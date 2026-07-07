12 rote AK-Skins für CS2 im Jahr 2026

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Die besten roten AK-Skins finden CS2 Die Angebote reichen von einer Cartoon-Variante für 8,78 Dollar bis hin zu einem Sammlerstück für 16.000 Dollar – insgesamt 12 verschiedene Ausführungen in den Seltenheitsstufen „Restricted“, „Classified“ und „Covert“. Die besten roten AK-Skins CS2 … für jedes Budget, sodass hier für jeden etwas dabei ist, ganz gleich, wie viel Sie ausgeben möchten.

Diese roten AK-Skins CS2 Die Liste umfasst mehrere Seltenheitsstufen, da „rot“ ein breites Spektrum an visuellen Darstellungen auf der AK-47: Tiefrote Streifen, auffällige Blumenmuster, mechanisch anmutende rote Oberflächen und Zierlackierungen gehören alle dazu. Von den 12 Skins hier stammen 8 aus Kisten, während 4 – AK-47 | Röntgenbild, AK-47 | Hydrokultur, AK-47 | Neues Rot, undAK-47 | Wild Lotus – sind ausschließlich für den Handel bestimmt und haben keinen Herkunftsort. Der Float-Wert und der Zustand sind die wichtigsten Preisfaktoren für den gesamten Bestand.

Unsere Top-Auswahl: Die besten roten AK-Skins für CS2

Die besten roten AK-Skins CS2 Im Folgenden werden drei Seltenheitsstufen vorgestellt, die alles abdecken – von preisgünstigen Optionen der Kategorie „Restricted“ bis hin zu extrem seltenen Sammlerstücken der Kategorie „Covert“.

Die 12 roten AK-Skins CS2 Die oben aufgeführten Skins wurden anhand einer roten oder rotdominanten Farbgebung in den Seltenheitsstufen „Restricted“, „Classified“ und „Covert“ ausgewählt und umfassen sowohl günstige rote AK-Skins CS2 sowie Premium-Sammleroptionen. Acht Skins können aus Kisten gewonnen werden – Fall „Operation Hydra“, Herbst „Operation Phoenix Weapon“, Gamma 2 Häuser, Spectrum 2-Hülle, Herbst „Operation Bravo“, Vitrine, eSports 2013 – Fallbeispiel, undSpectrum-Fall– während vier (Röntgen, Hydroponik, Neues Rot, Wilder Lotus) sind ausschließlich für den Fachhandel bestimmt.

Der Zustand ist bei allen 12 Skins der wichtigste Preisfaktor, und die makellosesten Exemplare in „Factory New“-Zustand erzielen die höchsten Aufschläge. Einige wenige bilden Ausnahmen zu den üblichen fünf Zustandsstufen: AK-47 | Red Line ist nicht in neuwertigem Zustand erhältlich, und AK-47 | Bloodsport ist in „Battle-Scarred“ nicht verfügbar.

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Wahrscheinlichkeiten für die Seltenheit von Fällen

Die roten AK-Skins CS2 Die Gegenstände auf dieser Liste lassen sich in drei Seltenheitsstufen einteilen – „Restricted“, „Classified“ und „Covert“ – wobei die Seltenheit sich direkt sowohl auf die Drop-Wahrscheinlichkeit als auch auf den Marktpreis auswirkt.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in % Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

„Restricted“-Skins sind am weitesten verbreitet und am günstigsten; „Classified“-Skins liegen sowohl hinsichtlich der Seltenheit als auch des Preises im mittleren Segment; „Covert“-Skins sind am seltensten und erzielen die höchsten Preise im gesamten Pool. Von den 12 roten AK-Skins CS2 Vier davon sind „Restricted“ oder „Classified“ und können aus Fällen gewonnen werden, während vier „Covert“ sind und ebenfalls aus Fällen gewonnen werden können. Die restlichen vier (Röntgen, Hydroponik, Neues Rot, Wilder Lotus) sind ausschließlich für den Handel bestimmt und dürfen unabhängig von ihrer Seltenheitsstufe aus keinem Karton entnommen werden.

Alle roten AK-Skins für CS2: Kompletter Leitfaden

In diesem Abschnitt werden alle roten AK-Skins vorgestellt – von günstigen roten AK-Skins CS2 kostet weniger als 10 Dollar (AK-47 | Die Außenseiter) bis hin zu extrem seltenen Skins im Wert von über 16.000 Dollar (AK-47 | Wild Lotus). Acht der zwölf Skins können aus Kisten gewonnen werden – Fall „Operation Hydra“, Herbst „Operation Phoenix Weapon“, Gamma 2 Häuser, Spectrum 2-Hülle, Herbst „Operation Bravo“, Vitrine, eSports 2013 – Fallbeispiel, undSpectrum-Fall– währendRöntgen, Hydroponik, Neues Rot, undWilder Lotus sind ausschließlich für den Fachhandel bestimmt und haben keinen Herkunftsort.

Die unten aufgeführten Artikel umfassen die Seltenheitsstufen „Restricted“, „Classified“ und „Covert“ und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zustand, Preis und Ausführungsqualität, um sowohl Spielern als auch Sammlern gerecht zu werden.

Produktpreis: ~33,47–185,87 $ / 30,23–168,07 € / 26,04–144,79 £

Seltenheit: Eingeschränkt

Quelle: Operation Hydra – Der Fall

Fallschlüssel: Operation Hydra – Fallschlüssel

The AK-47 | Orbit Mk01 sind die roten AK-Skins der Einstiegsklasse CS2 auf dieser Liste, die sich um ein Mechanisches Design in mattem Schwarz und Rotwobei die Rote Segmente bedecken den Schaft und den Handschutz in einem geometrischen, fast dystopischen Muster. Die Zahl „01“ ist auf den Verschluss gesprüht, was der „Gunsmith“-Oberfläche einen rauen, zweckmäßigen Charakter verleiht. Bei ~33–186 Dollar, Je nach Zustand ist es eine der am leichtesten erhältlichen roten AK-Skins. CS2 das nach wie vor einen unverkennbaren, von Rot dominierten Look aufweist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Orbit Mk01 sind die preiswertesten AK-Skins in Rot für Einsteiger CS2 in Counter-Strike 2, das ein rotes Design der Seltenheitsstufe „Restricted“ bietet, das bei jedem Abnutzungsgrad gut lesbar ist, ohne das Budget zu sprengen.

Die Empfindlichkeit gegenüber dem Schwimmen ist mäßig – Exemplare in „Factory New“-Zustand weisen noch die hellrote Segmentabdeckung auf, während Exemplare in „Field-Tested“-Zustand und darüber eine sichtbare Verdunkelung auf den lackierten Flächen aufweisen. Die Oberfläche stammt aus dem Fall „Operation Hydra“, das im Mai 2017 veröffentlicht wurde und zur Stufe „Restricted“ gehört, sodass es in diesem Fall um etwa 15,98 % günstiger ist. Es sind StatTrak-Versionen erhältlich, die einen geringen Aufpreis mit sich bringen. Spieler, die günstige AK-47-Skins Daneben findet man die Orbit Mk01 ein verlässlicher Maßstab dafür, wie ein solides rotes Finish im mittleren Preissegment aussieht.

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Produktpreis: ~28,00–311,14 $ / 25,31–281,26 € / 21,80–242,23 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Der Herbst „Operation Phoenix Weapon“

Fallschlüssel: Operation Phoenix – Waffenkoffer-Schlüssel

The AK-47 | Red Line ist einer der bekanntesten und besten roten AK-Skins CS2 im gesamten Spiel, und das aus gutem Grund. Der Abschluss verbindet ein mattschwarzer Sockel aus Carbonfaser mit markanten, schmalen purpurroten Streifen die sich über den Verschluss, den Lauf, das Magazin und den Schaft ziehen und eine stromlinienförmige, fast schon an Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge erinnernde Ästhetik erzeugen. Es gibt keine Mustervariationen – bei jeder „Red Line“-Ausführung befinden sich die Streifen an derselben Stelle –, was bedeutet, dass Sie den Look kaufen und nicht ein bestimmtes Muster. Bei ~28–311 Dollar, es handelt sich um die günstigsten roten AK-Skins der „Classified“-Reihe CS2 aus einem Fall zu entnehmen.

Der Float-Wert spielt hier eine entscheidende Rolle. Der Unterschied zwischen „Minimal Wear“ (ca. 60–80 Dollar) und „Field-Tested“ (ca. 30–50 Dollar) zeigt sich deutlich am Glanz der Carbonfaser, obwohl die roten Streifen selbst unter allen Bedingungen recht gut halten. Der Herbst „Operation Phoenix Weapon“ Dieser Skin wurde erstmals im Februar 2014 vorgestellt und ist damit einer der am längsten existierenden roten AK-Skins CS2 im aktiven Umlauf.

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Produktpreis: ~409,68–3.240,68 $ / 370,35–2.929,25 € / 318,97–2.522,94 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Die Havoc-Kollektion (nur für den Handel – kann nicht durch das Öffnen von Kisten erworben werden)

Fallschlüssel: N/A

The AK-47 | Röntgenbild ist unter den besten roten AK-Skins technisch am einzigartigsten CS2 auf dieser Liste. Bei der „Covert“-Oberfläche wird eine Illustration einer Röntgenaufnahme in warmem Roségold und leuchtendem Rot über die gesamte Waffe hinweg und gibt den Blick auf die inneren Mechanismen des Gewehrs frei – Federn, Bauteile des inneren Gehäuses und durchsichtige Magazine –, als wäre es gescannt worden. Das Ergebnis ist ein stimmiges, ausstellungsreifes Design, das sich von allen anderen roten AK-Skins unterscheidet. CS2Pool. Dass~410–3.241 US-Dollar, die große Preisspanne ist auf den Marktwert zurückzuführen: Fabrikneue Exemplare mit klarer Darstellung der inneren Details erzielen den höchsten Aufschlag.

The Röntgen stammt aus der „Havoc Collection“ und kann nicht aus einem Koffer entnommen werden – sie ist ausschließlich über direkte Käufe auf dem Marktplatz oder durch Tausch erhältlich. Die Float-Empfindlichkeit ist moderat; stärkerer Verschleiß führt zu Abnutzungsspuren, die die Details der freiliegenden Komponenten eher betonen als verdecken, sodass Exemplare in mittlerem Zustand optisch immer noch ansprechend sind. Der Musterindex hat keinen Einfluss auf diese Skin, sodass jeder Kauf das gleiche Layout liefert. Spieler, die die besten roten AK-Skins vergleichen CS2 wer die Seltenheitsstufe „Covert“ durchgespielt hat, wird das Röntgen nimmt im Vergleich zu den figurativen Skins wie Feuerschlange or Die Kaiserin.

★ Bester „Covert Red“-AK-Skin für CS2 AK-47 im Röntgenbild Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~930,42–5.139,99 $ / 840,98–4.645,34 € / 724,13–3.998,08 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: „Rising Sun“-Kollektion

Fallschlüssel: N/A

The AK-47 | Hydrokultur ist einer der seltensten „Classified“-Skins für rote AKs CS2 erweitert diese Liste und ist eine der teuersten „Classified“-AK-47-Oberflächen im gesamten Spiel. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine Bambusmotiv in Grün, Weiß und Grau mit einemfettgedrucktes rotes Logo im Bereich des Schafts, wobei das Magazin dunkelgrau lackiert und der Lauf in glänzendem Grün gehalten ist. Die rotbraun Der Schaft und der Handschutz bilden einen warmen Kontrast zum leuchtend grünen und weißen Korpus. Bei ~930–5.140 Dollar, die Preisspanne gehört zu den größten auf dieser Liste.

The Hydroponikstammt aus dem„Rising Sun“-Kollektion und ist in keiner Weise erhältlich – es wird ausschließlich über den Markt gehandelt, was das Angebot begrenzt und selbst im Zustand „Battle-Scarred“ zu seinem hohen Mindestpreis beiträgt. Die Preisempfindlichkeit ist hoch: Exemplare im Zustand „Factory New“ mit der klarsten Logo-Darstellung und dem intensivsten grünen Schimmer liegen an der Spitze der Preisskala, während Exemplare mit geringerem Verschleiß aufgrund der allgemeinen Seltenheit des Skins immer noch für über 900 $ gehandelt werden. Spieler, die nach den besten roten AK-Skins suchen CS2 Wer in der höheren Preisklasse sucht, wird das HydroponikEine einzigartige „Classified“-Option, die hinsichtlich des reinen Marktwerts mit mehreren „Covert“-Skins konkurriert. Wenn Sie als Sammler eine Premium-Ausrüstung zusammenstellen, können Sie sie mit einem der Die besten AWP-Skins in einer ähnlichen Kategorie.

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Produktpreis: ~99,44–404,04 $ / 89,86–365,24 € / 77,38–314,47 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Gamma 2 Case

Fallschlüssel: Gamma 2 Case Key

The AK-47 | Neon-Revolution ist einer der optisch auffälligsten roten „Covert“-AK-Skins CS2 die aus einem aktuellen Gehäuse ausgebaut werden können. Die Sonderlackierung lässt die Karosserie in magenta/rötlich-rosa über den Verschluss und den Schaft hinweg, mit giftgrüne Graffiti-Spritzer, Warnungen per Schablone, und ein Tag „Anarchie“ in großen grünen Buchstaben quer über den Verschluss oberhalb des Magazins aufgemalt. Die geschwärzten Beschläge und die Mündung rahmen die Neonfarben ein, sodass der Kontrast zwischen Rosa und Grün bei normaler Beleuchtung sofort ins Auge fällt. Bei ~99–404 Dollar, es gehört zu den am leichtesten erhältlichen roten AK-Skins der „Covert“-Reihe CS2 die aus einem realen Fall gewonnen werden können.

Die Haut stammt von der Gamma 2 Häuser, das im August 2016 veröffentlicht wurde und als roter AK-Skin gilt CS2 aufgrund ihres rötlich-rosa Farbtons – einer Nuance, die unabhängig vom Abnutzungsgrad fest im roten Spektrum verankert ist. Die Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen ist ausgeprägt: „Factory New“-Exemplare weisen die hellste rosa Farbsättigung und die schärfsten Schablonendetails auf, während bei „Field-Tested“-Exemplaren und höher eine sichtbare Mattierung beider Farbbereiche zu erkennen ist. StatTrak-Versionen sind erhältlich. Spieler, die beliebtCS2 Fälle Bei der Rückgabe von Skins mit hoher Seltenheit ist Folgendes zu beachten: Gamma 2 Häuser als Quelle für diese spezielle Art der Oberflächenbehandlung.

★ Der beste rote AK-Skin aus einer Box AK-47 Neon-Revolution Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~13,50–177,00 $ / 12,20–159,96 € / 10,51–137,77 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Radiant-Kollektion (nur für den Fachhandel – kann nicht durch das Öffnen von Kisten erworben werden)

Fallschlüssel: N/A

The AK-47 | Neues Rot ist das kunstvollste Kalaschnikow-Sturmgewehr unter den preiswerten Rotweinen AK SkinsCS2 hat. Bei der „Gunsmith“-Oberfläche wird eine cremefarbener Grundlack mit ffeine, filigrane Pinselstriche im Jugendstil über den Verschluss und den Schaft hinweg, und tiefes Burgunderrot auf dem Lauf, dem Handschutz und dem Magazin. Die Optik erinnert eher an dekorative Lackarbeiten als an eine taktische Beschichtung, was dem Ganzen einen ganz anderen Charakter verleiht als die mechanischen oder figurativen Designs, die sonst noch auf dieser Liste zu finden sind. Bei ~13,50–177 Dollar, sticht unter den günstigen roten AK-Skins hervor CS2 mit der Seltenheitsstufe „Classified“.

The Neues Rotstammt aus demRadiant-Kollektion und ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Trotz seiner Seltenheitsstufe „Classified“ ist die Preisuntergrenze aufgrund der mäßigen Sammlernachfrage niedrig. Am oberen Ende der Skala zeigt sich eine deutliche Empfindlichkeit gegenüber Abnutzung – Exemplare in neuwertigem Zustand weisen kräftige Rottöne und klare Goldreflexe auf, während stärkere Abnutzung Kratzer an den besonders beanspruchten Kanten offenbart. Spieler, die auf günstige rote AK-Skins aus sind CS2 Wer ein Produkt mit „Classified“-Oberfläche sucht, aber nicht viel ausgeben möchte, wird feststellen, dass dies die beste Dekorationsoption in dieser Preisklasse ist.

★ Günstigster roter AK-Skin für CS2 AK-47 Neu Rot Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~89,60–385,79 $ / 80,99–348,69 € / 69,76–300,26 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Spectrum 2-Hülle

Fallschlüssel: Spectrum 2 – Gehäuse-Schlüssel

The AK-47 | Die Kaiserin ist ein von der Community entworfenes, verstecktes Juwel unter den roten AK-Skins CS2 die die Waffe wie eine Leinwand für Tarotkarten-Motive behandelt. Die „Custom Paint Job“-Lackierung bringt ein eine gekrönte Kaiserin in Purpur, Gold und fließendem Rot auf dem Hörer. Das Magazin ist mit gold-gelben Karomustern verziert, der Lauf ist purpurrot, und der Schaft, der Handschutz sowie der Griff sind in tiefem Marineblau mit himmlischen Motiven gestaltet. Die Kombination aus Rot und Marineblau macht diese Skin zu einer der kompositorisch komplexeren roten AK-Skins CS2 auf der Liste. Bei ca. 90–386 Dollar, es ist der am leichtesten erhältliche rote „Covert“-Skin für die AK CS2 aus einem laufenden Fall.

Die Haut stammt von der Spectrum 2-Hülle, das im September 2017 veröffentlicht wurde und vom Community-Designer „Zaphk“ entworfen wurde. Es gibt zwar eine gewisse Schwankungsanfälligkeit, diese ist jedoch überschaubar – „Factory New“ weist die schärfsten figurativen Details und die gesättigtsten Purpurtöne auf, während sich die „Minimal Wear“-Versionen optisch nur geringfügig unterscheiden und deutlich günstiger sind. StatTrak-Versionen sind erhältlich. Spieler, die sich für Recoil Case-Handschuhe Wer eine Farbe sucht, die zur rotdominanten Farbpalette dieses Skins passt, wird feststellen, dass die Farbkombination bei mehreren Optionen auf dieser Liste gut funktioniert.

Produktpreis: ~555,70–5.099,54 $ / 502,24–4.609,02 € / 432,57–3.967,41 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Herbst „Operation Bravo“

Fallschlüssel: Operation Bravo – Fallschlüssel

The AK-47 | Feuerschlange ist der historisch bedeutendste Skin unter den roten AK-Skins CS2 auf dieser Liste steht und zu den kultigsten gehört AK-47endet inCounter-Strike 2. Die benutzerdefinierte Lackierung fügt ein eine markante, an Stammeskunst angelehnte, feuerspeiende Schlange in Grün, Blaugrün und Gold über aGrundfarbe in tiefem Waldgrün und Blaugrün, umgeben von graublauen Gewitterwolken, einem goldenen, kreisförmigen Medaillon am Verschluss sowie einem rotbraunen Holzschaft und einem Handschutz, die dem Motiv einen warmen Rahmen verleihen. Die Schlange dominiert den Verschluss aus jedem Blickwinkel, und die rot-orangefarbenen Feuerdetails rund um das Wesen sichern diesem Skin seinen Platz unter den besten roten AK-Skins. CS2 Listen. Bei~556–5.100 Dollar, die Preisspanne wird fast ausschließlich durch die Stückzahl bestimmt – Exemplare in „Factory New“-Zustand mit geringer Stückzahl und auffälligen Schlangenmotiven liegen am oberen Ende der Preisspanne.

Das Design wurde im September 2013 als Teil der Herbst „Operation Bravo“ und zählt zu den ältesten AK-47-Skins im Spiel. Die Float-Empfindlichkeit ist wohl die höchste unter den roten AK-Skins CS2 Hier gilt: Ein Exemplar in neuwertigem Zustand mit einem Float-Wert unter 0,07 kann die 4.000-Dollar-Marke überschreiten, während eine stark abgenutzte Version unter 600 Dollar fällt. Die Bravo Case befindet sich nicht mehr im aktiven Umlauf, was bedeutet, dass das Angebot begrenzt ist und die Preise das historische Sammlerinteresse widerspiegeln. Spieler, die sich darüber informieren möchten, die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 für PremiumAK-47 Bei der Renditeberechnung sollte dieFeuerschlange„… seine historische Knappheit im Vergleich zu seinem aktuellen Markt-Tiefststand.“

Produktpreis: ~8,78–119,05 $ / 7,93–107,59 € / 6,83–92,67 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: Galerie Case

Fallschlüssel: Legende zur Galerie

The AK-47 | Die Außenseiter ist der günstigste rote AK-Skin CS2 auf dieser Liste und der naheliegendste Einstieg für Spieler, die ein Spiel mit roten Farbtönen suchen AK-47 ohne nennenswerte Ausgaben fertigstellen. Die individuelle Lackierung umfasst grobe, bunte Karikaturen von Terroristen in Rot, Orange, Gelb und Grün Über den gesamten Korpus verteilt – chaotische, bewusst grob gezeichnete Figuren in skurrilen Situationen, darunter eine Bus-Illustration auf dem Handschutz. Rot und Orange bilden hier gemeinsam die vorherrschenden warmen Farbtöne, wodurch dieses Modell eindeutig zu den billigen roten AK-Skins zählt. CS2 am zugänglicheren Ende des Spektrums. Bei ~8,78–119 Dollar, es ist der mit Abstand günstigste rote AK-Skin auf der Liste.

Die Haut stammt von der Vitrine, Teil des Armory-Updates, womit es zu den zuletzt veröffentlichten Skins auf dieser Liste gehört. Es gibt eine Float-Empfindlichkeit: Bei den „Factory New“-Versionen sind die Konturen der Cartoon-Figuren am schärfsten, während bei den „Battle-Scarred“-Exemplaren die Illustration deutlich weicher wirkt. Die Seltenheitsstufe „Classified“ bedeutet, dass die Drop-Rate bei etwa 3,2 % liegt, ausgehend von der Vitrine – eine höhere Rate als bei den „Covert“-Skins. StatTrak-Versionen bringen einen moderaten Aufschlag mit sich. Spieler, die Fraktur-Fall-Messer Neben den Waffen-Skins findet ihr Die Außenseiter ein Highlight unter den günstigen roten AK-Skins CS2 Das lässt im Budget Spielraum für Ausgaben für Messer.

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Produktpreis: ~62,64–1.196,52 $ / 56,60–1.081,27 € / 48,75–930,88 £

Seltenheit: Kleinanzeigen

Quelle: eSports 2013 Fall

Fallschlüssel: eSports-Case-Schlüssel

The AK-47 | Rotes Laminat ist einer der ältesten roten AK-Skins CS2 im Umlauf. Die Oberflächenbehandlung sorgt für eine kräftige rote Farbe auf dem Holzschaft, dem Handschutz und dem Griff, wobei die natürliche Holzmaserung darunter sichtbar bleibt, während der Lauf und der Verschluss aus dunklem Metall bestehen und das Magazin dunkelgrau bleibt. Bei den meisten „Float“-Werten sind keine Kratzer und Abriebspuren am Gehäuse zu erkennen, wodurch Exemplare mit geringerem Verschleiß optisch fast identisch mit fabrikneuen Modellen aussehen – ein praktischer Vorteil für preisbewusste Käufer. Bei ~63–1.197 Dollar, der große Preisunterschied spiegelt sowohl die Preisempfindlichkeit als auch die altersbedingte Seltenheit dieser Haut wider, was sie zu einem absoluten Juwel unter den klassischen roten AK-Häuten und zu einem natürlichen Begleiter für Fieber-Fallmesser für Ausrüstungen im Vintage-Stil.

Das Skin wurde mit dem eSports 2013 – Fallbeispielwährend derWaffenhandelUpdate vom August 2013, eine der ursprünglichen Veröffentlichungen aus CSDie Anfänge von 2. Die „eSports 2013“-Kiste ist nicht mehr im aktiven Drop-Pool enthalten, sodass das Angebot an „Factory New“-Exemplaren mit der Zeit knapper wird. Die hohe Preisobergrenze – über 1.000 US-Dollar für „Factory New“-Exemplare mit geringer Stückzahl – spiegelt die Nachfrage von Sammlern nach makellosen Exemplaren dieses historischen Skins wider. Auch Spieler, die Die besten AK-47-Skins über alle Seltenheitsstufen hinweg sollten die Rotes Laminat nimmt einen besonderen Platz in der CS2 Zeitleiste der Haut.

★ Das beste rote AK-47-Laminat in CS2 AK-47 Rot laminiert Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

11. AK-47 | Wild Lotus

Produktpreis: ~4.268,73–16.612,62 $ / 3.857,98–15.012,65 € / 3.320,32–12.922,13 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: St. Marc-Kollektion (nur für den Fachhandel – kann nicht durch das Öffnen von Kartons erworben werden)

Fallschlüssel: N/A

The AK-47 | Wild Lotus ist der teuerste unter den roten AK-Skins CS2 auf dieser Liste steht und zu den seltensten AK-47-Skins überhaupt gehört Counter-Strike 2. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine lebhaftes Waldgrün als Hintergrund mit großen, sehr detailreichen orangefarbenen und roten Lotusblüten die fast den gesamten Korpus des Gewehrs einnimmt – dargestellt mit einer bemalten, fast handgefertigten Optik, die sie von anderen roten AK-Skins abhebt CS2 auf dem Markt ist. Die Gesamtzahl der Exemplare wird auf weniger als 3.000 geschätzt, was den Höchstpreis weit über den aller anderen Skins auf dieser Liste treibt. Bei ~4.269–16.613 Dollar, dies ist der Premium-Maßstab für die besten roten AK-Skins CS2 Sammler.

The Wilder Lotus wurde 2019 während Operation „Shattered Web“im Rahmen der St. Marc-Kollektion und sind in keinem Fall erhältlich. Die Verfügbarkeit auf dem Markt ist zu jedem Zeitpunkt gering, was bedeutet, dass Angebote am oberen Ende der Preisspanne wirklich seltene, kaum im Umlauf befindliche Exemplare im Neuzustand darstellen. Die Empfindlichkeit gegenüber Abnutzung ist hoch – die Leuchtkraft der orangefarbenen und roten Lotusblütenblätter verblasst bei stärkerer Abnutzung, wobei Exemplare im Neuzustand und mit minimaler Abnutzung die höchsten Aufschläge erzielen. Spieler, die recherchieren, wo sie hochwertige Skins finden können, sollten diese Quelle unter zuverlässige Verkaufsstellen CS2 Skins bevor man sich zu irgendetwas verpflichtet Wilder LotusTransaktion in dieser Preisklasse.

★ Der seltenste rote AK-Skin in CS2 AK-47 Wild Lotus Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~146,37–409,46 $ / 132,27–370,07 € / 113,93–318,77 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Spectrum-Gehäuse

Fallschlüssel: Spectrum-Fallschlüssel

The AK-47 | Bloodsport ist der letzte „Covert“-Eintrag zu diesen roten AK-Skins CS2 Liste und das einzige Design hier, das nicht im Zustand „Battle-Scarred“ erhältlich ist. Die Sprühfarben-Oberfläche bedeckt die gesamte Waffe mit kräftige rote, marineblaue, weiße und gelbe Felder und Grafiken – mit der Aufschrift „VOLTAIC“ prangt auf dem Magazin, „STRIKE“ auf dem Handschutz und die Zahl „26“ inmitten mehrschichtiger Beschriftungen, die der Oberfläche eine strukturierte, fast militärisch-grafische Ästhetik verleihen. Bei ~146–409 Dollar, dies ist die Covert-Variante der mittleren Preisklasse für Käufer, die sich laute, kontrastreiche rote AK-Skins wünschen CS2 bietet zu einem günstigeren Preis als Feuerschlange orRöntgen.

Die Haut stammt von der Spectrum-Fall, veröffentlicht im März 2017 zusammen mit dem Update „Take a Trip to the Canals“. Da der Zustand „Battle-Scarred“ nicht verfügbar ist, liegt die Untergrenze für diesen Skin bei „Field-Tested“ oder „Well-Worn“ und nicht beim niedrigstmöglichen Float-Bereich, was die Preisspanne im Vergleich zu anderen Covert-Skins auf dieser Liste verringert. Die Float-Empfindlichkeit innerhalb der verfügbaren Zustände ist moderat – Exemplare im Zustand „Factory New“ weisen den stärksten Kontrast zwischen der weißen Grundfarbe und den kräftigen Farbtupfern auf, während bei den Versionen „Well-Worn“ und „Field-Tested“ die abstrakten Details weicher wirken. Spieler, die CS2 Handelsplattformenwird dasBlutsportauf den wichtigsten Plattformen gut vertreten.

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Die besten roten AK-Skins für CS2: Vollständiger Vergleich

Die folgende Tabelle bietet einen statistikbasierten Überblick über alle 12 roten AK-Skins CS2, wobei Seltenheit, Preisklasse und der Hauptgrund für die jeweilige Preisgestaltung jedes Skins behandelt werden. Die Preise spiegeln die aktuellen Marktbedingungen wider und ändern sich je nach Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel.

Haut Seltenheit Preisspanne Beschreibung AK-47 | Orbit Mk01 Eingeschränkt 33–186 Dollar Mechanisches Design in mattem Schwarz und Rot mit geometrischen roten Segmenten am Handschutz und am Magazin AK-47 | Red Line Vertraulich 28–311 Dollar Mattschwarzer Sockel aus Kohlefaser mit markanten purpurroten Streifen über dem Gehäuse, dem Lauf und dem Schaft AK-47 | Röntgenbild Verdeckt 410–3.241 Dollar Eine in Roségold und röntgenrot gehaltene Röntgenillustration, die den gesamten Körper des Gewehrs und dessen inneren Aufbau zeigt AK-47 | Hydrokultur Vertraulich 930–5.140 Dollar Grünes, weißes und graues Pflanzenmotiv mit einem auffälligen roten Logo in der Nähe des Schafts und einem rotbraunen Holzschaft AK-47 | Neon-Revolution Verdeckt 99–404 Dollar Magenta-/rötlich-rosa Gehäuse mit giftgrünen Graffiti-Spritzern und dem Schriftzug „ANARCHY“ quer über dem Hörer AK-47 | Neues Rot Vertraulich 13–177 Dollar Cremeweißer Grundton mit fließenden, filigranen Pinselstrichen im Jugendstil in Gold sowie tiefem Burgunderrot am Lauf und am Handschutz AK-47 | Die Kaiserin Verdeckt 90–386 Dollar Die Tarotkarte „Die Kaiserin“ in Purpur und Gold auf dem Lauf, mit tiefblauen, himmlischen Motiven auf dem Schaft AK-47 | Feuerschlange Verdeckt 556–5.100 Dollar Markante, feuerspeiende Stammes-Schlange in Rot, Orange und Gold auf einem Hintergrund aus Waldgrün und Blaugrün AK-47 | Die Außenseiter Vertraulich 8,78–119 Dollar Grobe, mehrfarbige Cartoon-Terroristenfiguren in Rot, Orange, Gelb und Grün mit einer Bus-Illustration auf dem Handschutz AK-47 | Rotes Laminat Vertraulich 63–1.197 Dollar Kräftige rote Farbe auf dem Holzschaft, dem Handschutz und dem Griff, unter der die natürliche Holzmaserung durchscheint, sowie ein Lauf aus dunklem Metall AK-47 | Wild Lotus Verdeckt 4.269–16.613 Dollar Leuchtend waldgrüner Untergrund, auf dem eine große, detailreiche orange-rote Lotusblüte fast den gesamten Körper einnimmt AK-47 | Bloodsport Verdeckt 146–409 Dollar Auffällige rote, marineblaue, weiße und gelbe Einsätze mit der Aufschrift „VOLTAIC“ am Magazin und „STRIKE“ am Handschutz

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die größten Preisunterschiede bei den besten roten AK-Skins CS2 hängen von der Seltenheitsstufe und der Verfügbarkeit der Kisten ab. AK-47 | Wild Lotus (4.269–16.613 Dollar) und AK-47 | Hydrokultur (930–5.140 Dollar) liegen im Premium-Segment, während AK-47 | Die Außenseiter (8,78–119 Dollar) und AK-47 | Neues Rot (€13–€177) sind die erschwinglichsten roten AK-Skins CS2 auf dieser Liste.

Der Zustand ist bei allen 12 Skins der wichtigste Preisfaktor – „Factory New“-Versionen erzielen in jedem Fall die höchsten Aufschläge. Beachten Sie, dass AK-47 | Bloodsport ist nur in den Ausführungen „fabrikneu“, „mit minimalen Gebrauchsspuren“, „im Einsatz erprobt“ und „stark abgenutzt“ erhältlich; eine Version mit „Kampfspuren“ gibt es nicht.

Von den 12 roten AK-Skins CS2 Von den Elementen auf dieser Liste sind 8 aus Kisten erhältlich und 4 – Röntgen, Hydroponik, Neues Rot, Wilder Lotus – sind ausschließlich für den Fachhandel bestimmt und ohne Herkunftsangabe. Für preisbewusste Käufer, AK-47 | Die Außenseiter (ab ca. 8,78 $) und AK-47 | Neues Rot (ab ca. 13,50 $) bieten die günstigsten Einstiegsmöglichkeiten für preiswerte AK-Skins in Rot CS2.

Abschließende Gedanken zu den roten AK-Skins in CS2

Die roten AK-Skins CS2 Die Artikel auf dieser Liste decken jedes Preisniveau und jeden visuellen Geschmack im roten Spektrum ab – von einem Cartoon-Skin für 8,78 Dollar bis hin zu einem Sammlerstück für 16.000 Dollar. Meine drei Top-Empfehlungen aus der Liste:

AK-47 | Orbit Mk01 – Das beste Einsteigermodell unter den roten AK-Skins CS2 Für Spieler, die ein unverkennbares rotes Design suchen, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen. Begrenzte Seltenheit, in jedem Abnutzungsgrad erhältlich, ab ca. 33 $.

AK-47 | Red Line – Insgesamt die beste Wahl im mittleren Preissegment unter den roten AK-Skins CS2. Als Rarität eingestuft, eine der bekanntesten Oberflächen in Counter-Strike 2, erhältlich ab ca. 28 $ in minderwertigem Zustand.

AK-47 | Röntgenbild – Der beste rote „Covert“-AK-Skin für Spieler, die ein technisch ausgefeiltes Design suchen, das sich von figurativen Motiven abhebt. Exklusiv im Handel erhältlich aus der Havoc-Kollektion, ab ca. 410 $.

Überprüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Angebote – Preise für rote AK-Skins CS2 ändern sich regelmäßig je nach Angebot auf dem Marktplatz und Updates im Spiel. Spieler, die verschiedene Erwerbsmöglichkeiten vergleichen möchten, können hier nachsehen top CS2 Standorte für die Falleröffnung um die Öffnung von Kisten mit dem Direktkauf der besten roten AK-Skins zu vergleichen CS2 und preisgünstige Modelle.

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Häufig gestellte Fragen