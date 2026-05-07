Die 7 besten Asus-Monitore im Jahr 2025 für Arbeit und Freizeit

Die Wahl des besten ASUS-Monitors kann eine Herausforderung sein. Egal, ob Sie spielen, Inhalte erstellen oder Ihre Produktivität steigern möchten – ASUS hat für jeden Nutzer das Passende im Angebot.

Ein hochwertiger Bildschirm ist für jeden von Vorteil, nicht nur für Gamer oder Profis. In diesem Leitfaden stellen wir die derzeit besten ASUS-Monitore vor und helfen Ihnen dabei, das perfekte Modell für Ihr Setup zu finden.

Unsere Top-Empfehlungen für Asus-Monitore

Ich habe eine Auswahl der besten ASUS-Monitore zusammengestellt:

ASUS ROG Strix XG27ACS – Ein vielseitiger Allrounder, ideal sowohl für Gaming als auch für produktives Arbeiten. ASUS VA27EHF – Ein preisgünstiger Full-HD-Monitor, ideal für Dual-Screen-Konfigurationen. ASUS ROG Swift PG32UCDM – Ein hochwertiges OLED-Display, ideal für ein intensives Spielerlebnis.

Der beste Asus-Monitor: 7 Top-Empfehlungen für jeden Bedarf

Im Folgenden finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Liste der besten ASUS-Monitore auf dem Markt. Nach umfangreichen Recherchen habe ich diese Auswahl an Spitzenmodellen für jede Art von Setup zusammengestellt. Dies soll Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, welcher ASUS-Monitor Ihren Anforderungen entspricht, und Sie bei der richtigen Wahl unterstützen.

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 1 ms (GtG) Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Bildwiederholfrequenz einhundertachtzig Hertz Helligkeit 400 Nächte Gewicht 5,5 kg

The ASUS ROG Strix XG27ACS zeichnet sich als außergewöhnlicher Allrounder im Premium-Monitor-Sortiment von ASUS aus. Dieses 27-Zoll-IPS-Display wurde für Gamer entwickelt, die sowohl Geschwindigkeit als auch Bildqualität schätzen, und bietet eine hervorragende QHD-Auflösungauf hohem NiveauBildwiederholfrequenz von 180 Hz. Egal, ob du in E-Sport-Arenen wie Valorant kämpfst oder storybasierte Epen wie Cyberpunk 2077… die Klarheit und Geschmeidigkeit sind wirklich auf einem ganz neuen Niveau.

Um das Beste aus diesem Monitor herauszuholen, ist Folgendes erforderlich: erstklassige Gaming-Ausstattung mit hochwertigen Komponenten. Damit Sie die die beste verfügbare GPU ermöglicht es Ihnen, die höheren Einstellungen eines Spiels zu nutzen, sodass die grafische Qualität voll zur Geltung kommt. Während Sie leistungsstarke CPU sorgt dafür, dass Ihre Ladezeiten optimal sind, die Multitasking-Fähigkeit und die Gesamtleistung stets auf höchstem Niveau bleiben.

XG27ACSDie Reaktionszeit von 1 ms (GtG) minimiert Bewegungsunschärfe, und Funktionen wie ELMB-Synchronisierung sorgen für ein flüssiges Spielerlebnis, selbst bei der für Ego-Shooter typischen rasanten Action. Die VESA Display HDR 400-Zertifizierung sorgt mit lebendigen Farben und hohem Kontrast für mehr visuelle Tiefe und liefert eine unglaubliche Bildqualität. Der vollständig verstellbare Standfuß hilft Ihnen dabei, den perfekten ergonomischen Winkel zu finden.

Was mir besonders gut gefällt, ist die Einbeziehung von USB-C-Anschluss, was es zu einer vielseitigen Option für Gamer macht, die auch einen Laptop oder andere moderne Geräte anschließen müssen. Es ist außerdem G-Sync-kompatibelund bietet NVIDIA-GPU-Nutzern ein ruckelfreies Spielerlebnis.

Vorteile Nachteile ✅180-Hz-Bildwiederholfrequenz für extrem flüssige Bewegungen ✅ Eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms minimiert Bewegungsunschärfe ✅VESA DisplayHDR 400-Zertifizierung für lebendige Bilder ✅ELMB Sync für gleichzeitige Bewegungsschärfe und adaptive Synchronisation ✅Vollständig verstellbarer, ergonomischer Ständer ✅USB-C-Unterstützung sorgt für vielseitige Anschlussmöglichkeiten ❌Kein natives G-Sync-Modul (nur G-Sync-kompatibel)

Fazit: Dieses Modell schafft den perfekten Spagat zwischen Leistung, Bildqualität und Konnektivität und ist damit das Der beste ASUS-Monitor insgesamt.

2. ASUS 27” VA27EHF [Der beste preisgünstige ASUS-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 1 ms (MPRT) Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Bildwiederholfrequenz Einhundert Hertz Helligkeit 250 Nächte Gewicht 4,2 kg

The ASUS VA27EHF ist eine der besten Optionen, wenn Sie auf der Suche nach einem Qualitätsüberwachung zum günstigen Preis. Trotz seines günstigen Preises bietet es ein überraschend flüssiges Spielerlebnis und eine reibungslose Bedienung im Alltag mit einem Bildwiederholfrequenz von 100 Hz and 1 ms MPRT Reaktionszeit. Es handelt sich nicht um einen Monitor, der mit all den Zusatzfunktionen ausgestattet ist, die man von einem Spitzenmodell erwartet, was für Besitzer eines PCs der Mittelklasse jedoch kein Nachteil ist. Stattdessen ist der ASUS VA27EHF geht es darum, die Bildqualität zu maximieren, ohne dabei den Geldbeutel zu sehr zu belasten – was ihm auch recht gut gelingt, vor allem in Kombination mit einem der Mesh-WLAN-Systeme für eine reibungslose Nutzung im Internet.

Für Gelegenheitsspieler oder Büroanwender ist die Full-HD-Auflösung dieses Modells durchaus ausreichend, insbesondere in Verbindung mit der lebendigen Farbwiedergabe und den weiten Betrachtungswinkeln des IPS-Panels. Das Fehlen von 4K mag bei einem modernen Monitor wie ein seltsames Manko erscheinen, doch bei einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll wirkt das 1080p-Bild dennoch scharf und klar. Es ist ausgestattet mit ASUS Eye Care Technologie mit TÜV-zertifiziertem blaulichtarmem und flimmerfreiem Betrieb, wodurch lange Bildschirmzeiten für die Augen deutlich angenehmer werden.

Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie es seine Preisklasse weit übertrifft, und zwar mit Adaptive-Sync Unterstützung. Das findet man in dieser Preisklasse normalerweise nicht, und es hilft dabei, Bildreißen und Ruckeln zu vermeiden, insbesondere bei rasanten Titeln wie Ego-Shootern, zum Beispiel Overwatch 2 oder während der Videowiedergabe.

Vorteile Nachteile ✅ Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz bietet eine spürbare Verbesserung gegenüber 60 Hz ✅ Eine MPRT von 1 ms verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit bei schnellen Szenen ✅Die Adaptive-Sync-Unterstützung reduziert Bildreißen ✅Augenpflegetechnologie mit TÜV-Zertifizierung ✅Das rahmenlose Design optimiert die Nutzung mehrerer Monitore ❌Begrenzte ergonomische Einstellmöglichkeiten

Fazit:Wenn Sie mit einem knappen Budget arbeiten, aber keine Abstriche bei der Qualität machen möchten, dann ist das Ultrahochfrequenzist eine fantastische Wahl für Einsteiger und eines der Die besten ASUS-Monitore in dieser Preisklasse.

3. ASUS ROG Swift PG32UCDM [Bester OLED-Monitor von ASUS]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ OLED Reaktionszeit 0,03 ms (GtG) Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Helligkeit 1000 Nits Spitzenwert (HDR) Gewicht 7,9 kg

The ASUS ROG Swift PG32UCDM ist ein wahres Meisterwerk für Gamer, die nach dem Nonplusultra in Sachen Leistung und Grafik suchen. Mit seiner enormen 32-Zoll-OLED-Bildschirm… bietet es unendlichen Kontrast, lebendige Farben und unübertroffene Reaktionszeiten bei gleichzeitig unglaublicher Bildqualität. Dank ihres unglaublichen Kontrasts und ihrer Schärfe hat sich die OLED-Technologie zum neuen Standard für Monitore und Fernseher entwickelt.

Egal, ob du cineastische Titel wie „Starfield“ spielst oder in Ego-Shootern wie Rainbow Six SiegeDieser Monitor bietet erstklassige Gaming-Leistung, indem er jedes Einzelbild optimiert und das Beste aus der die allerbesten Gaming-PCs, sodass du deine Lieblingsspiele so erleben kannst, wie es die Entwickler beabsichtigt haben.

Das QD-OLED-Panel dieses ASUS-Gaming-Monitors ist das Highlight des Geräts und bietet erstklassige Bildschärfe sowie tiefe Schwarztöne, die den Szenen eine unglaubliche Tiefe verleihen. Bei einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz and 0,03 ms Reaktionszeit… die Eingabeverzögerung ist praktisch nicht vorhanden, was dir in PvP-Spielen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft. Auch das HDR-Gaming ist hier dank einer Spitzenhelligkeit von 1000 Nit und DisplayHDR True Black 400 Zertifizierung. Wenn all diese Funktionen zusammenkommen, ergibt sich einer der besten Monitore für Hardcore- oder Profi-Gamer.

Auch die Anschlussmöglichkeiten sind erstklassig: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 und USB-C sowie Smart KVM für nahtloses Umschalten zwischen mehreren Geräten.

Vorteile Nachteile ✅OLED-Display mit unendlichem Kontrast und tiefem Schwarz ✅ Blitzschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) ✅ Die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgt für eine erstklassige Bildflüssigkeit ✅ Kompatibel mit G-Sync und FreeSync Premium Pro ✅ASUS Smart KVM für die Umschaltung zwischen mehreren Geräten ✅USB-C- und DisplayPort 1.4-Anschlüsse ❌Premium-Preissegment

Fazit:Nach meinen Erfahrungen bei der Erforschung von OLED-Displays ist dies die bester OLED-Monitor von ASUS wenn Sie auf modernste Grafik und reaktionsschnelles Gameplay Wert legen.

4. ASUS ProArt Display PA24US [Der beste professionelle ASUS-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 24 Zoll Seitenverhältnis 16:10 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 5 ms (GtG) Beschluss 1920 × 1200 (WUXGA) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Helligkeit 500 Nächte Gewicht 3,4 kg

The ASUS ProArt Display PA24US wurde speziell für Kreativprofis entwickelt, die von ihrem PC präzise Farbwiedergabe und effiziente Arbeitsabläufe erwarten. Mit seiner werkseitig kalibrierten Farbgenauigkeit (Delta E < 2) und seinem breiten Farbraum (99 % AdobeRGB und 95 % DCI-P3) ist er darauf ausgelegt, Fotografen, Videobearbeiter und Designer gleichermaßen zu begeistern.

Die besonders hoheSeitenverhältnis 16:10 bietet mehr vertikalen Bildschirmplatz, was ich besonders bei produktiven Aufgaben wie der Bearbeitung von Zeitachsen oder der Arbeit mit großen Design-Arbeitsflächen als nützlich empfand. Die HDR400-Unterstützung und die gleichmäßige Helligkeit über den gesamten Bildschirm sorgen dafür, dass anspruchsvolle kreative Aufgaben visuell noch fesselnder und zuverlässiger werden.

Dank HDR400-Unterstützung und gleichmäßiger Helligkeit über den gesamten Bildschirm werden anspruchsvolle kreative Aufgaben visuell noch fesselnder und zuverlässiger, und auch cineastische Spiele wie Red Dead Redemption 2 or The Witcher 3 zum Leben erwecken – mit satten, naturgetreuen Farben.

Dieser Monitor verfügt zudem über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, einen DisplayPort und einen SDI-Eingang, sodass Sie mehrere High-End-Workstations und -Geräte anschließen können. Nach meinen Beobachtungen ist der ProArt PA24US ist ein Kraftpaket für Profis, die präzise und konsistente Ergebnisse benötigen. Die Konnektivität spielt eine wichtige Rolle für Nutzer, die bei ihrer kreativen Arbeit auf das Apple-Ökosystem angewiesen sind. Die nahtlose Thunderbolt-Integration macht dieses Modell zum Der beste Monitor für das MacBook Pro Besitzer, die eine einheitliche Farbdarstellung auf all ihren Geräten gewährleisten möchten.

Vorteile Nachteile ✅Werkseitig kalibrierte Farbgenauigkeit (Delta E < 2) ✅ 99 % AdobeRGB und 95 % DCI-P3 für eine breite Farbabdeckung ✅Unterstützung für Thunderbolt 4 und SDI-Eingänge ✅Gleichmäßige Helligkeit für einheitliche Bearbeitungsumgebungen ✅Ergonomischer Ständer mit Höhen-, Neigungs-, Schwenk- und Drehverstellung ❌Aufgrund der Bildwiederholfrequenz von 60 Hz nicht ideal für rasante Spiele

Fazit:Dies ist dieDer beste ASUS-Monitor für Profis, insbesondere diejenigen, denen Farbgenauigkeit und erstklassige Konnektivität besonders wichtig sind.

5. ASUS TUF Gaming VG27AQM5A [Der beste 27-Zoll-Monitor von ASUS für Gaming]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ Festes IPS Reaktionszeit 1 ms (GtG) Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Bildwiederholfrequenz 270 Hertz Helligkeit 400 Nächte Gewicht 5,8 kg

Wenn Sie auf der Suche nach einem Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz sind, der keine Abstriche bei der Farbqualität macht, dann ist der ASUS TUF Gaming VG27AQM5A bietet eines der besten 1440p-Erlebnisse, die ich je erlebt habe. Dieses 27-Zoll-Fast-IPS-Panel unterstützt satte Bildwiederholfrequenz von 270 Hz, was es zu einer hervorragenden Wahl für alle macht, die das Die besten PC-SpielegleichMonster Hunter Wilds oder für Wettkampfspieler, die eine flüssige Leistung wünschen, ohne auf eine niedrigere Auflösung umsteigen zu müssen.

Was diesen Monitor auszeichnet, ist seine Kombination aus Geschwindigkeit und Klarheit. Der QHD-Auflösung bietet scharfe Bilddetails, während die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms und G-Sync Die Kompatibilität sorgt für ein butterweiches Spielerlebnis. Ich fand die Farbwiedergabe für einen Gaming-Bildschirm überraschend präzise, und seine DisplayHDR 400 Die Zertifizierung verleiht den unterstützten Spielen und Medien zusätzliche Tiefe.

Außerdem bietet es ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), das dazu beiträgt, Bewegungsunschärfe zu reduzieren, ohne die adaptive Synchronisation zu beeinträchtigen. Darüber hinaus lässt sich der ergonomische Standfuß in Höhe, Neigung, Schwenk- und Drehrichtung verstellen, was sich ideal für lange Gaming-Sessions oder hybride Schreibtischkonfigurationen eignet.

Meinen Recherchen zufolge bietet dieser Monitor ein seltenes Gleichgewicht zwischen Auflösung und Preis und kann sich damit gut gegen die die besten Gaming-Monitore auf dem Markt. Es ist eine praktische Wahl für Konsolen- und PC-Spieler, die eine gestochen scharfe Grafik genießen möchten, ohne ihr Budget zu sprengen.

Vorteile Nachteile ✅ 4K-UHD-Auflösung für unglaubliche Detailgenauigkeit ✅IPS-Panel mit satten Farben und großen Betrachtungswinkeln ✅HDR10-Unterstützung und Shadow Boost für klare Bilddarstellung ✅Adaptive-Sync für flüssigeres Gameplay ✅Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen 4K-Bildschirm ❌Eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz reicht für Wettkampfspieler möglicherweise nicht aus

Fazit:Der ASUS VG289Q ist der Der beste 27-Zoll-Gaming-Monitor von ASUS für Gamer, die sich eine scharfe, lebendige Bilddarstellung wünschen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

6. ASUS 31,5″ 4K HDR VP327Q [Die besten 4K-Monitore von ASUS]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 79,9 cm Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ VA Reaktionszeit 4 ms (GtG) Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Helligkeit 350 Nächte Gewicht 7,1 kg

The ASUS VP327Q bietet ein gestochen scharfes 4K-Seherlebnis, das selbst mit dem die besten Gaming-Fernseher, ohne den hohen Preis, der oft mit UHD-Monitoren verbunden ist. Sein großes 31,5-Zoll-IPS-Bildschirm Dieser ASUS-Gaming-Monitor bietet atemberaubende Detailgenauigkeit, hervorragende Farbwiedergabe und große Betrachtungswinkel – ideal für produktives Arbeiten, Streaming und den allgemeinen Gebrauch.

Er unterstützt HDR10 und verfügt über die Technologien ASUS Splendid und VividPixel, mit denen Sie die Bildschirmeinstellungen für verschiedene Arten von Inhalten feinabstimmen können. Die Reaktionszeit von 4 ms ist für nicht-kompetitives Gaming durchaus beachtlich, und die Adaptive-Sync-Unterstützung trägt dazu bei, Bildreißen während des Spielens zu minimieren, insbesondere bei storybasierten Titeln wie Deathloop.

Dieses Modell verfügt außerdem über ASUS Eye Care Technologie zur Verringerung der Belastung bei längerer Nutzung. Das Design ist minimalistisch und elegant, mit einem schmalen Rahmen, der sich gut für Konfigurationen mit zwei Monitoren eignet. Es fehlen zwar USB-C-Anschlüsse und umfangreiche ergonomische Einstellmöglichkeiten, doch das wird durch die große Bildschirmfläche und die hohe Auflösung wieder wettgemacht. Die schmalen Ränder sind besonders vorteilhaft für alle, die den Abstand zwischen den Bildschirmen minimieren möchten. Durch die Kombination von zwei dieser Displays entsteht das die beste Konfiguration für zwei Monitore für Nutzer, die einen riesigen, ununterbrochenen Arbeitsbereich für komplexe Projekte oder ein intensives Medienerlebnis benötigen.

Nach meinen praktischen Tests und Bewertungen ist dieser Monitor ideal für Nutzer, die eine hohe Auflösung für produktives Arbeiten oder Unterhaltung suchen, ohne dafür einen hohen Preis zahlen zu wollen. Enthusiasten, denen flüssige Bewegungen und schnelle Reaktionszeiten bei Wettkampfspielen wichtig sind, entscheiden sich in der Regel für einen erstklassiger 32-Zoll-Gaming-Monitor speziell für hohe Leistungsanforderungen entwickelt.

Vorteile Nachteile ✅Großer 31,5-Zoll-Bildschirm mit 4K-UHD-Auflösung ✅HDR10-Unterstützung für einen verbesserten Dynamikbereich ✅Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein UHD-Display ✅IPS-Panel mit lebendigen Farben und großen Betrachtungswinkeln ✅Adaptive-Sync reduziert Bildreißen ❌Einfacher Ständer mit begrenzten Einstellmöglichkeiten

Fazit:Wenn Sie für Multitasking oder die Nutzung von Medien eine möglichst große Bildschirmfläche und eine gestochen scharfe Darstellung benötigen, ist das VP327Q ist dasDer beste 4K-Monitor von ASUSfür diesen Preis.

7. ASUS ZenScreen MB16AC [Der beste tragbare ASUS-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 15,6 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 5 ms (GtG) Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Helligkeit 220 Nächte Gewicht 0,78 kg

Wenn Sie oft unterwegs sind, aber einen zusätzlichen Bildschirm benötigen, ist der ASUS ZenScreen MB16ACV ist der beste tragbare ASUS-Monitor auf dem Markt. Sein 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Display ist schlank, leicht und wird über USB-C mit Strom versorgt, was es perfekt für digitale Nomaden, Studenten oder Berufstätige im Homeoffice macht.

Eine der Funktionen, die ich am meisten schätze, ist der in die Rückseite integrierte klappbare Ständer. Er bietet genügend Neigungsverstellmöglichkeiten für den typischen Gebrauch, ohne dabei unnötig Platz wegzunehmen. Der einzelne USB-C-Anschluss überträgt sowohl Strom als auch Bildsignale und vereinfacht so Ihre Verkabelung.

Obwohl er nicht für Spiele oder farbkritische Arbeiten konzipiert ist, ist der ZenScreen ist ideal zur Steigerung der Produktivität. Ganz gleich, ob Sie den Bildschirm Ihres Laptops bei Besprechungen erweitern oder Fenster für Multitasking anordnen – es bietet einen echten Mehrwert. Außerdem sorgen die entspiegelte Beschichtung und ASUS Eye Care machen lange Sitzungen für Ihre Augen wesentlich angenehmer.

Aus meiner Erfahrung mit tragbaren Displays ist dieses Modell beeindruckend praktisch und reisefreundlich. Es geht nicht um auffällige technische Daten, sondern um Funktionalität und Tragbarkeit, was es ideal für gelegentliches Gaming unterwegs oder das Streamen von Titeln wie Minecraft: Bedrock Edition.

Vorteile Nachteile ✅ Leichtes und äußerst handliches Design ✅USB-C-Anschluss für die Einrichtung mit nur einem Kabel ✅Integrierter Ständer mit guter Neigungsverstellung ✅IPS-Panel mit großen Betrachtungswinkeln ✅Flimmerfrei und mit geringem Blaulichtanteil für angenehmes Sehen ❌Begrenzte Helligkeit und Bildwiederholfrequenz

Fazit:Wenn Sie unterwegs einen zweiten Bildschirm benötigen, ist das ZenScreen MB16ACVist dasDer beste tragbare ASUS-Monitorfür diese Stelle.

Mindestanforderungen an ASUS-Monitore für Gaming

Achten Sie bei der Auswahl Ihres ASUS-Monitors auf einige wichtige Aspekte, die sicherstellen, dass die für ein optimales Gaming-Erlebnis erforderlichen Mindestanforderungen erfüllt sind. Faktoren wie Beschlussand Bildwiederholfrequenz sollten oberste Priorität haben, da sie die wichtigsten Faktoren für die Bildqualität sind. Wenn Ihr PC nicht in der Lage ist, Spiele mit 4K und 120 fps auszuführen, lohnt sich der Kauf eines Monitors mit diesen Spezifikationen möglicherweise nicht. Behalten Sie stets die spezifischen Anforderungen Ihres persönlichen Setups im Blick.

Mindestauflösung

Ein Beschluss von 1920 × 1080 (Full HD) gilt als absolutes Minimum für Spiele. Es bietet eine ordentliche Bildqualität und beansprucht die GPU-Ressourcen weitaus weniger als höhere Auflösungen. Während 1440p und 4K (ASUS ROG Swift PG32UCDM) bieten eine verbesserte Bildschärfe, 1080p (ASUS ROG Swift PG32UCDM) bleibt eine gute Wahl für preisbewusste Spieler oder diejenigen, die mit weniger leistungsstarker Hardware arbeiten.

Standard-Bildwiederholrate für flüssige Darstellung

Für ein flüssiges Spielerlebnis sollte ein Monitor eine Mindestbildwiederholrate von 60 Hz. Während 60 Hz bei vielen preisgünstigen Bildschirmen wie dem ASUS ProArt Display PA24US and ASUS ZenScreen MB16AC, höhere Bildwiederholraten, wie zum Beispiel 120 Hz oder 144 Hzzu finden auf der ASUS ROG Strix 27” XG27ACS, verbessern die Bildschärfe und Reaktionsgeschwindigkeit erheblich, insbesondere bei rasanten Spielen.

Erforderliche Reaktionszeit zur Vermeidung von Unschärfe

Eine Reaktionszeit von 5 ms (GtG) ist der Mindeststandard, um störende Geisterbilder in Spielen zu vermeiden. Wettkampfspieler, die auf schnelle Reaktionszeiten Wert legen, profitieren von 1ms (ASUS ROG Strix 27” XG27ACS), wodurch Bewegungsunschärfe vermieden wird und bei schnellen Bewegungen ein schärferes Bild entsteht.

Geeignete Panel-Typen

Für Spiele,IPS (ASUS ROG Strix 27” XG27ACS) und Fast IPS(ASUS TUF Gaming VG27AQM5A) Paneele bieten eine hervorragende Farbwiedergabe und große Betrachtungswinkel sowie verbesserte Reaktionszeiten. VA-Panels (ASUS 31,5″ 4K HDR VP327Q) für einen stärkeren Kontrast sorgen, während OLED-Displays wie das, das man in der ASUS ROG Swift PG32UCDM Sie sind nicht nur für ihren hohen Kontrast bekannt, sondern auch für ihre Fähigkeit, echtes Schwarz darzustellen. IPS ist für die meisten Gamer die ausgewogenste Wahl.

Adaptive Sync

Auch wenn dies nicht zwingend erforderlich ist, wird die Unterstützung für AMD FreeSync oder NVIDIA G-Sync ist sehr zu empfehlen. Adaptive Sync verhindert Bildreißen und Ruckeln, indem es die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors mit der Ausgabe Ihrer Grafikkarte synchronisiert, was das Spielerlebnis in allen Genres verbessert.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste ASUS-Monitor?

Der insgesamt beste ASUS-Monitor ist der ROG Strix XG27ACS, der die perfekte Balance zwischen Bildwiederholfrequenz, Auflösung und Preis bietet. Dieser Monitor passt in jede Konfiguration und verbessert die visuelle Leistung.

Ist der ASUS TUF-Monitor gut?

Ja, ASUS TUF-Monitore, wie zum Beispiel der VG27AQM5A, bieten für ihren Preis eine hervorragende Leistung und Ausstattung und sind ideal für Wettkampfspieler.

Was ist besser: ROG Swift oder Strix?

ROG Swift Monitore sind in der Regel hochwertiger und auf dem neuesten Stand der Technik, während Eule bietet starke Leistung zu etwas günstigeren Preisen. Das bedeutet, dass das Eule sollte sich in jedes Setup einfügen und dort überzeugen, während das Swift richtet sich eher an diejenigen, die absolute Spitzenleistung suchen.