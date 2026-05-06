11 jogos parecidos com «The Walking Dead» para fãs de histórias emocionantes

Se gostas de jogos como «The Walking Dead»», de certeza que aprecias histórias profundas, envolvimento emocional e o poder de escolha. Desde o lançamento da série de jogos «The Walking Dead»» da Telltale, os fãs têm procurado títulos semelhantes. Hoje, reuni uma série de títulos semelhantes. São jogos repletos de dilemas morais e decisões difíceis.

Se já exploraste o universo de The Walking Dead e sentes saudades das emoções que cada jogo da série te proporcionou, vais certamente apreciar a nossa seleção. Bem-vindo a um mundo semelhante ao dos jogos de The Walking Dead, onde as escolhas contam e qualquer passo em falso não te deixará avançar na história.

As nossas melhores escolhas de jogos parecidos com The Walking Dead

Se tens saudades de zombies, decisões complexas e histórias que te tocam profundamente, a nossa lista de melhores jogos foi feita para ti. Estes jogos são perfeitos para fãs de «The Walking Dead»» que gostam de experiências imersivas centradas na história, escolhas emocionais e desafios intensos de sobrevivência — seja a enfrentar zombies, ambientes hostis ou outros perigos.

1 The Last of Us 2013 Um título pós-apocalíptico único do estúdio Naughty Dog. Uma história profunda e dramática num mundo onde o fungo cordyceps transforma as pessoas em zombies impiedosos. Buy now 2 Life is Strange 2015 É um jogo de aventura episódico com elementos de cinema interativo. Aqui, cada ação que fazes influencia o desenrolar da história. Buy now 3 Beyond: Two Souls 2013 É um jogo com elementos de drama interativo. Podes jogar sozinho ou em modo cooperativo com um amigo. Buy now

E isso é só uma parte da nossa lista. Continua a ler para descobrires ainda mais títulos semelhantes à série de jogos interativos «The Walking Dead»».

11 jogos semelhantes a The Walking Dead – as melhores escolhas para os fãs

Já terminaste todas as partes de The Walking Dead e estás à procura de algo novo? Abaixo tens uma seleção dos 10 melhores jogos com uma temática semelhante.

Não se trata apenas de filmes interativos, mas sim de narrativas verdadeiramente cativantes, escolhas morais difíceis e combates intensos. Continua a ler para adicionares estes jogos à tua coleção.

1. The Last of Us [A Melhor Jornada de Sobrevivência Emocionante]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Ano de lançamento 2013 Desenvolvedora Naughty Dog Tempo médio de jogo 15 horas para a história principal, 22 a 25 horas para completar tudo Características únicas Ligação forte entre as personagens, ação de sobrevivência intensa

Este jogo é a quintessência do apocalipse zombie. Depois do lançamento do primeiro jogo, ficou claro que a história do Joel e da Ellie podia substituir qualquer outro jogo de zombies de topo.

No centro do enredo estão as relações emocionais, decisões difíceis entre a vida e a morte e um mundo em colapso. Os fãs da série «The Walking Dead»» vão encontrar aqui tudo o que adoravam em TWD: dor, esperança, luta e, claro, zombies.

Porque é que o escolhemos The Last of Us estabeleceu o padrão de referência para jogos narrativos com verdadeiro peso emocional. A relação entre o Joel e a Ellie, a ambiguidade moral e a decadência do mundo combinam-se para criar uma história que tu sentes, não apenas jogas. É o tipo de jogo que prova que o enredo e a jogabilidade podem ter o mesmo impacto.

O jogo vai agradar a todos os fãs de histórias de sobrevivência e definições pós-apocalípticas. Vais enfrentar dilemas morais reais e escolhas difíceis. E os gráficos são lindos. Mesmo no jogo original, a qualidade gráfica impressiona, especialmente nas áreas abertas. Hoje, é um dos melhores títulos no ranking dos melhores jogos de survival horror. A sequela também merece atenção, embora o seu tema principal se incline mais para a vingança.

O meu veredicto: «The Last of Us» é duro, cru e inesquecível. O jogo começa com momentos tranquilos que vão-se quebrando aos poucos, vai-se construindo até a surpresas sem dar pistas e ainda te deixa abalado quando os créditos aparecem. Não é perfeito, mas quando acerta, arrasa. Se te importas mais com a história e só depois com a jogabilidade, este é o jogo certo para ti.

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2. A Vida é Estranha [O melhor para escolhas narrativas baseadas no tempo]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Linux, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Square Enix Tempo médio de jogo 15 a 17 horas para a história principal, cerca de 20 horas se quiseres ver todos os finais. Características únicas Mecânica de retrocesso no tempo, temas emocionantes

A Vida é Estranha é outra história igualmente trágica que os fãs da série Telltale e dos melhores jogos interativos vão adorar. A protagonista, uma rapariga chamada Max Caulfield, testemunha o assassinato da sua amiga Chloe, que não via há vários anos.

Nesse exato momento, ela também descobre uma capacidade única: retroceder no tempo. Agora, ela pode mudar o futuro e reviver os acontecimentos. O jogo explora o tema do «efeito borboleta», em que até um acontecimento mínimo no passado pode causar mudanças enormes no futuro.

Por que é que escolhemos isto O A Vida É Estranha tem aquele mesmo impacto emocional que tornou The Walking Dead icónico. Troca os zombies pela viagem no tempo, mas mantém as consequências humanas – escolhas impossíveis, zonas cinzentas morais e relações que te marcam muito depois da cena final.

Este jogo revela o significado da amizade, dos segredos, da perda e de aceitar o sentido do teu próprio caminho. É perfeito para quem procura uma experiência de jogo mais tranquila. Se gostaste deste jogo, não deixes de dar uma olhadela à coleção dos melhores jogos semelhantes ao A Vida é Estranha.

O meu veredicto: A Vida É Estranha começa por te tocar suavemente antes de te dar um soco forte. A mecânica de rebobinar faz-te sentir no controlo até ao momento em que deixas de estar, e essa tensão é exatamente o que te mantém viciado. É confuso, comovente e imprevisível – o tipo de jogo narrativo que te deixa a olhar para o ecrã quando acaba.

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3. Beyond: Two Souls [Melhor Experiência Narrativa Cinematográfica]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Windows Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Quantic Dream Tempo médio de jogo 12 a 15 horas para a história principal, 20 a 25 se quiseres ver todos os finais Características únicas Narrativa sobrenatural, vários finais

O «Beyond: Two Souls» explora o tema do mistério sobrenatural. No centro da história está a ligação entre a Jodie Holmes e uma entidade sem corpo chamada Aiden, à qual ela está ligada desde que nasceu.

Tal como em jogos como The Walking Dead, tudo depende de ti. Aqui, só tu decides em quem confiar, como sobreviver e o que sacrificar. Uma escolha perfeita para quem quer descobrir um enredo emocionante com uma mulher forte no centro.

Por que é que o escolhemos O *Beyond: Two Souls* segue a mesma linha que *The Walking Dead* – narrativa forte, saltos no tempo e personagens sob pressão. Trata as decisões como cicatrizes, não como estatísticas.

Um dos melhores jogos com história destaca-se pelos seus dois modos de narrativa: «remix» e «clássico». No primeiro, os capítulos seguem uma ordem cronológica. A segunda opção é mais interessante: toda a história é dividida em episódios separados. E é no modo clássico que consegues sentir a história mais profundamente. Este título vai agradar a quem procura os melhores jogos interativos.

O jogo foi desenvolvido com tecnologia de captura de movimentos. Os papéis principais foram interpretados por Willem Dafoe e Elliot Page.

O meu veredicto: O «Beyond: Two Souls» arrasta-te para o seu mundo cinematográfico e mantém-te lá. A vida dupla da Jodie e do Aiden funciona como uma equipa emocional, e quando a história te agarra com força, não consegues desviar o olhar. Claro, a jogabilidade arrasta-se em alguns momentos e a ação não é muito profunda, mas quando acerta, tem um impacto forte. Se queres jogos que dão prioridade à história, onde cada escolha tem peso, vale a pena experimentares este.

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4. A Plague Tale: Innocence [Melhor história centrada em irmãos num mundo sombrio]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Focus Home Interactive Tempo médio de jogo 12 a 15 horas para a história principal, 15 a 17 horas com exploração completa Características únicas Laço entre irmãos, ação furtiva, ratos portadores da peste

A atmosfera de decadência e desespero, um mundo brutal e sobreviventes frágeis. Se gostaste da história do Lee e da Clementine, vais sentir a mesma emoção em A Plague Tale. Este é um jogo sobre uma mulher que protege o irmão mais novo num mundo cruel que esconde horrores e segredos.

O jogo vai agradar aos fãs de dilemas morais, bem como aos amantes de jogos de sobrevivência em que a discrição é mais importante do que eliminar inimigos com todo o tipo de armas. Aborda temas como o sacrifício e a família. A atmosfera da Idade Média é perfeitamente recriada com a Inquisição, ratos portadores da peste e as condições de guerra.

Por que é que o escolhemos A Plague Tale: Innocence apresenta uma história de terror de sobrevivência que lembra o peso emocional de The Walking Dead: fugas desesperadas, um laço entre irmãos sob cerco e um mundo a desmoronar-se no caos.

O jogo teve um grande sucesso comercial, vendendo mais de um milhão de cópias em todo o mundo. Os criadores também lançaram *A Plague Tale: Requiem* para as consolas da próxima geração.

O meu veredicto: A Plague Tale: Innocence leva-te numa viagem pelo medo, pela dor e pela sobrevivência, sem recorrer a explosões nem espetáculo. Os enxames de ratos, a dinâmica entre irmãos, o cenário medieval sombrio – tudo isto te prende completamente. A jogabilidade pode ser simples e a duração curta, mas quando entra no ritmo certo, é de cortar a respiração. Se adoras jogos que dão prioridade à história, onde o mundo te desafia, este é a escolha perfeita.

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5. O Lobo Entre Nós [O Melhor Mistério Noir com um Toque de Conto de Fadas Sombrio]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Xbox 360, OS X, PlayStation 3, iOS, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Android Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Telltale Games Tempo médio de jogo 9 a 10 horas para a história principal, 11 a 12 horas com exploração completa. Características únicas Narrativa policial, temas adultos

Se estás com saudades da Série Definitiva da Telltale, esta é a escolha perfeita. Aqui, o Wolf não é só um detetive, mas um protagonista dilacerado por escolhas morais. Cada episódio mantém os fãs em suspense. Investigas, enfrentas inimigos e tornas-te parte integrante da série.

O jogo é composto por 5 episódios e segue o estilo de uma aventura noir. Aqui, a atmosfera dos contos de fadas é transportada para a realidade de um mundo perigoso. Toda a série é baseada na série de banda desenhada «Fables», de Bill Willingham, e funciona como uma prequela da história original.

Por que é que o escolhemos O «O Lobo Entre Nós» capta na perfeição aquele estilo tenso e moralmente complexo que adoramos em «The Walking Dead»». Prepara-te para escolhas brutais, personagens multifacetadas e um submundo onde o caminho seguro não existe.

Há muitos diálogos interativos, tal como em The Walking Dead. E cada interação com uma personagem específica pode afetar o desenrolar da história. Em 2017, foi anunciada a continuação do jogo, mas a data exata de lançamento ainda não se sabe. Entretanto, o estúdio diz que o desenvolvimento continua.

O meu veredicto: «O Lobo Entre Nós» arrasta-te para uma mistura de conto de fadas noir e não te deixa escapar facilmente. Os diálogos têm um impacto forte, as personagens dão reviravoltas quando menos esperas e ficas a pensar quem é que realmente usa a máscara. É curto, sim, e a ação é mínima, mas em termos de história? É de arrasar. Para quem está à procura de jogos narrativos que te façam pensar mesmo depois de teres parado de jogar – este é imperdível.

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6. Detroit: Become Human [O melhor para escolhas ramificadas e ética Android]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Windows Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Quantic Dream Tempo médio de jogo 12 a 15 horas para a história principal, 20 a 25 horas para explorar a maioria dos ramos Características únicas Enredos ramificados, rebelião dos Androids, dilemas morais

Em 2018, o criador de «Heavy Rain» e «Beyond: Two Souls» levou o género do filme interativo a um nível totalmente novo com «Detroit: Become Human»». Bem-vindo ao futuro próximo, o ano de 2038, onde um cientista brilhante, Elijah Kamski, criou androides com aparência humana. A principal tarefa deles é servir as pessoas: ajudar nas tarefas domésticas, cuidar das crianças e ajudar nas compras.

Mas as consequências não demoraram a aparecer. As pessoas perderam os seus empregos e, entre os Androids, surgiram os «desviantes»: robôs com livre arbítrio e inteligência que já não obedecem a ninguém.

Por que é que o escolhemos O «Detroit: Become Human»» oferece aquele tipo de tensão narrativa e drama repleto de escolhas que os fãs de «The Walking Dead»» adoram. Cada cena pode dar uma reviravolta, o percurso de cada personagem ramifica-se e o que está em jogo parece pessoal, não apenas mecânico.

O jogo apresenta três protagonistas principais e, ao jogares na pele de cada um deles, vais ver a história de perspetivas diferentes.

Haverá muitas escolhas a fazer, mas o elemento mais importante é o fluxograma. Depois de terminares um capítulo, podes ver que caminho seguiste e quantas outras decisões estavam disponíveis.

No entanto, se estás à procura dos melhores jogos semelhantes a «Detroit: Become Human»», deves também considerar experimentar o «Heavy Rain».

O meu veredicto: «Detroit: Become Human»» atira-te para um futuro que parece perturbadoramente próximo e depois faz-te viver cada decisão como se fosses tu a ser julgado. É cinematográfico, emotivo e, quando as escolhas se concretizam, são verdadeiramente brutais. Algumas ramificações arrastam-se e os momentos de QTE não são para toda a gente, mas a história principal? É inesquecível.

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7. Days Gone [Melhor Jogo de Sobrevivência com Zumbis em Mundo Aberto com Foco na Narrativa]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Bend Studio Tempo médio de jogo 40 horas para a história principal, mais de 60 horas para completar tudo (extras, platina) Características únicas Sobrevivência brutal, mundo aberto, hordas de zombies

Mais um jogo de apocalipse zombie, onde vais enfrentar hordas de infectados, encontrar uma variedade de armas e explorar um enorme mundo aberto. E o melhor de tudo: vais conquistar tudo isto numa mota.

O enredo não é muito complicado; inspira-se claramente em várias franquias conhecidas, como «I Am Legend», «The Walking Dead»» e «28 Days Later».

Porque é que o escolhemos? O Days Gone tem aquele mesmo tom sombrio do The Walking Dead – sobrevivência sob fogo cruzado, sacrifícios morais e um mundo que não te deixa vencer facilmente. Na estrada, rodeado de ameaças constantes, cada escolha conta.

No centro da história estão dois motociclistas que trabalham como mercenários independentes. Eles evitam grandes povoações e aceitam missões variadas. Este é um dos títulos essenciais na lista dos melhores jogos de terror. O teu objetivo principal é sobreviver neste mundo hostil.

A principal motivação no jogo é a esperança. O protagonista não desiste e continua a lutar, independentemente do caos que se vive à sua volta.

O meu veredicto: O Days Gone leva-te por longos trechos de rotina e de caminhada árdua num mundo aberto, mas quando aquelas hordas de mutantes atacam e o mundo se volta contra ti, tudo faz sentido de uma forma brutal. A história é confusa, o mundo está desgastado e a luta do Deacon parece merecida. Não é perfeito – algumas missões arrastam-se e o mapa pode parecer demasiado grande. No entanto, se queres um survival horror com a liberdade das estradas abertas e apostas que realmente importam, este jogo é a tua escolha.

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8. Batman: A Série da Telltale [Os melhores dilemas morais num cenário de super-heróis]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Telltale Games Tempo médio de jogo 8 a 10 horas para a história principal, cerca de 12 horas para completar tudo Características únicas Escolhas morais, estilo banda desenhada, vida dupla

Já nos deram a oportunidade de assumir o papel do Batman em muitos jogos. Mas, quase sempre, ele é só um herói que anda sempre a salvar a cidade. Na realidade, porém, o super-herói é uma personagem bastante complexa. Um bilionário obrigado a viver uma vida dupla e a lidar com inúmeros dilemas morais, tanto de dia como de noite.

Aqui, a Telltale criou um dos melhores jogos do Batman, provavelmente exatamente aquilo que os fãs têm esperado todos estes anos. A ação é mínima; o foco está principalmente nos diálogos. E cada resposta que deres terá consequências mais tarde. Uma das características únicas do jogo é a alternância entre o Batman e o Bruce Wayne.

Porque é que o escolhemos O «Batman: A Série da Telltale» toca nos mesmos pontos-chave que «The Walking Dead»»: decisões difíceis, questões morais complicadas e personagens que se lembram do que fizeste. A divisão entre Bruce e Batman dá-te verdadeira autonomia – a forma como agis muda tudo.

O jogo inclui referências a banda desenhada nova e antiga sobre o herói-morcego. Mas não se trata apenas do diálogo. Há também segmentos de jogabilidade, principalmente durante as saídas noturnas do super-herói. Se queres ver a vida do Batman de uma nova perspetiva, este jogo é mesmo para ti.

O meu veredicto: O Batman da Telltale funciona porque transforma o Bruce Wayne no problema que tens de resolver. As conversas parecem combates, as máscaras importam e as consequências fazem-se sentir. A ação é leve e algumas cenas arrastam-se um pouco, mas as escolhas têm impacto e a atmosfera noir mantém-se. Se queres uma história em primeiro lugar, com consequências que pairam sobre cada cena, esta é a capa que tens de agarrar.

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9. Resident Evil 4 [Melhor jogabilidade de ação e terror com um ritmo bem ajustado]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, macOS, iOS Ano de lançamento 2023 (2005) Desenvolvedor Divisão de Desenvolvimento de Jogos para o Público Geral 1 Tempo médio de jogo 10-12 horas na história principal, 15–20 horas com conteúdo secundário, 20–25 horas para quem quer completar tudo Características únicas Ação e terror, atmosfera tensa, jogabilidade icónica

Em 2023, foi lançado um remake de um dos jogos mais importantes de toda a série Resident Evil. A nova versão pegou no que havia de melhor do original, mas ganhou controlos mais confortáveis e mecânicas atualizadas. O jogo pode ser considerado um dos melhores do género TPS. Os fãs de terror podem ficar um pouco desiludidos. Na nova versão, os criadores afastaram-se do terror clássico e aproximaram-se mais da ação.

O mais importante é que os inimigos ficaram mais furiosos, mais rápidos e mais espertos. Enquanto antes os aldeões com forquilhas e machados se comportavam de forma bastante previsível, agora nunca sabes mesmo o que esperar deles no minuto seguinte.

Porque é que o escolhemos? O Resident Evil 4 combina a tensão da sobrevivência com o que está em jogo para as personagens. É conciso, implacável e obriga-te a tomar decisões reais sob pressão (munições, percursos, riscos), enquanto a dinâmica entre o Leon e a Ashley torna cada encontro pessoal.

A nova versão cansa mesmo o jogador mais experiente, mas só no bom sentido. Se estás à procura do melhor jogo para PC para um jogador, onde possas tanto disparar como resolver quebra-cabeças, é exatamente isto que procuras.

O meu veredicto: o RE4 é o modelo de referência para o survival horror moderno com garra. Os combates parecem táticos, não repetitivos; cada bala conta e o posicionamento é mais importante do que a pontaria por si só. O ritmo passa rapidamente do pânico na aldeia ao cerco à fortaleza sem perder o foco, e as cenas-chave continuam a causar impacto como uma marreta. Se queres uma história, tensão e combate que recompensem uma jogada inteligente, é este o jogo certo.

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10. The Forest [Melhor Jogo de Terror de Sobrevivência numa Região Selvagem Misteriosa]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Endnight Games Tempo médio de jogo 12 a 15 horas para a história principal, 15 a 17 com exploração extra Características únicas Sobrevivência cooperativa, criação de itens, mutantes canibais

Não é um jogo típico da nossa seleção, que à primeira vista pode parecer bastante simples. Na realidade, combina na perfeição escolhas morais e uma história bem elaborada , construída em torno de uma ilha misteriosa, nativos hostis, um filho raptado e laboratórios subterrâneos.

Por que é que o escolhemos O The Forest toca nos mesmos pontos sensíveis que os melhores jogos de sobrevivência centrados na história: estás com fome, mal armado e sempre a um passo de uma decisão errada que pode levar ao desastre. O que te prende não são só os canibais ou as cavernas, mas sim o ciclo de procurar recursos, construir e arriscar tudo para avançares mais. Transforma o «sobreviver à noite» num plano a sério, não numa tarefa de preencher.

Se estás à procura dos melhores jogos de simulação parecidos com «The Walking Dead»», não deixes de experimentar este título. Não vais conseguir avançar na história sem construir um acampamento seguro, aprender a recolher água e comida e fabricar armas para lutar contra os nativos.

O jogo também tem um modo cooperativo onde podes lutar contra ondas de nativos e explorar a ilha junto com um amigo.

O meu veredicto: Esta é uma experiência de sobrevivência que parece pessoal. A criação de itens e a construção da base dão um objetivo a cada jogada, as explorações nas cavernas aumentam o medo e a ilha continua a lançar-te surpresas, mesmo quando achas que estás bem preparado. O combate pode ser um pouco desajeitado e o ritmo abranda se te dedicares demasiado à recolha, mas quando te arrastas à luz de uma tocha e ouves passos atrás de ti, a sensação é perfeita. Se queres tensão, improvisação e riscos que realmente sentes, o The Forest continua a cumprir o que promete.

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11. Hell Is Us [Melhor jogo de ação e aventura sem nenhuma ajuda]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Rogue Factor Tempo médio de jogo 20 horas para a história principal, cerca de 30 horas com exploração completa Características únicas Sem mapa nem marcadores de missões, armas apenas de combate corpo a corpo contra os sobrenaturais «Hollow Walkers», drone de companhia, mundo semiaberto não linear

Chegas a Hadea – um país devastado pela guerra civil e por uma calamidade sobrenatural. És o Rémi, de regresso a uma terra da qual mal te lembras, à procura dos teus pais desaparecidos por entre ruínas, Warzones e horrores de um loop temporal. Desde o primeiro passo nas suas ruas ensanguentadas, o Hell Is Us não te dá um mapa, mas sim uma espada.

A mecânica mistura exploração e combate corpo a corpo brutal. Não há bússola, nem seta brilhante a indicar missões – apenas pistas em conversas ouvidas por acaso, notas rasgadas e ruínas antigas para juntares as peças.

Porque é que o escolhemos Porque o «Hell Is Us» transforma a sobrevivência no horror numa aventura para quem gosta de pensar. Combina a construção de um mundo, emoção e perigo sem recorrer a pistas ou a ajudar demasiado o jogador.

Os combates têm impacto: espadas, lanças e machados cortam formas monstruosas enquanto um drone distrai e cria oportunidades táticas. Algumas lutas arrastam-se e a variedade de inimigos diminui mais à frente, mas a tensão no início do jogo é elevada.

O tempo que passei em Hadea deu-me arrepios só com aquele medo silencioso da exploração (aqui não há sustos fáceis). Num momento estás a resolver um quebra-cabeças enigmático, no outro estás a correr para salvar a vida. Mesmo com as suas imperfeições (falhas na câmara, algumas quebras de ritmo), a ambição do jogo mantém-te preso à jogabilidade.

O meu veredicto: «Hell Is Us» não é para toda a gente. Exige que prestes atenção, te percas e te mantenhas firme. Mas se queres um horror que cresça dentro de ti, um mistério que te faça voltar e um combate que castigue os golpes descuidados, este jogo cumpre o que promete. É caótico, ousado e inesquecível.

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Próximos jogos semelhantes a The Walking Dead em 2026

Se curtes histórias sombrias de sobrevivência e escolhas desesperadas, os próximos anos prometem ser repletos de novidades. Os jogos mais esperados de 2026 têm o mesmo peso emocional e drama humano que tornaram The Walking Dead inesquecível.

O Sangue do Caminhante do Amanhecer (2026) – Um drama pós-apocalíptico sombrio, onde a luz do sol mata e cada decisão redefine o destino do teu grupo desestruturado. Imagina uma mistura de sobrevivência com um desenvolvimento de personagens gradual.

– Um drama pós-apocalíptico sombrio, onde a luz do sol mata e cada decisão redefine o destino do teu grupo desestruturado. Imagina uma mistura de sobrevivência com um desenvolvimento de personagens gradual. Gears of War: E-Day (2026) – Uma prequela da série que deu início a tudo. Espera-te uma narrativa crua e realista, com a humanidade a enfrentar a ameaça dos Locust pela primeira vez. Soldados menos experientes, mais pânico e perdas.

– Uma prequela da série que deu início a tudo. Espera-te uma narrativa crua e realista, com a humanidade a enfrentar a ameaça dos Locust pela primeira vez. Soldados menos experientes, mais pânico e perdas. Comando Tóxico (2026) – A visão do John Carpenter sobre o caos dos zombies. É um caos cooperativo com um toque dos anos 80, armas robustas e diálogos irónicos que tornam a carnificina divertida em vez de sombria.

Os três prometem a sua própria visão sobre a sobrevivência, o sacrifício e a humanidade sob pressão, o que é perfeito para quem ainda está assombrado pela escolha final de The Walking Dead.

O meu veredicto geral sobre jogos como The Walking Dead

As histórias baseadas em escolhas vêm em todos os tons — desilusão, terror, mistério ou apenas os momentos tranquilos entre desastres. Eis por onde eu começaria, dependendo do tipo de impacto emocional que procuras:

Para quem gosta de jogos de sobrevivência realistas → The Last of Us . Brutal, realista e inesquecível. Cada bala, cada laço e cada perda atingem mais do que deviam.

→ . Brutal, realista e inesquecível. Cada bala, cada laço e cada perda atingem mais do que deviam. Para quem curte drama → A Vida é Estranha . Angústias adolescentes, viagens no tempo e escolhas impossíveis, tudo embrulhado numa história pessoal e marcante que fica na memória.

→ . Angústias adolescentes, viagens no tempo e escolhas impossíveis, tudo embrulhado numa história pessoal e marcante que fica na memória. Para quem curte ficção científica → Beyond: Two Souls . Poderes paranormais, uma linha temporal fragmentada e a melhor atuação da Ellen Page num videojogo – confusa, mas memorável.

→ . Poderes paranormais, uma linha temporal fragmentada e a melhor atuação da Ellen Page num videojogo – confusa, mas memorável. Para os fãs de tragédias medievais → A Plague Tale: Innocence . Ratos, ruína e humanidade crua. É sombrio, belo e cheio de momentos que te dão um soco no estômago, que ecoam o tom de The Walking Dead.

→ . Ratos, ruína e humanidade crua. É sombrio, belo e cheio de momentos que te dão um soco no estômago, que ecoam o tom de The Walking Dead. Para os viciados em histórias noir → O Lobo Entre Nós. Contos de fadas hard-boiled com atitude e estilo. Cada frase transborda tensão, e cada escolha parece estar a um cigarro de distância do desastre.

Não importa se queres desgosto, terror ou verdades duras, a minha lista final tem algo para ti. Mas fica avisado: sobreviver é a parte fácil, são as pessoas que complicam as coisas.

Perguntas frequentes