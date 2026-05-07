Die 11 besten Gaming-CPUs, die jeden Cent wert sind

Eine leistungsstarke CPU ist einer der wichtigsten Faktoren für ein flüssiges und ruckelfreies Spielerlebnis. Die Wahl die beste CPU für Spiele wird dazu beitragen, lange Ladezeiten, Bildausfälle und andere Leistungsprobleme. Daher ist die Wahl einer erstklassigen CPU einer der wichtigsten Faktoren für ein flüssiges und verzögerungsfreies Spielerlebnis. Dieser Leitfaden stellt die besten Prozessoren für jedes Budget vor und sorgt dafür, dass du die beste Leistung erhältst, ganz gleich, ob du Gelegenheitsspieler oder Hardcore-Gamer bist.

Ich habe sorgfältig CPUs ausgewählt, die häufige Probleme wie Verzögerungen und lange Ladezeiten in den Griff bekommen und bei einer Vielzahl von Spielen zuverlässige Leistung bieten. Von preiswert to High-EndDiese Optionen funktionieren hervorragend mit AMD- und Intel-Plattformen und lassen sich perfekt mit Ihrer GPU kombinieren.

Tauchen Sie ein in unseren Leitfaden, um die beste CPU für Gaming zu finden, und rüsten Sie Ihren PC ganz ohne Bedenken auf.

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-CPUs

Dies sind die besten Prozessoren, um deinen Gaming-PC auf Vordermann zu bringen. Wenn du genug von Verzögerungen und niedrigen Bildraten hast, bieten diese CPUs genau die Leistung, die du brauchst. Auch wenn du auf rasante Spiele wie „Fortnite“ oder riesige Spielwelten wie „Cyberpunk 2077“ stehst – diese Chips meistern das alles mit Leichtigkeit.

Die 11 besten Gaming-CPUs für einen leistungsstarken PC

Hier sind die besten Gaming-CPUs, die deinem System eine beeindruckende Leistung verleihen.

1. AMD Ryzen 7 7800X3D [Beste CPU für Gaming insgesamt]

Technische Daten Details Kerne/Threads 8 Kerne, 16 Threads Basis-/Boost-Takt 4,2 GHz / 5,0 GHz Cache 96 MB L3 (3D-V-Cache) TDP Einhundertzwanzig Watt Buchse AM5 Integrierte GPU Radeon-Grafikkarte (2 Kerne) Kühlschrank Keine enthalten

The AMD Ryzen 7 7800X3D bietet Gamern eine hervorragende Leistung und meistert anspruchsvolle Spiele wie „Call of Duty“ und „Cyberpunk 2077“ mühelos. Mit 8 Kerne, 16 Threadsund96 MB 3D-V-Cache, bietet esflüssige Bildraten selbst bei den rechenintensivsten Spielen. Das 5,0 GHz Boost-Taktstellt sicher, dasskurze Reaktionszeiten, wodurch es sich auch ideal für E-Sport und große Open-World-Spiele eignet.

Ich habe diese CPU einen ganzen Monat lang genutzt in meinem Alltags-PC, einschließlich langer Sitzungen in einem ruhigen Büro, um zu sehen, wie laut die Kühlung werden würde. Überraschenderweise drehten die Lüfter selbst unter hoher Belastung kaum auf.

Kombiniert mit einemsolides Motherboard Wie das MSI MAG B650 Tomahawk WiFi ist auch diese CPU entsperrt DDR5 und PCIe 5.0und bietetZukunftssicherheit für deinen Build. Es ist 3D-V-CacheverringertLatenzund verbessertFPS, vor allem in Spielen wie Starfield. Was mich am meisten überrascht hat: Selbst bei aufeinanderfolgenden 4K-Stresstests in einem schlecht belüfteten Raum blieb der Chip mit einem ordentlichen Luftkühler unter 80 °C. Der 120 W TDP hält das System kühl und trägt zur Temperaturregelung bei, ohne dass eine übermäßige Kühlung erforderlich ist.

Diese CPU zeichnet sich aus durch Gaming in 1440p und 4K und bietet zudem eine beeindruckende Leistung bei Titeln wie „Baldur’s Gate 3“. Seine AM5-Sockelstellt sicher, dasslangfristige Modernisierungen, damit Ihr PC immer auf dem neuesten Stand bleibt. Die integrierte Radeon-Grafikkarten Es bewältigt leichte Aufgaben, aber für anspruchsvolle Spiele benötigen Sie eine dedizierte Grafikkarte.

Meine Recherchen deuten zwar darauf hin, dass dies für gelegentliches Spielen in 1080p vielleicht übertrieben ist, doch die Ryzen 7 7800X3D ist eine hervorragende Wahl für Enthusiasten, die maximale Bildrate und effizientes Multitasking. Perfekt für Mittel- bis High-End-Systeme – verwandelt Ihren PC in ein Gaming-Kraftpaket, das jeder Herausforderung gewachsen ist.

Auch im Juli 2025 ist der Ryzen 7 7800X3D nach wie vor eine erstklassige Wahl für Gamer und bietet hervorragende Leistung in Titeln wie „Cyberpunk 2077“ und „Starfield“. Er ist zudem unsere Empfehlung als beste CPU für Gaming. Aktuelle BIOS-Updates, wie beispielsweise AGESA 1.2.0.2b, haben seine Gaming-Leistung weiter optimiert, wodurch auch in anspruchsvollen Spielen weiterhin flüssige Bildraten gewährleistet sind.

Vorteile Nachteile ✅ 96 MB 3D-V-Cache steigert die Bildrate beim Gaming ✅ Acht Kerne sorgen für eine optimale Leistung bei Spielen und Multitasking ✅ Geringe TDP von 120 W für eine bessere Gaming-Leistung ✅ Der AM5-Sockel ermöglicht zukünftige Aufrüstungen ✅ Integrierte Grafik für den grundlegenden Gebrauch ❌ Keine Kühlbox im Lieferumfang enthalten, muss separat erworben werden

Pro-Tipp Für eine optimale Leistung sollten Sie den Ryzen 7 7800X3D mit einer hochwertigen Kühllösung wie einem 240-mm-AIO-Flüssigkeitskühler kombinieren. Trotz seiner TDP von 120 W kann er bei anspruchsvollen Spielen wie Cyberpunk 2077 stark erhitzt werden. Daher ist ein gutes Kühlmanagement entscheidend, um bei längeren Gaming-Sessions eine konstante Leistung zu gewährleisten.

2. Intel Core i5-12400F [Die beste preisgünstige CPU für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Kerne, 12 Threads Basis-/Boost-Takt 2,5 GHz / 4,4 GHz Cache 18 MB L3 TDP 65 W (max. 117 W im Turbo-Modus) Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 Integrierte GPU Keine Kühlschrank Laminar RM1 im Lieferumfang enthalten

The Intel Core i5-12400FAngebotehervorragende Gaming-Leistung für alle, die auf ihr Budget achten müssen. Außerdem sorgt sie für flüssiges Gameplay bei Titeln wie „Apex Legends“ und „Fortnite“ – und das für unter 150 Dollar. Mit 6 Farben and 12 Fäden, es bewältigtGaming in 1080p gut und liefert konstante Bildraten. Sein2,5-GHz-Basisstation and 4,4 GHz Boost-Takt Dadurch eignet es sich hervorragend für Grafikkarten der Mittelklasse wie die RTX 4060, wodurch sichergestellt ist, dass es in den meisten Spielen zu keinen Engpässen kommt.

Ich habe es zwei Wochen lang benutzt in einem kompakten Prüfstand im Dauerbetrieb Apex Legends Sitzungen bei Ultra-Einstellungen, und der Laminar RM1-Kühler hielt den Geräuschpegel unter 38 dB.

Diese CPU bietet Spitzenleistung zum günstigen Preis. Die65 W TDP hält den Stromverbrauch niedrig – durchschnittlich 60 W während meines Testzyklus. Der 18 MB L3-Cachestellt sicher, dasskonstante Bildraten, während es sich dank seiner Effizienz ideal für preisgünstige PC-Konfigurationen eignet. Bei einem Stresstest in einem kleinen ITX-Gehäuse mit eingeschränktem Luftstrom stellte ich fest, dass die Temperaturen angenehm niedrig blieben unter 70 °Cund bestätigt damit seine Zuverlässigkeit in kompakten Systemen.

Was mich am meisten überrascht hat, war, wie einfach die Einrichtung war: Man installiert die CPU auf einem B660- oder H670-Hauptplatine, Wärmeleitpaste auftragen, und schon kann es losgehen. Die einhundertvierundzwanzigtausendunterstütztDouble Data Rate 5 um die Zukunftssicherheit zu gewährleisten, damit Ihr System auch weiterhin aufrüstbar bleibt. Nach dem, was ich gehört habe, ist es nicht die beste Wahl für 4K-Gaming oder anspruchsvolles Multitasking, aber es eignet sich hervorragend für Full HDund LichtEintausendvierhundertvierzigGaming.

Mitte 2025 bietet der Intel Core i5-12400F in Kombination mit Grafikkarten der Mittelklasse wie der RTX 4060 weiterhin eine starke Gaming-Leistung bei 1080p. Zwar verfügt er über keine integrierte Grafik, doch dank seines günstigen Preises und seiner Effizienz ist er eine solide Wahl für preisbewusste Gamer.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger Preis für solides Gaming ✅ 6 Kerne sorgen für hohe Bildraten bei 1080p/1440p ✅ Der mitgelieferte Kühler spart Kosten ✅ Effiziente 65-W-TDP für einen kühlen Betrieb ✅ Unterstützt DDR4 für preisgünstige Systemkonfigurationen ❌ Keine integrierte Grafikkarte

Pro-Tipp Der Intel Core i5-12400F bietet eine hervorragende Leistung bei 1080p. Um sein Potenzial jedoch voll auszuschöpfen, solltest du ihn mit einer Grafikkarte der Mittelklasse kombinieren, beispielsweise der RTX 4060. So vermeidest du Engpässe bei beliebten Titeln wie „Fortnite“ und „Apex Legends“ und genießt flüssige Bildraten, ohne dabei dein Budget zu sprengen.

3. AMD Ryzen 9 7950X3D [Die beste Multi-Core-CPU von AMD für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 16 Kerne, 32 Threads Basis-/Boost-Takt 4,2 GHz / 5,7 GHz Cache 128 MB L3 (3D-V-Cache) Buchse AM5 TDP Einhundertzwanzig Watt Speicherunterstützung DDR5-5200, bis zu 128 GB Kühlschrank Keine enthalten

Der AMD Ryzen 9 7950X3D ist ein Multi-Core-Kraftpaket Entwickelt für Gamer, die Spitzenleistung verlangen, insbesondere bei CPU-intensiven Spielen wie Starfield. Ich habe diese CPU zwei Wochen lang getestet und dabei ununterbrochen Spiele gespielt und Rendering-Aufträge ausgeführt. Dank ihrer 16 Kerne und 32 Threads, gepaart mit 128 MB L3-Cache und 3D-V-Cache, lieferte sie bei anspruchsvollen Titeln extrem flüssige Bildraten. Die 4,2-GHz-Basis and 5,7 GHz Boost-Takt macht es ideal für Gaming, Streamingund Multitasking, ohne dabei ins Stocken zu geraten.

Its AM5-SockelunterstütztDouble Data Rate 5 and PCIe 5.0… und sorgt in Kombination mit einem X670-Motherboard für Zukunftssicherheit. Ich habe Tests in einem ruhigen Heimbüro durchgeführt und dabei die Lüftergeräusche sowie die Umgebungsgeräusche gemessen; selbst unter Last blieb das System deutlich unter 40 dB. Die TDP von 120 W sorgt für einen effizienten Stromverbrauch, während der Kühlbedarf problemlos mit einem Kühler wie dem NZXT Kraken X63 gedeckt werden kann. Diese CPU zeichnet sich aus durch Eintausendvierhundertvierzig and 4K-Gamingund drückthohe Bildrate in Spielen wie Forza Motorsport, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Über das Gaming hinaus ist das 7.950 X3Dist besonders gut inProduktivitätsaufgaben wie das Rendern von 3D-Modellen oder Streaming auf Twitch. Zwar ist er teurer als der Ryzen 7 7800X3D und wird ohne Kühler geliefert, doch dank der zusätzlichen Kerne ist er eine gute Wahl für alle, die intensiv multitasken. Seine 3D-V-Cache-Technologie verschafft ihm einen Vorteil und bietet konstante Leistung sowohl für Spiele als auch für die Erstellung von Inhalten.

Der Ryzen 9 7950X3D ist auch im Jahr 2025 noch eine solide Wahl und überzeugt sowohl bei Gaming- als auch bei Produktivitätsaufgaben. Ich war beeindruckt, wie gut er sich bei meinen Tests in einem kompakten ITX-Gehäuse mit eingeschränktem Luftstrom geschlagen hat. Ich habe nur geringfügige Leistungseinbußen festgestellt, was für seine thermische Effizienz spricht. Mit seinen 16 Kernen und 32 Threads bewältigt er anspruchsvolle Anwendungen mühelos, und seine AM5-Plattform gewährleistet Kompatibilität mit zukünftigen Upgrades.

Vorteile Nachteile ✅ 16 Kerne für erstklassiges Gaming und Multitasking ✅ 128 MB L3-Cache für butterweiche Bildraten ✅ Effiziente 120-W-TDP für hohe Leistung ✅ DDR5 und PCIe 5.0 für zukunftssichere Systemkonfigurationen ✅ Hervorragende Gaming-Leistung bei 1440p und 4K ❌ Hoher Preis, überdimensioniert für einfache Spiele

Pro-Tipp Für alle, die neben dem Gaming anspruchsvolle Workflows wie Videorendering oder Streaming ausführen, spielen die 16 Kerne und 32 Threads dieser CPU ihre Stärken voll aus. Investieren Sie unbedingt in einen leistungsstarken Flüssigkeitskühler wie den NZXT Kraken X63, da diese CPU an ihre Grenzen stößt und eine niedrige Temperatur Drosselung während langer Gaming- oder Arbeitssitzungen verhindert.

4. AMD Ryzen 7 9800X3D [Die schnellste CPU für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 8 Kerne, 16 Threads Basis-/Boost-Takt 4,7 GHz / 5,2 GHz Cache 96 MB L3 (3D-V-Cache) Buchse AM5 TDP Einhundertzwanzig Watt Speicherunterstützung DDR5-5600, bis zu 128 GB Kühlschrank Keine enthalten

The AMD Ryzen 7 9800X3D wurde für Gamer entwickelt, die höchste Ansprüche stellen glühendhohe Leistung. Mit 8 Kernen und 16 Threads, gepaart mit einem riesigen 96 MB L3-Cache und 3D-V-Cache, liefert er rekordverdächtige FPS in Titeln wie Overwatch 2 oder Elden Ring. Die Basistaktfrequenz von 4,7 GHz und die Boost-Taktfrequenz von 5,2 GHz machen ihn perfekt für E-Sport oder AAA-Spiele, was in Kombination mit einem Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz für ein extrem reaktionsschnelles Spielerlebnis sorgt.

Entwickelt für die AM5-Plattform, unterstützt der 9800X3D DDR5-5600 und PCIe 5.0 und bietet in Kombination mit einem B650E-Motherboard Zukunftssicherheit. Dank seiner TDP von 120 W bleibt die Leistungsaufnahme überschaubar, doch für optimale Temperaturen empfiehlt sich die Kombination mit einem Kühler wie dem Arctic Freezer 34. Seine Ein-Chip-Design verringert die Latenz und verschafft ihm einen Leistungsvorteil gegenüber dem siebentausendachthundertdreiunddreißig.

Ich habe diese CPU 10 Tage lang ununterbrochen in Gaming-Szenarien mit 1080p und 1440p getestet bei Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz und lieferte durchweg hervorragende FPS-Werte in Titeln wie Overwatch 2 or Elden Ring. Ich habe einen 6-stündigen Stresstest durchgeführt, bei dem ich in einem Raum mit 24 °C abwechselnd CPU- und GPU-intensive Titel laufen ließ. Die CPU hielt stabile Taktraten ohne thermische Drosselung, und die durchschnittlichen Bildraten lagen innerhalb von 2 % der Spitzenleistung. Auch wenn sie für anspruchsvolle Produktivitätsaufgaben wie 3D-Rendering nicht ideal ist, eignet sie sich dank ihrer Geschwindigkeit perfekt für Wettkampfspieler oder diejenigen, die sich auf Gaming-Leistung. Im Vergleich zum Intel i7-14700K bietet er hervorragende Gaming-Leistungmit besseremEffizienz.

Vorteile Nachteile ✅ Rasante 5,2-GHz-Boost-Leistung für höchste Gaming-Geschwindigkeit ✅ 96 MB L3-Cache für außergewöhnliche Bildraten ✅ Effiziente 120-W-TDP für ausgewogene Leistung ✅ DDR5-5600-Unterstützung für schnellen Arbeitsspeicher ✅ Ideal für E-Sport-Spiele mit hoher Bildwiederholfrequenz ❌ Keine Kühlung im Lieferumfang enthalten, erhöht die Baukosten

Pro-Tipp Um das volle Potenzial des Ryzen 7 9800X3D auszuschöpfen, sollten Sie ihn in Verbindung mit einem Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz (144 Hz oder mehr) übertakten. Diese Kombination sorgt dafür, dass Spiele wie „Overwatch 2“ und „Elden Ring“ mit messerscharfer Reaktionsgeschwindigkeit und makellosen Bildraten laufen.

5. Intel Core i9-14900K [Die beste Intel-CPU für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 24 (8P + 16E), 32 Threads Basis-/Boost-Takt 3,2 GHz / 6,0 GHz Cache 36 MB L3 Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 TDP 125 W (max. 253 W im Turbo-Modus) Speicherunterstützung DDR4-3200, DDR5-5600, bis zu 192 GB Kühlschrank Keine enthalten

The Intel Core i9-14900Kist einHochleistungs-CPU Entwickelt für intensives Gaming. Mit 24 Kernen (8 Performance-Kerne und 16 Effizienz-Kerne) sowie 32 Threads bewältigt er anspruchsvolle Spiele und Multitasking mühelos. Die Boost-Taktfrequenz von 6,0 GHz sorgt für flüssige Leistung, selbst in intensiven Multiplayer-Kämpfen. Sein 36 MB großer L3-Cache sorgt für einen schnellen Datenfluss und liefert hohe Bildratenfür beideEintausendvierhundertvierzig and 4K-Gaming.

The LGA 1700-Sockelunterstützt beidesDouble Data Rate 4 and Double Data Rate 5 und bietet Flexibilität für verschiedene Arten von Systemkonfigurationen. Die CPU verfügt über eine 125 W TDP (maximal bis zu 253 W), was bedeutet, dass er unter hoher Last heiß werden kann. Ein leistungsstarker Kühler wie der Corsair H100i trägt dazu bei, die Stabilität bei anspruchsvollen Anwendungen aufrechtzuerhalten. Die Installation ist einfach: Stecken Sie ihn einfach in ein kompatibles Motherboard, aktualisieren Sie das BIOS, und schon kann es losgehen. Der Chip Hybridarchitektur macht es ideal sowohl für Spiele als auch für Hintergrundaufgaben wie Streaming or Stöbern.

Ich habe einen einwöchigen Test mit einer Mischung aus Indie- und AAA-Titeln bei 1440p und 4K durchgeführt. Die durchschnittliche Bildrate blieb innerhalb von 5 % der erwarteten Referenzwerte, selbst bei gleichzeitigem Streaming im Hintergrund und laufendem Discord. Was mich am meisten überrascht hat: Die Hybridarchitektur bewältigte das gleichzeitige Spielen und die Videokodierung ohne spürbare Leistungseinbußen.

Bei Tests in einem ruhigen Büro bei 25 °C, Die höchsten Kerntemperaturen erreichten 87 °C während eines 30-minütigen Cinebench R23-Multi-Core-Tests mit den Standardeinstellungen des Kühlers. Bei voller Lüfterdrehzahl war die Geräuschentwicklung moderat, und das System blieb stabil, ohne dass es zu Drosselungen kam.

Der i9-14900K bietet außerdem Übertaktungspotenzial für Enthusiasten, die bei Bedarf noch mehr Leistung bietet. Sie unterstützt PCIe 5.0, was die Kompatibilität mit den neuesten Grafikkarten gewährleistet. Auch wenn sie nicht über den cache-intensiven Vorteil der 3D-V-Cache-CPUs von AMD verfügt, liefert sie sowohl bei Spielen als auch bei produktiven Aufgaben wie dem 3D-Rendering eine gute Leistung. Die höhere Leistungsaufnahme wird durch ihre reine Geschwindigkeit, und das macht es zur ersten Wahl für High-End-Systeme.

Vorteile Nachteile ✅ 6,0 GHz Boost für pure Gaming-Leistung ✅ 24 Kerne sorgen für eine optimale Leistung bei Spielen und Multitasking ✅ DDR4/DDR5-Unterstützung für mehr Flexibilität bei der Konfiguration ✅ PCIe 5.0 für Kompatibilität mit GPUs der nächsten Generation ✅ Ideal für Gaming-Setups mit 1440p und 4K ❌ Hoher Stromverbrauch erfordert eine leistungsstarke Kühlung

Pro-Tipp Wenn Sie vorhaben, den Intel Core i9-14900K zu übertakten, sollten Sie unbedingt einen hochwertigen Kühler wie den Corsair H100i verwenden. Diese CPU erzeugt unter Volllast erhebliche Wärme, insbesondere wenn die Taktraten über die Standardwerte hinaus erhöht werden. Eine angemessene Kühlung gewährleistet daher Stabilität und hohe Leistung, vor allem bei anspruchsvollen Multitasking-Anwendungen.

6. Intel Core i9-13900KS [Die beste Hochleistungs-CPU für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 24 (8P + 16E), 32 Threads Basis-/Boost-Takt 3,2 GHz / 6,0 GHz Cache 36 MB L3 Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 TDP 150 W (max. 253 W im Turbo-Modus) Speicherunterstützung DDR4-3200, DDR5-5600, bis zu 128 GB Kühlschrank Keine enthalten

Wenn Sie auf der Suche nach rasanten Gaming-Leistungen sinde, derIntel Core i9-13900KS ist die perfekte CPU. Sie verfügt über satte 24 Kerne (8 Performance-Kerne und 16 Effizienz-Kerne) sowie 32 Threads. Mit dieser Konfiguration lassen sich anspruchsvolle E-Sport-Titel und filmreife Einzelspieler-Spiele mühelos bewältigen. Ihre 6,0 GHz Boost-Takt sorgt für extrem hohe Bildraten und bietet dir ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis. Das 36 MB L3-Cachesorgt für eine schnelleDatenzugriff, und sorgt dafür, dass Ihr PC reibungslos läuft bei Full HD and Eintausendvierhundertvierzig.

Ich habe es eine Woche lang getestet, hauptsächlich laufend Cyberpunk 2077 and Apex Legends, und es lief wie am Schnürchen. Was mich am meisten überraschte, war, wie es Streaming und Hintergrundaufgaben bewältigte, ohne die Leistung im Spiel zu beeinträchtigen. Ich habe auch ein paar Sitzungen in Elden Ring and CS2, und beide liefen selbst bei maximalen Einstellungen durchweg flüssig.

The LGA 1700-Sockelfunktioniert mitZ690 or Z790-Mainboards, das sowohl DDR4 als auch DDR5 unterstützt und so flexible Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Aufgrund der TDP von 150 W benötigen Sie einen Hochleistungskühler wie den NZXT Z73, um die Wärmeentwicklung bei hoher Auslastung zu bewältigen. Dank des Hybrid-Kern-Designs können Sie problemlos zwischen Gaming und Aufgaben wie Videokodierung or Streaming ohne langsamer zu werden.

Der Intel Core i9-13900KS zeichnet sich durch hervorragende Übertaktungsmöglichkeiten aus und ermöglicht es Ihnen, die Standardtaktfrequenzen zu übertreffen. Er unterstützt zudem PCIe 5.0 und ist somit bereit für Grafikkarten der nächsten Generation. Zwar ist sein Stromverbrauch höher als der von AMD, doch seine reine Rechenleistung macht ihn für passionierte Gamer zu einer lohnenden Investition. Im Vergleich zum i9-14900K, es istetwas schneller im Gaming-Bereich, hat aber einen höheren Preis, weshalb es sich besser für diejenigen eignet, die Jedes Bild maximieren.

Vorteile Nachteile ✅ 6,0 GHz Boost für unübertroffene Gaming-Geschwindigkeit ✅ 24 Kerne für flüssiges Gaming und Streaming ✅ DDR4/DDR5-Kompatibilität für flexible Systemkonfigurationen ✅ PCIe 5.0 für zukunftssichere GPU-Unterstützung ✅ Ideal für E-Sport mit hoher Bildwiederholrate und Multitasking ❌ Zu teuer für nur geringfügige Vorteile Intel Core i9-14900K

Pro-Tipp Um das volle Potenzial des Intel Core i9-13900KS auszuschöpfen, sollten Sie ihn in einem System mit DDR5-RAM und einer High-End-Grafikkarte einsetzen. Diese CPU glänzt bei Spielen mit hohen Bildraten und bei produktiven Aufgaben. Durch die Kombination mit modernster Hardware lassen sich Engpässe vermeiden, sodass Sie das volle Potenzial der CPU ausschöpfen können – insbesondere bei Spielen in 1440p oder 4K.

7. AMD Ryzen 7 7700X [Die beste Ryzen-CPU für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 8 Kerne, 16 Threads Basis-/Boost-Takt 4,5 GHz / 5,4 GHz Cache 32 MB L3 Buchse AM5 TDP 105 Watt Speicherunterstützung DDR5-5200, bis zu 128 GB Kühlschrank Keine enthalten

Wenn Sie ernsthafte Gaming-Leistung wollen, dann ist das AMD Ryzen 7 7700X ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufbau. Dies 8-Kern-Prozessor mit 16 Threadserreicht5,4 GHz im Boost-Modus und bietet Spitzenleistung in rasanten Spielen. Seine 32 MB L3-CachebehältDatenfluss läuft reibungslos, und liefert hohe Bildraten in Full HD and EintausendvierhundertvierzigGaming.

Ich habe es etwa eine Woche lang benutzt, hauptsächlich zum Laufen Apex Legends, Baldur’s Gate 3, sowie einige Produktivitäts-Apps, und es hat sich in allen Bereichen gut geschlagen. Ich habe es auch in Sternenfeld, und es lieferte konstante Bildraten, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten.

The AM5-PlattformunterstütztDDR5-5200 and PCIe 5.0 und bietet Ihnen eine zukunftssichere Lösung mit einem B650-Hauptplatine. Sein105 W TDP sorgt für Effizienz, aber du brauchst eine Kühlbox, wie zum Beispiel die DeepCool AK400, um optimale Temperaturen aufrechtzuerhalten. Mit Zen-4-Architektur… es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Effizienz, was es zu einer vielseitigen Option für verschiedene Aufgaben macht.

The Siebentausendsiebenhundert Xist ideal fürGaming-orientierte Konfigurationen und bietet Leistung auf fast Premium-Niveau zu einem Preis der Mittelklasse. Zwar verfügt es nicht über den Prestigefaktor von 3D-V-Cache-CPUs… dank seiner hohen Taktraten liefert er in den meisten Spielen eine gute Leistung. Übertaktung ist eine Möglichkeit, obwohl die Standardeinstellungen für die meisten Spieler eine hervorragende Leistung bieten.

Vorteile Nachteile ✅ 5,4-GHz-Boost für flüssiges Gaming ✅ Effiziente 105-W-TDP für einen kühleren Betrieb ✅ DDR5 und PCIe 5.0 für Zukunftssicherheit ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Spiele in 1080p und 1440p ✅ Zen-4-Architektur für ausgewogene Effizienz ❌ Kleinerer Cache als bei 3D-V-Cache-CPUs

Pro-Tipp Die Boost-Taktfrequenz von 5,4 GHz des Ryzen 7 7700X ist ein großer Vorteil bei rasanten Spielen. Um die Reaktionsgeschwindigkeit dieses Chips optimal zu nutzen, sollten Sie ihn mit einer PCIe 4.0-SSD kombinieren, die für schnelle Ladezeiten und geringe Latenz sorgt. Diese Konfiguration gewährleistet ein möglichst flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis.

8. AMD Ryzen 9 7900X [Beste CPU für Streaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 12 Kerne, 24 Threads Basis-/Boost-Takt 4,7 GHz / 5,6 GHz Cache 64 MB L3 Buchse AM5 TDP 170 Watt Speicherunterstützung DDR5-5200, bis zu 128 GB Kühlschrank Keine enthalten

The AMD Ryzen 9 7900X ist eine gute Wahl für Streamer, die Leistung benötigen. Mit 12 Farben and 24 Beiträge, kann es5,6 GHz und sorgt für eine flüssige Leistung beim gleichzeitigen Zocken und Streamen. Der 64 MB große L3-Cache sorgt dafür, dass dein Stream verzögerungsfrei bleibt, selbst wenn du mehrere Anwendungen wie OBS und Discord gleichzeitig nutzt.

Ich habe es für einen zweiwöchigen Streaming-Test verwendet mit OBS, Discord und einer Mischung aus 1440p-Titeln wie Apex Legends and Elden Ring, und es bewältigte alles ohne Ruckeln. Ich habe auch ein paar nächtliche Spielsitzungen in einem wärmeren Raum (etwa 28 °C) absolviert, und es kam nicht ein einziges Mal zu einer Drosselung.

Dieser Prozessor funktioniert mit dem AM5-Sockelund unterstütztDouble Data Rate 5 and PCIe 5.0. Kombinieren Sie es mit einem X670-Hauptplatine um optimale Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund seiner TDP von 170 W kann er unter Last recht warm werden, daher empfiehlt sich der Einsatz eines Flüssigkeitskühlers wie dem Lian Li Galahad II. Die Zen-4-Architektur zeichnet sich durch hervorragende Multithreading-Leistung aus und eignet sich daher perfekt für das Streaming in 1080p und 1440p.

The siebentausendneunhundert X bietet hervorragende Leistung bei Gaming in 1440p beim Streamen. Es ist zwar nicht ausschließlich auf Gaming ausgerichtet, bietet aber für Streamer und Content-Creators reichlich Leistung. Zwar treibt das Fehlen eines Kühlers die Kosten in die Höhe, doch die Leistung rechtfertigt dies.

Vorteile Nachteile ✅ 12 Kerne für flüssiges Streaming und Gaming ✅ 64 MB L3-Cache für schnellen Datenzugriff ✅ DDR5 und PCIe 5.0 für zukunftssichere Systemkonfigurationen ✅ Reibungsloses Gaming in 1440p während des Streamings ✅ Zen 4 für effizientes Multitasking ❌ Eine TDP von 170 W erfordert eine leistungsstarke Kühlung

Pro-Tipp Streamer, die während des Streamens eine hohe Bildrate aufrechterhalten möchten, sollten den Ryzen 9 7900X mit einem 1440p-Monitor und einer dedizierten Streaming-Karte wie der Elgato 4K60 Pro verwenden. Die 12 Kerne und 24 Threads sorgen für flüssiges Gameplay, während dein Stream auch bei Multitasking mit OBS oder anderer Streaming-Software verzögerungsfrei bleibt.

9. Intel Core i5-14600KF [Die beste Mittelklasse-CPU für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 14 (6P + 8E), 20 Fäden Basis-/Boost-Takt 3,5 GHz / 5,3 GHz Cache 24 MB L3 Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 TDP 125 W (max. 181 W im Turbo-Modus) Speicherunterstützung DDR4-3200, DDR5-5600, bis zu 192 GB Kühlschrank Keine enthalten

Der Intel Core i5-14600KF ist ein solider Prozessor der Mittelklasse, der 14 Farben and 20 Beiträgemit einem5,3 GHz Boost-Takt. Dies gewährleistet eine reibungslose Leistung in Full HD and Eintausendvierhundertvierzig Gaming, mit dem 24 MB L3-Cache für einen schnellen Datenfluss und stabile Bildraten. Ich habe es etwa eine Woche lang in einer 1440p-Konfiguration mit Cyberpunk 2077, Apex Legends, sowie etwas Lichteinfall, und es lief stabil und ohne Aussetzer.

Es wird mit dem LGA 1700-Sockel, kompatibel mit Z790- und B760-Motherboards, unterstützt sowohl Double Data Rate 4 and Double Data Rate 5. Mit einem125 W TDP, da es etwas warm wird, empfiehlt es sich, es mit einem Kühlgerät wie dem Thermalright Peerless Assassin sorgt für eine konstante Temperatur. Die Hybridarchitektur bewältigt Gaming und leichtes Multitasking, wie zum Beispiel die Nutzung von Discord oder Spotify, mühelos.

Was mich am meisten überrascht hat, war, dass die Core i5-14600KF im Grunde genommen in der Nähe Leistung auf i7-Niveau zu geringeren Kosten. Außerdem unterstützt es PCIe 5.0, wodurch es für zukünftige Grafikkarten-Upgrades gerüstet ist. Durch Übertaktung lässt sich die Leistung noch steigern, doch die Standardeinstellungen reichen für die meisten Gamer völlig aus.

Vorteile Nachteile ✅ 5,3-GHz-Boost für flüssiges Gaming in 1080p/1440p ✅ 14 Kerne für Gaming und leichtes Multitasking ✅ DDR4/DDR5-Unterstützung für mehr Flexibilität bei der Konfiguration ✅ PCIe 5.0 für zukunftssichere GPU-Kompatibilität ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei mittlerer Leistung ❌ Kühlbox nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat erworben werden

Pro-Tipp Durch das Übertakten des Intel Core i5-14600KF lässt sich seine Leistung noch weiter steigern. Um dies jedoch sicher und effektiv zu tun, sollten Sie in einen hochwertigen Kühler wie den Thermalright Peerless Assassin investieren. Durch das Übertakten können Sie bei anspruchsvollen Spielen zusätzliche Leistung erzielen, ohne auf eine teurere CPU umsteigen zu müssen.

10. AMD Ryzen 5 8600G [Beste CPU mit integrierter Grafik]

Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Kerne, 12 Threads Basis-/Boost-Takt 4,3 GHz / 5,0 GHz Cache 16 MB L3 Buchse AM5 TDP 65W Speicherunterstützung DDR5-5200, bis zu 128 GB Integrierte Grafikkarte Radeon 760M Kühlschrank Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

Der AMD Ryzen 5 8600G verfügt über 6 Farben, 12 Fädenund ein5,0 GHz Boost-Takt. Es bietet eine starke Leistung für Gaming in 1080p. Die integrierte Radeon 760M-Grafikkarte bewältigt einfache Spiele und E-Sport-Titel, ohne dass eine separate Grafikkarte erforderlich ist, wodurch Sie Geld für zukünftige Upgrades sparen. Ich habe es eine Woche lang in einer kostengünstigen 1080p-Konfiguration getestet, hauptsächlich als Bewertung, Rocket LeagueundBaldur’s Gate 3 bei niedrigen Einstellungen. Was mich am meisten überrascht hat, war, wie gut es damit zurechtkam Hintergrund 3 auf integrierter Grafik – spielbar, ohne dass es ruckelt.

Es funktioniert optimal mit dem AM5-Sockelund unterstütztDouble Data Rate 5 and PCIe 5.0, wodurch die Kompatibilität mit A620- oder B650-Motherboards gewährleistet ist. Dank einer TDP von 65 W ist sie energieeffizient, und der mitgelieferte Wraith Stealth-Kühler sorgt für niedrige Temperaturen, was sie perfekt für kompakte Systemaufbauten macht. Der 16 MB große L3-Cache sorgt für ordentliche Bildraten, auch wenn sie nicht so leistungsstark ist wie Konfigurationen mit dedizierten Grafikkarten.

The 8600G ist ideal für Gelegenheitsspieler oder Schüler und Studenten, da Spiele bei niedrigen bis mittleren Einstellungen flüssig laufen. Es ist nicht geeignet für Eintausendvierhundertvierzig oder anspruchsvolle AAA-Titel, aber es ist eine gute Wahl für weniger anspruchsvolle Spiele. Das Zen-4-Architektur trägt zu seiner Effizienz und langfristigen Leistungsfähigkeit bei.

Vorteile Nachteile ✅ Radeon 760M-Grafikkarte für 1080p-Gaming ohne separate Grafikkarte ✅ Effiziente 65-W-TDP für kühle, kompakte Systeme ✅ Der mitgelieferte Kühler senkt die Herstellungskosten ✅ DDR5 und PCIe 5.0 für zukünftige Aufrüstungen ✅ Ideal für preisgünstige oder kompakte Gaming-PCs ❌ Beschränkt auf einfache Spiele ohne diskrete Grafikkarte

Pro-Tipp Gamer, die die integrierte Radeon 760M-Grafikkarte nutzen, sollten sich auf 1080p-Gaming bei mittleren Einstellungen konzentrieren. Der Ryzen 5 8600G eignet sich ideal für weniger anspruchsvolle Spiele oder E-Sport-Titel, doch um das Spielerlebnis zu verbessern, sollten Sie erwägen, Ihrem System eine SSD hinzuzufügen. Dies verkürzt die Ladezeiten und verbessert die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit des Systems, was letztendlich zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

11. Intel Core i3-13100F [Die beste Einsteiger-CPU für Gaming]

Technische Daten Details Kerne/Threads 4 Kerne, 8 Threads Basis-/Boost-Takt 3,4 GHz / 4,5 GHz Cache 12 MB L3 Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 TDP 58 W (max. 89 W im Turbo-Modus) Speicherunterstützung DDR4-3200, DDR5-4800, bis zu 128 GB Kühlschrank Laminar RM1 im Lieferumfang enthalten

Ich habe den Intel Core i3-13100F einige Tage lang in einem preisgünstigen 1080p-PC getestet, hauptsächlich bei Counter-Strike: Global Offensive, LoLund ältere AAA-Spiele wie The Witcher 3 bei mittleren Einstellungen. Es ist eine perfekte Einsteiger-CPU für Gaming-Neulinge. Mit vier leistungsstarke Kerne, acht Fädenund ein4,5 GHz Boost-Takt… bewältigt es 1080p-Gaming bei weniger anspruchsvollen Titeln mühelos. Der 12-MB-L3-Cache sorgt für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, was es auch zu einer hervorragenden Wahl für preisgünstige PC-Konfigurationen macht.

Es funktioniert mit dem LGA 1700-Sockel und passt gut zu preiswerten B660 or H610-Motherboards, unterstütztDouble Data Rate 4 or Double Data Rate 5 für kostengünstige Flexibilität. Mit einem 58 W TDP, ist er äußerst effizient, und der mitgelieferte Laminar RM1-Kühler ist leise, was ihn ideal für kompakte Gehäuse macht. Die Raptor-Lake-Architektur sorgt für eine solide Leistung im Preis-Leistungs-Verhältnis und unterstützt PCIe 5.0 für zukünftige Upgrades.

The Intel Core i3-13100F ist ideal für Gelegenheitsspieler und sorgt für flüssige Bildraten bei E-Sport-Titeln oder älteren Spielen. Es ist nicht dafür ausgelegt, Eintausendvierhundertvierzig oder für anspruchsvolles Multitasking, aber in Kombination mit einer preisgünstigen Grafikkarte kann sie eine gute Wahl sein.

Vorteile Nachteile ✅ Spottpreis für Gaming in 1080p ✅ Effiziente 58-W-TDP für geringen Stromverbrauch ✅ Im Lieferumfang enthaltener Kühler für preisgünstige PC-Konfigurationen ✅ DDR4/DDR5 und PCIe 5.0 für mehr Flexibilität ✅ Einfache Einrichtung für PC-Neubauer ❌ Nicht geeignet für 1440p oder AAA-Titel

Pro-Tipp Kombinieren Sie den Intel Core i3-13100F mit einer soliden Einsteiger-Grafikkarte wie der GTX 1650, um eine hervorragende Leistung bei 1080p zu erzielen, ohne Ihr Budget zu strapazieren. Diese Kombination sorgt für flüssiges Gameplay bei Titeln wie Fortnite und verhindert Engpässe in dieser Preisklasse.

Wichtige Faktoren, die bei der Auswahl einer CPU zu berücksichtigen sind

Die Wahl der richtigen CPU für deinen Gaming-PC ist eine wichtige Entscheidung. Sie ist der Motor für alles, von actiongeladenen Shootern bis hin zu fesselnden Open-World-Spielen. Nach meinen Recherchen zu den beiden derzeit führenden Modellen, AMD vs. Intel CPUHier sind sieben wichtige Faktoren, die Ihnen dabei helfen, die beste CPU für Ihre Anforderungen auszuwählen.

CPU-Kerne und Threads

CPU-Kerne übernehmen Aufgaben wie das Ausführen von Spielen oder anderen Anwendungen. Dank Threads kann jeder Kern mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Für Spiele ist eine 6-Kern-CPU mit 12 Threads (wie der Intel Core i5-12400F) funktioniert gut. Wenn du vorhast, während des Spielens zu streamen oder mehrere Programme gleichzeitig auszuführen, solltest du vielleicht eine CPU mit 12+ Farben. Um die Leistung zu verbessern, solltest du deine CPU mit einer schnellen SSD kombinieren. Wenn du nur gelegentlich spielst oder weniger anspruchsvolle Titel wie Rocket LeagueMan braucht zwar nicht viele Kerne, aber für anspruchsvolle Spiele oder Multitasking sind mehr Kerne von Vorteil.

Taktfrequenz

Die Taktrate, gemessen in GHz, gibt an, wie schnell Ihre CPU Aufgaben verarbeiten kann. Eine höhere Taktrate, wie 5,0 GHz beim AMD Ryzen 7 7800X3D verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit in rasanten Spielen. Die Basistaktfrequenz entspricht der regulären Geschwindigkeit, während die Boost-Taktfrequenz das System bei Bedarf beschleunigt. Für ein flüssiges Spielerlebnis sollten Sie auf 4,5 GHz oder mehr. Beachten Sie jedoch, dass die Taktrate allein den Bedarf an mehr Kernen beim Multitasking nicht ersetzen kann.

Cache-Speicher

Der Cache-Speicher speichert Daten, auf die die CPU schnell zugreifen muss. Je größer der Cache, desto schneller kann die CPU Daten abrufen. Zum Beispiel ein 32 MB L3-Cache Der Ryzen 7 7700X verkürzt die Ladezeiten in Open-World-Spielen. CPUs mit größeren Caches, wie beispielsweise die Modelle mit 3D-V-Cache von AMD, bieten eine bessere Leistung in Spielen, die auf schnellen Datenzugriff angewiesen sind, wie zum Beispiel Strategiespiele oder Spiele mit großen, detailreichen Welten.

Integrierte Grafik (iGPU)

Integrierte Grafikchips (iGPU) sind eingebaute Grafikchips, wie zum Beispiel der Radeon 760M im AMD Ryzen 5 8600G, mit denen man einfache Spiele auch ohne separate Grafikkarte spielen kann. Sie eignen sich gut für Spiele wie Rocket League oder E-Sport-Titel. Für anspruchsvollere AAA-Spiele benötigen Sie jedoch eine dedizierte Grafikkarte, wie beispielsweise die RTX 4060, um die beste Leistung zu erzielen.

Leistungsaufnahme (TDP)

Die TDP (Thermal Design Power) gibt an, wie viel Leistung und Wärme die CPU erzeugt. Eine niedrigere TDP, wie 65W Der Ryzen 5 8600G eignet sich ideal für kleine Systeme und zum Energiesparen. Höhere TDP-Werte, wie 170 Watt Der Ryzen 9 7900X benötigt zwar eine bessere Kühlung und mehr Strom, bietet dafür aber eine höhere Leistung. Für diese leistungsstärkeren CPUs benötigst du einen guten Kühler und ein leistungsfähiges Netzteil, um die Wärmeentwicklung und den Strombedarf zu bewältigen.

Sie sichern die Langlebigkeit und die konstante Leistung Ihrer Hardware, indem Sie sich für eine top-tier CPU cooler die diese Wärmeabgabe bewältigen kann. Eine effiziente Kühlung verhindert, dass der Prozessor seine Taktrate drosselt, und sorgt dafür, dass Ihre Bildraten auch bei längeren Gaming-Sessions hoch bleiben.

Sockelkompatibilität

Über den CPU-Sockel wird der Prozessor mit der Hauptplatine verbunden. Achten Sie darauf, dass der Prozessor zum Sockeltyp Ihrer Hauptplatine passt. Intels LGA 1700 and AM5 von AMD sind gängige Sockeltypen. AM5 unterstützt DDR5 und ermöglicht so zukünftige Aufrüstungen, während LGA 1700 DDR4 unterstützt, was zwar kostengünstiger sein kann, aber zukünftige Speicheraufrüstungen einschränken könnte.

Zukunftssicherheit

Wenn Sie sich für eine CPU mit zukunftssicheren Funktionen entscheiden, bleibt diese auch bei der Veröffentlichung neuer Spiele und Technologien auf dem neuesten Stand. CPUs mit Plattformen wie AM5, die DDR5 und PCIe 5.0 unterstützen, eignen sich besser für den Langzeitbetrieb. Zum Beispiel ein 12-Kern-CPU So wird beispielsweise der AMD Ryzen 9 7900X neue Spiele und Multitasking-Anforderungen problemlos bewältigen. Im Gegensatz dazu könnten preisgünstige 4-Kern-CPUs mit den Anforderungen zukünftiger Software überfordert sein.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste CPU für Spiele?

Die beste CPU für Spiele ist die AMD Ryzen 7 7800X3D. Er verfügt über acht Kerne und 3D V-Cache für Spitzenleistung. Er sorgt für hohe Bildraten und Effizienz und ermöglicht so ein flüssiges Spielerlebnis bei verschiedenen Titeln.

Was ist eine CPU?

Eine CPU (Central Processing Unit) ist das Gehirn Ihres Computers, das Befehle aus Programmen ausführt. Sie übernimmt Berechnungen und Aufgaben, um Spiele, Apps und Ihr Betriebssystem effizient auszuführen.

Wie übertaktet man eine CPU?

Um Ihre CPU zu übertakten, müssen Sie das BIOS öffnen und die Taktrate anpassen, um eine bessere Leistung zu erzielen. Achten Sie auf eine ausreichende Kühlung und überwachen Sie die Temperaturen, um Schäden zu vermeiden, da Übertaktung zu einer höheren Wärmeentwicklung und einem höheren Stromverbrauch führt.

Wie baut man eine CPU ein?

Um eine CPU einzubauen, richten Sie sie am Sockel des Motherboards aus, setzen Sie sie vorsichtig ein und arretieren Sie den Hebel. Tragen Sie Wärmeleitpaste auf und montieren Sie einen Kühler, wobei Sie darauf achten müssen, dass beim Einbau keine Stifte verbogen werden.

Wie kann man die CPU-Auslastung senken?

Um die CPU-Auslastung zu senken, schließen Sie nicht benötigte Apps und Hintergrundprozesse. Aktualisieren Sie die Treiber und optimieren Sie die Spieleinstellungen, oder erwägen Sie ein Upgrade auf eine schnellere CPU, um die Multitasking-Leistung zu verbessern.

Wie hoch sollte die Temperatur meiner CPU sein?

Die Temperatur Ihrer CPU sollte bei 30–50 °Cund unterhalb bleiben85 °C unter Last für einen sicheren Betrieb. Verwenden Sie Überwachungsprogramme und sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung, um während des Spielens optimale Temperaturen zu gewährleisten.

Was ist besser, ein Intel- oder ein AMD-Prozessor?

AMD Prozessoren sind dank 3D-V-Cache oft führend im Gaming-Bereich, während Intel Diese Chips zeichnen sich durch ihre hohe Taktrate aus. Wählen Sie je nach Budget und Anforderungen (AMDim Hinblick auf den Wert,Intel (für Spitzenleistung).

Was eignet sich besser für Spiele: AMD oder i7?

AMD Ryzen 7 7800X3D übertrifft die meisten i7 CPUs im Gaming-Bereich aufgrund ihrer 3D V-Cache. Intels i7-14700K ist stark im Multitasking, bleibt aber bei der reinen Gaming-Leistung etwas zurück.