Os 15 melhores jogos de luta que dominam o panorama em 2026

Os melhores jogos de luta evoluíram imenso desde os primeiros títulos de boxe da Sega para arcadas e da influência do Bruce Lee nos jogos de artes marciais. O Street Fighter II (1991) estabeleceu o padrão que conhecemos hoje, tendo sido um ponto de viragem com mecânicas complexas, personagens diversificadas e ação para dois jogadores altamente competitiva, que transformou os jogos de luta num fenómeno.

Depois de passar mais de duas décadas mergulhado neste género, posso afirmar com toda a certeza que os jogos de luta continuam a evoluir com novos formatos emocionantes e mecânicas cada vez mais loucas. Seja para quem gosta de carregar aos botões ou para quem prefere lutas estratégicas, há algo para todos os gostos. Este guia destaca o melhor do melhor, incluindo os sucessos mais recentes e as pérolas escondidas que todo o fã de jogos de luta precisa de experimentar. Vamos lá!

As nossas melhores escolhas para jogos de luta

Os melhores jogos de luta evoluíram bastante, e a lista de títulos essenciais está repleta de todos os tipos de estilos, mecânicas e personagens épicas. Aqui está uma lista dos nossos melhores jogos de luta de sempre:

1 Dragon Ball FighterZ 2018 Este jogo de luta explosivo 3 contra 3 combina imagens de anime impressionantes e combates ultrarrápidos que captam na perfeição a intensidade da série. Buy now 2 Street Fighter 6 2023 Uma evolução moderna da franquia clássica, com mecânicas complexas e um visual novo e renovado. Buy now 3 Mortal Kombat 1 2023 Combates brutais e cinematográficos com fatalities exageradas que ultrapassam os limites da violência nos jogos de luta competitivos. Mortal Kombat 1 Buy now

Quer sejas um lutador experiente ou um novato, estes títulos populares de luta proporcionam batalhas inesquecíveis e fúria sem fim. Por isso, escolhe o teu lutador e entra no ringue para o nosso guia completo dos melhores jogos de luta de sempre.

Os 15 melhores jogos de luta que definem os jogos competitivos

Os melhores jogos de luta põem à prova a tua habilidade, os teus reflexos e a tua resistência mental. És só tu contra o teu adversário, sem equipas, sem desculpas. Acertar contra-ataques na hora certa, executar combos complexos e ler o teu adversário proporciona uma satisfação pura. Com um elevado nível de dificuldade e uma rejogabilidade infinita, estes títulos recompensam a dedicação como nenhum outro.

1. Dragon Ball FighterZ [Melhor Jogo de Luta de Anime]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Arc System Works Duração média do jogo ~12 horas

Se és fã do Dragon Ball, tens de experimentar o FighterZ. Para muitos jogadores, é o melhor jogo do Dragon Ball em termos de pura energia de combate, porque capta tudo o que torna o anime tão empolgante: batalhas rápidas e explosivas, personagens icónicas e movimentos exagerados – tudo envolto em animações de deixar qualquer um de boca aberta , que parecem ter saído diretamente da série.

Vais adorar fazer combos de loucos, com movimentos emblemáticos como o Kamehameha e o Final Flash, enquanto lutas com um elenco repleto de favoritos dos fãs, como Goku, Vegeta, Frieza, Trunks e Piccolo.

Os controlos são fluidos e fáceis para principiantes, mas não te deixes enganar – há muita profundidade para jogadores experientes que queiram dominar técnicas avançadas. Quer estejas apenas a dar os primeiros passos ou pronto para te tornares profissional, o Dragon Ball FighterZ oferece uma experiência que não vais querer perder.

Se estás à procura do melhor jogo de luta do Dragon Ball, este jogo não te vai desiludir em nada.

O meu veredicto: Esta é a experiência definitiva de luta faz o Dragon Ball, que capta na perfeição a intensidade do anime, ao mesmo tempo que equilibra a acessibilidade para os novatos e a profundidade para os jogadores competitivos.

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2. Street Fighter 6 [A melhor evolução moderna de um clássico]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo ~18 horas

A Capcom superou-se mesmo com o Street Fighter 6, trazendo mecânicas inovadoras e uma nova estética deslumbrante que revitaliza esta série icónica. O novo Sistema Drive oferece muito mais controlo sobre o ritmo da batalha, quer queiras pressionar o teu adversário ou jogar de forma mais defensiva. Os golpes especiais, como o Hadouken e o Shoryuken, parecem mais fluidos do que nunca, com os seus comandos clássicos perfeitamente integrados no sistema de combate moderno.

Os modos para um jogador super ricos do jogo e a experiência online fluida e robusta garantem que vais querer voltar sempre para jogar mais. Com uma mistura de personagens conhecidas e novatos empolgantes, cada partida está repleta de intensidade e ação.

Se és um fã de longa data do Street Fighter ou se estás a experimentar pela primeira vez, o SF6 leva a fórmula a novos patamares e pode muito bem ser o melhor título da série até agora.

O meu veredicto: Sobre o Street Fighter 6 representa a franquia no seu auge absoluto, combinando inovações com mecânicas lendárias para criar o que pode muito bem ser o melhor título da série.

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3. Mortal Kombat 1 [O melhor para combate brutal e enredo]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2023 Criador(es) NetherRealm Studios Tempo médio de jogo ~7 horas

Este jogo do Mortal Kombat marca o início de uma nova era para a série, oferecendo tudo o que os fãs mais querem: combates brutais, fatalities de deixar qualquer um de boca aberta e um modo história profundo e envolvente. Cada luta parece importante e, a cada combo, há sempre a possibilidade de acabar a partida com um golpe final de deixar qualquer um de boca aberta.

Movimentos especiais como a icónica «Spear» do Scorpion e os ataques congelantes do Sub-Zero têm mais impacto do que nunca, tornando as batalhas intensas e estratégicas. A jogabilidade renovada está mais fluida do que antes, e o novo sistema Kameo acrescenta uma camada extra de estratégia, especialmente nos modos multijogador, tornando o jogo mais divertido com os amigos.

Quer estejas nisto pela violência, pela glória ou pelos golpes finais épicos, o Mortal Kombat 1 destaca-se como um dos melhores da série e não desilude.

O meu veredicto: Com a sua jogabilidade renovada, o sistema estratégico Kameo e a violência exagerada que o caracteriza, o Mortal Kombat 1 é um dos melhores jogos da série dos últimos anos – e um sério candidato ao título de melhor jogo de Mortal Kombat.

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4. Guilty Gear Strive [Melhores gráficos e combate de alta velocidade]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, PS4 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Arc System Works Duração média do jogo ~5 horas

O Guilty Gear Strive é uma experiência eletrizante que combina animações alucinantes, combate a alta velocidade e mecânicas complexas. Com a sua direção artística deslumbrante e um código de rede superestável, destaca-se como um dos melhores jogos de luta que há hoje em dia. Os controlos são incrivelmente fluidos e aprender todos os pormenores das personagens do jogo é um desafio viciante. Os ataques especiais, desde o explosivo «Volcanic Viper» do Sol Badguy até aos devastadores «Overdrives» da May, trazem emoção a cada combate, tornando cada batalha acelerada e intensa.

Quer sejas um veterano da série ou estejas a experimentar pela primeira vez, o Strive oferece um equilíbrio entre profundidade e acessibilidade.

O meu veredicto: O Guilty Gear Strive combina magistralmente uma apresentação artística deslumbrante com uma jogabilidade ultrarrápida e rica em mecânicas, o que o torna uma escolha de primeira linha para jogadores que procuram tanto espetáculo visual como profundidade competitiva.

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5. Tekken 8 [Melhor jogo de luta em 3D]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2024 Criador(es) BANDAI Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo ~4 horas

O Tekken 8 eleva a fasquia dos jogos de luta em 3D, combinando novas mecânicas com o combate profundo que tem caracterizado a série há anos. Os gráficos do jogo são mais do que incríveis e o elenco está repleto de lutadores clássicos, bem como de novas caras empolgantes. Com um «Rage System» renovado e combos impressionantes, o jogo parece novo, mas ao mesmo tempo familiar, mantendo vivo o legado da série enquanto oferece novas emoções.

Se procuras combates intensos um contra um e um modo multijogador forte, o Tekken 8 não te vai desiludir. O cenário competitivo do jogo está em pleno crescimento e, se estiveres interessado em mergulhar mais fundo nos eSports do Tekken, há todo um mundo de jogos de alto nível para explorar. Só não esperes uma campanha cooperativa completa – a maior parte da experiência é competitiva 1 contra 1 (online ou local).

Lançamentos com este nível de acabamento e profundidade mecânica estabelecem, de facto, a referência para os nomeados para o prémio de Melhor Jogo de Luta nos Game Awards 2025.

O meu veredicto: O Tekken 8 define o novo padrão para os jogos de luta em 3D com os seus gráficos de tirar o fôlego e o seu sistema de combate refinado, sendo sem dúvida a escolha definitiva para jogadores que exigem precisão técnica e batalhas intensas 1 contra 1.

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6. Super Smash Bros. Ultimate [O melhor jogo de luta para festas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Ano de lançamento 2018 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo ~24 horas

O Super Smash Bros. Ultimate é o jogo de luta definitivo para quem procura diversão, combates frenéticos e um vasto elenco de personagens. Com todos os lutadores dos jogos anteriores e ainda mais novidades, é um sonho para qualquer fã de crossovers de jogos. Quer estejas a lutar com amigos no modo local ou online, a ação é sempre caótica da melhor maneira possível.

As novas funcionalidades elevam o jogo a um novo nível, com conjuntos de movimentos personalizáveis, modos de jogo emocionantes como o Smashdown e uma experiência online melhorada para partidas mais fluidas. Além disso, a adição de novos cenários e um modo de aventura para um jogador expandido garantem ação Smash Bros. dinâmica e sem fim.

O meu veredicto: Com o seu elenco inigualável e a ação multijogador caótica, o Super Smash Bros. Ultimate reina supremo como o jogo de luta definitivo para festas, que agrada tanto a jogadores casuais como a entusiastas competitivos.

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7. Soulcalibur VI [Melhor jogo de luta com armas]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Bandai Namco Tempo médio de jogo ~7 horas

Para os fãs de combates com armas, o Soulcalibur VI oferece uma fluidez e profundidade inigualáveis. O combate é rápido, responsivo e gratificante, com um elenco de lutadores fantásticos que dão vida a guerreiros lendários. A introdução da mecânica «Reversal Edge» acrescenta uma nova dimensão à abordagem estratégica do jogo, enquanto a rica história te mergulha num mundo de duelos épicos e lendas sombrias. Disponível para consolas domésticas, é perfeito tanto para jogadores casuais como para lutadores competitivos.

Se procuras um jogo de luta que ofereça tanto espetáculo como profundidade, o Soulcalibur VI não te vai desiludir.

O meu veredicto: O Soulcalibur VI destaca-se como o principal jogo de luta com armas, combinando mecânicas de combate fluidas com profundidade estratégica que agrada tanto aos jogadores casuais que procuram espetáculo como aos lutadores competitivos em busca da mestria.

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8. King of Fighters XV [Melhor jogo de luta por equipas]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criador(es) SNK Tempo médio de jogo ~40 horas

O King of Fighters XV dá continuidade ao seu legado com ação intensa e acelerada e um elenco de personagens icónicos que os fãs adoram há décadas.

Quer jogues sozinho ou em equipa com amigos, o jogo recompensa a mestria com os seus combos complexos e mecânicas de equipa. É um verdadeiro teste de habilidade, com cada combate a levar-te a aperfeiçoar as tuas táticas.

Se gostas de jogos de luta em equipa com ação explosiva e combos complexos, o KOF XV é imprescindível.

O meu veredicto: O King of Fighters XV oferece a melhor experiência de luta em equipa com os seus combos explosivos e profundidade tática, o que o torna perfeito para jogadores que se destacam na coordenação e na execução de alto nível.

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9. Skullgirls 2nd Encore [Melhor Jogo de Luta Independente]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Lab Zero Games Duração média do jogo ~14 horas

O Skullgirls 2nd Encore oferece uma fusão incrível entre mecânicas de combate profundas e complexas e belíssimas animações desenhadas à mão. Apesar de ser um título indie, este jogo de luta compete com os melhores do género, oferecendo um elenco de personagens peculiares e um metajogo em constante evolução. As mecânicas são profundas, mas o jogo é acessível, com tutoriais excelentes para principiantes e competição de alto nível para quem quer dominá-lo. Com as suas personagens e estilo únicos, tornou-se também um fenómeno da cultura pop, influenciando a comunidade de jogos de luta em geral e muito mais.

Se estás à procura de algo que seja visualmente deslumbrante e mecanicamente satisfatório, o Skullgirls 2nd Encore é uma verdadeira joia.

O meu veredicto: Skullgirls 2nd Encore prova que os jogos de luta independentes conseguem competir com títulos AAA. Tem animações lindíssimas desenhadas à mão e mecânicas ao nível de torneios que satisfazem tanto jogadores casuais como puristas competitivos.

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10. Melty Blood: Type Lumina [O melhor jogo de luta de anime com ritmo acelerado]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) French-Bread Tempo médio de jogo ~42 horas

Rápido, espetacular e incrivelmente divertido, o Melty Blood: Type Lumina não sei dá vida ao género de jogos de luta de anime com a sua mecânica super precisa e jogabilidade ágil. O jogo consegue um equilíbrio fantástico entre acessibilidade e profundidade, tornando-o perfeito tanto para novatos como para jogadores experientes. Com um estilo visual marcante e combates repletos de combos, é um jogo que recompensa reflexos rápidos e mestria.

Se estás a fazer uma lista dos melhores jogos de anime e queres um que seja só ação e nada de encheção de espaço, o Type Lumina é uma recomendação fácil. É acolhedor, mas também tem aquele toque competitivo em que melhorar é viciante e cada pequena melhoria na execução compensa.

O meu veredicto: O Melty Blood: Type Lumina destaca-se pelo combate ao estilo anime, rápido como um raio, com mecânicas precisas que recompensam os reflexos e o domínio do jogo, sendo ideal para jogadores que querem ação imediata sem sacrificar a profundidade.

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11. BlazBlue: Cross Tag Battle [Melhor jogo de luta crossover]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Switch, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Arc System Works Tempo médio de jogo ~12 horas

O BlazBlue: Cross Tag Battle é um crossover explosivo que junta personagens do BlazBlue, do Persona 4 Arena, do RWBY e do Under Night In-Birth. As batalhas 2 contra 2 são rápidas e frenéticas, com um sistema de tag único que te permite criar equipas personalizadas com um potencial de combos devastador. Quer estejas nisto pela ação exagerada ou pelas personagens coloridas, o Batalha Cross Tag oferece uma abordagem nova e emocionante ao género dos jogos de luta.

É a escolha ideal para jogadores que querem experimentar algo novo, e a sua mecânica fácil de aprender torna-o um excelente ponto de partida para principiantes.

O meu veredicto: O Cross Tag Battle acerta em cheio na fórmula do crossover com a sua mecânica acessível e o combate explosivo 2 contra 2, o que o torna o ponto de entrada perfeito para os novatos, ao mesmo tempo que oferece profundidade suficiente para manter os veteranos interessados.

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12. UFC 5 [Melhor Simulação Realista de Luta]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Electronic Arts Inc., EA Sports Tempo médio de jogo ~24 horas

Se estás à procura do jogo definitivo da UFC, o UFC 5 é uma excelente escolha, pois trata o MMA como um desporto, e não como uma sequência de momentos altos em que só tens de carregar nos botões.

O jogo apresenta gráficos impressionantes e animações incrivelmente realistas que fazem com que cada soco, pontapé e finalização pareça autêntico. Com um elenco alargado de lutadores lendários e estrelas em ascensão, vais ter imensas opções para dominares diferentes estilos de luta, desde lutadores brutais até lutadores técnicos especializados em grappling.

O sistema de grappling renovado dá uma profundidade incrível ao jogo no chão, enquanto os golpes parecem mais ágeis e impactantes do que nunca. Técnicas especiais como joelhadas voadoras, socos giratórios com as costas da mão e combinações devastadoras de ground-and-pound criam momentos de pura emoção.

O modo de carreira permite-te construir o teu lutador do zero, enquanto o modo multijogador online põe as tuas habilidades à prova.

O meu veredicto: Se estás à procura de ação autêntica de MMA com mecânicas profundas e combate realista, o UFC 5 é a experiência definitiva de simulação de luta.

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13. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown [Melhor Jogo de Luta Técnica]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PC (através da PlayStation Network) Ano de lançamento 2021 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo ~12 horas

Quando se trata de precisão e combate técnico, o Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown continua a ser o rei. Este jogo dá ênfase a um elevado nível de habilidade, oferecendo um combate detalhado e metódico, onde cada movimento conta. Pode não ter os gráficos mais espetaculares, mas a sua mecânica de combate profunda vai manter-te vidrado no jogo.

Se procuras um jogo de luta que valorize a prática e a estratégia em vez de movimentos espetaculares, o Virtua Fighter 5 é a escolha certa.

O meu veredicto: O Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown continua a ser a referência de excelência para jogos de luta técnica, recompensando jogadores pacientes que valorizam a precisão e a estratégia metódica em vez do espetáculo chamativo.

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14. Arms [O jogo de luta mais original]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo ~95 horas

O Arms é uma proposta única no género dos jogos de luta, graças ao uso de braços extensíveis que criam um sistema de combate completamente diferente. É acessível e divertido, perfeito para partidas rápidas e fáceis de jogar, mas também tem profundidade suficiente para manter as coisas interessantes para os jogadores mais dedicados. O elenco colorido de personagens e as arenas variadas fazem do Arms uma diversão garantida no modo multijogador local e online.

Se queres um tipo diferente de jogo de luta que continue a ser competitivo, o Arms é a escolha perfeita.

O meu veredicto: O Arms cria o seu próprio nicho com um sistema de combate criativo, acessível o suficiente para jogadas casuais, mas com profundidade suficiente para partidas competitivas.

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15. Fighting EX Layer [A melhor joia escondida]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Arika Tempo médio de jogo ~10 horas

O Fighting EX Layer pode não ser muito conhecido, mas é uma verdadeira pérola escondida para os fãs de jogos de luta. O jogo baseia-se no legado da série Street Fighter EX, oferecendo mecânicas complexas e um sistema «Gachi» único que recompensa o timing preciso e os combos. Os gráficos impressionantes e o equilíbrio entre acessibilidade e profundidade fazem dele uma pérola subestimada para quem leva a sério a arte de dominar os jogos de luta.

Se estás à procura de um desafio único e gratificante, não deixes de experimentar o Fighting EX Layer.

O meu veredicto: O Fighting EX Layer é uma obra-prima subestimada que merece toda a atenção dos entusiastas de jogos de luta, com mecânicas únicas e uma profundidade gratificante que rivaliza com os maiores nomes do género.

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O meu veredicto geral

Quando se trata dos melhores jogos de luta, há mesmo algo para todos os tipos de jogador. Estes títulos de destaque garantem experiências inesquecíveis:

Para os puristas da competição → Street Fighter 6. O auge dos jogos de luta tradicionais, com o seu refinado «Drive System» e mecânicas aperfeiçoadas que recompensam a habilidade e a estratégia ao mais alto nível.

Street Fighter 6. O auge dos jogos de luta tradicionais, com o seu refinado «Drive System» e mecânicas aperfeiçoadas que recompensam a habilidade e a estratégia ao mais alto nível. Para os fãs de anime → Dragon Ball FighterZ. Um jogo de luta 3 contra 3 visualmente deslumbrante que capta a energia explosiva do anime, ao mesmo tempo que oferece controlos acessíveis e um grande potencial de combos para todos os níveis de habilidade.

Dragon Ball FighterZ. Um jogo de luta 3 contra 3 visualmente deslumbrante que capta a energia explosiva do anime, ao mesmo tempo que oferece controlos acessíveis e um grande potencial de combos para todos os níveis de habilidade. Para os lutadores mais técnicos → Tekken 8. O melhor jogo de luta em 3D disponível atualmente, com gráficos de tirar o fôlego e um combate metódico que exige sincronização precisa e raciocínio tático em cada combate.

Tekken 8. O melhor jogo de luta em 3D disponível atualmente, com gráficos de tirar o fôlego e um combate metódico que exige sincronização precisa e raciocínio tático em cada combate. Para os entusiastas do MMA → UFC 5. A simulação mais autêntica de artes marciais mistas que combina golpes realistas, luta corpo a corpo e jogo no chão para jogadores que anseiam por ação desportiva de combate fiel à realidade.

Seja qual for o teu estilo de luta ou preferência, estes jogos representam o que de melhor o género tem para oferecer em 2026!

Perguntas frequentes