Die günstigsten Skins für Butterfly-Messer in CS2 im Jahr 2026

Das günstigste Butterfly-Messer CS2 liegt bei „Battle-Scarred“ über 400 Dollar – diese Preisuntergrenze spiegelt wider, wie groß die Nachfrage nach der charakteristischen Klappanimation des Butterfly Knife ist. Für Spieler, die nach den günstigsten Optionen für das Butterfly-Messer-Etui CS2 suchen, ist es entscheidend zu wissen, welche Etuis noch ein realistisches Gewinnpotenzial bieten.

Fragen von Spielern„Was ist das günstigste Butterfly-Messer in CS2?“ wägen in der Regel den Direktkauf gegen den Kauf von Etuis ab – das günstigste Etui für Butterfly-Messer CS2 Tropfen ist dasButterfly-Messer Safari Meshfür 438 Dollar – Quatsch.

Wie viel kostet denn das günstigste Butterfly-Messer in CS2 ab 2026? Das hängt ganz von der Ausstattung, der Außenausstattung und dem Schwimmkörper ab. Die Preise variieren Counter-Strike: Global Offensive Die Preise für Butterfly-Messer-Etuis reichen von 438 $ BS bis zu über 7.500 $ FN für ein Premium-Modell Butterfly-Messer-Nacht. Jedes Butterfly-Messer hat die Seltenheitsstufe „Covert“ und kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,26 % aus dem gleichen Pool der besten Butterfly-Messer-Kisten erhalten werden. Um zu erfahren, welches das günstigste Butterfly-Messer ist, CS2 Das äußere Erscheinungsbild ist wichtiger als das günstigste Etui für ein Butterfly-Messer CS2 die Chancen, dass das jemals passieren wird.

Unsere Top-Empfehlungen für das günstigste Butterfly-Messer CS2

Nach einem Vergleich der aktuellen Marktangebote, der Verfügbarkeit und der Preisstabilität sind dies die zehn günstigsten Butterfly-Messer CS2 Aktien, die sich 2026 lohnen – sortiert nach dem günstigsten Einstiegskurs bis hin zum höchsten.

Butterfly-Messer Safari Mesh – Mit 438 $ der günstigste BS-Floor auf dieser Liste; das Camo-Muster auf allen Außenflächen ist ideal für Spieler, die sich einen Einstieg in die Butterfly-Knife-Animation wünschen. Butterfly-Messer Forest DDPAT – Klassisches Militär-DDPAT; das zweitgünstigste Butterfly-Messer CS2 bei BS mit einer hohen Obergrenze für den FN-Wert, bedingt durch die Sensitivität gegenüber dem Streubesitz. Butterfly-Messer „Boreal Forest“ – Gedeckte Waldtarnung aus der Operation Breakout – Waffenkoffer; ausschließlich als Außenmodell erhältlich, mit der niedrigsten FN-Obergrenze innerhalb der Camo-Gruppe. Butterfly-Messer, angesengt – Die geringste Preisspanne unter den günstigsten Butterfly-Messern CS2 Preise zwischen 463 und 799 Dollar; die am besten kalkulierbaren Ausgaben in der Gruppe. Butterfly-Messer Urban Masked – Graues Stadtmuster für 466 $ BS; starke Präsenz im mittleren Preissegment und klares Design bei den höherpreisigen Modellen. Butterfly-Messer-Nacht – Dunkle, matte Ausführung ab 524 $ BS; FN-Exemplare kosten bis zu 7.500 $, was dies zur größten Preisspanne unter den sechs „Operation Breakout“-Empfehlungen macht. Rostschicht auf einem Butterfly-Messer – Erhältlich nur in den Ausführungen WW und BS, mit Preisen zwischen 551 und 695 US-Dollar – die geringste Preisspanne aller Modelle Spectrum-Fallauswählen. Butterfly-Messer, gebeizt – Klinge mit Ölflecken an allen Außenflächen; das markanteste Nicht-Tarn-Butterfly-Messer und zugleich das günstigste CS2 bei gleichbleibender Nachfrage der Sammler in jedem Erhaltungsgrad Butterfly-Messer, einsatzgehärtet – Das günstigste Butterfly-Messer CS2 Eine Wahl mit „Blue Gem“-Potenzial; die höchste Preisobergrenze außerhalb von „Night“. Das Butterfly-Messer-Massaker – Das einzige Modell der Kategorien FN/MW/FT auf dieser Liste; klassische rot-silberne Lackierung mit dem höchsten Einstiegspreis, aber der stärksten Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt.

Alle hier angebotenen Modelle sind in der Seltenheitsstufe „Covert“ erhältlich. Durch die Tarn- und Matt-Oberflächen ist die Nachfrage geringer, sodass sie zu den günstigsten Butterfly-Messern gehören. CS2 Markt.

Jeder Zug sorgt für die einzigartige Klappanimation des Butterfly-Messers – das einzige Merkmal, das kein anderes Messer in Counter-Strike 2 Angebote. Das beste Etui für Butterfly-Messer – das Operation Breakout – Waffenkoffer – ist eine der am häufigsten geöffneten im Spiel, obwohl der direkte Kauf die Wahrscheinlichkeit von 0,26 % fast immer übertrifft.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle

Bevor Sie etwas öffnen Counter-Strike: Global Offensive Bei Butterfly-Messeretuis lohnt es sich, genau zu wissen, wie die Chancen stehen. Die Operation Breakout – Waffenkoffer – das beste Etui für Butterfly-Messer mit der größten Auswahl an Ausführungen – nutzt dasselbe System mit fester Fallgeschwindigkeit wie das Spectrum-Fall. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,26 % für die Gold-Stufe spricht die Statistik selten für die günstigste Methode zum Öffnen des CS2-Butterfly-Knife-Koffers, wenn man ein bestimmtes Ergebnis anstrebt. Selbst beim Öffnen des besten Butterfly-Knife-Koffers bleiben die Chancen auf ein bestimmtes Ergebnis extrem gering.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Statistiken aus über 10.000 Spielrunden zeigen, dass man in etwa alle 385 Runden mit einem Messer-Drop rechnen kann. Counter-Strike: Global Offensive Etuis für Butterfly-Messer. In Wirklichkeit reicht schon das günstigste Etui für Butterfly-Messer CS2 Es lohnt sich selten, das gewünschte Butterfly-Messer-Finish nicht gleich direkt zu kaufen.

Die günstigsten Skins für Butterfly-Messer in CS2

Wenn Sie nach „Was ist das günstigste Butterfly-Messer in“ suchen CS2“ oder sich fragen: „Wie viel kostet das günstigste Butterfly-Messer in CS2„… dann sind Sie hier genau richtig. Das günstigste Butterfly-Messer CS2 Die folgenden Optionen wurden aufgrund ihres günstigen Preises, ihrer Verfügbarkeit im Handel und der kultigen Animationen des Butterfly Knife ausgewählt.

Preisspanne:438,00 $ – 1.850,00 $ / 402,22 € – 1.698,86 € / 348,39 £ – 1.471,49 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer Safari Meshist dasdas günstigste Butterfly-Messer CS2 Angebote bei Battle-Scarred – €438 bietet die vollständige Butterfly-Knife-Animation zum günstigsten Einstiegspreis im gesamten Produktkatalog. Damit ist es eines der realistischsten Modelle unter den preisgünstigsten Butterfly-Knife-Etuis CS2 Seite.

Warum wir uns dafür entschieden haben Butterfly-Messer Safari Mesh ist das günstigste Butterfly-Messer CS2 Eine Wahl, die dir volle Flexibilität bei der Gestaltung des Äußeren bietet – keine komplizierten Muster, keine Angst vor dem Schweben, nur die „Butterfly Knife“-Animation in Counter-Strike 2 bei möglichst geringem Aufwand.

Erhältlich in allen Ausführungen; die Modelle BS und WW bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den günstigsten Butterfly-Messern CS2 Wahl – du bezahlst für die Animation, nicht für den Zustand, und das ändert sich nicht je nach Abnutzungsgrad. Das Netzmuster weist nur minimale Abweichungen zwischen den Exemplaren auf – für dieses günstigste Butterfly-Messer ist keine Musterrecherche erforderlich CS2 Wählen Sie. Wählen Sie Ihr Außenmodell und kaufen Sie.

Was sagen die Spieler dazu?

BudgetFlipKing

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Ich hab mir das Safari Mesh BS geholt und bin ehrlich gesagt total begeistert. Die Ausklappanimation ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe, und das Camo sieht in der Ego-Perspektive echt gut aus. Mit Abstand das Butterfly-Messer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in CS2.

★ DAS BESTE GÜNSTIGE SCHMETTERLINGSMESSER FALTMESSER SAFARI MESH Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:447,00 $ – 3.596,02 $ / 410,48 € – 3.302,23 € / 355,54 £ – 2.860,27 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer Forest DDPATist daszweite-das günstigste Butterfly-Messer CS2 dass BS, nur 9 Dollar mehr als das Safari Mesh. Wie viel kostet das günstigste Butterfly-Messer in CS2 in DDPAT? €447 BS – Militär-Woodland-Design, geeignet für taktische Ausrüstung in Counter-Strike 2.

Die FN-Obergrenze von €3,596 hebt dieses günstigste Butterfly-Messer hervor CS2 Heben Sie sich von der Masse ab – das DDPAT-Material nutzt sich bei stärkerer Beanspruchung deutlicher ab, was zu einer starken Nachfrage bei FN-Sammlern führt. Für preisbewusste Käufer bieten die BS- und WW-Exemplare die volle Animationsleistung in allen Counter-Strike: Global Offensive Etuis für Butterfly-Messer zu einem Bruchteil des Preises.

The Operation Breakout – Waffenkoffer ist die einzige Bezugsquelle für diese Ausführung – die Lieferung in Einzelverpackungen sorgt für stabile Preise. Der Kauf von Exemplaren in den Ausführungen „BS“ oder „WW“ bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis; die günstigste Verpackung für das Butterfly-Messer CS2 Eine Eröffnungsroute ist selten günstiger als der Direktkauf dieses Produkts.

★ Das zweitgünstigste Schmetterlingsmesser Butterfly-Messer „Forest“ von DDPAT Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:453,30 $ – 964,87 $ / 416,27 € – 886,04 € / 360,55 £ – 767,46 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

Falls du dich fragst, „Was ist das günstigste Butterfly-Messer in CS2 in Tarnoptik?“, the Butterfly-Messer „Boreal Forest“ ist genau das Richtige. Es ist das am günstigsten, das günstigste Butterfly-Messer CS2 Camouflage-Auswahl –€453.30Guten Morgen €964.87 FN, die niedrigste FN-Obergrenze unter allen Außenverkleidungen hier.

Unter allen Camouflage-Oberflächen Counter-Strike: Global Offensive Unter den Butterfly-Messer-Etuis ist das „Boreal Forest“ das vorhersehbarste und günstigste Butterfly-Messer CS2 Kaufen – kompakte Preisspanne, dezente Farbpalette, die bei BS Bestand hat, keine Muster oder Bedenken hinsichtlich der Passgenauigkeit. Das beste Etui für dieses Butterfly-Messer ist das Operation Breakout – Waffenkoffer.

Jedes Exemplar dieser „Butterfly Knife“-Edition ist exklusiv erhältlich bei Operation Breakout – Waffenkoffer – das günstigste Etui für Butterfly-Messer CS2 für dieBorealwald. Die Lieferung einzelner Kartons sorgt für einen stabilen Markt und eine vorhersehbare Preisspanne in allen Preisklassen.

★ DAS DRITTBILLIGSTE SCHMETTERLINGSMESSER Butterfly-Messer „Boreal Forest“ Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:462,89 $ – 799,17 $ / 425,07 € – 733,88 € / 368,18 £ – 635,66 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer, angesengthat diedie engste Preisspanne unter den günstigsten Butterfly-Messern CS2 Optionen –€462.89 to €799.17, ein Preisunterschied von 336 Dollar ohne unerwartete Aufschläge bei allen Außenausführungen. Ausgehend vom günstigsten Etui für Butterfly-Messer CS2 Aus dieser Perspektive betrachtet ist dies eines der eher vorhersehbaren Ziele.

Jedes Exemplar stammt aus dem Operation Breakout – Waffenkoffer – das beste Etui für dieses Butterfly-Messer. Was ist das günstigste Butterfly-Messer in CS2 mit dem schmalsten Außenband? Der „Scorched“ für 463 $ – Quatsch. Die Lieferung in Einzelkartons sorgt für ein stabiles Marktvolumen und vorhersehbare Preise. Wenn Sie über den „Butterfly“ hinaus nach mehr Abwechslung suchen, sollten Sie sich vielleicht über den am günstigstenCS2 Messerschalen auch für andere Klingenarten erhältlich, da die „Scorched“-Oberfläche bei Navajas oder Shadow Daggers oft zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten wird.

★ DAS VIERTGÜNSTIGSTE SCHMETTERLINGSMESSER BUTTERFLY-MESSER, VERBRANNT Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:466,01 $ – 1.488,68 $ / 427,94 € – 1.367,05 € / 370,66 £ – 1.184,10 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer Urban Masked ist das günstigste Butterfly-Messer CS2 Option „Grau-Urban-Camouflage“, ab466,01 $ (BS) und mit einem klaren Pixel-Camouflage-Muster, das auch dann noch scharf zu erkennen ist, wenn der Float aufsteigt. Für Spieler, die nach kostengünstigeren Alternativen zu Butterfly-Messern suchen, ist das am günstigstenCS2 Messer Diese Optionen bieten einen umfassenden Überblick über Einsteigermodelle verschiedener Messertypen.

Der FN-Höchstpreis von 1.488,68 $ liegt im mittleren Preissegment für das günstigste Butterfly-Messer mit vollständig äußerer Klinge CS2 Auswahl, die aus derselben Quelle stammt Counter-Strike: Global Offensive Die „Butterfly Knife“-Kisten sammeln sich wie bei jedem anderen „Operation Breakout“-Finish an.

Die günstigsten Butterfly-Messer CS2 Auswahl, dieUrban Masked zeichnet sich durch seine neutrale graue Farbpalette aus – eine Optik, die sich problemlos mit den meisten CS2 Ausrüstungen, ohne die hohen Preise der auffälligeren Skins zu verlangen. Außerdem ist diese Ausführung in der Regel nicht mit der höchsten Nachfrage verbunden, was die Preise relativ stabil hält.

★ Das fünftgünstigste Schmetterlingsmesser FLIEGENMESSER URBAN MASKED Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:523,98 $ – 7.500,00 $ / 481,17 € – 6.887,25 € / 416,77 £ – 5.965,50 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer-Nachtist dasdie am stärksten vom Float-Wert abhängige Auswahl das günstigste Butterfly-Messer CS2 Gruppe. Exemplare von „Battle-Scarred“ sind ab €523.98, während die neuwertigen „Factory New“-Versionen mit Premium-Float auf bis zu €7,500, was zu der größten Preisspanne unter den „Operation Breakout“-Modellen führte.

Die matte, dunkle Oberfläche verleiht dem Butterfly-Messer-Nacht ein taktischer Ego-Perspektive-Titel, der sich deutlich von billigen Butterfly-Knife-Spielen abhebt CS2 Optionen. Selbst unter den besten Butterfly-Messeretuis weisen Modelle mit „Night“-Finish je nach Verfügbarkeit eine der größten Preisspannen auf. Aufgrund der gleichbleibenden Counter-Strike Sport Übrigens: Gute Aktien bleiben nicht lange günstig. Für alle, die sich fragen: „Was ist das günstigste Butterfly-Messer in CS2 in der Ausführung „Night“?„: 524 $ – das ist der Einstiegspreis – da ist der Direktkauf weitaus praktischer, als sich auf das billigste Etui für Butterfly-Messer zu verlassen CS2 Eröffnungszug.

★ DAS SECHSTGÜNSTIGSTE SCHMETTERLINGSMESSER ABEND MIT DEM BUTTERFLY-MESSER Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:551,25 $ – 694,78 $ / 506,21 € – 638,02 € / 438,46 £ – 552,63 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Spectrum 2-Hülle oder Spectrum-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Spectrum 2-Gehäuse-Schlüssel oder Spectrum-Gehäuse-Schlüssel

The Rostschicht auf einem Butterfly-Messer gehört zu den preisgünstigsten Butterfly-Messern CS2 Liste, wobei gebrauchte Exemplare ab €551.25 und „Battle-Scarred“ mit einer Höchstleistung von €694.78 – dasengste absolute Preisspanne jeder Auswahl hier.

The Spectrum-Fall and Spectrum 2-Hüllesind die einzigenCounter-Strike: Global Offensive Etuis für Butterfly-Messer, dieRostschutzanstrich– Durch das Angebot in zwei Ausführungen bleiben die Preise stabil, und Käufer können aus zwei Produktgruppen die günstigste Hülle für ihr Butterfly-Messer auswählen CS2 Angebot. Diese Konfiguration mit zwei Etuis erleichtert den Vergleich der günstigsten Etuis für Butterfly-Messer CS2 Möglichkeiten bei der Suche nach dem günstigsten Preis.

Das zweistufige Außensortiment macht den Wiederverkauf einfach – es müssen nur WW und BS im Auge behalten werden. Für Spieler, die das günstigste Butterfly-Messer suchen CS2 Animation, ohne dabei zu viel zu bezahlen, vorausgesetzt, die Rostschutzanstrichliefert ohne jeden Zweifel. Karambits werden aufgrund ihrer ähnlichen Anziehungskraft und ihres ähnlichen Animationsstils oft direkt miteinander verglichen, weshalb sich viele Spieler auch nach Alternativen zu Butterfly-Messern umsehen.

★ Das siebtgünstigste Schmetterlingsmesser BUTTERFLY-MESSER MIT ROSTBESCHICHTUNG Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:578,25 $ – 1.078,27 $ / 531,01 € – 990,18 € / 459,94 £ – 857,66 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer, gebeiztist dasdas auffälligste Nicht-Tarn-Butterfly-Messer zum günstigsten Preis CS2 Pickel – ein tiefes, ölverschmutztes bernsteinfarbene und braune Klinge das verleiht der Oberfläche ein natürlich verwittertes Aussehen. Auch wenn es nicht immer zu den preiswertesten Butterfly-Messer-Etuis gezählt wird, erfreut es sich dennoch bei allen Ausführungen einer beständigen Nachfrage. Das beste Butterfly-Messer-Etui für diese Oberfläche ist das Operation Breakout – Waffenkoffer, wobei die Preise zwischen €578.25 Guten Morgen€1,078.27 FN, wobei die FN-Prämie die anhaltende Nachfrage von Sammlern widerspiegelt.

Der Ölfleckeneffekt verstärkt sich bei niedrigeren Floats, wodurch Exemplare mit „Battle-Scarred“-Effekt entstehen ein abgenutzter, industrieller Look das sich von anderen günstigen Butterfly-Messern abhebt CS2 Optionen. Da das Angebot auf die Operation Breakout – Waffenkoffer… oft bietet ein Blick auf die BS- und WW-Stufen den besten Gegenwert für ein Butterfly-Messer. Wenn du gerade eines auspackst und dein Inventar aufwerten möchtest, solltest du lernen, Wie man verkauftCS2 Skins Ein sicherer Verkauf auf Drittanbieter-Marktplätzen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Sie den vollen Marktwert für Ihre Ware erzielen.

★ Das achtgünstigste Butterfly-Messer Butterfly-Messer, gebeizt Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:667,27 $ – 2.330,00 $ / 612,75 € – 2.139,64 € / 530,75 £ – 1.853,28 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Butterfly-Messer, einsatzgehärtethat diedie komplexeste Preisgestaltung das günstigste Butterfly-Messer CS2 Gruppe. Diese Komplexität macht das günstigste Etui für Butterfly-Messer CS2 Diese Vorgehensweise ist besonders unzuverlässig, wenn es darum geht, bestimmte Muster zu treffen. Exemplare von „Battle-Scarred“ beginnen bei €667.27, aber die Oberfläche verteilt sich blau, GoldundlilaJedes Exemplar weist einzigartige Farbtöne auf, wobei die „Blue Gem“-Muster bei einigen Messern weit über die marktübliche Obergrenze hinausgehen.

Alle Ausstattungsvarianten sind erhältlich, was Käufern Flexibilität hinsichtlich des Zustandes bietet. Die Standardausführung „BS“ bietet einen erschwinglichen Einstieg, während die seltenen „Blue Gem“-Varianten weit über den üblichen Preisen gehandelt werden können Counter-Strike: Global OffensiveEtuis für Butterfly-Messer. Für Sammler, die ihre Sammlung wie ein Portfolio behandeln, ist es wichtig zu wissen, wie man HandelCS2 Skins gegen Geld ermöglicht es, diese hochwertigen Muster zu veräußern, wenn die Marktnachfrage ihren Höhepunkt erreicht.

★ Das neuntgünstigste Schmetterlingsmesser Butterfly-Messeretui, gehärtet Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:1.251,95 $ – 1.601,50 $ / 1.149,67 € – 1.470,66 € / 995,80 £ – 1.273,83 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Operation Breakout – Schlüssel für den Waffenkoffer

The Das Butterfly-Messer-Massakerist dasdie teuerste Wahl über das günstigste Butterfly-Messer CS2 Liste, aber ihre1.251,95 $ FT-Boden und die Verfügbarkeit nur in den Formaten FN/MW/FT bedeutet, dass jedes Exemplar standardmäßig relativ sauber bleibt.

The Rot-Silber-Slaughter ist eine der bekanntesten Oberflächenausführungen bei den günstigsten Butterfly-Messern CS2 Bereich, wobei die Nachfrage seitdem stabil bleibt Counter-Strikein den Anfangsjahren. Muster mit Diamanten und Engeln können zu einem leichten Aufpreis führen, daher empfiehlt es sich, das Muster vor dem Kauf zu prüfen. Das beste Etui für dieses Butterfly-Messer ist das Operation Breakout – Waffenkoffer.

★ Das zehntgünstigste Schmetterlingsmesser DIE SCHLACHTUNG MIT DEM BUTTERFLY-MESSER Bei SkinBaron einkaufen

Die günstigsten CS2-Skins für das Butterfly-Messer, die man haben sollte

Die folgende Tabelle bietet einen direkten Vergleich der günstigsten Butterfly-Messer CS2 Empfehlungen in diesem Leitfaden. Nutze ihn, um Mindestpreise, Verfügbarkeit im Handel und die wichtigsten Wertfaktoren der einzelnen Skins zu vergleichen. Die meisten dieser Skins stammen aus der besten „Butterfly Knife“-Kollektion, weshalb sie den Markt dominieren.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Butterfly-Messer Safari Mesh Verdeckt 438 $ – 1.850 $ Camouflage-Muster an allen Außenflächen; größte Auswahl unter den preisgünstigen Modellen Butterfly-Messer Forest DDPAT Verdeckt 447 $ – 3.596 $ Militär-DDPAT-Tarnmuster; extremes FN-Design, geprägt durch Farbverlauf und Muster Butterfly-Messer „Boreal Forest“ Verdeckt 453 $ – 965 $ Dezenter Wald-Camouflage-Look; niedrigste FN-Obergrenze unter den Modellen mit reiner Außenausstattung Butterfly-Messer, angesengt Verdeckt 463 $ – 799 $ Die geringste Preisspanne in dieser Liste; einheitliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Außenausführungen Butterfly-Messer Urban Masked Verdeckt 466 $ – 1.489 $ Graues Stadt-Camouflage; starke Anziehungskraft im mittleren Preissegment bei allen Trageanlässen Butterfly-Messer-Nacht Verdeckt 524 $ – 7.500 $ Dunkles, mattes Finish; extreme FN-Premium-Leistung dank Float-Empfindlichkeit Rostschicht auf einem Butterfly-Messer Verdeckt 551 $ – 695 $ Nur WW und BS; die engste Preisspanne auf dieser Liste Butterfly-Messer, gebeizt Verdeckt 578 $ – 1.078 $ Klinge mit starken Ölflecken; umfassendes Außensortiment bei stetiger Nachfrage seitens der Sammler Butterfly-Messer, einsatzgehärtet Verdeckt 667 $ – 2.330 $ Die „Blue Gem“-Modelle liegen preislich deutlich über dem Standard; alle Außenausführungen erhältlich Das Butterfly-Messer-Massaker Verdeckt 1.252 $ – 1.602 $ Nur FN/MW/FT; traditionelle Lackierung in Rot und Silber mit anhaltend hoher Nachfrage

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

PreisunterschiedeDie Preise für die günstigsten Skins werden von der Marktnachfrage, der Preisvolatilität und den Mustermustern bestimmt. Aus diesem Grund sollte man sich auf die günstigsten Etuis für Butterfly-Messer konzentrieren CS2 Der Kauf über Zwischenhändler garantiert selten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Direktkauf. Für alle, die sich konkret fragen: „Wie viel kostet das günstigste Butterfly-Messer in CS2“, dieSafari Mesh im Zustand „Kampfgezeichnet“ liegt die Untergrenze derzeit bei etwa €438. WährendAufwärtstrend ist ein entscheidender Faktor für Skins wie „Case Hardened“, die auf die günstigste Butterfly-Knife-Hülle setzen CS2 Die Suche nach seltenen blauen Edelsteinen ist statistisch gesehen riskant.

Mein Gesamtfazit zum günstigsten Butterfly-Messer CS2

Das günstigste Butterfly-Messer CS2 Das Angebot umfasst zehn Covert-Ausführungen – neun davon sind für unter 700 Dollar in der Ausführung „Battle-Scarred“ erhältlich, wobei die Das Butterfly-Messer-Massaker ab 1.252 $ bei Field-Tested. Wenn Sie auf der Suche nach dem günstigsten Etui für ein Butterfly-Messer sind CS2 Da die Drop-Raten extrem niedrig sind, ist es unerlässlich, die Erwartungen richtig zu steuern. Hier sind meine drei wichtigsten Punkte:

Butterfly-Messer Safari Mesh – Das mit Abstand günstigste Butterfly-Messer CS2 Eintrag. Mit dem niedrigsten Einstiegspreis auf der Liste (438 BS), vollständiger Verfügbarkeit im Außenbereich und ohne komplexe Muster ist dies der einfachste Weg, um die „Butterfly Knife“-Animation freizuschalten.

Butterfly-Messer Forest DDPAT – Das zweitgünstigste Butterfly-Messer CS2 Option bei 447 $ BS, die das gleiche „Operation Breakout“-Angebot und die gesamte Außenbandbreite bietet, jedoch aufgrund der Float-Sensitivität eine höhere FN-Obergrenze aufweist.

Butterfly-Messer „Boreal Forest“ – Das preisgünstigste Butterfly-Knife-Modell in Camouflage-Optik. Mit einem Preis zwischen 453 und 964 US-Dollar bleibt der Kostenrahmen überschaubar, ohne dass dabei auf das volle Butterfly-Knife-Erlebnis verzichtet werden muss.

Passen Sie die Außenausstattung Ihrem Budget an und vergleichen Sie die Kosten für die Erkundung der die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 statt direkt zu kaufen. Wenn du mal eine Pause vom Wettkampfstress brauchst, schau dir doch mal andere taktische Spiele wieCounter-Strike kann eine neue Perspektive bieten, aber kaum etwas geht über den Nervenkitzel, das günstigste Butterfly-Messer zu ergattern CS2 ein Skin für deine Sammlung.

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Häufig gestellte Fragen