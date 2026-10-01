24 jogos de caça fantásticos de 2026 para diversão sem fim

Se estás à procura dos melhores jogos de caça, estás no sítio certo. Desde mundos abertos de tirar o fôlego a experiências de resistência cheias de tensão, estes títulos captam a emoção da perseguição. Seguir veados por florestas realistas, abater dinossauros, perseguir feras míticas ou juntar-te a outros caçadores de monstros – há aqui uma experiência para cada tipo de caçador.

Esta lista destaca as experiências de caça mais imersivas, repletas de ação e gratificantes que podes jogar. Prepara-te para descobrir uma mistura de realismo, estratégia e fantasia que te vai fazer querer voltar sempre para mais.

As nossas melhores escolhas de jogos de caça

Os jogos de caça assumem todas as formas. Desde simulações hiper-realistas que espelham a vida real até mundos abertos expansivos onde a caça é apenas uma parte da aventura. Estas três escolhas destacam-se como os melhores jogos de caça, e cada um brilha por razões diferentes. Há uma experiência épica à tua espera, independentemente do que procures.

1 Red Dead Redemption 2 2018 Uma obra-prima de mundo aberto que combina caça, criação de itens e aventura no Velho Oeste. Buy now 2 Far Cry Primal 2016 Uma caçada brutal na Idade da Pedra com combate primitivo, domesticação de animais e construção de tribos. Buy now 3 Hunt: Showdown 1896 2024 Um jogo de tiro sombrio e de alto risco que combina a caça a criaturas no modo PvE com combates intensos no modo PvP. Buy now

Quer procures realismo, fantasia ou uma imersão baseada na história, estes jogos representam a melhor jogabilidade que podes encontrar. Continua a ler para veres a lista completa e descobrires qual o género de caça que pode tornar-se a tua próxima obsessão.

Os 24 melhores jogos de caça para fãs de sobrevivência e aventura

Aqui está a compilação definitiva das nossas melhores escolhas. Esta secção inclui a lista completa de títulos, oferecendo-te imensas opções, independentemente do tipo de emoção que procuras. O teu jogo de caça preferido está na lista?

1. Red Dead Redemption 2 [Melhor jogo de caça em mundo aberto]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Rockstar Games Editora Rockstar Games Ideal para Quem curte jogos de ação e aventura e adora expedições envolventes

O ambiente parece vivo no Red Dead Redemption 2. Ambientado no Velho Oeste, esta obra-prima de mundo aberto combina caça, artesanato e perseverança com tiroteios cinematográficos na terceira pessoa que rivalizam com os melhores jogos TPS. O seu realismo e atmosfera ajudaram-no a resistir ao teste do tempo.

Desde a banda sonora envolvente até ao murmúrio da natureza, cada detalhe cativa-te. Os rebanhos migram, os predadores perseguem as suas presas e a caça excessiva obriga a natureza a reagir. Cada perseguição conta.

Usa o «Olho de Águia» para perseguir veados, bisontes e pumas por florestas, pântanos e montanhas. Tiros perfeitos rendem peles impecáveis, enquanto a carne e os couros alimentam a tua resistência. Vende, doa ou cria equipamento essencial para sobreviveres na fronteira.

Dica de profissional Estuda bem o animal antes de disparar e escolhe uma arma adequada ao seu tamanho – uma arma errada pode estragar uma pele de três estrelas, mesmo com um tiro certeiro.

O ritmo é mais lento, mas isso contribui para a sua autenticidade. Os controlos um pouco desajeitados são a sua única falha, mas combinam bem com os movimentos realistas da personagem.

Veredicto final: É um Velho Oeste vivo e real. Se queres uma experiência de fronteira que combine expedições, força de vontade e narrativa, não há nada que se compare a isto.

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2. Far Cry Primal [Melhor jogo de caça da Idade da Pedra]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, GeForce Now não sei, Amazon Luna Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Ubisoft Montreal Editora Ubisoft Ideal para Fãs de jogos de ação e aventura com caçadores em definições pré-históricas

O Far Cry Primal leva-te de volta a 10 000 a.C., no selvagem Vale de Oros. Encaras o papel de Takkar, um caçador sem armas de fogo – só lanças, arcos e porretes feitos à mão, e uma tribo em crescimento.

O ambiente é selvagem e perigoso. Os mamutes podem esmagar-te, os tigres dentes-de-sabre rondam Oros ao anoitecer e as caçadas podem tornar-se mortíferas num instante. Fabrica lanças e arcos, doma lobos e grandes felinos com a habilidade «Beast Master» do Takkar e usa o fogo para afugentar animais selvagens ou eliminar acampamentos hostis.

Dica de profissional Explora o terreno com a tua coruja antes de avançares e, depois, escolhe a fera certa para a tarefa – os felinos mais furtivos funcionam melhor para caçadas silenciosas, enquanto os ursos são ótimos quando já não há espaço para sutileza.

As paisagens parecem antigas e cheias de vida, com florestas, rios e montanhas retratadas com grande detalhe. O combate primitivo mantém-te em alerta em cada confronto. Esta versão do Far Cry ambientada na Idade da Pedra é um título de destaque da série, mesmo sem armas modernas.

Veredicto final: Uma caçada brutal da Idade da Pedra, onde cada habilidade é conquistada com esforço e cada animal é mortal. Perfeito para jogadores que procuram combate primitivo e a construção de tribos.

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3. Hunt: Showdown 1896 [Melhor jogo de caça a monstros PvPvE]

Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Crytek Editora Crytek Ideal para Aventura de fantasia sombria e caça ao alvo em PvPvE de alto risco

O Hunt: Showdown 1896 leva-te a um mundo sombrio e gótico de horrores sobrenaturais, destacando-se como um dos melhores jogos de caça para jogadores que procuram emoções fortes. Ambientado em regiões selvagens e corrompidas da década de 1890, jogas na pele de um mercenário encarregado de caçar chefes aterradores e de pesadelo, como o Spider, o Butcher ou o Rotjaw.

Cada partida é uma aula magistral de tensão, design de som e furtividade. Tens de usar a Visão Negra para recolher pistas, seguir a besta até ao seu covil, matá-la e banir a sua alma para receberes a recompensa. No entanto, jogadores rivais estão à caça da mesma recompensa – e a seguir-te –, transformando cada expedição num jogo mortal de gato e rato, onde a morte permanente paira sobre cada movimento errado.

Dica de profissional Não corras direto para todas as pistas. O som viaja longe, e corvos, cavalos, vidros partidos e tiros podem revelar a tua posição a outros caçadores muito antes de os veres.

O armamento fiel à época, os tiroteios intensos e a atmosfera assustadora fazem com que cada vitória pareça imensamente merecida. A atualização de 1896 melhora o motor do jogo, trazendo uma fidelidade visual impressionante, vegetação densa e biomas com várias elevações para o ciclo competitivo de caça.

Veredicto final: «Hunt: Showdown 1896» é um jogo de tiro sombrio e de tirar o fôlego que redefine o que os melhores jogos de caça têm para oferecer. Ideal para jogadores que querem combinar perseguições táticas, lutas contra chefes e combates PvP implacáveis.

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4. Monster Hunter Wilds [Melhor Jogo de Caça Dinâmico]

Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Capcom Editora Capcom Ideal para Caçadores de monstros que procuram ecossistemas dinâmicos

O Monster Hunter Wilds leva a caça às Terras Proibidas, em constante mudança, onde os ambientes alternam entre os estados de Estagnação, Inclemência e Abundância. Cada fase altera a paisagem, os recursos disponíveis e o comportamento dos monstros, fazendo com que o mundo pareça genuinamente reativo.

Vais perseguir e lutar contra monstros colossais, e a escolha das armas é tua. Podes até trocar de equipamento a meio da perseguição através da tua montaria Seikret. O mundo vivo parece reativo. Os monstros seguem rotinas, enfrentam-se uns aos outros e reagem às tuas ações.

A criação continua a ser fundamental. Recolhe recursos dos monstros e da natureza para forjar melhor equipamento e armaduras, subindo gradualmente de nível para enfrentares inimigos cada vez maiores. Com o modo multijogador multiplataforma, podes partir para as caçadas sozinho ou formar um grupo de quatro jogadores nas plataformas compatíveis.

Dica de profissional Usa o teu Seikret para trocar de armas a meio da caçada. Levar dois tipos de armas permite-te adaptar-te quando os pontos fracos ou o comportamento de um monstro mudam durante a luta.

A vida pulsa à tua volta e as tuas escolhas moldam cada aventura. Como caçador de monstros, o teu objetivo é aprender os hábitos dos monstros e equipar-te com material de qualidade para aguentares este ecossistema dinâmico. Quem adora lutas contra monstros também vai curtir outros jogos épicos como o Monster Hunter.

Veredicto final: Para caçadores de monstros que adoram ver como o ecossistema vivo reage a cada ação. Se queres um mundo dinâmico, pronto para jogares em equipa e cheio de desafios épicos com monstros, é este mesmo.

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5. theHunter: O Chamado da Selva [Melhor Simulador de Caça Realista]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Mundos Vastos Editora Avalanche Studios Ideal para Rastreio realista e caça aos troféus

Poucos jogos captam a emoção lenta e paciente da caça tão bem como o theHunter: O Chamado da Selva. Pegadas, chamamentos dos animais, direção do vento, cheiro e precisão do tiro são todos fatores importantes, por isso o sucesso vem de saberes interpretar o ambiente, em vez de simplesmente seguires um marcador.

As suas enormes reservas também o tornam a escolha ideal para os fãs dos melhores jogos de mundo aberto. O jogo continua a receber suporte ativo, e a Reserva de Caça do Peru ampliou o conteúdo com novos terrenos e espécies, dando aos jogadores de longa data ainda mais motivos para continuarem a explorar.

Dica de profissional Antes de disparares, verifica a distância, o ângulo e a classe da espécie do animal. Usar a munição certa e apontar para órgãos vitais pode poupar-te um longo trabalho de rastreio depois.

O ciclo de caça continua a ser gratificante porque cada animal exige uma abordagem ligeiramente diferente. Podes seguir rastos, usar chamadores, escolher a munição certa e, por fim, expor os teus melhores troféus numa cabana.

Veredicto final: o theHunter: O Chamado da Selva continua a ser um dos melhores jogos dedicados à caça que há, combinando rastreamento realista, enormes ambientes abertos e anos de apoio contínuo.

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6. Monster Hunter Rise [O melhor jogo de caça a monstros com ritmo acelerado]

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Capcom Editora Capcom Ideal para Caçadas rápidas e combate super ágil

O Monster Hunter Rise acelera o ritmo da série sem perder a preparação e a busca por equipamento que tornam cada caçada gratificante. Os Wirebugs permitem-te saltar por-sobre penhascos, recuperar de derrubadas e executar ataques Silkbind específicos de cada arma, enquanto o teu Palamute torna a perseguição a um monstro em fuga muito menos tediosa.

As caçadas em si continuam a ser a principal atração. Vais aprender padrões de ataque, visar partes vulneráveis, recolher materiais e transformá-los em armaduras e armas mais resistentes antes de enfrentares criaturas mais difíceis. A montaria em Wyvern também te permite controlar temporariamente os monstros e atirá-los contra paredes ou outras feras, acrescentando um toque caótico aos encontros já conhecidos.

Dica de profissional Não uses automaticamente o Wirefall depois de cada derrubada. Alguns monstros encadeiam ataques de forma suficientemente eficaz para apanharem uma recuperação instantânea, por isso, ficar no chão por um momento pode ser mais seguro.

O que faz o Rise destacar-se é o quão pouco tempo morto há entre as partes boas. A movimentação é rápida, o combate é ágil e os 14 tipos de armas continuam a parecer completamente diferentes uns dos outros.

Veredicto final: Um dos títulos mais enérgicos da série, o Monster Hunter Rise é ideal se queres uma caça aos monstros profunda, sem o ritmo mais lento dos jogos anteriores.

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7. Rust [Melhor Jogo de Caça PvP Hardcore]

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Facepunch Studios, Double Eleven Editora Facepunch Studios, Double Eleven, Plaion, Proxima Beta Pte. Limited Ideal para Caçadores de sobrevivência PvP hardcore

O Rust é pura natureza selvagem e brutal. Aqui, manter-te vivo significa estar sempre a equilibrar-te entre a vida selvagem e a evitar outros sobreviventes. Começas nu, só com uma pedra e uma tocha, por isso caçar animais torna-se rapidamente uma forma de garantir comida, tecido e gordura animal. Veados, javalis, ursos e lobos não são as tuas únicas ameaças.

Os animais têm uma dupla função. Podem ser caçados para servir de alimento e fornecer materiais, ou podem ser a tua ruína. Os ursos e os lobos são perigosos e, embora seja arriscado caçá-los, a sua carne, pele e gordura são essenciais para os primeiros trabalhos manuais e para o equipamento.

Dica de profissional Caza animais logo no início para obter tecido e gordura animal, mas evita disparar armas a menos que seja mesmo necessário – o som pode atrair jogadores nas proximidades mais depressa do que a própria vida selvagem.

A criação de itens é bem variada: desde arcos e lanças simples até armas de fogo e bases fortificadas. Os biomas do mundo — selvas, desertos, pradarias, tundra — exigem, cada um, estratégias diferentes. E se não tiveres cuidado, outros jogadores podem invadir a tua base a qualquer momento.

Veredicto final: Se queres uma caçada selvagem e de alto risco, onde cada tiro, armadilha e aliança conta, o Rust é um dos jogos sandbox mais intensos que há.

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8. Green Hell [Melhor Jogo de Caça na Amazônia]

Plataformas Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Creepy Jar, FOREVER ENTERTAINMENT tu Editora Creepy Jar, FOREVER ENTERTAINMENT tu Ideal para Aventureiros incondicionais da selva

A selva é o teu inimigo. O Green Hell atira-te para a densa e implacável floresta amazónica. Cada passo é uma luta pela sobrevivência, onde armar armadilhas, recolher recursos e criar objetos não são opcionais. São as tuas únicas tábua de salvação.

Lanças, arcos e armadilhas permitem-te abater presas, enquanto cada planta que colhes pode curar-te… ou matar-te. Cada sombra esconde perigo. Cobras, sanguessugas, desidratação ou alucinações podem atacar-te se não tiveres cuidado. É a natureza contra os humanos.

Dica de profissional Arma armadilhas simples perto dos caminhos mais usados pelos animais, em vez de perseguires as presas pela selva. Elas dão-te comida sem gastares energia e hidratação preciosas.

O «Watch» controla a tua nutrição e saúde, enquanto as fogueiras e os abrigos são vitais no caos de tentares sobreviver. Com o tempo, os teus instintos aguçam-se, mas a selva tem um único objetivo e nunca desiste de tentar matar-te.

Veredicto final: Uma provação na selva tensa e envolvente, onde cada caçada conta. Perfeito para jogadores que querem provar a sua resistência enquanto navegam por um ecossistema perigoso e vivo.

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9. Stranded Deep [O melhor jogo de sobrevivência e caça no oceano]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, macOS, Linux Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Jogos da Equipa Beam Editora Jogos da Equipa Beam Ideal para Jogadores que gostam de resistência e exploração no oceano

O Stranded Deep deixa-te à deriva no vasto Pacífico depois de um acidente de avião. Só tens a tua inteligência, uma jangada e tudo o que conseguires encontrar. Vais explorar ilhas tropicais aleatórias, pescar o teu jantar, caçar tubarões e vasculhar naufrágios, enquanto cuidas de necessidades essenciais como hidratação e abrigo.

O oceano parece vivo e perigoso. Os tubarões nadam em círculos lá em baixo, as tempestades podem virar a tua jangada e cada vez que nadas é um momento cheio de suspense. A criação de itens é importante: constrói jangadas, abrigos, destiladores de água e até um girocóptero, se conseguires reunir recursos suficientes. Sair das ilhas torna-se, por si só, uma missão num mundo aberto.

Dica de profissional Usa a pesca e as armadilhas para garantir comida antes de te arriscares com os tubarões. A caça aos tubarões fica muito mais segura quando tiveres lanças suficientes e um abastecimento estável de água.

Consegue um equilíbrio entre provações tensas e exploração tranquilizante. A beleza do oceano cativa-te, embora a mecânica do jogo possa parecer um pouco instável às vezes.

Veredicto final: Uma aventura de resistência em mar aberto que faz com que cada captura e cada caçada pareçam vitais. Ótimo para jogadores que querem explorar, pescar e sobreviver em ilhas remotas.

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10. Monster Hunter: World [Melhor Jogo de Caça RPG]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2018 Desenvolvedora Capcom Editora Capcom Ideal para Jogadores em modo cooperativo, caçadores de monstros e fãs de RPG

Mergulha numa selva em constante mudança no Monster Hunter: World. Junta-te a até três amigos ou caçadores de monstros para derrotar bestas fantásticas e colossais. Ou joga sozinho para um verdadeiro desafio. Cada monstro tem ataques únicos e imprevisíveis, por isso cada desafio parece sempre novo.

O sistema de criação e progressão é o cerne da jogabilidade. Derrota monstros para te equipares com armaduras e equipamentos mais resistentes. Desde lâminas duplas rápidas a martelos pesados ou arcos de longo alcance, há poder de fogo para todos os estilos de jogo.

Descobre biomas deslumbrantes e sem interrupções num dos jogos de RPG mais gratificantes. Cada um está repleto de vida que podes capturar, atrair ou combater. Se és novo na série e estás a pensar qual é o melhor jogo da série Monster Hunter, o World continua a ser a escolha certa.

Dica de profissional Investiga pegadas, muco e outros vestígios de monstros sempre que os vires. Aumentar o teu nível de investigação torna as caçadas futuras muito mais fáceis, revelando rastos e informações sobre os monstros mais rapidamente.

Ao contrário da maioria dos jogos de caça, o Monster Hunter dá ênfase à coordenação, permitindo que tu e os teus amigos enfrentem monstros demasiado grandes para serem derrotados sozinhos. À medida que o teu equipamento melhora, torna-se possível enfrentar feras ainda maiores e mais perigosas, o que acrescenta uma jogabilidade infinita.

Veredicto final: Uma mistura emocionante de monstros gigantes, um sistema de criação bem elaborado e aventuras cooperativas. Ideal para jogadores que procuram caçadas sem fim e uma progressão de equipamento em constante evolução.

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11. Dinastia Medieval [O melhor jogo de caça medieval]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Render Cube Editora Toplitz Productions, GS2 Games Inc Ideal para Caçadores medievais e fãs de jogos de construção de aldeias

O Dinastia Medieval começa em pequena escala: estás sozinho na selva, a caçar veados e javalis com arcos e lanças simples para te alimentares e te abasteceres de couro. À medida que o teu povoado cresce, essas primeiras caçadas passam a fazer parte de uma rotina muito mais ampla de abastecer os aldeões, fabricar equipamento e construir uma dinastia capaz de sobreviver a cada nova estação.

As estações vão passando à medida que constróis uma casa, fabricas ferramentas, colhes e domas a natureza selvagem. Cada colheita, cada veado caçado e cada machado fabricado mantêm-te a ti e à tua família vivos. É um dos melhores jogos medievais onde as expedições e a gestão da aldeia andam de mãos dadas.

Dica de profissional Vai caçar perto do teu povoado logo no início, para não teres de carregar carne e couro por metade do mapa. Assim que desbloqueares o abrigo de caça, designa aldeões para automatizar parte dessa recolha de recursos.

A paisagem é exuberante e está sempre a mudar. A neve cai sobre o teu povoado recém-criado e os rios correm ao longo de estruturas de madeira. As florestas estão repletas de criaturas e recursos escondidos.

A colheita não serve só para sobreviver; é assim que alimentas, trocas e expandes o teu clã. Com o tempo, vais recrutar aldeões, guiar a tua dinastia ao longo de várias gerações e até moldar o teu herdeiro à tua imagem.

Veredicto final: Um jogo de construção de dinastias medieval para jogadores que querem combinar táticas, criação de itens e uma experiência pessoal de vida na fronteira.

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12. Predator: Hunting Grounds [Melhor Jogo de Caça PvP]

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor IllFonic Editora Sony, IllFonic, PlayStation Studios Ideal para Jogadores que gostam de táticas com foco no PvP

Entra na selva e sente a perseguição dos dois lados. O Predator: Hunting Grounds gira em torno de ação PvP assimétrica e em ritmo acelerado. Um jogador transforma-se no mortal alienígena Predator. Os outros quatro formam uma equipa de combate e tentam completar missões antes de serem eliminados.

Os cenários são densos e detalhados, com vegetação que oferece tanto cobertura como perigo. A equipa de combate tem de unir forças para completar tarefas como recolher Intel ou neutralizar alvos. Tudo isto enquanto evita ser detetada.

Dica de profissional Como equipa de combate, cobre-te de lama sempre que possível – isso torna-te mais difícil de detetar pela visão térmica do Predator.

Jogar na pele do Predador é uma emoção de alto risco. Como Predador, só és visível em flashes. Usa a visão térmica e a camuflagem para perseguir os humanos – e depois ataca de surpresa!

A mobilidade do Predador, que salta entre as árvores e desce do alto, mantém a perseguição tensa e imprevisível. Quem quer ser caçador de monstros vai curtir a mecânica de furtividade – aquele tipo de ação multijogador acelerada em que ter o melhor protocolo de VPN para jogos pode ajudar a manter as ligações estáveis.

Não é isento de falhas – bugs, tempos de espera e o equilíbrio podem afetar as partidas. E, embora não haja opção para um jogador, o foco no multijogador mantém a jogabilidade interessante.

Veredicto final: Uma experiência PvP tensa e assimétrica para quem está a explorar os melhores jogos FPS. Perfeito para jogadores que anseiam por ação multijogador de alto risco.

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13. ARK: Survival Evolved [Melhor jogo de caça e doma de animais]

Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, iOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Studio Wildcard, Instinct Games, Efecto Studios e Virtual Basement LLC Editora Studio Wildcard, Snail Games USA Ideal para Entusiastas de domar dinossauros e de jogos de sobrevivência

Imagina chegar a uma ilha selvagem e intocada, onde sombras gigantes se movem entre as árvores e o rugido de um T-Rex faz o chão tremer. O ARK: Survival Evolved atira-te para um mundo pré-histórico onde a sobrevivência não é garantida. Nu e sozinho, vais fabricar ferramentas e construir abrigos para te afirmares como um verdadeiro caçador de monstros numa terra repleta de perigo.

Dica de profissional Não mates todas as criaturas úteis que encontrares. Começa por caçar alvos mais pequenos, como os raptores, depois nocauteia-os e doma-os – transformar um predador numa montaria costuma ser mais valioso do que a sua pele.

Mas a verdadeira magia está em domar as feras à tua volta. Desde os raptors que espreitam no matagal até aos imponentes brontos que dominam as savanas, cada caçada é uma oportunidade para transformar um predador num parceiro. Criar laços com estas criaturas transforma a aventura.

O teu humilde acampamento transforma-se numa fortaleza, a tua primeira lança dá lugar a selas e caçadas a cavalo. É, sinceramente, um dos jogos de sobrevivência mais difíceis que alguma vez vais jogar.

Criar um mundo privado com o melhor serviço de alojamento de servidores ARK permite-te personalizar todos os aspetos do ecossistema pré-histórico para se adequar ao teu estilo de jogo.

Veredicto final: Se alguma vez sonhaste em viver ao lado de dinossauros, fazer equipa com eles e prosperar num mundo perdido, isto torna esse sonho realidade.

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14. Hunting Simulator 2 [O melhor jogo de caça realista]

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, GeForce Now Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Neopica Editora Nacon Ideal para Jogadores que gostam de aventuras estratégicas com cães

Bum, bum. Dás por ti a ouvir os teus batimentos cardíacos enquanto miras e esperas pelo tiro. O Hunting Simulator 2 é um dos melhores jogos de simulação. Precisas de licenças para cada caçada e as multas garantem o cumprimento de práticas éticas.

O simulador inclui equipamento oficial, armas licenciadas e cães de caça leais. Podes levar contigo um labrador, um beagle ou um pointer alemão de pêlo curto, cada um com habilidades únicas para rastrear, espantar e recuperar presas.

Existem dezenas de espécies, desde veados e alces a pumas e lobos. Rastreia a presa no seu habitat natural, desde as planícies do Colorado até às densas florestas europeias. É uma experiência de simulação pura. Recompensa a técnica e a resistência. Vais perseguir, interpretar sinais e seguir rastos de cheiro, sem perderes de vista a direção do vento.

Dica de profissional Deixa o teu cão seguir o rasto, em vez de ficares constantemente a correr atrás dos rastros. As diferentes raças são especializadas em rastrear, espantar ou recuperar presas, por isso escolhe uma que se adapte ao teu objetivo.

Há uma mistura apelativa de realismo e variedade. O equipamento licenciado dá credibilidade, e os cães trazem um estilo novo de jogo e companheirismo. Os campos de tiro e as cabanas de caça oferecem-te espaço para testares armas e exibires as tuas conquistas.

Veredicto final: Com equipamento licenciado, cães leais e realismo rigoroso, esta é a escolha ideal para jogadores que querem uma experiência realista.

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15. Carnívoros: Caça aos dinossauros [Melhor Jogo de Caça Pré-histórica]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Digital Dreams Entertainment Editora Digital Dreams Entertainment Ideal para Caçadores de dinossauros

Entra no planeta FMM UV-32 e caça as criaturas mais mortíferas que alguma vez pisaram a Terra. O «Carnívoros: Caça aos dinossauroser» é um simulador de caça na perspetiva de primeira pessoa. Permite-te caçar feras colossais, incluindo o Triceratops e o T-Rex.

Explora selvas, desertos e planícies rochosas. Cada um deles parece-te familiar, mas é suficientemente selvagem para te manter em suspense. Vais ter espingardas, bestas, camuflagem e equipamento para mascarar o cheiro. Até um radar para te ajudar a equilibrar as coisas. As criaturas pré-históricas reagem à visão, ao som e ao cheiro. Algumas fogem, mas outras atacam se forem provocadas.

Dica de profissional Fica atento ao vento antes de te aproximares de um alvo. Os dinossauros reagem ao cheiro, assim como à visão e ao som, por isso, aproximares-te a favor do vento pode arruinar uma perseguição que, de outra forma, seria cuidadosa.

A jogabilidade é metódica e tensa. O «Modo de Sobrevivência» aumenta a pressão, atirando-te para ondas de mordidas agressivas e rugidos. Persegue o teu alvo com paciência e estratégia, e talvez consigas sobreviver. Um desafio à altura de qualquer caçador de monstros ousado.

Veredicto final: Um simulador de caça clássico com feras pré-históricas que põem à prova a tua determinação e estratégia. O jogo de dinossauros definitivo para jogadores que querem a emoção de os derrotar.

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16. Jogo de arcada Big Buck Hunter [O melhor jogo de caça de arcada]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Play Mechanix Editora GameMill Entertainment Ideal para Caçadores casuais, ao estilo arcade

O Jogo de Arcada Big Buck Hunter traz a clássica caçada de arcada para a tua casa. O objetivo é simples: aponta rápido, atira em veados e patos e não acertes nas fêmeas. O desafio está nos reflexos rápidos e na precisão apurada.

Os gráficos apostam em ambientes brilhantes e coloridos que recriam fielmente a experiência dos salões de jogos. Cada ronda é curta e repleta de ação. É perfeito para sessões rápidas ou confrontos amigáveis. As rondas bónus e os modos frente a frente aumentam a vontade de jogar de novo e acrescentam um toque de competição amigável.

Dica de profissional Concentra-te nos veados e ignora a tentação de disparar contra grupos densos – acertar numa corça pode acabar com a ronda num instante ou prejudicá-la bastante.

Não recria na perfeição a sensação de jogo de pistola de luz do original, mas isso não diminui o seu encanto. O modo multijogador por turnos ou simultâneo aumenta a emoção e a nostalgia pelas sensações dos arcades à moda antiga.

Veredicto final: Rápido, colorido e competitivo. Uma viagem perfeita ao passado para quem sente saudades das caçadas clássicas dos arcades. Ótimo para sessões curtas ou partidas frente a frente.

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17. Primal Carnage: Extinction [Melhor jogo de caça PvP com dinossauros]

Plataformas Windows Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Circle Five Studios, Pub Games Editora Editora Circle Five Ideal para Combate frenético entre caçadores e dinossauros

O Primal Carnage: Extinction transforma a caça aos dinossauros numa batalha multijogador caótica, onde qualquer um dos lados pode tornar-se a presa. Na equipa humana, classes como o Caçador, o Comando e o Batedor trazem armas e ferramentas diferentes para controlar o campo de batalha, enquanto o lado dos dinossauros aposta na velocidade, nas emboscadas e na força bruta.

Dica de profissional Como humano, evita perseguir dinossauros feridos muito longe da tua equipa. As classes rápidas podem facilmente atrair-te para esquinas ou para uma emboscada.

O que torna o jogo divertido é a diferença entre as sensações de ambos os lados. Os humanos precisam de se manter juntos, estar atentos às rotas de flanco e concentrar o fogo nos dinossauros maiores, enquanto os Raptors e outros predadores podem usar a mobilidade para isolar jogadores descuidados. As partidas são muito mais ao estilo arcade do que uma caça realista, mas a tensão constante de gato e rato encaixa surpreendentemente bem no tema.

Veredicto final: Uma abordagem rápida, caótica e divertida à caça de dinossauros, o Primal Carnage: Extinction é ideal para jogadores que procuram ação PvP em vez de um simulador de caça tradicional.

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18. Cabela’s Big Game Hunter: Pro Hunts [O melhor jogo de caça aos troféus]

Plataformas Windows, PS3, Wii U, Xbox 360 Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor Cauldron Editora Activision Ideal para Caçadores de troféus

O Cabela’s Big Game Hunter: Pro Hunts leva-te de volta às caçadas de sala dos anos 2000. As tardes de sábado significavam perseguir alces ou preparar o tiro perfeito a um veado-de-cauda-branca. Combina o charme à moda antiga com dicas autênticas que aperfeiçoam as tuas habilidades. Entra na pele de um batedor com os conselhos dos lendários caçadores Jim Shockey e Wade Middleton.

Dica de profissional Segue os conselhos dos caçadores profissionais para conheceres cada região, em vez de te apressares a alcançar os teus objetivos de troféu – a precisão do tiro e o posicionamento são cada vez mais importantes à medida que as caçadas se tornam mais difíceis.

Descobre quatro regiões clássicas da América do Norte, desde florestas de pinheiros a savanas abertas. Cada uma delas está repleta de animais selvagens dignos de troféu, como alces, ursos e javalis. A progressão no jogo é familiar e gratificante. Desbloquear equipamento, melhorar a pontaria e perseguir desafios cada vez maiores. E quando aquela câmara de bala em câmara lenta entra em ação, é exatamente como aqueles momentos que os veteranos da série conhecem bem.

Veredicto final: Uma experiência clássica de caça aos troféus com orientação especializada e mecânicas realistas. Ideal para jogadores que procuram expedições estruturadas e querem experimentar uma caçada profissional.

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19. O Caminho do Caçador [Melhor Simulador de Caça Ética Moderna]

Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Nine Rocks Games Editora THQ Nordic Ideal para Balística hiper-realista, gestão ética do rebanho e reservas naturais deslumbrantes

O Caminho do Caçador oferece uma experiência na natureza selvagem incrivelmente realista, consolidando o seu lugar entre os melhores jogos de caça para jogadores que valorizam a verdadeira autenticidade. Passado em vastos territórios de mundo aberto na América do Norte, Europa e não só, vais assumir o papel de dono de um alojamento responsável por gerir as populações animais locais e por manter padrões éticos de caça.

Cada perseguição exige um planeamento metódico, paciência e consciência ambiental. Os animais apresentam características visuais realistas, comportamento dinâmico em grupo e ciclos complexos de idade e condição física, o que significa que cada decisão afeta as futuras gerações de vida selvagem. Tens de analisar a direção do vento, estudar os sinais deixados pelos animais usando o «Hunter Sense», escolher espingardas de calibre adequado e utilizar a análise da «bullet-cam» para inspecionar em tempo real os danos nos tecidos e a balística de impacto.

Dica de profissional Evita abater os machos jovens mais saudáveis de cada manada. A caça seletiva afeta a genética da manada, pelo que abater animais mais velhos ou com baixa aptidão física pode melhorar as populações futuras.

A imersão ambiental rica, o licenciamento autêntico de armas e a campanha orientada pela história proporcionam um ritmo profundamente gratificante que valoriza a estratégia em vez de disparos imprudentes. É uma verdadeira obra-prima em rastreio realista para os fãs que procuram os melhores jogos de caça disponíveis em hardware moderno.

Veredicto final: «O Caminho do Caçador» é um simulador visualmente deslumbrante e profundamente realista que honra as tradições autênticas da caça e a conservação. É um jogo absolutamente imperdível para os puristas que procuram os melhores jogos de caça.

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20. Deer Hunter Reloaded [O melhor jogo de caça cheio de emoção]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Game Mechanic Studios Editora GameMill Entertainment Ideal para Principiantes e jogadores que procuram desafios rápidos ao estilo arcade

O Deer Hunter Reloaded traz de volta a emoção da caçada num pacote simples, ao estilo arcade. Se procuras missões rápidas sem qualquer curva de aprendizagem, é isto mesmo. Vais caçar veados-de-cauda-branca, alces, ursos e muito mais por toda a América do Norte e além.

A aventura continua a premiar a precisão e a persistência, especialmente com alvos em movimento. Os tiros em órgãos vitais garantem pontuações elevadas, enquanto uma mira fraca significa um troféu perdido ou um animal ferido. Há uma mistura de desafios guiados e jogo livre, permitindo-te aperfeiçoar as tuas habilidades ao teu próprio ritmo.

Dica de profissional Tenta acertar nos órgãos vitais, em vez de te limitares a acertar em qualquer lado. Os tiros no coração e nos pulmões valem mais pontos e impedem que os animais feridos fujam.

Não é um simulador de caça realista, mas isso faz parte do seu encanto. É a experiência clássica, fácil de aprender, divertida de jogar e que dá para jogar vezes sem conta.

Veredicto final: Um simulador divertido, rápido e ao estilo arcade. Ótimo para jogadores que querem desafios rápidos sem uma curva de aprendizagem muito íngreme.

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Plataformas Windows Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor CyberLight Game Studio Editora CyberLight Game Studio Ideal para Caça aos monstros em modo cooperativo de resistência

O Bigfoot leva o género para o mundo dos mitos e dos encontros perigosos. Em vez de veados ou predadores, o teu alvo é a criatura lendária que se esconde nas profundezas da floresta. O Bigfoot combina o terror e a sobrevivência numa experiência multijogador emocionante. É perfeito para caçadores de monstros que procuram desafios cooperativos e assustadores.

Podes jogar sozinho ou juntar-te a amigos no modo cooperativo, mas o Bigfoot não é presa fácil. Os veteranos de jogos hardcore como o Rust vão sentir-se em casa com a tensão e as táticas deste jogo. Árvores densas, nevoeiro e a vida selvagem ao redor criam um ambiente assustador. Os caçadores têm de se manter em silêncio, coordenar armadilhas e estar atentos ao farfalhar dos arbustos e aos rugidos distantes.

Dica de profissional Coloca câmaras ao longo dos trilhos e em pontos estratégicos antes do anoitecer. Elas ajudam-te a seguir os movimentos do Bigfoot sem teres de vaguear às cegas pela floresta depois de escurecer.

Ao mesmo tempo, ele é inteligente, agressivo e ataca quando menos se espera. Isso obriga-te a equilibrar a discrição com o poder de fogo. A experiência acerta em cheio na tensão e na atmosfera, mas uma IA irregular e uma curva de aprendizagem íngreme podem frustrar os novos jogadores. Quando tudo corre bem, cada caçada parece uma perseguição de cortar a respiração pela floresta escura.

Veredicto final: Uma versão de terror de resistência do género que te mantém em suspense. Se queres tensão assustadora e um desafio cooperativo contra uma criatura lendária, o Bigfoot não te desilude.

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22. Depth Hunter 2: Mergulho Profundo [O melhor jogo de caça subaquática]

Plataformas Windows, iOS, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor Biart Editora Biart Ideal para Aventuras subaquáticas e caça ao tesouro

O Depth Hunter 2: Mergulho Profundo leva-te para debaixo das ondas com uma arpão na mão e uma câmara ao pescoço. Mergulha nos recifes da Tailândia, nas águas da África do Sul ou nos atóis das Bahamas.

Pesca, fotografa a vida marinha ou parte à caça de tesouros perdidos entre algas, corais e feixes de luz. O cenário é deslumbrante, especialmente num ecrã de jogos com cores vivas. É tranquilo e relaxante… até o teu oxigénio começar a esgotar-se.

As expedições variam entre pesca submarina, recuperação de artefactos e fotografia subaquática. Vais gerir os níveis de oxigénio e melhorar os arpões e as câmaras. Alterna entre caçadas frenéticas e momentos tranquilos a admirar a paisagem.

Dica de profissional Planeia todo o mergulho tendo em conta o teu abastecimento de oxigénio. Fotografia ou caça primeiro os alvos mais valiosos, para não seres obrigado a abandoná-los durante a nado de regresso.

É ótimo para relaxar no final de um dia agitado. É uma experiência tranquila e envolvente, embora a campanha seja um pouco curta e as missões possam parecer repetitivas.

Veredicto final: Uma aventura única de pesca submarina e exploração subaquática que combina a exploração tranquila com a gestão de oxigénio de alto risco. Ótimo para jogadores que procuram uma experiência nova e relaxante.

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23. The Long Dark [Melhor jogo de sobrevivência em clima frio e caça na natureza]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Hinterland Studio Editora Hinterland Studio Ideal para Mecânicas exigentes de clima frio e uma experiência imersiva de sobrevivência na natureza

The Long Dark mergulha-te numa natureza selvagem canadiana, silenciosa e gelada, na sequência de um desastre geomagnético. Sem tecnologia moderna, sem clichés de zombies nem jogos de tiro frenéticos, o teu único objetivo é lidar com temperaturas brutais abaixo de zero, gerir as calorias e sobreviver à implacável Mãe Natureza.

A caça não é uma atividade secundária qualquer. Em The Long Dark, é uma necessidade de alto risco para a sobrevivência a longo prazo. Armado com munições limitadas para uma espingarda de caça, um arco de sobrevivência feito à mão ou simples armadilhas de laço, rastrear veados, alces e lobos agressivos exige paciência absoluta.

Dica de profissional Não abatas um veado a milhas de distância do abrigo só porque tens um tiro certeiro. Abater o animal leva tempo e carregar carne fresca aumenta o teu cheiro, o que pode atrair lobos na tua direção.

O estilo artístico austero e pintado à mão, as mecânicas detalhadas de caça e as condições meteorológicas dinâmicas fazem de cada expedição um teste de resistência de partir os nervos. Navegar por nevões uivantes para transportar peles curadas e carne fresca de veado de volta à tua cabana proporciona uma sensação atmosférica que poucos títulos do género dos melhores jogos de caça conseguem igualar.

Veredicto final: Uma experiência de sobrevivência brilhante e de desenvolvimento lento que capta a verdadeira tensão da caça na natureza selvagem. O The Long Dark é perfeito para jogadores a solo que procuram um teste exigente e realista de força de vontade num apocalipse gelado.

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24. Open Country [Melhor Jogo de Sobrevivência e Aventura com Caça]

Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Fun Labs, 505 Games Editora 505 Games Ideal para Caçadores casuais em modo de sobrevivência

O Open Country combina a luta pela sobrevivência com a caça à vida selvagem e a aventura num vasto território remoto. Vais caçar veados, alces e outros animais selvagens, mas sobreviver é mais do que só ter boa pontaria. Vais precisar de pescar para te alimentares, recolher recursos e montar acampamentos à medida que te aventuras mais para o interior do território remoto.

As missões e os NPCs dão-lhe uma sensação de estrutura. Eles guiam-te através de desafios, objetivos de exploração e progressão de habilidades. Montar acampamentos dá a sensação de resistência a longo prazo, enquanto a criação de itens e a gestão de recursos te mantêm sempre em alerta.

Dica de profissional Monta os acampamentos perto de água e de zonas de caça fiáveis. Ter várias bases reduz as longas viagens de regresso quando estás a transportar carne, peixe e materiais recolhidos.

Se queres viver a natureza selvagem a partir do sofá, este jogo retrata florestas, rios e montanhas com um realismo vívido e cru. Dá-te a sensação de estares verdadeiramente longe de tudo.

Veredicto final: Um simulador de atividades ao ar livre descontraído, com pesca, construção de acampamentos e missões. Perfeito para jogadores que gostam de percorrer paisagens abertas ao seu próprio ritmo, com liberdade e escolhas ponderadas.

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Perguntas frequentes