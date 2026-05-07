Cómo conectar los AirPods a un MacBook: la guía completa

Los AirPods son mis auriculares inalámbricos favoritos cuando quiero jugar o escuchar música sin estar atado a cables. Si te estás preguntando cómo conectar los AirPods a un MacBook, estás en el lugar adecuado. Este artículo te guía a lo largo de todo el proceso, desde el emparejamiento inicial hasta la personalización de los ajustes y la resolución de problemas habituales. Compartiré algunos consejos personales a lo largo del artículo para ayudarte a sacar el máximo partido a tus AirPods en Mac.

Cómo conectar los AirPods al MacBook: guía rápida

Conectar los AirPods a un Mac es más fácil de lo que muchos jugadores creen. Apple ha diseñado el proceso de emparejamiento para que sea rápido e intuitivo, de modo que puedas volver rápidamente a tu juego o a tu lista de reproducción sin complicaciones. A continuación te ofrecemos una guía clara paso a paso:

Abre la caja. Con los AirPods dentro del estuche de carga, abre la tapa. Deja los auriculares dentro del estuche por ahora. Accede al modo de emparejamiento. Mantén pulsado el botón de configuración situado en la parte trasera de la funda (o el botón de control de ruido de los AirPods Max) hasta que la luz de estado parpadee en blanco. Esto significa que tus AirPods están listos para emparejarse. Abre los ajustes de Bluetooth en tu Mac. Haz clic en el logotipo de Apple y selecciona «Configuración del sistema»; a continuación, selecciona Bluetooth en la barra lateral. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Conéctate. Pasa el cursor por encima de tus AirPods en la lista de dispositivos y haz clic Conectarse. Cuando se haya establecido la conexión, aparecerán en la lista como «Conectados».

He descubierto que añadir el icono de Bluetooth o de sonido a la barra de menús agiliza aún más este proceso. Una vez añadido, puedes abrir el menú de estado y conectar tus AirPods con solo un par de clics. Si todavía no tienes claro si un Mac es la plataforma adecuada para jugar, echa un vistazo a nuestra comparativa detallada del rendimiento y los ecosistemas de Mac y PC en nuestro Guía comparativa entre Mac y PC.

Cómo emparejar los AirPods con tu Mac mediante iCloud

Cuando utilizas el mismo ID de Apple en tu Mac y en tu iPhone, al emparejar los AirPods en un dispositivo, estos quedan automáticamente disponibles en todos los demás dispositivos de Apple. Esta es una de mis ventajas favoritas del ecosistema: puedo quitarme los AirPods de los oídos después de jugar en el Mac y volver a ponérmelos para atender una llamada en mi iPhone sin necesidad de volver a emparejarlos. Para que el cambio automático funcione sin problemas, asegúrate de haber iniciado sesión en iCloud en tu Mac. A continuación, abre Ajustes del sistema > Bluetooth, selecciona tus AirPods en la lista y confirma la opción de conexión automática. Esta configuración indica a macOS si debe conectar tus AirPods siempre que estén cerca o solo la última vez que los hayas utilizado.

Aquí tienes un consejo basado en mi propia configuración: Si sueles cambiar entre dispositivos Mac y iOS para jugar, activa el cambio automático. Así ahorrarás tiempo y evitarás desconexiones inesperadas. Si prefieres controlar manualmente tus dispositivos de audio (por ejemplo, cuando ejecutas juegos que consumen muchos recursos en un MacBook), configura tus AirPods para que se conecten solo al dispositivo al que se conectaron por última vez. Para ver una selección más amplia de auriculares pensados para gamers, incluidos modelos premium de diseño abierto, echa un vistazo a nuestra Selección de los mejores auriculares Sennheiser para juegos.

Personalizar la configuración de los AirPods en el Mac

Una vez emparejados los AirPods, ajustar los controles puede mejorar tu experiencia de juego. macOS te permite configurar opciones de los AirPods como los gestos de doble toque, el control de ruido y el audio espacial dentro de Configuración del sistema. Ponte los AirPods, comprueba que estén conectados y, a continuación, ve a Configuración del sistema y haz clic en tus AirPods en la barra lateral.

Esto es lo que puedes modificar:

Asignaciones de doble toque o de botones. Dependiendo del modelo que tengas, puedes configurar una acción de doble toque o de mantener pulsado para reproducir o pausar, saltar pistas o activar Siri. Yo lo tengo configurado para pausar rápidamente el juego cuando alguien entra en la habitación.

Dependiendo del modelo que tengas, puedes configurar una acción de doble toque o de mantener pulsado para reproducir o pausar, saltar pistas o activar Siri. Yo lo tengo configurado para pausar rápidamente el juego cuando alguien entra en la habitación. Modos de control de ruido. Los AirPods Pro y los AirPods Max te permiten alternar entre la cancelación activa de ruido y el modo Transparencia. Si estoy jugando en un entorno ruidoso, elijo la cancelación de ruido para bloquear las distracciones, pero el modo Transparencia es ideal para escuchar a mis compañeros de equipo que están en la habitación.

Los AirPods Pro y los AirPods Max te permiten alternar entre la cancelación activa de ruido y el modo Transparencia. Si estoy jugando en un entorno ruidoso, elijo la cancelación de ruido para bloquear las distracciones, pero el modo Transparencia es ideal para escuchar a mis compañeros de equipo que están en la habitación. Audio espacial. En el caso de los juegos o películas compatibles, puedes activar el audio espacial para disfrutar de una experiencia sonora más envolvente. Aunque no sustituye por completo a los auriculares específicos para videojuegos, aporta profundidad a determinados títulos.

Una vez que hayas personalizado la configuración, tus preferencias se sincronizarán en todos tus dispositivos Apple. Si todavía estás buscando unos auriculares diseñados específicamente para jugar, echa un vistazo a nuestra Guía de los mejores auriculares para videojuegos para modelos con sonido envolvente, cancelación de ruido mediante IA y mayor autonomía de la batería.

Conectar los AirPods a dispositivos que no sean de Apple

Los AirPods no están limitados al ecosistema de Apple. Puedes utilizarlos como unos auriculares Bluetooth normales con ordenadores con Windows, teléfonos Android o consolas de videojuegos. Sin embargo, funciones como Siri y el cambio automático de dispositivo no funcionarán. A continuación te explicamos cómo emparejar los AirPods con un dispositivo que no sea de Apple:

Activa el Bluetooth en tu dispositivo. En un teléfono Android, ve a Ajustes > Conexiones > Bluetooth. En un ordenador con Windows, abre Ajustes > Bluetooth y dispositivos y activa el Bluetooth. Pon tus AirPods en modo de emparejamiento. Con los AirPods en el estuche de carga, abre la tapa y mantén pulsado el botón de configuración hasta que la luz de estado parpadee en blanco. En el caso de los AirPods Max, mantén pulsado el botón de control de ruido. Los usuarios de los AirPods 4 deben dar dos toques en el estuche con la tapa abierta. Selecciona «AirPods» en la lista de dispositivos Bluetooth. Cuando tus AirPods aparezcan en la lista de dispositivos disponibles, pulsa o haz clic en ellos para conectarlos. Ahora puedes utilizarlos para escuchar audio y realizar llamadas, aunque las funciones del asistente no estarán disponibles.

He utilizado mis AirPods con una Nintendo Switch mediante un adaptador Bluetooth de otra marca, y el proceso es muy similar. Solo recuerda desactivar el cambio automático en tu Mac, o tus AirPods podrían intentar volver a conectarse a macOS mientras estás jugando en el móvil.

Solución de problemas y consejos

Aunque los AirPods suelen emparejarse sin problemas, a veces surgen algunas dificultades. A continuación te ofrecemos algunas soluciones a los problemas más habituales:

Los AirPods no entran en modo de emparejamiento. Cierra el estuche, espera unos segundos, ábrelo de nuevo y mantén pulsado el botón otra vez. Si la luz sigue sin parpadear, carga los AirPods durante unos minutos.

Cierra el estuche, espera unos segundos, ábrelo de nuevo y mantén pulsado el botón otra vez. Si la luz sigue sin parpadear, carga los AirPods durante unos minutos. Los AirPods no aparecen en los ajustes de Bluetooth. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado y de que tu Mac se encuentre dentro del alcance. Si tus AirPods siguen sin aparecer, reinicia el Bluetooth desactivándolo y volviéndolo a activar en Configuración del sistema .

Asegúrate de que el Bluetooth esté activado y de que tu Mac se encuentre dentro del alcance. Si tus AirPods siguen sin aparecer, reinicia el Bluetooth desactivándolo y volviéndolo a activar en . El sonido se corta durante el juego. Las interferencias de otros dispositivos inalámbricos pueden provocar cortes en la conexión. Aléjate de los routers o concentradores USB y asegúrate de que haya una línea de visión despejada entre tus AirPods y el Mac.

Las interferencias de otros dispositivos inalámbricos pueden provocar cortes en la conexión. Aléjate de los routers o concentradores USB y asegúrate de que haya una línea de visión despejada entre tus AirPods y el Mac. El cambio entre dispositivos no funciona correctamente. Si la conexión automática no funciona, cierra sesión en iCloud y vuelve a iniciar sesión en tus dispositivos; a continuación, configura tus AirPods para que se conecten automáticamente. Actualiza macOS e iOS a las últimas versiones para solucionar cualquier error de software.

También te recomiendo que mantengas actualizado el firmware de tus AirPods conectándolos de vez en cuando a un iPhone. Las actualizaciones de firmware mejoran la estabilidad y el rendimiento, lo cual resulta especialmente útil para las sesiones de juegos competitivos en un MacBook.

Libertad inalámbrica para los videojuegos y mucho más

Saber cómo conectar los AirPods a un MacBook te abre las puertas a una experiencia de audio versátil para juegos, música y productividad. Empieza colocando los AirPods en el estuche y manteniendo pulsado el botón de configuración hasta que la luz de estado parpadee; a continuación, utiliza los ajustes de Bluetooth de tu Mac para conectarlos. Aprovecha iCloud para cambiar automáticamente entre dispositivos Apple y personaliza el control de ruido y los gestos para adaptarlos a tu estilo de juego. No olvides que los AirPods también funcionan con dispositivos que no son de Apple, aunque algunas funciones estarán limitadas. Considera la posibilidad de utilizar VPN en el iPhone para velar por tu seguridad.

Si quieres ampliar tu ecosistema Apple o hacerle un regalo a otro aficionado a los videojuegos, plantéate hacerte con un Tarjeta regalo de Apple de nuestra tienda. Es una forma cómoda de hacerte con juegos, aplicaciones o accesorios, y puedes utilizarlo para futuras actualizaciones, como los AirPods Pro 2 o aplicaciones para Mac.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto mis AirPods al Mac por primera vez?

Para conectar tus AirPods al Mac por primera vez, abre el estuche de los AirPods, mantén pulsado el botón de configuración hasta que la luz de estado parpadee en blanco y, a continuación, selecciona tus AirPods en los ajustes de Bluetooth del Mac. Una vez conectados, podrás ajustar opciones como el control de ruido y las acciones gestuales a través de los Ajustes del sistema.

¿Por qué no aparecen mis AirPods en el Bluetooth del Mac?

La razón por la que tus AirPods no aparecen en el menú de Bluetooth de tu Mac suele ser que el Bluetooth está desactivado o que los AirPods no están en modo de emparejamiento. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu Mac y mantén pulsado el botón de configuración del estuche hasta que la luz parpadee. Si sigues sin verlos, reinicia el Bluetooth o reinicia tus AirPods.

¿Puedo cambiar automáticamente los AirPods entre mi iPhone y mi Mac?

Sí, puedes cambiar automáticamente los AirPods entre tu iPhone y tu Mac si ambos dispositivos han iniciado sesión con el mismo ID de Apple y tienen instalado el software más reciente. Configura tus AirPods para que se conecten automáticamente en los ajustes de Bluetooth y pasarán de un dispositivo a otro cuando inicies la reproducción en cualquiera de ellos.

¿Cómo puedo restablecer mis AirPods en un Mac?

Para restablecer los AirPods en un Mac, colócalos en el estuche de carga, cierra la tapa durante 30 segundos, ábrela y mantén pulsado el botón de configuración durante unos 15 segundos hasta que la luz de estado parpadee en ámbar y luego en blanco. A continuación, sigue los pasos habituales de emparejamiento para volver a conectarlos a tu Mac.

¿Puedo usar los AirPods con dispositivos Android o Windows?

Sí, puedes usar los AirPods con dispositivos Android o Windows tratándolos como unos auriculares Bluetooth normales. Activa el Bluetooth, pon los AirPods en modo de emparejamiento y selecciónalos en la lista de dispositivos disponibles. Sin embargo, funciones como Siri, el cambio automático y el audio espacial no estarán disponibles en plataformas que no sean de Apple.