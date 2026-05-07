So verbindest du AirPods mit deinem MacBook: Die vollständige Anleitung

AirPods sind meine bevorzugten kabellosen Ohrhörer, wenn ich ein Spiel starten oder Musik hören möchte, ohne durch Kabel eingeschränkt zu sein. Wenn du dich fragst, wie du AirPods mit deinem MacBook verbindest, bist du hier genau richtig. Dieser Artikel führt dich durch den gesamten Prozess, von der ersten Kopplung über die Anpassung der Einstellungen bis hin zur Behebung häufiger Probleme. Dabei werde ich dir ein paar persönliche Tipps geben, damit du deine AirPods auf dem Mac optimal nutzen kannst.

So verbinden Sie AirPods mit dem MacBook: Schnellstart

Das Verbinden von AirPods mit einem Mac ist einfacher, als viele Gamer erwarten. Apple hat den Kopplungsvorgang so gestaltet, dass er schnell und intuitiv abläuft, sodass du ohne großen Aufwand wieder in dein Spiel oder deine Playlist einsteigen kannst. Hier ist eine übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffnen Sie das Gehäuse. Nimm die AirPods aus dem Ladecase und öffne den Deckel. Lass die Ohrhörer vorerst im Case. Wechseln Sie in den Kopplungsmodus. Halten Sie die Einrichtungs-Taste auf der Rückseite der Hülle (oder die Lautstärkeregelungstaste am AirPods Max) gedrückt, bis die Statusleuchte weiß blinkt. Das bedeutet, dass Ihre AirPods bereit für die Kopplung sind. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Mac. Klicken Sie auf das Apple-Logo, wählen Sie „Systemeinstellungen“ und dann Bluetooth in der Seitenleiste. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist. Verbinden. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Geräteliste über Ihre AirPods und klicken Sie Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden sie als „Verbunden“ angezeigt.

Ich habe festgestellt, dass sich dieser Vorgang noch weiter beschleunigen lässt, wenn man das Bluetooth- oder Sound-Symbol zur Menüleiste hinzufügt. Sobald es dort angezeigt wird, kannst du mit nur wenigen Klicks das Statusmenü öffnen und deine AirPods verbinden. Wenn du dir noch unsicher bist, ob ein Mac die richtige Plattform zum Zocken ist, schau dir unseren ausführlichen Vergleich der Leistung und der Ökosysteme von Mac und PC in unserem Leitfaden: Mac vs. PC.

AirPods über iCloud mit Ihrem Mac koppeln

Wenn du auf deinem Mac und deinem iPhone dieselbe Apple-ID verwendest, werden die AirPods durch das Koppeln mit einem Gerät automatisch auf allen anderen Apple-Geräten verfügbar. Das ist einer meiner Lieblingsvorteile des Apple-Ökosystems: Ich kann die AirPods nach dem Zocken am Mac aus den Ohren nehmen und sie einfach wieder einsetzen, um einen Anruf auf meinem iPhone anzunehmen, ohne sie erneut koppeln zu müssen. Damit das automatische Umschalten reibungslos funktioniert, stelle sicher, dass du auf deinem Mac bei iCloud angemeldet bist. Öffne dann Systemeinstellungen > Bluetooth, wählen Sie Ihre AirPods in der Liste aus und bestätigen Sie die Option für die automatische Verbindung. Diese Einstellung legt fest, ob macOS Ihre AirPods immer dann verbindet, wenn sie sich in der Nähe befinden, oder nur dann, wenn Sie sie zuletzt verwendet haben.

Hier ein Tipp aus meiner eigenen Erfahrung: Wenn Sie beim Spielen häufig zwischen Mac- und iOS-Geräten wechseln, aktivieren Sie die automatische Umschaltung. Das spart Zeit und verhindert unerwartete Verbindungsabbrüche. Wenn Sie Ihre Audiogeräte lieber manuell steuern möchten (beispielsweise beim Ausführen ressourcenintensiver Spiele auf einem MacBook), stellen Sie Ihre AirPods so ein, dass sie sich nur mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden. Einen umfassenden Überblick über speziell auf Gamer zugeschnittene Kopfhörer, darunter auch hochwertige Modelle mit offener Bauweise, finden Sie in unserem Eine Übersicht über die besten Sennheiser-Kopfhörer für Gamer.

AirPods-Einstellungen auf dem Mac anpassen

Sobald Ihre AirPods gekoppelt sind, können Sie durch die Feinabstimmung der Steuerungsfunktionen Ihr Spielerlebnis verbessern. Unter macOS können Sie AirPods-Einstellungen wie Doppeltipp-Gesten, Geräuschunterdrückung und räumliches Audio anpassen Systemeinstellungen. Setze deine AirPods auf, stelle sicher, dass sie verbunden sind, und gehe dann zu Systemeinstellungen und klicke in der Seitenleiste auf deine AirPods.

Folgendes kannst du anpassen:

Doppeltippen oder Tastenbelegungen. Je nach Modell kannst du eine Doppelklick- oder Langdruck-Geste einrichten, um das Abspielen zu starten oder zu pausieren, Titel zu überspringen oder Siri zu aktivieren. Ich habe meine so eingestellt, dass das Spiel schnell pausiert wird, wenn jemand den Raum betritt.

Je nach Modell kannst du eine Doppelklick- oder Langdruck-Geste einrichten, um das Abspielen zu starten oder zu pausieren, Titel zu überspringen oder Siri zu aktivieren. Ich habe meine so eingestellt, dass das Spiel schnell pausiert wird, wenn jemand den Raum betritt. Lärmschutzmodi. Bei den AirPods Pro und den AirPods Max kann man zwischen der aktiven Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus wechseln. Wenn ich in einer lauten Umgebung spiele, wähle ich die Geräuschunterdrückung, um Ablenkungen auszublenden, aber der Transparenzmodus eignet sich hervorragend, um meine Teamkollegen im Raum zu hören.

Bei den AirPods Pro und den AirPods Max kann man zwischen der aktiven Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus wechseln. Wenn ich in einer lauten Umgebung spiele, wähle ich die Geräuschunterdrückung, um Ablenkungen auszublenden, aber der Transparenzmodus eignet sich hervorragend, um meine Teamkollegen im Raum zu hören. Spatial Audio. Bei unterstützten Spielen oder Filmen können Sie räumliches Audio aktivieren, um ein noch intensiveres Klangerlebnis zu erzielen. Auch wenn dies keine vollständige Alternative zu speziellen Gaming-Headsets darstellt, verleiht es bestimmten Titeln zusätzliche Tiefe.

Nach der Anpassung werden Ihre Einstellungen auf allen Apple-Geräten synchronisiert. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem Headset sind, das speziell für Gaming entwickelt wurde, schauen Sie sich unser Der beste Leitfaden für Gaming-Headsets für Modelle mit Surround-Sound, KI-Geräuschunterdrückung und längerer Akkulaufzeit.

AirPods mit Geräten anderer Hersteller verbinden

AirPods sind nicht an das Apple-Ökosystem gebunden. Du kannst sie wie normale Bluetooth-Kopfhörer mit Windows-PCs, Android-Smartphones oder Spielkonsolen verwenden. Funktionen wie Siri und die automatische Umschaltung funktionieren dabei jedoch nicht. So koppelst du AirPods mit einem Gerät, das nicht von Apple stammt:

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät. Auf einem Android-Smartphone gehst du zu Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth. Öffnen Sie auf einem Windows-PC Einstellungen > Bluetooth & Geräte und schalte Bluetooth ein. Versetzen Sie Ihre AirPods in den Kopplungsmodus. Legen Sie Ihre AirPods in das Ladecase, öffnen Sie den Deckel und halten Sie die Einrichtungs-Taste gedrückt, bis die Statusleuchte weiß blinkt. Bei den AirPods Max halten Sie die Geräuschregelungstaste gedrückt. Nutzer der AirPods 4 sollten bei geöffnetem Deckel zweimal auf das Case tippen. Wählen Sie „AirPods“ aus der Bluetooth-Liste aus. Wenn Ihre AirPods in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt werden, tippen oder klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Sie können sie nun für Audio und Anrufe verwenden, die Assistenzfunktionen stehen jedoch nicht zur Verfügung.

Ich habe meine AirPods über einen Bluetooth-Adapter eines Drittanbieters mit einer Nintendo Switch verwendet, und der Vorgang funktioniert ähnlich. Denk nur daran, die automatische Umschaltung auf deinem Mac zu deaktivieren, da deine AirPods sonst möglicherweise versuchen, sich wieder mit macOS zu verbinden, während du gerade ein Handyspiel spielst.

Fehlerbehebung und Tipps

Auch wenn sich AirPods in der Regel problemlos koppeln lassen, treten gelegentlich Probleme auf. Hier sind einige Lösungen für häufige Probleme:

Die AirPods wechseln nicht in den Kopplungsmodus. Schließe das Etui, warte ein paar Sekunden, öffne es dann wieder und halte die Taste erneut gedrückt. Wenn die LED immer noch nicht blinkt, lade deine AirPods ein paar Minuten lang auf.

Schließe das Etui, warte ein paar Sekunden, öffne es dann wieder und halte die Taste erneut gedrückt. Wenn die LED immer noch nicht blinkt, lade deine AirPods ein paar Minuten lang auf. Die AirPods werden in den Bluetooth-Einstellungen nicht angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und sich Ihr Mac in Reichweite befindet. Wenn Ihre AirPods immer noch nicht angezeigt werden, starten Sie Bluetooth neu, indem Sie es aus- und wieder einschalten. Systemeinstellungen .

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und sich Ihr Mac in Reichweite befindet. Wenn Ihre AirPods immer noch nicht angezeigt werden, starten Sie Bluetooth neu, indem Sie es aus- und wieder einschalten. . Der Ton bricht während des Spiels ab. Störungen durch andere drahtlose Geräte können zu Verbindungsabbrüchen führen. Halten Sie Abstand zu Routern oder USB-Hubs und stellen Sie sicher, dass zwischen Ihren AirPods und dem Mac keine Hindernisse im Weg sind.

Störungen durch andere drahtlose Geräte können zu Verbindungsabbrüchen führen. Halten Sie Abstand zu Routern oder USB-Hubs und stellen Sie sicher, dass zwischen Ihren AirPods und dem Mac keine Hindernisse im Weg sind. Der Wechsel zwischen den Geräten funktioniert nicht einheitlich. Falls die automatische Umschaltung nicht funktioniert, melden Sie sich auf Ihren Geräten bei iCloud ab und wieder an und stellen Sie dann Ihre AirPods so ein, dass sie sich automatisch verbinden. Aktualisieren Sie macOS und iOS auf die neuesten Versionen, um eventuelle Softwarefehler zu beheben.

Ich empfehle außerdem, die Firmware deiner AirPods auf dem neuesten Stand zu halten, indem du sie gelegentlich mit einem iPhone verbindest. Firmware-Updates verbessern die Stabilität und Leistung, was besonders bei intensiven Gaming-Sessions auf einem MacBook von Vorteil ist.

Drahtlose Freiheit für Gaming und mehr

Wenn du weißt, wie du deine AirPods mit dem MacBook verbindest, eröffnet dir das ein vielseitiges Audioerlebnis für Spiele, Musik und produktives Arbeiten. Lege deine AirPods zunächst in das Etui und halte die Einrichtungs-Taste gedrückt, bis die Statusleuchte blinkt. Stelle dann über die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Mac die Verbindung her. Nutzen Sie iCloud für den automatischen Wechsel zwischen Apple-Geräten und passen Sie die Geräuschunterdrückung und Gesten an Ihren Spielstil an. Vergessen Sie nicht, dass AirPods auch mit Geräten anderer Hersteller funktionieren, wobei einige Funktionen eingeschränkt sind. Erwägen Sie die Verwendung von VPN auf dem iPhone um Ihre Sicherheit im Blick zu behalten.

Wenn du dein Apple-Ökosystem erweitern oder einem anderen Gamer eine Freude machen möchtest, solltest du dir vielleicht ein Apple-Geschenkkarte auf unserem Marktplatz. Das ist eine bequeme Möglichkeit, sich mit Spielen, Apps oder Zubehör einzudecken, und du kannst das Guthaben für zukünftige Upgrades wie AirPods Pro 2 oder Mac-Apps verwenden.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich meine AirPods zum ersten Mal mit meinem Mac?

Um deine AirPods zum ersten Mal mit deinem Mac zu verbinden, öffne das AirPods-Etui, halte die Einrichtungs-Taste gedrückt, bis die Statusleuchte weiß blinkt, und wähle dann deine AirPods in den Bluetooth-Einstellungen deines Macs aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kannst du Einstellungen wie die Geräuschunterdrückung und Gestenfunktionen über die Systemeinstellungen anpassen.

Warum werden meine AirPods nicht im Bluetooth-Menü meines Macs angezeigt?

Der Grund dafür, dass deine AirPods nicht im Bluetooth-Menü deines Macs angezeigt werden, liegt oft darin, dass Bluetooth deaktiviert ist oder sich die AirPods nicht im Kopplungsmodus befinden. Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Mac aktiviert ist, und halte die Einrichtungs-Taste am Etui gedrückt, bis die LED blinkt. Wenn sie immer noch nicht angezeigt werden, starte Bluetooth neu oder setze deine AirPods zurück.

Kann ich meine AirPods automatisch zwischen meinem iPhone und meinem Mac umschalten?

Ja, du kannst deine AirPods automatisch zwischen deinem iPhone und deinem Mac umschalten, sofern beide Geräte mit derselben Apple-ID angemeldet sind und über die aktuellste Software verfügen. Stelle deine AirPods in den Bluetooth-Einstellungen so ein, dass sie sich automatisch verbinden, und sie wechseln automatisch zwischen den Geräten, sobald du auf einem der beiden Geräte die Wiedergabe startest.

Wie setze ich meine AirPods auf einem Mac zurück?

Um deine AirPods auf einem Mac zurückzusetzen, lege sie in das Ladecase, schließe den Deckel für 30 Sekunden, öffne ihn dann wieder und halte die Einrichtungs-Taste etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusleuchte erst gelb und dann weiß blinkt. Befolge anschließend die üblichen Schritte zum Koppeln, um sie wieder mit deinem Mac zu verbinden.

Kann ich AirPods mit Android- oder Windows-Geräten verwenden?

Ja, du kannst AirPods mit Android- oder Windows-Geräten verwenden, indem du sie wie normale Bluetooth-Kopfhörer behandelst. Schalte Bluetooth ein, versetze deine AirPods in den Kopplungsmodus und wähle sie aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Funktionen wie Siri, automatisches Umschalten und räumliches Audio stehen jedoch auf Nicht-Apple-Plattformen nicht zur Verfügung.