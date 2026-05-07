Die besten CPUs im Jahr 2025: Top-Prozessoren für Gamer und Kreative

Die besten CPUs sind nicht immer die teuersten. Diese Prozessoren bieten die richtige Mischung aus Leistung, Energieeffizienz und Plattformflexibilität für Ihre Arbeitslast.

Die heutigen Chips kombinieren leistungsstarke „Big Cores“ für Single-Thread-Aufgaben mit effizienten Kernen für Hintergrundprozesse und verfügen oft über integrierte Grafikfunktionen oder große Caches, um das Gaming-Erlebnis und die Produktivität zu steigern.

Dieser Leitfaden stellt neun herausragende CPUs von Intel und AMD aus verschiedenen Preisklassen vor, erläutert, warum sich jede in ihrer Kategorie auszeichnet, und zeigt auf, was Sie vor dem Kauf eines Gaming-PCs oder einer Workstation beachten sollten.

Außerdem werde ich Fachbegriffe wie „Kerne“, „Threads“, „Taktfrequenz“ und „TDP“ verständlich erklären, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten CPUs

Bei der Suche nach dem richtigen Prozessor gilt es, ein Gleichgewicht zwischen Budget und Leistung zu finden. Egal, ob du Gamer, Streamer oder Content-Creator bist – diese herausragenden Modelle stellen die besten Optionen ihrer jeweiligen Kategorie für das Jahr 2025 dar:

Intel Core i9-13900K (2022) – Mit 24 Kernen/32 Threads und einer Boost-Taktfrequenz von 5,8 GHz bietet die Hybridarchitektur dieses Chips branchenführende Gaming-Leistung und einen enormen Multithread-Durchsatz. Er passt in etablierte LGA1700-Motherboards und unterstützt DDR5- oder DDR4-Speicher – eine der leistungsstärksten Intel Core-Desktop-Optionen. AMD Ryzen 5 7600X 6-Kern (2022) – Dieser Sechs-Kern-Zen-4-Prozessor AMD Ryzen Der Prozessor bietet eine hervorragende Single-Core-Leistung, eine Boost-Taktfrequenz von 5,3 GHz und einen effizienten Stromverbrauch von 105 W. Dank integrierter Grafik und DDR5-Unterstützung auf der AM5-Plattform ist er eine der besten preisgünstigen CPUs für Mainstream-Gamer und Nutzer mit geringem Rechenbedarf. AMD Ryzen Threadripper 3990X (2020) – Mit 64 Kernen und 128 Threads ist der Threadripper 3990X ist für hohe Arbeitslasten wie Rendering, Simulationen und Datenverarbeitung ausgelegt. Dank ihres riesigen Caches und ihrer Multithreading-Leistung ist sie die ultimative CPU für Profis und Kreative.

In den folgenden Abschnitten werden unsere Top-Empfehlungen und die anderen Kandidaten im Detail vorgestellt. Lesen Sie weiter, um die vollständigen technischen Daten, Vor- und Nachteile sowie die abschließenden Bewertungen aller neun Prozessoren zu erfahren.

Die besten CPUs im Vergleich: Leistung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Energieverbrauch

Hier finden Sie einen umfassenden Vergleich von neun herausragenden Prozessoren, von Einsteigermodellen bis hin zu leistungsstarken High-End- und Workstation-Modellen.

In diesem Abschnitt wird die Leistung der einzelnen Chips im Detail erläutert, ihre jeweiligen Stärken aufgezeigt und erklärt, für wen sie am besten geeignet sind. Hier beginnt unsere vollständige Rangliste, die Ihnen dabei hilft, die besten CPUs für Ihren PC-Bau zu finden.

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Technische Daten Details Kerne / Threads 24 (8 Leistung + 16 Effizienz) / 32 Threads Basis-/Boost-Takt 3,0 GHz (P-Kern) / 2,2 GHz (E-Kern); bis zu 5,8 GHz Boost Cache 36 MB Intel Smart Cache TDP 125 W (Grundleistung) / 253 W (Max. Turbo) Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 Integrierte GPU Intel UHD Graphics 770 Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Nachrüstkühler erforderlich

Intels Flaggschiff i9-13900K kombiniert acht P-Kerne mit sechzehn effizienten Kernen in einem Hybrid-Design. Die hohe Kernanzahl und die Boost-Taktfrequenz von 5,8 GHz sorgen für herausragende Gaming-Leistung und geringe Latenz und bewältigen zudem anspruchsvolle Aufgaben wie 4K-Videobearbeitung, Code-Kompilierung und den Betrieb mehrerer virtueller Maschinen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet eine außergewöhnliche Allround-Leistung mit Spitzen-Gaming-Geschwindigkeiten und starker Multithread-Leistung, was es zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für Gamer als auch für Kreative macht.

Dank seines 36-MB-Smart-Caches und der Unterstützung sowohl für DDR4- als auch für DDR5-Speicher ist der 13900K fühlt sich in einem aufgefrischten älteren System ebenso wohl wie auf einer moderneren Plattform. Obwohl die Turbo-Leistung Spitzenwerte von bis zu 253 W erreichen kann, sorgen eine ausgereifte BIOS-Unterstützung und eine breite Kompatibilität mit Kühlern dafür, dass Temperaturen und Leistung unter Kontrolle bleiben.

Vorteile Nachteile ✅ Hybridarchitektur kombiniert Hochleistungs- und Effizienzkerne für eine ausgewogene Leistung bei Ein- und Mehrthread-Anwendungen ✅ 5,8 GHz Boost-Taktfrequenz verringert die CPU-bedingte Bildverzögerung in Spielen ✅ Großer 36-MB-Cache verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit beim Bearbeiten und Multitasking ✅ Umfassende Motherboard-Kompatibilität dank LGA1700-Sockel und DDR4/DDR5-Unterstützung ✅ Weit verbreitet in Einzelhandels- und OEM-Systemen, was die Beschaffung vereinfacht ❌ Hoher Stromverbrauch – Bei voller Auslastung kann der Chip bis zu 253 W verbrauchen, daher sollte man ihn mit einem leistungsstarken Kühler kombinieren

Diese CPU eignet sich am besten für Enthusiasten, die einen einzigen Desktop-PC suchen, der alles kann – Gaming mit hoher Bildwiederholfrequenz, die Erstellung von Inhalten und anspruchsvolles Multitasking – und dabei keine Kompromisse eingeht.

Fazit:Gamer und Content-Creators, die kompromisslose Leistung suchen, werden das i9-13900K. Es führt die Benchmarks bei Gaming und anspruchsvollen Anwendungen an und bleibt dabei auf der LGA1700-Plattform flexibel. Kombinieren Sie es mit einem hochwertigen CPU-Kühler, um sein volles Potenzial auszuschöpfen und stabile TDP-Grenzwerte zu gewährleisten.

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Technische Daten Details Kerne / Threads 6 Kerne / 12 Threads Basis-/Boost-Takt 4,7 GHz Basisfrequenz / 5,3 GHz Boost-Frequenz Cache 6 MB L2 + 32 MB L3 TDP 105 W Buchse AM5 Integrierte GPU AMD Radeon-Grafikkarte (RDNA 2) Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Nachrüstkühler empfohlen

AMD’s Ryzen 5 7600X bietet die neueste Zen-4-Architektur zu einem sehr günstigen Preis. Mit sechs Kernen und zwölf Threads überzeugt er durch eine hervorragende Single-Thread-Leistung und ist damit eine hervorragende Wahl für 1080p-Gaming und produktive Aufgaben.

Mit einer Boost-Taktfrequenz von 5,3 GHz und insgesamt 38 MB Cache steigert er die Leistung und kann es mit teureren Intel-Chips aufnehmen, während er mit einer TDP von nur 105 W energieeffizient bleibt. Dank seiner starken Leistung, der integrierten Grafik und der langfristigen Unterstützung der AM5-Plattform ist er eine der besten preisgünstigen CPUs für Mainstream-Gamer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Er bietet eine hervorragende Single-Core-Leistung und moderne Funktionen zu einem erschwinglichen Preis und ist damit eine der preiswertesten Optionen für Mainstream-Gamer.

Dank der integrierten RDNA 2-Grafikkarte können Sie ein System ohne separate Grafikkarte in Betrieb nehmen und später aufrüsten, sobald es Ihr Budget zulässt. Die auf dem AM5-Sockel basierende Plattform unterstützt DDR5-Speicher und PCIe 5.0, wodurch zukünftige Upgrades von CPU und Komponenten unkompliziert sind.

Vorteile Nachteile ✅ Hohe Single-Core-Leistung sorgt dafür, dass Spiele und alltägliche Aufgaben flüssig laufen ✅ Integrierte RDNA 2-Grafikkarte eine Basis-GPU für die Bildschirmausgabe bereitstellen ✅ Energieeffizient bei 105 W TDP – leicht zu kühlen ✅ Upgrade-freundlich – Die AM5-Plattform garantiert Langlebigkeit und Kompatibilität mit zukünftigen CPUs ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird oft zusammen mit Motherboards angeboten ❌ Nur AM5 – Ältere DDR4-Speicher oder AM4-Mainboards können nicht verwendet werden

Es ist eine kluge Wahl für Einsteiger und preisbewusste Gamer, die dennoch modernste Plattformfunktionen und eine hervorragende Reaktionsgeschwindigkeit im Alltag wünschen.

Endgültiges Urteil: DieRyzen 5 7600X Es spielt in einer ganz anderen Liga und bietet für seinen Preis eine beeindruckende Leistung bei Spielen und produktiven Anwendungen. Es ist die ideale Wahl für alle, die ein modernes, effizientes System zusammenstellen möchten, ohne zu viel Geld auszugeben.

3. AMD Ryzen Threadripper 3990X [Die beste CPU für umfangreiche Multithread-Aufgaben]

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Technische Daten Details Kerne / Threads 64 Kerne / 128 Threads Basis-/Boost-Takt 2,9 GHz Basisfrequenz / 4,3 GHz Boost-Frequenz Cache 32 MB L2 + 256 MB L3 TDP 280 W Buchse sTRX4 (TRX40-Plattform) Integrierte GPU Keine Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – hochwertige Kühlung erforderlich

The Ryzen Threadripper 3990X wurde speziell für extrem parallele Arbeitslasten entwickelt. Mit 64 physischen Kernen und 128 Threads, verteilt auf acht 8-Kern-Chiplets, überzeugt dieser leistungsstarke Prozessor bei Aufgaben wie 3D-Rendering, komplexen Simulationen und wissenschaftlichen Berechnungen, bei denen die reine Anzahl der CPU-Kerne entscheidend ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank ihres unübertroffenen 64-Kern-Designs bewältigt sie selbst extremste Arbeitslasten mühelos und ist damit die erste Wahl unter den Workstation-CPUs für Studios und professionelle Kreative.

Sein riesiger 256-MB-L3-Cache und eine TDP von 280 W bieten die Bandbreite und den Durchsatz, die für VFX-Projekte mit mehreren Szenen oder umfangreiche Datenanalysen erforderlich sind. Der Prozessor richtet sich ganz klar an Nutzer von High-End-Workstations, Dreitausendneunhundertneunzig-Xbietet zahlreiche PCIe-Lanes und Speicherkanäle für mehrere GPUs und Hochgeschwindigkeitsspeicher und ist damit die erste Wahl für Studios und Entwicklungsteams, die maximalen Durchsatz benötigen.

Vorteile Nachteile ✅ Unübertroffene Anzahl von 64 Kernen und 128 Threads – ideal für Rendering und parallele Arbeitslasten ✅ Riesiger 256-MB-L3-Cache verbessert die Datenlokalität ✅ Zahlreiche PCIe-Leitungen und Speicherkanäle für mehrere GPUs, NVMe-Laufwerke und Arbeitsspeicher ✅ Ideal für VFX, Simulationen und wissenschaftliche Forschung statt zu spielen ✅ Entwickelt für die sTRX4-Plattform mit HEDT-Motherboards und ECC-Speicherunterstützung ❌ Extrem hoher Preis und extrem hoher Stromverbrauch – Die CPU dieses Arbeitsplatzrechners kostet mehrere tausend Dollar und erfordert einen leistungsstarken Kühler

Für Anwender, bei denen Zeit buchstäblich Geld ist – wie Animationsstudios, Filmstudios und Forschungslabore –, kann der 3990X die Render- und Rechenzeiten erheblich verkürzen, was seinen hohen Preis rechtfertigt.

Fazit:Wenn Ihre Aufgaben 3D-Rendering, Film-VFX oder komplexe Simulationen umfassen, kommt keine Consumer-CPU auch nur annähernd an die Threadripper 3990X. Seine enorme Anzahl an Kernen und sein Cache sorgen für einen Durchsatz auf Branchenniveau.

4. AMD Ryzen 9 7950X3D [Die beste CPU für das Rendern]

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Technische Daten Details Kerne / Threads 16 Kerne / 32 Threads Basis-/Boost-Takt 4,2 GHz Basisfrequenz / 5,7 GHz Boost-Frequenz Cache 16 MB L2 + 128 MB L3 (3D-V-Cache) TDP 120 W Buchse AM5 Integrierte GPU AMD Radeon-Grafikkarten Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Nachrüstkühlung empfohlen

AMD Ryzen 9 7950X3D baut auf dem ohnehin schon leistungsstarken 7950X auf und ergänzt ihn um einen 3D-gestapelten L3-Cache, wodurch die Gaming-Leistung deutlich gesteigert und die Bildraten stabilisiert werden. Sie erhalten weiterhin 16 Kerne und Boost-Taktfrequenzen von bis zu 5,7 GHz, nun jedoch mit satten 128 MB L3-Cache, um mehr Daten auf dem Chip zu speichern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sein riesiger 3D-V-Cache steigert die Leistung bei Spielen und kreativen Anwendungen und bietet eine hervorragende Kombination aus flüssigem Gameplay und erstklassiger Produktivität.

Unabhängige Tests zeigen, dass die 7.950 X3Dmit höheren Mindestbildraten als sowohl der Standard siebentausendneunhundertfünfzig Xand Intels i9-13900K, was zu einem spürbar flüssigeren Spielverlauf führt. Der geringere Stromverbrauch während des Spielens macht sie zudem attraktiv für Kreative, die ihre Zeit zwischen Rendering-Aufgaben und Spielen mit hoher Bildwiederholrate aufteilen, insbesondere bei komplexen 3D-Szenen.

Vorteile Nachteile ✅ 16 Kerne / 32 Threads für die Erstellung anspruchsvoller Inhalte ✅ 128 MB L3-Cache (3D V-Cache) verbessert die Bildratenstabilität beim Gaming erheblich und reduziert Ruckler ✅ Geringerer Stromverbrauch als die Konkurrenz ohne X3D und Intel ✅ AM5-Plattform bietet Unterstützung für DDR5 und PCIe 5.0 ✅ Ausgewogenes Verhältnis zwischen Gaming und Produktivität – hohe Single-Core-Leistung und ausreichend Multi-Core-Leistung ❌ Hoher Preis – Der 3D-V-Cache verursacht zusätzliche Kosten und ist übertrieben, wenn man nur spielt

Es ist ideal für Nutzer, die sich nicht zwischen einer „Workstation-CPU“ und einer „Gaming-CPU“ entscheiden möchten und lieber einen einzigen Chip hätten, der in beiden Bereichen mühelos überzeugt.

Endgültiges Urteil: DieRyzen 9 7950X3D ist ideal, wenn Sie sowohl erstklassige Gaming-Leistung als auch professionelle Rendering-Leistung in einem einzigen Prozessor wünschen. Um zu erfahren, wie sich die cache-intensiven Chips von AMD im Vergleich zu den Angeboten von Intel schlagen, lesen Sie unseren AMD vs. Intel im Vergleich.

5. AMD Ryzen 9 7950X [Die beste CPU für anspruchsvolle Content-Erstellung]

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Technische Daten Details Kerne / Threads 16 Kerne / 32 Threads Basis-/Boost-Takt 4,5 GHz Basisfrequenz / 5,7 GHz Boost-Frequenz Cache 16 MB L2 + 64 MB L3 TDP 170 W Buchse AM5 Integrierte GPU AMD Radeon-Grafikkarten Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Nachrüstkühlung erforderlich

The Ryzen 9 7950X steht an der Spitze der Nicht-3D-Zen-4-Produktpalette von AMD. Mit 16 Kernen und 32 Threads bewältigt er anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung, Code-Kompilierung, 3D-Rendering und andere multithreaded Aufgaben mühelos. In Testberichten wird immer wieder seine Leistung auf Flaggschiff-Niveau für Produktivitätsanwendungen und hybride Gaming-/Workstation-Konfigurationen hervorgehoben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Er bietet die Leistung eines Multi-Core-Flaggschiffmodells ohne den Aufpreis einer Workstation und eignet sich daher ideal für Profis, die eine konstante Leistung mit hohem Durchsatz benötigen.

Dank seiner TDP von 170 W kann der Chip Boost-Taktfrequenzen von bis zu 5,7 GHz aufrechterhalten, während die AM5-Plattform Unterstützung für DDR5-Speicher und PCIe 5.0-Konnektivität bietet. Medien wie WePC beschreiben den siebentausendneunhundertfünfzig X als Spitzenmodell der Zen-4-Reihe, das dank des langfristigen Engagements von AMD für AM5 starke Leistung heute mit solider Langlebigkeit und Aufrüstungsmöglichkeiten verbindet.

Vorteile Nachteile ✅ 16 Kerne / 32 Threads einen herausragenden Multithread-Durchsatz bieten ✅ Hohe Taktrate von 5,7 GHz sorgt für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit im Single-Thread-Betrieb ✅ AM5-Plattform sichert langfristige Erweiterungsmöglichkeiten ✅ Spitzenleistung zu einem angemessenen Preis im Vergleich zu Workstation-CPUs ✅ Ideal für hybride Arbeits- und Unterhaltungssysteme – hohe Produktivität und ordentliche Leistung bei Spielen ❌ Die Spieleleistung bleibt hinter der von Chips mit Cache-Boost zurück – Die Modelle 7800X3D und 9800X3D sind bei Spielen schneller

Dieser Prozessor eignet sich am besten für Kreative und Power-User, bei denen rechenintensive Arbeitsabläufe an erster Stelle stehen und Gaming an zweiter Stelle, die aber dennoch in beiden Bereichen eine starke Leistung wünschen.

Endgültiges Urteil: DieRyzen 9 7950X ist ein Kraftpaket für die Erstellung umfangreicher Inhalte und zukunftssichere Systeme. Dank seiner starken Multi-Core-Leistung bleibt es auch dann zuverlässig, wenn die Arbeitslasten im Laufe der Zeit immer komplexer werden.

6. Intel Core i9-14900K [Beste CPU für Streaming]

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Technische Daten Details Kerne / Threads 24 (8 Leistung + 16 Effizienz) / 32 Threads Basis-/Boost-Takt 3,2 GHz (P-Kern) / 2,4 GHz (E-Kern); bis zu 6,0 GHz Boost Cache 32 MB L2 + 36 MB Smart Cache TDP 125 W (Grundleistung) / 253 W (Max. Turbo) Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 Integrierte GPU Intel UHD Graphics 770 Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Hochleistungskühlung empfohlen

Intels Core i9-14900K ist eine schrittweise Weiterentwicklung des 13900K, bei der die Boost-Taktfrequenzen auf 6,0 GHz angehoben wurden. Obwohl die Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängergeneration im Durchschnitt bei etwa 3 % liegt, zählt er nach wie vor zu den schnellsten auf dem Markt erhältlichen Desktop-Prozessoren für Endverbraucher. Tom’s Hardware merkt an, dass zwar der Ryzen 7 7800X3D kann beim Gaming etwa 11 % schneller und oft günstiger sein, die 14900K übertrifft diese um rund 21 %, da sie Ryzen 9 7950X bei Spielen und äußerst leistungsstark in Sachen Produktivität.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank seiner Boost-Taktfrequenz von 6,0 GHz und seiner leistungsstarken Hybridarchitektur eignet er sich perfekt für anspruchsvolles Multitasking, flüssiges Gaming und reibungsloses Streaming.

Mit acht Performance-Kernen und sechzehn effizienten Kernen eignet er sich hervorragend für anspruchsvolle Multitasking-Szenarien wie Gaming bei gleichzeitigem Streaming und Live-Encoding. Der hybride Kernaufbau trägt zudem dazu bei, hohe Bildraten im 99. Perzentil zu erzielen und so ein flüssiges Seherlebnis zu gewährleisten. Die Unterstützung sowohl von DDR4 als auch von DDR5 senkt die Aufrüstungskosten für Nutzer, die von älteren Intel-Plattformen umsteigen, zusätzlich.

Vorteile Nachteile ✅ 6-GHz-Spitzenverstärkung – höchste Standardtaktfrequenz aller Desktop-CPUs ✅ Hybrides Kernlayout mit 24 Kernen/32 Threads für hervorragendes Multitasking ✅ Ausgewogenes Verhältnis zwischen Gaming und Produktivität – 21 % schneller als der Ryzen 9 7950X bei Spielen und gleichzeitig konkurrenzfähig bei der Erstellung von Inhalten ✅ Unterstützt DDR4 und DDR5 – flexibel einsetzbar sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsgebäuden ✅ Ideal zum Streamen dank hoher Bildraten im 99. Perzentil und ausreichender Multitasking-Leistung ❌ Geringer Generationsgewinn – nur etwa 3 % schneller als der 13900K und hat einen ähnlichen Stromverbrauch

Es ist ideal für Streamer, Content-Creators und Enthusiasten, die maximale Reaktionsgeschwindigkeit wünschen und bereit sind, in eine leistungsstarke Kühlung zu investieren.

Endgültiges Urteil: Wenn du höchste Taktraten und eine ausgewogene Leistung bei Gaming und Produktivität für das Streaming benötigst, dann ist der i9-14900K ist eine erstklassige Wahl. Dank seiner außergewöhnlichen Reaktionsschnelligkeit eignet es sich ideal für Kreative, die auch bei intensiver Multitasking-Nutzung eine flüssige Leistung erwarten.

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7. AMD Ryzen 7 7800X3D [Die beste CPU für Gaming]

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Technische Daten Details Kerne / Threads 8 Kerne / 16 Threads Basis-/Boost-Takt 4,2 GHz Basisfrequenz / 5,0 GHz Boost-Frequenz Cache 8 MB L2 + 96 MB L3 (3D-V-Cache) TDP 120 W Buchse AM5 Integrierte GPU Keine Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Nachrüstkühlung empfohlen

The Ryzen 7 7800X3D gilt weithin als die beste Gaming-CPU des Jahres 2025. Ihr 3D-V-Cache-Design der zweiten Generation integriert 96 MB L3-Cache direkt auf dem Chip, was die Bildraten bei modernen Spielen deutlich erhöht und Ruckler reduziert. Tom’s Hardware berichtet, dass sie im Durchschnitt etwa 12 % schneller ist als Intels i9-13900K und in bestimmten Spielen bis zu 40 % schneller, bei deutlich geringerem Stromverbrauch. Es ist der Maßstab in unserem Leitfaden zur besten CPU für Gaming.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank 3D V-Cache ist sie die schnellste Gaming-CPU auf dem Markt und bietet Wettkampfspielern eine unübertroffene Bildraten-Konstanz und Effizienz.

Obwohl der Chip „nur“ über acht Kerne und sechzehn Threads verfügt, sorgen seine Effizienz und seine cachegestützte Leistung dafür, dass er im Gaming-Bereich weiterhin an der Spitze steht. In Kombination mit DDR5 und PCIe 5.0 auf der AM5-Plattform bietet er eine hervorragende Zukunftssicherheit. Zwar kann er bei anspruchsvollen Produktivitätsaufgaben nicht mit 16-Kern-CPUs mithalten, doch sein Fokus liegt ganz klar darauf, das bestmögliche Gaming-Erlebnis zu bieten.

Vorteile Nachteile ✅ 96 MB L3-Cache via 3D V-Cache sorgt für eine außergewöhnliche Gaming-Leistung ✅ Bis zu 40 % schneller als konkurrierende Chips in bestimmten Spielen ✅ Geringer Stromverbrauch im Hinblick auf die Leistung ✅ Reduziert Ruckeln und Bildratensprünge – ideal für Wettkampfspiele ✅ AM5-Plattform sorgt für Langlebigkeit dank DDR5/PCIe 5.0 ❌ Keine DDR4-Unterstützung – erfordert DDR5-Speicher und ein AM5-Mainboard

Vor allem Wettkampfspieler und Gamer, die auf hohe Bildwiederholraten setzen, werden es zu schätzen wissen, dass der Monitor Einbrüche bei der Bildrate minimiert und auch in rasanten Spielen eine extrem flüssige Leistung gewährleistet.

Endgültiges Urteil: Für kompromisslose Gaming-Leistung und Effizienz entscheiden Sie sich für das Ryzen 7 7800X3D. Dank seines cachebasierten Designs verschafft es Wettkampfspielern einen beständigen Vorteil bei rasanten Spielen.

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8. Intel Core i7-13700K [Beste CPU der Mittelklasse]

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Technische Daten Details Kerne / Threads 16 (8 Leistung + 8 Effizienz) / 24 Threads Basis-/Boost-Takt 3,4 GHz (P-Core) / 2,5 GHz (E-Core); bis zu 5,4 GHz Boost Cache 24 MB L2 + 30 MB Smart Cache TDP 125 W (Grundleistung) / 253 W (Max. Turbo) Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 Integrierte GPU Intel UHD Graphics 770 Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Nachrüstkühler empfohlen

Intels Core i7-13700K bietet ein nahezu perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Laut Tom’s Hardware liefert er eine Gaming-Leistung, die der des teureren i9-13900K sehr nahe kommt, kostet dabei aber in der Regel rund 180 Dollar weniger, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für preisbewusste Enthusiasten macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet Gaming-Leistung auf nahezu Flaggschiff-Niveau zu einem günstigeren Preis und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für ausgewogene, preiswerte Mittelklasse-PC-Konfigurationen.

Im Vergleich zur vorherigen Generation Einhundertsiebenundzwanzigtausend… erhält er vier zusätzliche effiziente Kerne und eine um 400 MHz höhere Boost-Taktfrequenz, was die Multithread-Leistung deutlich steigert. Dadurch steigt die Turbo-Leistung zwar auf bis zu 253 W, was einen leistungsfähigen Kühler unerlässlich macht, doch die 16 Kerne und 24 Threads bieten hervorragenden Spielraum für Streaming, die Erstellung von Inhalten und anspruchsvolles Multitasking.

Vorteile Nachteile ✅ Fast so schnell wie der 13900K im Gaming-Bereich, aber viel günstiger ✅ 16 Kerne/24 Threads für vielfältige Anwendungsfälle ✅ 5,4 GHz Boost-Takt verringert die Latenz beim Gaming ✅ Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis für Gamer und Kreative ✅ Unterstützt DDR4 und DDR5 – flexibler Upgrade-Pfad ❌ Hoher Stromverbrauch des Turbos – Bei einer maximalen Leistung von 253 W ist ein leistungsstarker Kühler erforderlich

Es ist eine hervorragende Wahl für PC-Bauer, die eine vielseitige CPU suchen, die High-End-Grafikkarten nicht ausbremst und dennoch die Gesamtsystemkosten im Rahmen hält.

Endgültiges Urteil: Diei7-13700K bietet Gaming-Leistung fast auf i9-Niveau und hervorragende Multitasking-Fähigkeiten zu einem günstigeren Preis. Es schafft eine seltene Balance zwischen langfristigem Wert und High-End-Leistung für eine Vielzahl von Systemkonfigurationen.

9. Intel Core i5-13600K [Die beste CPU für Arbeit und Freizeit]

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Technische Daten Details Kerne / Threads 14 (6 Leistung + 8 Effizienz) / 20 Threads Basis-/Boost-Takt 3,5 GHz (P-Kern) / 2,6 GHz (E-Kern); bis zu 5,1 GHz Boost Cache 20 MB L2 + 24 MB Smart Cache TDP 125 W (Grundleistung) / 181 W (Max. Turbo) Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 Integrierte GPU Intel UHD Graphics 770 Kühlschrank Nicht im Lieferumfang enthalten – Nachrüstkühlung empfohlen

The Core i5-13600K ist die ideale Wahl für Nutzer, die eine starke Allround-Leistung wünschen, ohne den Preis eines Spitzenmodells zahlen zu müssen. Seine sechs Performance-Kerne und acht Effizienzkerne ergeben zusammen 14 Kerne und 20 Threads, womit er alle bisherigen i5-Modelle übertrifft und Gaming, Produktivitätsaufgaben sowie leichtes Streaming mühelos bewältigen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Klasse und überzeugt durch starke Leistung bei Spielen, Produktivität und Multitasking, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Obwohl es mehr Strom verbraucht als dasEinhundertsechsundzwanzigtausend… ist die Leistungssteigerung groß genug, um den Gesamtwert des Prozessors zu steigern. Rezensionen von Medien wie Club386 loben den 13600K für seine hervorragenden Ergebnisse sowohl bei Anwendungen als auch bei Spielen. Die Unterstützung von DDR4-Speicher und preisgünstigen B660/B760-Mainboards hält zudem die Gesamtkosten der Plattform niedrig, was ihn besonders für preisbewusste PC-Bauer attraktiv macht.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bietet hohe Single-Thread-Geschwindigkeit und Multi-Core-Durchsatz zu einem Preis im mittleren Segment ✅ 14 Kerne/20 Threads bietet ausreichend Leistungsreserven für Gaming, Produktivität und Streaming ✅ Unterstützt DDR4 und DDR5 – flexibler Upgrade-Pfad ✅ Kompatibel mit preisgünstigen Motherboardswie B660/B760 ✅ Großer Spielraum für Übertaktung für Liebhaber ❌ Erhöhter Stromverbrauch im Vergleich zum 12600K verringert sich der Wirkungsgrad

Er ist ideal für Studenten, Alltagsnutzer und Gamer, die einen Desktop-PC suchen, der problemlos mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann, ohne dabei in die Preisklasse der High-End-Geräte zu fallen.

Endgültiges Urteil: Diei5-13600K bietet erstklassige Gaming-Leistung im Preis-Leistungs-Verhältnis und genügend Kerne für Multitasking. Dank seiner Vielseitigkeit ist er einer der besten Prozessoren der Mittelklasse für Nutzer, die ein System sowohl für die Arbeit als auch für Spiele benötigen.

Grundlagen zum Kauf: Wichtige Begriffe rund um CPUs

Bevor man sich für einen Prozessor entscheidet, ist es hilfreich, die zugrunde liegende Fachterminologie zu verstehen. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Begriffe in einer übersichtlichen, leicht lesbaren Form erläutert.

Wenn Sie diese Grundlagen genau verstehen, fällt es Ihnen leichter, CPUs zu vergleichen und diejenige auszuwählen, die Ihren Anforderungen wirklich entspricht. Und wenn Sie sich zwischen einem Desktop- und einem mobilen System entscheiden müssen, bietet unser Leitfaden zum besten Gaming-Laptop behandelt die erfolgreichsten Unternehmen im Mobilfunkbereich.

1. Kerne und Threads

Die Kerne eines Prozessors sind seine einzelnen Recheneinheiten – jeder Kern ist in der Lage, eigene Aufgaben auszuführen. Mehr Kerne bedeuten, dass eine CPU mehr Prozesse gleichzeitig bewältigen kann, was das Multitasking und die Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben wie Rendering oder Videobearbeitung verbessert.

Threads sind virtuelle Unterteilungen dieser Kerne, die durch Technologien wie Intels Hyper-Threading oder AMDs Simultaneous Multithreading (SMT) erzeugt werden und es jedem Kern ermöglichen, zwei Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. So kann beispielsweise eine CPU mit 4 Kernen und 8 Threads acht Vorgänge parallel verarbeiten.

Die ideale Anzahl an Kernen hängt von Ihren Anforderungen ab: Zwei Kerne reichen für das Surfen im Internet und Büroarbeiten aus, vier bis sechs eignen sich hervorragend für Spiele, und acht oder mehr sind ideal für Content-Ersteller und Streamer. Chips mit einer hohen Kernanzahl (10+) spielen ihre Stärken bei wissenschaftlichen Berechnungen, Virtualisierung oder der Erstellung umfangreicher Inhalte aus, wo parallele Arbeitslasten vorherrschen.

2. Taktrate (GHz)

Die Taktrate gibt an, wie schnell eine CPU Befehle verarbeiten kann, und wird in Gigahertz (GHz) angegeben. Sie gibt an, wie viele Takte – oder Operationen – der Chip pro Sekunde ausführt. Moderne CPUs haben eine Bastakt, was ihrer garantierten Mindestgeschwindigkeit entspricht, und eine Boost- oder Turbo-Taktfrequenz, also eine höhere Taktfrequenz, die die CPU unter optimalen Strom- und Temperaturbedingungen erreichen kann.

Intels Turbo Boost und AMDs Precision Boost passen die Taktraten dynamisch an, um Leistung und Wärmeentwicklung in Einklang zu bringen. Während mehr Kerne das Multitasking verbessern, bestimmt die Taktrate maßgeblich, wie schnell Single-Thread-Aufgaben wie Gaming oder die Nutzung alltäglicher Apps ausgeführt werden. Eine höhere Boost-Taktfrequenz sorgt für flüssigeres Gameplay, schnellere Dateikomprimierung und eine spritzigere Leistung. Achten Sie beim Vergleich von CPUs immer sowohl auf die Basis- als auch auf die Boost-Taktfrequenz, da diese angeben, wie gut der Prozessor sowohl leichte als auch intensive Arbeitslasten bewältigt.

3. Architektur und Erzeugung

Die CPU-Architektur bestimmt, wie ein Prozessor aufgebaut ist – seine Effizienz, seinen Stromverbrauch und seine Leistungsfähigkeit. Jede neue Generation bringt Verbesserungen mit sich, wie zum Beispiel eine höhere IPC (Befehle pro Takt), kleinere Fertigungsprozesse (gemessen in Nanometern) und eine bessere Unterstützung moderner Technologien.

Zum Beispiel Intels Raptor Lake Die Architektur nutzt eine hybride Anordnung aus Performance- (P) und Efficiency- (E) Kernen und unterstützt sowohl DDR4- als auch DDR5-Speicher, was für Flexibilität sorgt. AMDs Zen 4 Die auf einem 5-nm-Prozess basierende Architektur erhöht die Taktraten, verbessert die Energieeffizienz und führt PCIe 5.0 für eine schnellere Datenübertragung ein.

Die Wahl einer CPU der aktuellen Generation gewährleistet eine längere Unterstützung durch das Motherboard, eine verbesserte Leistung pro Watt sowie den Zugriff auf modernste Funktionen wie schnellere Speicher- und Speicherschnittstellen. Ältere Architekturen mögen zwar kostengünstiger sein, neuere bieten jedoch eine bessere Zukunftssicherheit und Zuverlässigkeit, insbesondere für Gaming und die Erstellung von Inhalten.

4. TDP (Thermal Design Power)

Thermische Verlustleistung (TDP) misst, wie viel Wärme eine CPU unter maximaler theoretischer Auslastung erzeugt und wie viel Strom sie unter diesen Bedingungen verbraucht. Anhand der TDP können Sie die Anforderungen an die Kühlung und die Stromversorgung Ihres Systems ermitteln. Ein höherer TDP-Wert, wie beispielsweise 280 W bei der Threadripper-Serie von AMD, erfordert hochwertige Flüssigkeits- oder Tower-Kühler, während CPUs der Mittelklasse (65–125 W) thermisch einfacher zu handhaben und für die meisten Systemkonfigurationen geeignet sind.

Es ist wichtig zu beachten, dass die TDP nicht dem tatsächlichen Stromverbrauch entspricht; moderne CPUs überschreiten ihre Nenn-TDP häufig vorübergehend bei Turbo-Boost oder hoher Auslastung. Dennoch dient sie als nützliche Richtgröße bei der Planung eines PC-Aufbaus. Wenn Sie die TDP verstehen, können Sie die richtige Kühllösung auswählen, eine stabile Leistung gewährleisten und thermisches Throttling verhindern, das zu einer Verringerung der Taktraten führen kann, wenn die CPU überhitzt.

Ein zuverlässiges Wärmemanagement ist unerlässlich, um Leistungseinbußen zu vermeiden, weshalb der Einbau des bester CPU-Kühler in der Lage, die von Ihrem spezifischen Modell erzeugte Wärme abzuleiten.

5. Integrierte Grafik (iGPU)

Integrierte Grafik, oder integrierte GPUbezieht sich auf einen Grafikprozessor, der direkt in die CPU integriert ist. Er übernimmt die Bildausgabe und einfache Grafikaufgaben, ohne dass eine separate Grafikkarte erforderlich ist. Integrierte GPUs nutzen den Systemspeicher mit und verbrauchen weniger Strom, wodurch sie sich perfekt für kompakte PCs, Büro-PCs und Laptops eignen.

Die integrierten Lösungen „UHD Graphics“ von Intel und „RDNA 2“ von AMD eignen sich gut für die Wiedergabe von Videos, Gelegenheitsspiele und einfache kreative Arbeiten. Diskrete Grafikkarten hingegen sind eigenständige Karten mit eigenem Speicher (VRAM), die eine höhere Leistung für 3D-Rendering, Spiele und professionelle Anwendungen bieten.

Einige CPUs – wie beispielsweise der AMD Ryzen 5 7600X – verfügen über eine integrierte Grafiklösung, sodass Sie zunächst ein System ohne externe Grafikkarte zusammenstellen und später aufrüsten können. Eine integrierte Grafiklösung bietet Flexibilität, insbesondere bei der Fehlerbehebung, für einfache Aufgaben oder wenn Grafikkarten schwer zu bekommen oder teuer sind. Wenn Sie später aufrüsten möchten, finden Sie in unserer Übersicht der besten Grafikkarten die Top-Modelle für jedes Budget.

Finden Sie heraus, ob Ihre CPU mit RAM und Motherboards kompatibel ist

Sogar diedie besten CPUs funktioniert nicht einwandfrei, wenn es mit inkompatibler Hardware kombiniert wird. Überprüfen Sie vor dem Kauf stets folgende Faktoren:

Sockelkompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Sockel der CPU (LGA1700, AM5, sTRX4 usw.) mit dem Sockel des Motherboards übereinstimmt.

Stellen Sie sicher, dass der Sockel der CPU (LGA1700, AM5, sTRX4 usw.) mit dem Sockel des Motherboards übereinstimmt. Unterstützte Chipsätze: Verschiedene Chipsätze steuern Funktionen wie PCIe-Lanes, Übertaktung und Speicherunterstützung.

Verschiedene Chipsätze steuern Funktionen wie PCIe-Lanes, Übertaktung und Speicherunterstützung. RAM-Typ und -Geschwindigkeit: DDR4 und DDR5 sind nicht untereinander austauschbar; Ihre CPU und Ihr Motherboard müssen dieselbe Speichergeneration und -frequenz unterstützen.

DDR4 und DDR5 sind nicht untereinander austauschbar; Ihre CPU und Ihr Motherboard müssen dieselbe Speichergeneration und -frequenz unterstützen. Stromversorgung und Kühlung: CPUs mit höherer Leistungsaufnahme benötigen leistungsstarke VRMs und Kühlkörper.

CPUs mit höherer Leistungsaufnahme benötigen leistungsstarke VRMs und Kühlkörper. Zukünftige Upgrade-Möglichkeiten: Entscheiden Sie sich für Plattformen wie AM5, die eine Unterstützung bis mindestens 2027 versprechen.

Wenn Sie sich jetzt die Zeit nehmen, die Kompatibilität zu prüfen, sparen Sie später Geld und Nerven. Eine gut aufeinander abgestimmte Kombination aus CPU, Hauptplatine und Arbeitsspeicher garantiert eine stabile Leistung, einfachere Aufrüstungen und einen insgesamt reibungsloseren PC-Bau. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Hauptplatine zu Ihrer CPU passt, bietet unser das beste Motherboard Dieser Überblick umfasst die besten Optionen für jedes Budget.

Schritt 1: Wählen Sie das passende Motherboard für Ihre CPU aus

Der CPU-Sockel ist der physische Steckplatz auf einem Motherboard, in dem der Prozessor sitzt. Sockel unterscheiden sich in der Pinbelegung und der Stromversorgung, wie beispielsweise Intels LGA1700 (Land Grid Array) und AMDs AM5 (LGA 1718). Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Motherboard denselben Sockeltyp wie Ihre CPU hat. Auch die Chipsätze spielen eine Rolle: Sie steuern die Kommunikation zwischen der CPU und anderen Komponenten, bestimmen die Übertaktungsunterstützung und legen fest, wie viele PCIe- und USB-Lanes Ihnen zur Verfügung stehen.

Bei einigen Motherboards lässt sich die Kompatibilität durch BIOS-Updates erweitern, doch gibt es dafür keine Garantie, insbesondere beim Wechsel zwischen verschiedenen Generationen. Im Zweifelsfall sollten Sie die CPU-Unterstützungsliste des Herstellers konsultieren und Motherboards von renommierten Marken in Betracht ziehen, die regelmäßig BIOS-Updates bereitstellen.

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob der RAM-Typ und die Geschwindigkeit unterstützt werden

Speicher gibt es in verschiedenen Generationen, wie beispielsweise DDR4 und DDR5, und diese sind nicht untereinander austauschbar. Sie können keine DDR5-Module in ein DDR4-Motherboard einbauen und umgekehrt. Überprüfen Sie die Spezifikationen der CPU hinsichtlich des unterstützten Speichertyps und der maximalen Frequenz; beispielsweise unterstützen Intels Raptor-Lake-CPUs DDR5 5600 oder DDR4 3200. Um Ihnen bei der Auswahl zuverlässiger DDR4- oder DDR5-Module zu helfen, lesen Sie unsere Empfehlungen für den besten Arbeitsspeicher.

Crucial weist darauf hin, dass die RAM-Kompatibilität von der Generation, dem Formfaktor, der Modulkapazität und der Geschwindigkeit abhängt. Überprüfen Sie anhand der QVL (Qualified Vendor List) des Motherboard-Herstellers, welche Speicherkits getestet wurden. Achten Sie bei einer Speichererweiterung darauf, dass die Module hinsichtlich Kapazität und Geschwindigkeit übereinstimmen, um Stabilitätsprobleme zu vermeiden. Wenn Sie ein älteres System aufrüsten, kann Ihnen unser Leitfaden zu den besten AM4-CPUs dabei helfen, das Potenzial der Plattform voll auszuschöpfen.

Mein Gesamtfazit zu den besten CPUs

Die Wahl der richtigen CPU hängt von Ihrer Arbeitslast, Ihren Prioritäten und Ihrem Budget ab. Ob Sie nun auf maximale Bildraten, reibungsloses Streaming oder pure Rechenleistung aus sind – für jeden Nutzertyp gibt es das passende Modell. So finden Sie heraus, welcher Prozessor am besten zu Ihnen passt:

Für echte Gamer → Ryzen 7 7800X3D .

Unübertroffene Gaming-Leistung dank des riesigen 96-MB-3D-V-Caches, der für extrem flüssige Bildraten und höchste Effizienz sorgt.

Unübertroffene Gaming-Leistung dank des riesigen 96-MB-3D-V-Caches, der für extrem flüssige Bildraten und höchste Effizienz sorgt. Für Streamer und Multitasker → Intel Core i9-14900K or Ryzen 9 7950X3D .

Diese Chips mit hoher Kernanzahl vereinen leistungsstarke Single-Thread-Geschwindigkeit mit robuster Multi-Thread-Leistung – ideal für Gaming, Streaming und produktives Arbeiten zugleich. Wenn Sie eine mobile Lösung bevorzugen, finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Laptops für Streaming die besten Modelle.

or Diese Chips mit hoher Kernanzahl vereinen leistungsstarke Single-Thread-Geschwindigkeit mit robuster Multi-Thread-Leistung – ideal für Gaming, Streaming und produktives Arbeiten zugleich. Wenn Sie eine mobile Lösung bevorzugen, finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Laptops für Streaming die besten Modelle. Für Content-Ersteller und Fachleute → Ryzen 9 7950X or Threadripper 3990X .

Entwickelt für hohe Arbeitslasten wie 3D-Rendering, Videobearbeitung und Code-Kompilierung, bietet es extrem hohen Durchsatz und Skalierbarkeit auf Workstation-Niveau. Für mobile Rendering-Leistung empfehlen wir Ihnen unsere Auswahl der besten Laptops für Rendering.

or Entwickelt für hohe Arbeitslasten wie 3D-Rendering, Videobearbeitung und Code-Kompilierung, bietet es extrem hohen Durchsatz und Skalierbarkeit auf Workstation-Niveau. Für mobile Rendering-Leistung empfehlen wir Ihnen unsere Auswahl der besten Laptops für Rendering. Für Preisbewusste und Studierende → Ryzen 5 7600X or Intel Core i5-13600K.

Preisgünstige, energieeffiziente und zukunftssichere CPUs, die im Verhältnis zum Preis eine hervorragende Leistung bei Spielen und produktiven Anwendungen bieten.

Ganz gleich, wofür Sie Ihren Computer nutzen – ob zum Spielen, für kreative Projekte oder für alltägliche Aufgaben – diese CPUs bieten eine ausgewogene Mischung aus Leistung, Effizienz und Aufrüstbarkeit. Ermitteln Sie Ihre Anforderungen, passen Sie diese Ihrem Budget an, und Sie werden einen Prozessor finden, der Ihr System über Jahre hinweg zuverlässig unterstützt.

Häufig gestellte Fragen