Die 7 besten preisgünstigen CPUs – die Top-Auswahl für 2025: Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis

Ich habe meinen ersten preisgünstigen PC während meines Studiums zusammengebaut, und die beste preisgünstige CPU, für die ich mich damals entschieden habe, überrascht mich immer noch damit, wie viel sie leisten kann. Von flüssigem Gaming über die Bearbeitung kurzer Videos bis hin zur Bearbeitung von Studienunterlagen hat sie bewiesen, dass Leistung nicht unbedingt mit einem hohen Preis einhergehen muss.

Im Jahr 2026 sind preisgünstige CPUs noch besser und leistungsstärker geworden. Einige bieten Multi-Core-Leistung für anspruchsvolle Aufgaben, während andere auf kühle, effiziente Leistung im Alltag ausgerichtet sind. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen 7 der besten Optionen vor, die ihr Geld wert sind, Egal, ob du spielst, lernst oder einfach nur dein System aufrüsten möchtest, ohne Abstriche zu machen.

Unsere Top-Empfehlungen für preisgünstige CPUs

Hier sind unsere drei Favoriten unter den preisgünstigen CPUs, die starke Leistung bieten, ohne das Budget zu sprengen. Jede davon liefert zuverlässige Geschwindigkeit für Gaming, Arbeit oder die Erstellung von Inhalten – und das zu einem Preis, der für die meisten PC-Konfigurationen erschwinglich ist.

AMD Ryzen 5 5600G (2021) – Der einzige Chip mit integrierter Grafik, der Spiele in 1080p ohne dedizierte GPU ausführen kann. Sechs Kerne sorgen für reibungsloses Multitasking, während die Radeon-Vega-Grafik den sofortigen Bedarf an einer teuren Grafikkarte überflüssig macht. Intel Core i3-12100F (2022) – Vier schnelle Kerne auf Intels LGA-1700-Plattform sorgen für eine außergewöhnliche Gaming-Leistung. Dank der Aufrüstbarkeit auf schnellere Chips ist dies eine kluge Grundlage, und dank des mitgelieferten Kühlers sind keine zusätzlichen Anschaffungen erforderlich. AMD Ryzen 5 5500 6-Kern (2022) – Sechs Kerne mit zwölf Threads zu einem äußerst günstigen Preis. Die Effizienz von Zen 3 trifft auf beeindruckende Multitasking-Fähigkeiten, während die AM4-Kompatibilität kostengünstige Motherboard-Optionen ermöglicht. Maximale Leistung pro Euro für preisbewusste PC-Bauer.

Diese Modelle bieten unterschiedliche Stärken, haben aber alle eines gemeinsam: ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Scrollen Sie weiter nach unten, um die vollständige Liste mit detaillierten Bewertungen aller sieben Prozessoren zu sehen.

Die 7 besten preisgünstigen CPUs – Preis-Leistungs-Tipps für jeden PC-Bauer

Wenn Sie Ihr Budget für den PC-Bau wirklich optimal nutzen möchten, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen, bieten die folgenden sieben Modelle zuverlässige Leistung für Gaming, Streaming, Videobearbeitung oder den täglichen Gebrauch. Jedes Modell zeichnet sich durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis, Effizienz und Aufrüstbarkeit aus, sodass Sie ein erstklassiges Erlebnis genießen können, ohne für die beste Budget-CPU zu viel zu bezahlen.

1. AMD Ryzen 5 5600G [Die beste preisgünstige CPU mit integrierter Grafik]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Kerne / 12 Threads Basis-/Boost-Takt 3,9 GHz / 4,4 GHz Cache 16 MB L3 + 3 MB L2 TDP 65W Buchse AM4 Integrierte GPU Radeon Vega-Grafikkarte Kühlbox Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

The AMD Ryzen 5 5600G bietet eine unschlagbare Kombination aus CPU- und GPU-Leistung zu einem günstigen Preis, wodurch er sich perfekt für Einsteiger-Gaming-PCs oder Allzweck-PCs ohne dedizierte Grafikkarte eignet. Mit 6 Kernen und 12 Threads bewältigt er Multitasking, produktive Aufgaben und gelegentliches Streaming ohne Leistungseinbußen.

Vorteile Nachteile ✅ Integrierte Radeon-Vega-Grafikkarte – Spiele wie „Fortnite“ oder „Apex“ lassen sich ohne separate Grafikkarte in 1080p spielen ✅ 6 Kerne / 12 Threads – solide Leistung für Gaming, Multitasking und einfache Bearbeitung ✅ Zen-3-CPU-Kerne – hohe IPC-Leistung für flüssigen Systembetrieb ✅ Geringe TDP von 65 W – funktioniert mit einfachen Kühlsystemen ✅ Wraith Stealth-Kühler im Lieferumfang enthalten – keine zusätzlichen Kosten ✅ Ideal für PCs mit kleinem Formfaktor oder für den ersten PC-Bau ✅ Umfassende AM4-Unterstützung – günstige, weit verbreitete Motherboards ❌ Die Grafikleistung reicht zwar nicht an die einer dedizierten Grafikkarte heran, reicht aber für Gelegenheitsspiele und alltägliche Aufgaben aus

Dank der integrierten Radeon-Vega-GPU lassen sich beliebte Spiele mit 720p oder sogar 1080p mit optimierten Einstellungen, was ihn ideal für Nutzer macht, die den Kauf einer Grafikkarte noch hinauszögern möchten. Basierend auf der Zen-3-Architektur bietet der 5600G sowohl im Desktop-Einsatz als auch bei Single-Thread-Aufgaben eine schnelle Reaktionszeit.

Its Die niedrige TDP von 65 W sorgt für moderate Temperaturen, sodass es sich gut für kompakte oder preisgünstige Gehäuse eignet. Die Kompatibilität mit dem AM4-Sockel eröffnet eine große Auswahl an Motherboards, von extrem preisgünstigen Modellen bis hin zu funktionsreicheren B550-Boards, was dazu beiträgt, die Gesamtkosten für den Zusammenbau niedrig zu halten.

Fazit:The Ryzen 5 5600G ist die beste All-in-One-CPU für preisbewusste PC-Bauer, insbesondere für diejenigen, die spielbare Grafikleistung ohne Grafikkarte wünschen. Es eignet sich hervorragend für Studenten, Büroanwender oder Gamer, die gerade erst mit dem PC-Bau beginnen.

2. Intel Core i3-12100F [Beste preisgünstige CPU für Einsteiger]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 4 Kerne / 8 Threads Basis-/Boost-Takt 3,3 GHz / 4,3 GHz Cache 12 MB L3 + 5 MB L2 TDP 58W Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 Integrierte GPU Keine Kühlbox Intel-Standardkühler im Lieferumfang enthalten

Preisbewusste Käufer erhalten mit dem Intel Core i3-12100F. Vier Kerne, die auf 4,3 GHz hochgetaktet werden können, bieten eine 1080p-Gaming-Leistung, die es mit deutlich teureren Prozessoren aufnehmen kann. Kombiniere es mit einer Grafikkarte wie einer RTX 3060 oder einer RX 6600, und du wirst sehen, warum dieser Chip trotz seines günstigen Preises eine überdurchschnittliche Leistung bietet.

Der 17-MB-Cache sorgt für flüssiges Multitasking. Trotz seiner Einstufung als Einstiegsmodell kann dieser Prozessor mit Modellen der höheren Preisklasse mithalten.

Vorteile Nachteile ✅ Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis übertrifft das der Mitbewerber in derselben Preisklasse ✅ 4 Kerne und 8 Threads sorgen für Leistung bei Gaming-Sessions und alltäglichen Multitasking-Aufgaben ✅ Die Leistungsaufnahme von 58 W sorgt für niedrige Stromkosten und einen kühlen Betrieb dank einfacher Kühlung ✅ Im Lieferumfang ist ein Serienkühler enthalten, sodass Sie auf Aftermarket-Produkte verzichten können ✅ Dank der Kompatibilität mit dem LGA 1700-Sockel können Sie später auf schnellere Intel-Chips aufrüsten ✅ Dank der Unterstützung von DDR4-Speicher bleibt Ihr System erschwinglich, ohne dass Sie dabei auf Geschwindigkeit verzichten müssen ✅ Ein überzeugendes Angebot für Bauherren, die genau auf ihr Budget achten ❌ Da keine integrierte Grafikkarte vorhanden ist, benötigen Sie eine dedizierte GPU, obwohl die meisten Gaming-PCs ohnehin schon mit einer solchen ausgestattet sind

Die Spielleistung bleibt auch beim Streamen oder bei laufenden Hintergrundanwendungen konstant. Die geringe Wärmeabgabe sorgt für leisere Lüfter und angenehmeres Gaming. Ein B660-Motherboard in Kombination mit DDR4-3200-Speicher rundet das ausgewogene Setup ab. Sobald deine dedizierte Grafikkarte installiert ist, wirst du die fehlende integrierte Grafik gar nicht mehr bemerken.

Fazit: Gamer mit kleinem Budget erhalten moderne Plattformfunktionen und eine starke 1080p-Leistung, ohne dabei ihr Budget zu sprengen, dank des i3-12100F.

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Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Kerne / 12 Threads Basis-/Boost-Takt 3,6 GHz / 4,2 GHz Cache 16 MB L3 + 3 MB L2 TDP 65W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

Höchster Wert trifft auf solide Leistung mit dem AMD Ryzen 5 5500. Sechs Kerne mit zwölf Threads bieten leistungsstarke Multitasking-Fähigkeiten zu einem äußerst erschwinglichen Preis. Dieser Chip gehört zu den besten preisgünstigen CPUs für PC-Bauer, die Multi-Core-Leistung benötigen, ohne dabei ihr Budget zu sehr zu strapazieren.

Vorteile Nachteile ✅ Dank äußerst günstiger Preise ist die Leistung eines Sechs-Kern-Prozessors auch für sehr knappe Budgets erschwinglich ✅ 6 Kerne und 12 Threads bewältigen anspruchsvolle Multitasking-Aufgaben in Produktivitätsanwendungen ✅ Die Zen-3-Architektur bietet hohe Effizienz für alltägliche Rechenaufgaben ✅ Das 65-W-Kühlkonzept sorgt dank des mitgelieferten Wraith Stealth-Kühlers für eine kühle Temperatur ✅ Die Kompatibilität mit der AM4-Plattform eröffnet günstige Optionen für Mainboards und Arbeitsspeicher ✅ Der mitgelieferte Kühler erspart zusätzliche Kosten für Kühllösungen ✅ Ideal für preisbewusste Bauherren, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen möchten ❌ Der 16-MB-Cache entspricht zwar nur der Hälfte der Kapazität des 5600, bewältigt aber dennoch die meisten Aufgaben problemlos, und die Einsparungen machen ihn für preisbewusste Systemkonfigurationen lohnenswert

Der AM4-Sockel sorgt für niedrige Gesamtkosten der Plattform. Sie können ihn mit preisgünstigen B450- oder B550-Mainboards und DDR4-Speicher kombinieren, ohne Ihr Budget zu sprengen. Die Multitasking-Leistung bleibt bei Office-Anwendungen, beim Surfen im Internet und beim Konsumieren von Inhalten auf hohem Niveau. Die Zen-3-Architektur sorgt für eine reaktionsschnelle Systemleistung, die sich im täglichen Gebrauch flüssig anfühlt.

Fazit: The Ryzen 5 5500 bietet maximale Sechs-Kern-Multitasking-Leistung für PC-Bauer mit extrem knappem Budget, die auf der kostengünstigen AM4-CPU-Plattform die beste CPU-Leistung in dieser Preisklasse suchen.

4. AMD Ryzen 5 5600 6-Kern [Die beste preisgünstige CPU für Gaming und den Alltag]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Kerne / 12 Threads Basis-/Boost-Takt 3,5 GHz / 4,4 GHz Cache 32 MB L3 + 3 MB L2 TDP 65W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

Sechs Kerne mit einer Taktrate von 4,4 GHz sorgen dafür, dass der AMD Ryzen 5 5600 eine vielseitige Wahl für Gaming und Produktivität. Der 32-MB-L3-Cache ist doppelt so groß wie der des 5600G, wodurch Sie bei anspruchsvollen Spielen eine bessere Leistung erzielen, wenn Sie eine dedizierte Grafikkarte verwenden. Dieser Prozessor bietet nahezu die gleiche Geschwindigkeit wie der beliebte 5600X, ist dabei aber günstiger.

Vorteile Nachteile ✅ Die Leistung entspricht der des 5600X, während Sie beim Zusammenbau Geld sparen ✅ Der 32 MB große L3-Cache sorgt in Kombination mit diskreten Grafikkarten für flüssiges Gaming ✅ Das energieeffiziente 65-W-Design sorgt für niedrige Stromkosten und angenehme Temperaturen ✅ Dank PCI-E 4.0-Unterstützung profitieren Sie von einer höheren Speicher- und GPU-Bandbreite ✅ Vollständig für Übertaktung freigeschaltet, ohne dass spezielle Editionen erforderlich sind ✅ Kompatibel mit preisgünstigen B550-Motherboards, um die Plattformkosten niedrig zu halten ✅ Perfektes Upgrade für ältere AM4-Systeme – ein BIOS-Update genügt ❌ Etwas niedrigere Taktraten als beim 5600X, wobei der Unterschied im Alltag kaum spürbar ist

Die AM4-Plattform bietet Ihnen Zugang zu günstigeren Motherboards im Vergleich zu neueren Modellen. Sie können sich ein solides B550-Board und DDR4-Speicher zulegen, ohne Ihr Budget zu strapazieren. Dadurch wird dieRyzen 5600 eines der besten preisgünstigen Angebote Zentraleinheitenfür Spiele ohne zu viel Geld auszugeben.

Übertaktungsunterstützung ist serienmäßig vorhanden. Sie können die Taktraten erhöhen oder Precision Boost Overdrive nutzen, um auf einfache Weise die Leistung zu steigern. Der mitgelieferte CPU-Kühler bewältigt die thermische Belastung bei Standardtaktraten problemlos.

Fazit: The Ryzen 5 5600 zeichnet sich als eine der besten preisgünstigen CPUs für Gamer und normale Nutzer aus, die Leistung auf dem Niveau des 5600X zu einem günstigeren Preis suchen.

5. Intel Core i5-12400F [Die beste preisgünstige Intel-CPU für ausgewogene Systemkonfigurationen]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Performance-Kerne / 12 Threads Basis-/Boost-Takt 2,5 GHz / 4,4 GHz Cache 18 MB Intel Smart Cache TDP 65W Buchse Kommunalverwaltungsgesetz von 1700 Integrierte GPU Keine (F-Serie) Kühlbox Nicht enthalten

Intel Core i5-12400F zeichnet sich als zuverlässige und ausgewogene Option aus Für alle, die solide Leistung suchen, ohne zu viel auszugeben. Basierend auf Intels Alder-Lake-Architektur verfügt er über 6 Performance-Kerne und 12 Threads, wodurch er Gaming, Medienkonsum und produktive Aufgaben problemlos bewältigt.

Vorteile Nachteile ✅ 6 Performance-Kerne mit Hyper-Threading – eine optimale Balance zwischen Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit ✅ Hervorragende 1080p-Gaming-Leistung in Kombination mit Grafikkarten der Mittelklasse ✅ Der Verzicht auf eine iGPU hält die Kosten für GPU-basierte Systeme niedrig ✅ Niedrige TDP von 65 W – läuft kühl und ist energieeffizient, selbst unter Volllast ✅ Kompatibel mit DDR4 und DDR5 – eignet sich für verschiedene preisgünstige Konfigurationen ✅ Umfassende Plattformunterstützung (LGA1700, Serien 600/700) – flexible Aufrüstungsmöglichkeiten ✅ Gleichmäßige Wärmeabgabe – ideal für kompakte und leise Systeme ❌ Es ist kein Standardkühler im Lieferumfang enthalten, aber viele preisgünstige Tower-Kühler übertreffen ohnehin die Leistung der einfachen Standardlüfter

Its Dank seiner starken Single-Thread-Leistung eignet es sich hervorragend für Spiele in 1080p, während die Multithread-Effizienz dafür sorgt, dass es beim Rendern und bei der einfachen Bearbeitung konkurrenzfähig bleibt.

Da es sich um ein „F“-Modell handelt, verzichtet es auf die integrierte Grafik, was es jedoch erschwinglicher macht, insbesondere für Nutzer, die bereits eine diskrete GPU verwenden. Dank der Kompatibilität mit LGA1700- und Mainboards der 600er-Serie haben Nutzer die Flexibilität, je nach Budget und Aufrüstungsplan zwischen DDR4- und DDR5-Konfigurationen zu wählen.

Fazit:The Intel Core i5-12400F bietet für seinen Preis eine erstklassige Leistung… und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Gamer und allgemeine Nutzer, die sich ein modernes System wünschen. Eine gut unterstützte CPU für einen ausgewogenen PC-Bau und eine ausgezeichnete Wahl für alle, die nicht auf integrierte Grafik setzen.

6. Intel Core i7-7700 [Die beste preisgünstige CPU für die Aufrüstung älterer Systeme]

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Technische Daten Details Kerne/Threads 4 Kerne / 8 Threads Basis-/Boost-Takt 3,6 GHz / 4,2 GHz Cache 8 MB L3 + 256 KB L2 TDP 65W Buchse Intel Sockel 1151 Integrierte GPU Intel HD 630 Kühlbox Intel-Standardkühler im Lieferumfang enthalten

Um ein älteres Intel-System aufzurüsten, muss nicht immer alles ausgetauscht werden. The Intel Core i7-7700 bietet Nutzern des LGA 1151-Sockels das schnellste und preisgünstigste Drop-in-Upgrade auf dem Markt.Beim AbwiegenAMD vs. Intel Bei Altsystemen können Sie mit diesem Prozessor Ihr bestehendes Motherboard und Ihren DDR4-Speicher weiterverwenden und profitieren gleichzeitig von deutlichen Leistungssteigerungen gegenüber älteren i5- und i3-Chips.

Vier Kerne mit acht Threads bewältigen alltägliche Rechenaufgaben mühelos. Surfen im Internet, Büroarbeiten, Video-Streaming und einfache Inhaltserstellung laufen problemlos.

Vorteile Nachteile ✅ Einfaches Upgrade für LGA-1151-Motherboards spart Hunderte von Euro beim Austausch der Plattform ✅ Da kein neuer Arbeitsspeicher oder kein neues Motherboard erforderlich ist, bleiben die Kosten für die Aufrüstung minimal ✅ 4 Kerne und 8 Threads sorgen für zuverlässiges Multitasking bei allgemeinen Rechenaufgaben ✅ Die integrierte HD Graphics 630 bietet eine Ausweichlösung für die Bildschirmausgabe, falls Ihre GPU ausfällt ✅ Die TDP von 65 W ist mit einfachen CPU-Kühlern kompatibel und sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ✅ Kompatibel mit preiswertem DDR4-Speicher, den Sie wahrscheinlich bereits besitzen ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis als preisgünstige CPU zur Verlängerung der Lebensdauer älterer Systeme ❌ Die Architektur der siebten Generation zeigt bei stark multithreaded-lastigen Anwendungen ihre Grenzen, bewältigt alltägliche Aufgaben und Spiele jedoch weiterhin problemlos

Dieser Prozessor ist eine kostengünstige Möglichkeit, älteren Systemen neues Leben einzuhauchen. So ersparen Sie sich die Kosten für ein neues Motherboard, Arbeitsspeicher und möglicherweise eine neue Windows-Lizenz. The i7-7700 ist einer der besten preisgünstigen Prozessoren für Nutzer, die sich eine bessere Leistung wünschen, ohne ganz von vorne anfangen zu müssen.

Die integrierte Grafik bietet Anzeigefunktionen für die Fehlerbehebung oder für den gelegentlichen Gebrauch. Bei Bedarf können Sie das System vorübergehend ohne dedizierte GPU betreiben.

Fazit: The i7-7700 bietet LGA-1151-Nutzern, die eine höhere Leistung wünschen, ohne ihre gesamte Plattform austauschen zu müssen, die beste und kostengünstigste Aufrüstungsmöglichkeit.

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Technische Daten Details Kerne/Threads 6 Kerne / 12 Threads Basis-/Boost-Takt 3,6 GHz / 4,1 GHz Cache 8 MB L3 + 512 KB L2 TDP 65W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

Sechs Kerne zum absoluten Schnäppchenpreis machen das AMD Ryzen 5 4500 der günstigste Einstieg in die Multi-Core-Leistung auf AM4. Dieser Prozessor zeichnet sich durch hervorragende Multitasking- und Produktivitätsleistungen aus wo die Anzahl der Threads wichtiger ist als die Spitzengeschwindigkeit. Office-Anwendungen, virtuelle Maschinen, Programmierumgebungen und einfache Serveraufgaben laufen alle reibungslos.

Vorteile Nachteile ✅ Die günstigste 6-Kern-AM4-CPU für besonders knappe Budgets ✅ 12 Threads bewältigen anspruchsvolle Multitasking-Aufgaben in mehreren Anwendungen gleichzeitig ✅ Dank einer Leistungsaufnahme von 65 W bleiben die Stromkosten bei Systemen, die ständig in Betrieb sind, auf einem Minimum ✅ Kompatibel mit preisgünstigen AM4-Mainboards früherer Generationen ✅ Der im Lieferumfang enthaltene Wraith Stealth-Kühler erspart zusätzliche Kosten für die Kühlung ✅ Ideal für Heimserver oder Workstations, die viele Threads benötigen ✅ Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis als einer der besten preisgünstigen Prozessoren für reine Produktivität ❌ Der im Vergleich zu neueren Chips kleinere 8-MB-Cache beeinträchtigt die Gaming-Leistung, während die Leistung bei Produktivitätsanwendungen und beim Multitasking weiterhin gut ist

Die Kompatibilität mit der AM4-Plattform bedeutet, dass es günstige Motherboard-Optionen gibt. Man findet gebrauchte oder Auslaufmodelle der B450- und B550-Serien, die perfekt mit diesem Chip zusammenarbeiten. Der 4500 gehört zu den besten preisgünstigen Prozessoren für Nutzer, denen die Fadenzahl wichtiger ist als alles andere.

Dank seiner Energieeffizienz eignet er sich ideal für Systeme, die rund um die Uhr in Betrieb sind. Die geringe Wärmeabgabe sorgt für einen leisen Betrieb mit einfachen Kühlungslösungen.

Fazit: The Ryzen 5 4500 bietet unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bei Multi-Core-Prozessoren für Einsteiger, die für maximale Produktivität möglichst viele Threads benötigen, ohne viel Geld ausgeben zu wollen.

Mehr ausgeben oder im Rahmen des Budgets bleiben? Die richtige Balance bei der CPU finden

Nicht jeder braucht den leistungsstärksten Prozessor, und nicht jeder sollte sich mit dem billigsten zufrieden geben. Die Entscheidung zwischen einer guten, preisgünstigen CPU und einer höheren Investition hängt davon ab, wofür Sie Ihren PC tatsächlich nutzen möchten.

In diesem Abschnitt werden die Vor- und Nachteile einer höheren Anfangsinvestition gegenüber dem Sparen für andere Komponenten – zum Beispiel einige der besten RAM-Module für deinen PC – aufgezeigt. Ganz gleich, ob du spielst, lernst, Videos bearbeitest oder einfach nur im Internet surfst: Hier findest du die beste preisgünstige CPU für deine tatsächlichen Anforderungen.

Die beste CPU kaufen, die man sich leisten kann

Sich für die beste CPU im Rahmen Ihres Budgets zu entscheiden, hat klare Vorteile. So bleibt Ihr System länger reaktionsschnell, insbesondere da Anwendungen immer ressourcenintensiver werden und Multitasking immer mehr zur Normalität wird.

Vorteile:

Zukunftssicherheit: Eine CPU der Oberklasse bewältigt Spiele der nächsten Generation und kreative Anwendungen mühelos.

Eine CPU der Oberklasse bewältigt Spiele der nächsten Generation und kreative Anwendungen mühelos. Längerer Aktualisierungszyklus: Sie müssen Ihren Prozessor nicht schon nach ein paar Jahren austauschen.

Sie müssen Ihren Prozessor nicht schon nach ein paar Jahren austauschen. Schnellere Leistung: Du profitierst von höheren Bildraten beim 4K-Gaming, schnellerem Rendering und flüssigerem Streaming.

Nachteile:

Höhere Anschaffungskosten: Dies könnte zu Einsparungen in anderen Bereichen wie Speicher oder GPU führen.

Dies könnte zu Einsparungen in anderen Bereichen wie Speicher oder GPU führen. Abnehmende Erträge: Wenn du nur im Internet surfst und Netflix schaust, wirst du keinen Unterschied bemerken.

Wenn du nur im Internet surfst und Netflix schaust, wirst du keinen Unterschied bemerken. Mögliche zusätzliche Kosten: Hochleistungs-CPUs erfordern oft ein besseres Motherboard und eine leistungsstärkere Kühlung.

Bevor du also dein Budget strapazierst, solltest du sicherstellen, dass die zusätzliche Leistung zu deiner tatsächlichen PC-Nutzung passt.

Die günstigste CPU kaufen, die Ihren Anforderungen entspricht

Wenn Ihr System budgetlich knapp bemessen ist oder vor allem für einfachere Aufgaben gedacht ist, kann es durchaus sinnvoll sein, bei der CPU zu sparen. Moderne, kostengünstige Chips bewältigen bereits die meisten alltäglichen Aufgaben.

Vorteile:

Ideal für den Alltag: Ideal für Büroarbeiten, Studenten, Medien-PCs oder Zweitgeräte.

Ideal für Büroarbeiten, Studenten, Medien-PCs oder Zweitgeräte. Flexibilität beim Budget: So bleibt mehr Platz für eine Aufrüstung Ihrer Grafikkarte, SSD oder Ihres Monitors.

So bleibt mehr Platz für eine Aufrüstung Ihrer Grafikkarte, SSD oder Ihres Monitors. Starke Basisleistung: Einstiegschips wie der Ryzen 5 5600 or Intel i5-12400F die meiste Software läuft bereits reibungslos.

Nachteile:

Weniger zukunftsfähig: Möglicherweise muss das Gerät früher ausgetauscht werden, da Apps immer mehr Rechenleistung benötigen.

Möglicherweise muss das Gerät früher ausgetauscht werden, da Apps immer mehr Rechenleistung benötigen. Begrenzte Kopffreiheit: Bei Multitasking, Bearbeitungsaufgaben oder neueren Spielen kann die Leistung nachlassen.

Deshalb funktionieren preisgünstige PC-Konfigurationen am besten, wenn man seine Anforderungen klar definiert und vermeidet, zu viel für Leistung zu bezahlen, die man gar nicht nutzt.

Wählen Sie die passende CPU für Ihren Anwendungsfall

Bei der Auswahl der richtigen CPU geht es nicht nur um die technischen Daten, sondern darum, die Leistung an Ihre tatsächliche Arbeitslast anzupassen. Verschiedene Nutzer profitieren von unterschiedlichen Stärken, und wenn Sie wissen, wo Sie investieren sollten, können Sie Engpässe oder unnötige Ausgaben vermeiden.

Gamer: CPUs der mittleren bis oberen Preisklasse sorgen für flüssige, konstante Bildraten, insbesondere bei Spielen, die hohe Anforderungen an die CPU stellen. Außerdem bewältigen sie während des Spielens Hintergrundaufgaben wie Voice-Chat, Bildschirmaufzeichnung und Browser-Tabs.

CPUs der mittleren bis oberen Preisklasse sorgen für flüssige, konstante Bildraten, insbesondere bei Spielen, die hohe Anforderungen an die CPU stellen. Außerdem bewältigen sie während des Spielens Hintergrundaufgaben wie Voice-Chat, Bildschirmaufzeichnung und Browser-Tabs. Content-Ersteller und Streamer: Multi-Core-Prozessoren verkürzen die Wartezeiten bei der Videobearbeitung, beim 3D-Rendering und bei der Livestream-Kodierung. Schnellere CPUs verbessern zudem den Arbeitsablauf in Programmen wie Premiere Pro, Blender oder OBS.

Multi-Core-Prozessoren verkürzen die Wartezeiten bei der Videobearbeitung, beim 3D-Rendering und bei der Livestream-Kodierung. Schnellere CPUs verbessern zudem den Arbeitsablauf in Programmen wie Premiere Pro, Blender oder OBS. Studierende / Bürobenutzer: Eine solide, preisgünstige CPU reicht für Textverarbeitung, Recherchen, Videotelefonate und Schulaufgaben völlig aus. Chips wie der Ryzen 5 5500 or Intel i3-12100F bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für typische Anforderungen in Schule und Büro.

Wenn du weißt, wann du Geld ausgeben und wann du sparen solltest, kannst du das Beste aus deinem Bauprojekt herausholen, ohne Geld zu verschwenden oder an Stellen zu sparen, auf die es wirklich ankommt.

Mein Gesamtfazit zu den besten preisgünstigen CPUs

Für alle, die einen preisgünstigen PC zusammenstellen möchten – egal, ob Sie Student, Gelegenheitsspieler, Home-Office-Nutzer oder PC-Neuling sind – sind diese CPUs der ideale Ausgangspunkt. Sie bieten hervorragende Gaming- und Multitasking-Leistung zu einem günstigen Preis und lassen sich gut mit preiswerten AM4-CPUs kombinieren.

Für Rechner ohne dedizierte Grafikkarte → AMD Ryzen 5 5600G. Die integrierte Grafik eignet sich für Spiele in 1080p, während sechs Kerne die alltäglichen Aufgaben bewältigen. Ideal für Studenten oder Büro-PCs, die einen Bildschirmanschluss benötigen, ohne eine separate Grafikkarte kaufen zu müssen.

Für Gaming und alltägliches Multitasking → AMD Ryzen 5 5600 6-Kern. Der riesige 32-MB-Cache mit sechs Kernen sorgt für eine hervorragende Gaming-Leistung. Dank der AM4-Kompatibilität gibt es günstige Motherboard-Optionen und einfache Aufrüstmöglichkeiten für ältere Systeme.

Für maximalen Nutzen → AMD Ryzen 5 5500 6-Kern. Sechs Kerne mit zwölf Threads zu einem unschlagbar günstigen Preis sorgen für beeindruckende Produktivität. Dank der AM4-Kompatibilität sind günstige Motherboards und Arbeitsspeicher für extrem knappe Budgets erhältlich.

Wenn Sie aus dieser Liste die richtige CPU auswählen, können Sie Ihr Budget optimal nutzen und erhalten dennoch eine flüssige, moderne Leistung, die genau auf Ihre tatsächliche Nutzung des Systems zugeschnitten ist.

Häufig gestellte Fragen