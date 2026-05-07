Die besten Gaming-Monitore mit gebogenem Bildschirm im Jahr 2025

Mit dem besten gebogenen Gaming-Monitor in deinem Setup werden deine Gaming-Sessions noch besser – du erlebst das einzigartige Eintauchen in das Spiel, das nur hochwertige gebogene Bildschirme bieten. Unser Team hat stundenlange Recherchen durchgeführt und mehrere Profi-Gamer befragt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass nicht alle Gaming-Monitore gleich sind.

Auf meiner Suche nach den besten gebogenen Gaming-Monitoren bin ich auf viele großartige Modelle gestoßen. Von riesigen, ultrabreite 40-Zoll-Monitore damit hast du ein unglaublich gutes Sichtfeld bei hoher Auflösung,4K-OLED Monitore, mit denen Sie nahezu jedes grafische Highlight eines Spiels in vollen Zügen genießen können – an Auswahlmöglichkeiten mangelt es Ihnen sicherlich nicht, wenn Sie in die Welt des Gamings mit gebogenen Bildschirmen einsteigen möchten.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir in diesem Artikel sieben der besten gebogenen Gaming-Monitore aufgelistet, die ein absolutes Muss sind. Hier finden Sie außerdem die besten gebogenen Monitore nach bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel Gesamtleistung, niedrigster Preis, Ultrawide-Gaming und mehr.

Unsere Top-Auswahl der besten Gaming-Monitore mit gebogenem Bildschirm

Hier sind die Top-Empfehlungen unseres Teams für die besten gebogenen Gaming-Monitore, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Alle drei Modelle gehören in Bezug auf die Gesamtspezifikationen oder bestimmte Leistungsmerkmale zur absoluten Spitzenklasse:

1. MSI MPG 321CURX QD-OLED – bietet dir das umfassendste High-End-Gaming-Erlebnis. Es verfügt nicht nur über ein wunderschönes 32-Zoll-4K-UHD-QD-OLED-Display, sondern auch über eine erstklassige Bildwiederholfrequenz und Reaktionszeit, sodass du beim Spielen flüssigere Bilder genießen kannst und praktisch keine Eingabeverzögerung hast – und das alles zu einem attraktiven Preis.

2. Dell S3422DWG – der beste Curved-Monitor für preisgünstige Setups mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 30 Zoll. Mit seinem fantastischen 34-Zoll-WQHD-Display zu einem sehr günstigen Preis bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich perfekt für Spiele in 1440p.

3. Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240 – zählt dank seines 45-Zoll-QHD-OLED-Displays, einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms zu den leistungsstärksten gebogenen Gaming-Monitoren über 40 Zoll. Dieses Kraftpaket bietet dir dank der OLED-Technologie von LG atemberaubende, gestochen scharfe Bilder und sorgt dafür, dass deine Spiele optisch genauso ansprechend wirken, wie es die Entwickler beabsichtigt haben.

Diese gebogenen Gaming-Monitore gehören zur Spitzenklasse und sollten ganz oben auf Ihrer Liste stehen, wenn Sie alle Vorteile eines gebogenen Bildschirms für Ihr Gaming-Setup nutzen möchten.

Sollten Sie jedoch noch nicht ganz zufrieden sein, hat unser Team vier weitere fantastische Gaming-Monitore mit gebogenem Bildschirm für Sie zur Auswahl vorbereitet. Bleiben Sie also dran und scrollen Sie weiter nach unten, um herauszufinden, welcher davon vielleicht genau der Richtige für Sie ist!

Die 7 besten Gaming-Monitore mit gebogenem Bildschirm für maximalesEintauchen

Technische Daten Details Panel-Typ QD-OLED Krümmung 1.700 R Bildschirmgröße 32 Zoll Beschluss 4K (3840 × 2160, UHD) Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Glänzend Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 0,03 Millisekunden

Die meisten würden wohl zustimmen, dass die MSI MPG 321CURX QD-OLED ist der derzeit beste Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm auf dem Markt, und dem stimme ich voll und ganz zu. Trotz der harten Konkurrenz ist er einfach unübertroffen, egal wie man es betrachtet.

Dieser Monitor hat einfach alles: Das hochauflösende QD-OLED-Display, das Gaming, Content-Erstellung und Mediengenuss auf ein ganz neues Niveau hebt, sowie eine blitzschnelle 0,03 Sekunden Reaktionszeit Das sorgt für ein nahezu verzögerungsfreies und flüssiges Erlebnis Bildwiederholfrequenz von 240 Hz das flüssigste Bild, das es gibt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es eines der die besten Gaming-Monitore, Punkt.

Darüber hinaus bietet dieses beeindruckende technische Meisterwerk spielfreundliche Funktionen wie FreeSync Premium Pro and G-Sync Kompatibilität, was bedeutet, dass du dir so gut wie keine Gedanken mehr über Bildreißen machen musst. Und als ob das noch nicht genug wäre, lässt sich der Monitor auch an einer VESA-Halterung befestigen, sodass dir bei der individuellen Gestaltung deines Setups nahezu keine Grenzen gesetzt sind.

Natürlich ist dies nicht der einzige Curved-Monitor der Spitzenklasse mit solchen Funktionen. Allerdings schaffen es nur wenige, wenn überhaupt, all diese Eigenschaften in einem einzigen Produkt zu vereinen. Und auch wenn er etwas teuer ist: Wenn man es sich leisten kann, lohnt sich die Investition auf jeden Fall.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet dank seines brillanten QD-OLED-Panels atemberaubende Bilder ✅ Mit einer 3-Jahres-Garantie, die Einbrenneffekte bei OLED-Bildschirmen in den seltenen Fällen abdeckt, in denen MSIs „OLED Care 2.0“ nicht ausreicht, um das Problem zu beheben ✅ Mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,03 ms und einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz werden Eingabeverzögerungen und Bildausfälle beim Zocken praktisch vollständig vermieden ✅ Ist VESA-kompatibel, was Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität bei der Positionierung des Monitors ermöglicht ✅ Mit gamingfreundlichen Funktionen wie FreeSync Premium Pro und G-Sync-Kompatibilität – ein Muss, wenn Sie Bildreißen vermeiden möchten. ❌ Dieser Gaming-Monitor ist ein echtes Kraftpaket, hat aber auch seinen Preis – der sich zwar durchaus lohnt, für manche aber vielleicht zu hoch ist

Fazit:The MSI MPG 321CURX QD-OLED ist ein Alleskönner unter den gebogenen Monitoren, an dem ich und viele andere Nutzer kaum einen gravierenden Mangel finden können. Wenn Sie einen wirklich großartigen gebogenen Monitor suchen und Ihnen ein etwas höherer Preis nichts ausmacht, ist dies eine Investition, die sich wirklich lohnt.

★ Bester Gesamteindruck MSI MPG 321CURX QD-OLED Bei Amazon erhältlich

2. Dell S3422DWG [Der beste preisgünstige Curved-Monitor]

Technische Daten Details Panel-Typ VA Krümmung Eintausendachthundert Grad Bildschirmgröße 34 Zoll Beschluss 1440p (3440 × 1440, WQHD) Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz Einhundertvierundvierzig Hertz Reaktionszeit 2ms

Sind Sie auf der Suche nach einem wirklich soliden Budgetüberwachung das dir eine tolle Leistung bietet, ohne dein Portemonnaie zu leeren? Dann schau dir doch mal Dell S3422DWG, denn in diesem Bereich gibt es nur sehr wenige Alternativen, die auch nur ansatzweise mit diesem tollen technischen Meisterwerk mithalten können.

Der 34-Zoll-Ultrawide-Bildschirm umgibt Ihr Sichtfeld gerade so weit, dass Sie sich in das Bild eintauchen können, ohne dass es überwältigend wirkt. Diese sanfte 1800R-Krümmung zieht dich in seinen Bann, egal ob du einfach nur spielst oder mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigst, während der Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft.

Die WQHD-Auflösung macht alles noch besser: Sie sorgt für mehr Schärfe, ohne dass die Darstellung unnatürlich wirkt oder die GPU übermäßig belastet wird. Und dank des VA-Panels wirken die Farben natürlich besonders kräftig und tief – genau so, wie es sein sollte.

Es hat keine integrierten Lautsprecher, und im Vergleich zu anderen, teureren Modellen ist es zwar etwas langsamer und weist eine geringere Bildwiederholfrequenz sowie eine längere Reaktionszeit auf. Abgesehen davon ist es jedoch einfach großartig. Man würde den Preis kaum erahnen, wenn man es nur ansieht, denn die Qualität ist einfach so gut.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet dir ein phänomenales Gaming-Erlebnis im Breitbildformat zu einem günstigeren Preis ✅ Beinhaltet eine 3-jährige Garantie von Dell, die bereits bei einem einzigen fehlerhaften Pixel einen kostenlosen Austausch des Monitors vorsieht ✅ Mit AMD FreeSync Premium Pro ausgestattet und zudem G-Sync-kompatibel ✅ Sein VESA DisplayHDR 400-zertifiziertes VA-Panel-Display bietet einen beeindruckenden nativen Kontrast sowie lebendige, naturgetreue Farben ✅ Mit der ComfortView-Softwarelösung von Dell, die die Augen entlastet und Ihnen ermöglicht, länger zu spielen ❌ Weist im Vergleich zu seinen deutlich teureren Konkurrenten eine etwas geringere Bildwiederholfrequenz und Reaktionszeit auf

Fazit: The Dell S3422DWG bietet ein fesselndes Gaming-Erlebnis auf einem gebogenen Ultrawide-Bildschirm mit gestochen scharfer Grafik und flüssiger Leistung – und das alles zu einem Preis, der weit über dem, was man für ein so preisgünstiges Gerät erwarten würde, liegt.

★ Der beste preisgünstige Monitor Dell S3422DWG Bei Amazon erhältlich

3. Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240 [Bester gebogener OLED-Gaming-Monitor]

Technische Daten Details Panel-Typ OLED Krümmung achthundert R Bildschirmgröße 45 Zoll Beschluss 1440p (3440 × 1440, QHD) Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmoberfläche Glänzend Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 0,03 Millisekunden

Wenn es dir nichts ausmacht, etwas mehr für das ultimative OLED-Gaming-Monitor-Erlebnis auszugeben, dann tu dir doch selbst einen Gefallen und entscheide dich für Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240. Das ist wirklich verrückt, und das meine ich im positivsten Sinne.

Erstens ist esflexibel. Man kann ihn nämlich tatsächlich in eine Kurve biegen, um beim Zocken ein besonders intensives Erlebnis zu genießen, oder ihn flach auslegen, wenn man arbeitet oder etwas anschaut. Das sorgt für echte Vielseitigkeit, was perfekt für alle ist, die von allem ein bisschen machen.

Dann ist da noch das OLED-Display, und ich sag dir, das ist der Hammer. Die Schwarztöne wirken tief und unendlich, während die Farben unglaublich leuchtend sind. Das Gaming auf diesem Kraftpaket fühlt sich wirklich wie eine ganz neue Dimension an, besonders mit diesem Bildwiederholfrequenz von 240 Hz.

Die Bewegungsschärfe ist wahrscheinlich eine der größten Stärken des Geräts und bleibt auch bei maximaler Auflösung erhalten. Und ja, sie ist beeindruckend, bei 45 Zoll Ultrawide, aber dank dessen fühlt es sich trotzdem angenehm an Breitbildformat. Es gehört zu den Die besten Monitore für Bewertung und ähnliche Spiele, meiner Erfahrung nach.

Klar, es ist etwas teurer, und der Flex-Mechanismus wirkt beim ersten Ausprobieren etwas empfindlich. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, wird man es wahrscheinlich als eine der besten Investitionen betrachten.

Vorteile Nachteile ✅ Mit der erstklassigen OLED-Technologie von LG, die eine makellose Bildqualität auf einem riesigen, biegsamen 45-Zoll-Display bietet ✅ Mit einer extremen Krümmung von 800R ist es die perfekte Wahl für ein Gaming-Erlebnis mit vollem Eintauchen ✅ Dank der Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms eignet sich dieser Monitor sowohl für Wettkampfspieler als auch für Gelegenheitsspieler ✅ Verfügt über eine QWP-Polarisationsmattierung, die nicht reflektiert und es ermöglicht, Inhalte aus jedem Blickwinkel zu betrachten ✅ Verfügt über eine AMD FreeSync Premium-Zertifizierung und ist mit G-Sync kompatibel, was für flüssigere Gaming-Erlebnisse sorgt ❌ Hat aufgrund seiner Komponenten der Spitzenklasse und seiner hervorragenden Leistung einen etwas höheren Preis

Fazit:Nichts prägt das OLED-Gaming so sehr wie das Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240 mit seinem einzigartigen, biegsamen Design, atemberaubender Grafik und butterweicher Leistung.

★ Bester OLED-Monitor Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240 Bei Amazon erhältlich

4. LG 45GS95QE UltraGear [Bester gebogener Ultrawide-Monitor]

Technische Daten Details Panel-Typ OLED Krümmung achthundert R Bildschirmgröße 113 cm Beschluss 1440p (3440 × 1440, WQHD) Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 0,03 Millisekunden

Wenn es um die Die besten Ultrawide-Gaming-Monitore, derLG UltraGear 45GS95QE ist nichts Geringeres als eine bahnbrechende Neuerung. Und zwar aus folgenden Gründen:

Sein großzügiges 45-Zoll-OLED-Display mit einem ausgeprägten 800R-Krümmung umhüllt einen einfach. Kombiniert man das mit dem Auflösung 3440 × 1440 und die naturgetreuen Farben des OLED-Displays – das ist schon jetzt atemberaubend.

The Bildwiederholfrequenz von 240 Hz and 0,03 ms Reaktionszeit sorgen zudem für eine absolut flüssige Bewegung mit so gut wie keiner Verzögerung. Außerdem ist es sowohl NVIDIA G-SYNCkompatibel undAMD FreeSync Premium Pro zertifiziert, man kann also mit Sicherheit sagen, dass Screen Tearing kein Problem darstellen wird.

Das Design ist schlank und modern. Der Standfuß lässt sich in Höhe, Neigung und Drehung verstellen. Und auch wenn eine derart ausgeprägte Wölbung vielleicht nicht bei jedem auf den ersten Blick gefällt, kann man sich, sobald man sich daran gewöhnt hat, das Gaming ohne sie kaum noch vorstellen.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet dank seines WQHD-Displays und einer Krümmung von 800R ein deutlich optimiertes Ultrawide-Gaming-Erlebnis ✅ Bietet den High-End-Gaming-Standard mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms ✅ Verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität und ein blendfreies, reflexionsarmes OLED-Display, das sich besonders in hellen Umgebungen bewährt ✅ Mit integriertem AMD FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibel ✅ Verfügt über eine TS-Kopfhörerbuchse, über die du in unglaublichen 3D-Sound mit höchsten Bitraten und höchstem Realismus eintauchen kannst ❌ Es kann etwas dauern, bis man sich an die extreme Krümmung gewöhnt hat

Fazit:The LG UltraGear 45GS95QE bietet ein beeindruckendes, gebogenes 45-Zoll-OLED-Display mit außergewöhnlicher Leistung und ist damit die ideale Wahl für Gamer, die ihr Spielerlebnis auf ein Ultrawide-Format ausweiten möchten.

★ Best Ultrawide Monitor LG UltraGear 45GS95QE Bei Amazon erhältlich

Technische Daten Details Panel-Typ VA Krümmung Tausend R Bildschirmgröße 49 Zoll Beschluss 1440p (5120 × 1440, DQHD) Seitenverhältnis 32:9 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 1ms

The Samsung 49” Odyssey G9 (G95C) ist ein Highlight unter den extrem breiten, gebogenen Gaming-Monitoren. Es bietet ein wahrhaft fesselndes Spielerlebnis, das kaum zu übertreffen ist.

Sein 49-Zoll-Display mit einer Krümmung von 1000R umgibt einen fast vollständig, und das 5120 × 1440 Dual-QHD-Auflösung sorgt dafür, dass die Bilder scharf und detailreich sind.

The Bildwiederholfrequenz von 240 Hz in Verbindung mit einem 1 ms (GtG) Reaktionszeit ist eine weitere großartige Funktion. Dieses Duo sorgt für ein extrem flüssiges Spielerlebnis, was bei rasanten Genres, in denen jede Millisekunde zählt, entscheidend ist.

Außerdem unterstützt der Monitor sowohl NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro, wodurch jegliches Bildreißen und Ruckeln vermieden wird.

Und zu guter Letzt sorgt die DisplayHDR 1000-Zertifizierung dafür, dass HDR-Inhalte mit bemerkenswerter Helligkeit und hohem Kontrast dargestellt werden, was den Bildern mehr Tiefe verleiht. Sie gilt als eine der die besten Monitore für PS5.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet mit seinem riesigen 49-Zoll-DQHD-Bildschirm und einem Seitenverhältnis von 32:9 eine hervorragende horizontale Bildschirmfläche ✅ Bietet eine beachtliche Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms – ideal für wettbewerbsorientierte und anspruchsvolle Spiele ✅ Die Dual-QHD-Auflösung von 5120 × 1440 sorgt für eine äußerst detailreiche Darstellung ✅ Im Lieferumfang enthalten sind ein ergonomischer Ständer und ein Hexa-Platten-Ständer sowie eine atemberaubend immersive, anpassbare RGB-Beleuchtung ✅ Ermöglicht Ihnen das nahtlose Umschalten zwischen angeschlossenen Ausgabegeräten über die Samsung-Funktion „Auto Source Switch+“ ❌ Die großen Abmessungen erfordern viel Platz auf dem Schreibtisch, was für eine kompaktere Einrichtung möglicherweise nicht ideal ist

Fazit:Für ein unvergleichliches, fesselndes Spielerlebnis bietet die Samsung 49” Odyssey G9 (G95C) bietet eine unübertroffene Kombination aus großzügigem, gebogenem Display, hoher Bildwiederholfrequenz und fortschrittlichen Funktionen.

★ Best Extreme Ultrawide Monitor Samsung 49” Odyssey G9 (G95C) Bei Amazon erhältlich

6. SAMSUNG 32-Zoll-Odyssey Neo G8 [Der beste 4K-Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm]

Technische Daten Details Panel-Typ VA Krümmung Tausend R Bildschirmgröße 32 Zoll Beschluss 4K (3840 × 2160, UHD) Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 1ms

Wenn dir die höchste Auflösung besonders wichtig ist, dann ist das Samsung 32-Zoll-Odyssey Neo G8 ist ein technologisches Meisterwerk, das die Erwartungen an einen 4K-Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm geradezu neu definiert.

The 4K-Auflösung bietet scharfe und detailreiche Grafiken, wodurch sich jede Spielumgebung so realistisch anfühlt, dass sie fast echt wirkt. Gleichzeitig ist seine 1000R-Krümmung umgibt dein Sichtfeld auf perfekte Weise und versetzt dich direkt mitten ins Geschehen.

Außerdem ist dieBildwiederholfrequenz von 240 Hz in Verbindung mit einem 1 ms Reaktionszeit sorgt für ein außergewöhnlich flüssiges Spielerlebnis, während die Quantum-Mini-LED-Technologie Helligkeit und Kontrast verbessert und Details sowohl in den Schatten als auch in den Lichtern hervorhebt. Ich habe jede Menge fantastischPS5Anime-Spiele Als ich dieses Modell ausprobierte, war das Eintauchen in das Spielerlebnis einfach unübertroffen.

Dann gibt es noch die üblichen Funktionen von High-End-Monitoren wie AMD FreeSync Premium Pro and NVIDIA G-SYNC. Und natürlich ist das Design nicht nur stilvoll, sondern auch funktional und lässt sich vielseitig anpassen.

Vorteile Nachteile ✅ Mit einer Spitzenhelligkeit von 2.000 Nit und einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 hebt er sich von anderen 4K-Monitoren ab ✅ Schnelle Reaktionszeit, flüssige Bildwiederholfrequenz sowie FreeSync Premium Pro und G-Sync-Kompatibilität ✅ Im Lieferumfang enthalten sind Auto Source Switch+, CoreSync-RGB-Beleuchtung und die standardmäßige 1-jährige Garantie. ✅ Verfügt über ein VESA-kompatibles Stativdesign, mit dem Sie den Monitor in die für Sie ideale Position bringen können ✅ Lässt sich nahtlos mit High-End-Grafikkarten kombinieren, sodass du anspruchsvolle AAA-Titel mit den höchsten Einstellungen spielen kannst ❌ Erfordert eine leistungsstarke GPU, um das Potenzial voll auszuschöpfen

Fazit:Der Samsung 32-Zoll-Odyssey Neo G8 bietet ein unvergleichliches Spielerlebnis mit erstklassiger Leistung und fortschrittlichen Funktionen – und das alles in atemberaubender 4K-Auflösung.

★ Der beste 4K-Monitor Samsung 32-Zoll-Odyssey Neo G8 Bei Amazon erhältlich

7. Sceptre 34-Zoll-Curved-Ultrawide-WQHD [Der beste 1440p-Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm]

Technische Daten Details Panel-Typ VA Krümmung Eintausendfünfhundert R Bildschirmgröße 34 Zoll Beschluss 1440p (3440 × 1440, WQHD) Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmoberfläche Mathematik Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Reaktionszeit 1ms

The Sceptre 34-Zoll-Ultrawide-Curved-Monitor Breitbild-Quad-HD ist ein echter Meilenstein für alle, die ihr Spielerlebnis mit einer brillanten 1440p-Auflösung auf einem perfekt gewölbten Bildschirm auf ein neues Niveau heben möchten.

The 1500R-Krümmung sorgt für ein unglaubliches Eintauchen in die Spielwelt, während die Auflösung 3440 × 1440 bietet ein scharfes, lebendiges Bild, das sich perfekt für jede Art von Spiel oder Multitasking eignet.

Die Bildwiederholfrequenz, die bei hundertfünfundsechzig Hertz, ist ein herausragendes Merkmal, das eine extrem flüssige Wiedergabe mit nur minimalen Bewegungsunschärfen bietet. Selbstverständlich wird dies auch mit der 1 ms Reaktionszeit, wodurch jede Bewegung kristallklar zu sehen ist.

Dann gibt es noch die Seitenverhältnis 21:9 (Ultrawide), der sich nicht nur hervorragend zum Spielen eignet, sondern auch zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm für Multitasking oder sogar zum Ansehen von Filmen im Kinoformat bietet.

Und wenn das alles immer noch irgendwie zu wenig erscheint, dann 99 % sRGB-Farbraumabdeckung sorgt dafür, dass Ihre Inhalte stets lebendig und ansprechend wirken. Kann es das am bestenASUSMonitore? Nicht wirklich. Aber selbst High-End-Modelle können in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis nicht annähernd mit diesem Modell mithalten.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Erwartungen bei weitem übertrifft ✅ Mit auffälligen LED-Leuchten auf der Rückseite, die ihm einen coolen, techno-modernen Look verleihen ✅ Verfügt über ein atemberaubendes WQHD-Display, das perfekt zu seinem 34-Zoll-Bildschirm passt ✅ Mit FreeSync Premium, damit du in ein flüssiges, ruckelfreies Gaming-Erlebnis eintauchen kannst ✅ Elegantes, randloses Design, das in jedem Gaming-Setup eine gute Figur macht. ❌ Spitzenleistung zu einem ungewöhnlich günstigen Preis geht mit einer etwas geringeren Bildwiederholfrequenz einher

Fazit:The Sceptre 34-Zoll-Curved-Ultrawide-WQHD bietet hervorragende Gaming-Leistung und gestochen scharfe Bilder und ist damit der ideale 1440p-Curved-Monitor in dieser Preisklasse.

★ Der beste 1440p-Monitor Sceptre 34-Zoll-Curved-Ultrawide-WQHD Bei Amazon erhältlich

Wie wählt man einen gebogenen Gaming-Monitor aus?

Die Auswahl des idealen gebogenen Gaming-Monitors entsprechend Ihren Vorlieben ist entscheidend, da die Wahl des Monitors Ihr gesamtes Spielerlebnis ebenso stark beeinflusst wie die Wahl von CPU und GPU – wenn nicht sogar noch stärker.

Falls Sie Schwierigkeiten haben, den Monitor zu finden, der perfekt zu Ihren Vorlieben (oder Ihrem Budget) passt, gibt es nur sechs Hauptfaktoren die Sie kennen sollten, nämlich:

1. Krümmung

Die Krümmung eines gebogenen Monitors wird mit R (Radius) bezeichnet und in Millimetern angegeben. Ein gebogener Gaming-Monitor mit 1500R bedeutet beispielsweise, dass der Krümmungsradius 1500 mm beträgt.

Beachten Sie außerdem, dass die Wölbung eines gebogenen Monitors umso stärker ausgeprägt ist, je niedriger der R-Wert ist. Ein Monitor mit einem R-Wert von 1000R weist beispielsweise eine deutlichere Wölbung auf als ein Monitor mit einem R-Wert von 1500R – lassen Sie sich also nicht von höheren Zahlen täuschen!

Welche Krümmung eignet sich denn nun am besten für Gaming-Monitore? Nun, unsere Ergebnisse zeigen, dass man eigentlich nur Halten Sie sich an Werte zwischen 1800R und 1500R, um alle Vorteile eines gebogenen Bildschirms voll auszuschöpfen, mitTausend R ist der ideale Ort, wenn man sich für vollständiges Eintauchen in deinen Spielen, vor allem für Open-World-Spiele die von einem größeren Sichtfeld profitieren.

Beachten Sie, dass auch Ihr Betrachtungsabstand und -winkel bei der Wahl der Krümmung Ihres Monitors eine Rolle spielen können. Einen Monitor mit einer Krümmung von 1000R nutzen Sie am besten, wenn Sie nah davor sitzen; daher eignet er sich im Allgemeinen hervorragend für Desktop-Gaming. Wenn Sie jedoch gerne aus größerer Entfernung spielen oder Filme schauen, sind gekrümmte Monitore mit einer Krümmung zwischen 1500R und 2000R genau das Richtige für Sie.

2. Bildwiederholfrequenz und Reaktionszeit

Für Gamer ist es ein absolutes Muss, sich einen gebogenen Monitor mit der höchsten Bildwiederholfrequenz und Reaktionszeit zuzulegen, da beide Faktoren die Qualität des Spielerlebnisses erheblich beeinflussen.

Die Bildwiederholfrequenz (Hz) gibt an, wie oft ein Monitor die angezeigten Bilder pro Sekunde aktualisieren kann. Grundsätzlich gilt: Je höher die Bildwiederholfrequenz, desto flüssiger sind die „Bewegungen“ auf dem Bildschirm. Eine hohe Bildwiederholfrequenz verbessert nicht nur die Gaming-Leistung, sondern sorgt auch bei anderen Aktivitäten wie dem Ansehen von Filmen oder der Erledigung von Arbeitsaufgaben für ein angenehmeres Erlebnis.

PC-Spieler sollten unbedingt prüfen, ob ihre CPU und ihre Grafikkarte leistungsfähig genug sind, um die hohe Bildwiederholfrequenz ihres Monitors voll auszunutzen. Schließlich bringt ein 240-Hz-Bildschirm Gaming-Monitor Es wäre nicht weiter schlimm, wenn deine Grafikkarte oder CPU beim Zocken nur eine niedrige Bildwiederholrate schafft.

Die Reaktionszeit (ms) gibt hingegen an, wie schnell die Pixel Ihres Monitors ihre Farbe wechseln können. Je kürzer die Reaktionszeit eines Monitors ist, desto schneller reagiert er auf Ihre Befehle, weshalb dies ein entscheidendes Kriterium für alle ist, die Ego-Shooter.

Wenn du ein Hardcore-Gamer bist, solltest du Streben Sie eine Bildwiederholfrequenz von mindestens 120 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms an bei der Auswahl Ihres idealen Gaming-Monitors mit gebogenem Bildschirm.

3. Auflösung und Seitenverhältnis

Die Auflösung beeinflusst die Bildschärfe Ihres Monitors und hängt davon ab, wie viele Pixel er zur Darstellung des Bildes nutzen kann. Sie wird in der Regel im Format Breite × Höhe angegeben. Ein 4K-Monitor hat beispielsweise eine Auflösung von etwa3.840 mal 2.160, was bedeutet, dass es insgesamt 8.294.400 Pixel zur Anzeige verfügbar. Das sind eine Menge Pixel!

Bei der Auswahl des besten Gaming-Monitors mit gebogenem Bildschirm sollten Sie vier Auflösungen beachten:

Bildschirmauflösungen Maße (Breite x Höhe) 4K UHD (Ultra High Definition) 3.840 mal 2.160 DQHD (Dual Quad High Definition) 5.120 mal 1.440 WQHD (Wide Quad High Definition) 2560 × 1440 QHD (Quad High Definition) zweitausendfünfhundertsechzig mal eintausendvierhundertvierzig FHD (Full High Definition) 1920 mal 1080

Wenn du ein Gamer bist, der alle aktuellen AAA-Titel in vollen Zügen genießen möchte, solltest du Besorg dir mindestens einen gebogenen Gaming-Monitor mit QHD- oder WQHD-Auflösung, womit du mit einer Auflösung von 1440p oder 2K spielen kannst. FHD dürfte auch 2025 noch eine gute Option für den kleinen Geldbeutel sein, allerdings empfehle ich dir dringend 4K UHD, wenn du die Grafik der neuesten Spiele auf das Maximum hochdrehen möchtest und dir die Kosten nichts ausmachen.

Das Seitenverhältnis eines Monitors bezeichnet das Verhältnis, in dem er Bilder im Verhältnis zu seiner Breite und Höhe anzeigen kann (Breite:Höhe), wobei das Für die meisten Gamer ist das Seitenverhältnis 16:9 der ideale Standard. Wenn du es jedoch vorziehst, Spiele auf einem breiteren, immersiveren Bildschirm zu spielen, würde ich dir stattdessen einen WQHD- oder DQHD-Monitor empfehlen, da diese in der Regel ein Seitenverhältnis zwischen 21:9 und 32:9 haben.

Wie du siehst, sind WQHD- und DQHD-Monitore besser für Ultrawide-Gaming geeignet, da ihr natives Seitenverhältnis höher ist als das von herkömmlichen QHD-Monitoren. Aus diesem Grund sollten sich PS-Spieler besser für einen dieser Monitore entscheiden PS5-Monitore.

Für die Xbox empfehlen wir diese Spitzenmodelle Monitore für die Xbox Series X.

4. Bildschirmgröße

Die Bildschirmgröße ist die physische Größe des Anzeigebereichs deines Monitors und wird diagonal in Zoll gemessen. Je größer die Bildschirmfläche, desto besser ist natürlich dein Spielerlebnis, oder?

Nun, meine Recherchen deuten darauf hin, dass dies tatsächlich nicht der Fall ist. Denn allgemeines Desktop-Gaming, zwischen 24–32 Zoll ist die optimale Bildschirmgröße. Für einen ultrawide gaming Wenn Sie Ihre Einrichtung planen, sollten Sie einen Monitor in Betracht ziehen, der 34–49 Zoll in Bezug auf die Bildschirmgröße.

Auch hier sind das Eintauchen in das Spiel und der Betrachtungsabstand entscheidend, wenn es darum geht, die optimale Bildschirmgröße für Ihre Einrichtung zu wählen. Wenn Sie beispielsweise gerne bequem von Ihrer Couch oder Ihrem Bett aus spielen und dabei etwas Abstand zum Monitor haben möchten, sollten Sie sich auf jeden Fall für einen größeren Bildschirm entscheiden. Andernfalls ist es kostengünstiger, bei der Bildschirmgröße etwas Abstriche zu machen.

5. Plattentyp

Es gibt fünf verschiedene Panel-Typen, die Sie beim Kauf des besten gebogenen Gaming-Monitors für Ihren Gaming-PC oder Ihre Konsole beachten sollten; jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile:

Arten von Monitor-Panels Vorteile Nachteile VA ✅ Ideal für HDR-Inhalte

✅ Hervorragender Kontrast

✅ Lebendige, leuchtende Farben

✅ Tiefes Schwarz und dunkle Farben ❌ Hat eingeschränkte Blickwinkel

❌ Unzureichende Reaktionszeiten beim Gaming IPS ✅ Zahlreiche Blickwinkel

✅ Hervorragende Farbgenauigkeit

✅ Wirksam in gut beleuchteten Bereichen ❌ Neigt dazu, schwächere Schwarztöne oder dunklere Farben darzustellen

❌ Anfällig für IPS-Glow, wodurch es in dunkleren Bereichen weniger gut zur Geltung kommt TN ✅ Schnelle Reaktionszeit

✅ In der Regel günstiger als andere Panel-Typen ❌ Veraltete Technologie, bei der es im Laufe der Jahre kaum oder gar keine Weiterentwicklungen gab

❌ Schlechter Farbkontrast und schlechte Bildqualität OLED ✅ Übertrifft alle anderen Panel-Typen hinsichtlich der Gesamtbildqualität ❌ In der Regel teurer als andere Panel-Typen

❌ Es besteht ein geringes Risiko für Einbrenneffekte bei OLED-Displays

Wie Sie der obigen Tabelle entnehmen können, OLED ist der beste Bildschirmtyp bei Monitoren. Deshalb findet man OLED- oder QD-OLED-Monitore ganz oben im Segment der Gaming-Monitore. Sie sind zwar etwas teuer, aber die Bildqualität, die sie bieten, ist unübertroffen.

Wenn Sie jedoch die Kosten und das Risiko eines OLED-Einbrennens (was allerdings selten vorkommt) abschrecken, sind sowohl gebogene VA- als auch IPS-Gaming-Monitore unabhängig von Ihrer Konfiguration eine gute Wahl. Ansonsten sind TN-Monitore eine günstigere Alternative, die dennoch eine Überlegung wert ist, insbesondere wenn Sie hauptsächlich Wettkampfspiele spielen, die schnelle Reaktionszeiten erfordern.

6. Ergonomie und Komfort

Möchten Sie sich das optimale Gaming-Setup zusammenstellen? Dann sollten Sie nicht vergessen, dass auch Ergonomie und Komfort bei der Auswahl Ihrer gebogenen Gaming-Monitore eine Rolle spielen sollten.

Wenn du nun wissen möchtest, ob ein bestimmter gebogener Gaming-Monitor dir ein bessere Lebensqualitätoder auch nicht, einfachStellen Sie die folgenden Fragen:

Lässt sich der Monitor genau auf Augenhöhe einstellen?

Können Sie die auf dem Monitor angezeigten Bilder auch aus einem Winkel oder aus der Entfernung sehen?

Entlastet der Monitor Ihre Augen durch eine angemessene Bildschirmhelligkeit und augenschonende Funktionen?

Lässt sich der Monitor so einstellen, dass er zu einer guten Körperhaltung anregt?

Wenn die Antwort auf all diese Fragen „Ja“ lautet, dann herzlichen Glückwunsch – du hast einen guten Start hingelegt. Zum Glück für dich erfüllen fast alle modernen Gaming-Monitore mit gebogenem Bildschirm alle Punkte auf dieser Liste, auch wenn einige das besser können als andere.

Ein gutes Beispiel für Gaming-Monitore mit hervorragende Ergonomie auf die Sie achten sollten, sind diejenigen, die VESA-kompatibel, was flexiblere und bequemere Gaming-Setups ermöglicht, da Sie damit die Position Ihres Monitors ganz einfach anpassen können.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Curved-Monitor zum Zocken?

Der beste Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm ist der MSI MPG 321CURX QD-OLED. Seine blitzschnelle Bildwiederholfrequenz und Reaktionszeit sind sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Wettkampfspieler ideal, und er verfügt zudem über ein äußerst beeindruckendes 4K-UHD-Display.

Sind gebogene Monitore besser zum Zocken geeignet?

Ja, gebogene Monitore eignen sich besser zum Zocken, vor allem bei größeren Modellen. Das liegt daran, dass gebogene Monitore ein intensiveres Spielerlebnis bieten und die Augen weniger belasten, wodurch längere Gaming-Sessions weniger anstrengend und zu einem angenehmeren Erlebnis werden.

Sind gebogene Monitore gut für die Arbeit geeignet?

Nicht wirklich. Gebogene Monitore bieten in der Regel keine nennenswerten Vorteile gegenüber Flachbildschirmen, wenn es um die Arbeitsproduktivität geht.

Lohnen sich gebogene Monitore?

Auf jeden Fall! Gebogene Monitore sind ein Muss für passionierte Gamer, da sie gegenüber flachen Monitoren zahlreiche ergonomische Vorteile bieten. Außerdem sind sie im Vergleich zu ihrer Markteinführung im Gaming-Bereich mittlerweile günstiger geworden, sodass du heute aus einer Vielzahl preisgünstiger Modelle wählen kannst.

Was ist der Vorteil eines gebogenen Monitors?

Ein gebogener Monitor bietet mehrere Vorteile, doch der wichtigste ist, dass er die Form des menschlichen Auges nachahmt. Durch den Fischaugeneffekt bietet er ein breiteres Sichtfeld, was wiederum zu einem realistischeren und intensiveren Spielerlebnis führt.

Wie werden gebogene Monitore gemessen?

Gebogene Monitore lassen sich anhand ihrer Bildschirmdiagonale (in Zoll) und ihrer Krümmung (in R/Radius) beschreiben. Je größer die Bildschirmdiagonale, desto größer ist die Anzeigefläche des Monitors, während die Krümmung des Monitors umso geringer ist, je höher sein R/Radius-Wert ist.