronisation mit extrem geringer Bewegungsunschärfe (ELMB SYNC)-Technologie, die Geisterbilder und Bildreißen bei hohen Bildraten verhindert.

Vorteile Nachteile ✅ Außergewöhnliches 4K Klarheit und Schärfe ✅ Bildwiederholfrequenz von 160 Hz selten im Budget enthalten 4K-GamingMonitore ✅ Hochwertiger sRGB-Farbraum Farbgenauigkeit ✅ ASUS Eye CareTechnologieverringert die Ermüdung der Augen während langer Spielsitzungen ✅ Mehrere spielspezifische Anzeigeprofile ✅ Robuste BauweiseQualität mit einemhochwertige Haptik ✅ Unzählige Anschlüssemit mehrerenHigh-Definition Multimedia Interface and DisplayPortEingaben ❌ HDR Die Leistung entspricht dem Einstiegsniveau, verbessert jedoch kompatible Inhalte

Fazit: The ASUS ROG Strix 27″ bietet eine leicht zugängliche Einstieg in das 4K-Gaming mit einer Leistung, die es mit weitaus teureren Modellen aufnehmen kann, Premium-Gaming-Monitore, was es perfekt für detailverliebte Spieler macht, die maximale Sichtbarkeit ohne dabei das Budget zu sprengen.

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5. SANSUI 34-Zoll-UWQHD [Best Budget Ultrawide Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 34″ Beschluss UltraWide Quad HD Panel-Typ VA Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Reaktionszeit 1ms Krümmung Eintausendfünfhundert R Adaptive Sync FreeSync HDR HDR-fähig Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4

Alle, die ich kenne und die einen Ultra-Wide-Monitor nutzen, sagen dasselbe – er verändert das Spielerlebnis grundlegend.

SANSUI 34 ZollUltrawide-Monitore 21:9 Das Seitenverhältnis sorgt sofort für ein Gefühl des Eintauchensdieser Standard16:9 Gaming-Monitore können da einfach nicht mithalten, da sich das gebogene Display um Ihr Sichtfeld herum erstreckt.

Die besten Rennspiele Insbesondere FPS-Titel profitieren von dem erweiterten peripheren Sichtfeld, das ein besseres Gefühl für die Umgebung und die Geschwindigkeit vermittelt.

VA-Bildschirme wie dieser sind die beste Wahl, wenn es um den Kontrast geht, um Nachtszenen mehr Tiefe zu verleihen.

The Bildwiederholfrequenz von 165 Hz Das reicht selbst für rasante Spiele mehr als aus, auch wenn man für diese Bildrate möglicherweise einen etwas leistungsstärkeren PC benötigt, um all diese zusätzlichen Pixel darzustellen.

Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie Die besten Ultrawide-Gaming-MonitoregleichTon Steigern Sie Ihre Produktivität beim Gaming und arbeiten Sie bequem mit mehreren Fenstern nebeneinander.

Vorteile Nachteile ✅ A größeres Sichtfeld verschafft dir einen Vorteil in Ego-Shootern ✅ Eintausendfünfhundert RDie Kurve eignet sich perfekt für eine Ultra-Breitbildschirm ✅ Auflösung 3440 × 1440 bietet hervorragende Bildschärfe, ohne extreme GPU-Leistung zu erfordern ✅ Großzügige Bildschirmfläche sowohl für Spiele als auch für produktives Arbeiten ✅ Bild-neben-Bild ermöglicht Mehrere Geräte anschließen ✅ Hübschgute integrierte Lautsprecher ❌ Wird nicht unterstützt G-Sync, macht das aber durch anständige FreeSync Kompatibilität

Fazit:The SANSUI 34-Zoll-UWQHD Dieser Monitor gehört zu meinen persönlichen Favoriten für Gaming mit Kino-Feeling und bietet zudem die zusätzlichen Vorteile eines breiteren Bildschirms für mehr Produktivität bei einem ein äußerst fairer Preis.

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6. LG 32GS60QC-B [Der beste preisgünstige 180-Hz-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 31,5″ Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ VA Bildwiederholfrequenz einhundertachtzig Hertz Reaktionszeit 1ms Krümmung Tausend R Adaptive Sync FreeSync-kompatibel HDR Hoher Dynamikumfang 10 Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

LG gehört zu den Marktführern im Bereich der Displays, und 32GS60QC-B macht es sofort deutlich. Das einhundertachtzig Hertz Die Bildwiederholfrequenz sorgt für butterweiche Bewegungen, wodurch sich schnell bewegende Ziele deutlich leichter verfolgen lassen als bei Standardmodellen Einhundertvierundvierzig HertzAnzeigen.

Außerdem, LG’s Dynamische Aktionssynchronisierung reduziert die Eingabeverzögerung auf sweet 1 ms um einen deutlichen Vorteil bei der Verfolgung feindlicher Bewegungen selbst bei höchster Geschwindigkeit zu erzielen Ego-Shooter.

Auch wenn ich persönlich IPS-Gaming-Monitore bevorzuge, ist die Qualität dieses VA-Panels kaum von der seiner IPS-Pendants zu unterscheiden, insbesondere in Kombination mit dem 1000R-Krümmung die es bietet. Das Hoher Dynamikumfang 10Die Unterstützung ist auch eine willkommene Ergänzung für kompatible Spiele mit dramatischer Beleuchtung.

Die Verarbeitungsqualität des Monitors entspricht der aller LG-Gaming-Spitzenmodelle; der stabile Standfuß lässt sich in der Neigung verstellen, und die matte Bildschirmoberfläche ist ein großer Pluspunkt, da sie Blendungen bei Tageslicht oder bei starker Innenbeleuchtung reduziert. Runden Sie Ihre Schreibtischausstattung ab mit einem Die beste Soundbar für Gaming sorgt dafür, dass das Klangerlebnis genauso fesselnd ist wie die flüssige Bilddarstellung, die das Panel mit hoher Bildwiederholfrequenz bietet.

Vorteile Nachteile ✅ AußergewöhnlichBewegungsschärfe with einhundertachtzig Hertz ✅ Die1 ms Reaktionszeit verschafft einen Wettbewerbsvorteil ✅ Dynamische Aktionssynchronisierungstellt sicher, dass geringere Eingabeverzögerung ✅ Das VA-Panel erzeugt beeindruckender Kontrast für stimmungsvolle Spiele ✅ 1440p-Auflösung stellt keine überzogenen Anforderungen GPULeistung ✅ Sehrrobust und stabilStand ❌ Keine integrierten Lautsprecher, daher sind möglicherweise externe Audiolösungen erforderlich

Fazit: The LG 32GS60QC-B bietet ambitionierten Spielern mit seinem Modell einen erschwinglichen Einstieg in das Gaming mit hoher Bildwiederholfrequenzeinhundertachtzig Hertz Leistung, wodurch es sich perfekt für Spieler eignet, denen flüssige Bewegung und Reaktionsfreudigkeit.

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7. LG 32GS60QC-B Ultragear [Der beste preisgünstige 32-Zoll-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 32″ Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ VA Bildwiederholfrequenz einhundertachtzig Hertz Reaktionszeit 1ms Krümmung Tausend R Adaptive Sync FreeSync-kompatibel HDR Hoher Dynamikumfang 10 Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Der riesige Bildschirm des LG 32GS60QC-B Ultragear ist der beste preisgünstige Monitor in der 32 Zollauf dem Markt, um Ihr Gaming-Setup im Handumdrehen zu verwandeln.

Dieser gebogene 1000R-Bildschirm bietet eine hervorragende Balance – er ist groß genug, um ein wirklich intensives Erlebnis zu bieten, ohne dabei den Platzbedarf eines Ultrawide-Bildschirms oder die hohen Anforderungen an die Grafikkarte eines 4K-Bildschirms mit sich zu bringen.

The 1440p-Auflösung Bei dieser Bildschirmgröße bietet das Gerät zusätzlich zu den ohnehin schon beeindruckenden Leistungswerten eine hervorragende Pixeldichte.

Was mich am meisten überrascht hat, war, wie die Bildwiederholfrequenz von 180 Hz bietet trotz seiner Größe als VA-Panel eine hervorragende Bildflüssigkeit.

In rasanten Titeln wie Call of Duty, der1 ms Reaktionszeit sorgt für minimale Bewegungsunschärfe, während AMD FreeSync Bildreißen wirksam verhindert.

Besonders gut hat mir gefallen, dass Schwarzer Stabilisator Funktion, die die Sichtbarkeit in dunklen Szenen verbesserte, ohne das Bild in graue Flecken zu verwandeln.

Vorteile Nachteile ✅ mattes Finish für weniger sichtbare Blendung ✅ Eintausendvierhundertvierzig bietet eine ausgewogene Mischung ausscharfe Bilder and reibungsloser Ablauf ✅ Beeindruckend Bildwiederholfrequenz von 180 Hz für filmische Spiele ✅ Kontrastverhältnis von 3000:1 verbessert die Bildtiefe und die Detailgenauigkeit ✅ Schwarzer Stabilisator Funktion fürtiefere Schwarztöne ✅ VielseitigAnschlussmöglichkeiten für eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten ❌ Erfordert eine ausreichende Schreibtischtiefe für einen optimalen Betrachtungsabstand

Fazit:Nur ausgewählte Bildschirme sind gut genug, um flüssige Darstellung auf einem großen Bildschirmund dieLG 32GS60QC-B Ultragear gehört definitiv dazu und schont dabei den Geldbeutel.

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8. Dell G2725D [Der beste preisgünstige 27-Zoll-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27″ Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ IPS Bildwiederholfrequenz einhundertachtzig Hertz Reaktionszeit 1ms Krümmung No Adaptive Sync FreeSync-kompatibel HDR No Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

The Dell G2725D zeichnet sich durch das für das Unternehmen typische schlichte Design aus, das in jeder Umgebung gut zur Geltung kommt.

Wie von Dell… die Verarbeitungsqualität des Monitors ist absolut erstklassig, was wirkt hochwertiger, als es sein Preis vermuten lässtlegt nahe.

Das Gleiche gilt für den mitgelieferten Ständer, der sich in Höhe, Neigung und Drehung vollständig verstellen lässt – eine Funktion, die in der Budgetklasse oft fehlt.

Das Beste daran ist natürlich das IPS-Panel mit seiner hervorragenden Farbgenauigkeit und den deutlich größeren Betrachtungswinkeln, mit denen kein VA- oder TN-Display mithalten kann.

The 1440p-Auflösung at27 Zoll ist der Inbegriff für Bildschärfe und bietet die bestmögliche Pixeldichte, die man bei dieser Größe erreichen kann.

Und das Tüpfelchen auf dem i ist das Bildwiederholfrequenz von 180 Hz in Verbindung mit der Reaktionszeit von 1 ms, die für flüssige Bewegungen sorgt und praktisch keine Geisterbilder hinterlässt – was besonders bei kompetitiven Shootern wie CS2 or Apex Legends.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität mit einem hochwertige Haptik ✅ Große Betrachtungswinkeldank derIPS Paneel ✅ Bildwiederholfrequenz von 180 Hz and 1 ms Reaktionszeit zum günstigsten Preis ✅ Stehen Sie mitvollständig in Höhe und Neigung verstellbar ✅ ComfortView Plus reduziert blaues Licht ohne Abstriche bei der Farbwiedergabe ✅ USB-Hubfür mehrere Peripheriegeräte ❌ HDR Diese Funktion wird nicht unterstützt, was bei manchen Inhalten zu einer Einschränkung des Dynamikbereichs führen kann

Fazit:The Dell G2725D bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und vereint eine exzellente Verarbeitungsqualität sowie alle wichtigen Monitorfunktionen zu einem 27 ZollEin Produkt von einer der renommiertesten Marken.

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9. Acer Nitro EDA270U P [Der beste preisgünstige 1440p-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27″ Beschluss 2560 × 1440 (WQHD) Panel-Typ VA Bildwiederholfrequenz 170 Hz (übertaktet) Reaktionszeit 1ms Krümmung Eintausendfünfhundert R Adaptive Sync FreeSync Premium HDR Hoher Dynamikumfang 10 Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Acer Nitro EDA270U P ist eine clevere Aufrüstungsmöglichkeit für alle, die ihrFull HDmit einem schärferen Bild

Der Sprung zuEintausendvierhundertvierzigDiese Auflösung bietet Ihnen fast 77 % mehr Pixel, was sich besonders deutlich zeigt, wenn man Texturen und kleine Details in sehr detailreichen Spielen betrachtet. Andererseits haben VA-Displays zwar typischerweise einen engeren Betrachtungswinkel, machen dies jedoch durch besonders lebendige Farben und einfach hervorragende Kontraste wieder wett.

Und um ehrlich zu sein, die einhundertsiebzig Hertz BildwiederholfrequenzDas reichte mir völlig aus, um diesen Monitor meinem Freund zu empfehlen, der auf der Suche nach Bester Mini-PCEinrichtung.

The 1 ms Reaktionszeit reduziert Bewegungsunschärfe auf ein Minimum, selbst bei schnellen Kamerabewegungen – insbesondere in Spielen, in denen es entscheidend darauf ankommt, Gegner schnell zu erkennen.

Wenn Sie jedoch das Beste aus diesem Monitor herausholen möchten, empfehle ich Ihnen, ihn mit der besten preisgünstigen Gaming-Maus zu kombinieren, um präzise Steuerung und ein hochwertiges Gaming-Headset für ein beeindruckendes Klangerlebnis.

Vorteile Nachteile ✅ AusgezeichnetVABlende mithoher Kontrast ✅ SolideBildwiederholfrequenz von 170 Hz ✅ AMD FreeSync PremiumKompatibilität ✅Intelligente Einfassungen eignen sich ideal für Konfigurationen mit mehreren Monitoren ✅ Angemessenintegrierte 2-W-Lautsprecher ✅ Beides enthalten DP andHigh-Definition Multimedia InterfaceKabel ❌ Der Ständer lässt sich nur begrenzt verstellen, was die ergonomische Sitzposition beeinträchtigen kann

Fazit: The Acer Nitro EDA270U P ist eine sichere Wahl für alle, die in die EintausendvierhundertvierzigBereich und führt eine der ideale Umstieg von 1080p-Bildschirmen ohne die zusätzlichen Kosten für 4K.

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Wie wählt man 2022 einen preisgünstigen Gaming-Monitor aus?

Um den besten preisgünstigen Gaming-Monitor zu finden, müssen mehrere wichtige Faktoren gegeneinander abgewogen werden, damit Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.

Dazu gehört auch, dass man beim Kauf mit begrenztem Budget einige wichtige Grenzen zieht: wo man Kompromisse eingehen und wo man keine Abstriche machen sollte. In diesem Ratgeber für den Monitorkauf zeige ich Ihnen, worauf Sie unbedingt achten müssen und wie Sie den besten Monitor für Ihre Bedürfnisse finden.

1. Auflösung vs. Leistung

Wenn Sie sich einen preisgünstigen Gaming-Monitor anschaffen möchten, ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen müssen, der Kompromiss zwischen Auflösung und Leistung. Dieser Kompromiss wirkt sich direkt sowohl auf die Bildqualität als auch auf die Flüssigkeit des Spiels aus. Hier sind die wichtigsten Optionen für die Auflösung:

Beschluss Beschreibung Idealer Anwendungsfall 1080p (Full HD) Am preisgünstigsten; eignet sich gut für kleinere Bildschirme (24–27 Zoll) und benötigt weniger Grafikleistung Grafikkarten für E-Sport oder die Mittelklasse 1440p (QHD) Ausgewogenes Verhältnis zwischen Schärfe und Leistung; rund 77 % mehr Pixel als bei 1080p; ideal für 27-Zoll-Bildschirme Ein fesselndes Spielerlebnis in Open-World oder storybasierte Titel Ultra-High-Definition Höchste Detailstufe; erfordert leistungsstarke Hardware und ein höheres Budget Genres, bei denen es auf Details ankommt, wie Strategie- oder Simulationsspiele

Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, Eintausendvierhundertvierzig ist für die meisten Spieler das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet eine deutlich verbesserte Grafik gegenüber Full HD ohne die hohen Hardware-Anforderungen und den Preisanstieg von 4K.

Wenn du hauptsächlich Wettkampfspiele spielst, bei denen die Bildrate am wichtigsten ist, Full HD bleibt die beste Möglichkeit, das Beste aus Ihrer Hardware herauszuholen.

2. Bildwiederholfrequenz und Reaktionszeit

Bei der Auswahl eines Gaming-Monitors, Bildwiederholfrequenz and Reaktionszeit sind zwei der wichtigsten Spezifikationen, die es zu beachten gilt. Diese haben direkten Einfluss darauf, wie flüssig sich das Spiel anfühlt und wie klar sich schnell bewegende Objekte auf dem Bildschirm darstellen.

Bildwiederholfrequenz, gemessen in Hertz (Hz), gibt an, wie oft pro Sekunde Ihr Monitor ein neues Bild anzeigt. Höhere Bildwiederholraten sorgen für flüssigere Bewegung, was Ihr Spielerlebnis erheblich verbessern kann.

Bildwiederholfrequenz Leistungsbeschreibung Am besten geeignet für 60 Hertz Grundlegend; mittlerweile weitgehend veraltet Gelegenheitsspiele, allgemeine Desktop-Nutzung Einhundertvierundvierzig Hertz Deutlich sanfter Ideal für die meisten Gamer mit kleinem Budget 165 bis 240 Hertz Extrem flüssige Bewegung Wettkampf-Gaming und Gaming mit hoher Bildwiederholrate

Upgrade von60 Hz bis 144 Hz ist oft die auffälligste Verbesserung der Bildflüssigkeit. In rasanten Spielen wie Shootern oder Battle Royale… Durch die flüssigere Bewegung lassen sich bewegliche Ziele viel leichter verfolgen und schnell reagieren.

Reaktionszeit bezieht sich darauf, wie schnell ein Pixel von einer Farbe in eine andere wechseln kann; dies wird in der Regel in Millisekunden (ms) gemessen. Kürzere Reaktionszeiten verringern Bewegungsunschärfe und Geisterbilder, was bei rasanten Spielen von entscheidender Bedeutung ist.

Reaktionszeit Leistungsbeschreibung Allgemeine Verwendung 1ms Hervorragend; kaum Bewegungsunschärfe Wettkampf-Gaming, E-Sport 4–5 ms Für die meisten Nutzer akzeptabel Gelegenheits- und Mittelklasse-Gaming >5 ms Deutliche Unschärfe in schnellen Szenen Für den Bürogebrauch, ältere oder preisgünstige Bildschirme

Die Reaktionszeit macht sich besonders bei schnellen Kamerabewegungen oder beim Verfolgen schnell bewegter Objekte bemerkbar. Für Wettkampfspieler ist eine 1 ms Reaktionszeit wird empfohlen, um sicherzustellen, dass scharfe Bilder und Ablenkungen während des Spiels minimieren.

3. Größe und Seitenverhältnis

Wenn Sie nach einem preisgünstigen Gaming-Monitor suchen, Bildschirmgröße and Seitenverhältnis spielen eine wichtige Rolle dabei, wie dein Spielerlebnis aussieht (und wie viel Geld du ausgeben wirst).

Bildschirmgröße Beschreibung 24 Zoll Am günstigsten; ideal für Wettkampfspiele, bei denen eine uneingeschränkte Sicht unerlässlich ist 27 Zoll Eine ausgewogene Option; ein intensives Erlebnis ohne übermäßige Kopfbewegungen ab 81 cm Sehr immersiv; teurer und erfordert einen tieferen Schreibtisch

Viele Nutzer und Rezensionen sind sich einig, dass 27 Zoll bietet die ideale Balance: Er verfügt über genügend Bildschirmfläche für visuelle Details, ohne den Schreibtisch zu überladen. Für mehr Komfort bei langen Spielsitzungen sollten Sie in Erwägung ziehen, Ihren Monitor mit einem hochwertigen Gaming-Stuhl zu kombinieren, der in Ihr Budget passt.

Seitenverhältnis Beschreibung 16:9 Standard-Breitbildformat; beste Kompatibilität mit Spielen und Medien 21:9 Ultrawide; bietet ein intensiveres Spielerlebnis, insbesondere bei Renn- oder Simulationsspielen, ist jedoch teurer 16:10 Bietet etwas mehr Platz in der Höhe; eher selten und vor allem für produktives Arbeiten geeignet

Für die meisten Gamer, 16:9 bleibt die praktischste und kostengünstigste Option. Während 21:9 Ultrawide Monitore sorgen für ein kinoreiferes Erlebnis, insbesondere bei bestimmten Genres, liegen jedoch meist außerhalb der üblichen Preisklasse.

4. Plattentyp

Die Panel-Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildqualität, der Reaktionsgeschwindigkeit und den Gesamtkosten eines Gaming-Monitors, und jeder Panel-Typ hat seine eigenen Stärken und Schwächen.

Panel-Typ Vorteile Nachteile TN

(Twisted Nematic) ✅ Schnellste Reaktionszeiten (oft 1 ms) ✅ Höchste Bildwiederholraten ✅ Am günstigsten ❌ Schlechte Blickwinkel ❌ Schwächere Farbwiedergabe ❌ Begrenzter Kontrast VA

(Vertikale Ausrichtung) ✅ Bessere Kontrastverhältnisse mit tieferen Schwarztönen und lebendigen Farben ✅ Preisgünstige Option der Mittelklasse ❌ Langsamere Reaktionszeiten können in rasanten Spielen zu Geisterbildern führen IPS

(In-Plane Switching) ✅ Hervorragende Farbgenauigkeit ✅ Große Betrachtungswinkel ✅ Immer erschwinglicher ❌ In der Regel längere Antwortzeiten ❌ Mögliche IPS-Leuchterscheinung ❌ Etwas teurer

TN-Bildschirme zeichnen sich durch ihre Schnelligkeit und ihren günstigen Preis aus, weisen jedoch Abstriche bei der Farbwiedergabe und den Blickwinkeln auf. VA-Bildschirme bieten einen besseren Kontrast und tiefere Schwarztöne, können jedoch bei schnellen Spielen Bewegungsunschärfe verursachen.

IPS-Bildschirme bieten die beste Gesamtbildqualität und das beste Seherlebnis und sind daher die erste Wahl für die meisten Gamer, die eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Bildqualität suchen.

5. Adaptive Sync (G-Sync vs. FreeSync)

Bildreißen, also ein störender horizontaler Riss im Bild bei schnellen Bewegungen, kann selbst bei hochwertigen Gaming-Systemen auftreten.

Adaptive-Sync-Technologien lösen dieses Problem, indem sie die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors mit der Ausgabe Ihrer Grafikkarte synchronisieren, was zu einem flüssigeren Spielverlauf führt.

Technologie Vorteile Nachteile NVIDIA G-Sync ✅ Bietet eine gleichmäßigere Leistung und eine größere Reichweite ❌ Erfordert proprietäre Hardware, die in der Regel nur in teureren Monitoren zu finden ist AMD FreeSync ✅ Preisgünstiger, weit verbreitet und kompatibel mit NVIDIA-Grafikkarten ❌ Qualität und Leistung können je nach Modell erheblich variieren

Für preisbewusste Gamer, FreeSync Monitore bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem sind viele neuere FreeSync AnzeigenUnterstützt NVIDIA-Grafikkartenüber „G-Sync-kompatibel„-Modus, wobei Leistung und Kompatibilität je nach Monitor variieren können.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste preisgünstige Gaming-Monitor?

Der beste preisgünstige Gaming-Monitor ist AOC Q27G3XMN. Es ist eines der Angebote mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis 180 Hz Bildwiederholfrequenz bei 1440p, 1 ms ReaktionszeitundUnterstützung für Adaptive Sync.

Darüber hinaus ist es sehr günstiger Preis.

Welcher ist der beste Gaming-Monitor?

Der derzeit beste Gaming-Monitor ist der MSI MPG 321URXmit einem32-Zoll-4K-OLED Bildschirm mit einer unglaublichen Pixeldichte und einer atemberaubenden 240 Hertz Bildwiederholrate erhöht durch 0,03 MillisekundenReaktionszeit.

Allerdings ist es alles andere als günstig, denn es kostet 800–900 USD.

Welche Bildwiederholfrequenz eignet sich am besten für Spiele?

Die beste Bildwiederholfrequenz für Spiele ist Einhundertvierundvierzig Hertz oder höher, da es bei rasanten Spielen für ein flüssiges, reaktionsschnelles Spielerlebnis sorgt und Bewegungsunschärfe sowie Eingabeverzögerungen reduziert.

Wenn du wettkampforientierte Ego-Shooter oder Action-Spiele spielst, ist ein 240 Hertz Ein Monitor sorgt für ein noch flüssigeres Erlebnis.

Was macht einen guten Gaming-Monitor aus?

Ein guter Gaming-Monitor vereint die richtige Auflösung (Full HD, Eintausendvierhundertvierzigoder 4K ), hohe Bildwiederholfrequenz (mindestens Einhundertvierundvierzig Hertz), kurze Reaktionszeit (Ein bis vier Millisekunden) sowie den für Ihren Spielstil geeigneten Panel-Typ (IPS, VA, TN).

Funktionen wie die Unterstützung von G-Sync und FreeSync können das Erlebnis noch weiter verbessern.

Wie wählt man einen Monitor für Spiele aus?

Um einen Monitor für Spiele auszuwählen, solltest du zunächst dein Budget festlegen und dann die Funktionen entsprechend den Spielen auswählen, die du spielst. Achte bei Wettkampfspielen vor allem auf die Bildwiederholfrequenz und die Reaktionszeit, bei Story-Spielen hingegen auf die Auflösung und die Qualität des Bildschirms.

Welcher Monitortyp eignet sich am besten zum Zocken?

IPS-Monitore eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Farbgenauigkeit und ihrer großartigen Blickwinkel am besten für Spiele. TN-Panels sind eine gute Wahl für Wettkampfspiele bei begrenztem Budget, während VA-Panels sich am besten für atmosphärische Spiele mit dunklen Szenen eignen.

Wer stellt die besten Gaming-Monitore her?

Die besten Gaming-Monitore werden hergestellt von ASUS, LG, SamsungundAOC. Allerdings hat jede Marke ihre Stärken: ASUS – Funktionen für den Wettkampfspielbereich, LG – hochwertige IPS-Displays, Samsung – VA-Paneele und AOC – das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wie viel kostet ein Gaming-Monitor?

Das Angebot an Gaming-Monitoren reicht von €150 to 2000 $ und mehr. Preisgünstige Gaming-Monitore mit Full HD Auflösungskosten150–250 Dollar, MittelklasseEintausendvierhundertvierzig Die Anzeigen reichen von250–500 Dollarsowie Premium-Optionen mit 4K Auflösung, HDR oder extrem hohe Bildwiederholraten beginnen in der Regel bei €500.