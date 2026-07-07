12 skins rojas de AK para CS2 en 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Cómo encontrar los mejores skins rojos para el AK CS2 Las ofertas pueden abarcar desde un acabado de dibujos animados de 8,78 dólares hasta una pieza de coleccionista de 16 000 dólares: 12 acabados distintos repartidos entre las rarezas «Restricted», «Classified» y «Covert». Las mejores skins rojas para el AK CS2 abarcan todos los niveles de presupuesto, así que aquí encontrarás algo que se adapte a ti, independientemente de cuánto quieras gastarte.

Estas skins rojas para el AK CS2 La lista incluye cartas de varios niveles de rareza porque el término «rojo» abarca una amplia gama visual en el AK-47: las rayas de color carmesí intenso, los llamativos diseños florales, los acabados rojos de estilo mecánico y la laca ornamental cumplen los requisitos. De las 12 apariencias que hay aquí, 8 se obtienen de las cajas, mientras que 4 — AK-47 | Rayos X, AK-47 | Hidropónico, AK-47 | Rojo nuevo, yAK-47 | Wild Lotus – son productos destinados exclusivamente al mercado profesional y no tienen origen concreto. El valor de flotación y el estado son los principales factores que influyen en el precio de todo el conjunto.

Nuestras mejores recomendaciones: las mejores skins rojas para el AK en CS2

Las mejores skins rojas para el AK CS2 A continuación se presentan tres niveles de rareza, que abarcan desde opciones «Restrictas» asequibles hasta piezas de colección «Covert» ultrararas.

Las 12 skins rojas de AK CS2 Las anteriores se seleccionaron en función de un acabado rojo o con predominio del rojo en las rarezas «Restringida», «Clasificada» y «Secreta», abarcando tanto las skins rojas baratas de AK CS2 y opciones de coleccionista premium. Se pueden conseguir ocho aspectos en las cajas: – Caso «Operación Hydra», Caso del arma de la Operación Fénix, Gama 2 Case, Funda Spectrum 2, Caso «Operación Bravo», Vitrina de la galería, Caso «eSports 2013», yCaso Spectrum– mientras que cuatro (Radiografía, Hidropónico, Nuevo Rojo, Loto silvestre) son solo para profesionales.

El estado es el principal factor que determina el precio de las 12 versiones, y los ejemplares «Factory New» (nuevos de fábrica), que son los que presentan mejor estado, alcanzan los precios más elevados. Hay un par de excepciones a las cinco categorías de estado habituales: AK-47 | Red Line no está disponible en estado «nuevo de fábrica», y AK-47 | Bloodsport no está disponible en «Battle-Scarred».

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse asesoramiento profesional, financiero ni de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión (ROI), al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de rareza de los casos

Las skins rojas del AK CS2 Los objetos de esta lista abarcan tres niveles de rareza —Restringido, Clasificado y Secreto— y la rareza influye directamente tanto en la probabilidad de obtención como en el precio de mercado.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Los skins «Restricted» son los más comunes y los más baratos; los «Classified» se sitúan en un nivel intermedio tanto en rareza como en precio; los «Covert» son los más raros y alcanzan los precios más altos de todo el catálogo. De los 12 skins rojos para el AK CS2 cuatro son «Restringidas» o «Clasificadas» y se pueden conseguir en los casos, mientras que otras cuatro son «Encubiertas» y también se pueden conseguir en los casos. Las cuatro restantes (Radiografía, Hidropónico, Nuevo Rojo, Loto silvestre) son exclusivas para el intercambio y no se pueden sacar de ninguna caja, independientemente de su nivel de rareza.

Skins «All Red» para AK en CS2: guía completa

En esta sección se recogen todas las skins rojas para el AK, desde las más baratas CS2 cuesta menos de 10 dólares (AK-47 | Los marginados) hasta aspectos ultrararos valorados en más de 16 000 dólares (AK-47 | Wild Lotus). Ocho de las doce skins se pueden conseguir en las cajas – Caso «Operación Hydra», Caso del arma de la Operación Fénix, Gama 2 Case, Funda Spectrum 2, Caso «Operación Bravo», Vitrina de la galería, Caso «eSports 2013», yCaso Spectrum– mientras queRadiografía, Hidropónico, Nuevo Rojo, yLoto silvestre son productos destinados exclusivamente al comercio y sin origen de la caja.

Las selecciones que se muestran a continuación abarcan los niveles de rareza «Restringida», «Clasificada» y «Secreta», y ofrecen un equilibrio entre el estado, el precio y el acabado de las figuras, con el fin de satisfacer tanto a los jugadores como a los coleccionistas.

Precio del producto: ~33,47–185,87 $ / 30,23–168,07 € / 26,04–144,79 £

Rareza: Restricto

Fuente: Caso «Operación Hydra»

Clave del caso: Clave del caso «Operación Hydra»

The AK-47 | Orbit Mk01 son las skins rojas básicas de AK CS2 en esta lista, elaborada en torno a un diseño mecánico en negro mate y rojodonde el Los segmentos rojos cubren la culata y el guardamanos en un diseño geométrico, casi distópico. El número «01» aparece pintado con spray en la recámara, lo que confiere al acabado «Gunsmith» un carácter tosco y funcional. En ~entre 33 y 186 dólares, Dependiendo de su estado, es una de las skins rojas de AK más asequibles. CS2 que sigue conservando un aspecto claramente reconocible, en el que predomina el rojo.

Por qué lo elegimos Orbit Mk01 son las skins rojas AK para principiantes con la mejor relación calidad-precio CS2 in Counter-Strike 2, que ofrece un diseño rojo de rareza «Restringida» que se lee con claridad independientemente del estado de desgaste, sin que ello suponga un gasto excesivo.

La sensibilidad al desprendimiento es moderada: los ejemplares «Factory New» conservan la cobertura del segmento rojo más brillante, mientras que los de categoría «Field-Tested» y superiores presentan un oscurecimiento visible en los paneles pintados. La superficie es de la Caso «Operación Hydra», lanzado en mayo de 2017, y pertenece al nivel «Restricted», por lo que su probabilidad de aparición es aproximadamente un 15,98 % inferior a la de ese estuche. Hay versiones con StatTrak disponibles, que suponen un pequeño recargo. Los jugadores que llevan un registro de skins para el AK-47 a buen precio Junto a este se encuentra el Orbit Mk01 un punto de referencia constante de cómo debe ser un buen acabado rojo de presupuesto medio.

★ El mejor skin rojo para AK de nivel básico en CS2 AK-47 Orbit Mk01 Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~28,00–311,14 $ / 25,31–281,26 € / 21,80–242,23 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Caso del arma de la Operación Fénix

Clave del caso: Clave del caso del arma de la Operación Fénix

The AK-47 | Red Line es una de las skins rojas de AK más conocidas y mejores CS2 en todo el partido, y con razón. El remate combina un base de fibra de carbono en negro mate con rayas carmesí finas y bien definidas que recorren el receptor, el cañón, el cargador y la culata, creando una estética aerodinámica, casi de alta velocidad. No hay variaciones en el patrón —todas las Red Line tienen las rayas en la misma posición—, lo que significa que estás comprando el aspecto, no un índice de patrón específico. En ~entre 28 y 311 dólares, son las skins rojas de AK de la clase «Classified» más asequibles CS2 que se puede obtener de un caso.

El valor de flotación es muy importante en este caso. La diferencia entre «Desgaste mínimo» (entre 60 y 80 dólares aproximadamente) y «Probado sobre el terreno» (entre 30 y 50 dólares aproximadamente) se aprecia en el aspecto del brillo de la fibra de carbono, aunque las rayas rojas en sí mismas se mantienen razonablemente bien en todas las condiciones. El Caso del arma de la Operación Fénix Esta skin se presentó por primera vez en febrero de 2014, lo que la convierte en una de las skins rojas de AK más antiguas CS2 en circulación activa.

★ El mejor AK-47 de la línea roja en CS2 AK-47 Red Line Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~409,68–3.240,68 $ / 370,35–2.929,25 € / 318,97–2.522,94 £

Rareza:Secreto

Fuente: La colección «Havoc» (solo para distribuidores; no se puede conseguir abriendo cajas)

Clave del caso: N/A

The AK-47 | Rayos X es la más singular desde el punto de vista técnico entre las mejores skins rojas de AK CS2 en esta lista. El acabado «Covert» aplica un Ilustración de rayos X en tonos cálidos de oro rosa y rojo radiográfico por toda la arma, dejando al descubierto la mecánica interna del rifle —resortes, componentes internos del receptor y cargadores translúcidos— como si se hubiera escaneado. El resultado es un diseño coherente y listo para exhibir que no se parece a nada de lo que hay en las skins rojas del AK. CS2piscina. Que~entre 410 y 3.241 dólares, la amplia variación de precios viene determinada por el valor de la tirada: los ejemplares nuevos de fábrica, con una reproducción nítida de los detalles internos, alcanzan el mayor sobreprecio.

The Radiografía Pertenece a la colección «The Havoc Collection» y no se puede obtener de ninguna caja; solo se puede conseguir mediante compras directas en el mercado o intercambios. La sensibilidad al desplazamiento es moderada; un mayor desgaste añade arañazos que, en realidad, acentúan los detalles de los componentes expuestos en lugar de ocultarlos, lo que hace que las versiones en estado medio sigan siendo visualmente atractivas. El índice de patrones no tiene ningún efecto en este skin, por lo que cada compra ofrece el mismo diseño. Jugadores que comparan los mejores skins rojos para el AK CS2 quienes tengan objetos de la rareza «Covert» encontrarán el Radiografía ocupa un nicho visual único en comparación con las «pieles» figurativas como Serpiente de fuego or La Emperatriz.

★ El mejor skin rojo «Covert» para el AK en CS2 AK-47: radiografía Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~930,42–5.139,99 $ / 840,98–4.645,34 € / 724,13–3.998,08 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Colección Rising Sun

Clave del caso: N/A

The AK-47 | Hidropónico es una de las skins rojas de AK «Classified» más raras CS2 se suma a esta lista y es uno de los acabados «Classified» del AK-47 más caros de todo el juego. El acabado presenta un motivo de bambú en verde, blanco y gris con unlogotipo rojo en negrita cerca de la culata, con el cargador pintado de gris oscuro y el cañón con un acabado verde brillante. El marrón rojizo La culata y el guardamanos crean un cálido contraste con el cuerpo de colores vivos, en verde y blanco. En ~entre 930 y 5.140 dólares, la diferencia de precios es una de las más amplias de esta lista.

The Hidropónicoproviene de laColección Rising Sun y no se puede adquirir de ninguna otra forma: solo circula a través del mercado secundario, lo que limita la oferta y contribuye a que su precio mínimo sea elevado, incluso en estado «Battle-Scarred». La sensibilidad a la oferta es elevada: los ejemplares «Factory New», con el logotipo más nítido y el brillo verde más intenso, se sitúan en lo más alto de la gama, mientras que las versiones con menor desgaste siguen cotizando por encima de los 900 dólares debido a la escasez general de este skin. Jugadores que buscan los mejores skins rojos para el AK CS2 en la gama alta de precios encontrarán el Hidropónicouna opción de «Classified» única que compite con varios aspectos «Covert» en cuanto a valor de mercado puro. Si eres un coleccionista que está creando un equipamiento de primera categoría, puedes combinarla con uno de los Las mejores skins para el AWP en un nivel similar.

★ El skin rojo «Classified» más exclusivo para el AK en CS2 AK-47 Hidropónico Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~99,44–404,04 $ / 89,86–365,24 € / 77,38–314,47 £

Rareza:Secreto

Fuente: Gama 2 Case

Clave del caso: Clave de la carcasa Gama 2

The AK-47 | Revolución Neón Es uno de los skins rojos «Covert» para el AK más llamativos visualmente CS2 que se puede sacar de su embalaje actual. El acabado «Custom Paint Job» inunda la carrocería con magenta/rosa rojizo a lo largo del receptor y la culata, con salpicaduras de grafitis de color verde tóxico, advertencias con plantillas, y un Etiqueta «Anarquía» pintado con grandes letras verdes en el receptor, encima del cargador. Los herrajes ennegrecidos y la boca del cañón enmarcan la paleta de colores neón, de modo que el contraste entre el rosa y el verde salta a la vista de inmediato bajo la luz de la iluminación. En ~99–404 dólares, es una de las skins rojas de AK de «Covert» más accesibles CS2 que se puede obtener de un caso real.

La piel procede de la Gama 2 Case, lanzada en agosto de 2016, y se considera un skin rojo para el AK CS2 gracias a su tono rosa rojizo, un matiz que se sitúa claramente en el espectro de los rojos independientemente del grado de desgaste. La sensibilidad al flotado es notable: los ejemplares «Factory New» presentan la saturación de rosa más brillante y los detalles de la plantilla más nítidos, mientras que los de categoría «Field-Tested» y superiores muestran un desvanecimiento visible en ambos planos de color. Hay versiones StatTrak disponibles. Los jugadores que quieran explorar popular CS2 casos Quienes deseen obtener skins de gran rareza deben tener en cuenta lo siguiente: Gama 2 Case como fuente para este tipo de acabado concreto.

★ El mejor skin rojo para el AK que se puede conseguir en una caja AK-47: La revolución neón Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~13,50–177,00 $ / 12,20–159,96 € / 10,51–137,77 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Colección Radiant (solo para profesionales; no se puede obtener al abrir cajas)

Clave del caso: N/A

The AK-47 | Rojo nuevo es el más recargado Fusil Kalashnikov automático entre los tintos baratos AK carcasasCS2 tiene. El acabado «Gunsmith» aplica un laca de color blanco crema con fpinceladas de filigrana Art Nouveau doradas a lo largo del receptor y la culata, y rojo burdeos intenso en el cañón, el guardamanos y el cargador. Su estética se asemeja más a una pieza decorativa lacada que a un revestimiento táctico, lo que le confiere un carácter muy diferente al de los diseños mecánicos o figurativos que aparecen en el resto de esta lista. En ~13,50–177 dólares, destaca entre las skins rojas baratas para la AK CS2 con una rareza «Clasificada».

The Nuevo Rojoproviene de laColección Radiant y es de venta exclusiva para profesionales. A pesar de su rareza «Classified», el precio mínimo es bajo debido a la demanda moderada por parte de los coleccionistas. La sensibilidad al desgaste es evidente en la parte alta de la gama: los ejemplares «Factory New» presentan rojos intensos y reflejos dorados nítidos, mientras que un desgaste más acusado revela arañazos en los bordes más expuestos al contacto. Los jugadores interesados en skins rojas baratas para el AK CS2 Quien busque un acabado «Classified» pero sin tener que gastar mucho dinero, descubrirá que esta es la mejor opción decorativa a este precio.

★ El skin rojo más barato para el AK en CS2 AK-47 Nuevo Rojo Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~89,60–385,79 $ / 80,99–348,69 € / 69,76–300,26 £

Rareza:Secreto

Fuente: Funda Spectrum 2

Clave del caso: Clave de la carcasa Spectrum 2

The AK-47 | La Emperatriz es una joya secreta diseñada por la comunidad entre los skins rojos de AK CS2 que trata el arma como un lienzo en el que plasmar imágenes de cartas del tarot. El acabado «Custom Paint Job» incorpora un figura de una emperatriz coronada en color carmesí, dorado y rojo fluido en el receptor. El cargador está decorado con motivos a cuadros dorados y amarillos, el cañón es de color carmesí, y la culata, el guardamanos y la empuñadura están pintados en azul marino intenso con motivos celestiales. La combinación de rojo y azul marino hace que esta sea una de las skins rojas para el AK más complejas desde el punto de vista compositivo CS2 en la lista. En ~entre 90 y 386 dólares, es el skin rojo «Covert» para el AK más accesible CS2 de un caso activo.

La piel procede de la Funda Spectrum 2, lanzado en septiembre de 2017, y fue creado por el diseñador de la comunidad «Zaphk». La sensibilidad de flotación está presente, pero es manejable: la versión «Factory New» muestra los detalles figurativos más nítidos y los tonos carmesí más saturados, mientras que las versiones «Minimal Wear» solo difieren ligeramente a nivel visual y son notablemente más baratas. Hay versiones StatTrak disponibles. Los jugadores que busquen Guantes Recoil Case Quienes busquen combinar con la paleta de colores de esta skin, en la que predomina el rojo, verán que el color combina bien con varias opciones de esa lista.

★ La mejor «The Empress AK-47» en CS2 AK-47 «La Emperatriz» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~555,70–5.099,54 $ / 502,24–4.609,02 € / 432,57–3.967,41 £

Rareza:Secreto

Fuente: Caso «Operación Bravo»

Clave del caso: Clave del caso «Operación Bravo»

The AK-47 | Serpiente de fuego es el skin más significativo desde el punto de vista histórico entre los skins rojos de AK CS2 figura en esta lista y es uno de los más emblemáticos AK-47termina enCounter-Strike 2. La opción «Pintura personalizada» coloca un serpiente audaz, tribal y que escupe fuego, en verde, verde azulado y dorado más de abase en verde bosque intenso y verde azulado, con nubes de tormenta de color gris azulado que rodean a la criatura, un medallón circular dorado en el receptor y una culata y un guardamanos de madera de color marrón rojizo que aportan un marco cálido a la ilustración. La serpiente domina el receptor desde todos los ángulos, y los detalles de fuego en tonos rojos y naranjas que rodean a la criatura son los que le valen a este diseño su lugar entre las mejores skins rojas para el AK. CS2 listas. En~entre 556 y 5.100 dólares, la diferencia de precios viene determinada casi en su totalidad por la disponibilidad: los ejemplares «Factory New» de baja disponibilidad, con detalles de serpiente en colores vivos, se sitúan en lo más alto de la gama.

El tema se presentó en septiembre de 2013 como parte de la Caso «Operación Bravo» y es una de las skins más antiguas del AK-47 del juego. Se podría decir que su sensibilidad de flotación es la más alta entre las skins rojas del AK CS2 Por ejemplo: un ejemplar «Factory New» con un índice de flotación inferior a 0,07 puede superar los 4.000 dólares, mientras que una versión «Battle-Scarred» baja de los 600 dólares. El Bravo Case ya no se encuentra en circulación activa, lo que significa que la oferta es limitada y que los precios reflejan el interés histórico de los coleccionistas. Los jugadores que estén investigando los mejores casos para abrir en CS2 para la versión premiumAK-47 Los rendimientos deberían sopesar elSerpiente de fuego«su escasez histórica frente a su nivel mínimo actual en el mercado».

★ El mejor skin rojo premium para el AK en CS2 AK-47 Serpiente de fuego Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~8,78–119,05 $ / 7,93–107,59 € / 6,83–92,67 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Galería Case

Clave del caso: Clave de la galería de casos

The AK-47 | Los marginados es el skin rojo más asequible para el AK CS2 de esta lista y el punto de partida más claro para los jugadores que busquen cualquier modelo en tonos rojos AK-47 sin un gasto significativo. El servicio de pintura personalizada se aplica representaciones caricaturescas y burdas de terroristas en colores rojo, naranja, amarillo y verde por todo el cuerpo: figuras caóticas y deliberadamente toscas en situaciones extrañas, incluida una ilustración de un autobús en el guardamanos. El rojo y el naranja, combinados, constituyen los principales tonos cálidos de este diseño, lo que lo sitúa claramente dentro de la categoría de las carcasas rojas baratas para el AK. CS2 el extremo más accesible del espectro. En ~8,78–119 dólares, es, sin duda, el skin rojo más barato del AK de toda la lista.

La piel procede de la Vitrina de la galería, que forma parte de la actualización «Armory», lo que la convierte en una de las skins lanzadas más recientemente de esta lista. Cuenta con sensibilidad de flotación: las versiones «Factory New» muestran el trazo más nítido en las figuras de dibujos animados, mientras que los ejemplares «Battle-Scarred» suavizan notablemente la ilustración. Su rareza «Classified» significa que tiene una probabilidad de aparición de aproximadamente el 3,2 % en el Vitrina de la galería – una tasa más alta que la de las skins «Covert». Las versiones con StatTrak tienen un pequeño recargo. Los jugadores que llevan un registro de Cuchillos «Fracture Case» además de los diseños para armas, encontrarás Los marginados una de las mejores entre las skins rojas baratas para la AK CS2 eso deja margen en el presupuesto para gastar en cuchillos.

★ El mejor skin rojo y barato para el AK en CS2 AK-47: Los marginados Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~62,64–1.196,52 dólares / 56,60–1.081,27 euros / 48,75–930,88 libras

Rareza: Anuncios

Fuente: Caso «eSports 2013»

Clave del caso: Clave del estuche para eSports

The AK-47 | Laminado rojo es una de las skins rojas más antiguas de AK CS2 en circulación activa. El acabado aplica un pintura roja en negrita sobre la culata de madera, el guardamanos y la empuñadura, con el veteado natural de la madera visible por debajo, mientras que el cañón y el receptor conservan su color de metal oscuro y el cargador sigue siendo de color gris oscuro. En la mayoría de los valores de flotación no aparecen arañazos ni rozaduras en el cuerpo, lo que hace que las versiones con menor desgaste tengan un aspecto casi idéntico al de las piezas nuevas de fábrica —una ventaja práctica para los compradores que cuidan su presupuesto—. En ~entre 63 y 1.197 dólares, su amplia gama de tonos refleja tanto la sensibilidad de la piel como su escasez debida a la edad, lo que la convierte en una auténtica joya entre las pieles rojas clásicas de AK y en la compañera ideal para Cuchillos Fever Case para equipamientos de estilo vintage.

La piel se introdujo con el Caso «eSports 2013»durante elAcuerdo de armasActualización de agosto de 2013, uno de los lanzamientos originales de CSLos primeros tiempos de 2. La caja «eSports 2013» ya no forma parte del fondo de distribución activo, por lo que la oferta de ejemplares «Factory New» se va reduciendo con el tiempo. El amplio techo de precios —más de 1.000 dólares para ejemplares «Factory New» de baja disponibilidad— refleja la demanda de los coleccionistas por ejemplares en perfecto estado de este skin histórico. Los jugadores también siguen Las mejores skins para el AK-47 en todos los niveles de rareza deben tener en cuenta el Laminado rojo ocupa un lugar destacado en el CS2 Cronología de la piel.

★ El mejor AK-47 laminado rojo en CS2 AK-47 Laminado rojo Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

11. AK-47 | Wild Lotus

Precio del producto: ~4.268,73–16.612,62 dólares / 3.857,98–15.012,65 euros / 3.320,32–12.922,13 libras

Rareza:Secreto

Fuente: Colección St. Marc (solo para profesionales; no se puede conseguir abriendo cajas)

Clave del caso: N/A

The AK-47 | Wild Lotus es la más cara de todas las skins rojas de AK CS2 figura en esta lista y es uno de los diseños más exclusivos del AK-47 en Counter-Strike 2. El acabado presenta un fondo en un vibrante verde bosque con grandes flores de loto naranjas y rojas muy detalladas que ocupa casi todo el cuerpo del rifle —representado con un acabado pintado, de aspecto casi artesanal, que lo distingue de otros diseños rojos para el AK— CS2 que hay en el mercado. Se estima que hay menos de 3.000 ejemplares en circulación, lo que eleva el precio máximo muy por encima del de cualquier otra versión de esta lista. A ~4.269–16.613 dólares, esta es la referencia por excelencia de las mejores skins rojas para el AK CS2 coleccionistas.

The Loto silvestre se presentó en 2019 durante Operación «Shattered Web»como parte de la Colección St. Marc y no se pueden conseguir de ninguna otra forma. La disponibilidad en el mercado es escasa en cualquier momento dado, lo que significa que los anuncios situados en el extremo superior del rango representan ejemplares «Factory New» verdaderamente raros y con poca circulación. La sensibilidad a la circulación es elevada: la intensidad del color naranja y rojo de los pétalos de loto se desvanece con un mayor desgaste, siendo los ejemplares «Factory New» y con «desgaste mínimo» los que alcanzan las primas más elevadas. Los jugadores que busquen dónde encontrar skins de gran valor deberían consultar este recurso en lugares de confianza para vender CS2 carcasas antes de comprometerte con cualquier Loto silvestretransacción en este nivel de precios.

★ El skin rojo más exclusivo para el AK en CS2 AK-47 Wild Lotus Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~146,37–409,46 $ / 132,27–370,07 € / 113,93–318,77 £

Rareza:Secreto

Fuente: Funda Spectrum

Clave del caso: Clave del estuche Spectrum

The AK-47 | Bloodsport Es la última entrada de Covert sobre estos diseños rojos para el AK. CS2 lista y es el único diseño de este modelo que no está disponible en el estado «Battle-Scarred». El acabado «Spray-Paint» cubre toda el arma con paneles y gráficos en rojo intenso, azul marino, blanco y amarillo – con la palabra «VOLTAIC» escrito a grandes letras en la revista, «STRIKE» en el guardamanos y el número «26» entre inscripciones superpuestas que confieren a la carcasa una estética estructurada, casi de estilo gráfico militar. En ~146–409 dólares, esta es la opción «Covert» de gama media para aquellos compradores que buscan skins para AK de color rojo intenso y de alto contraste CS2 ofrece a un precio más bajo que Serpiente de fuego orRadiografía.

La piel procede de la Caso Spectrum, lanzada en marzo de 2017 junto con la actualización «Take a Trip to the Canals». Dado que el estado «Battle-Scarred» no está disponible, el límite mínimo para este aspecto es «Field-Tested» o «Well-Worn», en lugar del rango de fluctuación más bajo posible, lo que reduce la diferencia de precios en comparación con otros aspectos «Covert» de esta lista. La sensibilidad a la variación de estado dentro de las condiciones disponibles es moderada: los ejemplares «Factory New» muestran el contraste más marcado entre la base blanca y las llamativas salpicaduras de color, mientras que las versiones «Well-Worn» y «Field-Tested» presentan un suavizado de los detalles abstractos. Los jugadores que utilicen CS2 sitios de comercioencontrará elBloodsport con una amplia presencia en las principales plataformas.

★ La mejor funda Spectrum roja para el AK-47 en CS2 AK-47 Bloodsport Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Las mejores skins rojas para el AK en CS2: comparación completa

La tabla que aparece a continuación ofrece un resumen basado en estadísticas de las 12 skins rojas de AK. CS2, en el que se abordan la rareza, el rango de precios y el motivo principal por el que cada skin tiene el precio que tiene. Los precios reflejan las condiciones actuales del mercado y variarán en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego.

Piel Rareza Rango de precios Descripción AK-47 | Orbit Mk01 Restrito 33–186 dólares Diseño mecánico en negro mate y rojo, con segmentos geométricos rojos en el guardamanos y el cargador AK-47 | Red Line Clasificado 28–311 dólares Base de fibra de carbono en negro mate con llamativas rayas carmesí que atraviesan el receptor, el cañón y la culata AK-47 | Rayos X Secreto 410–3.241 dólares Ilustración en rayos X en tonos oro rosa y rojo radiográfico que revela el mecanismo interno del rifle a lo largo de todo el cuerpo AK-47 | Hidropónico Clasificado 930–5.140 dólares Motivo botánico en verde, blanco y gris, con un logotipo en rojo intenso cerca de la culata y una culata de madera de color marrón rojizo AK-47 | Revolución Neón Secreto 99–404 dólares Cuerpo de color magenta/rosa rojizo con salpicaduras de grafitis de color verde tóxico y la palabra «ANARCHY» escrita en el receptor AK-47 | Rojo nuevo Clasificado 13–177 dólares Base de color blanco crema con fluidos trazos dorados de filigrana de estilo Art Nouveau y un intenso rojo burdeos en el cañón y el guardamanos AK-47 | La Emperatriz Secreto 90–386 dólares La emperatriz del tarot, en colores carmesí y dorado, en el receptor, con motivos celestiales en azul marino intenso en la culata AK-47 | Serpiente de fuego Secreto 556–5.100 dólares Una serpiente tribal llamativa que escupe fuego, en tonos rojos, naranjas y dorados, sobre un fondo verde bosque y verde azulado AK-47 | Los marginados Clasificado 8,78 $ – 119 $ Figuras caricaturescas y toscas de terroristas multicolores en rojo, naranja, amarillo y verde, con la ilustración de un autobús en el guardamanos AK-47 | Laminado rojo Clasificado 63–1.197 dólares Pintura roja en negrita sobre la culata de madera, el guardamanos y la empuñadura, dejando a la vista las vetas naturales de la madera, y cañón de metal oscuro AK-47 | Wild Lotus Secreto 4.269–16.613 dólares Base de un vibrante verde bosque con una gran y detallada flor de loto naranja y roja que ocupa casi todo el cuerpo AK-47 | Bloodsport Secreto 146–409 dólares Paneles en rojo intenso, azul marino, blanco y amarillo, con la inscripción «VOLTAIC» en el cargador y «STRIKE» en el guardamanos

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Las mayores diferencias de precio entre las mejores skins rojas para el AK CS2 dependen del nivel de rareza y de la disponibilidad de las cajas. AK-47 | Wild Lotus (4.269–16.613 dólares) y AK-47 | Hidropónico (entre 930 y 5.140 dólares) se sitúan en el segmento de gama alta, mientras que AK-47 | Los marginados (8,78–119 dólares) y AK-47 | Rojo nuevo (13–177 dólares) son las skins rojas más baratas y accesibles para el AK CS2 en esta lista.

El estado es el principal factor que influye en el precio de las 12 versiones; las versiones «Factory New» son las que tienen los precios más elevados en todos los casos. Ten en cuenta que AK-47 | Bloodsport solo está disponible en las versiones «Nuevo de fábrica», «Desgaste mínimo», «Probado en el campo» y «Muy usado»; no existe la versión «Con marcas de combate».

De las 12 skins rojas del AK CS2 De esta lista, 8 se pueden conseguir en cofres y 4 – Radiografía, Hidropónico, Nuevo Rojo, Loto silvestre – son productos destinados exclusivamente al comercio mayorista y sin indicación de origen. Para los compradores con un presupuesto limitado, AK-47 | Los marginados (desde unos 8,78 dólares) y AK-47 | Rojo nuevo (desde unos 13,50 $) ofrecen los precios más bajos para empezar a comprar skins AK rojas baratas CS2.

Reflexiones finales sobre los skins «Red AK» de CS2

Las skins rojas del AK CS2 Los artículos de esta lista abarcan todos los niveles de gasto y todas las preferencias visuales dentro de la gama de colores rojos, desde una carcasa con motivos de dibujos animados de 8,78 dólares hasta una pieza de coleccionista de 16 000 dólares. Mis tres recomendaciones principales de la lista:

AK-47 | Orbit Mk01 – La mejor opción básica entre las skins AK rojas CS2 Para los jugadores que buscan un diseño rojo reconocible sin tener que gastarse mucho dinero. Raridad restringida, disponible en cualquier nivel de desgaste, a partir de unos 33 dólares.

AK-47 | Red Line – La mejor opción de gama media en general entre los skins rojos de AK CS2. Rareza clasificada, uno de los acabados más reconocidos en Counter-Strike 2, disponible a partir de unos 28 dólares en condiciones menos favorables.

AK-47 | Rayos X – El mejor skin rojo «Covert» para el AK, ideal para jugadores que buscan un acabado técnicamente distintivo que se diferencie de los diseños figurativos. Disponible únicamente mediante intercambio en la colección «Havoc», a partir de unos 410 dólares.

Comprueba las ofertas actuales antes de comprar: precios de las pieles «red AK» CS2 varían con frecuencia en función de la oferta del mercado y de las actualizaciones del juego. Los jugadores que quieran comparar las opciones de adquisición pueden consultar top CS2 centros de apertura de expedientes para comparar la apertura de cajas con las compras directas de las mejores skins rojas de AK CS2 y opciones económicas.

★ El mejor sitio para comprar skins rojas de AK en CS2 AK-47 Red Line Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Preguntas frecuentes