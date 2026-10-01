24 jogos parecidos com o Raft: as melhores escolhas de sobrevivência e criação em 2026

A procura por jogos como o Raft tem tudo a ver com encontrar aquela mesma mistura de sobrevivência, criação e descoberta que te mantém viciado durante horas. Queres a tensão de recolher recursos antes que a noite caia, o desafio de construir algo do nada e a emoção de explorar ambientes perigosos com os teus amigos.

Esta análise está aqui para te ajudar. Reunimos 24 jogos de sobrevivência que captam a mesma sensação que o Raft proporciona, ao mesmo tempo que acrescentam os seus próprios toques originais. Alguns lançam-te em vastos oceanos ou em regiões selvagens inóspitas; outros testam o teu trabalho em equipa contra inimigos difíceis, mas todos prometem aquele mesmo ciclo viciante de recolha, criação e sobrevivência.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Raft

Alguns jogos de sobrevivência chegam perto de igualar a mistura de criação, tensão e trabalho em equipa do Raft. De todas as opções, estes três destacam-se dos restantes pela forma como capturam essa mesma sensação.

1 7 Days to Die 2013 Combina sobrevivência contra zombies, segredos de criação e defesa de torres num mundo aberto pós-apocalíptico Buy now 2 Conan Exiles 2017 Um RPG de ação e sobrevivência brutal num mundo aberto, onde os jogadores enfrentam tempestades de areia, feras e inimigos enquanto constroem cidades, gerem escravos e participam em partidas PvP ou cooperativas. Buy now 3 Valheim 2021 Um jogo sandbox de sobrevivência com temática viking, ambientado num mundo gerado proceduralmente, que inclui criação, construção, exploração e batalhas épicas contra chefes, tanto no modo a solo como no modo cooperativo. Buy now

Estes três são os melhores pontos de partida se estiveres à procura da tua próxima aventura de sobrevivência. Mas há muito mais por vir, por isso continua a ler para descobrires todos os 24 jogos que vale a pena experimentar.

24 jogos semelhantes ao Raft: cria o teu caminho para a sobrevivência

1. 7 Days to Die [Jogo de sobrevivência com zombies, defesa de base e criação de itens]

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, macOS, Linux, GeForce Now Ano de lançamento 2024 Criador(es) The Fun Pimps Tempo médio de jogo 50–200 horas, dependendo do tamanho do mundo e da progressão Por que é que se assemelha ao Raft Recolha de recursos, criação de itens, construção de bases e sobrevivência cooperativa, com combate e defesa de bases muito mais intensos.

O 7 Days to Die combina sobrevivência contra zombies, segredos de criação e defesa de torres para oferecer a melhor experiência de jogo sandbox. Ambientado num deserto pós-apocalíptico, o jogo desafia-te a recolher recursos, criar armas e construir defesas contra hordas implacáveis de mortos-vivos.

O dia-a-dia divide-se entre explorar cidades, saquear ruínas, cultivar e melhorar as fortificações. O combate depende muito do equipamento criado e das armas modificadas, enquanto a sobrevivência depende de comida, água e um planeamento cuidadoso. O mundo do jogo, baseado em voxels, significa que quase tudo pode ser destruído ou remodelado, permitindo aos jogadores projetar fortalezas elaboradas, bunkers subterrâneos ou castelos imponentes para resistir a cercos.

A estética é crua e severa, com florestas extensas, desertos e cidades em ruínas que transmitem uma sensação de perigo. As discussões na comunidade destacam frequentemente a enorme liberdade de estilos de jogo: alguns jogadores optam por uma sobrevivência totalmente ao estilo RPG, outros dedicam-se à engenharia de defesa de bases e muitos simplesmente curtem o caos de sobreviver às noites de lua de sangue em modo cooperativo.

O meu veredicto: O 7 Days to Die é uma ótima escolha para jogadores que gostam da dinâmica de recolha, criação e construção de bases do Raft, mas que querem um desafio de sobrevivência com muito mais combate.

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2. Conan Exiles [Jogo de sobrevivência selvagem ambientado no mundo de Conan]

Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Criador(es) Funcom Tempo médio de jogo 40–200 horas, dependendo da progressão e do modo multijogador Porque é que se parece com o Raft Começas praticamente do nada, recolhes materiais, constróis bases cada vez mais ambiciosas e exploras um mundo perigoso, sozinho ou com amigos.

O Conan Exiles atira-te para as Terras Exiladas com nada mais do que uma tanga, uma sede voraz e o sol a tentar cozinhar-te vivo. No início, só o facto de encontrares água, um pouco de comida e um teto sobre a cabeça já parece uma vitória. Depois, o jogo abre-se rapidamente: aquela cabana triste de arenito transforma-se num complexo fortificado, bancadas de criação começam a surgir por todo o lado e, antes que te apercebas, estás a gerir um povoado em pleno funcionamento, em vez de apenas um lugar para dormir. Ao longo do caminho, vais caçar, cozinhar, evitar insolações e queimaduras pelo frio e carregar mais pedra do que qualquer exilado deveria.

É na construção que o Conan Exiles se destaca mesmo. Podes erguer muros, torres, elevadores, armadilhas e defesas, e depois criar oficinas específicas para cada tipo de criação. O verdadeiro trunfo são os escravos: NPCs capturados que podes transformar em guardas, ferreiros, cozinheiros e trabalhadores, para que a tua base comece, aos poucos, a funcionar sozinha. As atualizações recentes também simplificaram bastante a construção e o artesanato, permitindo que retires materiais diretamente do armazém mais próximo, em vez de teres de te preocupar com os inventários.

E há imenso para te afastar de casa também. Ruínas para saquear, chefes mundiais para derrotar, biomas hostis, masmorras, feitiçaria e, se escolheres um servidor PvP, outros jogadores de olho nas tuas muralhas. O modo cooperativo assemelha-se bastante à divisão de tarefas no Raft: uma pessoa recolhe recursos, outra constrói e, depois, todos se equipam juntos antes de partirem para um sítio onde provavelmente vão acabar por morrer.

O meu veredicto: O Conan Exiles é ideal para os fãs de Raft que adoram ver um pequeno acampamento de sobrevivência crescer até se tornar algo enorme, mas que querem combate mais intenso, construção mais complexa e um mundo de fantasia muito mais hostil.

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3. Valheim [Jogo de sobrevivência com temática nórdica, batalhas contra chefes e modo cooperativo]

Plataformas macOS, Linux, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2021 Criador(es) Iron Gate AB, publicado pela Coffee Stain Publishing Duração média do jogo 40–150 horas, dependendo do progresso e do modo cooperativo Porque é que se parece com o Raft Exploração cooperativa, recolha de recursos, criação de itens, navegação e transformar gradualmente um abrigo básico numa verdadeira base.

O Valheim leva a sobrevivência para a mitologia nórdica, mandando-te para o Décimo Mundo, um purgatório gerado proceduralmente para vikings caídos. Sozinho ou com até dez jogadores, vais recolher recursos, construir abrigos, forjar armas e preparar refeições substanciais, combinando a profundidade dos melhores jogos de simulação com combate brutal e exploração. Manter-te vivo também significa aventurar-te no desconhecido para enfrentar criaturas hostis e chefes gigantescos.

O sistema de construção permite-te construir de tudo, desde cabanas modestas a vastos salões vikings, com mecânicas como a integridade estrutural e a ventilação a acrescentarem profundidade à construção. O combate baseia-se na resistência, incentivando o timing e a preparação em vez de carregar freneticamente nos botões. O próprio mundo parece vivo; florestas enevoadas, montanhas geladas e mares tempestuosos proporcionam recursos, inimigos e desafios únicos.

O modo cooperativo eleva a experiência, já que o trabalho em equipa é muitas vezes a chave para superar tanto as ameaças ambientais como os chefes épicos associados à progressão. Navegar num navio viking por mares tempestuosos com a tua tripulação e, depois, invadir juntos o altar de um chefe, é o tipo de momento partilhado que tantos jogos como o Valheim tentam recriar. Um jogo sandbox de sobrevivência com temática viking, mundos gerados proceduralmente, modo cooperativo e batalhas contra chefes inesquecíveis, o Valheim agrada aos fãs do Raft que procuram mecânicas de sobrevivência numa escala mais grandiosa e mítica.

O meu veredicto: Com um ritmo lento, deslumbrante e infinitamente gratificante no modo cooperativo, o Valheim leva a dinâmica de sobrevivência do Raft para uma jornada ainda mais grandiosa, onde cada novo bioma e cada novo chefe parecem uma aventura pela qual vale a pena navegar.

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4. ARK: Survival Ascended [O melhor para domar criaturas]

Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Criador(es) A Studio Wildcard, a Grove Street Games e a Instinct Games / a Studio Wildcard e a Snail Games USA informam Tempo médio de jogo 50–150+ horas Porque é que se parece com o Raft Recolha cooperativa, criação de itens, construção de bases e uma progressão constante, desde ferramentas básicas até tecnologia de sobrevivência avançada

O ARK: Survival Ascended começa como qualquer outro jogo de sobrevivência: dás uns socos nas árvores, fazes uma picareta de pedra e montas uma cabana de colmo que provavelmente não vai aguentar a noite. Depois aparece um Raptor e as coisas complicam-se rapidamente. Em pouco tempo, estás a construir bases fortificadas, a equipar-te como deve ser e a partir em expedições para partes do mapa que só querem ver-te morto.

O que realmente distingue o ARK é a domesticação. Os dinossauros tornam-se a tua força de trabalho, o teu meio de transporte e a tua melhor defesa. Um Doedicurus abre caminho através da rocha, um Brontossauro transporta mais do que toda a tua tribo junta e o primeiro voo num Pteranodonte faz com que o mapa pareça muito mais pequeno. No entanto, esses gráficos do Unreal Engine 5 têm o seu preço. Num portátil de jogos topo de gama, as selvas densas e os céus ao pôr-do-sol ficam incríveis. Em qualquer equipamento menos potente, transformam-se numa apresentação de diapositivos.

Se é a vertente cooperativa do Raft que te faz voltar sempre, o ARK satisfaz essa vontade ainda mais. Um amigo recolhe recursos, outro constrói, alguém trata de domar os animais e outro, inevitavelmente, acaba por ser devorado enquanto «apenas vai dar uma espreitadela à frente». É uma confusão no melhor sentido da palavra e é facilmente um dos melhores jogos de sobrevivência multijogador para passares o fim de semana com a tua turma.

O meu veredicto: Se o ritmo de recolher-construir-explorar do Raft te cativou, o ARK: Survival Ascended leva isso a outro nível, trocando tubarões por T-Rexes e adicionando uma progressão mais profunda, além de toda uma lista de dinossauros para domar e montar.

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5. Project Zomboid [Melhor jogo sandbox de sobrevivência hardcore]

Plataformas PC, macOS, Linux Ano de lançamento 2013 Criador(es) The Indie Stone Duração média do jogo Mais de 100 horas Porque é que se parece com o Raft Recolha de recursos, criação de itens, construção de bases, sobrevivência cooperativa e transformar aos poucos um abrigo frágil num lar sustentável

O Project Zomboid pega em tudo o que adoras na recolha de itens e na construção do Raft e acrescenta uma reviravolta brutal: o mundo está ativamente a tentar acabar com a tua sobrevivência. Vais invadir casas à procura de comida enlatada e martelos, tapar janelas com tábuas, acumular analgésicos, plantar algumas fileiras de couve e, aos poucos, transformar uma casa suburbana precária numa base capaz de te manter vivo a longo prazo.

O que torna isto tão memorável é a rapidez com que um pequeno deslize se transforma num desastre total. Aciona um alarme de carro e metade do condado de Knox vem a arrastar-se na direção do teu esconderijo. Se levares um corte feio numa ida de rotina para buscar mantimentos, de repente estás a mancar de volta para casa com uma horda no teu encalço. Até mesmo ficar sem água potável pode obrigar-te a voltar lá para fora, quando todos os instintos te dizem para te manteres escondido. É essa tensão constante que lhe garante um lugar entre os melhores jogos de zombies de mundo aberto que existem.

É no modo multijogador que a comparação com o Raft faz mesmo sentido. Um amigo vasculha casas à procura de saques, outro cuida das colheitas ou faz trabalhos de carpintaria, e mais alguém mantém o carro a funcionar para as viagens de abastecimento pelo mapa. Com o tempo, a tua base deixa de ser apenas um abrigo e torna-se o centro de tudo o que o teu grupo faz.

O meu veredicto: O Project Zomboid mantém o encanto de «Raft» na procura de itens, na criação de objetos e na construção de casas, transformando-o num simulador de sobrevivência muito mais profundo e implacável, onde cada erro conta.

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6. V Rising [Jogo de sobrevivência com temática de vampiros e construção de bases]

Plataformas Windows, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Criador(es) Stunlock Studios Tempo médio de jogo 30–100+ horas (muita rejogabilidade graças ao PvP, invasões de bases e atualizações) Porque é que se parece com o Raft Recolher recursos, melhorar o equipamento, construir uma grande base permanente e explorar cada vez mais à medida que a tua personagem fica mais forte.

No V Rising, entrás na pele de um vampiro recém-despertado num mundo gótico, lutando para recuperar o poder ao alimentares-te, criares itens, construíres um castelo e enfrentares chefes em combates rápidos de ARPG. Com o caos multijogador a completar a experiência, é facilmente um dos melhores jogos de mundo aberto para fãs de sobrevivência que gostam de um pouco de ação.

Os jogadores recolhem recursos à noite, caçam humanos em busca de tipos de sangue que conferem vantagens únicas e constroem castelos enormes como base de operações. O ciclo de jogo envolve criar equipamento, invadir fortalezas inimigas e derrotar chefes poderosos para absorver as suas habilidades e evoluir. Os servidores PvE e PvP oferecem experiências totalmente diferentes, desde a construção lenta e metódica até à guerra brutal entre clãs com mecânicas de saque total.

A estética de fantasia sombria do V Rising é de primeira: florestas sinistras, aldeias amaldiçoadas e castelos assombrados ganham vida com gráficos isométricos detalhados e iluminação dinâmica que muda do dia para a luz solar mortal. O mundo parece vivo e perigoso, especialmente quando há outros jogadores à caça de sangue.

O meu veredicto: O V Rising crava as suas presas nos fãs de sobrevivência e criação, incursões PvP e mitologia vampírica. É viciante, atmosférico e implacável, perfeito para jogadores que querem construir impérios e reduzir os outros a cinzas.

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7. Smalland: Sobreviver na Selva [Jogo de sobrevivência em mundo aberto em miniatura, ambientado numa imensa região selvagem]

Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, GeForce Now Ano de lançamento 2024 Criador(es) Max Ent Games Ltd / Merge Games Tempo médio de jogo 30–80 horas (exploração, domesticação e progressão em modo cooperativo) Porque é que se parece com o Raft Recolha, criação, exploração e bases personalizáveis em modo cooperativo, com a domesticação de criaturas a acrescentar mais uma dimensão à progressão.

No Smalland: Sobreviver na Selva, os jogadores transformam-se em minúsculos Smallfolk que entram num mundo gigante e coberto de vegetação, abandonado pela humanidade. Com a missão de arranjar um novo lar para o teu povo, exploras florestas densas, pântanos tóxicos e ruínas humanas esquecidas, onde simples poças se transformam em lagos e os fios de relva se erguem como arranha-céus.

Sendo um dos jogos mais criativos ao estilo do Raft, combina a clássica mecânica de sobrevivência e criação de itens com um tom de aventura de alta fantasia. Obriga-te a subir a partir do fundo da cadeia alimentar para conquistares o teu lugar na natureza selvagem.

A jogabilidade centra-se fortemente na recolha de recursos, na criação de equipamento e na interação com criaturas. Uma característica que se destaca é a capacidade de domesticar, montar e lutar ao lado de vários insetos e animais selvagens – saltando distâncias enormes em gafanhotos, correndo pelo terreno em aranhas ou planando pela copa da floresta em pássaros.

A construção de bases oferece total liberdade criativa: podes construir acampamentos extensos ao nível do solo ou conquistar uma enorme base na Grande Árvore que persiste e se transfere entre servidores multijogador.

O meu veredicto: Um jogo de sobrevivência em mundo aberto em escala miniatura com domação de criaturas, planagem e construção de bases na Grande Árvore, o Smalland: Sobreviver na Selva é ideal para fãs do Raft que procuram uma progressão sólida, uma construção de mundo atmosférica e exploração cooperativa a partir de uma perspetiva totalmente nova.

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8. Rust [O jogo de sobrevivência mais competitivo com PvP intenso]

Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Facepunch Studios Tempo médio de jogo 40-80 horas (depende dos servidores e do estilo de jogo) Porque é que se parece com o Raft Começas praticamente de mãos vazias, recolhes materiais, crias equipamento e constróis uma base – só que com muito mais pressão de PvP.

O Rust atira-te para a selva com nada mais do que uma pedra e uma tocha. A partir desse momento, a sobrevivência depende inteiramente de ti. Vais ter de recolher recursos, construir um abrigo e fabricar armas, tudo isto enquanto evitas (ou emboscas) outros jogadores que querem exatamente o que tu tens.

O PvP é intenso, implacável e muitas vezes imprevisível, fazendo com que cada encontro pareça pessoal. O que faz o Rust destacar-se é o seu realismo brutal e a dinâmica caótica entre os jogadores. Num momento estás tranquilamente a apanhar cogumelos, no momento seguinte és abatido por um clã totalmente equipado. É o tipo de experiência que tantos jogos como o Rust tentam recriar, mas poucos conseguem igualar a sua tensão crua.

O meu veredicto: A tensão nunca acaba, mas a satisfação também não, quando finalmente assume o controlo de um servidor. Se curtes sobrevivência hardcore com competição pura e uma enorme capacidade de rejogabilidade, o Rust é essencial.

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9. Subnautica [O melhor jogo de sobrevivência sob alta pressão num oceano alienígena]

Plataformas Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, Windows, macOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Unknown Worlds Entertainment Tempo médio de jogo 30–70 horas, dependendo da profundidade da exploração Porque é que se parece com o Raft Exploração oceânica, recolha de recursos, criação de itens, medidores de sobrevivência e construção de bases mais seguras à medida que te aventuras cada vez mais longe das águas familiares.

O Subnautica começa com uma aterragem de emergência num planeta oceânico alienígena, e sobreviver significa mergulhar diretamente nas profundezas. O mundo estende-se desde recifes de coral pouco profundos até fossas vulcânicas, rios bioluminescentes e sistemas de cavernas intermináveis, cada um deles a esconder tanto beleza como perigo.

A exploração está ligada à gestão do oxigénio, à recolha de recursos e à construção gradual do equipamento necessário para descer mais fundo. As bases no fundo do mar servem de refúgios seguros, enquanto os submarinos e os fatos de mergulho abrem caminho para zonas inexploradas.

Cada camada do oceano parece estar viva. Peixes pacíficos nadam em cardumes, enquanto os predadores espreitam nas sombras, obrigando-te a decidir quando lutar e quando fugir. A recolha de recursos alimenta diretamente a criação de itens; um mergulho pode trazer comida e água, enquanto outro pode render minerais raros para equipamento avançado.

À medida que avanças, a história vai-se desenrolando através de destroços e misteriosas estruturas alienígenas, dando pistas sobre o que aconteceu neste estranho planeta. Os gráficos apostam fortemente em cores vibrantes e na bioluminescência cintilante, tornando a exploração tão deslumbrante quanto inquietante.

O meu veredicto: O Subnautica é a escolha perfeita para os fãs do Raft que procuram o mesmo equilíbrio entre recolha, criação e sobrevivência, mas num cenário que parece verdadeiramente de outro mundo.

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10. Sea of Thieves [Melhor jogo de aventura pirata com exploração naval]

Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Xbox Cloud Gaming informar Ano de lançamento 2018 Criador(es) Rare Ltd. Tempo médio de jogo 50–200 horas, dependendo dos objetivos e da atividade da tripulação Porque é que se parece com o Raft Navegar com amigos, gerir um barco partilhado, explorar ilhas, recolher tesouros e lidar com ameaças imprevisíveis no mar.

O Sea of Thieves dá-te um navio e um oceano inteiro de sarilhos. Sozinho ou com amigos, vais à caça de tesouros enterrados, afastas monstros marinhos e manténs-te atento às tripulações rivais ansiosas por roubar o teu saque. Essa mistura de trabalho de equipa e caos torna-o num dos melhores jogos de piratas em que podes embarcar.

Cada viagem desenrola-se de forma diferente; talvez estejas a lutar contra um Megalodon, talvez sejas assaltado por outra tripulação, ou talvez estejas a cantar canções de marinheiros com estranhos num posto avançado. O jogo prospera no caos improvisado, onde o PvE e o PvP se entrelaçam constantemente.

O combate é em tempo real e um pouco desajeitado na melhor das hipóteses, a navegação parece pesada e física, e o trabalho de equipa é essencial para o sucesso. Os efeitos aquáticos caricaturais, os sistemas de tempestade e a iluminação dia-noite fazem com que cada viagem pareça cinematográfica.

O meu veredicto: Ideal para jogadores de «Raft» ou «Valheim» que anseiam por uma narrativa multijogador emergente com um toque oceânico, onde cada erro se torna uma memória e cada viagem conta a sua própria história.

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11. Subnautica: Below Zero [Jogo de sobrevivência alienígena num oceano gelado, com exploração em profundidade e submersíveis]

Plataformas PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows, macOS Ano de lançamento 2021 Criador(es) Unknown Worlds Entertainment Tempo médio de jogo 25–50 horas, dependendo da exploração subaquática e da descoberta da narrativa Porque é que se parece com o Raft Recolha de itens subaquáticos, criação de itens, construção de bases e exploração progressiva de áreas cada vez mais perigosas com equipamento melhor.

O Subnautica: Below Zero leva-te de volta ao mundo oceânico de 4546B, mas troca os recifes tropicais pelas águas geladas do Ártico. Jogas na pele da Robin, que veio descobrir o que realmente aconteceu à sua irmã e o que a empresa por trás de tudo isto está a esconder. O ciclo de sobrevivência e criação vai parecer-te imediatamente familiar se já jogaste o Raft, mas os diálogos com vozes e uma história centrada nas personagens dão a este jogo muito mais peso narrativo.

Sobreviver significa lidar com duas ameaças ao mesmo tempo: ficar sem ar debaixo do gelo e morrer congelado à superfície. Vais construir equipamento térmico, montar habitats subaquáticos e desbloquear veículos que te permitem ir mais fundo e mais longe do que nunca.

O destaque é o Seatruck, um submarino modular ao qual podes acoplar novas secções, desde máquinas de fabrico e armazéns até quartos para dormir e até mesmo um aquário para criaturas. Visualmente, o Below Zero é deslumbrante, com plantas bioluminescentes a iluminar as profundezas, nevões a varrer as geleiras e encontros com leviatãs que são pura tensão. Essas fossas escuras e brilhantes são onde os melhores monitores de jogos realmente valem a pena, com um contraste profundo que faz com que cada lampejo de luz (e cada sombra que se aproxima de ti) se destaque.

O meu veredicto: Se o Raft te deixou a pensar no que se esconde debaixo das ondas, o Subnautica: Below Zero tem a resposta, envolta em biomas gelados, um Seatruck que podes construir à tua maneira e uma história pela qual vale a pena ficar por aqui.

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12. Green Hell [O melhor jogo de sobrevivência na selva com dificuldade realista]

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, GeForce Now Ano de lançamento 2019 Criador(es) Creepy Jar Tempo médio de jogo 25–80 horas, dependendo do estilo de jogo Porque é que se parece com o Raft Recolher materiais básicos, criar equipamento de sobrevivência, construir abrigos e gerir a fome, a hidratação e os perigos ambientais.

O Green Hell leva-te para o coração da floresta amazónica, um cenário tão perigoso quanto cheio de vida. O jogo não se resume a simples criação de itens; trata-se de sobreviver às condições mais adversas que a natureza te pode impor.

Cada ação tem consequências: comer o cogumelo errado pode envenenar-te, feridas não tratadas podem infeccionar e a exaustão pode fazer-te perder a concentração. A própria selva torna-se um adversário, com um clima imprevisível, fauna hostil e a tua própria mente a trabalhar contra ti.

Os jogadores passam o tempo à procura de comida, a construir abrigos e a criar ferramentas com madeira, pedra e cipós. Caçar animais fornece a nutrição de que tanto precisas, mas manter-te vivo também significa controlar a hidratação, os hidratos de carbono, as proteínas e as gorduras. Há também uma vertente psicológica: o isolamento prolongado ou o stress constante levam a alucinações, transformando a sobrevivência num desafio tanto físico como mental.

Visualmente, o jogo aposta num realismo cru: vegetação densa, rios lamacentos e noites sinistras criam uma atmosfera opressiva, mas autêntica. Um simulador de sobrevivência na selva tropical para jogadores experientes, com mecânicas realistas de saúde, nutrição e psicologia, o Green Hell atrai jogadores que procuram um teste de resistência que pareça brutalmente autêntico.

O meu veredicto: recompensa a paciência e o planeamento cuidadoso, oferecendo uma experiência que tem menos a ver com relaxamento e mais com ultrapassar os teus limites num dos ambientes mais hostis da Terra.

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13. Don’t Starve Together [Jogo de sobrevivência cooperativo com um toque de humor negro]

Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Klei Entertainment Tempo médio de jogo 30–150 horas, dependendo do estilo de jogo e das definições do servidor Porque é que se parece com o Raft Recolha cooperativa, criação de itens, gestão de alimentos, construção de bases e preparação do teu grupo para ameaças de sobrevivência cada vez mais perigosas.

O Don’t Starve Together atira-te para uma selva distorcida e desenhada à mão e depois… simplesmente deixa-te lá. Sem tutorial, sem marcadores de missões, sem te darem a mão. Vais perceber que precisas de ramos, sílex e erva para sobreviver à primeira noite, mas tudo o que se segue é tentativa e erro. Principalmente erro. Se comeres o cogumelo errado ou te afastares demasiado da fogueira depois de escurecer, o jogo vai lembrar-te com todo o gosto porque é que se chama Don’t Starve.

Cada estação traz novos sofrimentos. O inverno congela-te completamente, o verão incendeia a tua base e um Deerclops gigante e caolho pode aparecer no acampamento mesmo quando as coisas estão a correr bem.

O modo multijogador transforma tudo isto num pânico glorioso e partilhado: um amigo conduz o rebanho de beefalos, outro fica de olho na panela elétrica e alguém acaba inevitavelmente por morrer às mãos das aranhas e passa dez minutos como fantasma a implorar para ser ressuscitado. É precisamente esse caos que faz com que continue a ser um dos melhores jogos cooperativos para jogares com amigos que sabem rir dos próprios erros, e a arte gótica e um pouco rudimentar torna até as piores mortes estranhamente encantadoras.

O meu veredicto: O Don’t Starve Together é a escolha perfeita para os fãs do Raft que querem uma experiência de sobrevivência mais estranha e dura, especialmente se gostam de aprender da maneira mais difícil, uma morte ridícula de cada vez.

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14. Stranded Deep [O melhor jogo de sobrevivência no oceano com tubarões e criação de itens]

Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS, Windows, Linux Ano de lançamento 2020 Criador(es) Beam Team Games, Beam Team Publishing Tempo médio de jogo Cerca de 25 a 60 horas, dependendo do estilo de sobrevivência Porque é que se parece com o Raft Sobrevivência no oceano, exploração de ilhas, vasculhar destroços, criar ferramentas e, literalmente, construir a tua própria jangada.

O «Stranded Deep» deixa-te encalhado no Pacífico depois de um acidente de avião, e cabe-te a ti descobrir como sobreviver. As ilhas geradas proceduralmente fazem com que cada jogada pareça um pouco diferente, quer estejas a vasculhar destroços, à procura de provisões ou a planear a tua próxima viagem pelo mar. Se já jogaste todos os melhores jogos de sobrevivência e ainda anseias por aquela sensação de ilha deserta, este é difícil de superar.

Vais vasculhar destroços, fabricar ferramentas e, aos poucos, construir abrigos, jangadas e até criações avançadas, como um giroscóptero. A sobrevivência vai além da construção. Tens de gerir a saúde, a fome, a sede e a exposição às intempéries, o que torna até as tarefas diárias mais simples mais desafiantes.

Podes passar um dia a pescar para te alimentares, enquanto noutro podes estar a tratar de feridas, a cultivar batatas ou a enfrentar tempestades no mar. A atmosfera equilibra uma beleza serena com um risco constante: o pôr-do-sol e as águas límpidas transformam-se rapidamente em condições meteorológicas adversas e encontros próximos com tubarões ou baleias.

A sobrevivência num mundo aberto, num arquipélago oceânico gerado proceduralmente, faz de Stranded Deep uma excelente escolha para jogadores que adoram o ciclo de recolha, criação e resistência do Raft.

O meu veredicto: Mantém-te em suspense ao mesmo tempo que recompensa a criatividade e a persistência, fazendo com que cada hora pareça uma batalha pela qual lutaste genuinamente para vencer.

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15. Outward [RPG de ação e fantasia hardcore com mecânicas de sobrevivência imersivas]

Plataformas PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, GeForce Now Ano de lançamento 2019 Criador(es) Nine Dots Studio / Prime Matter Tempo médio de jogo 40–120 horas, dependendo das escolhas de facção e da exploração do mundo aberto Porque é que se parece com o Raft Necessidades de sobrevivência, criação de itens, longas expedições, recursos limitados e preparação cuidadosa antes de saíres da segurança da tua base.

O Outward leva-te para o perigoso reino fantástico de Aurai, não como um herói escolhido, mas como um aventureiro comum que tem de saldar uma dívida familiar só para manter a sua casa.

Destacando-se entre os RPGs e jogos como o Raft, o Outward integra na perfeição mecânicas de sobrevivência rigorosas, como a gestão da fadiga, da temperatura corporal, das doenças e da hidratação, diretamente numa estrutura de RPG de ação em mundo aberto. O jogo não tem nenhuma ajuda nem viagem rápida, obrigando-te a percorrer vastos biomas usando mapas físicos e pontos de referência da bússola.

Uma característica marcante é o sistema de mochila física: a tua mochila guarda a tua tenda, panela, lanternas e provisões, mas usá-la durante o combate torna as tuas esquivas mais lentas. A progressão está ligada à adesão a uma das quatro facções distintas, ao domínio de árvores de habilidades com instrutores especializados e à criação de armas, poções elementais e conjuntos de armaduras quentes para sobreviver ao frio rigoroso do inverno e ao calor do deserto.

Visualmente, o jogo apresenta um mundo selvagem e de alta fantasia, repleto de ruínas antigas, cavernas bioluminescentes e vistas deslumbrantes que recompensam os exploradores curiosos. Os comentários da comunidade elogiam frequentemente os seus modos cooperativos em ecrã dividido e online, a sua mecânica de derrota implacável e a autêntica sensação de aventura que advém de sobreviver a longas viagens a pé.

O meu veredicto: O Outward é ideal para os fãs do Raft que procuram uma aventura realista e desafiante, onde as mecânicas de sobrevivência influenciam diretamente os combates de alto risco e a exploração do mundo.

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16. Occupy Mars: O Jogo [Ficção científica realista: sobrevivência numa colónia marciana e construção de bases]

Plataformas Microsoft Windows, GeForce Now Ano de lançamento 2026 Criador(es) Pyramid Games / PlayWay S.A. Tempo médio de jogo 30–90 horas, dependendo da expansão da base e da exploração do modo sandbox Porque é que se parece com o Raft Recolha de recursos, gestão de sistemas de suporte à vida, criação de itens técnicos e transformar, aos poucos, um ambiente hostil num lar funcional.

O «Occupy Mars: O Jogo» é muito mais interativo do que o «Raft», mas a ideia central é a mesma: chegas sem quase nada e, aos poucos, transformas um lugar que te quer ver morto num sítio onde possas realmente viver. Em Marte, isso significa extrair minério, extrair oxigénio e água, cultivar plantas na poeira vermelha e expandir a tua base, um módulo de cada vez, tudo isto enquanto rezas para que nada se parta quando estiveres a três quilómetros da câmara de descompressão. Depois de anos em Acesso Antecipado, o jogo chegou finalmente à versão 1.0 a 30 de janeiro de 2026.

O que o distingue mesmo é o quão técnico tudo se torna. Não te limitas a erguer paredes e a construir bancadas. Estás a reparar máquinas avariadas, a ligar redes de energia e de suporte de vida, a conduzir rovers e a trocar peças fisicamente quando algo falha. E há sempre algo que falha. A atualização 1.0 trouxe ainda mais coisas para mexeres, incluindo química expandida, construção em grelha vertical, mais opções alimentares e ferramentas extra para construir a base.

Além disso, ganha ainda mais o seu lugar nesta lista agora que o modo cooperativo online está oficialmente disponível. Uma pessoa extrai minerais, outra constrói, alguém mantém a estufa a funcionar e outra sai para explorar, enquanto todos entram em pânico à vez quando o alarme de oxigénio dispara. Tem aquela mesma energia de «toda a gente tem uma função» do Raft, só que com muito mais instalações elétricas e muito menos oceano.

O meu veredicto: «Occupy Mars: O Jogo» é uma ótima escolha para os fãs de «Raft» que adoram construir uma base autossuficiente, mas querem um simulador de sobrevivência mais técnico, onde o oxigénio, a energia e a manutenção são tão importantes quanto a criação de itens.

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17. Grounded [Jogo de sobrevivência no quintal com insetos e diversão em escala reduzida]

Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Obsidian Entertainment Tempo médio de jogo 40–100+ horas (rejogável com os modos cooperativo, construção de base e sobrevivência) Porque é que se parece com o Raft Recolha em modo cooperativo, estações de criação, bases expansíveis, evolução do equipamento e expedições perigosas longe da segurança.

O Raft faz-te sentir pequeno perante um oceano imenso. O Grounded leva isso à letra. Ficas reduzido ao tamanho de uma formiga e abandonado num quintal qualquer, onde os talos de relva servem de material de construção, uma embalagem de sumo caída é um ponto de referência e uma joaninha pode arruinar-te a tarde toda. Ao longo do caminho, vais descobrir a bizarra experiência científica que te trouxe até aqui.

O ciclo vai parecer-te imediatamente familiar se já jogaste o Raft: recolher, criar, construir e avançar um pouco mais a cada vez. Começa com ferramentas de seixos e abrigos de tábuas de relva, e depois vai evoluindo para bases fortificadas e armaduras feitas com os mesmos insetos que antes te perseguiam. As noites tornam-se perigosas rapidamente, com aranhas-lobo a vaguear no escuro, e o lago esconde aranhas-sino-de-mergulho, além de um peixe koi que desempenha o mesmo papel de «não fiques na água demasiado tempo» que o tubarão do Raft. É no modo cooperativo que tudo brilha mais, onde os amigos podem dividir as tarefas e depois reagrupar-se para enfrentar chefes como a Broodmother.

O meu veredicto: «Grounded» é um jogo de sobrevivência encantador e surpreendentemente intenso que capta na perfeição o espírito de criação cooperativa do «Raft», só que com um relvado em vez de um oceano e muito mais aranhas.

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18. Breathedge [Jogo de sobrevivência espacial de ficção científica com humor]

Plataformas PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows, GeForce Now Ano de lançamento 2021 Criador(es) RedRuins Softworks / HypeTrain Digital eu eu Tempo médio de jogo 15–35 horas, dependendo da exploração espacial e do avanço da história Porque é que se parece com o Raft Flutuar por entre detritos espaciais perigosos para recolher recursos, gerir o oxigénio, fabricar equipamento e expandir as tuas capacidades de sobrevivência.

O Breathedge atira-te para o vazio profundo do espaço após um acidente catastrófico de um enorme carro funerário galáctico, deixando-te à deriva entre detritos, caixões flutuantes e destroços congelados.

Frequentemente descrito como uma alternativa interestelar a jogos como o Raft, combina a clássica sobrevivência e criação num mundo aberto com um tom narrativo absurdo e satírico, com direito a uma galinha imortal como companheira, usada como ferramenta multifunções, e fita adesiva como principal recurso de reparação. A sobrevivência exige que geres cuidadosamente as reservas limitadas de oxigénio enquanto fazes caminhadas espaciais curtas e arriscadas para recolher componentes vitais dos destroços flutuantes.

Começando com tanques de oxigénio rudimentares e ferramentas básicas, vais construir propulsores, fatos anti-radiação e veículos especializados, como o Rocket Car, para explorar campos de destroços distantes e desvendar conspirações corporativas. A construção modular de bases permite-te criar estações espaciais orbitais equipadas com geradores de energia, câmaras de descompressão e alojamentos decorativos, que servem de refúgios seguros no vácuo do espaço.

A estética combina tecnologia retrofuturista de inspiração soviética com vistas espaciais brilhantes e cinematográficas, repletas de destroços cósmicos surreais. As discussões na comunidade destacam o seu humor negro, diálogos absurdos e a mecânica principal gratificante de melhorar os teus fatos e a capacidade de oxigénio para te aventurares mais fundo em setores perigosos e cheios de radiação.

O meu veredicto: O Breathedge é ideal para fãs do Raft que procuram um jogo sandbox de sobrevivência com temática espacial e um tom narrativo divertido e sarcástico.

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19. Astroneer [Sobrevivência espacial hardcore com um ambiente descontraído de exploração]

Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Ano de lançamento 2019 Criador(es) System Era Softworks Tempo médio de jogo 30–100 horas, dependendo do quanto te dedicas à exploração e à construção Porque é que se parece com o Raft Exploração cooperativa descontraída, recolha de recursos, construção modular de bases, veículos e progressão tecnológica constante.

O Astroneer tira a sobrevivência dos oceanos e das selvas e, em vez disso, coloca-te em planetas alienígenas coloridos espalhados por um vasto sistema solar. O objetivo não é só sobreviver, mas prosperar através da exploração, da gestão de recursos e da construção de bases.

Com a exclusiva Ferramenta de Terreno, os jogadores podem remodelar o próprio terreno, cavando túneis, esculpindo superfícies ou abrindo caminhos para descobrir recursos escondidos. Esta mecânica distingue o jogo, transformando o ambiente tanto numa ecrã como num desafio.

O progresso vem da construção de bases modulares, da instalação de sistemas de automação e da ligação de redes de energia para manter tudo a funcionar. Podes construir veículos para atravessar planetas enormes, instalar extratores para automatizar a mineração ou criar sistemas ferroviários que liguem toda a tua rede.

Apesar do estilo artístico vibrante e do aspeto divertido, o jogo esconde uma verdadeira profundidade: os biomas diferem drasticamente e aventurar-se no subsolo, em vastos sistemas de cavernas, traz os seus próprios riscos e recompensas. Um jogo de exploração espacial colorido e de mundo aberto, com mecânicas de deformação do terreno no seu cerne, o Astroneer é perfeito para jogadores que gostaram da criação de itens e do trabalho em equipa do Raft, mas que querem uma abordagem mais criativa e descontraída.

O meu veredicto: a sua mistura de liberdade, cooperação e experimentação faz com que se destaque como um dos títulos de sobrevivência mais acessíveis.

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20. Sunkenland [Sobrevivência pós-apocalíptica no oceano com PvE e raids]

Plataformas Microsoft Windows Ano de lançamento 2023 Criador(es) Vector3 Studio Tempo médio de jogo 25–80 horas, dependendo da exploração e do modo cooperativo Porque é que parece o Raft Recolha de itens no oceano, mergulho à procura de recursos, criação de equipamento, construção de bases fortificadas e exploração de ruínas submersas.

O Sunkenland imagina uma Terra pós-apocalíptica onde a subida do nível do mar engoliu cidades repletas de segredos, deixando apenas ilhas dispersas e ruínas semi-submersas. Sobreviver aqui significa vasculhar os restos do mundo antigo enquanto te defendes de saqueadores e mutantes. Os jogadores passam o tempo a mergulhar em arranha-céus submersos, a recolher recursos raros e a transformar sucata em ferramentas, armas e veículos.

A exploração estende-se para além da superfície, onde as águas escuras escondem tanto tecnologia valiosa como perigos à espreita. À superfície, vais envolver-te em guerras entre clãs, fortificar as defesas com armadilhas e torres de defesa e expandir o teu território pouco a pouco.

O foco do jogo na sobrevivência oceânica faz com que se destaque. A sua mistura de exploração em águas profundas, criação de itens e tensão subaquática constante proporciona uma versão mais dura e voltada para o combate da fórmula do Raft.

O meu veredicto: O Sunkenland oferece um mundo onde cada mergulho pode ser o último e cada base que constróis parece uma verdadeira fortaleza contra o apocalipse.

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21. The Long Dark [O melhor jogo de sobrevivência a solo num apocalipse gelado]

Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS, Linux, Microsoft Windows, GeForce Now Ano de lançamento 2017 Criador(es) Hinterland Studio Inc. Tempo médio de jogo Cerca de 40 a 100 horas, dependendo do modo e do estilo de jogo Porque é que se assemelha ao Raft Gestão cuidadosa de recursos, procura de suprimentos, sistemas de fome e temperatura, e expedições arriscadas longe do abrigo.

The Long Dark leva-te para uma região selvagem e gelada do Canadá após um desastre geomagnético, onde cada passo é uma luta pela sobrevivência. Ao contrário da maioria dos jogos de sobrevivência, não há zombies nem mutantes, só tu, o frio e a paisagem implacável.

Gerir a fome, a fadiga, o calor e as calorias torna-se um equilíbrio constante, em que cada ação tem o seu custo. A exploração é deliberada e tensa, com lobos, ursos e alces como ameaças sempre presentes, enquanto os recursos limitados te obrigam a tomar decisões difíceis.

Visualmente, o jogo apresenta uma abordagem estilizada, mas sombria, com paletas de cores suaves e paisagens austeras que realçam a solidão da sobrevivência. Os jogadores da comunidade do Reddit costumam elogiar o design «sem ajuda», que obriga a um planeamento cuidadoso e castiga a imprudência.

O meu veredicto: Os fãs adoram este jogo porque capta a essência pura do género de isolamento e sobrevivência, fazendo com que cada decisão conte de uma forma que poucos outros jogos conseguem.

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22. Flotsam [Jogo de construção de cidades flutuantes com temas de sobrevivência no mundo aquático]

Plataformas Windows, macOS Ano de lançamento 2025 Criador(es) Pajama Llama Games Tempo médio de jogo 15–30 horas, dependendo do ritmo de exploração e construção Porque é que se parece com o Raft Recolhe detritos flutuantes, recicla-os em materiais úteis e expande um povoado marítimo móvel à medida que os recursos se esgotam e avanças para novas águas.

O Flotsam é um simulador de sobrevivência e construção de cidades colorido, que se passa num mundo pós-apocalíptico e inundado, onde a tua cidade flutua pelo oceano. Em vez de construíres em terra firme, construíres a tua cidade em cima de detritos recolhidos, plataformas flutuantes, pedaços de plástico, madeira à deriva e vestígios do mundo antigo.

O teu grupo de vagabundos excêntricos tem de recolher comida, destilar água, resgatar pessoas encalhadas e reciclar lixo marinho para criar ferramentas e edifícios. A estética visual alegre do jogo contrasta com as suas raízes de sobrevivência, apresentando uma paleta de cores brilhantes e saturadas, céus limpos e um tom otimista que faz com que o apocalipse pareça estranhamente saudável.

Apesar dos visuais assustadores, os perigos continuam a existir: zonas poluídas, escassez de comida, doenças e fenómenos meteorológicos inesperados. O que distingue o Flotsam é a forma como permite que toda a tua cidade se desloque; não ficas preso num só lugar. Assim que uma área ficar sem recursos, levanta âncora e reboca toda a tua base em direção a novas águas e descobertas.

O meu veredicto: a mistura de tom descontraído e complexidade estratégica do Flotsam, especialmente para quem procura algo mais móvel e modular.

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23. Palworld [Jogo de sobrevivência com dominação de criaturas, agricultura e armas]

Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Criador(es) Pocketpair Tempo médio de jogo 30–80 horas (com imenso valor de rejogabilidade no modo multijogador e na criação de animais) Porque é que se parece com o Raft Recolher, criar itens, construir bases, explorar em modo cooperativo e automatizar a tua casa em expansão com criaturas em vez de máquinas.

O Palworld leva-te para um mundo aberto cheio de Pals fofinhos e de olhos grandes, e depois põe-nos a trabalhar. Eles vão cortar lenha, extrair minério, cultivar, construir a tua base e lutar ao teu lado, às vezes até com armas de verdade. O jogo inspira-se no visual do Pokémon, mas o tom é bem mais sombrio.

Entre a exploração e a construção da base, vais ter de lidar com caçadores furtivos, biomas brutais e muitas zonas cinzentas éticas. Podes cruzar Pals para obter características mais fortes e, se a comida escassear, abater um é sempre uma opção.

Os visuais coloridos e o combate exagerado mantêm o ambiente descontraído, mesmo nos momentos mais sombrios. Senta-te num Pal para voar, nadar ou galopar pelo mapa, ou atribui-lhe uma linha de produção para gerar energia, comida e munições.

Cada Pal tem competências, capacidades de trabalho e características de combate diferentes, por isso gerir a tua base e planear as lutas parece um jogo de estratégia completo por si só. Tal como o Raft, é no seu melhor quando jogado com amigos, seja no modo cooperativo para quatro jogadores ou em servidores dedicados com até 32 jogadores. É adorável, louco, quase distópico e funciona na perfeição.

O meu veredicto: O Palworld acerta em cheio numa mistura louca de fofura e crueldade, perfeito se gostas de criar coisas ao estilo do Raft, mas queres um jogo de sobrevivência repleto de criaturas, automação e surpresas constantes.

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24. We Happy Few [Jogo de sobrevivência distópico com paranóia alimentada por drogas]

Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Ano de lançamento 2018 Criador(es) Compulsion Games Tempo médio de jogo 20–60+ horas (jogo com uma história forte, alta rejogabilidade com o modo de sobrevivência e finais alternativos) Porque é que se parece com o Raft Procurar suprimentos, criar itens úteis, gerir as necessidades de sobrevivência e explorar um mundo hostil com recursos limitados.

We Happy Few é uma aventura de sobrevivência centrada na narrativa, que se passa numa Inglaterra retrofuturista dos anos 60, dominada pelas drogas. Encaras o papel de um dos três cidadãos rebeldes da cidade de Wellington Wells, onde a sociedade preferiu a ignorância feliz à realidade. Para sobreviver, tens de te esgueirar, criar objetos, conformar-te ou lutar para abrir caminho num mundo em colapso, obcecado pela felicidade artificial.

A jogabilidade principal mistura exploração, furtividade, mecânicas de sobrevivência e gestão de recursos. Vais procurar suprimentos, fabricar armas, evitar ser detetado e decidir como lidar com os cidadãos enlouquecidos, viciados nas pílulas «Joy». O combate é opcional, mas intenso quando necessário, especialmente quando o teu disfarce é descoberto.

O meu veredicto: Com a sua mistura de arcos narrativos, criação de itens e escolhas morais, é perfeito para fãs de jogos de sobrevivência que querem que a sua experiência seja pessoal, imprevisível e um pouco fora do comum.

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Perguntas frequentes